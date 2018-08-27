«Золотой век» и «серебряный век» Скандинавии



В угожденье богу злата

Край на край встаёт войной;

И людская кровь рекой

По клинку течёт булата!

Люди гибнут за металл,



Люди гибнут за металл!

(Куплеты Мефистофеля из оперы «Фауст»)

Люди всегда были очарованы золотом, которое использовалось прежде всего для создания ценных ювелирных изделий и предметов. Во многих музеях мира есть так называемые «Золотые комнаты», представляющие собой самые настоящие кладовые сокровищ. Например, в бытность свою в Эрмитаже видел я там и знаменитый гребень из кургана Солоха, и золотых баранов из сибирских находок… И много было там самого разного золота. Много… Есть «Золотая комната» и в шведском Историческом музее в Стокгольме. Ее коллекция содержит в общей сложности 52 килограмма золота и более 200 килограммов серебра. Но, понятно, что не вес металла привлекает к ней внимание. И ученым и посетителям интересно, что из этого металла было сделано и, как и где эти изделия из него нашли.«Золотая комната» в Историческом музее в Стокгольме.Почему-то некоторые считают, что территория Швеции была отсталым регионом, что лишь в эпоху викингов, то есть торговцев и пиратов туда хлынуло арабское серебро и появилось золото, однако это совсем не так. Более того, как очень богатой была эпоха непосредственно «до викингов».Более того, период между 400 и 550 гг. упоминается в Швеции, как «золотой век», а годы от 800 до 1050 (эпоху викингов) иногда называют «серебряным веком». Причем, драгоценный металл попадал в Скандинавию, безусловно и в виде слитков, и также в форме изделий, а они часто таяли в местных плавильных мастерских и превращались в новые вещи и так без конца. Хотя что-то попадало в погребения и клады, и таким образом доходило и до нас.Вход в Музей викингов в Стокгольме.Самые старые золотые предметы включают спиральные орнаменты, которые, например, скандинавские женщины обматывались вокруг своих локтей еще примерно в 1500 году до нашей эры. И рядом с ними выставлены две золотые чаши из Блекинге и Халланда, сделанные несколько столетий спустя из тонкого листового золота. На них нет практически никаких следов использования. Обе они, вероятно, были сделаны в качестве жертвы богам.С самого начала золото и серебро имели коннотации власти, богатства и роскоши. Кольца, украшенные спиральными мотивами, а позже змеями, и драконами, украшали руки их владельцев также очень давно. В течение нескольких столетий с начала первого века нашей эры они были главным индикатором женского статуса; сегодня их находят их в могилах взрослых женщин. Кольца и перстни на пальцах носили и мужчины. Например, одно такое золотое кольцо из Старого Уппсалы явно принадлежало мужчине. Сделанное где-то в римских провинциях, оно, возможно, было наградой за доблесть в сражении. Другое кольцо, украшенное гранатами и альмандинами, эпохи Великого переселения народов, содержит греческую надпись: «Юнес, будь добр». Это кольцо было найдено в Сёдерманланде.Римская империя также оставила после себя оригинальные ювелирные изделия или золотые подвески, называемые «bracteates». Найденные в Скандинавии, они были явно смоделированы по римским оригиналам с изображением императора, но с мотивами местных фольклорных традиций. Есть в коллекции музея и кольца с головами змей, вдохновленные явно римской модой. Такие украшения носили и мужчины, и женщины.Уникальные шедевры, которые можно увидеть в «Золотой комнате» музея в Стокгольме, включают в себя три и золотых воротника, два из Готланда и один из Оланда. Сделанные в V веке, они были обнаружены по отдельности в XIX веке, но без сопровождения каких-либо других находок. Ошейники эти иногда считаются самыми старыми регалиями Швеции, но мы не знаем, кто их носил и какую функцию они выполняли. Одна из теорий предполагает, что их «носили» статуи богов, тогда как другая, что их носили женщины или мужчины, которые были политическими или религиозными лидерами. Мы можем точно утверждать, что эти воротники использовались, потому что на них есть следы износа, а часть украшения вообще оторвалась. Ошейники состоят из трубочек, согнутых в кольцо, и их можно открыть с помощью просто запирающего устройства. Их декор изобилует миниатюрными фигурками человека и животных, значение которых для нас утрачено. Можно увидеть стилизованные лица, женщин с косичками в набедренных повязках, обнаженных щитоносцев, змей и драконов, кабанов, птиц, ящериц, лошадей и сказочных зверей, все они такие маленькие, они едва видны невооруженным глазом.Золотой воротник V в. из Готланда.Некоторые изделия, включая и шлемы от Венделя, и Уппланда также отделаны чеканными пластинками из бронзы, изображающими сцены из скандинавской мифологии. Причем это явно местная работа, потому, что бронзовые штампы, для изготовления бронзовых листов, которые украшают эти шлемы, были найдены также и в Оланде. То есть на севере Уппланда уже в эпоху до викингов правили могущественные вожди, имевшие возможность заказывать себе такие шлемы.В IX или X веке в погребениях и кладах встречаются тяжелые серебряные ожерелья и великолепные позолоченные броши для женского костюма. Они представляют собой пик достижений в декоративном искусстве того времени. Элегантно орнаментированные браслеты и крученые кольца для рук обычно встречаются в женских кладах, также, как и множество бус, стекло для которых привозилось из Европы.Инструменты для работы с тканью: экспонаты Музея корабля викингов в Осло.Однако и в эпоху викингов люди продолжали скрывать клады серебра и золота в земле. Одним из самых больших средневековых сокровищниц в Европе является клан из дюн Готланда. Он включал в себя прекрасные пряжки для ремня, стаканы с востока и местные подвески. Другие тайники также включали ювелирные изделия, жемчуг и чашки для питья, демонстрирующие влияние России или византийцев. Многие из готландских кладов были закопаны в землю в 1361 году, когда на остров вторглись датчане. Однажды исследователи, раскапывающие поле, обнаружили огромный тайник, который был представлен как самый большой клад викингов в мире. Клад содержал тысячи серебряных монет, десятки серебряных слитков, сотни браслетов, колец, ожерелий и более 20 кг изделий из бронзы. Суммарно клад был оценен в сумму более $ 500 000.Много кладов и в северных районах Скандинавии. Они состоят из мелких предметов из серебра, олова и медного сплава, а также животных костей и оленьих рогов. «Золотая комната» содержит крупнейший саамский клад сокровищ в Швеции, из Гратраска, на озере Тьяутер в Норрботтене.Макет порта Бирка из Исторического музея в Стокгольме.Но понятно, что некоторые из самых великолепных экспонатов «Золотой комнаты» - это военная добыча. Чаши для причастия, алтарь и крестоносные посохи епископов попали в Швецию из разных частей Германии во время Тридцатилетней войны.Считается, что знаменитый реликварий Святой Элизабет содержал череп этой святой. Это потрясающе изысканный образец европейского ювелирного дела. Реликварий попал в руки шведской армии в 1632 году, когда они захватили крепость Мариенберг в Вюрцбурге. Ну и понятно, что назад на родину он уже не попал.Рыбак за работой и разговором. Диорама из Музея викингов в Йорке.Так что изучение сокровищ одной только «Золотой комнаты» Исторического музея в Стокгольме однозначно показывает, во-первых, наличия развитых навыков работы с золотом и серебром непосредственно перед так называемой эпохой викингов, при доминировании изделий из золота. В эпохи викингов количество закопанных в землю драгоценных предметов и арабских серебряных дирхемов значительно возросло, но серебро как металл стало доминировать.Экспонат Королевской сокровищницы в Стокгольме. Это не викинги, конечно, но мастерство создателей этого доспеха впечатляет.Швеции существует законодательство, по которому все находки в земле с XVII века, сделанные из золота, серебра или медных сплавов, если им более чем 100 лет, выкупаются у тех, кто их нашел государством. Это дает необычайно большое количество золотых и серебряных предметов, которые в Швеции находятся в руках государства.В качестве вывода можно сказать, что мастера V – VII и VIII – XI вв. владели технологиями волочения и литья, чеканки, зерни, скани, насечки по металлу, умели пользоваться «метод потерянной формы», знакомы им были и техника обработки драгоценных камней, и изготовление разноцветных стеклянных бус. Очень лаконично, но с большим мастерством оформлялись и рукояти мечей самих викингов, но о мечах и их отделке рассказано будет как-нибудь в другой раз…