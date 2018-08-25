Авиация Танки Флот Оружие Артиллерия ПВО РВСН РЭБ Транспорт Армия России ВПК Технологии Космос
Армии мира

Заплатка для стелса: в США испытали первую «ракету-пустышку»

11
Заплатка для стелса: в США испытали первую «ракету-пустышку»

В конце 80-х годов, когда военно-промышленный комплекс США поставил на стелс-технологии для достижения подавляющего превосходства в воздухе, российская сторона сосредоточила усилия на развитии средств ПВО, к сегодняшнему дню создав целый ряд не имеющих аналогов систем.

В итоге американский оборонный комплекс породил ряд рекордных по затратам проектов с упором на стелс-технологии. Стратегический бомбардировщик B-2, производство которого было свернуто по причине дороговизны производства, обслуживания и эксплуатации. Истребитель F-22, ставший непосильной ношей для оборонного бюджета по тем же причинам.

До того был неприжившийся в ВВС проект F-117, а сегодня американский бюджет и нервы инженеров продолжает терзать проблемный F-35. Несмотря на колоссальные ресурсы, вложенные в развитие малозаметности, что, по задумке, должно было позволить технике решать любые боевые задачи в зоне действия ПВО противника, Пентагон фактически признает, что разработки США сегодня на это не способны.


В военных кругах эта тема гремит не первый год, а состоявшиеся в Америке испытания «ракеты-фальшивки» отчасти это подтверждают. Известно, что американский ВПК не первый год работает над проектом MALD-X, который подразумевает создание ракеты в качестве ложной цели для противовоздушной обороны противника. На днях на базе военно-морской авиации Пойнт-Мугу состоялись первые испытания опытного образца.

Как отметил директор аппарата стратегических возможностей при управлении заместителя министра обороны по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам Крис Шэнк, задачей MALD-X является имитация боевых самолетов, что даст настоящим истребителям и бомбардировщикам значительное преимущество в ходе боевых операций, добавив, что испытания прошли успешно.

Данные по «ракете-пустышке» по понятным причинам не раскрываются. Но факт остается фактом, эту программу можно позиционировать в качестве некой «заплатки» для американской малозаметной авиации, которая, судя по всему, для современных противовоздушных систем очень даже заметна.

При этом об успехе испытаний стоит судить условно, поскольку гарантировать, что современные системы, такие как С-400, «клюнут» на обманку, невозможно. И если Пентагону так сильно хочется бросить кого-нибудь на амбразуру, то на приколе ВВС США остаются тысячи F-15 и F-16, которые легко справились бы с этой задачей.
Автор:
andrei kovrin
Использованы фотографии:
af.mil
Мы в Яндекс Дзен
Киберцели Пентагона
Памятка наемникам в Африке
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

11 комментариев
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. Vard Офлайн
    Vard Сегодня, 06:13
    0
    Лучшее ПВО … это танки на аэродроме противника... в наше время это удар теми или иными средствами по авиабазам... А значит нашим средствам ПВО нужно продержаться до тех пор, пока не прилетит наша ответка...
  2. LSA57 Онлайн
    LSA57 Сегодня, 07:20
    0
    И если Пентагону так сильно хочется бросить кого-нибудь на амбразуру, то на приколе ВВС США остаются тысячи F-15 и F-16, которые легко справились бы с этой задачей.

    история делает свой виток laughing
    во время ВМВ японцы им показали как это работает laughing
  3. Комментарий был удален.
  4. Комментарий был удален.
  5. Комментарий был удален.
  6. Комментарий был удален.
  7. letinant Офлайн
    letinant Сегодня, 08:44
    +3
    "американский ВПК не первый год работает над проектом MALD-X, который подразумевает создание ракеты в качестве ложной цели для противовоздушной обороны противника"

    Америка не первое десятилетие работает над этой темой, первые работы были в конце 70-х, тема называлась "КОУЭЛ" (беспилотный аппарат для Б-52 вместо части боевой нагрузки), планировалось из звена один самолёт несёт три таких обманки с генераторами помех и уголковыми отражателями, которые имитируют Б-52.
    1. Дырокол Офлайн
      Дырокол Сегодня, 10:22
      +1
      Цитата: letinant
      Америка не первое десятилетие работает над этой темой,

      "Америка" уже давно эксплуатирует семейство ложных целей типа MALD, кои для автора стали открытием и судя по его фразе
      гарантировать, что современные системы, такие как С-400, «клюнут» на обманку, невозможно

      он понятия не имеет как они выглядят и принцип их действия.
  8. Дырокол Офлайн
    Дырокол Сегодня, 10:17
    +1
    На ВО давно пора создать раздел "Пропаганда" дабы подобные "материалы" не попадали в раздел "Вооружение". Невежество и претензионность не должны здесь быть.
    1. Vigore Офлайн
      Vigore Сегодня, 10:39
      0
      Согласен, одно название статьи чего стоит…
  9. Андрей из Челябинска Офлайн
    Андрей из Челябинска Сегодня, 10:41
    +2
    Несмотря на колоссальные ресурсы, вложенные в развитие малозаметности, что, по задумке, должно было позволить технике решать любые боевые задачи в зоне действия ПВО противника, Пентагон фактически признает, что разработки США сегодня на это не способны.

    И где он это признал?
    В военных кругах эта тема гремит не первый год, а состоявшиеся в Америке испытания «ракеты-фальшивки» отчасти это подтверждают.

    ??? Каким образом?
    Но факт остается фактом, эту программу можно позиционировать в качестве некой «заплатки» для американской малозаметной авиации, которая, судя по всему, для современных противовоздушных систем очень даже заметна.

    Автор, вы это... Состав ВВС США изучите на досуге. Я даже подскажу - F-15, F-16, A-10, B-52, В-1... Что из вышеперечисленного является малозаметным самолетом? wassat
  10. Николай Николаевич Офлайн
    Николай Николаевич Сегодня, 10:41
    0
    При этом об успехе испытаний стоит судить условно, поскольку гарантировать, что современные системы, такие как С-400, «клюнут» на обманку, невозможно.
    Не убедительно. А если обманкам еще и боезаряд влепить и программу на атаку чего ни будь загнать? Не сильно и дороже будет, а раз мы их идентифицируем как обманки, то и ПВО им не страшно..., так что ли получается?
    1. voyaka uh Офлайн
      voyaka uh Сегодня, 12:57
      0
      Совершенно верно. Дрон (или ракету) приманку нельзя пропустить, не сбив, потому что она несет боевую часть. А достаточно включить радар ПВО на активный поиск - и комплекс засечен. Не собьешь - будешь ею убит. При этом, главная задача приманок - разведка боем, а не уничтожение целей.
  11. BORMAN82 Офлайн
    BORMAN82 Сегодня, 11:12
    +2
    Получилась "статья-пустышка")
    1. noviczok Онлайн
      noviczok Сегодня, 12:47
      +1
      Хуже, пропагандистская статья-пустышка. Один "неприжившийся в ВВС проект F-117", стоявший на вооружении 30 лет, чего стоит.