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США готовят новый ракетный удар по Сирии

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Американские СМИ сообщили о том, что помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в ходе встречи с секретарём Совбеза РФ Николаем Патрушевым передал тому важную информацию, касающуюся Сирии. В информационном агентстве Bloomberg утверждают, что Болтон сообщил Патрушеву о готовности США нанести новый ракетный удар по Сирии.

В материале говорится о предупреждении следующего характера: удар США нанесут, если Дамаск применит химическое оружие.




Болтон заявил, что у разведки США имеется информация о том, что сирийские власти готовятся использовать химическое оружие в одной из провинций страны.

При этом американским чиновником, а точнее СМИ, которые на него ссылаются, не сообщается о том, так откуда у армии Сирии химическое оружие, если в своё время весь химарсенал САА был вывезен с территории САР под контролем миссии ОЗХО? Мало того, США сами выступили в качестве гаранта того самого вывоза. Значит ли это, что химоружие оставалось на территориях, подконтрольных боевикам, которых сами Соединённые Штаты и их союзники опекали и опекать в известной степени продолжают?

В материале «Блумберг» утверждается, что войска Асада «готовятся применить химоружие в одном из последних районов Сирии, не контролируемых правительственными силами». Судя по всему, речь идёт об Идлибе. Это говорит о возможности новой провокации боевиков. Ожидать и нового завоза в Идлиб "Белых касок"?

Накануне в том числе и тему Идлиба обсуждал президент России с турецкой делегацией, в которую вошли глава МИД и представители турецких разведведомств.
Использованы фотографии:
bzns.media
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39 комментариев
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  1. Strashila Онлайн
    Strashila Сегодня, 05:54
    +7
    Вот и ларчик открылся... а кудай то делось часть Белых касок при драпаньи... их оказывается отправили готовить очередную пакость.
    1. Vard Офлайн
      Vard Сегодня, 06:00
      +7
      Это значит что они сами применят хим оружие... сами это обнаружат... тогда следуя логике развития событий бомбить надо белый дом...
      1. Неандерталец Онлайн
        Неандерталец Сегодня, 06:08
        +13
        Правильно Яков Кедми говорил "Вы русские все ждети ,когда вас по лицу ударят и только потом начинаете действовать.."
        Тут уже ногами скоро пинать начнут, а мы все выражаем озабоченность..Эх Россия!
        1. Например Офлайн
          Например Сегодня, 09:31
          0
          Цитата: Неандерталец
          Эх Россия!

          Блумберг, написал херню, СМИ перепечатали, а в итоге вы ходите обиженным.
          При чем тут Россия?
          Это ваш личный диагноз. hi
          1. Случайный Офлайн
            Случайный Сегодня, 10:02
            +1
            Цитата: Например
            При чем тут Россия?
            Это ваш личный диагноз.

            При том, что Мы ,как всегда...будем смотреть на летящие Топоры и потом рассказывать, что..."гранаты у нас не той системы" wassat
            1. Случайный Офлайн
              Случайный Сегодня, 10:23
              0
              Цитата: Случайный
              Мы ,как всегда...будем смотреть на летящие Топоры и потом рассказывать, что..."гранаты у нас не той системы"

              О...."урякалки"..подтянулись wassat
    2. Неандерталец Онлайн
      Неандерталец Сегодня, 06:57
      0
      Цитата: Strashila
      их оказывается отправили готовить очередную пакость.

      Закладки то у них остались ..Подорвут просто и вой начнется ,вот белые каски ушли и некому помочь "бедному сирийскому народу" Все мрази просчитали..
    3. Сармат Саныч Офлайн
      Сармат Саныч Сегодня, 08:29
      +2
      Матрасня в своём репертуаре, разгон на рубль удар на копейку. Опять пшикнут в лкжу, запустив 100 топоров из которых большую часть сирийцы собьют "Панцырями", а остальных несколько штук уничтожат какой-нибудь сарайlaughing. Заодно ещё наши их подлодки погоняют))).
  2. игорка357 Офлайн
    игорка357 Сегодня, 06:10
    +2
    Ждем провокаций..!Уже даже не смешно, сами предупреждают.Ну не настолько же Асад дурачек, что бы применять хим оружие, даже если оно у него имеется!
    1. ROSS 42 Офлайн
      ROSS 42 Сегодня, 06:24
      -4
      Цитата: игорка357
      Ну не настолько же Асад дурачек, что бы применять хим оружие, даже если оно у него имеется!

      wassat Разумеется нет...Ему уже пора применять С-400 и "Искандер" (Калибры") с ЯБП малой мощности по источникам ракетных ударов. Этих комплексов у него тоже полно. Как и "Кинжалов" и прочего оружия... yes Откуда? Да оттуда, откуда растут уши, за которые периодически притягивают сообщения о химических атаках... wassat
  3. Nychego Офлайн
    Nychego Сегодня, 06:21
    +1
    В общем, ситуацию эту мы ещё в детстве изучали: "Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать!".
    Естественно "химатака" "состоится" - опять все мы посмотрим весьма средне сделанные видеопостановки. Естественно, США предупредят минобороны ВФ о том, куда будут бить (а это окажется что-то из структурных элементов ударов по Израилю), естественно Россия не вякнет, но Конашенков потом не забудет рассказать, как из ста пятидесяти выпущенных ракет пятьдесят упало в море, сто двадцать сбили сирийские ПВО, а долетевшие девяносто пять не взорвались.
    Это такая игра, которая устраивает больших дядей, потому уже фактически вошла в обиход.
    1. cariperpaint Онлайн
      cariperpaint Сегодня, 07:06
      +1
      Я иногда поражаюсь от людей. Что значит не вякнет? После удара по третьей стране надо атаковать носители,т.е.обьявить войну коалиции? Вы завещание уже написали? Детей в тайгу вывезли подальше от городов? Ну головой то когда уже думать начнете то?!
      1. Steen Офлайн
        Steen Сегодня, 08:43
        0
        Так на ВО больше половины генералов и маршалов, объяты тяжко думой и возмущены: "Доколь терпеть мы будем столько мук?
        Вон вражи издеваются вокруг. Плетут, сплетают небылицы, лгут,
        Нелепые придумывают басни.
        Доколь терпеть такой навет напрасно?
        Давайте жахнем".)))
      2. Nychego Офлайн
        Nychego Сегодня, 09:16
        0
        Цитата: cariperpaint
        Я иногда поражаюсь от людей. Что значит не вякнет? После удара по третьей стране надо атаковать носители,т.е.обьявить войну коалиции? Вы завещание уже написали? Детей в тайгу вывезли подальше от городов? Ну головой то когда уже думать начнете то?!

        Вы заметили, что в тексте есть слово "естественно"?
        Не вякнет, ибо не готова к эскалации конфликта и не желает-не может-не имеет права защищать сирийские объекты, даже если на них могут быть российские специалисты.
        Вон, с окрошкой из "вагнера" американцы переиграли вчистую: и расколошматили, и предъявить им нечего, ибо незаконное формирование на 0,4 помножили.
        И не нервничайте так на предмет БП - если начнётся, то завещания кропать особого смысла не будет, а дети очень быстро станут, скорее всего, крысиным кормом, как и 99% мирняка.
      3. asv363 Офлайн
        asv363 Сегодня, 10:18
        +1
        Цитата: cariperpaint
        Я иногда поражаюсь от людей. Что значит не вякнет? После удара по третьей стране надо атаковать носители,т.е.обьявить войну коалиции? Вы завещание уже написали? Детей в тайгу вывезли подальше от городов? Ну головой то когда уже думать начнете то?!

        Навскидку, вот Вам два примера: война в Корее, война во Вьетнаме. И не стоит выдумывать, что США не знали с кем воюют. Если Вы трус, так и напишите. В завещании.
  4. askort154 Офлайн
    askort154 Сегодня, 06:26
    +5
    Англосаксы сели на новый конёк. Раньше было: борьба с коммунизмом, потом "СССР страна агрессор", потом "нарушение прав человека", потом "Россия страна агрессор", сейчас оседлали "сирийско-скрипальское химоружие". Сами расписывают сценарий, сами-же его и исполняют, раздувая через ангажированные СМИ.
    1. ROBIN-SON Офлайн
      ROBIN-SON Сегодня, 10:37
      0
      Проблема сприпаля решилась бы просто. По такой статье не надо было применять УДО. То же по МБХ. Хотя нашли бы других скрипачей....
  5. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 06:40
    +2
    Ударят, гады, как пить дать без всяких если! Наврут на весь мир, что якобы ОБС о том что лично Асад ночью с дельтоплана триста бомб химических сбросил -янки врать, как с горы котиться! !!
  6. rotor Офлайн
    rotor Сегодня, 06:56
    +2
    Болтон накануне переговоров с Патрушевым заявлял журналистам, что США "видят планы сирийского режима возобновить наступательные военные действия в провинции Идлиб", и что Вашингтон ответит "самым решительным образом", "если сирийский режим применит химическое оружие".


    Читаем между строк. Если Асад начнёт наступление в Идлибе, США очередной раз выразят протест топорами. И повод как всегда "найдут".
    1. cariperpaint Онлайн
      cariperpaint Сегодня, 07:08
      +1
      Этого все давно ждали. Последнюю провинцию они будут защищать, как только смогут. Им очаг военный терять нельзя. Будут находить там все от химического оружия до канибализма сирийских солдат. Еще и новое что то придумают уверен.
  7. Комментарий был удален.
  8. Огонёк Офлайн
    Огонёк Сегодня, 07:03
    0
    Цитата: ROSS 42
    Цитата: игорка357
    Ну не настолько же Асад дурачек, что бы применять хим оружие, даже если оно у него имеется!

    wassat Разумеется нет...Ему уже пора применять С-400 и "Искандер" (Калибры") с ЯБП малой мощности.

    Чтобы не обвиняли в применении химического оружия надо применить ядерное - то есть оружие массового поражения, как и химическое? Где здравый ум?)))
  9. МВГ Офлайн
    МВГ Сегодня, 07:06
    0
    Мы отличаемся от них тем, что демонстрируем свое оружие для сдерживания, а они же его тупо применяют. Может быть пора и нам применить свое оружие где нибудь рядом с базой США? "Солнцепек" для этого подошел бы идеально...
    1. cariperpaint Онлайн
      cariperpaint Сегодня, 07:21
      +1
      Он на дистанцию залпа даже не доедет)
    2. мордвин 3 Онлайн
      мордвин 3 Сегодня, 11:09
      0
      Цитата: МВГ
      Мы отличаемся от них тем, что демонстрируем свое оружие для сдерживания, а они же его тупо применяют

      Т.е. удар калибрами, это так, салют ко дню рождения Путина был?
  10. кровосос Офлайн
    кровосос Сегодня, 07:31
    0
    "...удар США нанесут, если Дамаск применит химическое оружие."
    Бла, бла, бла...
    Бряхня ! tongue
  11. Yak28 Онлайн
    Yak28 Сегодня, 07:53
    +1
    Даже если США и нанесут ракетный удар по Сирии,или даже собьют наш самолёт,то кроме словесных угроз и недовольных лиц российского МИДа им ничего не грозит.РФ далеко не СССР ,и в штатах это прекрасно понимают,поэтому у американцев развязаны руки
  12. профессор Офлайн
    профессор Сегодня, 08:00
    -6
    При этом американским чиновником, а точнее СМИ, которые на него ссылаются, не сообщается о том, так откуда у армии Сирии химическое оружие, если в своё время весь химарсенал САА был вывезен с территории САР под контролем миссии ОЗХО?

    Весь? То есть его раньше (по официальным заявлениям Дмаска) вообще не было, а потом он ВЕСЬ был вывезен...

    В информационном агентстве Bloomberg утверждают, что Болтон сообщил Патрушеву о готовности США нанести новый ракетный удар по Сирии.

    И опять бравые сирийские ПВОшники перехватят десяток КР и даже одну неразорвавшуюся отдадут россиянам, а те продемонстрируют её всему миру. Верю. wassat
    1. Грибок Офлайн
      Грибок Сегодня, 08:02
      0
      А ты как хотел. На то оно пво и создано чтобы сбивать ракеты. Это не ваш унылый купол.
    2. Foxmara Офлайн
      Foxmara Сегодня, 10:12
      +3
      Цитата: профессор
      Весь? То есть его раньше (по официальным заявлениям Дмаска) вообще не было

      Мало ли кто что заявляет? Израиль до сих пор утверждает, что у него нет ЯО. А ну как найдет разведка США - а это то же ОМП, только хуже. Будем бомбить я Изаиль?
      Цитата: профессор
      а потом он ВЕСЬ был вывезен...

      А это уже под контролем ОЗХО и тех же штатов делалось. Не верите им тут или там?
      Цитата: профессор
      И опять бравые сирийские ПВОшники перехватят десяток КР и даже одну неразорвавшуюся отдадут россиянам, а те продемонстрируют её всему миру. Верю.

      Чья б корова мычала, дэ? Вы даже новейшими противоракетами не в состоянии перехватить старые советские БАЛЛИСТИЧЕСКИЕ ракеты, т.е. то, чья траектория просчитывается любым компьютером. Ладно, в террористов, а если бы они летели в Израиль? Больше половины ваших военных успехов - это сокрытие одной информации и пиар другой. Сначала свое бревно уберите, потом на других показывайте. hi
      1. профессор Офлайн
        профессор Сегодня, 11:27
        -1
        Цитата: Foxmara
        Мало ли кто что заявляет? Израиль до сих пор утверждает, что у него нет ЯО. А ну как найдет разведка США - а это то же ОМП, только хуже. Будем бомбить я Изаиль?

        1. Так мы верим Сирии или "Мало ли кто что заявляет? "
        2. Израиль никогда не заявлял, что у него нет ЯО.

        Цитата: Foxmara
        А это уже под контролем ОЗХО и тех же штатов делалось. Не верите им тут или там?

        Верю, но они заявляли о "всех ИЗВЕСТНЫХ им запасах ХО".

        Цитата: Foxmara
        Чья б корова мычала, дэ? Вы даже новейшими противоракетами не в состоянии перехватить старые советские БАЛЛИСТИЧЕСКИЕ ракеты, т.е. то, чья траектория просчитывается любым компьютером. Ладно, в террористов, а если бы они летели в Израиль?

        1. Мы никогда не хвалимся на весь мир несуществующими успехами.
        2. Будут лететь в нас старые баллистические ракеты- перехватим.

        Цитата: Foxmara
        Больше половины ваших военных успехов - это сокрытие одной информации и пиар другой.


        Например?

        Цитата: Foxmara
        Сначала свое бревно уберите, потом на других показывайте.

        Мы никогда не хвалимся на весь мир несуществующими успехами. В нашем лексиконе нет слова "неимеющияналоговвмире". hi
  13. Vadim851 Офлайн
    Vadim851 Сегодня, 08:17
    +2
    Показушный (договрной) удар несколькими десятками топоров вполне возможен. Утилизация старых ракет, тренировка ВМС, истощение арсенала ПВО а также показать значимость. Тактическое значение удара вряд ли будет большим. Сравнивая удары Израиля и США по Сирии сразу видно кто воюет по-настоящему.
  14. Ольга Доновина Офлайн
    Ольга Доновина Сегодня, 08:45
    +1
    Думаю, что пiндocячья мep3ocть и терезка-отравительница таки вскочат в апокалипсис.

    Как им обидно! В болте – болт, и во всей пiндocне болт, где такое было видано?
  15. NordUral Офлайн
    NordUral Сегодня, 10:15
    0
    Все чешется в одном месте у англосаксов заокеанских. Смотрите, найдется кол для этого вашего местечка.
  16. nikvic46 Офлайн
    nikvic46 Сегодня, 10:15
    0
    Я ничего не могу сказать о намерениях США против Сирии.Их заедает то,что сирийцы возвращаются на
    родную землю.
  17. ROBIN-SON Офлайн
    ROBIN-SON Сегодня, 10:32
    +2
    Болтон сказал, наши гонят флот в Средиземку. Завтра скажут, что на Черное море, типа Донбасс угроза мировой цивилизации. Так и будем флот гонять? Штатники знают, что даже если там (на СМ) будет 100-200 кораблей ВМФ РФ, они не будут препятствовать ракетным запускам. Нам потом скажут, что ПЛ "Азимут" гоняла коалицию неделю по морю.
    Какая то непонятка. И сколько мы еще так будем себя вести, если Запад нас переигрывает? Неудивительно, что грузины поют с Меркель песни, хохлы 3 года "воюют" с РФ и т.д.
    Не могу ничего предложить, т.к. для анализа информации в данном случае надо иметь 2 суперкомпьютера включенных в параллель для принятия решения. И то не факт.
  18. APASUS Офлайн
    APASUS Сегодня, 10:44
    +1
    Когда крысу загоняют в угол - она всегда идет в атаку!
    Американцы чем то напоминают загнанного зверя ,реакция агрессивная и полное отсутствие логики действий.Я так понимаю где то мы им реально перешли дорогу и очень похоже это доллар ? Все разговоры о новых системах расчета ,могут в один день похоронить США.....................
    1. мордвин 3 Онлайн
      мордвин 3 Сегодня, 11:12
      0
      Цитата: APASUS
      Американцы чем то напоминают загнанного зверя ,реакция агрессивная и полное отсутствие логики действий.

      По моему, это к нам более подходит. Только агрессии еле видно.
  19. Ros 56 Офлайн
    Ros 56 Сегодня, 12:25
    0
    Вот через ООН и надо раздуть шумиху и штаты нагнуть, а представьте документацию и доказательства по сирийскому химоружию. Они хоть и наглые, но если на них конкретно наехать, да еще не в одиночку, а толпой, то малость поутихнут и долбить их и постоянно в дерьмо рожей макать.
    1. spektr9 Онлайн
      spektr9 Сегодня, 13:09
      0
      Вот через ООН и надо раздуть шумиху и штаты нагнуть
      И выразить глубокую озабоченность ...
      Они хоть и наглые, но если на них конкретно наехать, да еще не в одиночку, а толпой
      Из кого толпу собираетесь набирать ?