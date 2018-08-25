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СМИ США: Информаторы в России перестали передавать ЦРУ важные сведения

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О тяжёлых временах для американской разведки рассказала газета The New York Times. Издание сообщает, что представители разведки США, отвечающие за российское направление, «стали получать существенно меньше информации от информаторов в Российской Федерации». Из материала NYT:
Многие информаторы не предоставляют данных в последние два года. Они затихли.




Далее высказываются предположения по поводу причин, которые привели к «молчанию» информаторов американских спецслужб. При этом в качестве главной причины называются «агрессивные действия российской контрразведки». И тут «российская агрессия»? Видимо, в отношении информаторов ЦРУ российским спецслужбам, в понимании американских репортёров, нужно вести себя исключительно услужливо?..


Из материала американского издания:
Источники не верят тому, что информаторы (...) могли быть убиты. Они приходят к выводу, что информаторы перешли на подпольную работу из-за агрессивных действий контрразведки Москвы.


Далее сообщается, что всё это может быть связано с «делом Скрипалей». Странный вывод, особенно если учесть, что «дело Скрипалей» Британия начала раскручивать с весны текущего года, а в самой же газете New York Times утверждается, что информаторы западных спецслужб молчат уже два года.

Разведка, по сообщениям NYT, жалуется на то, что при отсутствии должных объёмов информации из РФ, «сложно сделать выводы о намерениях российских властей по возможному вмешательству в выборы в США».

Из материала:
Американская разведка опасается, что Россия готовится посеять хаос или подорвать американскую веру в демократию.


Эксперты отмечают, что американские СМИ окончательно оторвались от реальности, выдавая материалы о характере деятельности информаторов американских спецслужб. Для полноты картины, как отмечено, осталось назвать ещё имена тех, кто «залёг на дно».

Нужно ли в данном случае прибегать к риторике, которую часто использует президент США: «фейк-ньюс»?

Использованы фотографии:
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64 комментария
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  1. ФЕОДОР Офлайн
    ФЕОДОР Сегодня, 06:52
    +10
    Что они не делают , не идут дела ! Всё не так , и всё не этак !
    1. хрыч Офлайн
      хрыч Сегодня, 06:55
      +19
      Просто во времена ЕБН, когда секретов от партнеров не было, Россию наводнили шпионы всех, кого не лень, эдакий проходной двор и разведка противника тупо деградировала. А контрразведка подстроилась под реальность. Как результат два основных провала - первый жадная до грантов оппозиция убедила, что еще немного и режим падет, нужно еще немного денежек. Поэтому Запад проморгал, когда приводили в порядок наши стратегические силы и даже проморгал перевооружение наших обычных сил. В этом секрет, почему не трогали оппозицию и либеральную плесень в правительстве, также в этом секрет, в пьессе с Сердюковым. И второй провал - проморгали оружие Апокалипсиса, которое стало возможным из-за компактной ЯСУ и новых материалов, выдерживающих запредельную нагрузку. Т.е. в сфере промышленного шпионажа.
      1. Неандерталец Онлайн
        Неандерталец Сегодня, 07:34
        +6
        Цитата: хрыч
        Просто во времена ЕБН, когда секретов от партнеров не было, Россию наводнили шпионы всех, кого не лень, эдакий проходной двор и разведка противника тупо деградировала.


        У нас тоже в России так было на Лубянке в 90-х ,правдо флаг США стеснялись вывешивать..
        Ничего, мы за все и за всех отомстим..Не зря такой вой подымается о "русской угрозе" !
        Пора возвращать долги господа .
        1. cariperpaint Онлайн
          cariperpaint Сегодня, 08:18
          +2
          Зачем такую глупость о Лубянке транслировать? КГБ как думаете по какой причине разваливали,а они брыкались все это время?
          1. Shurik70 Офлайн
            Shurik70 Сегодня, 09:39
            0
            Цитата: хрыч
            В этом секрет, почему не трогали оппозицию и либеральную плесень в правительстве

            Её и дальше никто не тронет. Демо-кратия (власть демонов).
        2. LSA57 Онлайн
          LSA57 Сегодня, 08:26
          +1
          Цитата: Неандерталец
          Пора возвращать долги господа .

          с процентами
          1. Николай Николаевич Офлайн
            Николай Николаевич Сегодня, 08:43
            +1
            «агрессивные действия российской контрразведки».
            laughing laughing laughing Еще один повод для санкций... laughing
      2. ДЕДПИХТО Офлайн
        ДЕДПИХТО Сегодня, 08:01
        +3
        Хрыч снова за свое. Где,какую либеральную плесень выгнали из правительства? request Весь экон. блок на месте и доступ имеет к информации. А еще есть аксиома, что у денег нет Родины-т.е. те-же олигархи- владельцы предприятий ВПК являются потенциальными информаторами.СМИ США такими сообщениями усыпляют наш народ и наверняка по заказу ЦРУ. Нашли кому верить negative А режим сам себя добивает антинародными законами.
        1. хрыч Офлайн
          хрыч Сегодня, 11:08
          +3
          Цитата: ДЕДПИХТО
          Где,какую либеральную плесень выгнали из правительства?

          Во-первых читаем внимательно, либеральную плесень не трогали и пока не трогают для того, чтобы закончить перевооружение. В работе разведки и контрразведки, не менее важна не информация, а дезинформация. Таким образом они прекрасно наблюдали работы по строительству (переделки из Щук-Б первых) Бореев, это скрыть было невозможно, но без Булавы он бесполезен. Поэтому был вброс с нелетающей Булавой, чтоб их успокоить и чтоб они не начали экономическую войну, а то и вторжение раньше. Запад надеялся, что скоро режим падет и что к моменту выхода из строя по старости советских СЯС, все и так закончится, обезоруживающим ударом они легко накроют большинство оставшихся МБР, а также их ПРО достигнет возможностей перехвата, как моноблочных МБР, так и решит проблему разделяющихся ББ. Однако этот вопрос они не решили, а у нас появились маневрирующие ББ, возможность атаки не через Северный, а Южный полюс, что неподъемно даже для США, городить ПРО в Европе, на Севере, да еще и с Южного направления. Ну и наоборот системы, уже нашего обезоруживающего удара типа Буревестника, Кинжала и Посейдона. Причем последний не столько обезоруживающий, сколько стирающий цивилизацию Атлантистов. Впрочем Платон сообщил, что это не ново и Атлантов уже подобным способом Гиперборейцы ликвидировали. Все это стало возможным, т.к. не трогали либералов, как крайних, что орали на митингах, так и умеренных, что сидят в правительстве. Сейчас маски сброшены, экономическая война против нас развязана, а житие либералов подходит к концу. Видимо с пенсионной реформой, Верховный готовит переворот сверху, подставив Едросов (умеренных либералов во главе с классом крупных собственников) под народный гнев, подобное сделал Сталин с врагами народа, когда зачищал партию от троцкистов. Поживем, увидим, но в отличии от Сталина, наш нынешний к Большой Войне готов, а вот Запад, да и Китай, совершенно нет.
          1. ДЕДПИХТО Офлайн
            ДЕДПИХТО Сегодня, 11:38
            0
            Ну вы же сами время Сердюковым обозначили(как написали,так и понял-,,не трогали,, или ,,пока не трогают,, две большие разницы),который кстати снова на должностях...с тех пор,как его сняли ничего не изменилось в либеральном правительстве. А в остальном ответ ваш уже знал заранее-если коротко,то снова ХПП великого wassat
      3. gridasov Офлайн
        gridasov Сегодня, 09:52
        +1
        Именно , что промышленный шпионаж является доминирующим направлением всех разведок мира. Однако все еще более интересно , что аспектом внимания являются научные идеи в ключевых областях точных наук. При этом существует и параллельная проблема , что интеллект разведчиков не всегда соответствует уровню понимания того ,что его должно интересовать. Я приведу пример того , что можно открыто говорить о новых методах анализа сверхбольших данных и никто не проявит внимания поскольку уровень знаний и простой интуиции не соответствует необходимому
        1. LSA57 Онлайн
          LSA57 Сегодня, 10:30
          +1
          Цитата: gridasov
          что интеллект разведчиков не всегда соответствует уровню понимания того ,что его должно интересовать.

          но это не помешало нашим разведчикам "увести" чертежи и расчёты атомной бомбы
        2. хрыч Офлайн
          хрыч Сегодня, 11:37
          +1
          Величайшая дезинформациия в области промышленного шпионажа, один из величайших вбросов, проведенных нами, были труды Уфимцева, когда весь Запад сделал ставку на Стелстехнологии, отбросив их авиацию назад, ибо ТТХ пошли не в прогресс, а в регресс. Их БРЛС не стали видеть дальше, за ненадобностью, как и ракеты воздух-воздух дальнего радиуса действия, в чем, наоборот мы преуспели. Их бюрократическая машина запущена, что ее не остановить и на Ф-35 заставили переходить все страны Мирового Порядка. Хотя уже тогда для ликвидации угрозы низковысотного прорыва, включая Томагавки, решение было найдено - ЗГРЛС в частности. Когда они безвозвратно повелись на этот вброс и лоббирование Локхида и Боинга достигло края и уже когда от Вашингтона, ЕС, Израиля, Турции до Японии Ф-35 стал основой будущего, мы выкатили на рынок Контейнер и Подсолнухи. А ТТХ, дальность БРЛС и ракеты работающие с предельной дальности работы БРЛС, внешнее целеуказание с ЗГРЛС и пр. делает нашу тактическую авиацию безраздельным хозяином в небе. Так открытия наших Гениев, Уфимцева и Кабанова решили (теоретически) участь господства в небе. Причем первый теоретизировал Стелс, после занимался способами нейтрализации. Вершина же промышленного шпионажа в Истории остается хищение секретов Манхетеннского проекта.
    2. LSA57 Онлайн
      LSA57 Сегодня, 08:27
      +1
      Цитата: ФЕОДОР
      Что они не делают , не идут дела ! Всё не так , и всё не этак !

      вот и приходится
      Далее сообщается, что всё это может быть связано с «делом Скрипалей»

      скоро лунное затмение приплетут
      1. rocket757 Офлайн
        rocket757 Сегодня, 10:59
        0
        Слишком много платили за всякую ерунду в.т.ч., зажрались шпиены. Теперь, когда жареным запахло, зачем им рисковать?
      2. -ш- Онлайн
        -ш- Сегодня, 11:11
        +1
        а лунное затмение тоже по вине России?)
        1. LSA57 Онлайн
          LSA57 Сегодня, 12:38
          0
          Цитата: -ш-
          а лунное затмение тоже по вине России?

          и солнечное yes
  2. Rusland Офлайн
    Rusland Сегодня, 06:53
    +4
    Словоблудие, стало основнм движителем в политике США. Наглость и беспринципность в отношениях с партнёрами и противниками достали уже всех.
    1. Vard Офлайн
      Vard Сегодня, 07:00
      +7
      Бедные американские шпионы... Ни каких условий для работы...
      1. SSR Офлайн
        SSR Сегодня, 07:23
        +6
        Цитата: Vard
        Бедные американские шпионы... Ни каких условий для работы...

        Может стоить дать им в найм пранкеров наших?
        Они и Бармалея сольют, и про режим в Лимпопо, всех сдадут и будут исправро снабжать информацией. )))
        1. LSA57 Онлайн
          LSA57 Сегодня, 08:30
          +2
          Цитата: SSR
          Может стоить дать им в найм пранкеров наших?

          вот им

          пусть своих воспитывают
      2. Вежливый Лось Офлайн
        Вежливый Лось Сегодня, 07:33
        +8
        Цитата: Vard
        Бедные американские шпионы... Ни каких условий для работы...

        С тех пор, как часть СМИ и НКО признали иностранными агентами, поток "важных сведений" и прекратился.
      3. LSA57 Онлайн
        LSA57 Сегодня, 08:28
        +1
        Цитата: Vard
        Ни каких условий для работы...

        да ещё контрразведка работать начала
        1. SSR Офлайн
          SSR Сегодня, 09:28
          +1
          Цитата: LSA57
          Цитата: Vard
          Ни каких условий для работы...

          да ещё контрразведка работать начала

          Хмм а ещё своих бывших информаторов травить начали, ещё раньше шарфы использовали.
          1. LSA57 Онлайн
            LSA57 Сегодня, 09:35
            0
            Цитата: SSR
            Хмм а ещё своих бывших информаторов травить начали, ещё раньше шарфы использовали.

            да и полонием не гнушались...
  3. cariperpaint Онлайн
    cariperpaint Сегодня, 06:57
    +11
    Журналисты реально с катушек слетели) публикуя откровенный бред) что значит вообще фраза агресивные действия контрразведки?!) как ее нормальному человеку понимать?))))
    1. LSA57 Онлайн
      LSA57 Сегодня, 08:33
      0
      Цитата: cariperpaint
      Журналисты реально с катушек слетели) публикуя откровенный бред

      "скрипалей" не к селу не к городу приплели
      как ее нормальному человеку понимать?

      так она и рассчитана для "иных". других наверное за большой лужей не осталось
    2. Korsar4 Офлайн
      Korsar4 Сегодня, 08:37
      +2
      Может с переводом что?
      А так, конечно, абсурд.
      1. cariperpaint Онлайн
        cariperpaint Сегодня, 08:40
        +6
        Возможно, что перевод) а то звучит примерно как агрессивные хирурги агрессивно борются с опухолью.
    3. gridasov Офлайн
      gridasov Сегодня, 10:02
      0
      Увы все это элементы массированной атаки на сознание людей. Более того очень агрессивной атаки и без разбора и продумывания последствий. При этом они и сами находятся в пространсве воздействия . Сейчас мало кто плнимает ,что человечество находится в весьма сложном положении , поскольку плотность событий в пространстве увеличивается , а технологий работы и анализа со сверхбольшими и комплексными информационными процессами нет.Поэтому любые открытия в области математики и особенно теории чисел должны быть.под контролем тех кто понимает значение этих открытий.
  4. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 06:58
    0
    Так там большая часть "информаторов "просто желающие за откровенную ложь срубить бабла! И при случае "кинуть " хозяев! !!
  5. 501Legion Офлайн
    501Legion Сегодня, 06:58
    +2
    какие же они неумные люди. главное больше употребить слово "Российская агрессия"
  6. Окорок Офлайн
    Окорок Сегодня, 07:01
    +7
    """Американская разведка опасается, что Россия готовится посеять хаос или подорвать американскую веру в демократию"""
    они до ужаса боятся! они осознали что они совсем не "исключительные" и что против них применяют те же самые методы которые применяли они сами когда сеяли хаос и подрывали "веру в демократию" в разных странах...реальность оказалась совсем другой чем в голливудском кино и капитан америка с суперменом и бэтманом не прилетят спасать америку...
  7. собаковод Офлайн
    собаковод Сегодня, 07:05
    0
    2 часа назад, источник: Коммерсантъ
    Bloomberg: США предупредили Россию о готовности нанести удар по Сирии
    Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон предупредил секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, что Вашингтон готов вновь нанести удар по Сирии, если сирийские власти применят химическое оружие. Как сообщают источники Bloomberg, об этом господин Болтон сообщил в ходе встречи с господином Патрушевым в Женеве.,
    https://news.mail.ru/politics/34522882/?frommail=1
    1. pafegosoff Офлайн
      pafegosoff Сегодня, 07:19
      0
      Джон Болтун и есть Болтун... А россияне молча проглотили?
      1. LSA57 Онлайн
        LSA57 Сегодня, 08:35
        +3
        Цитата: pafegosoff
        А россияне молча проглотили?

        ВВП со специальным заявлением в оон выступить?
        а вы знаете сколько газетёнок в матрасии? и на каждую реагировать?
  8. pafegosoff Офлайн
    pafegosoff Сегодня, 07:17
    +3
    "ЧеКа не дремлет!", как любил говаривать мой брат (царство ему небесное!), имевший часы с гербом Советского Союза на крышке, кои в 1973 году ему вручил Юрий Владимирович.
    И это радует
  9. SCHMEL Офлайн
    SCHMEL Сегодня, 07:18
    +4
    Они приходят к выводу, что информаторы перешли на подпольную работу
    lol
    у них перезагрузка
  10. Наблюдатель2014 Офлайн
    Наблюдатель2014 Сегодня, 07:20
    +3
    Ещё не хватало санкции по этому поводу ввести. laughing
    жалуется на то, что при отсутствии должных объёмов информации из РФ, «сложно сделать выводы о намерениях российских властей по возможному вмешательству в выборы в США».
    Ха ха ха laughingДа кто бы не припёрся в Белый дом. Путину достаточно сказать что их президент наш агент и всё.Они сами его скинут.Хоть Трампа ,хоть кого.Так что с такими СМИ как в США агентов влияния не нужно.Они сами всё сделают. Так что правы те кто орёт там что фаберже их власти в Кремле.Они сами эти фаберже своей власти Кремлю в руку сунули laughing
    1. igorbrsv Офлайн
      igorbrsv Сегодня, 07:52
      +3
      Я даже думаю что достаточно нам написать. Я могу влиять на мировую политику! Да здравствует демократия! wassat
      1. igorbrsv Офлайн
        igorbrsv Сегодня, 09:22
        0
        Сейчас попробую фша межпланетный корабль скормить. А то статей маловато. wassat Надо побольше жути нагнать
      2. XXXIII Офлайн
        XXXIII Сегодня, 09:26
        +2
        Цитата: igorbrsv
        Я даже думаю что достаточно нам написать. Я могу влиять на мировую политику! Да здравствует демократия! wassat

        Там уже целый пантеон агентов кремля работает в штатах, обком агентов в сша поболее будет нашего в кремле.... laughing
  11. Silver Fox Офлайн
    Silver Fox Сегодня, 07:21
    +2
    Американские СМИ сошли с ума или ЦРУ ! Да это просто в голове не укладывается!
  12. samarin1969 Офлайн
    samarin1969 Сегодня, 07:25
    +2
    Сложно представить, что американцы "кушают" это словоблудие от СМИ. Даже если факт имеет место, то вряд ли их спецы станут обсуждать это с "общественностью".
  13. XXXIII Офлайн
    XXXIII Сегодня, 07:49
    +2
    СМИ США: Информаторы в России перестали передавать ЦРУ важные сведения
    Откуда им взятся то, всех отправили в "обменный фонд" РФ.... bully
    А помимо иностранных агентов разведки в нашем шпионском обменном фонде хватает и своих персонажей. И они посерьезнее Василенко, Сутягина, Запорожского и Скрипаля. К примеру, бывший полковник ГРУ Александр Сыпачёв готовил по заданию ЦРУ информацию о кадровом составе органов российской военной разведки...... hi
  14. igorbrsv Офлайн
    igorbrsv Сегодня, 07:49
    +3
    Зачем им информаторы? Сайт ВО достаточно почитать. Не указывайте подробностей никогда и нигде.
    1. Володин Офлайн
      Володин Сегодня, 08:02
      +4
      Цитата: igorbrsv
      Зачем им информаторы? Сайт ВО достаточно почитать. Не указывайте подробностей никогда и нигде.

      Ваши персональные данные, как информатора западных спецслужб о том, откуда им черпать информацию, уже переписаны. Агрессивная российская контрразведка начинает работать)))
    2. Jolly oldster sailor Офлайн
      Jolly oldster sailor Сегодня, 08:05
      +1
      good Это да!!!Основную массу разведданных из СМИ шпиёны всех мастей черпают,-муж сестры в ЧеКа трудится... yes
      1. igorbrsv Офлайн
        igorbrsv Сегодня, 08:12
        +3
        Если с меня будут информацию брать, то совсем запутаются ибо я сам иногда не знаю что говорю laughing И в показаниях путаюсь
  15. HAM Офлайн
    HAM Сегодня, 07:58
    +4
    Скорее всего янки пытаются сыграть на "дурака",вот как у нас всё плохо-вы там в России расслабьтесь...
    Наверняка, с провалом операции с Крымом,а затем и с пропуском информации о новом российском оружии америкосы многократно увеличили шпионскую деятельность.Так что эти статьи--крокодиловы слёзы...
  16. perm23 Офлайн
    perm23 Сегодня, 07:59
    +5
    Блин скоро новые санкции введут . Почему наша контрразведка ловит иностранных шпионов.Нельзя так делать.
  17. AwaZ Онлайн
    AwaZ Сегодня, 08:23
    +3
    слили уже все что можно . Сейчас просто уже не осталось чего то что бы не знали в США. С другой стороны , американцы так заврались , что уже сами не знают что бы придумать
  18. afrikanez Офлайн
    afrikanez Сегодня, 08:28
    +2
    Нормально так, у них газета в курсе, что в разведке творится. fool
    1. XXXIII Офлайн
      XXXIII Сегодня, 09:07
      +3
      Цитата: afrikanez
      Нормально так, у них газета в курсе, что в разведке творится. fool

      Ага и все активные шпионы отписались на ВО..... lol
  19. нафанаил Офлайн
    нафанаил Сегодня, 09:22
    0
    Вована и Лексуса пусть попробуют завербовать...
  20. Berkut24 Офлайн
    Berkut24 Сегодня, 09:39
    0
    Многие информаторы не предоставляют данных в последние два года. Они затихли.

    Они приходят к выводу, что информаторы перешли на подпольную работу из-за агрессивных действий контрразведки Москвы.

    Интересная логика! Т.е. раньше информаторы ходили по кабинетам с корочками ЦРУ? А в чём сейчас заключается их работа "в подполье", если информация теперь не поступает? Похоже, что в США в университетах будущим писакам делают лоботомию.
  21. Ментор Офлайн
    Ментор Сегодня, 09:41
    +1
    ЦРУ охамело в девяностые, и стали просто перечислять деньги шпионам на счета в банки, а сейчас к ним пришли и спросили - "Откуда деньги?", да и самое страшное, предложили налоги заплатить!!! А это самое ужасное для истинного друга Америки, платить налоги с денег, полученных за продажу России.
  22. 1536 Офлайн
    1536 Сегодня, 10:11
    +1
    Так и хочется сказать гражданам США, ребята, ну, не Римская у вас Империя, а нечто среднее между блошиным рынком (по типу Черкизона) и "пионерским лагерем", где директором товарищ Дынин из старого советского кино "Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен".
  23. Slon_on Офлайн
    Slon_on Сегодня, 10:52
    0
    Неужели анекдот про "толстую полярную лисичку посетившую резидентуру США в Москве" реализован в реальности?
    Справочно:
    — Сэр, мы перехватили электронную переписку русских контрразведчиков.
    Один из них сообщает, что наших агентов в Москве посетила толстая полярная лисичка. Что бы это значило?
    — Лейтенант, хорошо, что с таким знанием русских реалий вы не в Москве. Иначе вам тоже пришел бы полный песец.
  24. kutuz Офлайн
    kutuz Сегодня, 11:18
    0
    представители разведки США пожаловались СМИ о том что их плохо информируют - бред какой то, как в этот маразм можно верить?
  25. olimpiada15 Офлайн
    olimpiada15 Сегодня, 11:44
    0
    Как известно , основными информаторами в ЦРУ являются " дочери офицеров", сидящие в специальных подразделениях данной службы и строчащих в блогах нужную информацию, это к ним претензии.
  26. RUS96 Офлайн
    RUS96 Сегодня, 12:03
    +1
    .......................
  27. mitrich Онлайн
    mitrich Сегодня, 12:25
    0
    Надеюсь, они уже давно на дне Москвы реки с бетонными тазиками на ногах...
  28. kakvastam Офлайн
    kakvastam Сегодня, 12:57
    0
    И зачем этот бред тиражировать?
    Если жалуются, что информаторы затихли, значит, у них всё в порядке с каналами связи.