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Уровень безработицы в России. Регионы-лидеры и аутсайдеры

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Росстат объявил об очередном достижении по уровню занятости населения в России. Если верить данным ведомства, то безработица в РФ снизилась до рекордно низких значений – 4,7%.

Объявлены федеральные округа, где она наиболее высокая и наиболее низкая. Так, Центральный федеральный округ удерживает лидирующую позицию по уровню занятости населения. Уровень безработицы в ЦФО, по официальной статистике, составляет всего 2,8%.




Антирекорд в очередной раз показал Северо-Кавказский федеральный округ. В СКФО не работает каждый десятый представитель экономически активного населения (10,1%).

Если говорить о безработице по субъектам федерации, то здесь есть конкретный «лидер» - Республика Ингушетия. Безработных здесь больше четверти – 26,4%. Не многим лучше показатели в республике из другого федерального округа – в Туве (около 20,5%).

Лучшие показатели по уровню занятости традиционно за все последние годы демонстрируют Москва и Санкт-Петербург. В этих городах безработица составляет 1,2 и 1,4 процента соответственно.

Отмечено, что на селе уровень безработицы по стране несколько выше, чем в городе. В городской местности – 4,2%, в сельской – около 6,3%.

Ранее в правительстве заявили, что намереваются принять меры, чтобы сделать занятость россиян «прозрачной» - с той целью, чтобы с трудовой деятельности платились налоговые отчисления в бюджет.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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70 комментариев
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  1. Heterocapsa Офлайн
    Heterocapsa Сегодня, 09:23
    +4
    самый большой бич ,даже не безработица а пьянство.Практически ни одной недели не проходит чтобы у нас на предприятии не уволили за пьянку.На их место приходят с виду нормальные...но тоже бухают.Как же надоели эти слабовольные алконавты которые даже до 17 часов рабочего дня потерпеть не могут.Кстати заметил тенденцию у нас на предприятии гражданском очень много работает бывших военных.....всё бухают.Походу классно бухать и терять работу.Это наверное как то помогает по жизни.Плевать что есть семья....с утра выпил и весь день в труху.
    1. Heterocapsa Офлайн
      Heterocapsa Сегодня, 09:34
      -10
      от смотрите алконавт один отминусил.Любишь выпить на работе да? патриотичненько видимо.
      1. mr.fafes Офлайн
        mr.fafes Сегодня, 10:34
        -3


        Heterocapsa.
        Ваши умственные способности, просто поражают!
        Самый большой бич России, это "люди" с искаженным мировосприятием-слабым умом и шизофренией!
        У вас как не слово, так бухать, видимо часто вы его поизносите, что оно стало таким родным вам!
        Не знаю в какой помойке вы живёте, и в каком бечевнике работаете, но не у ково кроме вас таких проблем нет! Может вам, уволиться из этого бечевника и съехать с этой помойке. А лучше свалить из страны!
        1. raw174 Офлайн
          raw174 Сегодня, 10:56
          +3
          Цитата: mr.fafes
          не у ково кроме вас таких проблем нет!

          Вы не правы, я живу в селе и с Heterocapsa согласен. Пьянство действительно большая проблема. Я не знаю непьющих нетрудоустроенных людей. Все те кто живёт за чертой бедности (из тех, кого я знаю) - бухарики.
          1. mr.fafes Офлайн
            mr.fafes Сегодня, 11:50
            +2
            Ваше село это вся э Россия. Вы можете говорить за себя и про своё село, а не про всю страну.
            А этот неадекват пишет что это проблема всей России!
          2. мордвин 3 Онлайн
            мордвин 3 Сегодня, 12:59
            0
            Цитата: raw174
            Я не знаю непьющих нетрудоустроенных людей.

            А я вот знаю.
        2. Например Офлайн
          Например Сегодня, 10:57
          0
          безработица в РФ снизилась до рекордно низких значений – 4,7%.

          И займы населением денег в банках рекордные. Народ живет взаймы. И где тут радость? И в чем тут радость?
          Жить нужно как-то. Население вогнали в долги и радуются. Люди не гнушаться любой работы лишь бы сводить концы с концами.
          Посмотрите сколько народу за чертой бедности.
          А СМИ салютуют банкирам! А банкиры восхищаются сверхприбылями. Ура! сдираем шкуру с народУ сверх плана!

          При жизни в достатке многие мужчины желают что бы жены не работали, а занимались детьми и домом. По этому безработных становится БОЛЬШЕ.
          Низкая безработица в нашей стране говорит о финансовых трудностях народа.
          1. maxim947 Офлайн
            maxim947 Сегодня, 11:03
            0
            Население вогнали в долги и радуются.

            Кто вогнал?)) Население само прет за кредитами. Если здравого смысла в башке нет, то значит банки виноваты. Отличная логика. А бухают от лени. Кстати с наркотой беда не меньше, четверть сидящих - за наркоту.
            1. Например Офлайн
              Например Сегодня, 11:09
              +4
              Путин лично многократно повторяет, что нужно кредитовать население. Народ по словам Путина ДОЛЖЕН брать кредиты и покупать жилье. Платя две цены за квартиру. Банки кредитуют и застройщиков и покупателей. Офигенная экономика.
              А народ затем батрачит по десять лет на банкиров.
              Альтернатива есть? Альтернативу Президент озвучил хоть раз?

              К примеру реклама водки запрещена. А реклама загона народа в кабалу процветает.
              Возьми кредит и отвези его в Турцию сейчас!

              Если здравого смысла в башке нет, то значит банки виноваты.

              Хороший слоган. Когда закрывают очередной завод. Запрещают торговлю на улицах (рушат ларьки и павильоны). Оптимизируют работу поликлиник (выгоняя на улицу медработников) Ваш лозунг просто НАХОДКА! love
        3. alexmach Офлайн
          alexmach Сегодня, 12:05
          0
          Работал я в свое время в юности на металобазе, так вот там среди контингента грузчиков (которые ходят под кранами и в принципе находятся в опасной зоне) таких что бы не пили вроде бы и не было. Аж медосмотры по утрам проводить для них приходилось. Ну и увольняли за пьянку на работе тоже.
    2. Stas157 Онлайн
      Stas157 Сегодня, 09:35
      +8
      . Росстат объявил об очередном достижении

      Страна в кризисе, цены растут, рубль падает... а Росстат объявляет об очередном достижении. Просто череда побед какая то!!!
      Чему верить, собственным глазам или Росстату?
      Недавно Росстат объявлял о повышении средней зарплаты в России на 14%! Но, доллар с начала года скакнул с 55 до 68, почти на 25%. Задачка, так все же средняя зарплата у нас выросла или упала?
      1. Heterocapsa Офлайн
        Heterocapsa Сегодня, 09:37
        +5
        есть одна хорошая книга."Как лгать при помощи статистики" по моему называеться.Очень неплохая.Теперь я смеюсь над всеми таблицами по России 24 которые демонстрируют какой то рост.Так всё элементарно оказывается.Как технично нас дурят это просто жесть.
      2. Tusv Офлайн
        Tusv Сегодня, 10:25
        +1
        Цитата: Stas157
        Но, доллар с начала года скакнул с 55 до 68, почти на 25%. Задачка, так все же средняя зарплата у нас выросла или упала?

        Доллар не фига не наука hi 25% роста бумаги и что? У Нас 25% Инфляции? Не фига подобного.! Доллар у Нас в свободном плаванье. А кому он нынче нужен?. Ударение на Ё, в качестве презрения
        1. Stas157 Онлайн
          Stas157 Сегодня, 10:44
          -1
          Цитата: Tusv
          Доллар не фига не наука hi 25% роста бумаги и что? У Нас 25% Инфляции? Не фига подобного.!

          Так инфляция идет вслед за девальвацией. Часто это бывает с запаздыванием, как в России, но законы экономки никто не отменял. В России открытая экономика, открытый рынок, Россия член ВТО... Почти все цены привязаны к мировым.
          Для простого человека девальвация рубля на 25% означает рост цен на телефоны, телевизоры, ноутбуки, автомобили, турпоездки, фрукты и овощи... и многое из того что наша страна покупает заграницей. А вслед за этим идет и закономерное подтягивание и остальных цен.
          Разве это кому то еще не очевидно? hi
      3. ДЕДПИХТО Офлайн
        ДЕДПИХТО Сегодня, 10:42
        +3
        Росстат подгоняет цифры под пенсионную ,,реформу,,-вот мол посмотрите,в стране с занятостью почти порядок,значит в следствии повышения пенс.возраста почти никто не пострадает от безработицы.Мошенники. negative
      4. alexmach Офлайн
        alexmach Сегодня, 12:13
        -1
        средней зарплаты в России на 14%! Но, доллар с начала года скакнул с 55 до 68, почти на 25%. Задачка, так все же средняя зарплата у нас выросла или упала?

        Задача эта не простая. Так как считать то надо по так называемой покупательской способности. А это тоже дело не простое так как разные люди вообще покупают разное. Дело в том что не все цены пляшут синхронно с долларом и на ту же самую величину что и доллар. Со временем они конечно к курсу доллара подтягиваются, но происходит это в течении лет.

        Ну и не понятно что там с этим вашим долларом будет. Пик ли это падения, или ещё будет падать, или наоборот отиграет немножко.
    3. Генерал Песчаных Карьеров Онлайн
      Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 09:40
      +3
      А увольняют за сам факт пьянства или за косяки, связанные с пьянством?
      1. Heterocapsa Офлайн
        Heterocapsa Сегодня, 09:59
        -1
        им даже на встречу идут сразу не увольняют....по человечески предупреждение выносят без штрафов.Мол ну с кем не бывает.Но что вы думаете.Проходит небольшое количество времени.И снова бухое тело ползёт или вообще не выходит на работу.Увольняют "по собственному желанию".За сам факт нахождения на рабочем месте пьяным что влечёт за собой не качественное выполнение работ.Да и кому из мастеров нужен работник который пьяный залезет в механизм или электрощит пьяный.Они же ответственные люди.
        1. Генерал Песчаных Карьеров Онлайн
          Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 11:19
          +1
          Вот почему я задал этот вопрос про пьянство. Есть люди выпившие, но ответственные, а есть выпившие раздолбаи. Дело всё в дозе. Если человек серьёзный и ответственный, то нормальный начальник и слова не скажет, если от него пахнет. А если раздолбай, то всё равно, трезвый он или пьяный.
    4. Гаргантюа Офлайн
      Гаргантюа Сегодня, 09:44
      +19
      Цитата: Heterocapsa
      самый большой бич ,даже не безработица а пьянство

      Не переводите тему безработицы на тему пьянства. Пьянство и наркомания - общемировые проблемы, не только России. А вот огромный перекос по рабочим местам в пользу Москвы - это проблема, которую должно решать государство. В провинции осталось очень мало промышленных предприятий, которые раньше обеспечивали работой большинство горожан. Каждый человек, пишущий здесь комментарии, может привести много примеров того, как московские олигархи скупали в их регионе по дешевке заводы и фабрики, затем банкротили их, людей выкидывали на улицы, а площади сдавали в аренду или на их месте строили торговые центры. В итоге, сегодня имеем проблему, которая, так или иначе, влияет и на рождаемость, и на количество разводов, и на уровень жизни в целом.
      1. helmi8 Онлайн
        helmi8 Сегодня, 10:44
        +3
        Цитата: Гаргантюа
        может привести много примеров того, как московские олигархи скупали в их регионе по дешевке заводы и фабрики, затем банкротили их, людей выкидывали на улицы, а площади сдавали в аренду или на их месте строили торговые центры.

        В самый корень зрите. Именно так все и происходит в подавляющем большинстве случаев. Самое гадкое - что сюда входят и предприятия, которые работали на оборонку.
      2. Vita VKO Офлайн
        Vita VKO Сегодня, 11:47
        +2
        Цитата: Гаргантюа
        . А вот огромный перекос по рабочим местам в пользу Москвы - это проблема, которую должно решать государство

        Нужно переносить столицу за Урал, лучше в район Читы или Иркутска. Это позволит решить сразу много проблем, особенно связанных с коррупцией и круговой порукой. Тем более с Запада НАТО приблизилось вплотную, что серьезно сказывается на безопасности.
    5. Наблюдатель2014 Офлайн
      Наблюдатель2014 Сегодня, 09:44
      +13
      Heterocapsa (Владимир)
      самый большой бич ,даже не безработица а пьянство.Практически ни одной недели не проходит чтобы у нас на предприятии не уволили за пьянку.
      А вы трезвенник судя по всему? А как известно не пьёт
      або больна людына ,або подлюка laughing
      :: Не нужно путать божий дар с яичницей.Пьянство это отдельная песня.А в статье о липовых процентах по безработице.Ибо миллионы самозанятых людей в стране не зарегистрированы как безработные.И вообще в стране с трудовыми отношениями и достойной оплаты труда полный хаос.Так ещё и миллионы узбеков и прочих гастарбайтеров завозят в страну.Забирая хлеб у собственного народа.А потом орут что на пенсии денег нет.И отмазки типа вашего комментария про то что все россияне алкаши и работать не хотят.
      1. Heterocapsa Офлайн
        Heterocapsa Сегодня, 09:53
        +3
        Я просто очень не доволен колличеством пьющего населения на рабочих местах.И высказал своё мнение .Пьянство на работе огромный бич. Сколько умерло просто жесть унас спецов с золотыми руками,просто потому что бухали.Среди них и молодёжь.
        1. Наблюдатель2014 Офлайн
          Наблюдатель2014 Сегодня, 10:04
          +1
          Heterocapsa (Владимир)
          Я просто очень не доволен колличеством пьющего населения на рабочих местах.И высказал своё мнение .Пьянство на работе огромный бич. Сколько умерло просто жесть унас спецов с золотыми руками,просто потому что бухали.Среди них и молодёжь.
          Так поднимите до сотни тысяч минимум зарплату.Постройте всё для спорта и отдыха.И посмотрите как пьянство на убыль пойдёт.Пьянство от БЕЗНАДЁГИ!!!!! в 99,9% случаев.Так что дерзайте.Простой рецепт я вам озвучил. hi
          1. Heterocapsa Офлайн
            Heterocapsa Сегодня, 10:22
            +4
            какое пьянство от безнадёги я говорю работники предприятиями с достойной заработной платой бухают .
          2. cariperpaint Онлайн
            cariperpaint Сегодня, 10:28
            +2
            От какой к черту безнадеги? Кому вы эти сказки рассказываете? От лени все и желания не решать проблемы,а просто игнорировать их любым доступным способом.
            1. мордвин 3 Онлайн
              мордвин 3 Сегодня, 13:08
              0
              Цитата: cariperpaint
              +3
              От какой к черту безнадеги? Кому вы эти сказки рассказываете? От лени все и желания не решать проблемы,а просто игнорировать их любым доступным способом.

              Ну ка, найдите работу инвалиду, тыщ за двадцать, а я посмотрю, что у Вас получится.
          3. Krasnodar Офлайн
            Krasnodar Сегодня, 10:32
            -1
            Цитата: Наблюдатель2014
            Heterocapsa (Владимир)
            Я просто очень не доволен колличеством пьющего населения на рабочих местах.И высказал своё мнение .Пьянство на работе огромный бич. Сколько умерло просто жесть унас спецов с золотыми руками,просто потому что бухали.Среди них и молодёжь.
            Так поднимите до сотни тысяч минимум зарплату.Постройте всё для спорта и отдыха.И посмотрите как пьянство на убыль пойдёт.Пьянство от БЕЗНАДЁГИ!!!!! в 99,9% случаев.Так что дерзайте.Простой рецепт я вам озвучил. hi

            Не поможет. Как и с воровством на рабочем месте. Только жесткий контроль и только пинок под зад сразу и по статье.
        2. Мар.Тира Офлайн
          Мар.Тира Сегодня, 10:09
          +4
          Цитата: Heterocapsa
          Пьянство на работе огромный бич. Сколько умерло просто жесть унас спецов с золотыми руками,просто потому что бухали.Среди них и молодёжь.

          Ну так всё по Чубайсу.Они не вписались в рынок.Сейчас умирать будут и не алкоголики на рабочем месте,по новому закону о пенсиях.Нет у нас законов которые могут обуздать пьянство,Нет ЛТП,или центров реабилитации.Я уже убедился в этом став свидетелем семейной драмы родственников. Даже пьяного дебошира не могут упрятать хотя бы на ночь и оштрафовать без решения суда.Капитализм......!Зато Кадыров рапортует что у него всё прекрасно,и просит дать ещё больше денег,что бы было ещё прекраснее.Вот только кому????
      2. raw174 Офлайн
        raw174 Сегодня, 11:10
        -1
        Цитата: Наблюдатель2014
        Так ещё и миллионы узбеков и прочих гастарбайтеров завозят в страну.Забирая хлеб у собственного народа.

        У кого узбеки хлеб отобрали? Не пишите ерунду! Они работают там, где наши соотечественники не хотят. Убрать узбеков, русские их места не займут. Недавно искал специалиста, кафель положить, славяне этим не занимаются, делали чеченцы и неплохо сделали.
        1. мордвин 3 Онлайн
          мордвин 3 Сегодня, 13:14
          0
          Цитата: raw174
          ! Они работают там, где наши соотечественники не хотят.

          А ты работал рядом с ними? Я - да. С чего ты взял, что наши не хотят? Да, блин, когда я канаву лопатой рыл, эти дармоеды чаи гоняли.
  2. Василенко Владимир Офлайн
    Василенко Владимир Сегодня, 09:24
    +7
    филькина грамота, 90% не регистрируются
    1. Неандерталец Онлайн
      Неандерталец Сегодня, 11:58
      -1
      Цитата: Василенко Владимир
      филькина грамота, 90% не регистрируются

      Вы явно один из них ? wassat Алиментщик ? bully
      1. Василенко Владимир Офлайн
        Василенко Владимир Сегодня, 12:47
        0
        типа схохмили?!
        глупо и мимо
        просто живу на земле и знаю сколько трудоустроено и сколько зарегистрировано
  3. Неандерталец Онлайн
    Неандерталец Сегодня, 09:26
    +8
    Сплошные вахты в провинциях ...Скоро они(мужское население) свое здоровье потеряют и где то семьи разрушаться ! Вот это будет демографический провал по хуже 90-х!
    Такое ощущение ,что нас очередной раз уничтожают и очень цинично..
  4. Мистер Кредо Офлайн
    Мистер Кредо Сегодня, 09:29
    +8
    Смысл вставать на учёт по безработице? Пособие копеечное. Если тебе больше 35- ти, твои шансы уменьшаются. После 45- ти ещё меньше, почти нулевые но шансы есть. После 55- ти шансы нулевые. Люди просто не встают на учёт. Вот поэтому и безработица низкая. А если взять количество граждан трудоспособного возраста неплатящих налоги? Безработица будет космическая! Правительство уже приводило цыфры лиц трудоспособного возраста и число лиц этого возраста трудоустроенных. Цыфры страшные. Но для статистики берут позитивные. Если взять реальные цыфры, правительство надо гнать в шею.
    1. igorbrsv Офлайн
      igorbrsv Сегодня, 09:42
      +2
      После 45 смысл то как раз есть, если нет возможности трудоустроится совсем. Именно на бирже все непопулярные вакансии и работодатели с пониженной социальной ответственностьб
    2. Неандерталец Онлайн
      Неандерталец Сегодня, 10:45
      +1
      Цитата: Мистер Кредо
      Смысл вставать на учёт по безработице? Пособие копеечное.

      ха ха ха ..А если алименты платишь ? Там расчет идет из "средней зарплаты по России" laughing Там такие долги идут ..!!! Сколько мужиков просто спилось ,под этими драконовскими "средняя зарплата по России!" Это жуть ..Падлы !
    3. ДЕДПИХТО Офлайн
      ДЕДПИХТО Сегодня, 11:13
      0
      Мистер Кредо, поддерживаю.Примерно то-же самое я уже излагал в подобной теме.Хочу лишь добавить,что ложь Росстата стала просто чудовищна. Пишут,что на селе 6.3% am.. а 63 %(это еще мягко) они не хотят? Не от балды говорю,потому как в теме..у нас в северо-западном регионе,на протяжении 600км деревни практически на подножном корму. sad
    4. Ныробский Офлайн
      Ныробский Сегодня, 13:15
      +1
      Цитата: Мистер Кредо
      Правительство уже приводило цыфры лиц трудоспособного возраста и число лиц этого возраста трудоустроенных. Цыфры страшные.

      То ли Голодец, то ли Голикова вещала о том, что у нас 25 млн.человек работает в тени, сиречь они же не платят налогов. Вопрос как влезть им в карман заботит правительство больше, чем вопрос создания официальных рабочих мест. В России огромное количество народа перебивается на сезонном сборе и продаже дикоросов, после чего семьи живут до следующего сезона. Наверное по этой причине у некоторых представителей правительства выстреливают идеи сделать посещение лесов для сбора ягод и грибов платными для народа, что бы не жировали.
  5. Million Онлайн
    Million Сегодня, 09:33
    +4
    "В СКФО не работает каждый десятый представитель экономически активного населения "
    Тогда не понятно зачем им трасса за несколько триллионов!рублей???
    1. Silvestr Онлайн
      Silvestr Сегодня, 09:38
      0
      Цитата: Million
      Тогда не понятно зачем им трасса за несколько триллионов!рублей???

      придорожную торговлю развивать
      1. Неандерталец Онлайн
        Неандерталец Сегодня, 10:49
        +3
        Цитата: Silvestr
        Цитата: Million
        Тогда не понятно зачем им трасса за несколько триллионов!рублей???

        придорожную торговлю развивать

        Азербайджанцы , армяне... (которые руки немоют) и шашлыки насажывают, мяса купленного по дешевки у местных..А потом подымаются и также тухлятину продают..
  6. _Kotegpushisteg_ Офлайн
    _Kotegpushisteg_ Сегодня, 09:36
    0
    работы у народа нет на пенсию не пускают остается только бухать и лайкать демотиваторы
    1. cariperpaint Онлайн
      cariperpaint Сегодня, 09:56
      -3
      Работы нет? Да откройте вы сайт любой типо хедхантера да выбирайте. hr агенств куча- подберут все что хотите. Главное желание. Которого нет.
      1. _Kotegpushisteg_ Офлайн
        _Kotegpushisteg_ Сегодня, 09:59
        0
        спасибо открыли глаза!точно работа есть у народа)зарплаты нет(
        1. cariperpaint Онлайн
          cariperpaint Сегодня, 10:35
          +1
          В 45 лет при выходе на пенсию,многие впадают в ступор. Практически жизнь меняется во всем. Не все справляются с этим. Вижу это много лет. Половина стиснув зубы пытается работать,другая с мыслью что пенсия в принципе не маленькая садятся на пятую точку
      2. Мар.Тира Офлайн
        Мар.Тира Сегодня, 10:36
        0
        Цитата: cariperpaint
        hr агенств куча- подберут все что хотите. Главное желание.

        Насмешили!Главное желание у этих агенств ваши денежки,которые они просят за их услуги.Вот все и стараются!.
        1. cariperpaint Онлайн
          cariperpaint Сегодня, 10:38
          +1
          Платите не вы а работодатель. Размещение вакансий соискателей всегда было бесплатным.
      3. tomket Офлайн
        tomket Сегодня, 13:24
        0
        Цитата: cariperpaint
        вы сайт любой типо хедхантера да выбирайте. hr агенств куча- подберут все что хотите. Главное желание. Которого нет.

        Ага, вот сейчас хедхантер всех деревенских которые за 200 км от обл.центра и трудоустроит))) Вы бы чушь не писали бы....
  7. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 09:37
    +1
    Как говорится, бумага все стерпит! Неужели были созданы те самые миллионы высокотехнилогических рабочих мест? Я что-то пропустил? Запустили новые предприятия? Хотя, в плане запуска -экономика у страны реально в запущенном состоянии! !
  8. igorbrsv Офлайн
    igorbrsv Сегодня, 09:39
    +8
    Фактические данные по безработице ни о чем. Количество свободных вакансий у нас превышает спрос. Другое дело, что хотелось бы работать по специальности и за хорошую зарплату.
    1. Krasnodar Офлайн
      Krasnodar Сегодня, 10:15
      +4
      Цитата: igorbrsv
      Фактические данные по безработице ни о чем. Количество свободных вакансий у нас превышает спрос. Другое дело, что хотелось бы работать по специальности и за хорошую зарплату.

      Весь подростковый период у меня была мечта - чтобы девки модельной внешности меня удовлетворяли орально и платили за это по 1000 баков за раз. Но увы - детские мечты разбились о суровую реальность - никто денег мне за это давать не спешил, даже наоборот - девушки просили за это самое минимум поход в Кафе, причём в большинстве случаев как предоплату, да и внешности они были в основном далеко не модельной laughing
      Пришлось учиться, работая в охране, потом брать кредиты на открытие бизнеса, затем экономить во всем до копейки, чтобы эти кредиты отдавать. И вот лет через десять такой жизни начал выписывать себе более менее хорошие зарплаты и дивиденды. А что мечта детства, спросите вы? А не фига - ни одна девка до сих пор мне за это так ни разу и не заплатила crying Хотя я просил и на полном серьезе.
      Мораль той басни такова - для устройства по специальности на хорошую зарплату надо лет десять пахать, как папа Карло - и не факт, что все получится.
  9. эгссп Офлайн
    эгссп Сегодня, 09:40
    +5
    не надо делать упор на бывших военных. бухают все, и бывшие менты, таможенники, мчсовцы. А гражданские бухают еще больше, но это не так заметно.
    1. Heterocapsa Офлайн
      Heterocapsa Сегодня, 09:43
      0
      да неее я военных упомянул ввиду особенности и специфики сайта ВО. У Гражданских вообще страх что твориться это просто ужас.Народ спивается капитально.Даже те у кого и работа и хорошая зарплата.
  10. Стройбат запаса Офлайн
    Стройбат запаса Сегодня, 09:46
    +5
    Полный бред. Люди, потеряв работу, (далеко не все, но) пытаются встать на учёт в службе занятости. 95% из них отсеивается сразу. Просто задача службы занятости - не регистрировать безработных. Поэтому любому желающему встать на учёт, как безработный, создают максимум препятствий, начиная от справок, "действующих только сегодня" и заканчивая графиком работы, когда ты должен одновременно быть в трёх кабинетах, причём уже записями из каждого из них.
    Так что говорить об уровне безработицы клоуны росстата могут что угодно. Только верить им нельзя ни в коем случае
  11. Улиточник N9 Офлайн
    Улиточник N9 Сегодня, 09:53
    +7
    Ложь (имеется в ввиду низкий уровень безработицы). В глубинке работы нет вообще-мужики валят оттуда в места где можно хоть что-то заработать. Кроме того, доход огромной части работающего населения не превышает пресловутого "прожиточного минимума" и даже меньше и такую "работу" и "работой" назвать трудно, это что-то напоминающее "работу за миску похлебки". Статистика вообще, не отражает реальной картины на рынке труда и не показывает полную картину безработицы в стране. Потерявшие работу люди не идут регистрироваться в "службу занятости"-предпочитают сами искать работу через разные веб-сайты или просто ходя по конторам, компаниям, заводам и пр. Причем это делают иногда годами.
    1. Грибок Офлайн
      Грибок Сегодня, 10:25
      +1
      Я даже больше скажу валят не из глубинок а со всего СНГ в Россию работать. Работа есть. Только не всем подходит.
      1. Улиточник N9 Офлайн
        Улиточник N9 Сегодня, 10:46
        -1
        Ага. К примеру, я строил дачу и вызвал экскаватор для копания ям под фундамент дома и под очистные сооружения-меньше, чем за день все сделали. У соседа, когда он строился, вместо экскаватора(типа дорого) такие же ямы копали сами строители - чучмеки, вручную, несколько дней все копали и копали.... типа: рабочие места...да...
    2. cariperpaint Онлайн
      cariperpaint Сегодня, 10:53
      +1
      На то она и статистика. А что касается трудовой внутренней миграции... Так во всем мире так.
  12. мичман Офлайн
    мичман Сегодня, 10:01
    +4
    Безработица это ужас для нормального человека. А нормальным человеком надо становиться с детства. Беда еще в том, что специалисты работают не по полученной в процессе обучения специальности. Сегодня по специальности работают процентов 30 людей. Как можно работать по специальности когда за годы реформ только в ВПК России ликвидировано около 1500 предприятий. Вот за это меченому и алкашу поставлен памятник. Для предприятий подчиненных мне до 1989 года (их было 45) мы готовили специалистов начиная с 9-10 классов. Затем ВУЗ или техникум. Предприятия работали в три смены. В настоящее время я вхожу в проходную предприятия Концерна на проходной вывеска "Открыта с 6.00 до 19.30". В 1988 году пришлось проектировать предприятие в Партизанске для моего ГУ, т.к. закрывалась шахта, а народ надо было устраивать на работу. Возрастной уровень тогда на подчиненных мне предприятиях был: 30 % специалистов до 35 лет. А сейчас?
  13. APASUS Офлайн
    APASUS Сегодня, 10:21
    +4
    Росстат казенная контора и как правило ведет по линии Партии,что вы от них хотите. При том что в РФ пособие по безработице на которое даже прожить нельзя,ниже прожиточного уровня ,многие безработные предпочитают не регистрироваться вообще,смысла нет!
    Клоуны !
    Правительство РФ в Постановлении от 17 декабря 2014 г. № 1382 «О размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2014 год» установило: — минимальная величина пособия по безработице в размере 850 рублей. — максимальная величина пособия по безработице в размере 4900 рублей.
  14. Неандерталец Онлайн
    Неандерталец Сегодня, 10:55
    +4
    Отмечено, что на селе уровень безработицы по стране несколько выше, чем в городе. В городской местности – 4,2%, в сельской – около 6,3%.

    Знаю я эти биржи , ходил как то ..Это жуть просто! И не дай бог мужики вам там в очередях посидеть СТЫДНО и унизительно.. А деваться то некуда, в провинции !
    1. Улиточник N9 Офлайн
      Улиточник N9 Сегодня, 11:13
      +3
      А чего там стыдного? Я не один раз, поначалу становился там на учет, покуда еще платили более или менее. Потом, когда стали платить фиксированную сумму, независимо от зарплаты, то, что тебе насчитают "добрые" инспекторы-самый мизер,-пропал весь смысл в этом, ибо стоимость билетов на автобус, чтобы доехать до этой службы и обратно, превысила само "пособие", которое мне насчитывали, да и напряжно было ходить по пустопорожним вакансиям, которые тебе там давали-самый отстой, куда даже гастеры отказывались идти-ибо кидалово полное, как с зарплатой, так и с условиями работы. А сейчас так вообще, стали посылать не на производство, а в хитропопые аутсорсинговые компании-типа иди- там тебе дадут вакансию, ага-а там "двойное кидалово": при мне чувак с ножом на инспектора кидался за то, что его чуть ли в рабство "продали"-три месяца без зарплаты он отпахал(типа стажер), обещаниями кормили, а потом за дверь выставили, типа "не подошел". И такие конторы только "вакансии" и предоставляют-лохов разводят по полной. Еще напрягали тогда, типа "инспекторы", у которых получал вакансии, разодетые от "кутюрье", обвешанные золотыми бирюльками с ног до головы, разговаривающие с тобой поджатыми губами с брезгливостью, как барин с холопом. Теперь, правда, дресс код ввели у них, но и то, золотишко с брилликами, иногда "просвечивает"- колечки то вросли в пальчики-не снять. wink
  15. iouris Онлайн
    iouris Сегодня, 11:02
    0
    Ранжирование по степени следующее: ложь, наглая ложь, статистика.
  16. Rostislav Офлайн
    Rostislav Сегодня, 11:26
    -1
    После таких заметок вспоминается незабвенное "есть ложь, есть наглая ложь, и есть статистика".
  17. Дважды майор Офлайн
    Дважды майор Сегодня, 13:03
    0
    Круто. В Ярославле в негосударственные структуры хрен устроишься, если состоишь на бирже труда - работодатель туда должен справку давать... Полгода без работы, ищу с официальной ЗП - нет ничего, максимум 50%, остальное в конверте.
  18. Revival Офлайн
    Revival Сегодня, 13:03
    0
    Здесь вопрос простой.
    Работа нужна чтобы жить, прокормить семью. Жить Нормально. Не проводить время где-то где я работаю, а заработать на жизнь Нормальную.
    Следовательно, бОльшее количество работающих работы не имеют так как ЗП там не отвечает своему назначению.
  19. Revival Офлайн
    Revival Сегодня, 13:17
    0
    Пока у нас установлены: мизерный уровень ЗП в размере нищенства, пособия в размере нищенства, пенсии в размере нищенства, то это плевок в лицо всему населению.
    Поясню: если декларируется что времена тяжёлые, экономика не тянет, враг у ворот и т.д., то он должен быть как у ворот народа, так и министра и олигарха и депутата в равной мере иначе получается притворство со стороны власти.
    Если нет денег то для всех, тогда народ может понять и принять.
    А то странно вся страна в трудностях и мы тоже страна говорят чиновники мы тоже народ, сплотимся против трудностей, но почему тогда трудности не у всех, где единая судьба...?
    Если установленные минимумы декларируются как достаточные на достойную жизнь гражданина, то почему за чиновника в сотни и тысячи раз выше, ведь говориться что у нас все граждане равны по достоинству личности, правам?
    Не сходится и очень наглядно не сходится!