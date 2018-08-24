"Какую военную технику показали на "незалежном" параде в Киеве"?

Какая военная техника сегодня была продемонстрирована на параде в честь дня «независимости» в центре украинской столицы? Напомним, что в Киеве на днях заявляли, что парад будет настолько мощным, что вызовет «землетрясение в Кремле».В общей сложности зрителям были представлены около 250 единиц военной техники, среди которых вооружения, полученные ВСУ от зарубежных партнёров. В частности, это американские РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, которые были получены в рамках программы так называемой помощи «нелетальным оружием».По Крещатику прошли танки советской разработки Т-64, которые почему-то «не декоммунизировали», как это сделали, например, с советской офицерской шашкой образца 1940 года и с советским же воинским приветствием. Также в параде приняли участие несколько БМП-2, бронемашин «Дозор-Б», санитарных автомобилей «Богдан» и опять-таки американских «Хаммеров».Морпехи выкатились на Крещатик на одной из модификаций БТР-70.Показали свидетелям этого действа специализированные бронемашины «Казак-2» с ПТРК «Стугна-П».На платформах по главной улице украинской столицы провезли беспилотники "Фурия", "Лелека", PD-1.Было анонсировано прохождение «отвечающей стандартам НАТО» самоходной гаубицы «Богдана». И «Богдана» калибра 155 мм действительно появилась.Также в параде участвовали ЗРК «Бук» и С-300. Ещё - «Пионы», «Рапиры», «Гиацинт-Б» и «Мста-Б». По Крещатику прошли самоходные гаубицы «Акация», «Гвоздика», комплекс автоматизированного управления артиллерийскими подразделениями «Оболонь А».Увидели зрители РСЗО, включая «Смерч». Была продемонстрирована «Точка У» - та самая, с помощью которой ВСУ неоднократно наносили варварские удары по территории Донбасса.Зрители обратили внимание на то, что многие единицы тяжёлой техники прошли по Крещатику без специальных накладок, оставляя след на асфальтовом полотне.