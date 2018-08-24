Новости

США: Китай хозяйничает уже на нашем заднем дворе

14
В МИД Китая прокомментировали очередные заявления США о необходимо оказывать экономическое и политическое давление на Пекин, который «нарушает международное право». В США фактически объявили, что сам рост китайской экономики является угрозой для экономики американской, а потому с китайским ростом готовы бороться пошлинами и прочими торговыми ограничениями.

Напомним, что ранее в ответ на американское повышение ввозных пошлин на десятки товаров из КНР Китай ответил повышением пошлин на товары из США на 16 млрд долларов. Один из «пошлинных» ударов Китая пришёлся на авиационный керосин, что привело к отказу нескольких компаний от выполнения авиарейсов между двумя странами.

Новая претензия США связана с решением правительства государства Сальвадор (Центральная Америка) установить дипломатические отношения с Китаем. Сальвадор при этом разорвал дипотношения с Тайванем.


США: Китай хозяйничает уже на нашем заднем дворе


В Вашингтоне заявили, что такой шаг Сальвадора угрожает «экономической безопасности всего Американского континента».

Официальный представитель МИД КНР ответил на это следующим образом:
Мы призываем уважать право Китая на определение своей внутренней и внешней политики. Мы также призываем Вашингтон отказаться от риторики имперского гегемонизма. Правительство Сальвадора установило с нами дипломатические отношения по причине наличия единого Китайского государства. Китай призывает США уважать мнение Сальвадора, как и других стран, которые самостоятельно определяют свою политику.


Фактически в Пекине дали понять, что пора перестать воспринимать мир как группу вассалов США и тех, кого США "накажут за неповиновение".

На этом фоне в Вашингтоне уже прозвучали обвинения в адрес Пекина в том, что он "вторгся" на Американский континент, "на задний двор США". Судя по всему, речь о контактах с упомянутым Сальвадором.

Ранее дипотношения с Тайванем (в пользу установление таких отношений с Китаем) разорвала Доминиканская Республика. Досталось от США в этой связи и доминиканцам.

Китайский представитель:
Прекрасно видно, кто на самом деле пытается вмешиваться во внутренние дела государств на Американском континенте и во всём регионе.
Использованы фотографии:
http://www.globallookpress.com
Мы в Яндекс Дзен
Владимир Путин провёл встречу с руководителями ведущих зарубежных информационных агентств
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

14 комментариев
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. Jerk Офлайн
    Jerk Сегодня, 13:52
    +2
    Китай незаметно подкрался к толерантным сзади и часто и тяжело дышит им в спину wink Это первый симптом СПИДа, есличе
    1. Orkraider Онлайн
      Orkraider Сегодня, 13:57
      0
      Ага. Это новый претендент на мировой гегемонизм, и возможно, на новый центр силы в мире. Либо, как минимум, на его второй полюс.
    2. Венд Онлайн
      Венд Сегодня, 14:03
      +1
      А помнится США и Россию обвиняли в том же. laughing
      1. Николай Николаевич Онлайн
        Николай Николаевич Сегодня, 14:13
        +2
        в адрес Пекина в том, что он "вторгся" на Американский континент, "на задний двор США"
        Сходили на двор у амерканцев.... У этих наглецов все являются задним двором америки...
        1. bouncyhunter Онлайн
          bouncyhunter Сегодня, 15:10
          +2
          в Вашингтоне уже прозвучали обвинения в адрес Пекина в том, что он "вторгся" на Американский континент, "на задний двор США".

          Какая-то "клубничка" небесного цвета получается ... am
        2. sabakina Онлайн
          sabakina Сегодня, 15:28
          +1
          Цитата: Николай Николаевич
          Сходили на двор у амерканцев.... У этих наглецов все являются задним двором америки...

          Да Николаичь, только они пока не поняли этого выражения "задний двор". Дай Бог доживу, мы им объясним (да простят меня модераторы), что такое "полная задница".
    3. Ром Офлайн
      Ром Сегодня, 14:34
      0
      Цитата: Jerk
      Это первый симптом СПИДа, есличе

      belay Неуловил смысл,если четно....Подкрался сзади......тяжело дышит...и етить калатить-СПИД.....Откуда познания в Спиде?
  2. polpot Офлайн
    polpot Сегодня, 13:56
    +1
    Грызитесь милые грызитесь
  3. Alexey-74 Офлайн
    Alexey-74 Сегодня, 13:56
    +1
    Еще бы Мексика под боком у США разрешила бы китайцам или нашим (а лучше обоим) разместить какую нибудь мат.базу с военным уклоном....у полосатых тогда заворот кишков случился бы...
  4. Дормидонт Онлайн
    Дормидонт Сегодня, 13:58
    0
    Задний двор сша - лужайка за белым домом
  5. cariperpaint Офлайн
    cariperpaint Сегодня, 14:46
    +2
    Матрасы вообще перестали с реальностью дружить. Обложили весь мир,наезжают просто на всех и вся. При этом перестали хоть как то прикрывать свои заявления- рубят открыто. дурдом полный. Это уже реальную истерику все напоминает. Трам хоть как то осознает что нельзя Китай с Россией сближать,а остальным пофиг. Просто толкают страны в неформальные союзы. Штаты еще чуть чуть и начнут слюней все забрызгивать,пытаясь на всех жути нагнать. Гегемоны блин
  6. sabakina Онлайн
    sabakina Сегодня, 15:15
    0
    США: Китай хозяйничает уже на нашем заднем дворе
    Ну всё правильно. Ещё М. Задорнов говорил, что каждый спасает самое дорогое, что у него есть. laughing
  7. Генерал Песчаных Карьеров Онлайн
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 15:23
    0
    США: Китай хозяйничает уже на нашем заднем дворе


    Учитывая любовь матрацев к толерантности к заднеприводным голубым гомосексуальным геям, то заголовок звучит очень двусмысленно)))
    Кто там сзади у них хозяйничает?)))
  8. Плотник 2329 Онлайн
    Плотник 2329 Сегодня, 15:28
    +1
    Ну что, на очереди Мексика?