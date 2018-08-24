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Порошенко передал ВСУ оружие и заявил о необходимости править конституцию

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Президент Украины Петр Порошенко вручил представителям воинских частей ВСУ сертификаты на "новейшие" вооружения и технику. В частности, военные получили новые ПТРК (переносные противотанковые ракетные комплексы) «Стугна-П» и «Корсар». Так, "Стугна-П" была продемонстрирована ещё и в ходе парада.

По словам Порошенко, новые ПТРК будут вручены представителям Сухопутных войск, военно-морских сил, десантно-штурмовых войск и сил специальных операций. В ближайшее время эти войска получат 75 комплексов, добавил он.

Порошенко:
Эти украинские противотанковые комплексы уже хорошо зарекомендовали себя в боях. Они уменьшают риск поражения оператора противником - благодаря возможности размещения пусковой установки на очень безопасном расстоянии от него. - Благодаря возможности наведения на цель с закрытых позиций и убежищ. К важным достоинствам также следует отнести и стоимость отечественных противотанковых комплексов, которые в несколько раз дешевле иностранных образцов. За те же деньги украинских налогоплательщиков мы сегодня покупаем в 5-6 раз больше вооружения у украинской оборонной промышленности





Передаваемые вооружения разместили на площади, видимо, с той целью, чтобы передача оружия выглядела более монументально.



Украинцы припомнили Порошенко, что с не меньшей помпой тот в своё время презентовал миномёт "Молот". Тот самый миномёт, который после постановки на вооружение ВСУ вдруг начал преподносить кровавые сюрпризы - взрываясь у окопов самих украинских военнослужащих, нанося при этом ущерб в виде потерь солдат и офицеров убитыми и ранеными.

Сегодня же Порошенко объявил, что собирается настаивать на внесение поправок в конституцию Украины. По словам Порошенко, в конституции страны нужно закрепить стремление присоединиться к ЕС и Североатлантическому военному блоку.

Порошенко заявил, что юристы "нашли формулу того, как это сделать оптимально". Президент Украины заявил, что внесёт инициативу на рассмотрение ВРУ в ближайшие дни - для рассмотрения на открытии осенней сессии 4 сентября.
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45 комментариев
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  1. avt Офлайн
    avt Вчера, 19:58
    +5
    Ну и кому он этим ,,осброил"?Ну в свете
    Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что разочаровался в украинцах за последние 27 лет.

    По его словам, во время провозглашения независимости страны он полагался на высокий уровень образованности граждан и надеялся, что получив свободу выбора, они «начнут творить новую политическую жизнь». Экс-президент отметил, что его расчет оказался неверным.

    «Большинство из них, к сожалению, оказались рабами и холуями», — признался Кравчук в эфире телеканала ZIK.


    Источник: http://rusvesna.su/news/1535107728
    ,,Боевых холопов"? wassat
    1. Неандерталец Офлайн
      Неандерталец Вчера, 20:03
      +1
      Президент Украины Петр Порошенко вручил представителям воинских частей ВСУ сертификаты на "новейшие" вооружения и технику.

      Скоро где то в Африки будет переворот очередной ..ИГ уже не смогут продать100%..
      1. Сармат Саныч Офлайн
        Сармат Саныч Вчера, 20:28
        +8
        Порох с трибуны дыхнул на очередного воина светаlaughing. Говорили Гидранту - надевай противогаз! Никто не заметит, а солдат убережёшь...
        1. cniza Офлайн
          cniza Вчера, 21:03
          +3
          У меня такое впечатление , что повесят Порошенко джевелин на шею и того в колодец.
          1. Ныробский Офлайн
            Ныробский Вчера, 22:07
            +1
            Цитата: cniza
            У меня такое впечатление , что повесят Порошенко джевелин на шею и того в колодец.

            Оно(впечатление) обманчиво. Его просто утопят в колодце без джевелина, но с полными карманами кирпичей.
          2. Сармат Саныч Офлайн
            Сармат Саныч Вчера, 22:14
            0
            Так вроде этот Jewelin кг 20 всего весит - МАЛОВАТО!
        2. Incvizitor Офлайн
          Incvizitor Сегодня, 00:36
          0
          Никто не заметит, а солдат убережёшь...

          Кормили бы их иногда хотя бы для парада laughing
    2. предки с Дона Офлайн
      предки с Дона Вчера, 20:20
      +1
      Нельзя поднимать престиж страны, оголяя задницу своему народу (кстати и к России это тоже относится)
      1. майор Юрик Офлайн
        майор Юрик Вчера, 20:48
        +3
        Порошенко заявил, что юристы "нашли формулу того, как это сделать оптимально".

        Пущай пишет в хохлоконституцию чё в пьяную бошку взбредёт,один хрен на неё все кладут.... laughing
  2. poquello Офлайн
    poquello Вчера, 20:09
    -1
    благодаря возможности размещения пусковой установки на очень безопасном расстоянии от него

    ПТРК на веревочке передали, скоро на площади передадут минометы на веревочке
  3. Rusland Офлайн
    Rusland Вчера, 20:11
    +3
    "По словам Порошенко, новые ПТРК будут вручены представителям Сухопутных войск, военно-морских сил, десантно-штурмовых войск и сил специальных операций. "

    Как в фильме "ДМБ", а кому не хватит вручат сапёрные лопатки. smile
    1. Equalized Офлайн
      Equalized Вчера, 20:11
      +3
      ПТРК закупаются поэтапно. В этой партии 75 пусковых, а так их каждый год берут по несколько десятков штук.
      1. Мих1974 Офлайн
        Мих1974 Вчера, 20:45
        +4
        Если вам этого самому не понятно, то - ПТРК это как "семечки" для нормальной Армии. Да они стоят дороже семечек, но Обязаны поступать в войска в огромном количестве и еще выделять "вагоны" денег на обучение птуристов fool . С такой помпой можно передавать в войска только сверх современные бронемашины, да и то как "подарочные образцы" за которым следуют оптовый контракт. good
        Хвалится парой десятков птуров, для армии которая воюет 4 год, уже угробили их сотни (пусковые, я сами ракеты не считаю), это есть Убожество. negative
        1. Black Sniper Офлайн
          Black Sniper Вчера, 21:13
          +1
          А что толку, всё равно новороссам продадут за тушёнку или отдадут.
          1. Мих1974 Офлайн
            Мих1974 Вчера, 21:19
            0
            Не уверен, вон народ пишет что сейчас ТАМ кроме нациков остальные ссутся СЮДА продавать ибо жить хотят и понимают что "сдаться" им не светит.
    2. Теренин Офлайн
      Теренин Вчера, 23:00
      +1
      Цитата: Rusland
      "По словам Порошенко, новые ПТРК будут вручены представителям Сухопутных войск, военно-морских сил, десантно-штурмовых войск и сил специальных операций. "smile

      Виталий, приветствую. hi Судя по количеству это не те ПТРК, что конфисковали у Надии Савченко? winked
      1. Rusland Офлайн
        Rusland Сегодня, 02:03
        +1
        Гена, здравствуй hi drinks Дело тёмное, когда оно несветлое, а почему бы и нет, задержались трофеи в состоянии покоя, видимо решили запустить их в свободное плавание, как круговорот воды в природе. smile
  4. Андрей К Офлайн
    Андрей К Вчера, 20:12
    +7
    ...Порошенко передал ВСУ оружие и заявил о необходимости править конституцию...

    МоСк бы ему необходимо поправить.
    ...По словам Порошенко, в конституции страны нужно закрепить стремление присоединиться к ЕС и Североатлантическому военному блоку...

    Единственная страна в мире, которая пытается "закрепить" в основном законе своего недогосударства, "стремление" вступить в какую-то организацию.
    Если завтра ЕС или НАТО ликвидируется, самораспустится - придётся Конституцию 404-ой заново менять? wassat
    1. Терский Офлайн
      Терский Вчера, 20:28
      +5
      Цитата: Андрей К
      МоСк бы ему необходимо поправить

      no Бесперспективно..., по причине того что он (мозг) у главнокомандующего самой мощной армией в Галактике,отсутствует напрочь request , ибо зачатки были зомбированы а остатки пропиты. Увы, как это ни прискорбно, но править нечего... sad Остается только поправить голову в области шеи с помощью веревки и ближайшей осины. yes
      1. bouncyhunter Офлайн
        bouncyhunter Вчера, 20:42
        +4
        Виктор hi
        Может , всё чуток проще ? Может , этот горилконаливной танкер существует в своей - параллельной - Галактике ? Которая far , far away ? wink
        1. poquello Офлайн
          poquello Вчера, 21:36
          +2
          Цитата: bouncyhunter
          Виктор hi
          Может , всё чуток проще ? Может , этот горилконаливной танкер существует в своей - параллельной - Галактике ? Которая far , far away ? wink

          Привет,Паш, там ещё большая половина американского конгресса существует и вероятно без горилки, это фастфуды, Незнайку на Луне читал? Их чем-то кормят
          1. bouncyhunter Офлайн
            bouncyhunter Вчера, 21:40
            +3
            Олег , привет ! hi
            Цитата: poquello
            Незнайку на Луне читал?

            А то !
            Цитата: poquello
            Их чем-то кормят

            Грибами и травой ? what
            1. Терский Офлайн
              Терский Вчера, 22:33
              +2
              Цитата: bouncyhunter
              Грибами и травой ?

              Однако они изысканные гурманы..., грибы только мексиканские, трава с заливных лугов Чуйской долины...Павел, hi !
  5. Black Sniper Офлайн
    Black Sniper Вчера, 20:19
    +1
    Я так понимаю количество взрывов в окопах ВСУ увеличится.
    1. poquello Офлайн
      poquello Вчера, 21:39
      +1
      Цитата: Black Sniper
      Я так понимаю количество взрывов в окопах ВСУ увеличится.

      они учитывают свой боевой опыт
      благодаря возможности размещения пусковой установки на очень безопасном расстоянии от него
  6. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Вчера, 20:30
    +3
    "Эти противотанковые комплексы хорошо зарекомендовали себя в боях" -это синяк про расстрелы укросолдатней мирного населения, или санитарной машины, к примеру??? Мерзавец, и армия его из подонков тотально!!!
  7. Rusj Офлайн
    Rusj Вчера, 20:42
    0
    Как вам народ ретро парад страны 404 ?
    1. Black Sniper Офлайн
      Black Sniper Вчера, 21:17
      -1
      Да убожество какое-то. hi
    2. shans2 Офлайн
      shans2 Вчера, 21:56
      0
      Молдавизируются стремительно), через пару лет будут как молдаване - без армии даже номинальной.
  8. фа2998 Офлайн
    фа2998 Вчера, 20:47
    +3
    Так если украинские ПТРК такие хорошие, да дешевые (по словам Порошенко в 5-6 раз дешевле )-ЗА ЧЕМ ВЫЦЫГАНИВАЛИ "ДЖАВЕЛИН"? recourse hi
    1. Black Sniper Офлайн
      Black Sniper Вчера, 21:21
      0
      Потому что халява!!!
      1. shans2 Офлайн
        shans2 Вчера, 21:57
        0
        карго-культ)
  9. Чичиков Офлайн
    Чичиков Вчера, 21:23
    +2
    Эти украинские противотанковые комплексы уже хорошо зарекомендовали себя в боях
    Против санитарных машин они не только себя, но и военных преступников ВСУ действительно зарекомендовали.
    1. Антарес Офлайн
      Антарес Вчера, 21:48
      -2
      Цитата: Андрей К
      НАТО

      "Администрация Джорджа Буша в 2008 году предложила, чтобы для Украины и других стран была ускорена программа принятия в члены НАТО. Но с этим европейские коллеги, к сожалению, не согласились. Но я думаю, что сейчас наша администрация активно рассматривает этот вопрос, исходя из интересов Украины, несколько шагов было сделано, но многое зависит от Украины - каким образом она выполнит условия, и политические, и военные. Но есть прогресс", - сказал советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон на пресс-конференции в Киеве после переговоров с украинским руководством, пишет Европейская правда в пятницу, 24 августа.
      В общем США проталкивает этот вопрос.
      Впрочем какая разница Украина в НАТО или нет. У Кремля все равно нет идеи и цели даже для РФ.а соседи сбегают. Да еще враждебны становятся.
      1. Сармат Саныч Офлайн
        Сармат Саныч Вчера, 22:29
        0
        Даже теоретически не протолкнут. Во-первых кроме Штатов это в НАТО никому не надо, во-вторых для кучи процедур соответствия нет и не будет денег(а деньги нужны огромные), в третьих пресловутая статья Устава альянса о недопустимости приёма в члены стран с территориальными спорами. Короче шыш а не НАТО даже через 100 лет. Хотя Украина как государство не факт что и 10 лет выдержит, через 1,5 года вследствие прекращения прокачки росгаза исчезнет газификация регионов, через 7 лет остановится последний самый молодой атомный реактор, к этому времени не будет работать уже ни один завод(кроме хлебных), оставшаяся часть населения убежит(уже сейчас на Украине лишь около 28 млн осталось), про водоснабжение и отопление вообще молчу.
        Вывод: никакого НАТО у вас нет и не появится, а вот гуляй-поле, замерзание, анархия и будущие голодные бунты - вполне. Россия уж точно ничего предпринимать не станет, уверен - в этот раз ни рубля не дадут, всё сами, если захотите. Кто сможет - переедет в Россию и получит здесь гражданство, сейчас к примеру около 100 украинцев ежегодно получают гражданство РФ.
        1. федоров Офлайн
          федоров Вчера, 23:13
          +2
          Кто сможет - переедет в Россию и получит здесь гражданство, сейчас к примеру около 100 украинцев ежегодно получают гражданство РФ.

          Вот именно, кто сможет. Я честным путем его пытался получить по программе "Переселения соотечественников ". Но бюрократия жутчайшая !
          Отец,Мать,Деды-Бабки все Русские до корней, родился в Сибири, отец офицер,занесло в Украину.Учиться начинал при СССР,закончил при Украине. Образование высшее.
          Я что чурка, араб или негр ? Заполнил все графы, отправил. Сообщение пришло - приезжаете в Москву, каб. номер..на собеседование. Фиг с ним поехал.И тут началось - там запятая не там, доверенность неправильная и сначала пройдите экзамен по Русскому за деньги естественно. Я мягко выразился и напрочь.
          Тут подходит "товарищ" - 50 тыщ , и все путем.
          Короче, я потратил на эту затею 2-ве месячных зарплаты и теперь все также "балдею" в незалежной. И на прямую линию "задай вопрос президенту" писал не раз - до лампочки. И многих знаю , кто вернулся обратно. Потому как нужно официальное жилье и работа, а это снова - дай вобла.
          Вот так вот. sad
      2. федоров Офлайн
        федоров Вчера, 22:36
        +1
        У Кремля все равно нет идеи и цели даже для РФ.а соседи сбегают.

        Ну да, совсем "сбегают". Особенно после Крыма и Сирии. Иран,Турция, уже и Пакистан и Ирак с Египтом в очередь становятся за Российским вооружением. А если его вовремя не обслужить и не научить персонал - капец ему . Индия,Китай,Вьетнам,Алжир, Венесуела,Филиппины - такая же фигня.
        Так что не совсем все пропало.
        И в некоторых упомянутых странах на триколор молятся, не все конечно.
        И Натаньяху как на выходные в Москву летает....
  10. федоров Офлайн
    федоров Вчера, 22:11
    +2
    [quote] За те же деньги украинских налогоплательщиков мы сегодня покупаем в 5-6 раз больше вооружения у украинской оборонной промышленности [quote]
    Я очень этому "рад" am Так как с каждого работающего жителя Украины официально собирают "военный сбор" типа на войну с Российской агрессией, так в расчетках зарплатных это и напечатано.
    Вот мне интересно, что бы Российские граждане делали, если с них собирали "военный сбор на Сирию" к примеру...
    У нас народ терпит.
    1. kotik77713 Офлайн
      kotik77713 Вчера, 23:24
      0
      Терпит, а куда деваться, провительство любой митинг разгонит, не патриотично сказано везде. Обычные люди в остатке всегда.
  11. Вождь краснокожих Офлайн
    Вождь краснокожих Вчера, 22:23
    +1
    Зря, по моему, автор " кавычки" ставит. Про Стугну и Корсар здесь не мало написанно. Аппараты, судя по всему, на уровне. И вреда нанести могут не мало. А еще снимается с повестки комментарии типа " их все равно нет". Кпе видим, уже есть и не единичные экземпляры...
    1. Теренин Офлайн
      Теренин Вчера, 22:56
      +2
      Цитата: Вождь краснокожих
      Зря, по моему, автор " кавычки" ставит. Про Стугну и Корсар здесь не мало написанно. Аппараты, судя по всему, на уровне. И вреда нанести могут не мало. А еще снимается с повестки комментарии типа " их все равно нет". Кпе видим, уже есть и не единичные экземпляры...

      Во- первых, мы прекрасно понимаем, что кому положено отслеживать вновь появляющееся оружие в других странах (тем более враждебных) это делают с этапа "чертежей". Во- вторых, украинские власти сейчас реальные враги России и, тем более, нам нужно поддерживать борющиеся с ними ЛДНР.
    2. федоров Офлайн
      федоров Вчера, 23:24
      0
      Миномет "Молот" то-же есть, а сколько уже десятков от разрыва ствола погибло. Мне тут ( уж простите ) соседи-друзья по двору говорили, только что вернулись.
      - Мы отказывались от него, и командира посылали. Давайте Советский.
  12. kotik77713 Офлайн
    kotik77713 Вчера, 23:19
    0
    Получается как в РККА, в начале войны-винтовка на двоих, пять потронов на ствол. По словам Порошенко, новые ПТРК будут вручены представителям Сухопутных войск, военно-морских сил, десантно-штурмовых войск и сил специальных операций. В ближайшее время эти войска получат 75 комплексов, добавил он. Очень смешно, охраняют Европу пятый год от агрессии.... Как не трудились инструкторы из НАТО, армия не родилась, подобее армии.
    Так счетаю, если начнутся боевые действия, будет пара больших котлов, Украинской армии не будет так таковой, название и только, как с флотом получилось в итоге! Украина проходит путь России в начале 90хх. Не мы эти условия навязали! У России свой путь, не паразита, смотрите историю.
  13. Sadko88 Офлайн
    Sadko88 Вчера, 23:24
    +1
    Ребят, вы чего? Он выборы проводить не хочет... Оттого и разговоры о конституции.
    1. kotik77713 Офлайн
      kotik77713 Вчера, 23:34
      0
      Это не он, кураторы против, он такой же олигарх как и наши богатеи, ресурсы заблокируют и привет. Может и худший вариант как с Березовским.
  14. Комментарий был удален.