«Сармат» теперь и на колёсах
В Вооруженных силах России в ближайшее время, возможно, появятся два «Сармата»: один из них баллистическая ракета, другой – автомобиль для спецназа, пишет Российская газета.
Как отметил заместитель гендиректора ОКБ «Техника» Александр Елисеев, главное в их изделии, конечно, не название, а высокие характеристики транспортного средства. Автомобиль разрабатывался за счет собственных средств, но по заданию министерства обороны. Во время его создания был использован опыт применения подобных машин в горячих точках, в том числе в Сирии.
Елисеев подчеркнул, что автомобиль выполнен из комплектующих российского производства, причем, на 100%.
По его словам, машина получилась достаточно мощной и очень динамичной. При этом сохранены показатели экономичности двигателя, который разработчики взяли от ВАЗ-2121 и «немного с ним поработали».
Сама конструкция автомобиля очень простая. В случае необходимости не потребуется больших усилий для его восстановления.
«Сармат» предназначен для спецназа, ВДВ и разведки. Пока он оснащен 7,62-мм пулеметом ПКМ, но его без проблем можно заменить крупнокалиберным «Кордом» или автоматическим гранатометом, пояснил Елисеев.
Полная масса автомобиля может достигать 1,9 т. Мощность двигателя – 95 л/с, скорость – до 130 км/час, запас хода – 500 км. Рассчитан на перевозку четырех человек.
Как отметил заместитель гендиректора ОКБ «Техника» Александр Елисеев, главное в их изделии, конечно, не название, а высокие характеристики транспортного средства. Автомобиль разрабатывался за счет собственных средств, но по заданию министерства обороны. Во время его создания был использован опыт применения подобных машин в горячих точках, в том числе в Сирии.
Елисеев подчеркнул, что автомобиль выполнен из комплектующих российского производства, причем, на 100%.
По его словам, машина получилась достаточно мощной и очень динамичной. При этом сохранены показатели экономичности двигателя, который разработчики взяли от ВАЗ-2121 и «немного с ним поработали».
Сама конструкция автомобиля очень простая. В случае необходимости не потребуется больших усилий для его восстановления.
«Сармат» предназначен для спецназа, ВДВ и разведки. Пока он оснащен 7,62-мм пулеметом ПКМ, но его без проблем можно заменить крупнокалиберным «Кордом» или автоматическим гранатометом, пояснил Елисеев.
Полная масса автомобиля может достигать 1,9 т. Мощность двигателя – 95 л/с, скорость – до 130 км/час, запас хода – 500 км. Рассчитан на перевозку четырех человек.
- Использованы фотографии:
- РГ, Алексей Брусилов
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