Президент Филиппин - США: Да оставьте себе свои F-16

Мы (США) надеемся на партнёрство в оборонной торговле для нашей взаимной выгоды, в том числе через многоцелевую истребительную платформу Lockheed Martin F-16.

Мы уже как-то ожидали от США поставки 23 тыс. единиц стрелкового оружия в рамках контракта. Но они нас фактически унизили. Закупку сорвали, так как американские законодатели удивительным образом выразили обеспокоенность тем, что я, Дутерте, борюсь с незаконным оборотом наркотиков.

Президент Филиппин Родриго Дутерте высказался по поводу предложения США о приобретении самолётов F-16. Предложение о покупке пришло в Манилу из Вашингтона от главы Пентагона Джеймса Мэттиса. Также письмо с предложением приобрести F-16 у США было подписано госсекретарём Майком Помпео и секретарём коммерческого департамента Уилбером Россом.Дутерте фактически высмеял американское предложение, отметив, что предлагаемые F-16 абсолютно бесполезны для Филиппин. По словам филиппинского лидера, для страны актуально более лёгкая авиация, которая эффективна в борьбе с боевиками. Также Дутерте отметил, что помимо боевиков, включая террористов ИГИЛ (*запрещено в РФ), врагом Филиппин являются международные наркокартели, деятельность которых приводит к деградации филиппинского общества. Дутерте отмечает, что F-16 – явно не то, что позволило бы противостоять распространению в стране наркотической заразы.Дутерте процитировал фрагмент письма:Дутерте:Напомним, что ранее Дутерте сообщил, что Россия поставит Маниле около 5 тысяч автоматов Калашникова безвозмездно - для борьбы с ИГИЛ*.