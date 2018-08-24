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Не только ОСВ-96. Тульское КБП представило гражданскую версию "Винтореза"

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Центральное конструкторско-исследовательское бюро спортивного и охотничьего оружия при тульском ОАО "КБП" вслед за за гражданской версией снайперской винтовки ОСВ-96, выводят на гражданский рынок копию знаменитого "Винтореза" - гражданскую версию винтовки ВСС.

Не только ОСВ-96. Тульское КБП представило гражданскую версию "Винтореза"


На ранок "выходят" две гражданские модификации винтовки: КО ВСС-1 — точная копия ВСС, КО ВСС — модернизированная версия с установленной планкой Пикатинни. По заявлению специалистов КБП, характеристики гражданской модификации практически идентичны боевой винтовке, только вместо глушителя установлен его имитатор: по российскому законодательству гражданское оружие не может комплектоваться приборами бесшумной стрельбы.


У карабина нарезной ствол под гражданскую версию патрона 9×39 мм. Стрельба ведется только одиночными выстрелами, перезаряжание осуществляется автоматически за счёт энергии пороховых газов, отводимых из канала ствола в газовую камеру. Питание осуществляется из коробчатого магазина емкостью 10 патронов. Карабин оборудован предохранителем. Возможна установка оптики на крепление "ласточкин хвост" или "планку Пикатинни".

Согласно пресс-релиза, выпущенного тульскими оружейниками, карабин предназначен для стрельбы в условиях промысловой и любительской охоты во всех макроклиматических районах, кроме районов с влажным тропическим климатом.
Использованы фотографии:
https://www.tulatoz.ru/
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21 комментарий
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  1. Копчёный Онлайн
    Копчёный Сегодня, 14:53
    +11
    Владельцы гражданского оружия после появления ППШ, Максима, ДП, ждут гражданские версии ПТРД и ПТРС.
    1. д^Амир Онлайн
      д^Амир Сегодня, 15:05
      +2
      а так же СВТ-40 и СКС!!!! а вообще-то, чего странного?!?!?! без режима автоматической стрельбы... магазин до 10-ти патронов... вполне себе охотничий карабин, разве что патроны дороговаты будут, да и первые отзывы пользователей хотелось бы почитать.....
      1. Ратник с пулеметом Офлайн
        Ратник с пулеметом Сегодня, 15:18
        +1
        и гражданская версия ШКАСа))(тоже только с одиночным режимом),у охотников и так достаточный арсенал,хотя армейский вариант классная машинка.
      2. Fedor Egoist Онлайн
        Fedor Egoist Сегодня, 15:23
        +3
        Цитата: д^Амир
        а так же СВТ-40 и СКС

        СКС вполне себе используется многими охотниками. По отзывам, крайне практичное и неприхотливое оружие.
        1. Генерал Песчаных Карьеров Онлайн
          Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 15:33
          0
          СКС вполне себе используется многими охотниками. По отзывам, крайне практичное и неприхотливое оружие.


          Так точно)))

          Разбирается быстро, имеет большой ресурс, неприхотлив, переделать можно как хочешь.
          Не менее эпичен чем "мосинка"))
      3. Zubr Онлайн
        Zubr Сегодня, 15:23
        0
        Видел в охотничьем магазине и СКС и Светку СВТ-40. и даже РПД и РПК. Карабин кавалерийский и артилерийский на базе Мосинки. А ППШ и ППС, это как с добрым утром. Вот только, пулемёты лишены автоматической стрельбы очередями, а Светку и СКС лишены автоматической перезарядки. А вот интересно, на винторезе ствол удлиннят на длину глушителя ? Было бы не плохо, точность, кучность м дальность увеличили бы.. winked
  2. letinant Офлайн
    letinant Сегодня, 14:56
    +5
    У меня нет слов, следующее что? С-300?
    1. Николай Николаевич Онлайн
      Николай Николаевич Сегодня, 15:00
      +6
      Цитата: letinant
      У меня нет слов, следующее что? С-300?

      Без глушителя и только одиночные пуски..., с ручным наведением...
      1. SOF Онлайн
        SOF Сегодня, 15:27
        +1
        Цитата: Николай Николаевич
        Цитата: letinant
        У меня нет слов, следующее что? С-300?

        Без глушителя и только одиночные пуски..., с ручным наведением...

        good good good
    2. Fedor Egoist Онлайн
      Fedor Egoist Сегодня, 15:28
      0
      Цитата: letinant
      У меня нет слов, следующее что? С-300?

      с С-300 неудобно по лесам ходить. Лучше уж тогда Панцирь-1СО (спортивно-охотничий). Ракеты с картечью на уток, а из пушек можно на кабанчиков с медведями охотиться laughing
  3. Мар.Тира Онлайн
    Мар.Тира Сегодня, 15:00
    0
    Ни чего криминального здесь не вижу.Если будет пользоваться спросом у населения это оружие, это только плюс для тульских оружейников.Главное цену умеренную предложить,а там посмотрим.
    1. ДЕДПИХТО Офлайн
      ДЕДПИХТО Сегодня, 15:04
      +3
      Цена умеренная-около 120 т.р.)) wassat В охотничьих интернет-магазинах видел.
      1. san4es Онлайн
        san4es Сегодня, 15:16
        0
        Цитата: ДЕДПИХТО
        Цена умеренная-около 120 т.р.))

        Новости с выставки "Оружие и охота - 2017".
        ВСС «Винторез» - знаменитую снайперскую винтовку теперь сможешь купить любой желающий. Правда, не ее боевую версию, а гражданский охотничий карабин на ее основе. Стоимость нового образца оружия составит примерно 80-100 тысяч рублей в зависимости от калибра.
        1. ДЕДПИХТО Офлайн
          ДЕДПИХТО Сегодня, 15:26
          0
          Каких 80-100 т.р.? lol И мои сведения уже устарели, Вот теперь.. fellow (с)-15 Августа 2018
          Оружейный центр ТЕМП представляет в продажу новинки этого года от российского производителя ТОЗ
          RSS
          Карабин охотничий ВСС к. 9х39 с планкой Пикатинни
          Цена - 132 000 руб.

          Карабин охотничий ВСС-01 к. 9х39 с оригинальным боковым креплением
          Цена - 137 000 руб.
      2. д^Амир Онлайн
        д^Амир Сегодня, 15:20
        +1
        добрый день!!! цена да.... беспредельная... но еще не совсем...
  4. Генерал Песчаных Карьеров Онлайн
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 15:02
    +3
    Кому надо, то и глушитель найдет и дозвуковые патроны))
  5. Горный стрелок Онлайн
    Горный стрелок Сегодня, 15:05
    +4
    Я конечно, дико извиняюсь, но нашим креативным гражданам изготовить глушитель под этот "ствол" - это как два пальца.... и сверления где надо сделать... Даже я знаю, как устроен ствол "Винтореза".
    1. Zubr Онлайн
      Zubr Сегодня, 15:25
      0
      Буду знать к кому обратиться.. laughing hi
  6. Серый брат Офлайн
    Серый брат Сегодня, 15:07
    +2
    Извращение чистой воды.
  7. Плотник 2329 Онлайн
    Плотник 2329 Сегодня, 15:35
    0
    Да не, нормальный маркетинговый ход. Любители и поклонники этого винтаря найдутся сто пудов.
  8. zan_parti Онлайн
    zan_parti Сегодня, 15:37
    0
    А разве ствол у гражданского оружия может быть короче 500 мм?