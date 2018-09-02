Австрийские проекты систем ракетной почты



Фридрих Шмидль и его почтовая ракета. Фото Wirtschaft.graz.at



Фридрих Шмидль - изобретатель первой австрийской системы ракетной почты, доведенной до эксплуатации. Фото Wirtschaft.graz.at



Почтовая ракета в полете. Фото Wirtschaft.graz.at



Неразрезанный лист с марками "Ракетной почты Австрии". Фото Stampauctionnetwork.com



Конверт, побывавший на борту ракеты Шмидля. Фото Luna-spacestamps.de



Парагвайская марка 1984 г., посвященная австрийскому изобретателю Ф. Шмидлю. Фото Wikimedia Commons

По материалам сайтов:

http://wirtschaft.graz.at/

http://philatel2.com/

http://post-marka.ru/

http://filatelist.narod.ru/

http://austria-lexikon.at

https://luna-spacestamps.de/

Неуправляемая ракета, стартующая с земли и летящая по баллистической траектории, может нести любую полезную нагрузку. Прежде всего, широкое распространение получили ракеты с различными боевыми частями, предназначенные для поражения противника. Также существовало множество проектов транспортных систем подобного рода. В частности, ракеты предлагалось применять для перевозки почтовых отправлений. Значительный вклад в развитие этой необычной идеи внесли инженеры Австрии. Изобретатели из этой страны в прошлом предложили и реализовали несколько оригинальных проектов.Следует отметить, что Австрии не принадлежит первенство в создании т.н. ракетной почты. Подобный вариант использования ракет впервые был предложен британцами. Гарнизоны и государственные органы Великобритании, работавшие на островах Полинезии, еще в конце XIX века приспособили боевую ракету Конгрива для перевозки почты. Впрочем, летно-технические характеристики такого средства доставки почты оставляли желать лучшего. Недостаточная точность могла приводить к промаху мимо острова и потере корреспонденции. Если же ракета падала на землю, существовал риск самого серьезного повреждения груза. Как следствие, почтовыми ракетами Конгрива пользовались не слишком долго, и затем вернулись к более привычному транспорту.По всей видимости, австрийские специалисты знали об оригинальных идеях британцев, но до определенного времени не проявляли особого интереса к ним. Ситуация начала изменяться только в конце двадцатых годов, когда австрийский ученый Франц Хефт, занимавшийся проблемами развития ракетной техники, начал рассматривать новые варианты ее использования.В 1927-28 годах Ф. Хефт прочел несколько лекций, в которых предлагал и теоретически обосновывал возможность использования неуправляемых ракет в деле транспортировки малогабаритных почтовых отправлений – писем, бандеролей и мелких посылок. Мало того, к теоретическому обоснованию предлагался предварительный вариант проекта ракеты с рабочим названием PH-IV. К сожалению, об этом проекте известно крайне мало. История сохранила лишь общие черты предложенной ракеты.Согласно доступным данным, Ф. Хефт предлагал строить ракету с несколькими ступенями, количество которых, впрочем, неизвестно. Несколько ступеней следовало отдать под размещение двигателей, работающих последовательно и отвечающих за вывод на расчетную траекторию. Верхняя ступень представляла собой грузовой отсек и в нее следовало помещать полезную нагрузку в виде почты. Грузовая ступень должна была иметь средства безопасного возвращения на землю в виде тормозных парашютов.Насколько известно, Франц Хефт не стал развивать свой проект и превращать теоретические расчеты в реальную конструкцию. С другой стороны, появилось обоснование возможности применения ракетной техники в одной из важнейших отраслей, что не могло не привлечь внимание специалистов сразу нескольких направлений. Однако такой интерес был ограниченным. Несмотря на любопытство и множество положительных отзывов, предложение Ф. Хефта не заинтересовало официальных лиц.Проект PH-IV за авторством Ф. Хефта не остался незамеченным. Среди прочих специалистов, им заинтересовался молодой инженер Фридрих Шмидль. Еще в юности, до поступления в технический университет, он начал заниматься ракетной техникой и даже строил собственные малогабаритные изделия. Оригинальное предложение об использовании ракет в почтовой сфере привлекло его внимание. Вскоре Ф. Шмидль провел первые реальные эксперименты в новой области.Уже в 1928 году конструктор построил и испытал первый вариант своей почтовой ракеты. Согласно некоторым источникам, первые испытательные запуски, проводившиеся с использованием весового имитатора корреспонденции, не всегда завершались успехом. Однако параллельно осуществлялась доводка конструкции, и в итоге Ф. Шмидль смог получить оптимальный вариант ракеты, отвечающий предъявляемым к нему требованиям. На подобные работы ушло несколько лет. Следует отметить, что такие сроки разработки и доводки проекта были связаны не только с его сложностью. Параллельно с ракетной почтой Ф. Шмидль разрабатывал ракеты для метеорологических исследований, аэрофотосъемки и т.д.К началу 1931 года ракетная почта Ф. Шмидля была готова к первому запуску с реальной полезной нагрузкой. Пуски планировалось осуществлять с ракетной позиции на склоне горы Шёкль. На ней имелись пусковые установки и постройки для работы с ракетами. С имеющейся позиции можно было отправлять ракеты к нескольким ближайшим городам. Предполагалось, что упавшую ракету будут находить местные почтальоны, которым затем предстояло обрабатывать и развозить корреспонденцию по адресатам.Почтовая ракета Шмидля имела достаточно простую конструкцию. Она получила цилиндрический корпус с коническим головным обтекателем общей длиной около 1 м. В хвостовой части корпуса находились три плоских стабилизатора, выступавших за днище с соплом. Большую часть ракеты занимал твердотопливный двигатель. В головном отсеке имелось место для нескольких килограммов груза. Там же помещался парашют для мягкой посадки и простейшая система радиоуправления, отвечавшая за его выброс.2 февраля 1931 года Ф. Шмидль впервые отправил в полет ракету с почтой на борту. Более сотни писем были отправлены с горы Шёкль в городок Санкт-Радегунд-бай-Грац. Письма были отправлены в обычных конвертах с австрийскими марками. Однако на последних изобретатель от руки написал «Raketen Flugpost. Schmiedl» («Ракетная почта, Шмидль») и проставил дату запуска. Сейчас подобные конверты и марки представляют особый интерес для филателистов.По команде с пульта управления произошло зажигание двигателя, и ракета направилась к району посадки. В нужный момент по радиоканалу передали команду на раскрытие парашюта. Ракета с почти без повреждений приземлилась, и из нее извлекли корреспонденцию, которая затем отправилась по адресам. Дальность полета составила всего несколько километров, но этот запуск наглядно показывал принципиальную возможность применения ракет для быстрой транспортировки почты. Дальнейшее развитие ракетной техники в целом позволяло получить большие дальности полета, при которых почтовая ракета могла иметь преимущества перед другим транспортом.В том же 1931 году было выполнено несколько новых запусков ракет с почтой по тому же маршруту. Ракетная почта понравилась местным жителям, а кроме того, заинтересовала людей из других городов, регионов и даже стран. Письма специально сдавали Ф. Шмидлю, чтобы те пролетели на ракете и превратились в интереснейший сувенир. Стоит отметить, что такой интерес способствовал дальнейшему развитию проекта. Отправка писем ракетной почтой, естественно, не была бесплатной, и сборов от клиентов хватало для финансирования работ. С определенного времени проект стали поддерживать филателистические организации, заинтересованные в появлении новых коллекционных материалов.К радости филателистов, изобретатель со временем перестал надписывать существующие марки вручную и выпустил собственные знаки оплаты. Они имели форму треугольника, в котором были изображены орел (символ Австрии) и летящая ракета. Также имелись надпись Raketenflugpost in Oesterreich и номинал марки. Марки разной стоимости отличались друг от друга цветом бумаги и разными оттенками синей краски.С 1931 года ракетная почта Ф. Шмидля перевозила только письма и только по маршруту «Шёкль – Санкт-Радегунд». Было очевидно, что такие особенности эксплуатации не позволяют реализовать весь потенциал оригинальной идеи. В связи с этим изобретатель, продолжая эксплуатацию существующей ракетной «линии связи», начал проработку новых.По некоторым данным, вскоре после первых успешных испытаний Ф. Шмидль занялся проработкой облика перспективной почтовой ракеты с повышенными характеристиками. Такое изделие должно было лететь дальше, брать на борт больший груз и попадать в заданный район с большей точностью. Такой ракете могли понадобиться новые системы управления, автономные или дистанционные. Улучшенная ракета могла найти применение на практике и стать выгодной альтернативой другому транспорту. При разумном соотношении дальности и грузоподъемности, она была способна конкурировать, к примеру, с автомобилями.Также велась проработка вопроса создания новой почтовой системы в масштабах государства. По всей Австрии предлагалось построить отделения ракетной почты с пусковыми установками и прочим необходимым оснащением. Более того, Ф. Шмидль запланировал открыть первую в мире международную линию ракетной почты. Она должна была соединять Любляну (Словения), Грац (Австрия) и Базель (Швейцария).Необходимо напомнить, что к тому времени Австрия и соседние государства уже имели весьма развитые системы почтового сообщения. Массовое внедрение и использование почтовых ракет могло бы самым серьезным образом сказаться на их состоянии и возможностях. Впрочем, следовало ожидать и некоторые специфические проблемы, прямо связанные с несовершенством ракетной техники того времени.Деятельность ракетной почты Ф. Шмидля продолжалась до 1934-35 года. В этот период конструктор-энтузиаст столкнулся с новыми проблемами юридического характера, и потому был вынужден прекратить работу. По ракетной почте последовательно нанесли два серьезных удара, которые не позволяли ей продолжать деятельность в существующем виде.Сначала претензии к компании Ф. Шмидля выдвинула государственная почта Австрии. Частная фирма изобретателя выпускала свои собственные марки, и это посчитали нарушением законов. Пока изобретатель пытался разобраться с такой проблемой, законодатели создали новую. Гражданским лицам и коммерческим организациям запретили работать с взрывчатыми веществами, в том числе с твердым ракетным топливом. Чтобы избежать весьма сурового наказания, Ф. Шмидлю и его коллегам пришлось уничтожить все запасы топлива, в результате чего сборка новых ракет оказалась невозможной.В сложившейся ситуации деятельность «Raketenflugpost in Oesterreich» могла продолжаться только в структуре государственной почты и при участии какого-либо оборонного предприятия, имеющего право работы с ракетным топливом. Однако почта не заинтересовалась разработкой Ф. Шмидля и продолжила использовать существующие транспортные средства.На этом история австрийской ракетной почты фактически закончилась. Фридрих Шмидль продолжил работу в области ракет, но теперь был вынужден ограничиваться теоретическими изысканиями. Также с определенного времени он занимался техникой и технологиями в других сферах, включая автомобильный транспорт, судостроение, авиацию и т.д.После 1935 года надежда на возобновление работ отсутствовала. А вскоре по оригинальным проектам был нанесен последний и фатальный удар. В марте 1938 года гитлеровская Германия оккупировала Австрию. Опасаясь, что его наработки попадут в руки захватчиков и найдут применение в военной сфере, Ф. Шмидль был вынужден уничтожить всю имевшуюся у него документацию по проектам ракетной техники. Вместе с прочими бумагами были уничтожены расчеты и чертежи почтовых ракет, а также остававшееся оборудование для их эксплуатации.Через несколько лет Ф. Шмидля отправили на фронт в качестве военного инженера. После Второй мировой войны он вернулся домой и продолжил работу в конструкторской сфере. Любопытно, что о его довоенных разработках не забыли. Так, в конце сороковых годов изобретателя пригласили в США для дальнейших работ по теме ракетной почты. Однако он не принял приглашение и остался на родине. Мало того, он почти полностью отказался от любых исследований и проектов в сфере ракет.Фридрих Шмидль ушел из жизни 11 сентября 1994 года. После его смерти в г. Грац была основана общественная организация Friedrich Schmiedl Foundation, целью которой стало содействие развитию коммуникаций в регионе. При прямой поддержке этого фонда были осуществлены несколько важных инфраструктурных проектов разного рода. Впрочем, они не имели никакого отношения к ракетной почте, разработанной Ф. Шмидлем.Австрийские проекты ракетной почты, предложенные в двадцатых и тридцатых годах прошлого века, не смогли заинтересовать официальные структуры и развивались исключительно силами энтузиастов. Может создаться впечатление, что причиной этого были косность и ретроградство ответственных лиц, которые не желали осваивать новую технику и всеми силами держались за имеющийся транспорт. Тем не менее, отказ от массового использования почтовых ракет имел под собой вполне реальные основания.Фактически единственным преимуществом почтовой ракеты перед традиционными транспортными средствами, вне зависимости от ее летно-технических характеристик, является скорость доставки груза. За счет скоростного полета по баллистической траектории она способна добраться в нужное место за минимальное время. Однако с этим же связан целый ряд характерных недостатков, многие из которых во времена Ф. Шмидля были принципиально неустранимы.В первую очередь, доставка почты ракетой оказывается достаточно дорогой. Если же упрощать и удешевлять такой транспорт, то могут пострадать его характеристики. Вторая существенная проблема ракет того времени – отсутствие полноценных систем управления и, как следствие, низкая точность стрельбы и ненадежность основных устройств. В результате ракета могла не только опуститься на парашюте в поле, но и попросту упасть на крышу почтенному бюргеру. В результате недостаточная надежность сочеталась с опасностью для населения.В начале тридцатых годов Ф. Шмидль и его коллеги попросту не могли избавить свое изобретение от подобных недостатков. Из-за этого их ракетная система не имела реальных шансов стать полноценным конкурентом традиционной наземной почты. Позже, через несколько десятилетий, были созданы необходимые технологии и приборы, но к этому времени идея ракетной почты фактически оказалась забыта. Теперь об изобретениях Франца Хефта, Фридриха Шмидля и их коллег напоминают только отдельные письменные источники, а также сохранившиеся конверты и особые марки, за которыми с большим интересом охотятся филателисты.