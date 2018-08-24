Форум «Армия-2018» открылся во Владивостоке
В Пятницу во Владивостоке начал свою работу форум «Армия-2018», на открытии присутствовал заместитель командующего Тихоокеанским флотом по вооружению Игорь Королев, передает РИА Новости.
По словам Королева, форум является демонстрацией достижений России в области обороны. Кроме того, он показывает всей стране и всему миру, Тихоокеанский флот и Восточный военный округ являются защитой и гарантом мира на Дальнем Востоке.
На Корабельной набережной в рамках выставки расположились пусковые установки ракетных комплексов «Бастион» и «Искандер-М», БТР-82А, комплекс ПВО «Оса», машины связи, тягачи и другая техника. Для свободного посещения открыты десантный катер «Иван Карцов», корвет «Совершенный», базовый тральщик, противодиверсионный катер и гидрографическое судно.
Форум во Владивостоке пройдет на шести площадках. Гости примут участие в научно-деловой программе, посетят экспозиции инновационных разработок и образцов продукции двойного назначения. На аэродроме Центральная Угловая участников форума ознакомят с образцами авиационной техники ВМФ, ВВС и ПВО Восточного округа и авиации ДОСААФ.
А на острове Русском организована выставка вооружения времен Великой Отечественной войны.
Мероприятия продлятся до 26 августа. В первые часы работы форума, несмотря на плохие погодные условия, выставки посетили более 2 тысяч человек.
По словам Королева, форум является демонстрацией достижений России в области обороны. Кроме того, он показывает всей стране и всему миру, Тихоокеанский флот и Восточный военный округ являются защитой и гарантом мира на Дальнем Востоке.
На Корабельной набережной в рамках выставки расположились пусковые установки ракетных комплексов «Бастион» и «Искандер-М», БТР-82А, комплекс ПВО «Оса», машины связи, тягачи и другая техника. Для свободного посещения открыты десантный катер «Иван Карцов», корвет «Совершенный», базовый тральщик, противодиверсионный катер и гидрографическое судно.
Форум во Владивостоке пройдет на шести площадках. Гости примут участие в научно-деловой программе, посетят экспозиции инновационных разработок и образцов продукции двойного назначения. На аэродроме Центральная Угловая участников форума ознакомят с образцами авиационной техники ВМФ, ВВС и ПВО Восточного округа и авиации ДОСААФ.
А на острове Русском организована выставка вооружения времен Великой Отечественной войны.
Мероприятия продлятся до 26 августа. В первые часы работы форума, несмотря на плохие погодные условия, выставки посетили более 2 тысяч человек.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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