Мнения

Вашингтону не стоит играть с огнем

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Вашингтону не стоит играть с огнем
В скором времени договор СНВ-3 подходит к концу, в связи с этим президент Российской Федерации всерьез задумывается о возможностях его продления. В случае выхода Соединенных штатов из этого договора, негативные последствия могут повлиять на российско-американские отношения и увеличить военное напряжение в Европе в целом.

На протяжении 8 лет между Россией и США действует договор о ядерном сдерживании сторон, в связи с которым обоим государствам необходимо ограничивать свой ядерный арсенал до определенного количество единиц вооружения и техники. Отказ от продления данного договора одной из сторон может привести к довольно пагубным последствиям как для отношений России и Америки, так и для мировой безопасности в целом.

Если окажется так, что от данного обязательства откажутся Соединенные штаты, президент США Дональд Трамп сможет и дальше вести силовую политику ядерного превосходства на мировой арене, диктуя правила и свои законы остальным странам. Такой вариант событий уж точно не устраивает никого кроме проамериканских, уже и так подконтрольных штатам государств.


Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений остается необходимой мерой как сейчас, так и в будущем, дабы не допустить тотального превосходства одной из сторон, которое уж точно не скажется лучшим образом на безопасности, как в Европе, так и во всём мире. В связи с этим, политическим верхушкам ведущих государств необходимо, скорейшим образом, продумывать дальнейшие шаги. В лучшем случае после продления договора можно заключить новый, модернизированный, улучшенный пакт, который будет включать в себя пункты, исключающие возможность обхода нынешнего соглашения. Идеальный исход заключается в том, чтобы к подписанию подключились и другие ядерные державы, у которых на вооружении стоят крылатые ракеты морского базирования, оперативно-тактические ракеты, и другая техника, оснащенная ядерными носителями.

На данном этапе, скоропостижные заявления представителей Соединенных штатов вряд ли смогут напугать, или же заставить правительство других стран забиться в угол и ждать неизбежного «судного дня». Скорее, наоборот, теперь ведущие мировые державы начнут готовиться к скорейшему наращиванию боевого потенциала, чтобы в случае чего незамедлительно вывести все это на вооружение. По причине этого у России уже появляются новые виды оружия, например, такие как «Кинжал», который входит в оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» на МиГ-31, крылатая ракета «Буревестник» или же гиперзвуковой аппарат «Авангард», которые не попадают под ограничения нынешнего соглашения. В любом случае, выход США из данного договора не принесет пользы ни самим американцам, ни всем остальным. Ведь в таком случае всеобщая паника неизбежна, а там уже и гонка вооружений, и общественные беспорядки, и остальные как локальные, так и глобальные неприятности.

В нашем мире хватает противников и сторонников различных соглашений и договоренностей, но на этот счет действительно всем стоит задуматься. Так, сенатор штата Кентукки Рэнд Пол высказался с призванием обеих сторон к рассудительности, вспомнив, как Горбачев и Рейган в свое время поддержали друг друга и начали эпоху сокращения напряжённости между странами путем подписания первого договора об уменьшении запасов ядерного оружия.

Будем надеяться, что и сегодня здравый смысл не позволит случиться страшной катастрофе, к которой может привести противостояние ядерных держав.
Автор:
Владимир Бельтов
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12 комментариев
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  1. ROSS 42 Офлайн
    ROSS 42 Сегодня, 06:18
    +2
    Вашингтон с огнём не играет. Там с детства привыкли играть в "Монополию". Одна разница - с возрастом игральные фишки заменяют на доллары, хотя в цене и те и другие практически одинаковы.
    С огнём играют те, кто осмеливается за эти бумажки охаивать страну, которая может дать по зубам так, что всё оставшееся время можно будет только манную кашку через тряпочку сосать... belay
    1. Грэг Миллер Офлайн
      Грэг Миллер Сегодня, 07:13
      +5
      Пока в России правят те, чьи капиталы, имущество, недвижимость, жёны-дети-любовницы находятся на Западе, США и их вассалы могут совершенно не опасаться превентивного или ответного ударов России. Никто из Кремля по своим стрелять не будет!!!
      1. Иезекиль 25-17 Онлайн
        Иезекиль 25-17 Сегодня, 13:33
        0
        Грэг, "Периметр" денег в Штатах не имеет.
    2. Николай Николаевич Офлайн
      Николай Николаевич Сегодня, 09:18
      0
      Как бы не понял, к чему призыв? Ползти на коленях в США с челобитной, что бы не выходили из СНВ3 ?
      в связи с этим президент Российской Федерации президент Российской Федерации о возможностях его продления. В случае выхода Соединенных штатов из этого договора, негативные последствия могут повлиять на российско-американские отношения и увеличить военное напряжение в Европе в целом.
      Типа президент Российской Федерации, должен всерьез задумываться о Европе? А сами они нет не будут задумываться? Типа чего думать , есть же президент Российской Федерации...
  2. bandabas Офлайн
    bandabas Сегодня, 06:34
    +1
    Политика- грязная штука. После первой из древнейших профессий заслуженно занимает второе место.
  3. Толстый Офлайн
    Толстый Сегодня, 07:00
    0
    В связи с этим мною приняты следующие решения.
    Первое. По моему поручению Министерство обороны России незамедлительно введёт в боевой состав радиолокационную станцию системы предупреждения о ракетном нападении в городе Калининграде.
    Второе. В рамках создания системы Воздушно-космической обороны России в первоочередном порядке будет усилено прикрытие объектов стратегических ядерных сил.
    Третье. Стратегические баллистические ракеты, которые поступают на вооружение Ракетных войск стратегического назначения и нашего Военно-Морского Флота, будут оснащаться перспективными комплексами преодоления ПРО и новыми высокоэффективными боевыми блоками.
    Четвёртое. Вооружённым Силам мною поставлена задача по разработке мер, обеспечивающих при необходимости разрушение информационных и управляющих средств системы ПРО. Указанные меры являются адекватными, эффективными и малозатратными.
    Пятое. Если перечисленных мер будет недостаточно, Российская Федерация разместит на западе и на юге страны современные ударные системы вооружений, обеспечивающие огневое поражение европейского компонента ПРО. Одним из таких шагов станет развёртывание ракетного комплекса «Искандер» в Калининградском особом районе.
    Будут подготовлены, а по мере необходимости реализованы и другие мероприятия по противодействию европейской составляющей американской противоракетной обороны.
    Далее. При неблагоприятном развитии ситуации Россия оставляет за собой право отказаться от дальнейших шагов в области разоружения и, соответственно, контроля над вооружениями.
    Кроме того, учитывая неразрывную взаимосвязь между стратегическими наступательными и оборонительными вооружениями, могут возникнуть основания для выхода нашей страны из Договора об СНВ. Это предусмотрено самим смыслом договора.
    ...Тем не менее, ещё раз хотел бы подчеркнуть: мы не закрываем дверь ни для продолжения диалога с Соединёнными Штатами и Североатлантическим альянсом по вопросам противоракетной обороны, ни для практического сотрудничества в данной сфере. Мы к этому готовы.

    Заявление Президента Д. Медведева в связи с ситуацией, которая сложилась вокруг системы ПРО стран НАТО в Европе
    23 ноября 2011 года 16:00Московская область, Горки

    Противоракет в Польше пока нет...
    От России элементарно хотят серьезных уступок
  4. Бригадир Офлайн
    Бригадир Сегодня, 08:00
    +4
    "...в связи с этим президент Российской Федерации всерьез задумывается о возможностях его продления."
    Ещё раз скажу - молодец Путин! Продлевать, так уж продлевать... Выполнять, так уж выполнять... Вперёд и с песней!
    Как там у нас уже было - выполнили свою часть договора по химразоружению: построили заводы, утилизировали химоружие, обрадовались... А штаты сказали, что у них нет денег на это и ВСЁ СВОЁ хим.оружие положили на склады... до лучших времён...
    Зато как радовались у нас наверху! Чуть кипятком не писались от радости! laughing wassat
    А сейчас Путин хочет продлевать СНВ-3... Это значит к нам приходит полный капец. Значит опять нас америкосы в который раз кинут... но зато Путин будет жутко доволен... Продлил...
    Это значит, что опять будем встречать 22 июня с голым задом!
    Спасибо Путину родному...     request no sad
    Помните эту фотографию? "Американо-советский договор по РСМД"...

    Ну и как штаты его выполнили?
    Ничему нас история не учит... request
    1. igorbrsv Офлайн
      igorbrsv Сегодня, 10:35
      +1
      Чет постарел Путин судя по Вашему фото. Вон и пятно на башке
  5. Yak28 Онлайн
    Yak28 Сегодня, 08:16
    +4
    Благодаря развалу Советского Союза, Соединенные штаты вместе со своим военным блоком НАТО ,на голову превосходят Россию в военном и экономическом плане,а также значительно превосходят по численности населения.Так зачем США связывать себя по рукам и ногам какими то договорённостями?Что касаемо наших новых ракетных комплексов,самолётов,их должно быть сотни-тысячи, что бы был хоть какой то толк.
    Россия существует только благодаря тому,что США боятся ответного ядерного удара.Если бы не ядерное оружие,Россию ещё бы в 90х разнесли на запчасти.
    1. Грэг Миллер Офлайн
      Грэг Миллер Сегодня, 11:19
      0
      Дело вовсе не в тысячах или миллионах единиц оружия. Имеющегося может и достаточно. Главное - наличие железной воли на его применение в случае чего. Американцы куда больше чем Россию боятся КНДР, пусть у них всего десяток ядерных боезарядов и ракеты не такие уж и совершенные, но у них есть железная воля и готовность применить это оружие для защиты своей страны. А если хозяева России живут в Западной Европе или в тех же США, то куда и по кому стрелять тогда нашим военным, может как в анекдоте, по Воронежу?
  6. asv363 Онлайн
    asv363 Сегодня, 09:21
    0
    На протяжении 8 лет между Россией и США действует договор о ядерном сдерживании сторон, в связи с которым обоим государствам необходимо ограничивать свой ядерный арсенал до определенного количество единиц вооружения и техники.

    В тексте договора СНВ-3 есть абзац о том, что договор вступает в силу после его ратификации. Конгресс успел раньше, российские же парламентарии успели только в конце января - начале февраля 2011 года. В итоге договор вступил в силу только 05.02.2011 года. Нет ему 8-ми лет.
    Причиной подписания СНВ-3 стало практически двухкратное превосходство США над Россией в количестве СНВ. Сейчас, учитывая концепцию глобального обезоруживающего удара со стороны США, наши шанс адекватно парировать нападение уменьшается. Впору думать о наращивании нашего ударного потенциала ЯО.
    Возможно, стоит подписать новый договор, в котором количество СНВ стран НАТО (США, Англии и Франции) будет подведено под общее количество боеголовок (1550) и носителей (700). Впрочем, я не сторонник договоров с США. С ними можно говорить только с позиции силы.
  7. kakvastam Офлайн
    kakvastam Сегодня, 12:30
    0
    Стремление договориться с врагом есть признание собственной слабости.
    Тот, кто демонстрирует свою заинтересованность, тот в итоге и будет вынужден идти на уступки.
    Что сдавать будут, интересно?