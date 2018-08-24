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В Белом доме назвали срок создания национальных космических сил

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Инициатива Дональда Трампа, предусматривающая создание национальных космических сил, призвана обеспечить Америке преимущество в военной области над Россией и Китаем, приводит ТАСС заявление вице-президента США Майкла Пенса.



По его словам, обеспечение национальной безопасности Соединенных Штатов в космосе играет такую же важную роль, как и здесь на Земле. Американские конструкторы уже примеряют новейшие технологии, необходимые для создания более защищенных спутников.


Он отметил, что создание космических сил – это идея, время для которой пришло, поскольку Китай и Россия активно развивают вооружения в космосе, разрабатывают и испытывают новые опасные технологии.

Вице-президент подчеркнул, что администрация США нацелена на то, чтобы опередить «своих противников» в этой критически важной сфере.

По словам Пенса, в Пентагоне тоже не сидят без дела и активно работают над инициативами президента по укреплению безопасности в космосе.

Космические силы США станут реальностью к 2020 году,
заявил он.

Напомним, в июне Дональд Трамп отдал распоряжение министерству обороны приступить к формированию космических сил в качестве полноценного вида Вооруженных сил США. Ранее он неоднократно заявлял, что космос является такой же зоной военных действий, как земля, море и воздух.
Использованы фотографии:
http://www.globallookpress.com
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15 комментариев
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  1. Ратник с пулеметом Офлайн
    Ратник с пулеметом Сегодня, 13:24
    0
    только космических рейнджеров нашей несчастной планете не хватало request
    1. barclay Офлайн
      barclay Сегодня, 13:30
      +1
      Внесем посильный вклад своими РД-180! Мы же партнеры! У нас же КОНТРАКТ!
      1. Ратник с пулеметом Офлайн
        Ратник с пулеметом Сегодня, 13:32
        0
        на этих движках всех кто их партнерами кличет оправлять на поиски новых планет вместе со спейс рейнджерами))главное подальше от этой
        1. Идущий Офлайн
          Идущий Сегодня, 13:35
          0
          Цитата: barclay
          Внесем посильный вклад своими РД-180! Мы же партнеры! У нас же КОНТРАКТ!


          Нормальный вклад .
      2. Ром Офлайн
        Ром Сегодня, 13:39
        0
        barclay -у вас есть лишние деньги для страны? Вы богатенький Буратино? Разорвать контракт много мозгов не надо, а вот получать деньги при санкциях- здесь уже мозги ВШЭ не помогут...Корейка рубль бережет-знакомо сие? Народ придумал....а народ плохое не придумает
        1. barclay Офлайн
          barclay Сегодня, 13:49
          0
          Да Вы правы, Ром. Люди то они, в принципе, хорошие, просто зеленой бумажкой своей пользуются как оружием. А то еще и SWIFT нам отключат. Зачем нарываться?
          А если серьезно, то пригрозив прекращением поставок, можно было бы добиться большего, чем смиренным покорством их правилам игры.
          PS: Они бы на нашем месте это уже сделали бы без колебаний еще вчера.
          1. Ром Офлайн
            Ром Сегодня, 14:55
            0
            Андрей,.... я вообще импульсивный человек....И тоже как и ты -порвать,разорвать эту мразь и дело с концом.
            Американцы они оболваненный народ,как и украинцы ,как русские...как и весь МИР....СМИ долбанные делают эту...Просто трудно в наше время понять 100%,где правда а где ложь....Вот маленький пример---- танки укрошвалей стреляют по мирному населению ЛНР и ЛНР .... Топливо на танки откуда берётся? От братского народа -белорусов или россиян?Конфетки Рошен в России были.... когда убивали людей Донбасса? Как посмотришь ток-шоу--так и хочется взять опять автомат и расстрелять Ведущих,что приводят укромразей и дрянь литовско-польскую на свою передачу....Они из благих целей их приглашают? Тебе нравится когда на таких передачах -русских солдат ВОВ ,укротвари,называют фашистами? Что вас обзывают как хотят- а их успокаивают? Как сын русских родителей- я бы и ведущих и эту шваль уничтожил бы на раз....Но.....есть одно НО....Надо показывать людям,что есть эти укротвари!!Что такое местная либеральная мразь!Больше никак вы не узнаете толком Сколько у вас ЭТИХ.....и они с вами живут....Вот я и пишу вам здесь- НЕ БЕРИТЕ в состав РФ- НИКОГО...
            ПиСи- но говорить и показывать что представляют из себя эти..... считаю нужно и часто и везде...И головой желательно в их дерьмо.... К стати,модераторы- а вы не заметили,что очень много появилось жителей 404 кричащих на Россию? Вы толерантные к ним или вам даже отрицательный рейтинг даЁТь дЕнюжку lol
    2. Hoc vince Офлайн
      Hoc vince Сегодня, 13:30
      +1
      "Космические силы США станут реальностью к 2020 году..."
      Станут реальностью к 2020 году, а там или осел заговорит или шах сдохнет.
  2. udincev Офлайн
    udincev Сегодня, 13:45
    0
    Он отметил, что создание космических сил – это идея, время для которой пришло,
    Что, опять "звёздные войны"? При Рейгане проходили. И вот опять настала пора.
    1. Идущий Офлайн
      Идущий Сегодня, 13:49
      +1
      Все в истории повторяется , на космические войска нужен космический бюджет , в этом вся фишка.
      1. Сергей39 Офлайн
        Сергей39 Сегодня, 14:24
        0
        Все в истории повторяется ,,во второй раз как фарс" ,ну а если фарсом был первый, то второй окажется фейком
  3. Клайд Бэрроу Офлайн
    Клайд Бэрроу Сегодня, 13:49
    0
    Боюсь, что они уже опоздали, космос занят украинской космической пехотой!
  4. мичман Офлайн
    мичман Сегодня, 14:26
    0
    А в СССР были такие войска. Возглавлял их А. Максимов, его именем назван один НИИ в Роскосмосе. Заместителем у него был Г. Титов, да второй космонавт нашей страны. С ним я был очень хорошо знаком. Познакомились мы в в/ч 15650, он был летчиком испытателем моей бортовой аппаратуры. Я подписывал ему полетные задания.
    В те годы США неоднократно пытались с нами создать космические платформы для уничтожения баллистических ракет после старта. В одном совещании мне пришлось участвовать. Д.Ф. Устинов отверг тогда их предложения.
  5. lucul Офлайн
    lucul Сегодня, 14:41
    0
    Космические силы США станут реальностью к 2020 году,

    Так это ... жжж.... они же жжж... созданны , без малого , ещё в 80-х годах 20-го века. Это наизнаменитейшая программа СОИ , её пиарили в своё время так , что даже " кговавый тиг'хан" Сталин на её фоне отдыхает. Всё в лучших традициях западной пропаганды. ))
  6. Дормидонт Онлайн
    Дормидонт Сегодня, 15:12
    0
    Назван срок создания вкс сатанистов - никогда