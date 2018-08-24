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МО РФ назвало численность войск, участвующих во внезапной проверке

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Более 260 тысяч военнослужащих принимают участие во внезапной проверке боеготовности войск Восточного и Центрального военных округов, сообщает Минобороны РФ.



Также, в проверочных мероприятиях задействовано более 900 танков, около 300 кораблей и судов обеспечения, свыше тысячи летательных аппаратов и более 30 тысяч единиц вооружения и техники.


Кроме того, в Сибири, Поволжье и на Урале привлечены к проверке более 16 тысяч военнослужащих подразделений тыла и 6 тысяч единиц специальной техники.

На развернутых тыловиками подвижных ремонтно-слесарных и танкоремонтных мастерских уже восстановлено около 200 условно неисправных единиц тяжелой гусеничной техники.

В районах временной дислокации войск организованы пункты питания, развернуты средства продовольственных служб и бытового обслуживания с использованием мобильных полевых душевых и бань. Также военнослужащие отрабатывают нормативы по развертыванию и приведению в эксплуатацию полевых хлебозаводов и банно-прачечных пунктов.

На аэродромах и в местах сосредоточения развернуты полевые автомобильные средства заправки и транспортировки горючего.

В ходе мероприятий специалисты отработали весь спектр задач по снятию с хранения вооружения и техники для передачи ее в состав действующих подразделений.

Напомним, внезапная проверка боеготовности началась 20 августа в преддверии масштабного учения «Восток-2018».
Использованы фотографии:
http://www.globallookpress.com
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1 августа отмечается День тыла вооружённых сил Российской Федерации
1 августа отмечается День тыла вооруженных сил РФ
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12 комментариев
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  1. hiller Офлайн
    hiller Сегодня, 14:09
    0
    Сильно! Фронтовой размах.Не скупятся. Интересно , а мобилизационный ресурс привлекается?
    Самое то, чтобы потренировать граждан, пребывающих в запасе и соответствующие гражданские структуры.
    1. Серый брат Офлайн
      Серый брат Сегодня, 14:15
      +1
      Цитата: hiller
      , а мобилизационный ресурс привлекается?

      Привлекается.
      20 августа 2018 года на территории Восточного военного округа стартовали специальные учения подразделений материально-технического обеспечения (МТО). За ходом практических занятий в Бурятии наблюдали заместитель Министра обороны России Дмитрий Булгаков и Глава Бурятии Алексей Цыденов, сообщает пресс-служба Главы Республики Бурятия.

      На полигоне в районе станции Дивизионная состоялись практические занятия по подготовке к боевому применению танков Т-72 и Т-62 для вооружения двух танковых рот. Техника была снята с длительного хранения и загружена на железнодорожный транспорт для отправки в войска. Отдельные занятия по совершенствованию умений по военным специальностям были проведены с гражданами, призванными на учебные сборы в состав ремонтно-восстановительного полка.
      1. Наблюдатель2014 Онлайн
        Наблюдатель2014 Сегодня, 15:13
        0
        Серый брат (Сергей) hi
        Отдельные занятия по совершенствованию умений по военным специальностям были проведены с гражданами, призванными на учебные сборы в состав ремонтно-восстановительного полка.
        Сергей.Я вообще с вами не спорю.И это касаемо исключительно той инфе что вы опубликовали.
        А вот слабо призвать на сборы эти.на месяцев 3-4.10 000 всего самозанятых ? wassat
    2. Наблюдатель2014 Онлайн
      Наблюдатель2014 Сегодня, 14:24
      0
      hiller (hiller)
      Самое то, чтобы потренировать граждан, пребывающих в запасе и соответствующие гражданские структуры.
      wassat А денег хватит за гражданских на гражданке кредиты платить и услуги ЖКХ,И детвору содержать? Пока потренировать повезут.
      1. cariperpaint Офлайн
        cariperpaint Сегодня, 14:27
        +2
        Работадатели все оплачивают,зарплата не меняется. Попробуй не сделай,всех собак спустят)
        1. igorbrsv Онлайн
          igorbrsv Сегодня, 14:38
          0
          Как в анекдоте:
          Винни-винни, а мы куда идем?
          Со свиньей всякие нехорошие вещи делать.
          А она даст?
          А куда ты денешься
        2. Наблюдатель2014 Онлайн
          Наблюдатель2014 Сегодня, 14:46
          0
          cariperpaint
          Работадатели все оплачивают,зарплата не меняется. Попробуй не сделай,всех собак спустят)
          laughing wassat good :Скажем другими словами .Что нашим профессиональным военным так сказать делать со взрослым дядьками в частях у которым на гражданке вдруг проблемы возникнут у их семей и их мат .обеспечением? Поэтому давайте фантастику с потренировать гражданских ,отложим до лучших времён . hi
          1. cariperpaint Офлайн
            cariperpaint Сегодня, 14:49
            0
            Ничего. Их сильно далеко от дома не отправляют. Да и отношение к ним соотвестаующее. Главное что бы не мешали. Реально с ними возиться не любят.
      2. Генерал Песчаных Карьеров Онлайн
        Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 15:08
        0
        А денег хватит за гражданских на гражданке кредиты платить и услуги ЖКХ,И детвору содержать? Пока потренировать повезут.

        Сборы оплачиваются. Или вы не знали?))
        1. андрон-30 Онлайн
          андрон-30 Сегодня, 15:31
          0
          а если не проводить учения Вы что ЖКХ и детвору будете водить в афроамериканский квартал?или как потом бог на душу положит ,про ЖКХ молодец вечный вопрос
    3. novobranets Онлайн
      novobranets Сегодня, 15:37
      0
      Цитата: hiller
      Самое то, чтобы потренировать граждан, пребывающих в запасе

      Пару раз меня привлекали на двухнедельные сборы soldier , это называлось "партизанить" laughing . Книгу можно написать, какое было кино good . Но было страсть как весело. Сейчас с удовольствием бы еще "попартизанил". yes drinks
  2. андрон-30 Онлайн
    андрон-30 Сегодня, 15:15
    0
    что нужно так тому и быть , войска на то даны чтобы надрать зад нато