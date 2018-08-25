США готовят новый ракетный удар по Сирии
Американские СМИ сообщили о том, что помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в ходе встречи с секретарём Совбеза РФ Николаем Патрушевым передал тому важную информацию, касающуюся Сирии. В информационном агентстве Bloomberg утверждают, что Болтон сообщил Патрушеву о готовности США нанести новый ракетный удар по Сирии.
В материале говорится о предупреждении следующего характера: удар США нанесут, если Дамаск применит химическое оружие.
Болтон заявил, что у разведки США имеется информация о том, что сирийские власти готовятся использовать химическое оружие в одной из провинций страны.
При этом американским чиновником, а точнее СМИ, которые на него ссылаются, не сообщается о том, так откуда у армии Сирии химическое оружие, если в своё время весь химарсенал САА был вывезен с территории САР под контролем миссии ОЗХО? Мало того, США сами выступили в качестве гаранта того самого вывоза. Значит ли это, что химоружие оставалось на территориях, подконтрольных боевикам, которых сами Соединённые Штаты и их союзники опекали и опекать в известной степени продолжают?
В материале «Блумберг» утверждается, что войска Асада «готовятся применить химоружие в одном из последних районов Сирии, не контролируемых правительственными силами». Судя по всему, речь идёт об Идлибе. Это говорит о возможности новой провокации боевиков. Ожидать и нового завоза в Идлиб "Белых касок"?
Накануне в том числе и тему Идлиба обсуждал президент России с турецкой делегацией, в которую вошли глава МИД и представители турецких разведведомств.
В материале говорится о предупреждении следующего характера: удар США нанесут, если Дамаск применит химическое оружие.
Болтон заявил, что у разведки США имеется информация о том, что сирийские власти готовятся использовать химическое оружие в одной из провинций страны.
При этом американским чиновником, а точнее СМИ, которые на него ссылаются, не сообщается о том, так откуда у армии Сирии химическое оружие, если в своё время весь химарсенал САА был вывезен с территории САР под контролем миссии ОЗХО? Мало того, США сами выступили в качестве гаранта того самого вывоза. Значит ли это, что химоружие оставалось на территориях, подконтрольных боевикам, которых сами Соединённые Штаты и их союзники опекали и опекать в известной степени продолжают?
В материале «Блумберг» утверждается, что войска Асада «готовятся применить химоружие в одном из последних районов Сирии, не контролируемых правительственными силами». Судя по всему, речь идёт об Идлибе. Это говорит о возможности новой провокации боевиков. Ожидать и нового завоза в Идлиб "Белых касок"?
Накануне в том числе и тему Идлиба обсуждал президент России с турецкой делегацией, в которую вошли глава МИД и представители турецких разведведомств.
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