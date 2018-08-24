Пакистан желает модернизировать в России Т-80УД, закупленные на Украине

Пакистанское Минобороны выразило намерение заключить с Россией контракт на модернизацию танков Т-80УД, ранее закупленных у Украины и в настоящее время стоящих на вооружении армии Пакистана. Об этом заявил замглавы государственной военно-промышленной корпорации Heavy Industrues Taxila (Пакистан) бригадный генерал Анвар Номан в рамках международного форума "Армия-2018".Как пояснил представитель армии Пакистана, закупленные у Украины танки Т-80 еще советского производства и их необходимо модернизировать до современного состояния. Россия, как преемница Советского Союза, обладает всеми технологиями и возможностями для такой модернизации, так как плодотворно работает над созданием новых танков и модернизацией старых. Военное руководство Пакистана выразило надежду, что переговоры пройдут хорошо и контракт на модернизацию все-таки будет подписан.По предварительной информации, Пакистан планирует провести модернизацию танков на своих предприятиях с участием российских специалистов. При этом стоимость контракта и количество пакистанских танков Т-80, подлежащих модернизации, не раскрывается.Украина поставила Пакистану в 1996 году 320 танков Т-80УД на сумму 650 млн. долларов. В ноябре 2016 года в Киеве пообещали модернизировать поставленные танки и обеспечить их дальнейшее техническое обслуживание, но Минобороны Пакистана предпочло обратиться к российской стороне.