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В ЕС фашизма нет, но в Эстонии восстанавливают памятники нацистам

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В Эстонии намереваются восстановить в Лихуле памятник эстонцам, воевавшим во Второй мировой войне за гитлеровцев. С такой инициативой выступило отделение Эстонской консервативно-народной партии (EKRE), сообщает эстонское издание Delfi.

В ЕС фашизма нет, но в Эстонии восстанавливают памятники нацистам


В 2004 году в Лихуле был установлен памятник солдатам 20-й эстонской дивизии СС, который через некоторое время был снесен. Через 14 лет на месте установки первого памятника EKRE намерено провести торжественное мероприятие под названием "День памяти монумента в Лихула", где организаторы мероприятия будут "петь близкие им по духу и патриотические песни". На месте снесенного монумента установят временный памятник, в точности копирующий снесенный. На мероприятии планируется выступление ветеранов 20-ой дивизии СС, бывшего старосты волости Лихула и членов партии.


Как заявили в EKRE, памятник нужен для того, чтобы почтить память людей, защищавших Эстонию в августе 1944 года от "вторжения большевистской Красной армии".

История с памятникам солдатам 20-й эстонской дивизии СС началась еще в 2002 году, когда этот мемориальный знак с барельефом солдата в форме вермахта с железным крестом на груди и направленным на восток "шмайсером" в руках был установлен в одном из парков курортного города Пярну. Затем в 2004 году он был перенесен в волость Лихула на западе Эстонии, но простояв всего несколько дней, был снесен, так как его установка могла быть истолкована как "попытка увековечить память тоталитарных оккупационных режимов".
Использованы фотографии:
https://rus.err.ee/
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16 комментариев
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  1. Копчёный Офлайн
    Копчёный Вчера, 15:59
    +7
    Чтобы фашизма не было нужно было не срок в Сибири давать, а к стенке ставить.
    1. Чёрный Офлайн
      Чёрный Вчера, 16:01
      +8
      Мда....страшное пророчество Ю.Семёнова
      1. Проксима Офлайн
        Проксима Вчера, 16:22
        +7
        Как заявили в EKRE, памятник нужен для того, чтобы почтить память людей, защищавших Эстонию в августе 1944 года от "вторжения большевистской Красной армии".

        Всё с ног на голову! fool Зла не хватает! Что значит "вторжение"?! Если вы заходите в свой дом - это считается вторжением? Де юре Эстония - это территория СССР. Это было закреплено Ялтинскими соглашениями. Сей легитимный документ был в том числе был подписан лидерами США и Великобритании. Так пусть тогда эстонцы спросят у теперешних лидеров этих стран (которым так они усердно нализывают зады tongue ) - вторжение это или освобождение своей территории от нацизма? recourse
        1. Сибирский цирюльник Офлайн
          Сибирский цирюльник Вчера, 16:37
          +3
          Цитата: Проксима
          Как заявили в EKRE, памятник нужен для того, чтобы почтить память людей, защищавших Эстонию в августе 1944 года от "вторжения большевистской Красной армии".

          Всё с ног на голову! fool Зла не хватает! Что значит "вторжение"?! Если вы заходите в свой дом - это считается вторжением? Де юре Эстония - это территория СССР. Это было закреплено Ялтинскими соглашениями. Сей легитимный документ был в том числе был подписан лидерами США и Великобритании. Так пусть тогда эстонцы спросят у теперешних лидеров этих стран (которым так они усердно нализывают зады tongue ) - вторжение это или освобождение своей территории от нацизма? recourse

          Согласен с Вами!
          ..а ещё не хватает зла,на 30 летнее бездействие лиц, занятых " великим дербаном" под эгидой " великого возрождения "
          1. Black Sniper Офлайн
            Black Sniper Вчера, 21:46
            0
            Пока они в ЕС и НАТО запад ни когда не признает наличия фашиза у прибалтов.
  2. Генерал Песчаных Карьеров Офлайн
    Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 16:01
    +5
    Сначала памятники фашистам, потом обучение фашистов под негласным одобрением нато, и что?
    Очередной "Drang nach Osten"?

    А по зубам не хотите?))
    1. bouncyhunter Офлайн
      bouncyhunter Вчера, 16:08
      +3
      Жора , салют , дружище ! hi
      Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
      Очередной "Drang nach Osten"?

      А уже появились защитники троебалтовских националюг . Сам почитай причастные темы . negative
      Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
      А по зубам не хотите?))

      Вряд ли хотят - НАТО прийдэ , порядок наведэ . wink
      1. Генерал Песчаных Карьеров Офлайн
        Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 18:42
        +3
        Привет, Паша hi

        Ну в случае Третьего Большого Замеса триебалты то первые под нож пойдут, никому они не нужны))
        Как и чубатые европейцы))
  3. hhhhhhh Офлайн
    hhhhhhh Вчера, 16:01
    +2
    Отключить им газ и свет.
  4. gla172 Офлайн
    gla172 Вчера, 16:03
    +1
    ....Как то так.....

    """"""".........«Политическая суверенность стран Балтии»— это миф, созданный врагами России с целью отрезать ее от выхода в Балтику. Россия не может жить мифами и прихотями ее врагов. Прибалтийские земли и их народы исторически всегда входили в состав Руси, Великое княжество Литовское, отторгнутое от России в эпоху «татаро-монгольского» нашествия, до его оккупации с запада оставалось русским, говорило и вело государственное делопроизводство на русском языке. Не менее восьмидесяти процентов всех «этнических» литовцев, латышей, эстонцев являются ассимилированными русскими и славянами. Помимо них в прибалтийских областях России проживают миллионы русских людей. Непосредственно этнические латыши и эстонцы в Прибалтике составляли и составляют незначительные меньшинства.........""""""
  5. afrikanez Офлайн
    afrikanez Вчера, 16:39
    +1
    Есть же хорошая поговорка: горбатого. могила исправит. Это косается всех стран, кто пытается восстановит фашизм!.
    1. Опер Офлайн
      Опер Вчера, 17:01
      +5
      Практически вся Европа воевала под фашистскими знаменами если конечно не считать сербов, 10 французских летчиков и трех польских танкистов! Остальные стояли в очередях на трудоустройство в СС и восторженно клепали на своих заводах военную мощь вермахта! Наша Победа для них поражение полное трагизма! Гитлер создавал прообраз ЕС. К нам они приходили не раз
      Этот самый Drang nach Osten вообще их историческая мечта, а у нас исторический опыт еще со времен Ивана IV замки их с землей ровнять! Они это каждый раз подзабывают со временем. Напомним и надо будет повторим!
  6. Ros 56 Офлайн
    Ros 56 Вчера, 16:53
    +2
    [quoteКак заявили в EKRE, памятник нужен для того, чтобы почтить память людей, защищавших Эстонию в августе 1944 года от "вторжения большевистской Красной армии". ][/quote]
    Все это чушь про память людей, это элементарное прикрытие возрождения национал-социализма. Гениальные люди - Лиознова, Броневой, Семенов, Тихонов и все кто работал над фильмом "Семнадцать мгновений весны", киношники конечно может и не думали об этом тогда, но Семенов был умница, да и вхож был в определенные кабинеты владел определенной информацией.
  7. Jerk Офлайн
    Jerk Вчера, 18:34
    +1
    Там традиционно оперативки хватало на 100 лет. Затем память очищалась и пока в очередной раз сапогами на лбу не запишут, что на Россию хвост поднимать опасно - в тех краях подобное и происходило
  8. ljoha_d Офлайн
    ljoha_d Вчера, 19:35
    +1
    Автор забыл упомянуть латвию и литву, где ползают такие же мухоморы.
  9. Paranoid50 Офлайн
    Paranoid50 Вчера, 20:44
    0
    В Эстонии намереваются восстановить в Лихуле памятник эстонцам, воевавшим во Второй мировой войне за гитлеровцев
    Хм, никакой сенсации... что и требовалось доказать. Опять гемор с полудохлым евробалластом. Ладно, Лихула - так Лихула, всё практически под боком(псковичам, правда поближе)..