Неделя антироссийского шабаша: кто стоит за новой истерией?

На этой неделе сразу четыре страны устроили самый настоящий парад русофобии. И ярлыки, которые вешаются на Россию, давным-давно затертые: «оккупант» да «агрессор». И ладно бы, эти обвинения имели под собой хоть какую-то почву…Одним из поводов к антироссийскому шабашу послужила 50-летняя годовщина ввода войск Варшавского договора в Прагу. И, хотя действия СССР и его союзников в августе 1968 года были осуществлены в полном соответствии с действующими соглашениями, эта тема остается одной из «любимых», которой любят спекулировать противники Советского Союза, да и нынешней России.Как известно, Чехословакия в то время являлась членом Варшавского договора. Ее руководство само призвало этот блок оказать помощь в условиях, когда возникла угроза существовавшему строю. Кроме того, потеря Чехословакии в те годы могла бы вызвать «эффект домино»: государственные перевороты были бы спровоцированы и в других странах соцлагеря. В конце 80-х, к сожалению, все так и произошло – по Восточной Европе прокатилась череда «бархатных революций». Да и в последующем такое явление, как «цветные революции», также затронуло далеко не одно и не два государства.В отличие от тогдашних действий Советского Союза и других стран Варшавского договора, нынешние деяния США и НАТО в мире являются преступными по-настоящему. Силы этого блока позволяют себе вторгаться туда, куда их не просят, в те государства, которые членами НАТО не являются. Кстати говоря, как раз один из чешских политиков, являющийся своеобразной «иконой либерализма» – Вацлав Гавел – был теоретиком «гуманитарных интервенций». В частности, про зверские бомбардировки Югославии он говорил следующее: "Воздушные атаки, бомбы не вызваны материальной заинтересованностью. Их характер — исключительно гуманитарный». Югославия членом НАТО не являлась, ее руководство не звало США с союзниками на помощь, так что ситуация в корне отличается от действий СССР в 1968 году.Но назвать США агрессором (совершенно справедливо!) осмеливаются лишь немногие политические деятели в мире (судьба осмелившихся зачастую трагична). Зато можно безнаказанно пинать Россию. И вот парламент Чехии дает определение событиям 50-летней давности: это было «вторжение с оккупацией». За это решение проголосовало большинство: 145 из 156 депутатов, находившихся в зале заседания. Остальные воздержались. Не нашлось ни одного мужественного парламентария, кто бы выступил против.Русофобы не пожалели и памятник советскому маршалу Ивану Коневу в Праге. На табличке мемориала был переписан текст, в результате чего герой Второй мировой войны, освобождавший эту политую кровью наших солдат землю, оказался чуть ли не «агрессором» в отношении Венгрии (в 1956-м году) и Чехословакии (в 1968). Городские власти не пожалели средств на этот акт вандализма: надпись продублировали на трех языках, затратили на нее двадцать тысяч евро. Против этого деяния выступило посольство России в Чехии.Единственным трезвомыслящим человеком в эти дни оказался президент страны Милош Земан, отказавшийся от пафосных выступлений по случаю данной годовщины. Но и он, не обладая реальной властью, не смог предотвратить таких антироссийских шагов, как объявление России «агрессором и оккупантом» и переписывание таблички мемориала.Практически одновременно с Чехией тему «российской оккупации» в очередной раз подняли две из трех бывших прибалтийских республик СССР – Латвия и Эстония. Министры юстиции этих «маленьких, но гордых» стран – Дзинтарс Разначс и Урмас Рейнсалу – выступили с совместным заявлением, в котором решили выдвинуть к России требование «возместить ущерб». Они планируют обратиться к ООН за помощью в этом вопросе. В Прибалтике об этом говорят уже много лет, но сейчас – словно синхронно с Чехией – достали эту старую идею из какого-то пыльного чердака.И, наконец, к общим крикам о российской «оккупации» присоединилась «Незалежная» (как же без нее?) И повод подходящий нашелся: двойной праздник, День флага и День независимости. Господин Порошенко на церемонии в честь Дня флага в Киеве высказался в том духе, что «российские оккупанты» боятся жовто-блакитного полотнища «как черти ладана». А на следующий день, невзирая на падающих в обморок солдат, заявил, что Украина никогда не простит «российского агрессора» и будет укреплять свою армию для противостояния ему.Итак, сразу четыре страны, которые были частью Соцлагеря, словно сговорившись, одновременно использовали одни и те же термины в отношении России. В то же самое время в США одной из главных тем, стоящих на повестке дня, являются жесткие антироссийские санкции. Таким образом предполагается наказать российский народ за «дело Скрипаля». В этом деле также звучали и продолжают звучать громкие, но бездоказательные обвинения в адрес России. И еще тогда, весной этого года, куча «маленьких, но гордых» стран, опережая друг друга, стремилась высказать лояльность тем, кто состряпал эту провокацию.Теперь информационная истерика вокруг Скрипалей несколько стихла, но инцидент в Солсбери продолжают использовать, чтобы вновь подгадить России и наказать ее дважды, трижды, четырежды за одно и то же. Однако слишком уж он сомнителен, этот повод. Вот и приходится создавать новую истерию в мировых СМИ и вытаскивать из загашников темы «агрессии» и «оккупации». А такие сателлиты, как Чехия, Эстония, Латвия и тем более Украина, всегда готовы сыграть вашингтонскую партию, как по нотам.