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Росгвардия получит высокофункциональные средства связи

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Объединение «Росэлектроника» объявило о создании современной аппаратной связи для Росгвардии и других силовых ведомств, сообщает газета ВПК.



Отмечается, что инженерам впервые удалось перенести на подвижную базу идеи, реализация которых до сегодняшнего дня была возможна только в стационарных условиях: в аппаратной связи на транспортной базе Ford Transit размещены возимые средства связи широкого спектра применения для решения различных задач.


Оборудование, установленное в машине, на 90% отечественного производства. Первые поставки запланированы на 2019 год.

Согласно информации, связь со спецподразделениями обеспечивают две цифровые радиостанции «Радон», для координации с авиацией используется радиостанция «Айком», а для взаимодействия с военными – радиостанция серии Р-168-25У-2. Также имеется сканирующий приемник, позволяющий прослушивать эфир на всех диапазонах частот.

Кроме того, аппаратная оснащена шестиканальной АТС (шлюзом), которая переводит обычные телефоны в IP-сеть. Передача данных может осуществляться по проводам, оптоволокну или посредством сотовой связи. При этом передаваемая информация проходит через аппаратуру шифрования.

Снаружи машина оборудована четырьмя камерами, расположение которых исключает слепые зоны и образует круговую панораму. Еще одна камера с 30-кратным увеличением при необходимости выдвигается из крыши. Для наблюдения за местностью может быть также использован квадрокоптер.
Использованы фотографии:
vk.com, Росгвардия ФСВНГ
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1 комментарий
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  1. Неандерталец Онлайн
    Неандерталец Сегодня, 15:36
    +1
    Росгвардию явно готовят к подавлению будущих бунтов (надеюсь не пенсионеров будущих)..