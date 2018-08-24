В ЕС фашизма нет, но в Эстонии восстанавливают памятники нацистам

В Эстонии намереваются восстановить в Лихуле памятник эстонцам, воевавшим во Второй мировой войне за гитлеровцев. С такой инициативой выступило отделение Эстонской консервативно-народной партии (EKRE), сообщает эстонское издание Delfi.В 2004 году в Лихуле был установлен памятник солдатам 20-й эстонской дивизии СС, который через некоторое время был снесен. Через 14 лет на месте установки первого памятника EKRE намерено провести торжественное мероприятие под названием "День памяти монумента в Лихула", где организаторы мероприятия будут "петь близкие им по духу и патриотические песни". На месте снесенного монумента установят временный памятник, в точности копирующий снесенный. На мероприятии планируется выступление ветеранов 20-ой дивизии СС, бывшего старосты волости Лихула и членов партии.Как заявили в EKRE, памятник нужен для того, чтобы почтить память людей, защищавших Эстонию в августе 1944 года от "вторжения большевистской Красной армии".История с памятникам солдатам 20-й эстонской дивизии СС началась еще в 2002 году, когда этот мемориальный знак с барельефом солдата в форме вермахта с железным крестом на груди и направленным на восток "шмайсером" в руках был установлен в одном из парков курортного города Пярну. Затем в 2004 году он был перенесен в волость Лихула на западе Эстонии, но простояв всего несколько дней, был снесен, так как его установка могла быть истолкована как "попытка увековечить память тоталитарных оккупационных режимов".