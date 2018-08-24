Новости

Президент Филиппин - США: Да оставьте себе свои F-16

50
Президент Филиппин Родриго Дутерте высказался по поводу предложения США о приобретении самолётов F-16. Предложение о покупке пришло в Манилу из Вашингтона от главы Пентагона Джеймса Мэттиса. Также письмо с предложением приобрести F-16 у США было подписано госсекретарём Майком Помпео и секретарём коммерческого департамента Уилбером Россом.

Дутерте фактически высмеял американское предложение, отметив, что предлагаемые F-16 абсолютно бесполезны для Филиппин. По словам филиппинского лидера, для страны актуально более лёгкая авиация, которая эффективна в борьбе с боевиками. Также Дутерте отметил, что помимо боевиков, включая террористов ИГИЛ (*запрещено в РФ), врагом Филиппин являются международные наркокартели, деятельность которых приводит к деградации филиппинского общества. Дутерте отмечает, что F-16 – явно не то, что позволило бы противостоять распространению в стране наркотической заразы.

Президент Филиппин - США: Да оставьте себе свои F-16



Дутерте процитировал фрагмент письма:
Мы (США) надеемся на партнёрство в оборонной торговле для нашей взаимной выгоды, в том числе через многоцелевую истребительную платформу Lockheed Martin F-16.


Дутерте:
Мы уже как-то ожидали от США поставки 23 тыс. единиц стрелкового оружия в рамках контракта. Но они нас фактически унизили. Закупку сорвали, так как американские законодатели удивительным образом выразили обеспокоенность тем, что я, Дутерте, борюсь с незаконным оборотом наркотиков.


Напомним, что ранее Дутерте сообщил, что Россия поставит Маниле около 5 тысяч автоматов Калашникова безвозмездно - для борьбы с ИГИЛ*.
Использованы фотографии:
www.globallookpress.com/
Мы в Яндекс Дзен
Владимир Путин провёл встречу с руководителями ведущих зарубежных информационных агентств
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

50 комментариев
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. demo Офлайн
    demo Вчера, 18:49
    +13
    Как он там отозвался о Обаме?
    Жду второй серии с участием Трампа.
    1. Неандерталец Офлайн
      Неандерталец Вчера, 18:54
      +14
      Мы (США) надеемся на партнёрство в оборонной торговле для нашей взаимной выгоды, в том числе через многоцелевую истребительную платформу Lockheed Martin F-16.

      А Украине почему не предлагают или они F-35 будут закупать..?)))
      1. Leeds Офлайн
        Leeds Вчера, 19:04
        0
        По логике теперь мы должны передать пару десятков Су-25 Филиппинам.
        1. Ros 56 Офлайн
          Ros 56 Вчера, 19:09
          +4
          По логике теперь мы должны передатьпару десятков Су-25 Филиппинам. Правильнее будет продать
          1. Касым Офлайн
            Касым Вчера, 19:20
            +7
            Им вертушки нужны.
            1. Ros 56 Офлайн
              Ros 56 Вчера, 19:27
              +2
              И это у нас есть, но за деньги, а не на халяву.
              1. Сергей39 Офлайн
                Сергей39 Вчера, 20:55
                -2
                За пальмовое масло
                1. Turist1996 Офлайн
                  Turist1996 Вчера, 21:54
                  +1
                  "Их есть у меня.."
                  Отчего не продать то что есть у меня тому, чего у него нет, за то, что есть у него, но нет у меня?!
                  Тем более, что это никак не сделает хуже нам обоим..
                  В чем вопрос то?!
                  1. Shurik70 Онлайн
                    Shurik70 Сегодня, 03:39
                    0
                    Одно дело - получить что-то на халяву.
                    И совсем другое выделить средства из и так малого бюджета.
                    Наскребут Филиппины средства на вертушки - продадим (скорее всего даже со скидкой)
                    Вот Апачи они точно не купят. Там подготовка пилота, почти как вертолёт, стоит. И нормально управлять получается у одного из тысячи, слишком перегружен мозг пилота.
            2. Неандерталец Офлайн
              Неандерталец Вчера, 19:54
              0
              Цитата: Касым
              Им вертушки нужны.

              Им русский спецназ нужен.. Но у нас есть более важные дела ..(на другом континенте..)
              1. donavi49 Офлайн
                donavi49 Вчера, 21:46
                +7
                У них есть свой - причем с учетом местной специфики, он в тех условиях не хуже, если не лучше.

                Собственно хорошая выучка (особенно христианских подразделений) и хорошая оснащенность спасла весь Минданао вместе с Давао. Ибо если бы пошла традиционная арабская цепная реакция - со сдачей, неподготовленными контратаками и новыми пленными/забегами, то весь мусульманский и довольно радикальный остров бы шатнулся.

                Но в критические моменты местные силы с Минданао - смогли блокировать и купировать проблему, а затем с Манилы привезли самолетами морпехов, сформированные ротные тактические группы из христиан.

                Пехота себя показала очень хорошо. Не было ни одной сдачи в плен армейцев. Солдаты показали высокую стойкость, в том числе когда бабахи пошли на деблокаду (высадив десант на лодках + из города + из джунглей - некоторые опорники бились 2-3 дня в окружении).

                Серьезный недостаток армии - катастрофическая ситуация с тяжелым вооружением. По факту все вывезли на легких колесных БТРах Симба и Кадилак Командо - которые пробивались даже винтовочными патронами, несмотря на обвешивание всем чем можно.

                Основная артиллерия - 105мм американские гаубицы времен войны. В условиях полного отсутствия противотанковых средств (ПТРК - М72 все же есть + Шойгу подвез РПГ-7 пару Камазов) - наличие даже взвода каких Т-55/62/72 самых древних модификаций, смогло бы серьезно облегчить задачу пехоте.
            3. синоби Офлайн
              синоби Сегодня, 01:20
              0
              Вертушки,и лёгкого класса.Наши будут слишком мощные.
          2. Сибирский цирюльник Офлайн
            Сибирский цирюльник Сегодня, 00:40
            -1
            Цитата: Ros 56
            По логике теперь мы должны передатьпару десятков Су-25 Филиппинам. Правильнее будет продать

            Ну,не передать,а типа "продадим", правда не за кэш,а за пальмовое масло
            ..." и всем хорошо "...((
        2. SSR Офлайн
          SSR Вчера, 21:44
          +1
          Цитата: Leeds
          По логике теперь мы должны передать пару десятков Су-25 Филиппинам.

          Ну, признайте, это выводы Вашей логики.
          Хотя в статье кроме пассажа о стрелковом оружии, есть и такое.

          По словам филиппинского лидера, для страны актуально более лёгкая авиация,

          Может это про варианты типа "Тукано"?)))
          Хотя он наверное жжеть, для борьбы с нариками, им нужны МиГ-31, ну что бы успеть)))
        3. donavi49 Офлайн
          donavi49 Вчера, 21:52
          +2
          Зачем? Тем более у них есть свои Бронко. Которые в тех условиях - не хуже, если даже не лучше. Ибо легче для местных кадров. А у врагов все равно только стрелковка пехотная.


          Для серьезных проблем у них есть ударные версии F-50.
        4. Комментарий был удален.
      2. saturn.mmm Офлайн
        saturn.mmm Вчера, 20:29
        +1
        Цитата: Неандерталец
        А Украине почему не предлагают

        Разве что даром.
      3. Ныробский Офлайн
        Ныробский Вчера, 21:54
        +3
        Цитата: Неандерталец
        А Украине почему не предлагают или они F-35 будут закупать..?)))

        У Уркаины бабосов нэма, поэтому им напрямую ничего не предлагают. Тем не менее, матрасы оценили их безденежье и решили скинуть им всё то, что осталось в странах бывшего Варшавского договора от СССР , заменив на американское оружие. Эти ребята возьмут свою долю даже с дохлого койота.
      4. майор147 Офлайн
        майор147 Вчера, 22:00
        0
        Цитата: Неандерталец
        Мы (США) надеемся на партнёрство в оборонной торговле для нашей взаимной выгоды, в том числе через многоцелевую истребительную платформу Lockheed Martin F-16.

        А Украине почему не предлагают или они F-35 будут закупать..?)))

        Где Украина и где "закупать"!? fool
      5. d1975 Офлайн
        d1975 Вчера, 22:13
        0
        Им не это надо предлагать , а кастрюльки и протий кухонный инвентарь , скоро опять зима пора уже , своего то алюминия наверно нет )))
    2. Николай Николаевич Офлайн
      Николай Николаевич Вчера, 18:54
      +6
      Цитата: demo
      Жду второй серии с участием Трампа.

      Сейчас скажут, не будете покупать самолеты введем санкции... request Даже к гадалке ходить не стоит...
      1. Krasnodar Офлайн
        Krasnodar Вчера, 18:57
        +2
        Ну очень агрессивный маркетинг laughing
        1. Неандерталец Офлайн
          Неандерталец Вчера, 19:49
          +4
          Цитата: Krasnodar
          Ну очень агрессивный маркетинг laughing

          Знакомая тактика..! Покупай или проиграешь ха ха ха
      2. novobranets Офлайн
        novobranets Вчера, 19:00
        +4
        Цитата: Николай Николаевич

        Сейчас скажут, не будете покупать самолеты введем санкции...

      3. Теренин Офлайн
        Теренин Вчера, 19:25
        +2
        Цитата: Николай Николаевич
        Цитата: demo
        Жду второй серии с участием Трампа.

        Сейчас скажут, не будете покупать самолеты введем санкции... request.

        А в примечании США добавят: ...эти самолёты будут летать над вами с ракетами "воздух-земля" пока вы их не купите...
        1. Black Sniper Офлайн
          Black Sniper Вчера, 20:38
          0
          Дороговат Ф-16 для Филиппин, остальное бла бла. laughing
          1. Alexkorzun Офлайн
            Alexkorzun Вчера, 21:32
            +1
            демократия на Филиппинах в опасности... наркоторговцев притесняют ! Эти ypoды оправдывали выращивание мака в Афганистане тем, что де "дехканам надо же чем то зарабатывать на жизнь"... И с приходом США в Афганистан производство героина выросло в 100 раз с 2001 по 2016 год.
          2. Ныробский Офлайн
            Ныробский Вчера, 22:02
            +2
            Цитата: Black Sniper
            Дороговат Ф-16 для Филиппин, остальное бла бла. laughing

            Это как сказать. Проблема не в платёжеспособности, а в том, что Филиппины сегодня стремятся к обеспечению суверенитета, что не нравится США которые хотели бы видеть эту страну в полной зависимости от шприца. Когда Дутерте начал казнить наркоторговцев у него начались проблемы.
  2. Tusv Офлайн
    Tusv Вчера, 19:01
    +1
    Дутерте фактически высмеял американское предложение, отметив, что предлагаемые F-16 абсолютно бесполезны для Филиппин.

    Хоть и американский, но Сокол наверное более адаптирован к ситуации на Филиппинах, даже в пику Яу -130 Ну купите себе супер тукано, оно против ИГИЛ самое то. Ага fool
    1. Арон Заави Офлайн
      Арон Заави Вчера, 19:43
      +1
      Цитата: Tusv

      Хоть и американский, но Сокол наверное более адаптирован к ситуации на Филиппинах, даже в пику Яу -130 Ну купите себе супер тукано, оно против ИГИЛ самое то. Ага fool

      Нет. У них деньги уже потрачены.

      ЦАМТО, 24 августа. Как ожидается, в течение ближайших четырех месяцев Военно-воздушные силы Филиппин получат беспилотные летательные аппараты большой продолжительности полета (класс MALE) «Гермес-900» компании Elbit Systems.
      Как сообщает ресурс Mintfo.com со ссылкой на блог MaxDefense Philippines, проект закупки новых БЛА «Уровень.3» реализуется в рамках второго этапа модернизации Вооруженных сил Филиппин (Horizon 2), рассчитанного на период 2018-2022 гг. Утвержденный бюджет по данному проекту составляет 8,47 млрд. филип. песо (167,4 млн. долл.).




      1. APASUS Офлайн
        APASUS Вчера, 19:50
        0
        Цитата: Арон Заави
        Нет. У них деньги уже потрачены.

        ЦАМТО, 24 августа. Как ожидается, в течение ближайших четырех месяцев Военно-воздушные силы Филиппин получат беспилотные летательные аппараты большой продолжительности полета (класс MALE) «Гермес-900» компании Elbit Systems.

        А к этим машинам полагаются поставки ракет AGM-114 Hellfire и управляемые авиабомбы с лазерным наведением GBU-12 ? Пустые БПЛА не особенно пригодятся
        1. Арон Заави Офлайн
          Арон Заави Вчера, 19:56
          +1
          Цитата: APASUS

          А к этим машинам полагаются поставки ракет AGM-114 Hellfire и управляемые авиабомбы с лазерным наведением GBU-12 ? Пустые БПЛА не особенно пригодятся

          Израиль не дает такую информацию.
      2. Tusv Офлайн
        Tusv Вчера, 20:18
        +1
        Ну да Арон, Таки Добрый, пятничный вечер hi Что еврейское, то непостыдно drinks Не боитесь доминировать на рынке вооружений супротив омерики? hi
        1. Арон Заави Офлайн
          Арон Заави Вчера, 20:23
          +4
          Цитата: Tusv
          Ну да Арон, Таки Добрый, пятничный вечер hi Что еврейское, то непостыдно drinks Не боитесь доминировать на рынке вооружений супротив омерики? hi

          А что делать?
          1. Tusv Офлайн
            Tusv Вчера, 20:33
            +1
            Цитата: Арон
            А что делать?

            Кормить сКотов правильно. Хотя? Кот справа, Кошка слева и оба урлыкают громко - не фига не выспишься. Вот обдумываю санкции laughing
            1. Комментарий был удален.
  3. андрон-30 Офлайн
    андрон-30 Вчера, 19:22
    0
    молодец ,на сколько хватит ,? а так молодец.
  4. spech Офлайн
    spech Вчера, 19:27
    0
    Мужик с яйцами, уважаю!
  5. _Kotegpushisteg_ Офлайн
    _Kotegpushisteg_ Вчера, 19:30
    0
    ох эти янки империалисты клятые предлагают оружие за деньги!ЗА ДЕНЬГИ КАРЛ!ой негодяи ой падлесы...вот вова отличный пацан надо оружие?да пжлст!дарю!русский народ не обеднеет!
    1. Злой543 Офлайн
      Злой543 Вчера, 20:01
      +3
      Умеете считать деньги? И Вы не в правительстве? belay
      1. _Kotegpushisteg_ Офлайн
        _Kotegpushisteg_ Вчера, 20:10
        0
        так именно поэтому и не там
  6. Rusland Офлайн
    Rusland Вчера, 20:05
    +4
    Что-то пронюхали полосатые, раз обходной лист такими темпами успели подписать, соответственно и обида, в случае отказа, будет умножаться на эту скорость. smile
    1. bouncyhunter Офлайн
      bouncyhunter Вчера, 20:37
      +3
      Цитата: Rusland
      обида, в случае отказа, будет умножаться на эту скорость.

      Плюс матрасы уверены : они рядышком с Филиппинами , а Россия - далеко ... yes
      1. Turist1996 Офлайн
        Turist1996 Вчера, 22:22
        0
        Ну Китай им эту уверенность уже "поправил" - нынешний президент СГА и его администрация не замечены в географических "тупняках" типа "берег Белоруссии", к которому предыдущий кризисный управляющий ООО "США" предлагал подгонять свою банду морских пиратов..
  7. sabakina Офлайн
    sabakina Вчера, 20:25
    +3
    Может предложить ИЛ-2 небронированный? recourse
  8. Плотник 2329 Офлайн
    Плотник 2329 Вчера, 21:26
    +1
    А так нормально Родриго в штатовскую ладошку наплевал... Как песню спел, слова не выкинешь.
    Но скорее всего дядюшка Си возьмется его кормить. Ему Филиппины нужнее.
    И будут у Китая и старинный Кларк-Филд, и уютный глубоководный Субик-бэй.
    1. Turist1996 Офлайн
      Turist1996 Вчера, 22:07
      +1
      Хм, а вот об этом я не подумал..
      "Дядюшка Си" - серьёзный противовес в этих весах.. И "заход" Дутерте типа к России - отличный реверанс в сторону Китая!
      1. Turist1996 Офлайн
        Turist1996 Вчера, 22:11
        +1
        Хотя эти "реверансы", скорее всего, дааавно прочитаны дядюшками Си и Пу..
  9. Turist1996 Офлайн
    Turist1996 Вчера, 22:01
    +1
    Отвязный товарищ!
    Недолго, думаю, порулит.
    Экономикой "приземлят", как минимум. Если силовыми методами не сделают.
    Но каков накал и харизма!!
  10. Dietmar Офлайн
    Dietmar Вчера, 22:11
    0
    Цитата: Ros 56
    По логике теперь мы должны передатьпару десятков Су-25 Филиппинам. Правильнее будет продать

    По Вашей логике?
  11. GibSoN Офлайн
    GibSoN Вчера, 22:54
    0
    В 2х словах. Это как местное население ВО, всем не довольное, с кучей грязи.. Но в общем то, ни как не влияющее на обстановку в целом. Что бы этот клоун там не кукарекал (грубо, но выглядит он именно так), от него не зависит вообще ни чего, от слова совсем. В общем то, как и от всей страны. Ну а фишка с F-16, скорее троллинг от США или какой то намёк. Тут даже экспертом быть не нужно. Для этой гипер-нации, даже БПЛА скорей оверкил.
  12. Incvizitor Офлайн
    Incvizitor Сегодня, 00:42
    0
    Дутерте отмечает, что F-16 – явно не то, что позволило бы противостоять распространению в стране наркотической заразы.

    Зато с покупки этих ф 16 ФШисты не хило отстегнут на поддержку боевиков своих наркокортелей.