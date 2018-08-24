Не только ОСВ-96. Тульское КБП представило гражданскую версию "Винтореза"

Центральное конструкторско-исследовательское бюро спортивного и охотничьего оружия при тульском ОАО "КБП" вслед за за гражданской версией снайперской винтовки ОСВ-96, выводят на гражданский рынок копию знаменитого "Винтореза" - гражданскую версию винтовки ВСС.На ранок "выходят" две гражданские модификации винтовки: КО ВСС-1 — точная копия ВСС, КО ВСС — модернизированная версия с установленной планкой Пикатинни. По заявлению специалистов КБП, характеристики гражданской модификации практически идентичны боевой винтовке, только вместо глушителя установлен его имитатор: по российскому законодательству гражданское оружие не может комплектоваться приборами бесшумной стрельбы.У карабина нарезной ствол под гражданскую версию патрона 9×39 мм. Стрельба ведется только одиночными выстрелами, перезаряжание осуществляется автоматически за счёт энергии пороховых газов, отводимых из канала ствола в газовую камеру. Питание осуществляется из коробчатого магазина емкостью 10 патронов. Карабин оборудован предохранителем. Возможна установка оптики на крепление "ласточкин хвост" или "планку Пикатинни".Согласно пресс-релиза, выпущенного тульскими оружейниками, карабин предназначен для стрельбы в условиях промысловой и любительской охоты во всех макроклиматических районах, кроме районов с влажным тропическим климатом.