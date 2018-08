СМИ США: Информаторы в России перестали передавать ЦРУ важные сведения

Многие информаторы не предоставляют данных в последние два года. Они затихли.

Источники не верят тому, что информаторы (...) могли быть убиты. Они приходят к выводу, что информаторы перешли на подпольную работу из-за агрессивных действий контрразведки Москвы.

Американская разведка опасается, что Россия готовится посеять хаос или подорвать американскую веру в демократию.

О тяжёлых временах для американской разведки рассказала газета The New York Times. Издание сообщает, что представители разведки США, отвечающие за российское направление, «стали получать существенно меньше информации от информаторов в Российской Федерации». Из материала NYT Далее высказываются предположения по поводу причин, которые привели к «молчанию» информаторов американских спецслужб. При этом в качестве главной причины называются «агрессивные действия российской контрразведки». И тут «российская агрессия»? Видимо, в отношении информаторов ЦРУ российским спецслужбам, в понимании американских репортёров, нужно вести себя исключительно услужливо?..Из материала американского издания:Далее сообщается, что всё это может быть связано с «делом Скрипалей». Странный вывод, особенно если учесть, что «дело Скрипалей» Британия начала раскручивать с весны текущего года, а в самой же газете New York Times утверждается, что информаторы западных спецслужб молчат уже два года.Разведка, по сообщениям NYT, жалуется на то, что при отсутствии должных объёмов информации из РФ, «сложно сделать выводы о намерениях российских властей по возможному вмешательству в выборы в США».Из материала:Эксперты отмечают, что американские СМИ окончательно оторвались от реальности, выдавая материалы о характере деятельности информаторов американских спецслужб. Для полноты картины, как отмечено, осталось назвать ещё имена тех, кто «залёг на дно».Нужно ли в данном случае прибегать к риторике, которую часто использует президент США: «фейк-ньюс»?