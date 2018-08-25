СМИ США: Информаторы в России перестали передавать ЦРУ важные сведения

Многие информаторы не предоставляют данных в последние два года. Они затихли.

Источники не верят тому, что информаторы (...) могли быть убиты. Они приходят к выводу, что информаторы перешли на подпольную работу из-за агрессивных действий контрразведки Москвы.

Американская разведка опасается, что Россия готовится посеять хаос или подорвать американскую веру в демократию.