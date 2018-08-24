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Некоторые подробности о танке Т-14 "Армата" от замглавкома Сухопутных войск

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Замглавнокомандующего Сухопутных войск ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Лизвинский ответил на вопрос журналистов, касающийся новейшего танка Т-14 на платформе «Армата». Напомним, что на международном военно-техническом форуме «Армия-2018» было сообщено о заключении контракта на поставку первой партии таких танков в войска. В общей сложности по действующей программе перевооружения планируется закупить 132 единицы бронетехники на платформе «Армата», включая тяжёлые БМП Т-15.

По словам генерал-лейтенанта Лизвинского, особое внимание уделяется комфорту экипажа танка. Тот же кондиционер действительно создаёт определённого рода комфорт, как отмечают те, кто имеет отношение к танковым подразделениям.

Некоторые подробности о танке Т-14 "Армата" от замглавкома Сухопутных войск



РИА Новости приводит фрагмент заявления заместитель главкома Сухопутных войск:
Мы работаем над тем, чтобы экипаж мог не обращать внимания на какие-то ненужные трудности. Взять, например, такой интересный момент. Если вы обратили внимание, "Армата" на передней части покрыта определённым материалом. Он позволяет бойцам не скользить в дождь. А еще это элемент маскировки, теплоизоляции.


Виктор Лизвинский отметил, что производители руководствуются доработанными олимпийским принципом: не только быстрее, выше, сильнее, но ещё точнее и дальше.

Генерал Лизвинский отметил, что существенное внимание уделено тому, чтобы командир быстрее обнаружил цель. Для этого машина осуществляет оперативную «селекцию целей». Кроме того, командир современного танка получает информацию с БПЛА, автоматизированной системы «Стрелец» и из других источников, что облегчает работу, делая её одновременно с этим более эффективной в боевых условиях.
Использованы фотографии:
depositphotos.com
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36 комментариев
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  1. Dietmar Офлайн
    Dietmar Вчера, 16:11
    +11
    Сейчас нам командующие диванными войсками расскажут, почему все плохо.
    1. Ros 56 Офлайн
      Ros 56 Вчера, 17:02
      +13
      Сейчас нам командующие диванными войсками расскажут, почему все плохо.

      Лично вам, никто и ничего не расскажет, обращайтесь к своему гинекологу Урсуле фон дер Ляйен, она все знает.
    2. Громобой Офлайн
      Громобой Вчера, 18:29
      +1
      Причём здесь полигонные-восковые испытания,хотите сказать,ччто каййфовали ,а раз нет,то чегно вы лезете ....Было неимоверно жарко на южном нашем полигне,нас готовили как...фляжка жтоб была у каждого личсостава,но это не вопрос,каждый спппасался как мог во время маршжары---а почему?...
      1. Leeds Офлайн
        Leeds Вчера, 18:53
        -2
        Цитата: Dietmar
        Сейчас нам командующие диванными войсками расскажут, почему все плохо.

        Потихоньку все переварили и свыклись, а особо стратегически-мыслящие обозначили сотни неоспоримых преимуществ для обороноспособности в 132 танках и БМП против изначально заявленных 2,3 т. Я спорить не буду, ибо понимаю, что можно на танках, но без трусов.
        P.S. Никто не интересовался, сколько денег было в денежной хате борца с коррупцией в переводе на Т-14?
        1. Uryukc Офлайн
          Uryukc Вчера, 19:20
          +2
          Цитата: Leeds
          а особо стратегически-мыслящие обозначили сотни неоспоримых преимуществ для обороноспособности в 132 танках и БМП против изначально заявленных 2,3 т

          Кто сказал что заключенный контракт последний, сколько же можно плач царевны разводить? Почему всепропальщики видят только недопоставленные Арматы, но не замечают поставленные дивизионы С-400, Искандеров и десятки тысяч комплектов Ратника?
          1. Leeds Офлайн
            Leeds Вчера, 22:58
            +1
            Нет не последний, ПОСЛЕ него еде будут, тут к гадалке не ходи. Ярославна была княжной)
        2. Albert1988 Офлайн
          Albert1988 Вчера, 21:11
          +1
          Цитата: Leeds
          Потихоньку все переварили и свыклись, а особо стратегически-мыслящие обозначили сотни неоспоримых преимуществ для обороноспособности в 132 танках и БМП против изначально заявленных 2,3 т. Я спорить не буду, ибо понимаю, что можно на танках, но без трусов.

          Уважаемый, все "стратегически-мыслящие", а также те, кто хоть как-то связан с оборонкой, с самого начала НЕ верили в цифры про 2000 с гаком армат к 2010-му, просто потому, что к этому сроку даже испытания не закончатся, а там еще опытная эксплуатация! Так что ждать еще лет 5-10 до окончания только обкатки этих машин.
          1. Leeds Офлайн
            Leeds Вчера, 23:00
            +1
            Ну в 500 они верили? С умением видеть в горящей избе позитив в виде освещения улицы в темное время суток дано не каждому, с этим надо родиться.
  2. cariperpaint Офлайн
    cariperpaint Вчера, 16:21
    +2
    Да уж... Подробности...
    1. ЛМН Офлайн
      ЛМН Вчера, 17:06
      +4
      Цитата: cariperpaint
      Да уж... Подробности...

      Про покрытие,я например только из этой статьи узнал request
      Потихоньку "инфа" раскрывается все таки.
      Терпения некоторым не хватает lol
  3. hosekonceko Офлайн
    hosekonceko Вчера, 16:22
    0
    что по бпла тишина!
    1. Black Sniper Офлайн
      Black Sniper Вчера, 17:05
      +5
      На ВО год назад была статья где подробно описали БПЛА к Т-14. hi
  4. Товарищ Берия Офлайн
    Товарищ Берия Вчера, 16:29
    +1
    По словам генерал-лейтенанта Лизвинского, особое внимание уделяется комфорту экипажа танка. Тот же кондиционер действительно создаёт определённого рода комфорт,

    А вот этого не надо!
    Опасная вещь кондиционер. Доказано Украиной.

    (Если что, то это пятничная шутка).

    А генерал молодец. Всю ТТХ Арматы выложил в свободный доступ.
    (И это тоже)

    Цитата: hosekonceko
    что по бпла тишина!


    Генерал ничего не скрывает:
    Кроме того, командир современного танка получает информацию с БПЛА
    Третья строка с конца.
    1. Black Sniper Офлайн
      Black Sniper Вчера, 17:10
      0
      Пустая статья не очём, про кондёр и БПЛА и так все знают.
      1. Плотник 2329 Офлайн
        Плотник 2329 Вчера, 17:39
        0
        Вот ыменно.
        Про кондёр Лизьвинский зря сказал - америкосы теперь узнают, что такая штука на свете есть, и начнут его втыкать где ни попадя. Жалко, что такая тайна на свет вышла... belay
    2. poquello Офлайн
      poquello Вчера, 20:19
      +1
      Цитата: Товарищ Берия
      Генерал ничего не скрывает:
      Кроме того, командир современного танка получает информацию с БПЛА
      Третья строка с конца.

      ну всё, тридцать серий про польский секретный танк с собакой
  5. Громобой Офлайн
    Громобой Вчера, 16:42
    +4
    Вообще... не только к танковым.Находясь на позиции ,усыхать до состояния таракана///И даже противосолнечные шторки разраьотчиков не помогают wassat ///Ну не на фиг,мозг вялится и шевелится через раз,ЖАРА,она везде....Какой-там "201-ый передаёт команду с 202-ого на на все двадцатки и тридцатки"///Воды б,холодной глоточек,а тут новая вводная___противник перерезал кабели телекодовой связи,вся связь в дивизионе через посыльных,в радиоэфир не выходить---себя не обнаруживать...И отправляешь бегом,бегом,марш-марш 2 аллюра---3 креста!Кондей в воентехнике ---это должно быть НОРМА!
    1. BAI Офлайн
      BAI Вчера, 16:47
      +8
      Любая железная коробка без кондиционера на южном солнце превращается в духовку. У нас в Астрахани в ГАЗ-24 колонки от магнитолы Звезда расплавились (в Советское время).
      1. Громобой Офлайн
        Громобой Вчера, 17:04
        +2
        Цитата: BAI
        Любая железная коробка без кондиционера на южном солнце превращается в духовку

        Проб чё их гутарю,окондюриваться надо.
        Цитата: BAI
        У нас в Астрахани в ГАЗ-24 колонки от магнитолы Звезда расплавились (в Советское время).

        Вот видишь///давайте на на ты///колонки плавятся ,а РЕБЯТА обслуживающие спецтехнику и технику народного хозяйства!Давайте задумаемся об их производительности в благоприятных условиях кондея.Пехота из брони будет выходить со свежеми мозгами,ПВО опять же,связь,.Тезис мой скромен,но масштабен///даёшь кондиционеры в Армию!///
      2. svp67 Онлайн
        svp67 Вчера, 17:36
        +1
        Цитата: BAI
        У нас в Астрахани в ГАЗ-24 колонки от магнитолы Звезда расплавились (в Советское время).

        А вот люди в этих "железных коробках" как то ранее, да и сейчас крепче тех колонок. Хотя конечно же кондер в танк нужен, даже не так для людей, как аппаратура просто не выдерживает такой жары.
    2. cariperpaint Офлайн
      cariperpaint Вчера, 16:50
      +1
      К хорошему быстро привыкаешь)))))
    3. Плотник 2329 Офлайн
      Плотник 2329 Вчера, 17:41
      0
      Это из Прохоровки-43 репортаж?
      laughing drinks
  6. Tektor Офлайн
    Tektor Вчера, 17:10
    -5
    Т-14 может быть поражён перспективной многоцелевой тактической ракетой воздушного базирования JAGM («Join Air-to-Ground Missile») с подвески «Апача» с эффективной дальностью в16 км. Поэтому для противодействия носителю (вертолёту) танку требуется эффективный боеприпас сопостовимой дальности. Локаторы Т-14 такую цель способны отследить, но чем её поразить? Есть 2 варианта. Первый - Гермес с дальностью до 18 км: "Многоцелевой комплекс морского базирования «Гермес-К» также способен поражать малоскоростные воздушные цели (вертолеты) без привлечения дополнительных зенитных средств." Второй - приспособить комплекс «Китолов-2М» 122 калибра, увеличив его дальность в 13,5 км до 18 за счёт выстрела из танковой пушки (большая начальная скорость).
    1. cariperpaint Офлайн
      cariperpaint Вчера, 17:14
      +10
      А можно просто танкистам заниматься своим делом,а уничтожением вертолетов заниматься ПВО?) а то я себе как то слабо представляю одинокий танк,на который охотится апач) да и по факту в бою следить за воздушной обстановкой как то времени нет)
      1. Вежливый Лось Офлайн
        Вежливый Лось Вчера, 17:26
        +6
        Цитата: cariperpaint
        а то я себе как то слабо представляю одинокий танк,на который охотится апач)

        А Вы представьте одинокий "Апач" на который охотится танк. wassat Часами преследуя его, не давая сесть для дозаправки. Ужос!
        1. cariperpaint Офлайн
          cariperpaint Вчера, 18:07
          +3
          О да) пилоты в ужасе будут)))
      2. Tektor Офлайн
        Tektor Вчера, 17:28
        0
        Локаторы Т-14 имеют радиус обзора в 100 км, но имеют самый дальний боеприпас - ПТУР Инвар с дальностью 5 км... А способны наводить радиокомандным способом Гермес на дальности до 100 км... Почему бы и нет? Это раньше, когда у танков не было локаторов такой дальности, танки были беззащитны от ПТУР, а сейчас есть Китолов, есть Гермес...
        1. cariperpaint Офлайн
          cariperpaint Вчера, 18:06
          +3
          Да дело не в этом. Экипаж в бою должен заниматься своим делом. В бою нагрузка и так высочайшая. Время принятия решений ограниченно. А тут еще и воздушные цели подавлять. Обнаружит,передаст инфу. Пво отработает.
        2. Drovosek Офлайн
          Drovosek Вчера, 20:22
          +2
          Цитата: Tektor
          Локаторы Т-14 имеют радиус обзора в 100 км

          Уважаемый, откуда информация про дальность действия радара Арматы в 100 км??????
    2. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Вчера, 17:27
      +1
      "Одну простую сказку, а может и не сказку, а может, не простую хочу вам рассказать "??? amЭто про комментарий Tektora!!!
  7. svp67 Онлайн
    svp67 Вчера, 17:34
    +1
    Так понимаю или в Таманскую или в Кантемировскую они пойдут...ну и правильно.
    1. cariperpaint Офлайн
      cariperpaint Вчера, 18:02
      +2
      Таманская рулит)
  8. groks Офлайн
    groks Вчера, 19:27
    -1
    Что-то МОРФ гонит всё сильнее. Одни говорят, что не нужен и не будет, другие - наоборот. Откуда бабульки брать будут на такую большую поставку дорогих машин, где делать будут? При том, что бюджет порезали и УВЗ уже объявил о сокращении?
    1. cariperpaint Офлайн
      cariperpaint Вчера, 20:05
      0
      Там контрактов больше чем на 120 ярдов рублей заключили,а за армату в прошлом году заплатили. За общий контракт с УВЗ на 24 ярда
    2. cariperpaint Офлайн
      cariperpaint Вчера, 20:08
      +1
      Сокращении кого? Зайдите на сайт их и увидите что они должности на 97 процентов только заполнили. И куча вакансий. Возможно какие то цеха оптимизируют,которые в убыток пашут. Но по выручке у них все супер. 67 ярдов в этом году
  9. Laksamana Besar Офлайн
    Laksamana Besar Вчера, 21:37
    0
    Всего на форуме МО РФ заключило с ОПК 32 контракта на сумму более 130 миллиарда рублей, подробнее о российских и зарубежных контрактах по ссылке ниже, а на УВЗ готовы создать Т-14 со 152-мм пушкой (ждут решения МО):
    http://tass.ru/armiya-i-opk/5487967