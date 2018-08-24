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Атлантика без русских! "Возрожденный" 2-ой флот США вышел в море

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В Соединенных Штатах возродили второй флот Военно-морских сил США. В Норфолке (Виргиния), где расположена главная военно-морская база США в Атлантическом океане, прошла торжественная церемония заступления флота на боевое дежурство.

Атлантика без русских! "Возрожденный" 2-ой флот США вышел в море


Выступивший на церемонии командующий военно-морскими операциями ВМС США адмирал Джон Ричардсон заявил, что второй флот ВМС США призван сдерживать Россию в Северной Атлантике, и добавил, что США должны сохранить конкурентные преимущества и доминирование на море. Адмирал отметил, что действовать возрожденному флоту придется в "тяжелых условиях возрождающейся России", которая "заменила Советский Союз".


Второй флот США был создан в 1950 году для противостояния "нарастающей силе СССР". В зону его ответственности входила территория Атлантического океана от Северного полюса до Карибского моря. Он принимал участие в Кубинском кризисе и вторжении в Гренаду. На момент расформирования в 2011 году в его составе находились более 100 кораблей и подводных лодок.

4 мая 2018 года США объявили о воссоздании Второго флота. Командование флота будет осуществлять оперативное руководство кораблями, самолетами и наземными силами на восточном побережье США и в северной части Атлантического океана.
Использованы фотографии:
http://www.globallookpress.com/
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56 комментариев
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  1. Дормидонт Офлайн
    Дормидонт Вчера, 18:17
    +5
    Жаль, забыта старая добрая традиция - вешать пиратов на реях
    1. Safer Офлайн
      Safer Вчера, 18:22
      +8
      Ну так они возродили флот и мы традицию возродим. А так, по сути, 30 футов выше киля и айсберг по курсу этому второму флоту.
      1. Misha Честный Офлайн
        Misha Честный Вчера, 19:55
        -2
        Цитата: Дормидонт
        вешать пиратов на реях

        Цитата: Safer
        и мы традицию возродим.

        Так не пора ли уже высунуть голову из песка и сменить эту ****** оборонительную доктрину на наступательную? Или у нас как всегда - пока фашист до Москвы не дойдет - никто не почешется...? angry
        1. Плотник 2329 Офлайн
          Плотник 2329 Вчера, 20:46
          +1
          Дак у нас ещё после Москвы... Ухуху!
          А главное - поздно Вы родились, уважаемый!
          1. Misha Честный Офлайн
            Misha Честный Вчера, 21:51
            +1
            Цитата: Плотник 2329
            А главное - поздно Вы родились, уважаемый!

            Я бы сказал - еще не поздно одуматься. laughing
        2. Ром Офлайн
          Ром Вчера, 21:18
          +1
          Цитата: Misha Честный
          Так не пора ли уже высунуть голову из песка и сменить эту ****** оборонительную доктрину на наступательную? Или у нас как всегда - пока фашист до Москвы не дойдет - никто не почешется...?

          Вам автомат в руки или пулемёт? Наступать когда начнёте,гражданин начальник майор? love
          1. Misha Честный Офлайн
            Misha Честный Вчера, 21:54
            0
            Цитата: Ром
            Вам автомат в руки или пулемёт? Наступать когда начнёте,гражданин начальник майор?

            Мне желательно пару дивизий Армат, с десяток эскадрилий су-57 и гарантирую, что этот мир вы точно не узнаете... drinks laughing
          2. PSih2097 Офлайн
            PSih2097 Вчера, 22:31
            +1
            Цитата: Ром
            Вам автомат в руки или пулемёт? Наступать когда начнёте,гражданин начальник майор? love

            лично мне, пару - тройку тонн монок и ТМок и с десяток тонн ОЗМок -- гарантирую враг не пройдет. soldier
      2. Сибирский цирюльник Офлайн
        Сибирский цирюльник Вчера, 23:50
        0
        К сожалению, наша " возрождалка", касаемо флота,
        будет " поменьше ",гораздо, согласитесь....
        Даже во времена Союза, это был более чем достойный соперник
    2. Вежливый Лось Офлайн
      Вежливый Лось Вчера, 18:49
      +7
      Цитата: Дормидонт
      Жаль, забыта старая добрая традиция - вешать пиратов на реях

      А капитанам вручать черную метку. По этому поводу не могу не рассказать старый пиратский анекдот:
      Сидят в таверне 2 пиратских капитана и пьют ром. Один другого спрашивает: "Мне сегодня команда вручила голубую метку. Не знаешь, что это за хрень? Я знаю, что вручать должны черную метку, что означает - готовься к смерти. А что означает голубая метка?"
      Второй отвечает: "Та, тоже ничего хорошего".
      P.S. Посмотрим, какие капитаны в Атлантику придут.
      1. Случайный Офлайн
        Случайный Вчера, 18:54
        +4
        Цитата: Вежливый Лось
        А капитанам вручать черную метку.

        Согласен полностью drinks вот только было бы.... "чем"(!!!) вручать what пока на "горизонте" только "мегопроекты" от .."крыловских" request
        За "весточку" спасибо drinks wink soldier
        1. Вежливый Лось Офлайн
          Вежливый Лось Вчера, 19:00
          +10
          Цитата: Случайный
          вот только было бы.... "чем"(!!!) вручать

          Сергей! hi
          Судя по типам строящихся в последнее время кораблей, нам еще долго не до экспансии будет. А может, оно и правильно. Внутри страны дел выше крыши. А экспедиционный флот со всякими там АУГами это очень дорого.
          1. Случайный Офлайн
            Случайный Вчера, 19:26
            +1
            Цитата: Вежливый Лось
            нам еще долго не до экспансии будет. А может, оно и правильно

            Не просто долго, а очень долго crying уже писал, что пока "флот бУЗИНЕСА" будет превышать по тоннажу Флот РФ......будет так..как есть soldier
            1. Вежливый Лось Офлайн
              Вежливый Лось Вчера, 21:24
              +2
              Цитата: Случайный
              пока "флот бУЗИНЕСА" будет превышать по тоннажу Флот РФ......будет так..как есть

              К сожалению, тут не поспоришь.
          2. Misha Честный Офлайн
            Misha Честный Вчера, 20:05
            +4
            Цитата: Вежливый Лось
            Внутри страны дел выше крыши.

            Так эти дела и проблемы только откладываются и копятся, но не решаются. Правительство фигней страдает - только создает видимость какой-то работы и сквозь крокодиловы слезы продолжает воровать... request
          3. Плотник 2329 Офлайн
            Плотник 2329 Вчера, 20:48
            0
            Да и вообще - зачем?
  2. Неандерталец Офлайн
    Неандерталец Вчера, 18:20
    -6
    Ну что Россия , мы конечно по мощи не СССР , но потомки Византии ! В генах должно сработать что то....
    Врагу не здается наш гордый "Варяг" ..У всех запело в душе ? soldier
    1. avdkrd Офлайн
      avdkrd Вчера, 18:56
      +11
      С чего бы Россия стала потомком Византии? Если щит приколотили так стали потомками????
      1. Неандерталец Офлайн
        Неандерталец Вчера, 19:15
        0
        Цитата: avdkrd
        С чего бы Россия стала потомком Византии? Если щит приколотили так стали потомками????

        Крещение Руси и т.д. С этого все началось ..
        А с США мы если что разберемся ...тут дело принципа! soldier

        Даже если так придется ..
        1. Случайный Офлайн
          Случайный Вчера, 19:29
          +4
          Цитата: Неандерталец
          А с США мы если что разберемся ...тут дело принципа!

          Опять..."лозунги" request
          Вопрос...как вы "разобрались" с......за сбитый Су-24М п/п-ка Пешкова О.А.?
          1. Black Sniper Офлайн
            Black Sniper Вчера, 19:53
            +1
            Вы предлагаете войну развязать? Стрелок наказан он причастен к ИГ*(запрещено в РФ), принесены извинения на высшем уровне, выплачена компенсация, были наложены санкции! Хорошо что ситуация мирно разрулена.
          2. Неандерталец Офлайн
            Неандерталец Вчера, 20:24
            -1
            Цитата: Случайный
            Опять..."лозунги"

            Ну не ныть же ...
            Цитата: Случайный
            Вопрос...как вы "разобрались" с......за сбитый Су-24М п/п-ка Пешкова О.А.?

            Турция фактически уходит из нато..Вам этого мало ?
        2. Плотник 2329 Офлайн
          Плотник 2329 Вчера, 20:50
          +1
          А до крещения ничего и не было что ли?
        3. Rostislav Офлайн
          Rostislav Вчера, 21:01
          +1
          Русь задолго до крещения стояла, по-хорошему наша история не 2, а 7 тыс. лет насчитывает.
    2. AVA77 Офлайн
      AVA77 Вчера, 20:21
      +2
      Неандерталец...Флаги меняет как перчатки ,час назад был в Америке.теперь в германии laughing видимо новый маршрут миграции троллей laughing
      1. Неандерталец Офлайн
        Неандерталец Вчера, 20:25
        +1
        Цитата: AVA77
        Неандерталец...Флаги меняет как перчатки ,час назад был в Америке.теперь в германии laughing видимо новый маршрут миграции троллей laughing

        Сам ты тролль ..Дело не во флагах,ты сам это прекрасно понимаешь ..
        1. AVA77 Офлайн
          AVA77 Вчера, 20:37
          +1
          НЕ ПОНИМАЮ! Вы чьих будете?
          1. Svarog51 Онлайн
            Svarog51 Сегодня, 02:31
            0
            Вадим hi Вы же на сайте давно, могли бы и догадаться. Раз тема морская - МИХАН выложил видео навала нашего сторожевика, была бы танковая - было бы видео "Запад-81" wink
  3. д^Амир Офлайн
    д^Амир Вчера, 18:29
    +7
    7 футов сволочам над клотиком..
  4. Генерал Песчаных Карьеров Офлайн
    Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 18:35
    +3
    Якорь им в клюз да поглубже))

    Ну пусть катаются туда-сюда, ПЛ никто не отменял))
    1. Случайный Офлайн
      Случайный Вчера, 18:46
      +5
      Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
      ПЛ никто не отменял))

      Но вот что "интересно" во сколько раз у них ПЛ больше? wink...понятно, что ..."не числом ,а умением", но...всё же? wink
      1. Misha Честный Офлайн
        Misha Честный Вчера, 20:11
        0
        Цитата: Случайный
        Но вот что "интересно" во сколько раз у них ПЛ больше? ...понятно, что ..."не числом ,а умением", но...всё же?

        По флоту мы им везде проигрываем... request В полтора раза. И это только ФШП - без НАТО...
        1. Misha Честный Офлайн
          Misha Честный Вчера, 20:18
          +5
          Более свежая таблица, но тут мы уже и Китаю проигрываем...
          1. Rusj Офлайн
            Rusj Сегодня, 00:13
            0
            Подводный Флот ВМФ РФ. Все действующие и стоящие на боевом дежурстве на 2018 год 72 единицами такой военной техники. Состоят на вооружении в стране 13 разных проектов лодок. При этом суверенитет России защищают: атомные лодки с баллистическими ракетами в количестве 13 шт.; атомные с крылатыми ракетами - 9 шт.; атомные многоцелевые - 18 шт.; атомные спецназначения - 8 шт.; дизельные специального назначения - 1 шт.; дизельные других типов - 23 шт.
            И только их хватит уничтожить весь флот США вместе со америкой .
      2. rudolff Офлайн
        rudolff Вчера, 21:10
        +4
        Мой Древний друг, а опыту то откуда взяться, когда автономные БС чуть чаще чемпионата мира по футболу? Разве что черноморские дизелюхи еще бегают к Тартусу, да БДРМы на Севере, а остальные. . .
    2. Николай Николаевич Офлайн
      Николай Николаевич Вчера, 19:00
      +2
      Что характерно...,ответственность
      на восточном побережье США и в северной части Атлантического океана.
      А прошлый флот
      В зону его ответственности входила территория Атлантического океана от Северного полюса до Карибского моря.
      Эти вроде на СП не лезут, что ли, странно...
      1. Black Sniper Офлайн
        Black Sniper Вчера, 19:56
        -2
        Чтобы полезть арктический флот нужен, теже ледоколы. hi
  5. Ros 56 Офлайн
    Ros 56 Вчера, 19:03
    0
    Как бы полосатым не пришлось сдерживать свои штаны вместо России. Фильм Титаник посмотрите, там вода очень холодная.
  6. Strashila Офлайн
    Strashila Вчера, 19:03
    0
    Каждый создает рабочие места, как может... гражданская экономика идет в фарватере военной... а там все возможно в приказном порядке.
  7. Пятница Офлайн
    Пятница Вчера, 19:08
    0
    России останется смотреть молча и беситься от бессилия.
    1. Black Sniper Офлайн
      Black Sniper Вчера, 20:04
      0
      Не переживайте, ПЛ России в Атлантике на постоянном дежурстве!!!
      1. rudolff Офлайн
        rudolff Вчера, 21:13
        +2
        Только Варшавянки в Тартусе. Иных в Атлантике сейчас нет.
        1. aleks26 Офлайн
          aleks26 Вчера, 21:27
          -1
          Цитата: rudolff
          Только Варшавянки в Тартусе. Иных в Атлантике сейчас нет.

          Это вам Шойгу доложил?
    2. Rusland Офлайн
      Rusland Вчера, 20:24
      +4
      За всю Россию не надо решать, не по Сеньке шапку примеряете, дружище. hi
    3. Плотник 2329 Офлайн
      Плотник 2329 Вчера, 20:57
      +2
      Цитата: Пятница
      России останется смотреть молча и беситься от бессилия.

      А мы спокойно будем смотреть, беситься не будем... Зачем? Пусть болтаются себе на волнишках северных морей. У нас много чего есть, чем их утопить.
  8. Иезекиль 25-17 Офлайн
    Иезекиль 25-17 Вчера, 19:23
    0
    Вспомним добрую старую поговорку времён 2 Мировой войны:"...Топить их всех..."
  9. APASUS Офлайн
    APASUS Вчера, 19:56
    +1
    Возрождение второго флота Военно-морских сил США идет в разрез с объявленной экономией средств бюджета.Похоже экономия только на словах,Америка готовиться к войне
    1. Misha Честный Офлайн
      Misha Честный Вчера, 20:22
      +1
      Цитата: APASUS
      Похоже экономия только на словах,Америка готовиться к войне

      Без похоже.
  10. Плотник 2329 Офлайн
    Плотник 2329 Вчера, 20:52
    +1
    Цитата: Неандерталец
    Цитата: AVA77
    Неандерталец...Флаги меняет как перчатки ,час назад был в Америке.теперь в германии laughing видимо новый маршрут миграции троллей laughing

    Сам ты тролль ..Дело не во флагах,ты сам это прекрасно понимаешь ..

    А чего меняешь тогда флаги-то?
  11. 30 вис Офлайн
    30 вис Вчера, 21:07
    +1
    Цитата: Неандерталец
    Врагу не здается наш гордый "Варяг"

    понятно ,что не Сдаётся ... вы уважаемый на Украине живёте .только свидо украинцы пишут ; Здаётся жЫвут .
  12. seregatara1969 Офлайн
    seregatara1969 Вчера, 21:09
    +2
    как возродили? чем?у них нету постоянного состава флота! корабли приписывают то к одному флоту то к другому! откуда традициям взяться?
  13. Ром Офлайн
    Ром Вчера, 21:23
    -1
    Цитата: AVA77
    НЕ ПОНИМАЮ! Вы чьих будете?

    Так догадайся по имени его laughing Вообще,забавные зверьки эти укропчики
  14. Ром Офлайн
    Ром Вчера, 21:27
    +1
    Цитата: Пятница
    России останется смотреть молча и беситься от бессилия.

    обидеть Ваню может каждый,не каждый может убежать....
  15. dgonni Офлайн
    dgonni Вчера, 22:07
    +1
    Значит подлодкам РФ перекроют кислород очень не кисло. Сочувствую подводникам.
    1. Rusj Офлайн
      Rusj Сегодня, 00:20
      0
      Этими флотами только папуасов пугать и их же бомбить ! Перекроют кислород мдя феерично !!! Ты сегодня на ретро парад в Киеве ходил и впечатлился. Слов нет с таких коменто ещё ж и лайки ставят .
  16. Trouble Офлайн
    Trouble Сегодня, 02:34
    0
    Выступивший на церемонии командующий военно-морскими операциями ВМС США адмирал Джон Ричардсон заявил, что второй флот ВМС США призван сдерживать Россию в Северной Атлантике, и добавил, что США должны сохранить конкурентные преимущества и доминирование на море. Адмирал отметил, что действовать возрожденному флоту придется в "тяжелых условиях возрождающейся России", которая "заменила Советский Союз".

    lol Бюджет пилят, поскольку сдерживать в Северной Атлантике, кроме самих себя,некого.