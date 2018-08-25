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Пойдёт в войска, когда перестанет пугать своим видом. Об экзоскелете "Ратник-3"

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В ходе проходящего в Подмосковье (а с недавних пор и во Владивостоке) военно-технического форума «Армия-2018» официальные лица продолжают озвучивать достойную внимания информацию о новых вооружениях и экипировке. Глава военно-научного совета Сухопутных войск ВС РФ Александр Романюта в частности рассказал журналистам о планах по внедрению в войска перспективного экзоскелета с активной его составляющей. Речь идёт об экзоскелете «Ратник-3», относящемся к третьему поколению подобного рода экипировки.

На данный момент разработан «Ратник-2» - второе поколение экипировки, способной снижать уровень нагрузки на опорно-двигательный аппарат военнослужащего. Разработчиком в данном случае выступают специалисты ЦНИИточмаш.

Пойдёт в войска, когда перестанет пугать своим видом. Об экзоскелете "Ратник-3"



Чем «Ратник-3» будет отличаться от своего предшественника?

По словам Александра Романюты, перспективный экзоскелет планируют оснастить электромоторами, получающими энергию от аккумуляторной батареи. Эти моторы должны позволить «сделать солдата сильнее и быстрее». Отмечено, что научно-исследовательская работа в рамках проекта «Ратник-3» уже завершена.

Александр Романюта сообщил журналистами, что планируется введение в эксплуатацию активного экзоскелета «Ратник-3» в 2025 году. К тому времени, как отмечает глава ВНС Сухопутных войск, «экзоскелет уже перестанет пугать, а станет нормальной конструкцией».

Одной из составляющих такой экипировки станет многофункциональный шлем с тепловизионным оборудованием, камерами слежения и иными датчиками. Также экипировка будет снабжена системой кондиционирования по типу космических скафандров. При этом сам боец в экзоскелете будет превращён в фактически управляемую командованием единицу, которая самостоятельно сможет принимать решение, связанное с поражением цели. Всё остальное – сетевой контроль в условиях боевых действий.
Использованы фотографии:
Ростех
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Российская боевая экипировка третьего поколения получит принципиально новые материалы
Боевая экипировка «Ратник» на подходе
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22 комментария
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  1. ДЕДПИХТО Офлайн
    ДЕДПИХТО Сегодня, 06:27
    +15
    Пугает-не пугает...Шо,вечернее платье от кутюрье? smile Главное удобство ,надежность и многофункциональность,ну и малый вес само собой.
    1. Неандерталец Онлайн
      Неандерталец Сегодня, 06:40
      +7
      Если русских хорошо разозлить ,они и без этих штучек куда хочешь дойдут ..)))
      Ну а если серьезно ,рад конечно . Наконец то о русском солдате стали заботится и питание и вот экипировка новая современная ..Но расслаблятся и надеятся на все эти электронные штучки нам нельзя .Враг коварен и нужно быть начеку!
    2. Bacha Офлайн
      Bacha Сегодня, 09:19
      +5
      Пугает... Немцев вид одних только черных бушлатов у морпехов до поноса доводил. Это нормально, враг обязан бояться)))
    3. Серый брат Офлайн
      Серый брат Сегодня, 10:21
      +2
      Цитата: ДЕДПИХТО
      Пугает-не пугает...Шо,вечернее платье от кутюрье?

      Имеется ввиду непривычность решения и и незавершённость конструкции, а не внешний вид.
      Не читайте заголовки - они жёлтые.
  2. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 06:36
    +2
    Так вы сперва со вторым "Ратником "решите все проблемы, чтобы он пошел в войска! А то завтра начнут армии уже и пятую версию обещать! !!
    1. ДЕДПИХТО Офлайн
      ДЕДПИХТО Сегодня, 06:43
      +2
      Промежуточные обещания между версиями забыли,типа ,,+,,++,, и т.д.yes
  3. Горный стрелок Офлайн
    Горный стрелок Сегодня, 07:05
    +2
    За такими экзоскелетами - будущее? Постепенно совершенствуя и развивая такую систему, мы превратим пехотинца в "минитанк", навешивая на него все более мощное вооружение, все более совершенную броню, увеличим скорость движения, и высоту прыжка... Пассивный углепластиковый, основанный на тонком понимании биомеханики - это очень порадовал. Ну, немножко пружин для запасенная энергии - у нас сухожилия так работают. Броней надо заниматься. Для солдат. Шлемы, связь, оптика. Активные экзоскелеты - имхо, это тупик. Логика их развития - танк.
    1. seos Офлайн
      seos Сегодня, 09:00
      0
      Современные технологии не позволяют создать полноценный экзоскелет... нет нормального источника питания и не разработаны искусственные мышцы (на электромоторах смысла делать нет)
      1. Серый брат Офлайн
        Серый брат Сегодня, 10:23
        0
        Цитата: seos
        (на электромоторах смысла делать нет)

        Смотря какое усилие добавлять, на электровелосипеде например можно отмахать километров сто если ещё и педали крутить.
    2. dvina71 Офлайн
      dvina71 Сегодня, 10:23
      +1
      Цитата: Горный стрелок
      Логика их развития - танк.

      Этой логике уже много веков..,она началась прям с первой драки,где использовали камни и палки,а не голые руки. Сначала был плотный строй,что бы увеличить ударную мощь и защитные возможности. В разных модификациях такой строй дошел до 18 века. В течении того времени росли ударные возможности дальнобойного оружия,что купировалось личной защитой бойца..щит,кольчуга(пластинчатый доспех.. ) и так продолжалось пока оружие не перешло на качественно новый уровень.. ,которому уже невозможно было противопоставить личную защиту.. строй стал распадаться..на шеренги,цепи..и в конце концов пришел к нынешнему виду.. и этот вид не окончательный. Строй будет еще разряжаться..,с получением новых защитных систем для бойцов и улучшения личного вооружения.
  4. федоров Онлайн
    федоров Сегодня, 07:10
    +6
    Осталось еще реактивный ранец присобачить и пару десятков беспилотников в виде нанопчел smile
    А если серьезно, то меня всегда интересовал вопрос - как в таком снаряжении к примеру ползти или перекатится на пару метров ? Нести кучу снаряжения, тащить вагон боеприпасов это понятно, а с остальным как ?
    1. Николай Николаевич Офлайн
      Николай Николаевич Сегодня, 08:57
      +2
      Цитата: федоров
      или перекатится на пару метров ? Нести кучу снаряжения, тащить вагон боеприпасов это понятно, а с остальным как ?

      Открыл дверь (люк) вышел и катайся... laughing .... думаю учтено это и не в последнюю очередь, а вьюки всегда солдаты с собой таскали, только в бой их не носили... Посмотрите экипировку, хоть ПМВ там тоже с полной, походной экипировкой не накатаешься... wink
    2. лис Офлайн
      лис Сегодня, 12:15
      0
      Цитата: федоров
      А если серьезно, то меня всегда интересовал вопрос - как в таком снаряжении к примеру ползти или перекатится на пару метров ? Нести кучу снаряжения, тащить вагон боеприпасов это понятно, а с остальным как ?

      если посмотреть на здоровье современной молодёжи,то эти изыски как раз для них,что бы броник не раздавил.
  5. XXXIII Офлайн
    XXXIII Сегодня, 07:32
    0
    глава ВНС Сухопутных войск, «экзоскелет уже перестанет пугать, а станет нормальной конструкцией».
    Это что такой юмор главы ВНС сухих войск, лучше бы показали как ратник-3 работает, хотя бы в тесте. А так манекен в "рыболовном" костюме в магазине МО не сильно пугает..... bully
  6. Olddetractor Офлайн
    Olddetractor Сегодня, 07:58
    +1
    Цитата: Горный стрелок
    Активные экзоскелеты - имхо, это тупик. Логика их развития - танк

    Не совсем согласен. Лучше всего итог развития подобных костюмов описал, на мой взгляд Хайнлайн в 1958-59, в Starship Soldier. Да, писатель фантаст. Но мыслил правильно
  7. Я русский Офлайн
    Я русский Сегодня, 08:17
    +2
    осталось отрастить биоробота и наступит эра аватаров...
  8. ltc35 Офлайн
    ltc35 Сегодня, 09:08
    +2
    Где-то я это уже видел... Сталкер!
  9. Ив762 Офлайн
    Ив762 Сегодня, 09:40
    -1
    laughing "Экзоскелетные войска РФ", эмблема..
  10. APASUS Офлайн
    APASUS Сегодня, 10:41
    0
    Я так и не понял из материала,нашим удалось решить проблему питания таких вот костюмов.Создали новый вид аккумулятора?
    1. Ив762 Офлайн
      Ив762 Сегодня, 13:05
      0
      Эксперт считает, что экзоскелет позволит солдату перепрыгивать траншеи в три метра длинной, а специальные приводы, работающие от батареек, облегчат солдату физическую нагрузку.
      -https://tvzvezda.ru/news/opk/content/201707111758-j8ji.htm
      Ящик батареек "Крона", там или "Планета"...
  11. Darth Gazgkull Офлайн
    Darth Gazgkull Сегодня, 12:08
    0
    А боевая броня и должна пугать врагов одним своим видом. Ну, и всем остальным тоже.
  12. kakvastam Офлайн
    kakvastam Сегодня, 12:53
    0
    Также экипировка будет снабжена системой кондиционирования по типу космических скафандров.

    Здорово, конечно, но чересчур оптимистично. Для войн с папуасами - в самый раз, но при серьёзном конфликте будет не до обслуживания всяких "высокотехнологичных" примочек, и при их отказе придётся выбрасывать это чудо техники целиком.