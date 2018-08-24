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Какую военную технику показали на "незалежном" параде в Киеве

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Какая военная техника сегодня была продемонстрирована на параде в честь дня «независимости» в центре украинской столицы? Напомним, что в Киеве на днях заявляли, что парад будет настолько мощным, что вызовет «землетрясение в Кремле».

Какую военную технику показали на "незалежном" параде в Киеве


В общей сложности зрителям были представлены около 250 единиц военной техники, среди которых вооружения, полученные ВСУ от зарубежных партнёров. В частности, это американские РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, которые были получены в рамках программы так называемой помощи «нелетальным оружием».


По Крещатику прошли танки советской разработки Т-64, которые почему-то «не декоммунизировали», как это сделали, например, с советской офицерской шашкой образца 1940 года и с советским же воинским приветствием. Также в параде приняли участие несколько БМП-2, бронемашин «Дозор-Б», санитарных автомобилей «Богдан» и опять-таки американских «Хаммеров».

Морпехи выкатились на Крещатик на одной из модификаций БТР-70.

Показали свидетелям этого действа специализированные бронемашины «Казак-2» с ПТРК «Стугна-П».





На платформах по главной улице украинской столицы провезли беспилотники "Фурия", "Лелека", PD-1.

Было анонсировано прохождение «отвечающей стандартам НАТО» самоходной гаубицы «Богдана». И «Богдана» калибра 155 мм действительно появилась.

Также в параде участвовали ЗРК «Бук» и С-300. Ещё - «Пионы», «Рапиры», «Гиацинт-Б» и «Мста-Б». По Крещатику прошли самоходные гаубицы «Акация», «Гвоздика», комплекс автоматизированного управления артиллерийскими подразделениями «Оболонь А».

Увидели зрители РСЗО, включая «Смерч». Была продемонстрирована «Точка У» - та самая, с помощью которой ВСУ неоднократно наносили варварские удары по территории Донбасса.

Зрители обратили внимание на то, что многие единицы тяжёлой техники прошли по Крещатику без специальных накладок, оставляя след на асфальтовом полотне.

Использованы фотографии:
УНИАН
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44 комментария
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  1. 210окв Офлайн
    210окв Вчера, 16:59
    +9
    А где "Ятаган"?Натовский стандарт с советской машиной не в ладах?
    1. bouncyhunter Офлайн
      bouncyhunter Вчера, 17:00
      +9
      Дима , привет ! hi
      вызовет «землетрясение в Кремле»

      О как ! Не знаю насчёт Кремля , но меня что-то как-то даже не шатнуло ... request
      1. Неандерталец Офлайн
        Неандерталец Вчера, 17:12
        +7
        Цитата: bouncyhunter
        но меня что-то как-то даже не шатнуло ...

        Меня тоже Паша ..Честно сказать противно было. Весь этот шабаш наблюдать , страны практически НЕТ! И особенно это нацистское приветствие ..
        И вот еще ополченец Захар писатель получил заслуженную награду от славян которые не сс учились .
        БЕЛГРАД, 24 авг – РИА Новости. Президент Республики Сербской в Боснии и Герцеговине (РС БиГ) Милорад Додик подписал указ о награждении российского писателя Захара Прилепина Орденом Негоша первой степени, сообщила в пятницу пресс-служба лидера боснийских сербов.https://ria.ru/amp/world/20180824/1527188714.html

        Здорово пишет(про нас про войну и несправедливость и силу духа православных) , все читал запоем..
      2. 210окв Офлайн
        210окв Вчера, 17:12
        +10
        Добрый день Паша hi Землятресения не состоялось..Языком этот катаклизм не сотворить..
        1. bouncyhunter Офлайн
          bouncyhunter Вчера, 17:19
          +5
          Цитата: 210окв
          Языком этот катаклизм не сотворить..

          good Дим , ты меня ушандарашил ! Респект и уважуха !!! drinks
      3. антивирус Офлайн
        антивирус Вчера, 17:16
        +5
        они определили вектор в ту сторону пойдут --не дружественная страна
        а железо прикупят и со временем свое построят
        ломать надо в зародыше такое настроение
      4. Tusv Офлайн
        Tusv Вчера, 17:19
        +3
        Цитата: bouncyhunter
        но меня что-то как-то даже не шатнуло

        Да ладна.. Паша. Пятница только начинается. Успеется с покачиванием. Тут ведь ваще зрадища. Наша Пятница совпала с ихним днем независимости drinks
        1. bouncyhunter Офлайн
          bouncyhunter Вчера, 17:23
          +7
          Володя , здрав буде ! wink hi drinks
          Цитата: Tusv
          Наша Пятница совпала с ихним днем независимости

          Не хотел эту тему трогать , но что от них независит ? Звёздно-полосатые рулят , как им и положено ? yes
          1. Николай Николаевич Офлайн
            Николай Николаевич Вчера, 17:55
            +7
            Самый крутой там Петруша был...какая речь...твою дивизию, я заслушался.... lol Я так понял там вся авиация у них пролетела на параде, вся что есть... ибо до четверки МиГ-29х не хватило, тока три... Убило привычное для всех военных... "....побатальонно!!! ..дистанция одного линейного!!!..." У них не разобрал как но ".... дистанция двух(ДВУХ! Карл!) линейных..., вот это декомунизация... позавидуешь упертости... ну и тупости... lol Про бронетехнику не говорю...., знаменитый американский птур на треноге в кузове и солдат держит , что бы не упал, типа целится... ох...
            1. bouncyhunter Офлайн
              bouncyhunter Вчера, 17:59
              +2
              Цитата: Николай Николаевич
              Про бронетехнику не говорю..

              Это ты верно ... Я тоже промолчу , пожалуй ...
              1. майор147 Офлайн
                майор147 Вчера, 21:50
                +1
                "Какую военную технику показали на "незалежном" параде в Киеве"?
                - Покрашенную! lol
          2. Tusv Офлайн
            Tusv Вчера, 17:55
            +1
            Цитата: bouncyhunter
            Звёздно-полосатые рулят , как им и положено ?

            Не знаю, не знаю. Но лето в Москву натопали. Как там Якин говорил? Велми понеже laughing
            1. bouncyhunter Офлайн
              bouncyhunter Вчера, 17:57
              +1
              Цитата: Tusv
              Велми понеже

              На херувимов не тянут даже близко , на кол их !!! yes
              1. Tusv Офлайн
                Tusv Вчера, 18:11
                +1
                Цитата: bouncyhunter
                На херувимов не тянут даже близко , на кол их !!!

                Вот еще, время на них тратить,, кол строгать. Сами себя уже на бочку с порохом посадили, фитиль зажгли и ждут взлета ВВП 50% в месяц wassat
      5. svp67 Онлайн
        svp67 Вчера, 18:25
        +1
        hi Паша
        Цитата: bouncyhunter
        О как ! Не знаю насчёт Кремля , но меня что-то как-то даже не шатнуло ...

        Это еще просто "пятничная волна" не докатилась....
        1. bouncyhunter Офлайн
          bouncyhunter Вчера, 20:14
          +1
          Сергей hi
          Цитата: svp67
          Это еще просто "пятничная волна" не докатилась...

          А ведь ещё будет завтра то , что на Западе называют aftershock или aftermath . wink
          1. svp67 Онлайн
            svp67 Сегодня, 03:43
            0
            Цитата: bouncyhunter
            А ведь ещё будет завтра то , что на Западе называют aftershock или aftermath

            А тут главное не переусердствовать....
    2. cariperpaint Офлайн
      cariperpaint Вчера, 17:17
      +1
      На репетиции был) не починили что ли?)))
      1. Black Sniper Офлайн
        Black Sniper Вчера, 17:41
        +1
        Ятоган был на параде, расмешило что бронетехника без резины асфальт портила lol
    3. svp67 Онлайн
      svp67 Вчера, 17:31
      +2
      Цитата: 210окв
      А где "Ятаган"?

      Был во главе танковой колонны, шел в гордом одиночестве...
    4. perm23 Офлайн
      perm23 Вчера, 17:49
      +1
      застрял ятаган . кразом пришлось тащить обратно
    5. venik Офлайн
      venik Вчера, 17:53
      +1
      Цитата: 210окв
      А где "Ятаган"?Натовский стандарт с советской машиной не в ладах?

      ==========
      Как ни странно, но кажется все-таки "проехал"..... (Я то держал пари, что его на "танковозе" протящат....). Почему "кажется"?? Да потому, что видеоряд с трансляции был откровенно "дыбильным"!!! Там просто во главе танковой колонны шел какой то танк "в гордом одиночестве" но из за нелепого ракурса и постоянно перескакивающей с место на место картинки разобрать ЧТО ЭТО БЫЛО (то ли "Ятаган" то ли Т-84, то ли Т-80) не представлялось возможным! request
      1. svp67 Онлайн
        svp67 Вчера, 18:03
        0
        Цитата: venik
        ТО ЭТО БЫЛО (то ли "Ятаган" то ли Т-84, то ли Т-80)

        Однозначно - "Ятаган", он выделялся забашенным МЗ. Посмотрите на 0.41 ...
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  2. raw174 Офлайн
    raw174 Вчера, 17:00
    +4
    Декоммунизация провалена, однако...
  3. Tusv Офлайн
    Tusv Вчера, 17:11
    +8
    Напомним, что в Киеве на днях заявляли, что парад будет настолько мощным, что вызовет «землетрясение в Кремле».

    Филонили гарны хлопцы адназначна. В Москве даже не ветерка drinks
    1. Дормидонт Офлайн
      Дормидонт Вчера, 18:23
      -1
      Надо тщательнее принюхаться
      1. Krasnodar Офлайн
        Krasnodar Вчера, 20:24
        -1
        Как это мило - зачетная хуцпа!
  4. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Вчера, 17:34
    +1
    Тачанок а-ля Махно не было! crying И бтр по моему ехали 60е!!! hi А не бтр 70!
  5. Серый брат Офлайн
    Серый брат Вчера, 17:58
    +7
    Я бы хотел посмотреть как воен из "гнезда" джавелин запускает, с целью посмотреть что с ним после этого будет.
    1. Krasnodar Офлайн
      Krasnodar Вчера, 20:25
      +1
      Будет уголек. Черненький.
  6. svp67 Онлайн
    svp67 Вчера, 18:01
    +2
    Какую военную технику показали на "незалежном" параде в Киеве
    Какую, какую...СВЕЖЕПОКРАШЕННУЮ
  7. Ныробский Офлайн
    Ныробский Вчера, 18:03
    +1
    Не всё ещё продали. no
  8. Дормидонт Офлайн
    Дормидонт Вчера, 18:22
    -1
    Сколько ошибок природы могли бы исправить всего несколько калибров
  9. Naval Офлайн
    Naval Вчера, 18:24
    +3
    Страна колония и армия, соответственно, туземная. Боевых слоновью не хватает, а то бы был полный ажур. Надеюсь труселя у всех кружевные wassat
  10. Неандерталец Офлайн
    Неандерталец Вчера, 18:30
    +2
    Ну теперь Потрошенко опять в запой уйдет...
    Первого сентября , думаю будут мощные обстрелы Донбасса ..Вот мрази !
  11. андрон-30 Офлайн
    андрон-30 Вчера, 19:15
    -3
    что сказать есть на Украине не плохая армия , так зачем та не плоха армия воюет со своим народом, а ну да то не народ ,то ватники ,их можно да и чисто украинцам должно убивать , ватника , (сами срам сказать ходят как хрен в отрепьях ) одно что они украинцы ,они же нация
  12. Антарес Офлайн
    Антарес Вчера, 19:15
    -1
    Парад как парад, для воюющей страны-осколка империи нормально. Психологически у них имперство в крови еще долго. На пару поколений хватит.
    Главное то что Кремль сам дал идею, а то что заявлено о "землетрясении" это популизм.
    1. stalkerwalker Офлайн
      stalkerwalker Вчера, 19:27
      +3
      Цитата: Антарес
      Психологически у них имперство в крови еще долго.

      Это какое ещё имперство? У кого? У той нации, которая исповедует ультра-национальный радикализм?
      Не путайте псевдо-шумерство с имперским менталитетом. Всё, что могут нынешние свидомые власти, так это "подкладываться" под кого угодно, что б доказать свою искреннюю вассальность.
      "Рождённый ползать летать не может".
    2. Дормидонт Офлайн
      Дормидонт Вчера, 19:41
      0
      Психологически у них имперство в крови
      Не имперство, а холопство
  13. нивасандер Офлайн
    нивасандер Вчера, 19:22
    +2
    танки дымили так как будто это были паровозы---либо шумеры так и на научились регулировать дизеля , либо укрпанцеры старее поповой собаки
  14. федоров Офлайн
    федоров Вчера, 19:52
    +1
    Те кто работает на Хрещатике или рядом, этот парад прокляли вместе с репетициями . Четыре дня толком не на работу , не с работы. Документы занести в соседнее здание через дорогу - пол часа обходить am Поперекрывали все напрочь.
    Хоть бы пешие переходы организовали, много ума для этого надо ? Незалежные тугодумы !
  15. Авиатор_ Офлайн
    Авиатор_ Вчера, 20:37
    +1
    [/quote]Была продемонстрирована «Точка У»[quote]

    Та самая, которая в 2000 году в инертном снаряжении угодила в пятиэтажку (3 - двухсотых, 9 - трёхсотых)
    1. федоров Офлайн
      федоров Вчера, 20:47
      +1
      Если быть поточнее, то в 9-ти этажку в Броварах под Киевом. Вместо 30-км до полигона, пролетела 90 км. hi Была предана с базы хранения, может все системы не проверили, система "навигации" свихнулась. До сих пор гадают.
  16. Безразличный Офлайн
    Безразличный Вчера, 23:22
    0
    Я был шокирован, когда повезли "Точку -У". Срок годности этой ракеты вышел лет 20 назад. Что там сейчас внутри - никому не известно и куда эта ракета полетит тоже неизвестно. Из всех "Точек", что отправили в Донецк и Луганск только две сработали более или менее точно. Остальные улетели в леса и луга. По сути сейчас это металлолом, опасный для самих же "пускателей". И раз уж их выкатили на парад, значит больше выкатывать нечего!!! Дошли до ручки. Кстати, самолеты прошли на большой, далеко не парадной высоте. Я решил, что или они такие ветхие, что ниже летать неудобно, либо имели запас высоты, чтобы, увести падающий самолет подальше от Потрошенки и успеть самим катапультироваться.