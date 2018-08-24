Некоторые подробности о танке Т-14 "Армата" от замглавкома Сухопутных войск

Мы работаем над тем, чтобы экипаж мог не обращать внимания на какие-то ненужные трудности. Взять, например, такой интересный момент. Если вы обратили внимание, "Армата" на передней части покрыта определённым материалом. Он позволяет бойцам не скользить в дождь. А еще это элемент маскировки, теплоизоляции.

Замглавнокомандующего Сухопутных войск ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Лизвинский ответил на вопрос журналистов, касающийся новейшего танка Т-14 на платформе «Армата». Напомним, что на международном военно-техническом форуме «Армия-2018» было сообщено о заключении контракта на поставку первой партии таких танков в войска. В общей сложности по действующей программе перевооружения планируется закупить 132 единицы бронетехники на платформе «Армата», включая тяжёлые БМП Т-15.По словам генерал-лейтенанта Лизвинского, особое внимание уделяется комфорту экипажа танка. Тот же кондиционер действительно создаёт определённого рода комфорт, как отмечают те, кто имеет отношение к танковым подразделениям. РИА Новости приводит фрагмент заявления заместитель главкома Сухопутных войск:Виктор Лизвинский отметил, что производители руководствуются доработанными олимпийским принципом: не только быстрее, выше, сильнее, но ещё точнее и дальше.Генерал Лизвинский отметил, что существенное внимание уделено тому, чтобы командир быстрее обнаружил цель. Для этого машина осуществляет оперативную «селекцию целей». Кроме того, командир современного танка получает информацию с БПЛА, автоматизированной системы «Стрелец» и из других источников, что облегчает работу, делая её одновременно с этим более эффективной в боевых условиях.