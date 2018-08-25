Аналитика

Неделя антироссийского шабаша: кто стоит за новой истерией?

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На этой неделе сразу четыре страны устроили самый настоящий парад русофобии. И ярлыки, которые вешаются на Россию, давным-давно затертые: «оккупант» да «агрессор». И ладно бы, эти обвинения имели под собой хоть какую-то почву…

Одним из поводов к антироссийскому шабашу послужила 50-летняя годовщина ввода войск Варшавского договора в Прагу. И, хотя действия СССР и его союзников в августе 1968 года были осуществлены в полном соответствии с действующими соглашениями, эта тема остается одной из «любимых», которой любят спекулировать противники Советского Союза, да и нынешней России.

Как известно, Чехословакия в то время являлась членом Варшавского договора. Ее руководство само призвало этот блок оказать помощь в условиях, когда возникла угроза существовавшему строю. Кроме того, потеря Чехословакии в те годы могла бы вызвать «эффект домино»: государственные перевороты были бы спровоцированы и в других странах соцлагеря. В конце 80-х, к сожалению, все так и произошло – по Восточной Европе прокатилась череда «бархатных революций». Да и в последующем такое явление, как «цветные революции», также затронуло далеко не одно и не два государства.


В отличие от тогдашних действий Советского Союза и других стран Варшавского договора, нынешние деяния США и НАТО в мире являются преступными по-настоящему. Силы этого блока позволяют себе вторгаться туда, куда их не просят, в те государства, которые членами НАТО не являются. Кстати говоря, как раз один из чешских политиков, являющийся своеобразной «иконой либерализма» – Вацлав Гавел – был теоретиком «гуманитарных интервенций». В частности, про зверские бомбардировки Югославии он говорил следующее: "Воздушные атаки, бомбы не вызваны материальной заинтересованностью. Их характер — исключительно гуманитарный». Югославия членом НАТО не являлась, ее руководство не звало США с союзниками на помощь, так что ситуация в корне отличается от действий СССР в 1968 году.



Но назвать США агрессором (совершенно справедливо!) осмеливаются лишь немногие политические деятели в мире (судьба осмелившихся зачастую трагична). Зато можно безнаказанно пинать Россию. И вот парламент Чехии дает определение событиям 50-летней давности: это было «вторжение с оккупацией». За это решение проголосовало большинство: 145 из 156 депутатов, находившихся в зале заседания. Остальные воздержались. Не нашлось ни одного мужественного парламентария, кто бы выступил против.

Русофобы не пожалели и памятник советскому маршалу Ивану Коневу в Праге. На табличке мемориала был переписан текст, в результате чего герой Второй мировой войны, освобождавший эту политую кровью наших солдат землю, оказался чуть ли не «агрессором» в отношении Венгрии (в 1956-м году) и Чехословакии (в 1968). Городские власти не пожалели средств на этот акт вандализма: надпись продублировали на трех языках, затратили на нее двадцать тысяч евро. Против этого деяния выступило посольство России в Чехии.

Единственным трезвомыслящим человеком в эти дни оказался президент страны Милош Земан, отказавшийся от пафосных выступлений по случаю данной годовщины. Но и он, не обладая реальной властью, не смог предотвратить таких антироссийских шагов, как объявление России «агрессором и оккупантом» и переписывание таблички мемориала.

Практически одновременно с Чехией тему «российской оккупации» в очередной раз подняли две из трех бывших прибалтийских республик СССР – Латвия и Эстония. Министры юстиции этих «маленьких, но гордых» стран – Дзинтарс Разначс и Урмас Рейнсалу – выступили с совместным заявлением, в котором решили выдвинуть к России требование «возместить ущерб». Они планируют обратиться к ООН за помощью в этом вопросе. В Прибалтике об этом говорят уже много лет, но сейчас – словно синхронно с Чехией – достали эту старую идею из какого-то пыльного чердака.

И, наконец, к общим крикам о российской «оккупации» присоединилась «Незалежная» (как же без нее?) И повод подходящий нашелся: двойной праздник, День флага и День независимости. Господин Порошенко на церемонии в честь Дня флага в Киеве высказался в том духе, что «российские оккупанты» боятся жовто-блакитного полотнища «как черти ладана». А на следующий день, невзирая на падающих в обморок солдат, заявил, что Украина никогда не простит «российского агрессора» и будет укреплять свою армию для противостояния ему.

Итак, сразу четыре страны, которые были частью Соцлагеря, словно сговорившись, одновременно использовали одни и те же термины в отношении России. В то же самое время в США одной из главных тем, стоящих на повестке дня, являются жесткие антироссийские санкции. Таким образом предполагается наказать российский народ за «дело Скрипаля». В этом деле также звучали и продолжают звучать громкие, но бездоказательные обвинения в адрес России. И еще тогда, весной этого года, куча «маленьких, но гордых» стран, опережая друг друга, стремилась высказать лояльность тем, кто состряпал эту провокацию.

Теперь информационная истерика вокруг Скрипалей несколько стихла, но инцидент в Солсбери продолжают использовать, чтобы вновь подгадить России и наказать ее дважды, трижды, четырежды за одно и то же. Однако слишком уж он сомнителен, этот повод. Вот и приходится создавать новую истерию в мировых СМИ и вытаскивать из загашников темы «агрессии» и «оккупации». А такие сателлиты, как Чехия, Эстония, Латвия и тем более Украина, всегда готовы сыграть вашингтонскую партию, как по нотам.
Автор:
Елена Громова
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34 комментария
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  1. ROSS 42 Офлайн
    ROSS 42 Сегодня, 06:09
    +8
    Неделя антироссийского шабаша: кто стоит за новой истерией?

    Догадайтесь с пол-раза? wassat Российская власть во главе с президентом и вкупе с МИДом... stop Никто в тайге не говорит Медвёдю, что он - глупец, или, что он где-то "пустил" газы типа "Новичок" - порвёт сразу. А беззубую акулу даже тюлени не боятся... yes
  2. Окорок Офлайн
    Окорок Сегодня, 06:11
    +12
    насчет 68 года большую помощь врагам оказал иудушка горбачев в 89 году признав события 68 года "ошибкой" на официальном уровне...написано пером - не вырубишь топором, отсюда вся вонь...
    1. Rusland Офлайн
      Rusland Сегодня, 07:05
      +3
      За то в мир иной меченнный уйдет как первый президент не знай чего им сделанным, со всеми почестями и причиндалами, под контролем благодарного запада. Иуда.
    2. Reptiloid Офлайн
      Reptiloid Сегодня, 10:52
      0
      Цитата: Окорок
      насчет 68 года большую помощь врагам оказал иудушка горбачев в 89 году признав события 68 года "ошибкой" на официальном уровне.....
      Бывший секретарьЦК КПЧ Якеш в одном из своих интервью сказал, что сейчас люди стараются не вспоминать о том, сколько наших солдат погибло во время тех событий.2014год.
  3. Неандерталец Онлайн
    Неандерталец Сегодня, 06:29
    +5
    Читал я где то архивные документы того времени..Это не "революция" ,а чистой воды еврейские погромы были и если бы не русские танки ,там резня была бы жуткая..Это касается и Венгрии с Польшей..Об этом наши почему то молчат ,как всегда и Израиль тоже Англосаксы очень все верно рассчитали и нашли болевую точку в этих странах..А вся эта демократия и т.д. было прикрытие.
    А чехославакия на Гитлера очень хорошо поработала ,ведь там мощнейшие военные заводы работали на вермахт...Так что либерастня зря воет и лучше бы почитала документы и факты сравнила..
    Хотя им это не нужно им сказали фас на России и все..
  4. Deck Онлайн
    Deck Сегодня, 06:48
    -16
    С чего бы это чехам СССР спасибо говорить: захватили страну, постреляли людей. Они о своей стране думают, а не о былом величии СССР. Патриоты потому что!
    П.С. А автор тут чего возбудилась так.? Антироссийский шабаш! Тыры-пыры! СССР крякнул 27 лет назад. Госпожа Громова в прошлом застряла?
    1. Неандерталец Онлайн
      Неандерталец Сегодня, 07:17
      +8
      Цитата: Deck
      С чего бы это чехам СССР спасибо говорить:

      За то ,что Советская Армия эту страну просто танками не сравняла с землей.. soldier
      Они на мощь Германии очень рьяно работали , рук непоклодая . Насколько я знаю Чехословакия перед второй мировой войной была в лидерах по производству и экспорту вооружений ..Они просто сдались немцам ,продолжая работать ..
      Мы русские умеем прощать, а это обычно принимают за нашу слабость ..Сейчас вот нам приходиться опять оправдываться ,на "хитрые обвинения)..
      1. Николай Николаевич Офлайн
        Николай Николаевич Сегодня, 10:01
        +1
        Цитата: Неандерталец
        Сейчас вот нам приходиться опять оправдываться ,на "хитрые обвинения)..
        А не надо оправдываться... Когда собака на Вас гавкает, вы же не гавкаете на нее... request Нас заставляют оправдываться, а мы оправдываемся, да кто они такие нас заставлять?
    2. cariperpaint Онлайн
      cariperpaint Сегодня, 07:17
      +8
      Сами поняли, что написали?)))) или сами вспомните кто Прагу освобождал?! Вы сидите под немецким флагом. Флагом государства которое пол Европы кровью залило. И открывать рот на тему захватили страну,постреляли людей, как минимум смешно.
      1. saturn.mmm Офлайн
        saturn.mmm Сегодня, 09:21
        +3
        Цитата: cariperpaint
        Сами поняли, что написали?)))) или сами вспомните кто Прагу освобождал?!

        Митинг в Праге в поддержку Гитлера 1942 год.
    3. Boris55 Онлайн
      Boris55 Сегодня, 07:19
      +7
      Цитата: Deck
      С чего бы это чехам СССР спасибо говорить

      Хотя бы потому, что войска "Варшавского договора" вошли в Чехословакию за считанные часы до НАТО. Когда танки НАТО пересекли границу, их уже встречали наши. Те вежливо извинились, типа ошиблись и ретировались...

      Об ужасах.

      В тех событиях погибло 108 человек. В то же время в Мексике при разгоне демонстраций погибло 300 человек. В то же время во Вьетнаме в деревушке Сонгми погибло 500 человек, включая стариков женщин и детей...



      Цитата: Deck
      Госпожа Громова в прошлом застряла?

      Кто не помнит своего прошлого, у того нет своего будущего.
      1. Deck Онлайн
        Deck Сегодня, 07:41
        -9
        Хотя бы потому, что войска "Варшавского договора" вошли в Чехословакию за считанные часы до НАТО. Когда танки НАТО пересекли границу, их уже встречали наши. Те вежливо извинились, типа ошиблись и ретировались


        С чего это чехам НАТО пугаться? И чехи и словаки члены НАТО. Это у вас какие то комплексы чешутся
        1. Boris55 Онлайн
          Boris55 Сегодня, 08:24
          +4
          Цитата: Deck
          И чехи и словаки члены НАТО

          С какого года? А "Пражская весна" когда была? laughing
          Кстати, немцы молодцы были. По ним из окна из двухстволки, они в ответ туда из танка. Больше немцев не трогали (дядька рассказывал, как раз в то время туда попал).
          1. Дирижер Офлайн
            Дирижер Сегодня, 11:53
            0
            Не было немцев ч ехии в 1968
            1. Boris55 Онлайн
              Boris55 Сегодня, 12:22
              0
              Цитата: Дирижер
              Не было немцев ч ехии в 1968

              А в Словакии? laughing
              По моему из "Варшавского договора" участие не принимала только Румыния.
    4. рюрикович Офлайн
      рюрикович Сегодня, 07:32
      +9
      Цитата: Deck
      Госпожа Громова в прошлом застряла?

      Госпожа Громова просто проводит параллелли....Действия ЮэСэЯ внутри как блока НАТО, так и среди своих вассалов индентично поведению СССР среди своих союзников. Только вот подходы и результаты разные. Уж не вам ли,немцам, говорить о свободе и "демократии", когда вы сами находитесь в неудобной позе с американскими базами и указаниями из заокеанского обкома, что,где и как говорить. wink В той самой ситуации, когда и Чехословакия во времена СССР.Но вы же не вопите о оккупациии hi
      1. Deck Онлайн
        Deck Сегодня, 08:00
        -7
        Во первых о своей позе судить самим немцам.
        Во вторых вы все время ссылаетесь на американцев и их политику. Мол у нас не хуже.
        Я вот не такой поклонник американцев как вы и считаю что мы должны быть образцом для добрососедских и дружеских отношений.
        Вообще на ВО сборище поклонников ЮСА. чуть что - у них вот так или вот эдак. Прям икона для "патриота" laughing
        1. Stas157 Онлайн
          Stas157 Сегодня, 08:20
          +4
          Цитата: Deck
          Во первых о своей позе судить самим немцам.

          Со стороны то виднее наблюдать вашу позу. То что вы не видете ее, лишь подтверждает это. На территории Германии размещены иностранные войска, золото находится в другой стране(в той же чьи войска размещены в Германии), бабушка Меркель хочет, но слова поперек США молвить не смеет. Втихаря с Путиным обсуждает как же Северный Поток 2 обосновать перед американцами.
          1. Deck Онлайн
            Deck Сегодня, 13:43
            0
            Я, я, матка курка , яйки . Моя поза - в кресле с ноутбуком наблюдающим за туповатыми гражданами, не знающими про VPN и разглядывающих странные флажки на форуме laughing
        2. cariperpaint Онлайн
          cariperpaint Сегодня, 08:32
          +4
          Вы эти трололо приемчики на детях отработать забыли. Переключать тему, на отдельные куски это смешно и глупо. Тут все взрослые. Чего чехам НАТО пугаться? Вы видимо позабыли что разговор шел про 1968 год. Тут ни кто с США себя не сравнивает,а приводят конкретные примеры. Вы сказали захватили страну,постреляли людей. Вас не волнует, что это было в рамках договора,по требовпнию властей. Вам же пофинг что при таком количестве войск погибло всего 108 человек,но страна не пострадала. Что НАТО которое как вы говорите они не боятся тупо стерло целаю страну с лица земли. Помните Югославию,или память избирательна? Мы не бомбили чехов а наводили порядок. А ваш альянс уничтожил страну. Убивая женщин,детей,стариков. Вы разницу в подходах не видите? Наши зачищают города, жертвуя собой выводят людей,кормят и лечат их,а вы со своими союзниками тупо в Ираке сравняли город с лица земли. Мосул помните или тоже глазки закрыты на очевидное?
          1. saturn.mmm Офлайн
            saturn.mmm Сегодня, 09:30
            +1
            Цитата: cariperpaint
            Вы эти трололо приемчики на детях отработать забыли.

            На чешских детях приемчики отработали

            Аккурат к 68 возмужали.
        3. Yak28 Онлайн
          Yak28 Сегодня, 08:33
          +1
          Напомню что в 90е-2000е годы нас учили любить USA,по телеку пропагандировали американский образ жизни,американское кино,американские сигареты, жвачки,еда,американская гуманитарная помощь,американская музыка ,шмотки,помните футболки,бейсболки с надписью USA.Вместо коммунистической идеологии,Россия выбрала дикий капитализм и стала убогим подобием США.Спросите любого прохожего на улице до 40 лет ,имена российских и американских актёров,американские актёры будут от зубов отскакивать,а наших и не вспомнить,проще штаты перечислить которые на слуху,чем российские регионы. wink Ну как тут ЮСА не любить lol
        4. igorbrsv Офлайн
          igorbrsv Сегодня, 08:37
          +1
          ВО - военное обозрение. Хоть и потрындеть тож можно. Поэтому юса мелькает часто
  5. Михаил55 Офлайн
    Михаил55 Сегодня, 07:08
    0
    Отвечать надо жестче. Но разве при неурядицах внутри можно давать мощный ответище нашим бывшим "братьям"? На кого работают нынешние наши "реформаторы"?
  6. parusnik Офлайн
    parusnik Сегодня, 07:13
    +2
    Русофобия и антисоветизм близнецы братья...Казалось бы, РФ своя ,буржуинская страна, в идеологическом плане и по формации, а "осуждают" не СССР, а Россию..
    1. Reptiloid Офлайн
      Reptiloid Сегодня, 10:16
      0
      Цитата: parusnik
      Русофобия и антисоветизм близнецы братья.....
      Бжезинский в конце 90х в одном из своих интервью сказал, что не надо морочить себе и людям голову, что мы (запад) боролись не с коммунизмом , а с Россией, как бы она не называлась. Книги Бжезинского стали издаваться в СССР при Горбачёве, а позже и в РФ
  7. bandabas Офлайн
    bandabas Сегодня, 07:15
    +6
    Мужчины и наши любимые женщины. Давайте плюнем на все политические заморочки, и поднимем тосты за наступающий День Шахтера(Горняка). Победы всегда куются в тылу.
    1. мордвин 3 Онлайн
      мордвин 3 Сегодня, 07:41
      +3
      Цитата: bandabas
      и поднимем тосты за наступающий День Шахтера(Горняка).

      Присоединяюсь. drinks
      1. Reptiloid Офлайн
        Reptiloid Сегодня, 10:33
        0
        Цитата: мордвин 3
        Цитата: bandabas
        и поднимем тосты за наступающий День Шахтера(Горняка).

        Присоединяюсь. drinks

        С наступающим Праздником.О шахтерах , их труде всегда складывались песни.Как авторов, так и народные.Как до революции, так и при социализме.Вот строчки одной из них:
        Без нас уходят в космос корабли,
        Но их мы и в дорогу снаряжаем,
        Мы добываем свет из-под земли,
        Мы солнце из окон освобождаем!
  8. atos_kin Офлайн
    atos_kin Сегодня, 07:43
    0
    Господин Порошенко на церемонии ....

    Чем меньше будут преступников и всякую мразь называть "господинами" и "партнерами" тем раньше перестанут тявкать в адрес России.
  9. slavaseven Онлайн
    slavaseven Сегодня, 08:48
    0
    Ну дык... Латвия и Эстония оккупированы НАТОвскими войсками. Зря что ли они там пайки проедают? Что еще остается говорить бедным политиканам, сами встали в позу "я готова".
  10. alta Офлайн
    alta Сегодня, 12:27
    -1
    действия СССР и его союзников в августе 1968 года были осуществлены в полном соответствии с действующими соглашениями
    Протест Дубчека и его арест с его окружением - это есть соглашение ?
    В конце 80-х население Чехословакии сбросили ненавистный им коммунистический режим и получил свободу...
    1. Комментарий был удален.
  11. kakvastam Офлайн
    kakvastam Сегодня, 12:46
    0
    Бьют трусов и слабых.
    Причём трусов чаще.
  12. iouris Онлайн
    iouris Сегодня, 13:36
    0
    Забудьте слово "русофобия". Идёт целенаправленная морально-психологическая подготовка населения к физическому уничтожению русских. В какой форме будет решена эта задача, для обработанного сознания не имеет значения. Цель, как всегда, сугубо прагматическая. Защитить от этого нас может только наше государство. Надо сделать его нашим.