Винтовки и пистолеты семейства CMMG Banshee (США)
В 2002 году братья Джон и Джефф Оверстриты при содействии своих жен Гретхен и Стефани основали новую оружейную компанию под названием CMMG. Изначально новое предприятие, подобно прочим организациям отрасли, выпускало копии существующего оружия, а также изготовляло запчасти и аксессуары для них. Однако позже семья бизнесменов освоила конструирование новых образцов стрелкового оружия. С использованием известных платформ и наработок был построен целый ряд интересных образцов. Кроме того, конструкторы предложили собственные идеи, которые вскоре были реализованы в семействе оружия под названием Banshee.
Необычное семейство
В основе семейства «Банши» лежит конструкция самозарядной винтовки AR-15 – одного из самых популярных видов оружия своего класса. При этом было предложено делать оружие под маломощные патроны малых и средних калибров, вследствие чего понадобилась серьезная перестройка систем автоматики. Тем не менее, конструкторам из семьи Оверстрит удалось найти оптимальные решения и создать на их основе линейку оружия. В нее вошло пять моделей винтовок и такое же количество изделий, именуемых пистолетами.
Следует отметить, что основные особенности конструкции изделий Banshee серьезно затрудняют их отнесение к тому или иному классу оружия. Дело в том, что все пистолеты линейки имеют «винтовочную» компоновку с шахтой магазина за пределами рукояти. Одновременно с этим несколько винтовок семейства используют пистолетные патроны. В результате разработчики разделили семейство на пистолеты и винтовки исключительно по своему усмотрению – серьезные отличия в области конструкции попросту отсутствуют.
Конструкция «Банши» затрудняет использование общепринятой классификации оружия. Лишь несколько изделий семейства можно однозначно отнести к винтовкам. Прочие могут быть отнесены к классу PDW или к пресловутым «штурмовым пистолетам». Также можно вспомнить почти забытый термин «пистолет-карабин», в последнее время получающий шанс на вторую жизнь.
Поиск подходящих определений также затрудняет тот факт, что компания CMMG рассматривает свои разработки в качестве универсальных систем для развлекательной и спортивной стрельбы, самообороны и даже охоты. Также не исключается возможность использования Banshee в силовых структурах и охранных организациях.
Новые решения
В первые годы своей деятельности компания CMMG лишь копировала и незначительно дорабатывала существующую платформу AR-15. В некоторой мере это отразилось на семействе «Банши». Впрочем, полноценной копией старой винтовки могут считаться только два изделия Mk4 Banshee 300BLK. Это самозарядное оружие под патрон .300 BLK (7,62х35 мм), внешне максимально похожее на базовую платформу. В его конструкции приняты меры, направленные на повышение эргономики и основных характеристик.
От прочих изделий семейства Banshee карабин Mk4 под .300 BLK отличается типом автоматики. Он сохранил газовый двигатель с прямой подачей пороховых газов к соответствующей части затворной рамы. Также используется штатный поворотный затвор от AR-15. Единственное существенное изменение базовой конструкции заключается в облегчении затвора и установке новой возвратной пружины в соответствии с мощностью нового патрона.
Все прочие образцы семейства используют менее мощные патроны с иным давлением газа, что исключает применение автоматики с отводом газов. Вместо этого пистолеты-карабины получили автоматику с полусвободным затвором, построенную на агрегатах AR-15. Затворная рама, в целом, повторяет исходную конструкцию, но отличается наличием выборок, сокращающих массу. Также используется аналогичный затвор с радиальным расположением боевых упоров, вращающийся вокруг своей оси за счет направляющих внутри рамы.
Торможение полусвободного затвора осуществляется по патентованной технологии Radial delayed blowback. Боевые упоры, штатно расположенные в хвостовике ствола, выполнены не прямоугольными, а незначительно скошенными. Таким же образом оформлена и задняя часть упоров затвора. Запирание ствола производится так же, как и в случае с AR-15, а процесс отпирания осуществляется за счет давления газов в стволе. Под давлением газов гильза толкает затвор назад, при этом скошенные боевые упоры обеспечивают сравнительно медленный его поворот с отпиранием перед откатом. «Лишняя» энергия газов расходуется на преодоление трения между скошенными боевыми упорами хвостовика ствола и затвора.
Автоматика, основанная на агрегатах AR-15, размещается в схожей ствольной коробке. Все винтовки и пистолеты семейства «Банши» имеют составную ствольную коробку, разделенную на верхний и нижний ресиверы. Эти устройства выковываются из алюминиевого сплава 7075-T6. Верхний ресивер сохраняет основные черты детали базовой винтовки, тогда как нижний существенно дорабатывается. Прежде всего, изменяются размеры и форма приемной шахты магазина.
В линейке Banshee используются нарезные стволы разных калибров и разной длины, изготовляемые из стали марки 4140CM. Они жестко закрепляются на верхнем ресивере. Замена ствола силами пользователя, тем более в полевых условиях, не предусматривается.
Все изделия семейства комплектуются унифицированным ударно-спусковым механизмом куркового типа разработки CMMG. В целом, он повторяет исходные устройства AR-15, а также в нем реализованы современные взгляды на эргономику. В частности, рычажок предохранителя выведен на обе стороны оружия.
Общей чертой всех «Банши» является цевье восмиугольного сечения с верхней и нижней планкой Пикатинни. При этом верхняя планка плавно сопряжена с аналогичным устройством на ствольной коробке, за счет чего образуется длинная направляющая для установки любого совместимого прицела на любой удобной позиции.
Компания CMMG внедрила оригинальный вариант покрытия металлических деталей под названием Cerakote Finish, в составе которого используются керамические компоненты. Такое покрытие отличается большой прочностью и может иметь один из 11 цветов. Покупателям на выбор предлагаются самые разные цвета, от «Графитового черного» до «Снежного белого». Впрочем, в некоторых случаях за выбор цвета придется доплатить.
Представители семейства
В целом, семейство CMMG Banshee можно разделить на пять условных групп, каждая из которых включает пару унифицированных образцов, а именно винтовку и пистолет-карабин. Оба образца такой группы используют одинаковый патрон и максимально похожи друг на друга, отличаясь только размерами и комплектацией.
Так, уже упоминавшаяся «группа» Mk4 Banshee 300BLK включает винтовку и пистолет, имеющие минимальные отличия. Так, оба образца оснащены стволом длиной 8 дюймов (203 мм) с одинаковой защитой в виде длинного цевья и унифицированными пламегасителями. Боепитание осуществляется из магазинов PMAG на 30 патронов. При сдвинутом вперед прикладе общая длина пистолета-карабина и винтовки достигает 25 дюймов (635 мм). Вес без патронов – 5,2 фунта (2,36 кг).
Отличия двух Mk4 300BLK заключаются исключительно в комплектации. Винтовка оснащается L-образным телескопическим прикладом от фирмы RipStork, а также имеет переднюю вертикальную рукоятку. Пистолет не имеет передней рукояти, а вместо приклада устанавливается изделие типа pistol brace модели Tailhook MOD 2.
Также под обозначением Mk4 скрывается пара образцов под патрон .22LR (5,56х15 мм R). Винтовка и пистолет такого рода имеют 4,5-дюймовый (114 мм) ствол с пламегасителем и автоматику на основе полусвободного затвора. Пружина и затворная группа доработаны с учетом малой мощности патрона. Оба образца могут использовать коробчатые магазины на 25 патронов, напоминающие штатные изделия для AR-15. Длина со сложенным прикладом – 20,25 дюйма (514 мм), масса – 4,4 фунта (2 кг). Друг от друга Mk4 .22LR отличаются так же, как и Mk4 под .300 BLK – типом приклада и наличием или отсутствием передней рукоятки.
«Группа» оружия с обозначением MkGs Banshee 9 mm представляет собой оружие под патрон 9х19 мм «Пара». Ее характерной чертой является особый нижний ресивер с узкой шахтой для магазинов. Для совместимости с магазинами пистолетов Glock и подобными устройствами емкостью до 33 патронов шахта расположена с наклоном. Винтовка и «пистолет» MkGs имеют 5-дюймовый (127 мм) ствол с резьбой на дуле. При этом вместо пламегасителя используется простая защитная втулка. Минимальная длина пистолета – 20 дюймов (508 мм), винтовка с раздвинутым прикладом длиннее ровно на два дюйма. Масса – не более 4,8 фунта (2,17 кг). Комплектация двух образцов подобна прочему оружию «Банши».
Также создана пара образцов MkG Banshee 45ACP под пистолетный патрон, обозначение которого вынесено в название оружия. Они максимально похожи на MkGs под боеприпас «Парабеллум» и имеют минимальные отличия. В частности, такими же остаются габариты, масса и комплектация. Единственное существенное внешнее отличие двух пар оружия заключается в применении разных магазинов. В комплекте с MkG 45ACP идет магазин производства Glock на 13 патронов.
Пожалуй, наибольший интерес в семействе «Банши» представляет пара образцов под общим обозначением Mk57, впервые представленная всего несколько недель назад. Цифры в их названии указывают на применение пистолетного патрона 5,7х28 мм разработки бельгийской компании FN. Такой боеприпас применялся с несколькими пистолетами и иными образцами компактного оружия самообороны класса PDW. При минимальных габаритах и массе такой патрон отличается сравнительно высокими характеристиками и пригоден для решения всех основных задач.
Внешне, по габаритам и по массе Mk57 похожи на другое оружие от CMMG под пистолетные патроны. В частности, используется такая же узкая наклонная приемная шахта магазина. Применяется 5-дюймовый ствол и автоматика с полусвободным затвором, адаптированным под энергетику патрона. При этом для использования с Mk57 предложены две возвратные пружины с разными характеристиками. Первая отличается большей жесткостью и предназначена для стрельбы 40-грановой пулей. Пули массой 27 и 28 гран могут использоваться только с менее мощной пружиной. Для подачи боеприпасов используется магазин от ProMag емкостью 20 патронов.
В линейку CMMG Banshee входит 10 образцов стрелкового оружия, основанного на общих идеях и решениях. При этом компания-разработчик предлагает покупателям не только готовые винтовки и пистолеты-карабины, но и отдельные их элементы. Так, в каталоге имеются агрегаты в виде верхнего или нижнего ресивера со всеми необходимыми дополнительными устройствами. В частности, это позволяет комбинировать элементы «Банши» с другими изделиями, а также облегчает ремонт.
Изделия семейства Banshee имеют отличающуюся стоимость. Отдельные компоненты оружия стоят в пределах от 600 до 800 долларов США. За полноценный образец придется выложить от 1100 до 1600 долларов. При этом компания-разработчик предлагает целую линейку унифицированных образцов со схожими возможностями и различными особенностями.
Семейство против конкурентов
Американский рынок гражданского и служебного оружия буквально забит предложениями разных компаний-производителей, и потенциальный покупатель может без труда выбрать наиболее интересные для него изделия. Естественно, производители сталкиваются с жесткой конкуренцией и потому вынуждены искать те или иные способы привлечения клиентов. Семья Оверстритов, владеющая компанией CMMG, нашла несколько способов заинтересовать покупателей.
Стремясь расширить список выпускаемой продукции, CMMG реализовала любопытную концепцию компактного оружия под маломощные патроны, имеющего «винтовочную» компоновку. Такое оружие, показывая достаточно высокие характеристики, может применяться в гражданской и служебной сфере – для развлечения, участия в соревнованиях, самообороны и т.д. Решению таких задач способствует удачное сочетание малых габаритов и достаточной огневой мощи.
Выбор патронов, не отличающихся особой мощностью, наложил определенные ограничения, которые привели к применению новых конструкторских решений. Из-за невозможности использования газовой автоматики на большинстве образцов используется полусвободный затвор с торможением собственной разработки. Это показывает, что компания CMMG способна не только копировать чужие наработки, но и создавать свои. В остальном же линейка оружия Banshee серьезно напоминает многие другие современные разработки, в которых используется «модный» принцип модульности.
Состояние американского рынка гражданского оружия заставляет многочисленных производителей постоянно обновлять каталоги и представлять все более интересные образцы вооружения. Нередко для решения таких задач оружейникам приходится серьезно дорабатывать существующие конструкции или даже создавать полностью новые. Компания CMMG давно поняла эти принципы отрасли и учитывает их при своей работе. Благодаря им уже появилось любопытное семейство винтовок и пистолетов Banshee, и не стоит исключать, что новая подобная линейка будет разработана в будущем.
По материалам сайтов:
https://cmmginc.com/
https://all4shooters.com/
http://thetruthaboutguns.com/
https://shootingillustrated.com/
https://tactical-life.com/
Необычное семейство
В основе семейства «Банши» лежит конструкция самозарядной винтовки AR-15 – одного из самых популярных видов оружия своего класса. При этом было предложено делать оружие под маломощные патроны малых и средних калибров, вследствие чего понадобилась серьезная перестройка систем автоматики. Тем не менее, конструкторам из семьи Оверстрит удалось найти оптимальные решения и создать на их основе линейку оружия. В нее вошло пять моделей винтовок и такое же количество изделий, именуемых пистолетами.
Следует отметить, что основные особенности конструкции изделий Banshee серьезно затрудняют их отнесение к тому или иному классу оружия. Дело в том, что все пистолеты линейки имеют «винтовочную» компоновку с шахтой магазина за пределами рукояти. Одновременно с этим несколько винтовок семейства используют пистолетные патроны. В результате разработчики разделили семейство на пистолеты и винтовки исключительно по своему усмотрению – серьезные отличия в области конструкции попросту отсутствуют.
Конструкция «Банши» затрудняет использование общепринятой классификации оружия. Лишь несколько изделий семейства можно однозначно отнести к винтовкам. Прочие могут быть отнесены к классу PDW или к пресловутым «штурмовым пистолетам». Также можно вспомнить почти забытый термин «пистолет-карабин», в последнее время получающий шанс на вторую жизнь.
Поиск подходящих определений также затрудняет тот факт, что компания CMMG рассматривает свои разработки в качестве универсальных систем для развлекательной и спортивной стрельбы, самообороны и даже охоты. Также не исключается возможность использования Banshee в силовых структурах и охранных организациях.
Новые решения
В первые годы своей деятельности компания CMMG лишь копировала и незначительно дорабатывала существующую платформу AR-15. В некоторой мере это отразилось на семействе «Банши». Впрочем, полноценной копией старой винтовки могут считаться только два изделия Mk4 Banshee 300BLK. Это самозарядное оружие под патрон .300 BLK (7,62х35 мм), внешне максимально похожее на базовую платформу. В его конструкции приняты меры, направленные на повышение эргономики и основных характеристик.
От прочих изделий семейства Banshee карабин Mk4 под .300 BLK отличается типом автоматики. Он сохранил газовый двигатель с прямой подачей пороховых газов к соответствующей части затворной рамы. Также используется штатный поворотный затвор от AR-15. Единственное существенное изменение базовой конструкции заключается в облегчении затвора и установке новой возвратной пружины в соответствии с мощностью нового патрона.
Все прочие образцы семейства используют менее мощные патроны с иным давлением газа, что исключает применение автоматики с отводом газов. Вместо этого пистолеты-карабины получили автоматику с полусвободным затвором, построенную на агрегатах AR-15. Затворная рама, в целом, повторяет исходную конструкцию, но отличается наличием выборок, сокращающих массу. Также используется аналогичный затвор с радиальным расположением боевых упоров, вращающийся вокруг своей оси за счет направляющих внутри рамы.
Торможение полусвободного затвора осуществляется по патентованной технологии Radial delayed blowback. Боевые упоры, штатно расположенные в хвостовике ствола, выполнены не прямоугольными, а незначительно скошенными. Таким же образом оформлена и задняя часть упоров затвора. Запирание ствола производится так же, как и в случае с AR-15, а процесс отпирания осуществляется за счет давления газов в стволе. Под давлением газов гильза толкает затвор назад, при этом скошенные боевые упоры обеспечивают сравнительно медленный его поворот с отпиранием перед откатом. «Лишняя» энергия газов расходуется на преодоление трения между скошенными боевыми упорами хвостовика ствола и затвора.
Автоматика, основанная на агрегатах AR-15, размещается в схожей ствольной коробке. Все винтовки и пистолеты семейства «Банши» имеют составную ствольную коробку, разделенную на верхний и нижний ресиверы. Эти устройства выковываются из алюминиевого сплава 7075-T6. Верхний ресивер сохраняет основные черты детали базовой винтовки, тогда как нижний существенно дорабатывается. Прежде всего, изменяются размеры и форма приемной шахты магазина.
В линейке Banshee используются нарезные стволы разных калибров и разной длины, изготовляемые из стали марки 4140CM. Они жестко закрепляются на верхнем ресивере. Замена ствола силами пользователя, тем более в полевых условиях, не предусматривается.
Все изделия семейства комплектуются унифицированным ударно-спусковым механизмом куркового типа разработки CMMG. В целом, он повторяет исходные устройства AR-15, а также в нем реализованы современные взгляды на эргономику. В частности, рычажок предохранителя выведен на обе стороны оружия.
Общей чертой всех «Банши» является цевье восмиугольного сечения с верхней и нижней планкой Пикатинни. При этом верхняя планка плавно сопряжена с аналогичным устройством на ствольной коробке, за счет чего образуется длинная направляющая для установки любого совместимого прицела на любой удобной позиции.
Компания CMMG внедрила оригинальный вариант покрытия металлических деталей под названием Cerakote Finish, в составе которого используются керамические компоненты. Такое покрытие отличается большой прочностью и может иметь один из 11 цветов. Покупателям на выбор предлагаются самые разные цвета, от «Графитового черного» до «Снежного белого». Впрочем, в некоторых случаях за выбор цвета придется доплатить.
Представители семейства
В целом, семейство CMMG Banshee можно разделить на пять условных групп, каждая из которых включает пару унифицированных образцов, а именно винтовку и пистолет-карабин. Оба образца такой группы используют одинаковый патрон и максимально похожи друг на друга, отличаясь только размерами и комплектацией.
Так, уже упоминавшаяся «группа» Mk4 Banshee 300BLK включает винтовку и пистолет, имеющие минимальные отличия. Так, оба образца оснащены стволом длиной 8 дюймов (203 мм) с одинаковой защитой в виде длинного цевья и унифицированными пламегасителями. Боепитание осуществляется из магазинов PMAG на 30 патронов. При сдвинутом вперед прикладе общая длина пистолета-карабина и винтовки достигает 25 дюймов (635 мм). Вес без патронов – 5,2 фунта (2,36 кг).
Отличия двух Mk4 300BLK заключаются исключительно в комплектации. Винтовка оснащается L-образным телескопическим прикладом от фирмы RipStork, а также имеет переднюю вертикальную рукоятку. Пистолет не имеет передней рукояти, а вместо приклада устанавливается изделие типа pistol brace модели Tailhook MOD 2.
Также под обозначением Mk4 скрывается пара образцов под патрон .22LR (5,56х15 мм R). Винтовка и пистолет такого рода имеют 4,5-дюймовый (114 мм) ствол с пламегасителем и автоматику на основе полусвободного затвора. Пружина и затворная группа доработаны с учетом малой мощности патрона. Оба образца могут использовать коробчатые магазины на 25 патронов, напоминающие штатные изделия для AR-15. Длина со сложенным прикладом – 20,25 дюйма (514 мм), масса – 4,4 фунта (2 кг). Друг от друга Mk4 .22LR отличаются так же, как и Mk4 под .300 BLK – типом приклада и наличием или отсутствием передней рукоятки.
«Группа» оружия с обозначением MkGs Banshee 9 mm представляет собой оружие под патрон 9х19 мм «Пара». Ее характерной чертой является особый нижний ресивер с узкой шахтой для магазинов. Для совместимости с магазинами пистолетов Glock и подобными устройствами емкостью до 33 патронов шахта расположена с наклоном. Винтовка и «пистолет» MkGs имеют 5-дюймовый (127 мм) ствол с резьбой на дуле. При этом вместо пламегасителя используется простая защитная втулка. Минимальная длина пистолета – 20 дюймов (508 мм), винтовка с раздвинутым прикладом длиннее ровно на два дюйма. Масса – не более 4,8 фунта (2,17 кг). Комплектация двух образцов подобна прочему оружию «Банши».
Также создана пара образцов MkG Banshee 45ACP под пистолетный патрон, обозначение которого вынесено в название оружия. Они максимально похожи на MkGs под боеприпас «Парабеллум» и имеют минимальные отличия. В частности, такими же остаются габариты, масса и комплектация. Единственное существенное внешнее отличие двух пар оружия заключается в применении разных магазинов. В комплекте с MkG 45ACP идет магазин производства Glock на 13 патронов.
Пожалуй, наибольший интерес в семействе «Банши» представляет пара образцов под общим обозначением Mk57, впервые представленная всего несколько недель назад. Цифры в их названии указывают на применение пистолетного патрона 5,7х28 мм разработки бельгийской компании FN. Такой боеприпас применялся с несколькими пистолетами и иными образцами компактного оружия самообороны класса PDW. При минимальных габаритах и массе такой патрон отличается сравнительно высокими характеристиками и пригоден для решения всех основных задач.
Внешне, по габаритам и по массе Mk57 похожи на другое оружие от CMMG под пистолетные патроны. В частности, используется такая же узкая наклонная приемная шахта магазина. Применяется 5-дюймовый ствол и автоматика с полусвободным затвором, адаптированным под энергетику патрона. При этом для использования с Mk57 предложены две возвратные пружины с разными характеристиками. Первая отличается большей жесткостью и предназначена для стрельбы 40-грановой пулей. Пули массой 27 и 28 гран могут использоваться только с менее мощной пружиной. Для подачи боеприпасов используется магазин от ProMag емкостью 20 патронов.
В линейку CMMG Banshee входит 10 образцов стрелкового оружия, основанного на общих идеях и решениях. При этом компания-разработчик предлагает покупателям не только готовые винтовки и пистолеты-карабины, но и отдельные их элементы. Так, в каталоге имеются агрегаты в виде верхнего или нижнего ресивера со всеми необходимыми дополнительными устройствами. В частности, это позволяет комбинировать элементы «Банши» с другими изделиями, а также облегчает ремонт.
Изделия семейства Banshee имеют отличающуюся стоимость. Отдельные компоненты оружия стоят в пределах от 600 до 800 долларов США. За полноценный образец придется выложить от 1100 до 1600 долларов. При этом компания-разработчик предлагает целую линейку унифицированных образцов со схожими возможностями и различными особенностями.
Семейство против конкурентов
Американский рынок гражданского и служебного оружия буквально забит предложениями разных компаний-производителей, и потенциальный покупатель может без труда выбрать наиболее интересные для него изделия. Естественно, производители сталкиваются с жесткой конкуренцией и потому вынуждены искать те или иные способы привлечения клиентов. Семья Оверстритов, владеющая компанией CMMG, нашла несколько способов заинтересовать покупателей.
Стремясь расширить список выпускаемой продукции, CMMG реализовала любопытную концепцию компактного оружия под маломощные патроны, имеющего «винтовочную» компоновку. Такое оружие, показывая достаточно высокие характеристики, может применяться в гражданской и служебной сфере – для развлечения, участия в соревнованиях, самообороны и т.д. Решению таких задач способствует удачное сочетание малых габаритов и достаточной огневой мощи.
Выбор патронов, не отличающихся особой мощностью, наложил определенные ограничения, которые привели к применению новых конструкторских решений. Из-за невозможности использования газовой автоматики на большинстве образцов используется полусвободный затвор с торможением собственной разработки. Это показывает, что компания CMMG способна не только копировать чужие наработки, но и создавать свои. В остальном же линейка оружия Banshee серьезно напоминает многие другие современные разработки, в которых используется «модный» принцип модульности.
Состояние американского рынка гражданского оружия заставляет многочисленных производителей постоянно обновлять каталоги и представлять все более интересные образцы вооружения. Нередко для решения таких задач оружейникам приходится серьезно дорабатывать существующие конструкции или даже создавать полностью новые. Компания CMMG давно поняла эти принципы отрасли и учитывает их при своей работе. Благодаря им уже появилось любопытное семейство винтовок и пистолетов Banshee, и не стоит исключать, что новая подобная линейка будет разработана в будущем.
По материалам сайтов:
https://cmmginc.com/
https://all4shooters.com/
http://thetruthaboutguns.com/
https://shootingillustrated.com/
https://tactical-life.com/
- Автор:
- Рябов Кирилл
- Использованы фотографии:
- CMMG / cmmginc.com. Thetruthaboutguns.com
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