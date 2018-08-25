Уровень безработицы в России. Регионы-лидеры и аутсайдеры

Росстат объявил об очередном достижении по уровню занятости населения в России. Если верить данным ведомства, то безработица в РФ снизилась до рекордно низких значений – 4,7%.Объявлены федеральные округа, где она наиболее высокая и наиболее низкая. Так, Центральный федеральный округ удерживает лидирующую позицию по уровню занятости населения. Уровень безработицы в ЦФО, по официальной статистике, составляет всего 2,8%.Антирекорд в очередной раз показал Северо-Кавказский федеральный округ. В СКФО не работает каждый десятый представитель экономически активного населения (10,1%).Если говорить о безработице по субъектам федерации, то здесь есть конкретный «лидер» - Республика Ингушетия. Безработных здесь больше четверти – 26,4%. Не многим лучше показатели в республике из другого федерального округа – в Туве (около 20,5%).Лучшие показатели по уровню занятости традиционно за все последние годы демонстрируют Москва и Санкт-Петербург. В этих городах безработица составляет 1,2 и 1,4 процента соответственно.Отмечено, что на селе уровень безработицы по стране несколько выше, чем в городе. В городской местности – 4,2%, в сельской – около 6,3%.Ранее в правительстве заявили, что намереваются принять меры, чтобы сделать занятость россиян «прозрачной» - с той целью, чтобы с трудовой деятельности платились налоговые отчисления в бюджет.