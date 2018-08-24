Росгвардия получит высокофункциональные средства связи
Объединение «Росэлектроника» объявило о создании современной аппаратной связи для Росгвардии и других силовых ведомств, сообщает газета ВПК.
Отмечается, что инженерам впервые удалось перенести на подвижную базу идеи, реализация которых до сегодняшнего дня была возможна только в стационарных условиях: в аппаратной связи на транспортной базе Ford Transit размещены возимые средства связи широкого спектра применения для решения различных задач.
Оборудование, установленное в машине, на 90% отечественного производства. Первые поставки запланированы на 2019 год.
Согласно информации, связь со спецподразделениями обеспечивают две цифровые радиостанции «Радон», для координации с авиацией используется радиостанция «Айком», а для взаимодействия с военными – радиостанция серии Р-168-25У-2. Также имеется сканирующий приемник, позволяющий прослушивать эфир на всех диапазонах частот.
Кроме того, аппаратная оснащена шестиканальной АТС (шлюзом), которая переводит обычные телефоны в IP-сеть. Передача данных может осуществляться по проводам, оптоволокну или посредством сотовой связи. При этом передаваемая информация проходит через аппаратуру шифрования.
Снаружи машина оборудована четырьмя камерами, расположение которых исключает слепые зоны и образует круговую панораму. Еще одна камера с 30-кратным увеличением при необходимости выдвигается из крыши. Для наблюдения за местностью может быть также использован квадрокоптер.
Отмечается, что инженерам впервые удалось перенести на подвижную базу идеи, реализация которых до сегодняшнего дня была возможна только в стационарных условиях: в аппаратной связи на транспортной базе Ford Transit размещены возимые средства связи широкого спектра применения для решения различных задач.
Оборудование, установленное в машине, на 90% отечественного производства. Первые поставки запланированы на 2019 год.
Согласно информации, связь со спецподразделениями обеспечивают две цифровые радиостанции «Радон», для координации с авиацией используется радиостанция «Айком», а для взаимодействия с военными – радиостанция серии Р-168-25У-2. Также имеется сканирующий приемник, позволяющий прослушивать эфир на всех диапазонах частот.
Кроме того, аппаратная оснащена шестиканальной АТС (шлюзом), которая переводит обычные телефоны в IP-сеть. Передача данных может осуществляться по проводам, оптоволокну или посредством сотовой связи. При этом передаваемая информация проходит через аппаратуру шифрования.
Снаружи машина оборудована четырьмя камерами, расположение которых исключает слепые зоны и образует круговую панораму. Еще одна камера с 30-кратным увеличением при необходимости выдвигается из крыши. Для наблюдения за местностью может быть также использован квадрокоптер.
- Использованы фотографии:
- vk.com, Росгвардия ФСВНГ
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