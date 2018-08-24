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National Interest раскрыл будущее советского Су-27

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Американские истребители F-15 и F-16, а также советские Су-27 и МиГ-29 долго не потеряют своей актуальности и могут остаться на вооружении до 2050 года, пишет журнал The National Interest.



По мнению американского обозревателя, основная причина того, что указанные самолеты не потеряют актуальности, заключается в том, что они действительно являются многоцелевыми.


Автор допускает, что эти и подобные им истребители четвертого поколения могут остаться на вооружении вплоть до 2050 года, несмотря на появление в строевых частях более современных самолетов пятого поколения.

Он отмечает, что F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon, Су-27 и МиГ-29 от других машин того же поколения отличает возможность многоэтапной, постепенной модернизации.

И хотя эти истребители изначально спроектированы без использования технологии стелс, они до сих пор остаются грозным противником при ведении воздушного боя.

С другой стороны, пишет автор, самые ранние модели четвертого поколения, принятые на вооружение в начале 70-х годов, без сомнения завершают свою карьеру.

Напомним, несколькими днями ранее журнал писал о разработке в России нового истребителя-перехватчика МиГ-41, который, скорее всего, не будет соответствовать представлениям западных экспертов о самолете пятого поколения, так как его планируется построить без использования стелс-технологий.
Использованы фотографии:
www.airforce.ru, Дмитрий Пичугин
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17 комментариев
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  1. Tusv Офлайн
    Tusv Вчера, 17:30
    +7
    который, скорее всего, не будет соответствовать представлениям западных экспертов о самолете пятого поколения, так как его планируется построить без использования стелс-технологий.

    Какие стелс технологии на скоростях близких к гиперзвуку. Единственный вопрос об увиденном будет: "А что это было?" - "Глюки" - ответит Миг-41
    1. sabakina Офлайн
      sabakina Вчера, 17:45
      +1
      да ладно там, гиперзвук. Вчера смотрел про америкаца, который в 2012 году прыгнул из стратосферы. диктор сказал, что амер в падении преодолел скорость звука. мне интересно, как от звуковой барьер преодолел? wink
      1. Tusv Офлайн
        Tusv Вчера, 17:50
        +1
        Цитата: Слава
        мне интересно, как от звуковой барьер преодолел?

        Дык гамбургер съел и плавно, на торможении laughing
      2. Black Sniper Офлайн
        Black Sniper Вчера, 17:57
        +1
        Да он со страху "газанул" просто, вот и ускорился... laughing
      3. NKT Офлайн
        NKT Вчера, 19:17
        +2
        Он его дважды преодолел. Интересная статья.
        https://shkolazhizni.ru/world/articles/57471/
        1. sabakina Офлайн
          sabakina Вчера, 21:48
          0
          Сергей, спасибо за ссылку на статью.
      4. dauria Офлайн
        dauria Вчера, 19:19
        +7
        что амер в падении преодолел скорость звука. мне интересно, как от звуковой барьер преодолел?


        А что удивительного ? от 10 км до 30 км скорость звука около 300 м в сек, плотность на высоте 20 км всего 0,089 кг на кубометр. ( у земли 1, 22 кг на кубометр). При обычном прыжке 80-100 м в сек. А тут скоростной напор точно такой же - плотность на квадрат скорости.Это и есть сопротивление воздуха, уравновешенное силой тяжести . Плотность меньше в 10 раз, квадрат скорости - больше в 10 раз. Вполне реально. Тем более прыгал он с 39 км, а не с 20.

        Лихой парень, только он вроде австриец, а не американец.
    2. Николай Николаевич Офлайн
      Николай Николаевич Вчера, 18:01
      +4
      Цитата: Tusv
      "А что это было?" - "Глюки" - ответит Миг-41

      Я так полагаю, ему вооружение создадут которое еще до его видимости применено будет, ему и в зону видимости входить не надо будет, вот вам и стелс... жахнул , а кто? ну не видели... request
      1. Tusv Офлайн
        Tusv Вчера, 19:21
        +2
        Цитата: Николай Николаевич
        Я так полагаю, ему вооружение создадут которое еще до его видимости применено будет, ему и в зону видимости входить не надо будет, вот вам и стелс... жахнул , а кто? ну не видели.

        Эх дела наши ПВОшные. Тип самолета, как Перехватчик, только в ВВС России и СССР. Взлетел - уничтожил сел и на обед. Правда Президент сказал, а фиг ли Тридцать первые дурака валяют и вооружил Кинжалами. А по мне так зачем насиловать перехватчика? Заставить дрожать врага отчетливо, должен весь авиапарк и каждый по своему hi :
  2. Неандерталец Офлайн
    Неандерталец Вчера, 17:54
    +6
    Американские истребители F-15 и F-16, а также советские Су-27 и МиГ-29 долго не потеряют своей актуальности и могут остаться на вооружении

    Это была здоровая конкуренция во времена холодной войны ! И делали качественные машины ,потому что не имели права на ошибку ..Сейчас конечно тоже неплохие разработки ,но огромные деньги нужны и вообще просто фарс какой то идет И деньги "пилят" с обоих сторон пугая население собственных стран..
    Нечестно как то все это чую генами...Идет обман и ограбление народов США и России ,вот даже так приходится писать )))
    Вот такие дела идут в саперных войсках .. soldier
  3. Black Sniper Офлайн
    Black Sniper Вчера, 18:06
    0
    А что гиперзвук и стелс технологии несовместимы??? Разве плохо если МиГ-41 станет стелсом или это экономия денег?
    1. Tusv Офлайн
      Tusv Вчера, 18:16
      +3
      Цитата: Black Sniper
      А что гиперзвук и стелс технологии несовместимы???

      Пока да. У Раптора ограничение в 2,1 МАХа
    2. Jerk Онлайн
      Jerk Вчера, 18:46
      +4
      Стелс-метеорит представляете? Летит такой утюг, незаметный-незаметный, радиопоглощающий по самое не балуйся... А что сам - в облаке плазмы и пол-неба освещает, фигня, корпус-то... Незаметный wink
  4. air wolf Офлайн
    air wolf Вчера, 18:20
    +3
    А кто знаком со словом ресурс, вот у нас (СССР) например даже если авиационная техника не летает, то через 25 лет стоянки, подлежит списанию. А сколько уже после 1991 годков прошло?
    1. dauria Офлайн
      dauria Вчера, 19:37
      +1
      А сколько уже после 1991 годков прошло?


      Так есть и "продление ресурса". Проверят, посмотрят. Главный даст добро , возьмёт ответственность - и в путь.Причём не только у нас. В-52 вообще "переназначили" срок до 80 лет. Человек столько не живёт, а Вы говорите - ресурс. wink
  5. groks Офлайн
    groks Вчера, 18:33
    0
    Поскольку идут сплошные конфликты низкой интенсивности, когда одна сторона заведомо и значительно технически превосходит другую, то скорее не нужны стелсы. Использование малозаметных, в том режиме, для которого они предназначены, получается дорогим и не эффективным. Имея малочисленную, но эффективную ПВО, охотится будут не за малозаметными, а как раз за АВКСАМИ, без которых Ф-35 будет иметь минимум преимуществ перед более ранними самолётами. А с учётом количественного превосходства тех же Су-27, преимуществ просто не будет.
  6. voyaka uh Офлайн
    voyaka uh Вчера, 23:03
    +1
    Они оптимисты. 4-е поколение будет продолжать существовать до первого конфликта в мире, где столкнуться в боях 4-е и 5-е поколения. Счет будет сухой в пользу пятого, как это было в боях 4-го и 3-го 40 лет назад. Тогда все скажут "ой!" smile и выпуск 4-го прекратится.