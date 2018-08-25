Заплатка для стелса: в США испытали первую «ракету-пустышку»

В конце 80-х годов, когда военно-промышленный комплекс США поставил на стелс-технологии для достижения подавляющего превосходства в воздухе, российская сторона сосредоточила усилия на развитии средств ПВО, к сегодняшнему дню создав целый ряд не имеющих аналогов систем.В итоге американский оборонный комплекс породил ряд рекордных по затратам проектов с упором на стелс-технологии. Стратегический бомбардировщик B-2, производство которого было свернуто по причине дороговизны производства, обслуживания и эксплуатации. Истребитель F-22, ставший непосильной ношей для оборонного бюджета по тем же причинам.До того был неприжившийся в ВВС проект F-117, а сегодня американский бюджет и нервы инженеров продолжает терзать проблемный F-35. Несмотря на колоссальные ресурсы, вложенные в развитие малозаметности, что, по задумке, должно было позволить технике решать любые боевые задачи в зоне действия ПВО противника, Пентагон фактически признает, что разработки США сегодня на это не способны.В военных кругах эта тема гремит не первый год, а состоявшиеся в Америке испытания «ракеты-фальшивки» отчасти это подтверждают. Известно, что американский ВПК не первый год работает над проектом MALD-X, который подразумевает создание ракеты в качестве ложной цели для противовоздушной обороны противника. На днях на базе военно-морской авиации Пойнт-Мугу состоялись первые испытания опытного образца.Как отметил директор аппарата стратегических возможностей при управлении заместителя министра обороны по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам Крис Шэнк, задачей MALD-X является имитация боевых самолетов, что даст настоящим истребителям и бомбардировщикам значительное преимущество в ходе боевых операций, добавив, что испытания прошли успешно.Данные по «ракете-пустышке» по понятным причинам не раскрываются. Но факт остается фактом, эту программу можно позиционировать в качестве некой «заплатки» для американской малозаметной авиации, которая, судя по всему, для современных противовоздушных систем очень даже заметна.При этом об успехе испытаний стоит судить условно, поскольку гарантировать, что современные системы, такие как С-400, «клюнут» на обманку, невозможно. И если Пентагону так сильно хочется бросить кого-нибудь на амбразуру, то на приколе ВВС США остаются тысячи F-15 и F-16, которые легко справились бы с этой задачей.