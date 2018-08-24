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«Сармат» теперь и на колёсах

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В Вооруженных силах России в ближайшее время, возможно, появятся два «Сармата»: один из них баллистическая ракета, другой – автомобиль для спецназа, пишет Российская газета.



Как отметил заместитель гендиректора ОКБ «Техника» Александр Елисеев, главное в их изделии, конечно, не название, а высокие характеристики транспортного средства. Автомобиль разрабатывался за счет собственных средств, но по заданию министерства обороны. Во время его создания был использован опыт применения подобных машин в горячих точках, в том числе в Сирии.


Елисеев подчеркнул, что автомобиль выполнен из комплектующих российского производства, причем, на 100%.

По его словам, машина получилась достаточно мощной и очень динамичной. При этом сохранены показатели экономичности двигателя, который разработчики взяли от ВАЗ-2121 и «немного с ним поработали».

Сама конструкция автомобиля очень простая. В случае необходимости не потребуется больших усилий для его восстановления.

«Сармат» предназначен для спецназа, ВДВ и разведки. Пока он оснащен 7,62-мм пулеметом ПКМ, но его без проблем можно заменить крупнокалиберным «Кордом» или автоматическим гранатометом, пояснил Елисеев.

Полная масса автомобиля может достигать 1,9 т. Мощность двигателя – 95 л/с, скорость – до 130 км/час, запас хода – 500 км. Рассчитан на перевозку четырех человек.
Использованы фотографии:
РГ, Алексей Брусилов
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16 комментариев
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  1. Тралл Офлайн
    Тралл Вчера, 16:14
    +5
    Была "Нива-Шевроле", стала "Нива-ВДВ" smile
    1. Alexey RA Офлайн
      Alexey RA Вчера, 16:48
      +6
      "Ниву-ВДВ" ещё ГСС Лебедь, светлая ему память, сделал:
  2. Sergerius Офлайн
    Sergerius Вчера, 16:41
    +1
    Нужная вещь
  3. К-50 Офлайн
    К-50 Вчера, 16:44
    +5
    Для почти двух тонн веса, движок в 95 сил маловато будет, если бы дизелёк с тракторной тягой ещё куда ни шло. Бензин - маловато будет. всё таки машина считается для передвижения по плохим дорогам и их направлениям. Причём скорость здесь не роскошь и выпендрёж, а возможность быстро доехать. напакостить и смыться, во избежания потерь. what
    1. Ascold1901 Офлайн
      Ascold1901 Вчера, 16:49
      +2
      Позавчера видел ее на полигоне. Шустро так бегал.
    2. Black Sniper Офлайн
      Black Sniper Вчера, 16:56
      0
      Полностью согласен hi , ещё смущает перевозка 4-х бойцов, ведь "классическая" ДРГ это 5-ть бойцов. Маловато будет. hi
      1. Злой543 Офлайн
        Злой543 Вчера, 19:53
        0
        ??? Может распишите членов группы по их специальности?интересно почему по Вашему именно 5?
    3. Не либероид Русский Офлайн
      Не либероид Русский Вчера, 17:30
      +1
      двс от нивы легко можно до 120-130 лс поднять, причем крутящий момент покруче старого будет... только расход на 30- % поднимется... даже блок точить ненадо... новые распредвалы, чутка башку расточить и новый дроссель да мозги перешить
      1. Turist1996 Офлайн
        Turist1996 Вчера, 21:28
        0
        А дизелек в войсках конечно же - ни о чём.. И на гражданских заправках солярки днём с огнём не сыщешь..
        Что за "нехорошесть", а?!
        Ставить дизель без всяких "евро"-норм и электроники по минимуму (крайне желательно или свою или китайскую). Тогда - ага, оно самое!
  4. Slon1978 Офлайн
    Slon1978 Вчера, 16:46
    +3
    Нужно отметить, что наши производители военных багги и тяжелых бронированных джипов совершенно игнорируют гражданский рынок. Почему бы параллельно не предложить гражданский вариант подобной машины - для рыбаков и охотников, наверняка был бы определенный спрос, доходы от которого можно было бы пустить на серийное производство военных машин? Собрать пакет предзаказов и выпустить гражданскую серию, я бы купил.
  5. svp67 Онлайн
    svp67 Вчера, 17:40
    +3
    Что ж это у нас за "кризис наименований" образовался? Пара "терминаторов", сейчас вот пара "сарматов", что уже лень в словари заглянуть? Почему бы эту машинку не назвать "кочевником" или "монголом"?
    1. Uryukc Офлайн
      Uryukc Вчера, 19:08
      +2
      Цитата: svp67
      Почему бы эту машинку не назвать "кочевником" или "монголом"?

      Лучше "Ордынец"))
      1. Turist1996 Офлайн
        Turist1996 Вчера, 21:38
        +1
        Любой из трёх вариантов лучше нынешнего!
  6. майор147 Офлайн
    майор147 Вчера, 21:54
    +2

    Есть ещё Сармат на лапах. Собачку мою так зовут.
  7. Шевер Офлайн
    Шевер Вчера, 22:49
    0
    Неплохо на нем на рыбалку/охоту lol
  8. Nikolaevich I Офлайн
    Nikolaevich I Сегодня, 01:44
    0
    "Сармат" на колёсах ! Ну нельзя же так ! Тут немало людей в возрасте ....с давлением,с подагрой и прочими возрастными "регалиями" ! А тут,сразу же после прочтения заголовка, видение МБР "Сармат" на многоосном шасси ! Я в этот момент котлетой закусывал-чуть не подавился ! angry