«Шушпанцеры» Украины. Часть 3

МАЗ

УАЗ

















"Головастик" от Ульяновского автозавода, аккуратно бронированный сваренной арматурой и листовой сталью. Получился бескапотный гантрак. Обратите внимание на сидение повышенной комфортности с подголовником, приготовленное для стрелка. Машина сооружена, предположительно, на Николаевском тепловозоремонтном заводе.











Образец неприхотливого дизайна бронирования УАЗ-469 от бойцов ВСУ.











Быстрый и легкий УАЗ + ДШК = убийственное сочетание. Бронированием защищена исключительно верхняя часть туловища борцов с "террористами".







В данном случае доработки больше напоминают каркас безопасности для защиты от переворотов. У творцов, очевидно, была своя мотивация.















Несколько украинских УАЗов, бронированных лишь отчасти.









Опознать УАЗ в этом мини-монстре можно только по колесам и двери. Сварщики старались придать псевдоброне рациональные углы расположения.











УАЗ неудачной раскраски, демаскирующей машину на весенне-осеннем фоне. Защита совсем по лайт-версии.









Колоритно обезображенные фургоны и не менее колоритный водитель.











"Экипажу требуется стюардесса. Срочно". "Шуруп". Дверь с навесным замком. "Утес" в кабине. Все, что нужно знать об украинском бронетюнинге.











Снова гантрак на платформе УАЗа. Классика с ДШК и приваренными стальными уголками перед радиатором и ветровым стеклом.







УАЗ-неряха, отличившийся бронестеклами перед водителем и пассажиром. Ночью, очевидно, будут перемещаться на ощупь.







Очень атмосферная фотография.



"Головастик" от Ульяновского автозавода, аккуратно бронированный сваренной арматурой и листовой сталью. Получился бескапотный гантрак. Обратите внимание на сидение повышенной комфортности с подголовником, приготовленное для стрелка. Машина сооружена, предположительно, на Николаевском тепловозоремонтном заводе.Образец неприхотливого дизайна бронирования УАЗ-469 от бойцов ВСУ.Быстрый и легкий УАЗ + ДШК = убийственное сочетание. Бронированием защищена исключительно верхняя часть туловища борцов с "террористами".В данном случае доработки больше напоминают каркас безопасности для защиты от переворотов. У творцов, очевидно, была своя мотивация.Несколько украинских УАЗов, бронированных лишь отчасти.Опознать УАЗ в этом мини-монстре можно только по колесам и двери. Сварщики старались придать псевдоброне рациональные углы расположения.УАЗ неудачной раскраски, демаскирующей машину на весенне-осеннем фоне. Защита совсем по лайт-версии.Колоритно обезображенные фургоны и не менее колоритный водитель."Экипажу требуется стюардесса. Срочно". "Шуруп". Дверь с навесным замком. "Утес" в кабине. Все, что нужно знать об украинском бронетюнинге.Снова гантрак на платформе УАЗа. Классика с ДШК и приваренными стальными уголками перед радиатором и ветровым стеклом.УАЗ-неряха, отличившийся бронестеклами перед водителем и пассажиром. Ночью, очевидно, будут перемещаться на ощупь.Очень атмосферная фотография.

ГАЗ и ВАЗ











Конструкция этой боевой "Нивы" неплохо продумана. Отметины на ветровом стекле намекают, что кто-то очень кучно уложил в водителя.





Конструкция этой боевой "Нивы" неплохо продумана. Отметины на ветровом стекле намекают, что кто-то очень кучно уложил в водителя.

Одним из производителей, специализирующимся на производстве бронетехники для зоны АТО, является киевская фирма «Практика». Помимо широкого спектра легких бронемашин, в производственной гамме присутствует гантрак Ford F-150, предназначенный для «нанесения быстрых «жалящих» ударов по подразделениям противника в составе групп оперативного реагирования». На сайте украинской бронеконторы также указывается, что бронированный пикап может использоваться для разведки и патрулирования.Ford F-150 со скрытым бронированием от украинского НПО "Практика".Разработчики утверждают, что броня держит пулю 5,45 мм патрона 7Н6 из АК-74, а также пулю 7,62 мм патрона 57-Н-231 из АКМ. Кузов оборудован бойницами для ведения огня из автоматического оружия с мест пассажиров заднего сиденья. Внутренняя поверхность бронестекол состоит из специального поликарбонатного слоя, предотвращающего формирование осколочного поля - это собственная разработка конторы. Кроме пикапов Ford, киевская "Практика" бронирует автомобили Nissan, Toyota и Volkswagen.Бронированные гантраки Toyota Hilux, подготовленные НПО "Практика" и творчески переосмысленные на фронте.Сейчас "Практика" создает бронегрузовики с привлечением техники зарубежных производителей. Так, броневик "Крепость на колесах" спроектирован в соответствии с решением Министерства внутренних дел Украины «О порядке проведения определяющих ведомственных испытаний специализированного бронированного грузового автомобиля, изготовленного на шасси автомобиля МАЗ-6317, с целью определения возможности принятия его в эксплуатацию в Вооруженных Силах Украины». МАЗ, напомню, производится в совсем дружественной нам Белоруссии.Украинско-белорусская "Крепость на колесах" (Фортеця на колесах) на базе МАЗ-6717, бронированная по уровню ПЗСА-4, что позволяет машине держать пулю СВД. Украинцы разработали целое семейство бронемашин на платформе МАЗ.Ещё одна разработка "Практики" на белорусской платформе - бронированный грузовик с загрузчиком крюкового типа компании HIAB (Финляндия).Применение МАЗов против ополчения ЛДНР не единично. Фототчет тому подтверждение.Как видно, к отправке на фронт на Украине относятся со всей серьезностью - машины проходят процедуры освящения.МАЗ-537. Украинские умельцы исправили недосмотр советских конструкторов и добавили броню танковозу. Получилось фактурно.Настоящая рабочая лошадка, идеально подходящая для военных действий, УАЗ страдает от отсутствия хоть какого-нибудь бронирования. Специалисты-сварщики, работающие во имя АТО, каждый по-своему решил проблему "уазовской" уязвимости.УАЗ в самом начале своего украинского "преображения".Использовать "Ниву" и ВАЗ-2102 для боевых действий? На Украине не видят в этом проблемы, и вот, что получилось.Совсем "трёшовый" экземпляр использования ВАЗ-2102 совсем не по инструкции.Исконно российская "Газель" также идет на нужды "антитеррористической операции". Безусловно, находка украинских инженеров - бронировать жизненно важные элементы конструкции протектором шин.