В Белом доме назвали срок создания национальных космических сил
Инициатива Дональда Трампа, предусматривающая создание национальных космических сил, призвана обеспечить Америке преимущество в военной области над Россией и Китаем, приводит ТАСС заявление вице-президента США Майкла Пенса.
По его словам, обеспечение национальной безопасности Соединенных Штатов в космосе играет такую же важную роль, как и здесь на Земле. Американские конструкторы уже примеряют новейшие технологии, необходимые для создания более защищенных спутников.
Он отметил, что создание космических сил – это идея, время для которой пришло, поскольку Китай и Россия активно развивают вооружения в космосе, разрабатывают и испытывают новые опасные технологии.
Вице-президент подчеркнул, что администрация США нацелена на то, чтобы опередить «своих противников» в этой критически важной сфере.
По словам Пенса, в Пентагоне тоже не сидят без дела и активно работают над инициативами президента по укреплению безопасности в космосе.
Напомним, в июне Дональд Трамп отдал распоряжение министерству обороны приступить к формированию космических сил в качестве полноценного вида Вооруженных сил США. Ранее он неоднократно заявлял, что космос является такой же зоной военных действий, как земля, море и воздух.
По его словам, обеспечение национальной безопасности Соединенных Штатов в космосе играет такую же важную роль, как и здесь на Земле. Американские конструкторы уже примеряют новейшие технологии, необходимые для создания более защищенных спутников.
Он отметил, что создание космических сил – это идея, время для которой пришло, поскольку Китай и Россия активно развивают вооружения в космосе, разрабатывают и испытывают новые опасные технологии.
Вице-президент подчеркнул, что администрация США нацелена на то, чтобы опередить «своих противников» в этой критически важной сфере.
По словам Пенса, в Пентагоне тоже не сидят без дела и активно работают над инициативами президента по укреплению безопасности в космосе.
Космические силы США станут реальностью к 2020 году,заявил он.
Напомним, в июне Дональд Трамп отдал распоряжение министерству обороны приступить к формированию космических сил в качестве полноценного вида Вооруженных сил США. Ранее он неоднократно заявлял, что космос является такой же зоной военных действий, как земля, море и воздух.
- Использованы фотографии:
- http://www.globallookpress.com
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