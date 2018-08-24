Атлантика без русских! "Возрожденный" 2-ой флот США вышел в море

В Соединенных Штатах возродили второй флот Военно-морских сил США. В Норфолке (Виргиния), где расположена главная военно-морская база США в Атлантическом океане, прошла торжественная церемония заступления флота на боевое дежурство.Выступивший на церемонии командующий военно-морскими операциями ВМС США адмирал Джон Ричардсон заявил, что второй флот ВМС США призван сдерживать Россию в Северной Атлантике, и добавил, что США должны сохранить конкурентные преимущества и доминирование на море. Адмирал отметил, что действовать возрожденному флоту придется в "тяжелых условиях возрождающейся России", которая "заменила Советский Союз".Второй флот США был создан в 1950 году для противостояния "нарастающей силе СССР". В зону его ответственности входила территория Атлантического океана от Северного полюса до Карибского моря. Он принимал участие в Кубинском кризисе и вторжении в Гренаду. На момент расформирования в 2011 году в его составе находились более 100 кораблей и подводных лодок.4 мая 2018 года США объявили о воссоздании Второго флота. Командование флота будет осуществлять оперативное руководство кораблями, самолетами и наземными силами на восточном побережье США и в северной части Атлантического океана.