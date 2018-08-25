Вашингтону не стоит играть с огнем

В скором времени договор СНВ-3 подходит к концу, в связи с этим президент Российской Федерации всерьез задумывается о возможностях его продления. В случае выхода Соединенных штатов из этого договора, негативные последствия могут повлиять на российско-американские отношения и увеличить военное напряжение в Европе в целом.На протяжении 8 лет между Россией и США действует договор о ядерном сдерживании сторон, в связи с которым обоим государствам необходимо ограничивать свой ядерный арсенал до определенного количество единиц вооружения и техники. Отказ от продления данного договора одной из сторон может привести к довольно пагубным последствиям как для отношений России и Америки, так и для мировой безопасности в целом.Если окажется так, что от данного обязательства откажутся Соединенные штаты, президент США Дональд Трамп сможет и дальше вести силовую политику ядерного превосходства на мировой арене, диктуя правила и свои законы остальным странам. Такой вариант событий уж точно не устраивает никого кроме проамериканских, уже и так подконтрольных штатам государств.Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений остается необходимой мерой как сейчас, так и в будущем, дабы не допустить тотального превосходства одной из сторон, которое уж точно не скажется лучшим образом на безопасности, как в Европе, так и во всём мире. В связи с этим, политическим верхушкам ведущих государств необходимо, скорейшим образом, продумывать дальнейшие шаги. В лучшем случае после продления договора можно заключить новый, модернизированный, улучшенный пакт, который будет включать в себя пункты, исключающие возможность обхода нынешнего соглашения. Идеальный исход заключается в том, чтобы к подписанию подключились и другие ядерные державы, у которых на вооружении стоят крылатые ракеты морского базирования, оперативно-тактические ракеты, и другая техника, оснащенная ядерными носителями.На данном этапе, скоропостижные заявления представителей Соединенных штатов вряд ли смогут напугать, или же заставить правительство других стран забиться в угол и ждать неизбежного «судного дня». Скорее, наоборот, теперь ведущие мировые державы начнут готовиться к скорейшему наращиванию боевого потенциала, чтобы в случае чего незамедлительно вывести все это на вооружение. По причине этого у России уже появляются новые виды оружия, например, такие как «Кинжал», который входит в оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» на МиГ-31, крылатая ракета «Буревестник» или же гиперзвуковой аппарат «Авангард», которые не попадают под ограничения нынешнего соглашения. В любом случае, выход США из данного договора не принесет пользы ни самим американцам, ни всем остальным. Ведь в таком случае всеобщая паника неизбежна, а там уже и гонка вооружений, и общественные беспорядки, и остальные как локальные, так и глобальные неприятности.В нашем мире хватает противников и сторонников различных соглашений и договоренностей, но на этот счет действительно всем стоит задуматься. Так, сенатор штата Кентукки Рэнд Пол высказался с призванием обеих сторон к рассудительности, вспомнив, как Горбачев и Рейган в свое время поддержали друг друга и начали эпоху сокращения напряжённости между странами путем подписания первого договора об уменьшении запасов ядерного оружия.Будем надеяться, что и сегодня здравый смысл не позволит случиться страшной катастрофе, к которой может привести противостояние ядерных держав.