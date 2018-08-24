СК обвинил "Правый сектор" в подготовке убийства российских чиновников

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело в отношении членов запрещенной в России украинской экстремистской радикальной группировки "Правый сектор" по факту приготовления к убийствам, а также посягательства на жизнь российских государственных служащих и сотрудников правоохранительных органов, сообщается на официальном сайте комитета.По версии следствия, члены "Правого сектора" 10 мая 2018 года в Киеве вынесли приговор "центрального национального суда Правого сектора" в отношении 50 должностных лиц российских государственных, судебных и правоохранительных органов, которые участвовали в расследовании дела украинца Александра Костенко. В мае 2015 года Киевский суд Симферополя приговорил Костенко к четырем годам и двум месяцам колонии за избиение сотрудника батальона "Беркут" во время массовых беспорядков на площади Независимости в украинской столице, а также за незаконное ношение огнестрельного оружия.В СК уточнили, что указание на совершение в "удобное время и целесообразными в конкретных случаях способами" убийства российских чиновников и силовиков отдавали представители "ПС" Ярош, Тарасенко, Стемпицкий, Воронов и иные лица.Вышеуказанным лицам, а также иным представителям "Правого сектора", указанным в материалах уголовного дела и причастным к организации убийства, а также посягательства на жизнь 50-ти российских государственных служащих и сотрудников правоохранительных органов, в ближайшее время будет предъявлено заочное обвинение. Обвиняемых по делу планируется объявить в международный розыск.