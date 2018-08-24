США: Китай хозяйничает уже на нашем заднем дворе

Мы призываем уважать право Китая на определение своей внутренней и внешней политики. Мы также призываем Вашингтон отказаться от риторики имперского гегемонизма. Правительство Сальвадора установило с нами дипломатические отношения по причине наличия единого Китайского государства. Китай призывает США уважать мнение Сальвадора, как и других стран, которые самостоятельно определяют свою политику.

Прекрасно видно, кто на самом деле пытается вмешиваться во внутренние дела государств на Американском континенте и во всём регионе.

В МИД Китая прокомментировали очередные заявления США о необходимо оказывать экономическое и политическое давление на Пекин, который «нарушает международное право». В США фактически объявили, что сам рост китайской экономики является угрозой для экономики американской, а потому с китайским ростом готовы бороться пошлинами и прочими торговыми ограничениями.Напомним, что ранее в ответ на американское повышение ввозных пошлин на десятки товаров из КНР Китай ответил повышением пошлин на товары из США на 16 млрд долларов. Один из «пошлинных» ударов Китая пришёлся на авиационный керосин, что привело к отказу нескольких компаний от выполнения авиарейсов между двумя странами.Новая претензия США связана с решением правительства государства Сальвадор (Центральная Америка) установить дипломатические отношения с Китаем. Сальвадор при этом разорвал дипотношения с Тайванем.В Вашингтоне заявили, что такой шаг Сальвадора угрожает «экономической безопасности всего Американского континента».Официальный представитель МИД КНР ответил на это следующим образом:Фактически в Пекине дали понять, что пора перестать воспринимать мир как группу вассалов США и тех, кого США "накажут за неповиновение".На этом фоне в Вашингтоне уже прозвучали обвинения в адрес Пекина в том, что он "вторгся" на Американский континент, "на задний двор США". Судя по всему, речь о контактах с упомянутым Сальвадором.Ранее дипотношения с Тайванем (в пользу установление таких отношений с Китаем) разорвала Доминиканская Республика. Досталось от США в этой связи и доминиканцам.Китайский представитель: