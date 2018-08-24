Какую военную технику показали на "незалежном" параде в Киеве
Какая военная техника сегодня была продемонстрирована на параде в честь дня «независимости» в центре украинской столицы? Напомним, что в Киеве на днях заявляли, что парад будет настолько мощным, что вызовет «землетрясение в Кремле».
В общей сложности зрителям были представлены около 250 единиц военной техники, среди которых вооружения, полученные ВСУ от зарубежных партнёров. В частности, это американские РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, которые были получены в рамках программы так называемой помощи «нелетальным оружием».
По Крещатику прошли танки советской разработки Т-64, которые почему-то «не декоммунизировали», как это сделали, например, с советской офицерской шашкой образца 1940 года и с советским же воинским приветствием. Также в параде приняли участие несколько БМП-2, бронемашин «Дозор-Б», санитарных автомобилей «Богдан» и опять-таки американских «Хаммеров».
Морпехи выкатились на Крещатик на одной из модификаций БТР-70.
Показали свидетелям этого действа специализированные бронемашины «Казак-2» с ПТРК «Стугна-П».
На платформах по главной улице украинской столицы провезли беспилотники "Фурия", "Лелека", PD-1.
Было анонсировано прохождение «отвечающей стандартам НАТО» самоходной гаубицы «Богдана». И «Богдана» калибра 155 мм действительно появилась.
Также в параде участвовали ЗРК «Бук» и С-300. Ещё - «Пионы», «Рапиры», «Гиацинт-Б» и «Мста-Б». По Крещатику прошли самоходные гаубицы «Акация», «Гвоздика», комплекс автоматизированного управления артиллерийскими подразделениями «Оболонь А».
Увидели зрители РСЗО, включая «Смерч». Была продемонстрирована «Точка У» - та самая, с помощью которой ВСУ неоднократно наносили варварские удары по территории Донбасса.
Зрители обратили внимание на то, что многие единицы тяжёлой техники прошли по Крещатику без специальных накладок, оставляя след на асфальтовом полотне.
В общей сложности зрителям были представлены около 250 единиц военной техники, среди которых вооружения, полученные ВСУ от зарубежных партнёров. В частности, это американские РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, которые были получены в рамках программы так называемой помощи «нелетальным оружием».
По Крещатику прошли танки советской разработки Т-64, которые почему-то «не декоммунизировали», как это сделали, например, с советской офицерской шашкой образца 1940 года и с советским же воинским приветствием. Также в параде приняли участие несколько БМП-2, бронемашин «Дозор-Б», санитарных автомобилей «Богдан» и опять-таки американских «Хаммеров».
Морпехи выкатились на Крещатик на одной из модификаций БТР-70.
Показали свидетелям этого действа специализированные бронемашины «Казак-2» с ПТРК «Стугна-П».
На платформах по главной улице украинской столицы провезли беспилотники "Фурия", "Лелека", PD-1.
Было анонсировано прохождение «отвечающей стандартам НАТО» самоходной гаубицы «Богдана». И «Богдана» калибра 155 мм действительно появилась.
Также в параде участвовали ЗРК «Бук» и С-300. Ещё - «Пионы», «Рапиры», «Гиацинт-Б» и «Мста-Б». По Крещатику прошли самоходные гаубицы «Акация», «Гвоздика», комплекс автоматизированного управления артиллерийскими подразделениями «Оболонь А».
Увидели зрители РСЗО, включая «Смерч». Была продемонстрирована «Точка У» - та самая, с помощью которой ВСУ неоднократно наносили варварские удары по территории Донбасса.
Зрители обратили внимание на то, что многие единицы тяжёлой техники прошли по Крещатику без специальных накладок, оставляя след на асфальтовом полотне.
- Использованы фотографии:
- УНИАН
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