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СК обвинил "Правый сектор" в подготовке убийства российских чиновников

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Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело в отношении членов запрещенной в России украинской экстремистской радикальной группировки "Правый сектор" по факту приготовления к убийствам, а также посягательства на жизнь российских государственных служащих и сотрудников правоохранительных органов, сообщается на официальном сайте комитета.

СК обвинил "Правый сектор" в подготовке убийства российских чиновников


По версии следствия, члены "Правого сектора" 10 мая 2018 года в Киеве вынесли приговор "центрального национального суда Правого сектора" в отношении 50 должностных лиц российских государственных, судебных и правоохранительных органов, которые участвовали в расследовании дела украинца Александра Костенко. В мае 2015 года Киевский суд Симферополя приговорил Костенко к четырем годам и двум месяцам колонии за избиение сотрудника батальона "Беркут" во время массовых беспорядков на площади Независимости в украинской столице, а также за незаконное ношение огнестрельного оружия.


В СК уточнили, что указание на совершение в "удобное время и целесообразными в конкретных случаях способами" убийства российских чиновников и силовиков отдавали представители "ПС" Ярош, Тарасенко, Стемпицкий, Воронов и иные лица.

Вышеуказанным лицам, а также иным представителям "Правого сектора", указанным в материалах уголовного дела и причастным к организации убийства, а также посягательства на жизнь 50-ти российских государственных служащих и сотрудников правоохранительных органов, в ближайшее время будет предъявлено заочное обвинение. Обвиняемых по делу планируется объявить в международный розыск.
Использованы фотографии:
http://www.globallookpress.com/
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37 комментариев
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  1. Идущий Офлайн
    Идущий Сегодня, 14:04
    +1
    Обвиняемых по делу планируется объявить в международный розыск.


    А может как Израиль?
    1. hiller Офлайн
      hiller Сегодня, 14:15
      +4
      Согласен. Меньше слов и больше дела. Действовать как "Моссад". Да и СССР практиковал очень толково. Сташинский - бандера тому пример.
    2. Николай Николаевич Онлайн
      Николай Николаевич Сегодня, 14:16
      +6
      Цитата: Идущий
      А может как Израиль?

      Сами не плохо умеем, непримиримые в Чечне вроде удачно закончили ... Приказ нужен...
      1. Меченосец Онлайн
        Меченосец Сегодня, 14:31
        +4
        Цитата: Николай Николаевич
        Приказ нужен...

        Угу..вопрос кто не отдает,почему не отдает и что мешает отдать такой приказ.да ловить эту нечисть с последущим судом или,если не повезло.ликвидирован при задержании..Опыт то точно есть.
        1. Идущий Офлайн
          Идущий Сегодня, 14:34
          +4
          Вот в этом то и проблема , где воля и желание искоренять эту нечисть . А то что мы умеем и есть опыт , в этом никто не сомневается.
      2. KLV2018 Офлайн
        KLV2018 Сегодня, 14:44
        0
        Цитата: Николай Николаевич
        Цитата: Идущий
        А может как Израиль?

        Сами не плохо умеем, непримиримые в Чечне вроде удачно закончили ... Приказ нужен...

        Героя присвоили и баблом завалили. и это возмездие ?
      3. BAI Онлайн
        BAI Сегодня, 15:24
        +1
        Лучше, как в Ливане в 1985.
    3. Наблюдатель2014 Онлайн
      Наблюдатель2014 Сегодня, 14:20
      +3
      Идущий (Виктор)
      А может как Израиль?
      Может.Только это может не для нашего руководства.У нас вот это в почёте
      Обвиняемых по делу планируется объявить в международный розыск.
      laughing
      1. Ром Офлайн
        Ром Сегодня, 14:30
        +3
        знаете что такое Закон? Меня всегда поражали люди ноющие на власть,полицию...но как только им прищемят , кое-что,бегут за Законом ....Вы в армии служили?
        1. Идущий Офлайн
          Идущий Сегодня, 14:36
          +3
          Так по закону и надо , но доставить их на нашу территорию. А в армии закон - это приказ.
        2. Хорон Офлайн
          Хорон Сегодня, 14:39
          +1
          Закон тогда является законом когда он действует. Кроме территории нашего государства эти дела нигде даже рассматривать не будут, в итоге это уже становится не законом, а намерением. А в глазах его нарушителей, он вообще превращается в фикцию.
    4. Мещеряк Онлайн
      Мещеряк Сегодня, 15:40
      0
      Цитата: Идущий
      А может как Израиль?

      Пока наших комбатов повыбивали на Донбассе, а мы всё как-то сопли жуём angry
  2. Венд Онлайн
    Венд Сегодня, 14:05
    0
    Постепенно закрывают дорогу свидомым. Это хорошо.
  3. 30 вис Офлайн
    30 вис Сегодня, 14:07
    0
    Ни один из западных режимов этих нациков не выдаст России . Сделают вид ,что они глухослепонемые . Пусть тогда кирпич ,удачно-вовремя упавший с крыши, покарает каждого из этих фашистов .
    1. Венд Онлайн
      Венд Сегодня, 15:03
      +2
      Цитата: 30 вис
      Ни один из западных режимов этих нациков не выдаст России . Сделают вид ,что они глухослепонемые . Пусть тогда кирпич ,удачно-вовремя упавший с крыши, покарает каждого из этих фашистов .

      Это уже проблема запада. Главное в Россию они ползти не будут, реальный срок светит.
  4. alta Офлайн
    alta Сегодня, 14:14
    -4
    В СК уточнили, что указание на совершение в "удобное время и целесообразными в конкретных случаях способами" убийства российских чиновников и силовиков отдавали представители "ПС" Ярош, ........
    Увы, прокол : Ярош уже 2 года, как оставил Правый сектор и не может отдавать указания ...... он не имеет к Правому сектору никакого отношения.
    1. igorbrsv Онлайн
      igorbrsv Сегодня, 15:01
      +2
      Это как бывший нацист типа?
    2. Ром Офлайн
      Ром Сегодня, 15:05
      +1
      Точно-точно..... На заборе слово есть-оно рабочее? Прокол в чем? Анатолий- мало ли что пишут СМИ....Заднеприводный ЯРОШ поменял вывеску и все...А как был дерьмом,таким же и остался... Или по вашему получается он уже *бывший* и Никакого отношения к заднеприводным из ПС не имеет? Рассмешили,честное слово
    3. Дормидонт Онлайн
      Дормидонт Сегодня, 15:08
      +1
      Его его не спасёт от виселицы
    4. Генерал Песчаных Карьеров Онлайн
      Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 15:19
      +1
      Увы, прокол : Ярош уже 2 года, как оставил Правый сектор и не может отдавать указания ...... он не имеет к Правому сектору никакого отношения.


      Имеет, т.к. он оттуда не уходил, а сложил полномочия как лидера.
  5. частное лицо Офлайн
    частное лицо Сегодня, 14:23
    0
    А вопрос каких наших чиновников ,тех что принимают пенсионную реформу?
    1. Мещеряк Онлайн
      Мещеряк Сегодня, 14:38
      0
      Цитата: частное лицо
      А вопрос каких наших чиновников ,тех что принимают пенсионную реформу?

      Во!!! laughing А может правда? В статье не сказано кого конкретно.
    2. igorbrsv Онлайн
      igorbrsv Сегодня, 15:04
      +2
      Нужно накормить сайт миротворец "нужными" фамилиями? belay как бы, чужими руками?
      1. Мещеряк Онлайн
        Мещеряк Сегодня, 15:09
        +2
        Цитата: igorbrsv
        Нужно накормить сайт миротворец "нужными" фамилиями? belay как бы, чужими руками?

        Боюсь у хлопчиков квалификация слаба... пустое это winked
  6. Хорон Офлайн
    Хорон Сегодня, 14:30
    0
    СК, как тот петух из старого советского мультфильма, главное "прокукарекал, а там хоть не рассветай!". Их прокуратура тоже дела открывает, такое впечатление что они друг друга пытаются переплюнуть по колличеству бесперспективных дел.
    1. Теренин Офлайн
      Теренин Сегодня, 15:00
      +2
      Цитата: Хорон
      СК, как тот петух из старого советского мультфильма, главное "прокукарекал, а там хоть не рассветай!". Их прокуратура тоже дела открывает, такое впечатление что они друг друга пытаются переплюнуть по колличеству бесперспективных дел.

      СК, по своим функциям, проводит предварительное расследование и оформляет обвинения с правовой точки зрения. Потом суд проверяет это расследование и выносит приговор. А уже затем, другие службы, при исполнении приговора, имеют право...при попытке к бегству... am
      1. Неплохой Офлайн
        Неплохой Сегодня, 15:08
        0
        Как это сложно, запад опять обидется, нарушение прав человека и всё такое, просто нужно ликвидировать у них, на месте, без всякого шума и пафоса, мол погиб в криминальных разборках, много нелегального оружия на руках населения.
        1. Мещеряк Онлайн
          Мещеряк Сегодня, 15:35
          0
          Цитата: Неплохой
          мол погиб в криминальных разборках, много нелегального оружия на руках населения.

          Или сам упал и застрелился из АК ка сашко билый laughing помните такого персонажа?
  7. Million Офлайн
    Million Сегодня, 14:37
    0
    Что то не жалко никого из этой власти
  8. svp67 Офлайн
    svp67 Сегодня, 14:42
    -1
    Быстро же работает наш СК...Ярош еще в 2015 году покинул ПС, а наш СК даже этого не заметил...
    1. igorbrsv Онлайн
      igorbrsv Сегодня, 15:07
      +1
      Чего ж теперь из-за него список переделывать? laughing
      1. svp67 Офлайн
        svp67 Сегодня, 15:14
        +3
        Цитата: igorbrsv
        Чего ж теперь из-за него список переделывать

        Зачем?Просто во всех документах добавить фразу : "бывший руководить ПС" или "руководивший в то время ПС"
    2. Ром Офлайн
      Ром Сегодня, 15:08
      +3
      Не переживайте..СК заметил... И Тут замечает...Когда всё устаканится и руина перейдет под власть ДНР и ЛНР- фото,видео материалы и рассказы соседей lol дополнят общую картину кто и что делал.....Вы подождите не много еще
      1. svp67 Офлайн
        svp67 Сегодня, 15:14
        +1
        Цитата: Ром
        Вы подождите не много еще

        Да я готов ждать. Я в тепле, да в тишине, а вот сколько еще жители Донецка и Луганска готовы это делать?
        1. Ром Офлайн
          Ром Сегодня, 15:17
          0
          % 40-50 ждут украинские власти... и? А если бы не боялись мести нациков и.....дорогие коммунальные услуги может и поболее laughing Дермеца много тут
  9. Дормидонт Онлайн
    Дормидонт Сегодня, 15:06
    +1
    То, что это животное, и подобные авдиму, еще живы, огромная недоработка наших спецслужб
  10. Генерал Песчаных Карьеров Онлайн
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 15:16
    +2
    В ПС остались самые упоротые фашисты, даже мои знакомые, которые туда вступили, глаза мои бы не видели этих гнилых человечков, и то оттуда сбежали.
    А кто остался - смертники, которым терять нечего.