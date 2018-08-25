Пойдёт в войска, когда перестанет пугать своим видом. Об экзоскелете "Ратник-3"

В ходе проходящего в Подмосковье (а с недавних пор и во Владивостоке) военно-технического форума «Армия-2018» официальные лица продолжают озвучивать достойную внимания информацию о новых вооружениях и экипировке. Глава военно-научного совета Сухопутных войск ВС РФ Александр Романюта в частности рассказал журналистам о планах по внедрению в войска перспективного экзоскелета с активной его составляющей. Речь идёт об экзоскелете «Ратник-3», относящемся к третьему поколению подобного рода экипировки.На данный момент разработан «Ратник-2» - второе поколение экипировки, способной снижать уровень нагрузки на опорно-двигательный аппарат военнослужащего. Разработчиком в данном случае выступают специалисты ЦНИИточмаш.Чем «Ратник-3» будет отличаться от своего предшественника?По словам Александра Романюты, перспективный экзоскелет планируют оснастить электромоторами, получающими энергию от аккумуляторной батареи. Эти моторы должны позволить «сделать солдата сильнее и быстрее». Отмечено, что научно-исследовательская работа в рамках проекта «Ратник-3» уже завершена.Александр Романюта сообщил журналистами, что планируется введение в эксплуатацию активного экзоскелета «Ратник-3» в 2025 году. К тому времени, как отмечает глава ВНС Сухопутных войск, «экзоскелет уже перестанет пугать, а станет нормальной конструкцией».Одной из составляющих такой экипировки станет многофункциональный шлем с тепловизионным оборудованием, камерами слежения и иными датчиками. Также экипировка будет снабжена системой кондиционирования по типу космических скафандров. При этом сам боец в экзоскелете будет превращён в фактически управляемую командованием единицу, которая самостоятельно сможет принимать решение, связанное с поражением цели. Всё остальное – сетевой контроль в условиях боевых действий.