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Корвет "Винница" ВМС Украины вышел с судоверфи без ремонта. Теперь на списание?

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Из сухого дока судостроительного завода Одессы выведен корвет «Винница», принадлежащий военно-морским силам Украины. Сообщается, что в сухом доке корабль провёл 11 месяцев. Изначально планировалась полная модернизация «Винницы» с осуществлением необходимых предварительных ремонтных работ. При этом в начальной смете сумма, требуемая на ремонт, составляла 270 млн грн, а через несколько месяцев, когда корабль уже оказался в доке, смета выросла до полумиллиарда гривен (около 1,3 млрд рублей).

Корвет "Винница" ВМС Украины вышел с судоверфи без ремонта. Теперь на списание?


В командовании ВМС Украины отказываются от комментариев на предмет того, выполнены ли все необходимые ремонтно-модернизационные работы. На этом фоне появляется информация от местных СМИ, в которых говорится, что в Минобороны страны рассматривают вопрос о списании корвета «Винница» ввиду нехватки денежных средств и очередного удорожания сметы ремонта и модернизации.


Нужно отметить, что вопрос списания «Винницы» поднимался ещё пять лет назад. Причиной послужило то, что в ноябре 2007 года корабль серьёзно пострадал во время шторма в Севастополе. На «Виннице» оказалась повреждена левая часть корпуса. В течение нескольких лет корабль пытались отремонтировать. Средства уходили, но ситуация с места практически не двигалась. Вдобавок была обнаружена коррозия подводной части корпуса. На корабле не работает радиолокационное оборудование, гидроакустические станции, другие узлы и агрегаты.

Для справки:
Корвет «Винница» (точнее - пограничный сторожевой корабль проекта 1124П «Альбатрос») был заложен на Зеленодольске судостроительном заводе в декабре 1975. На воду спущен в сентябре 1976. В декабре 1976 введен в состав 5-й отдельной Балаклавской бригады пограничных сторожевых кораблей Западного ОК МЧ КГБ СССР. В 1996 году корабль, носивший на тот момент название «Днепр», был передан ВМС Украины и сразу же переименован в «Винницу», одновременно будучи переквалифицированным в корвет.
Использованы фотографии:
https://www.ukrmilitary.com
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13 комментариев
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  1. polpot Офлайн
    polpot Сегодня, 14:09
    +1
    Металолома много не бывает и этот продадут и деньги своруют не впервой
    1. Сармат Саныч Онлайн
      Сармат Саныч Сегодня, 14:24
      +2
      Да шо там эта лохань, скоро всю Украину ржавую из дока выведут и на черцветмет попилят. А пока главное судно Петра Гидрантовича защищать незалежную будетlaughing
  2. Наблюдатель2014 Онлайн
    Наблюдатель2014 Сегодня, 14:11
    +1
    смета выросла до полумиллиарда гривен (около 1,3 млрд рублей).
    Может дешевле вообще новый корабль купить?
    Для справки:
    Корвет «Винница» (точнее - пограничный сторожевой корабль проекта 1124П «Альбатрос») был заложен на Зеленодольске судостроительном заводе в декабре 1975. На воду спущен в сентябре 1976.
    Да я, за малым старше этого корабля belay
    В 1996 году корабль, носивший на тот момент название «Днепр», был передан ВМС Украины и сразу же переименован в «Винницу», одновременно будучи переквалифицированных в корвет.
    А это вообще как понимать!!! am
    1. ver_ Онлайн
      ver_ Сегодня, 14:15
      0
      ...это не для средних умов..
    2. Orkraider Онлайн
      Orkraider Сегодня, 14:57
      +1
      Из статьи очень понравилось:
      В течение нескольких лет корабль пытались отремонтировать. Средства уходили, но ситуация с места практически не двигала

      Далее
      командовании ВМС Украины отказываются от комментариев на предмет того, выполнены ли все необходимые ремонтно-модернизационные работы. На этом фоне появля

      И как достойный хэппи энд:
      .что в Минобороны страны рассматривают вопрос о списании корвета «Винница» ввиду нехватки денежных средств и очередного удорожания сметы

      Класс! Молодцы! Первые в Европе, сильнейшие ЧЁ)))
  3. HAM Офлайн
    HAM Сегодня, 14:13
    +6
    Пусть приварят "Винницу" к "Запорожью",а там,глядишь,и "Украина" подтянется...
    1. Чёрный Офлайн
      Чёрный Сегодня, 14:58
      +1
      Цитата: HAM
      Пусть приварят "Винницу" к "Запорожью"

      Шо, боевой катамаран украинских кригсмарине? wassat ....ей бог так и сделают.....и скажут новое изобретение.Ещё и под это бабло спишут laughing
  4. svp67 Онлайн
    svp67 Сегодня, 14:46
    +1
    А зачем им советские корабли, они американские КАТЕРА ждут...
  5. Генерал Песчаных Карьеров Онлайн
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 15:05
    +1
    И правильно что списать, такие игрушки не для украины, им боевые надувные матрацы больше подойдут, и на каждом по адмиралу)))
  6. К-50 Офлайн
    К-50 Сегодня, 15:10
    +1
    в Минобороны страны рассматривают вопрос о списании корвета «Винница» ввиду нехватки денежных средств

    Правильно, резиновые лодки содержать дешевле и они в доках и судоремонтных заводах не нуждаются. request yes laughing
  7. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 15:18
    0

    Да Бог с ним с "корветом". Зацените лучше военный парад в Киеве на 27 годовщину незалежности. Есть над чем поржать. Гаубицы "Богдана" всё-таки провезли на тягачах с полуприцепами как я и предполагал, видимо не может это чудо двигаться на своих гусеницах.
    1. sabakina Онлайн
      sabakina Сегодня, 15:34
      0
      Ну, смотрел по 112. Ничего такого. Только операторы "Джавелинов" примкнули в "окулярам". А Ятагана не было. Видимо, не смогли завести. laughing
  8. sabakina Онлайн
    sabakina Сегодня, 15:31
    0
    В командовании ВМС Украины отказываются от комментариев на предмет того, выполнены ли все необходимые ремонтно-модернизационные работы.
    Да какая разница, главное на параде сухопутные моряки красиво прошли!