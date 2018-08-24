National Interest раскрыл будущее советского Су-27
Американские истребители F-15 и F-16, а также советские Су-27 и МиГ-29 долго не потеряют своей актуальности и могут остаться на вооружении до 2050 года, пишет журнал The National Interest.
По мнению американского обозревателя, основная причина того, что указанные самолеты не потеряют актуальности, заключается в том, что они действительно являются многоцелевыми.
Автор допускает, что эти и подобные им истребители четвертого поколения могут остаться на вооружении вплоть до 2050 года, несмотря на появление в строевых частях более современных самолетов пятого поколения.
Он отмечает, что F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon, Су-27 и МиГ-29 от других машин того же поколения отличает возможность многоэтапной, постепенной модернизации.
И хотя эти истребители изначально спроектированы без использования технологии стелс, они до сих пор остаются грозным противником при ведении воздушного боя.
С другой стороны, пишет автор, самые ранние модели четвертого поколения, принятые на вооружение в начале 70-х годов, без сомнения завершают свою карьеру.
Напомним, несколькими днями ранее журнал писал о разработке в России нового истребителя-перехватчика МиГ-41, который, скорее всего, не будет соответствовать представлениям западных экспертов о самолете пятого поколения, так как его планируется построить без использования стелс-технологий.
По мнению американского обозревателя, основная причина того, что указанные самолеты не потеряют актуальности, заключается в том, что они действительно являются многоцелевыми.
Автор допускает, что эти и подобные им истребители четвертого поколения могут остаться на вооружении вплоть до 2050 года, несмотря на появление в строевых частях более современных самолетов пятого поколения.
Он отмечает, что F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon, Су-27 и МиГ-29 от других машин того же поколения отличает возможность многоэтапной, постепенной модернизации.
И хотя эти истребители изначально спроектированы без использования технологии стелс, они до сих пор остаются грозным противником при ведении воздушного боя.
С другой стороны, пишет автор, самые ранние модели четвертого поколения, принятые на вооружение в начале 70-х годов, без сомнения завершают свою карьеру.
Напомним, несколькими днями ранее журнал писал о разработке в России нового истребителя-перехватчика МиГ-41, который, скорее всего, не будет соответствовать представлениям западных экспертов о самолете пятого поколения, так как его планируется построить без использования стелс-технологий.
- Использованы фотографии:
- www.airforce.ru, Дмитрий Пичугин
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