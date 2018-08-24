...Порошенко передал ВСУ оружие и заявил о необходимости править конституцию...

Эти украинские противотанковые комплексы уже хорошо зарекомендовали себя в боях. Они уменьшают риск поражения оператора противником - благодаря возможности размещения пусковой установки на очень безопасном расстоянии от него. - Благодаря возможности наведения на цель с закрытых позиций и убежищ. К важным достоинствам также следует отнести и стоимость отечественных противотанковых комплексов, которые в несколько раз дешевле иностранных образцов. За те же деньги украинских налогоплательщиков мы сегодня покупаем в 5-6 раз больше вооружения у украинской оборонной промышленности

Президент Украины Петр Порошенко вручил представителям воинских частей ВСУ сертификаты на "новейшие" вооружения и технику. В частности, военные получили новые ПТРК (переносные противотанковые ракетные комплексы) «Стугна-П» и «Корсар». Так, "Стугна-П" была продемонстрирована ещё и в ходе парада.По словам Порошенко, новые ПТРК будут вручены представителям Сухопутных войск, военно-морских сил, десантно-штурмовых войск и сил специальных операций. В ближайшее время эти войска получат 75 комплексов, добавил он.Порошенко:Передаваемые вооружения разместили на площади, видимо, с той целью, чтобы передача оружия выглядела более монументально.Украинцы припомнили Порошенко, что с не меньшей помпой тот в своё время презентовал миномёт "Молот". Тот самый миномёт, который после постановки на вооружение ВСУ вдруг начал преподносить кровавые сюрпризы - взрываясь у окопов самих украинских военнослужащих, нанося при этом ущерб в виде потерь солдат и офицеров убитыми и ранеными.Сегодня же Порошенко объявил, что собирается настаивать на внесение поправок в конституцию Украины. По словам Порошенко, в конституции страны нужно закрепить стремление присоединиться к ЕС и Североатлантическому военному блоку.Порошенко заявил, что юристы "нашли формулу того, как это сделать оптимально". Президент Украины заявил, что внесёт инициативу на рассмотрение ВРУ в ближайшие дни - для рассмотрения на открытии осенней сессии 4 сентября.