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Пакистан желает модернизировать в России Т-80УД, закупленные на Украине

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Пакистанское Минобороны выразило намерение заключить с Россией контракт на модернизацию танков Т-80УД, ранее закупленных у Украины и в настоящее время стоящих на вооружении армии Пакистана. Об этом заявил замглавы государственной военно-промышленной корпорации Heavy Industrues Taxila (Пакистан) бригадный генерал Анвар Номан в рамках международного форума "Армия-2018".

Пакистан желает модернизировать в России Т-80УД, закупленные на Украине


Как пояснил представитель армии Пакистана, закупленные у Украины танки Т-80 еще советского производства и их необходимо модернизировать до современного состояния. Россия, как преемница Советского Союза, обладает всеми технологиями и возможностями для такой модернизации, так как плодотворно работает над созданием новых танков и модернизацией старых. Военное руководство Пакистана выразило надежду, что переговоры пройдут хорошо и контракт на модернизацию все-таки будет подписан.


По предварительной информации, Пакистан планирует провести модернизацию танков на своих предприятиях с участием российских специалистов. При этом стоимость контракта и количество пакистанских танков Т-80, подлежащих модернизации, не раскрывается.

Украина поставила Пакистану в 1996 году 320 танков Т-80УД на сумму 650 млн. долларов. В ноябре 2016 года в Киеве пообещали модернизировать поставленные танки и обеспечить их дальнейшее техническое обслуживание, но Минобороны Пакистана предпочло обратиться к российской стороне.
Использованы фотографии:
https://www.armyrecognition.com/
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36 комментариев
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  1. lexa333 Офлайн
    lexa333 Вчера, 17:18
    +6
    этого следовало ожидать.
    1. Shurik70 Онлайн
      Shurik70 Вчера, 17:25
      +11
      Поразительный резерв модернизаций советской техники.
    2. bouncyhunter Офлайн
      bouncyhunter Вчера, 17:26
      +5
      Алексей hi
      Я не с целью подколоть , а именно по-дружески : кого-то у вас это удивило ?
      1. Владыка Ситх Офлайн
        Владыка Ситх Вчера, 17:46
        +16
        Приветствую, Паша hi В Пакистане поменялось руководство на наше. Поэтому теперь много приятных новостей оттуда будет.
        1. bouncyhunter Офлайн
          bouncyhunter Вчера, 17:53
          +6
          Сергей , рад тебя приветствовать ! hi
          Цитата: Владыка Ситх
          теперь много приятных новостей оттуда будет.

          Будем надеяться . yes
          1. Николай Николаевич Офлайн
            Николай Николаевич Вчера, 18:05
            0
            Украинские танки ремонтировать, по моему это геморой еще тот будет, легче наверное свои с хранения им модернизировать..., хотя и тут 50 на 50 . С одной стороны, нам без разницы платить им, а сдругой, после информации Владыки Ситха, как бы не в долг модернизировали... request
            1. Black Sniper Офлайн
              Black Sniper Вчера, 18:34
              +1
              Ну в долг наврядли, я думаю их в Рссию пригонят ведь именно рос оборудование заточено под советские танки наилучшим образом. hi Всем привет! hi
              1. шура матросов Офлайн
                шура матросов Вчера, 19:59
                +3
                Скорее всего модернизация вооружения, СУО, системы связи. А вот МТО украинское (двухтактные 'оппозитники' 6ТД).
            2. NKT Офлайн
              NKT Вчера, 19:25
              +1
              Они скорее всего их с хранения и сняли, год продажи - 1996, еще полны склады трех военных округов.
        2. ПалБор Офлайн
          ПалБор Вчера, 21:27
          0
          Скорей, в Пакистане руководство поменялось на пропакистанское прагматичное с подконтрольного всяким пакостникам типа СА и, соответственно, США.
  2. Morglenn Офлайн
    Morglenn Вчера, 17:23
    +10
    На этот раз решили Пакистанцы ,не стоит испытывать судьбу.
    1. bouncyhunter Офлайн
      bouncyhunter Вчера, 17:38
      +6
      Цитата: Morglenn
      На этот раз решили Пакистанцы ,не стоит испытывать судьбу.

      В эту ночь решили самураи
      Перейти границу у реки ...
  3. svp67 Онлайн
    svp67 Вчера, 17:25
    +11
    Отличный "троллинг" Украины и Индии. Вот только в чем будет заключаться модернизация?
    Двигатель? Нет. Он чисто украинский, переделка под российские слишком дорого, проще уж новый танк купить.
    Ходовая? Так ничего нового у нас нет.
    Трансмиссия? Ну если по типу Т-90М
    Вооружение? Вот тут да, старые пушки у нас есть чем заменить.
    СУО? Да, возможно смена прицельных комплексов на "Сосну"
    Защита? И тут у нас есть, что предложить...
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Вчера, 17:38
      +4
      Динамическую защиту им "Реликт "поставим, КАЗ, движки форсируем, гусеницы с повышенным ресурсом, и еще по мелочи -на приличную сумму! !! hi
      1. svp67 Онлайн
        svp67 Вчера, 17:42
        +7
        Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
        движки форсируем,

        Вот это вот лучше не трогать, меньше дымить будет, а остальное можно.
      2. Antidote Офлайн
        Antidote Вчера, 18:48
        +1
        КАЗ? Которого у самих нет? Мечтатель.
        1. Blackgrifon Офлайн
          Blackgrifon Вчера, 19:31
          +2
          Цитата: Antidote
          КАЗ? Которого у самих нет

          Вообще-то для заказчика уже 5 лет как есть "Арена-Э". То что ее нет в ВС это косяк Минобороны, а сама система уже несколько лет демонстрируется и предлагается.
    2. Вежливый Лось Офлайн
      Вежливый Лось Вчера, 17:53
      +4
      Цитата: svp67
      Отличный "троллинг" Украины и Индии.

      Предположу, что и гешефт неплохой. Купили танки в базовой комплектации за шапку сухарей в Украине, а модернизацию у нас заказали, пользуясь моментом повышенной сговорчивости у России, связанной с дефицитом "друзей" и вилянием огузками среди заводчиков белых слонов. Дай бог, чтоб все "срослось". Полагаю, что обслуживание и "расходные материалы" тоже наши будут.
    3. алексеев Офлайн
      алексеев Вчера, 18:55
      +4
      Цитата: svp67
      Двигатель? Нет. Он чисто украинский, переделка под российские слишком дорого, проще уж новый танк купить.

      Моё почтение! hi
      Тут надо посмотреть что они хотят?
      Заменить двигатель на В-92С2Ф, конечно, неможно.
      Но заменить всё МТО возможно, если позволят габариты кормы Т-80УД, В ходе капремонта.
      А можно впихнуть и арматовский дизель, тем паче, что опытные Т-80 с подобным мотором успешно прошли испытания много лет назад.
      Так что если 6ТД пакистанцев дюже сильно достал, то любой каприз за ихние деньги возможен. wink
      Но, скорее всего, модернизация не будет столь радикальной. СУО, ДЗ, возможно прочее, перечисленное тобой.
      Сам факт подобных переговоров радует: значит разбираются, шельмы, где надо танки модернизировать! laughing
  4. Не либероид Русский Офлайн
    Не либероид Русский Вчера, 17:33
    +11
    видать пакистанцы усвоили уроки работы с шумерами
    1. Labrador Офлайн
      Labrador Вчера, 17:42
      +9
      На Украину надеяться чревато: могут так модернизировать, что штук 20 только и останется wassat
      1. Incvizitor Офлайн
        Incvizitor Вчера, 18:44
        +1
        Причём оборудование для модернизации со старого лома снимут.
  5. Rostislav Офлайн
    Rostislav Вчера, 17:35
    +7
    Хватило ума не связываться с украми. Можно только приветствовать разумное решение, в т.ч. и проведение работ на местных заводах. Хоть поучатся, как ремонтировать и обслуживать технику.
  6. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Вчера, 17:36
    +4
    Так нужно срочно заключать контракт и работать -нам доверяют, значит, нам верят! !! good
  7. Неандерталец Офлайн
    Неандерталец Вчера, 17:45
    0
    ранее закупленных у Украины

    Хох лы одним словом .. wassat Все за счет России пытаются жить ..
    Если Россия поведется ,то эти (от кого евреи плачут) наводнят рынки вооружений одними корпусами танков и прочего.. negative
  8. 100500 Офлайн
    100500 Вчера, 17:53
    +6
    Какой удар нанес Пакистан по гордости и самолюбию 404-й.Что ни день то зрада.
  9. APASUS Офлайн
    APASUS Вчера, 18:05
    +4
    Интересно было бы прочесть мнение самих украинских специалистов с завода Малышева .Политики и патриоты ,сейчас начнут пургу гнать
  10. lopvlad Офлайн
    lopvlad Вчера, 18:17
    +3
    Цитата: Николай Николаевич
    Украинские танки ремонтировать, по моему это геморой еще тот будет, легче наверное свои с хранения им модернизировать


    c какого эти танки украинские ?.Они проданы Украиной в 1996 году а это значит что продали они тупо советские танки со складов хранения на Украине.Так что шаловливых украинских ручонок там не лазило и не ломало под аплодисменты присваивая после этого пафосные названия .Поэтому эти танки и не развалились до сих пор .
    1. svp67 Онлайн
      svp67 Вчера, 18:43
      +5
      Цитата: lopvlad
      Они проданы Украиной в 1996 году а это значит что продали они тупо советские танки со складов хранения на Украине.

      Нет, эти еще "честно" выпускались, в том числе и благодаря России. В частность стволы танковых пушек, наши
      Цитата: lopvlad
      ак что шаловливых украинских ручонок там не лазило

      В то время там еще работали люди "советской закалки"
  11. 452336 Офлайн
    452336 Вчера, 18:18
    0
    Выразили намерение laughing
    А тут сша со своим портфелем санкций.
    Посмотрим
    1. svp67 Онлайн
      svp67 Вчера, 18:49
      +3
      Цитата: 452336
      А тут сша со своим портфелем санкций.
      Посмотрим

      Тоже верно. Но тут нюансы, пакистанцы НЕ ПОКУПАЮТ у нас новое оружие, а с нашей помощью собираются свое модернизировать, а это под санкции пока не подпадает...
  12. Ros 56 Офлайн
    Ros 56 Вчера, 18:55
    +1
    Нам надо снимать с консервации то, что можно нехило модернизировать и продавать за рубеж, а самим за эти деньги строить новую технику. И работа у людей будет и армию потихоньку перевооружим за не очень бешеные деньги. Экономисты нужны, просчитать надо.
  13. Strashila Офлайн
    Strashila Вчера, 19:00
    +2
    Еще бы, таиландская реклама сделала свое дело... так что будем ждать гонцов из королевства и о модернизации их танков... все равно собрано из советского прошлого.
  14. sokol77 Офлайн
    sokol77 Вчера, 19:07
    +2
    запихнуть можно всё и ГТД и Дизель и наш и Украинский с хохляцким ещё радиаторную решётку сверху можно прибабахать,изначально размер МТО продумывался - не было просто модификаций дизеля с гдт =) зависит от предпочтений Пакистана - что хотят? В данном случае главное это - корпус, а остальное,как говорится ....
  15. Антарес Офлайн
    Антарес Вчера, 19:08
    +4
    Цитата: svp67
    В частность стволы танковых пушек, наши

    Россия специально не поставила пушки на эти танки и пришлось их где угодно брать(в частности завод в Сумах и старые танки). Я как то дал ссылку на российский источник всей этой истории так мной Роскомнадзор заинтересовался.
    Но пушки Россия не поставила Украине под этот контракт.Ибо они конкуренты.
    Насчет всей статьи. Если заказчик хочет-то он в своем праве получить. Главное интересно увидеть как Пакистан заказывает у РФ что то танковое и Индия тоже. Ведь сам контракт был изначально из за поставки Т90 в Индию.Пока это все слова. Даже не меморандум.
    1. AID.S Офлайн
      AID.S Сегодня, 00:03
      0
      Цитата: Антарес
      .Пока это все слова. Даже не меморандум.

      Но пока - однозначно знала! laughing