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Форум «Армия-2018» открылся во Владивостоке

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В Пятницу во Владивостоке начал свою работу форум «Армия-2018», на открытии присутствовал заместитель командующего Тихоокеанским флотом по вооружению Игорь Королев, передает РИА Новости.

Форум «Армия-2018» открылся во Владивостоке


По словам Королева, форум является демонстрацией достижений России в области обороны. Кроме того, он показывает всей стране и всему миру, Тихоокеанский флот и Восточный военный округ являются защитой и гарантом мира на Дальнем Востоке.


На Корабельной набережной в рамках выставки расположились пусковые установки ракетных комплексов «Бастион» и «Искандер-М», БТР-82А, комплекс ПВО «Оса», машины связи, тягачи и другая техника. Для свободного посещения открыты десантный катер «Иван Карцов», корвет «Совершенный», базовый тральщик, противодиверсионный катер и гидрографическое судно.



Форум во Владивостоке пройдет на шести площадках. Гости примут участие в научно-деловой программе, посетят экспозиции инновационных разработок и образцов продукции двойного назначения. На аэродроме Центральная Угловая участников форума ознакомят с образцами авиационной техники ВМФ, ВВС и ПВО Восточного округа и авиации ДОСААФ.

А на острове Русском организована выставка вооружения времен Великой Отечественной войны.

Мероприятия продлятся до 26 августа. В первые часы работы форума, несмотря на плохие погодные условия, выставки посетили более 2 тысяч человек.

Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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Российский Военно-морской флот получил десантный катер «Иван Карцов»
Спуск на воду десантного катера "Иван Карцов"
Военное обозрениев Яндекс Новостях
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12 комментариев
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  1. KLV2018 Офлайн
    KLV2018 Вчера, 18:41
    -1
    не многовато ли форумов?
    деньги некуда девать ?
    1. Black Sniper Офлайн
      Black Sniper Вчера, 20:52
      0
      Это ещё и реклама, глядишь чего-нибудь купят.
      1. KLV2018 Офлайн
        KLV2018 Вчера, 21:01
        0
        Цитата: Black Sniper
        Это ещё и реклама, глядишь чего-нибудь купят.

        а может лучше детские больницы строить ?
        1. kommandos70 Офлайн
          kommandos70 Вчера, 21:06
          0
          так строят и больницы и многое другое , а это разумный маркетинг.
          1. KLV2018 Офлайн
            KLV2018 Вчера, 21:11
            -1
            Цитата: kommandos70
            так строят и больницы и многое другое , а это разумный маркетинг.

            может где то и строят, а в Севастополе полный развал.
            5 дней пролежал с ребёнком. сегодня выписался.
            кровати 1974 года выпуска. разруха полная.
            4 года как к России присоединили, а медицина всё хуже.
            зато воякам капитально отремонтировали соседнюю часть. и боксы и казармы. и забор новый сделали.
            государство , где боксы для техники важнее детских больниц, не имеет будущего.
            1. mitchhunter Офлайн
              mitchhunter Вчера, 23:02
              +1
              Правильно. А дураки пусть минусуют. Все эти танки и оружие никого не защитят и даром не нужны, если у руля одни воры, а народ нищий. Скоро подорожники для лечения народ собирать будет.
              1. KLV2018 Офлайн
                KLV2018 Вчера, 23:23
                0
                Цитата: mitchhunter
                Правильно. А дураки пусть минусуют. Все эти танки и оружие никого не защитят и даром не нужны, если у руля одни воры, а народ нищий. Скоро подорожники для лечения народ собирать будет.

                мне накласть на эти минусы.
                пусть убогие потешаться.
              2. dvina71 Офлайн
                dvina71 Вчера, 23:28
                -2
                Цитата: mitchhunter
                Скоро подорожники для лечения народ собирать будет.

                уже было такое недавно..собирал народ подорожник..садили картоху где только можно..з.п ждали годами..парадов не было,военную технику не делали..
                Если вы нищий..попробуйте устроиться на работу.. это не сложно.
                1. KLV2018 Офлайн
                  KLV2018 Сегодня, 01:03
                  0
                  Цитата: dvina71
                  Цитата: mitchhunter
                  Скоро подорожники для лечения народ собирать будет.

                  уже было такое недавно..собирал народ подорожник..садили картоху где только можно..з.п ждали годами..парадов не было,военную технику не делали..
                  Если вы нищий..попробуйте устроиться на работу.. это не сложно.

                  а вы наверное военный ?
                  вопрос стоял о распределении денег.
                  а не о личном финансовом состоянии.
                  1. dvina71 Офлайн
                    dvina71 Сегодня, 01:09
                    +1
                    Цитата: KLV2018
                    а вы наверное военный ?

                    Нет..я не военный.
                    о каком распределении денег речь?Вы про больницу? При чем тут МО? Они свои деньги осваивают,казармы полигоны строят и ремонтируют. Ваша севастопольская больница это дело ваших местных начальников. У нас все больницы отремонтировали,построили новые корпуса. Куда я завозил новые кровати,матрасы и каталки.. Так же этой весной привозил новые матрасы и постельное.. Осенью гипс.. как обычно.
              3. мордвин 3 Офлайн
                мордвин 3 Сегодня, 00:11
                +1
                Цитата: mitchhunter
                Скоро подорожники для лечения народ собирать будет.

                Вообще то мы, малявками, в СССР собирали подорожник. Какие то копейки платили в аптеке, легче было бутылки собирать.
      2. sabakina Офлайн
        sabakina Вчера, 22:08
        +2
        Цитата: Black Sniper
        Это ещё и реклама, глядишь чего-нибудь купят.

        Пацаны видимо пулемёт уже прикупили. laughing