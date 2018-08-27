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«Шушпанцеры» Украины. Часть 3

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Одним из производителей, специализирующимся на производстве бронетехники для зоны АТО, является киевская фирма «Практика». Помимо широкого спектра легких бронемашин, в производственной гамме присутствует гантрак Ford F-150, предназначенный для «нанесения быстрых «жалящих» ударов по подразделениям противника в составе групп оперативного реагирования». На сайте украинской бронеконторы также указывается, что бронированный пикап может использоваться для разведки и патрулирования.









«Шушпанцеры» Украины. Часть 3





Ford F-150 со скрытым бронированием от украинского НПО "Практика".

Разработчики утверждают, что броня держит пулю 5,45 мм патрона 7Н6 из АК-74, а также пулю 7,62 мм патрона 57-Н-231 из АКМ. Кузов оборудован бойницами для ведения огня из автоматического оружия с мест пассажиров заднего сиденья. Внутренняя поверхность бронестекол состоит из специального поликарбонатного слоя, предотвращающего формирование осколочного поля - это собственная разработка конторы. Кроме пикапов Ford, киевская "Практика" бронирует автомобили Nissan, Toyota и Volkswagen.





Бронированные гантраки Toyota Hilux, подготовленные НПО "Практика" и творчески переосмысленные на фронте.

Сейчас "Практика" создает бронегрузовики с привлечением техники зарубежных производителей. Так, броневик "Крепость на колесах" спроектирован в соответствии с решением Министерства внутренних дел Украины «О порядке проведения определяющих ведомственных испытаний специализированного бронированного грузового автомобиля, изготовленного на шасси автомобиля МАЗ-6317, с целью определения возможности принятия его в эксплуатацию в Вооруженных Силах Украины». МАЗ, напомню, производится в совсем дружественной нам Белоруссии.



Украинско-белорусская "Крепость на колесах" (Фортеця на колесах) на базе МАЗ-6717, бронированная по уровню ПЗСА-4, что позволяет машине держать пулю СВД. Украинцы разработали целое семейство бронемашин на платформе МАЗ.





Ещё одна разработка "Практики" на белорусской платформе - бронированный грузовик с загрузчиком крюкового типа компании HIAB (Финляндия).

Применение МАЗов против ополчения ЛДНР не единично. Фототчет тому подтверждение.

МАЗ










Как видно, к отправке на фронт на Украине относятся со всей серьезностью - машины проходят процедуры освящения.











МАЗ-537. Украинские умельцы исправили недосмотр советских конструкторов и добавили броню танковозу. Получилось фактурно.

УАЗ


Настоящая рабочая лошадка, идеально подходящая для военных действий, УАЗ страдает от отсутствия хоть какого-нибудь бронирования. Специалисты-сварщики, работающие во имя АТО, каждый по-своему решил проблему "уазовской" уязвимости.









"Головастик" от Ульяновского автозавода, аккуратно бронированный сваренной арматурой и листовой сталью. Получился бескапотный гантрак. Обратите внимание на сидение повышенной комфортности с подголовником, приготовленное для стрелка. Машина сооружена, предположительно, на Николаевском тепловозоремонтном заводе.





Образец неприхотливого дизайна бронирования УАЗ-469 от бойцов ВСУ.





Быстрый и легкий УАЗ + ДШК = убийственное сочетание. Бронированием защищена исключительно верхняя часть туловища борцов с "террористами".



В данном случае доработки больше напоминают каркас безопасности для защиты от переворотов. У творцов, очевидно, была своя мотивация.







Несколько украинских УАЗов, бронированных лишь отчасти.




Опознать УАЗ в этом мини-монстре можно только по колесам и двери. Сварщики старались придать псевдоброне рациональные углы расположения.





УАЗ неудачной раскраски, демаскирующей машину на весенне-осеннем фоне. Защита совсем по лайт-версии.




Колоритно обезображенные фургоны и не менее колоритный водитель.





"Экипажу требуется стюардесса. Срочно". "Шуруп". Дверь с навесным замком. "Утес" в кабине. Все, что нужно знать об украинском бронетюнинге.





Снова гантрак на платформе УАЗа. Классика с ДШК и приваренными стальными уголками перед радиатором и ветровым стеклом.



УАЗ-неряха, отличившийся бронестеклами перед водителем и пассажиром. Ночью, очевидно, будут перемещаться на ощупь.



Очень атмосферная фотография.



УАЗ в самом начале своего украинского "преображения".

ГАЗ и ВАЗ


Использовать "Ниву" и ВАЗ-2102 для боевых действий? На Украине не видят в этом проблемы, и вот, что получилось.







Конструкция этой боевой "Нивы" неплохо продумана. Отметины на ветровом стекле намекают, что кто-то очень кучно уложил в водителя.




Совсем "трёшовый" экземпляр использования ВАЗ-2102 совсем не по инструкции.





Исконно российская "Газель" также идет на нужды "антитеррористической операции". Безусловно, находка украинских инженеров - бронировать жизненно важные элементы конструкции протектором шин.
Автор:
Евгений Федоров
Использованы фотографии:
twirpx.com, practika.ua
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4 комментария
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  1. туц Офлайн
    туц Сегодня, 05:53
    0

    Никогда Штирлиц так не был близок к провалу
  2. polpot Офлайн
    polpot Сегодня, 06:05
    +1
    Какие интеллектуальные лица, выродок на выродке ,гореть им синим пламенем .
  3. Кот_Кузя Онлайн
    Кот_Кузя Сегодня, 06:28
    +1
    Мда, эти скакуны, видать, никогда не стреляли, иначе знали бы, что пуля АК пробивает 10 мм конструкционной стали, и вешать всякие листы из неброневой стали толщиной 3-4 мм просто бесполезно, она только пистолетную пулю удержит, и то не всякую. Бортовая броня БТР-80 7 мм, и то ее с близкого расстояния прошивает бронебойная пуля ПКМ. А Газель с "броней" из резины просто убила. Они что, таким образом от рогаток хотят защититься? Или защищают капот от сколов? Какие же они иди0ты. Недаром они скакали тысячными толпами, прославляют гитлеровских палачей и шестерок, и выбрали себе такую плесень во власть.
    1. Strashila Онлайн
      Strashila Сегодня, 07:28
      0
      Чисто для успокоения... она же... железная... а вдруг отрекошетит на излете.