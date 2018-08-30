Боевая история Венгрии: «Звезды Эгера»

Всегда было, и, наверное, будет так, что люди стремятся приукрасить свое прошлое, сделать его, скажем так, несколько более великим, чем оно было на самом деле. Причина? Ну скажем так, нехватка культуры… в «массовой культуре», скажем так. Хорошо об этом сказано у братьев Стругацких в повести «Трудно быть богом», что, мол, у всех народов и во все времена были «и всегда будут короли, более или менее жестокие, бароны, более или менее дикие, и всегда будет невежественный народ, питающий восхищение к своим угнетателям и ненависть к своему освободителю. И все потому, что раб гораздо лучше понимает своего господина, пусть даже самого жестокого, чем своего освободителя, ибо каждый раб отлично представляет себя на месте господина, но мало кто представляет себя на месте бескорыстного освободителя». Сейчас, конечно, не средние века и кое-что в обществе все-таки изменилось, но вот для нашего общего прошлого это в самый раз и для всех. Но были также и примеры самоотверженности и самопожертвования, были примеры бескорыстного служения Отчизне и именно они делали людей людьми и… неудивительно, что те мечтают иметь у себя в прошлом таких вот примеров побольше, а всякого рода «черных пятен» поменьше.И вот как раз у венгров (как, впрочем, и у многих других, тут они ничего особо не лучше всех прочих) есть пример настоящего мужества и отваги перед лицом угрозы со стороны врага. Причем бывает ведь и так, что угроза есть, а вот мужественные люди находятся совсем в другом месте. Или есть мужество, но не хватает ума. Наконец, есть и то, и другое, но мало пороха. Или и пороха вдоволь, но все дело испортил предатель. Одним словом – мало ли что бывает, что сводит на нет любой героизм. Но в случае с крепостью Эгер сошлось все так, что он стал для венгров самым настоящим примером и неисчерпаемым источником гордости на века!Вид на крепость Эгер с воздуха. Хорошо видны главные ворота справа внизу, а за ними внутренние ворота и круглый бастион – один из главных оплотов обороны.Тот же вид, но теперь мы спустились пониже… Хорошо видны восстановленные здания крепости фундамент так и не восстановленного готического собора.История же самой Эгерской крепости (венг. Egri vár) такова. Ее построили в XIII веке по инициативе местного епископа сразу после разорения его татаро-монгольскими завоевателями. В XIV—XV веках крепость расстраивалась, в ней было выстроено несколько каменных зданий, включая большой готический епископский дворец и собор с двумя башнями, до наших дней, увы, не сохранившийся. В начале XVI века крепость еще раз перестроили, отчего она приобрела свои современные очертания. Сегодня она расположена в окружении городских зданий практически в самом центре города на Крепостном холме и является главной городской достопримечательностью. Но это сегодня… А в том далеком от нас XVI веке жившим здесь людям приходилось смотреть на нее отнюдь не как на памятник старины и городских доходов от туризма, а как на свою последнюю надежду спасти свою жизнь. Ведь в поход против венгров двинулась многочисленная турецкая армия, а сопротивляться в то время туркам было очень и очень непросто.А теперь давайте совершим небольшую экскурсию по городу Эгер, фотоэкскурсию, и посмотрим на него глазами автобусного туриста. Вот, например, на этой фотографии видны домики одного из поселков, неподалеку от города. Отличия от польских домов из материала «Европа из окна автобуса», конечно, сразу заметны. Но все домики выглядят очень аккуратными и ухоженными.Высадили нас у главного собора города, постройки 1837 года - базилики Святого Иоанна Апостола и Евангелиста, Святого Михаила и Непорочного Зачатия. И ведь небольшой тогда Эгер был город, но какой же величественный был построен в нем собор!Внутри было пусто, торжественно и удивительно светло.А вот это кафедра, с которой к пастве обращается католический священник во время совершения мессы.Алтарная часть.Купол.И случилось так, что в 1552 году турецкая армия численностью около 40 тысяч человек (хотя есть и другие, большие цифры их численности, на мой взгляд, и этого количества вполне достаточно) осадила крепость, в которой находилось около двух тысяч защитников (есть сведения, что их было 2100 человек), командовал которыми капитан Иштван Добо. Несмотря на абсолютное превосходство врага в численности, турки так и не смогли ее взять и после пятинедельной осады с позором отступили. Причем защитники крепости нанесли им тяжелые потери. И факт этот был, разумеется, известен, но… только после того, как оборона Эгерской крепости была описана на страницах известного романа Гезы Гардони «Звёзды Эгера», вышедшего в 1899 году. О ней заговорили как о событии поистине национального масштаба.Одна из городских улиц…Памятник Иштвану Добо. Автором памятника является знаменитый венгерский скульптор Алайош Штробл (1856 - 1926), который также изваял конную статую Иштвана I Святого и фонтан короля Матьяша в Крепостном квартале Буды.Вот так он выглядит вблизи.Одна из улиц, а над ней видны башни крепости-музея.Памятник Г. Гардони. Возможно, что именно так он и выглядел, когда обдумывал сюжеты своих исторических романов.Так этот памятник выглядит на улице Эгера.Ну, а в 1968 году режиссером Зольтаном Варконьи по нему был снят одноименный фильм. Интересно, что в 2002 году роман «Звёзды Эгера» зрителями телепередачи «Big Read» (в Венгрии — «A Nagy Könyv») был назван «самым популярным венгерским романом», то есть для них это все равно, что для российского читателя романы «Война и мир» Л. Толстого или «Евгений Онегин» А. Пушкина. Но вернемся к делам военным…Можно сказать, что это «историческая фотография». Люди смотрят финальный матч чемпионата мира по футболу на плазменном экране на фоне бастионов и башен крепости Эгер. Вряд ли такое увидишь еще раз…«И вот турки уже здесь. Надвигаются, как страшный Божий суд, как палящий огонь, как кровавый вихрь. Сто пятьдесят тысяч тигров в человеческом обличий, диких зверей, опустошающих все вокруг. Большинство из них с юных лет приучено стрелять из лука и ружья, влезать на стены, переносить лишения походной жизни. Сабли их изготовлены в Дамаске, панцири — из дербентской стали, копья — работы искусных индостанских кузнецов, пушки отлиты лучшими мастерами Европы; пороха, ядер, пушек, ружей у них тьма-тьмущая.А сами они — кровожадные дьяволы. И что же им противостоит?Маленькая крепость, шесть жалких старых пушек и чугунных труб — пищалей, которые тоже называли пушками.» — вот что написал Г. Гордони о трудных днях обороны крепости в своем романе «Звезды Эгера».Скульптурная композиция «Пограничный гарнизон» и на ней тоже сидят футбольные болельщики. Это уже современная скульптура, поставленная в 1968 году на центральной площади Иштвана Добо в Эгере, рядом с церковью миноритов. Изображает бой венгерского конного воина с двумя турками со всеми подробностями, причем никакой толерантностью от нее даже и не пахнет, напротив все очень живо, энергично, и исторически достоверно. Хотя и не во всем. Рукоятка пистолета из кобуры у мадьяра торчит назад, а ей следовало быть обращенной вперед, чтобы одним местом, садясь в седло, на нее случайно не наткнуться! Автор композиции Жигмонд Кишфалуди-Штробль.Приближаемся к крепости. Вон ее башни нависают над этой тихой улицей.А это развалины турецких бань неподалеку от главных ворот крепости. Ну мылись тут во времена турок и мылись. Было и прошло. Никто сейчас не комплексует из-за того, что крепость через 44 года туркам все равно сдали.Известно, что 17 сентября 1552 года турки начали решающий штурм крепости с мощной артиллерийской подготовки. Им удалось разрушить часть стен, после чего была начата пехотная атака. Туркам удалось захватить обе башни главных ворот и часть одного из бастионов. К стенам были придвинуты лестницы, по которым на них лезли янычары. В бой вступили даже находившиеся в крепости женщины. Они доставили бойцам знаменитый венгерский гуляш и… вылили его на головы осаждающих, а затем принялись лить кипяток и расплавленную смолу. В ход пошла даже свинцовая крыша собора. Ее также расплавили и вылили на головы штурмующих! Однако несмотря на все это турки продолжали штурмовать крепость. Положение казалось уже безвыходным, и тогда Иштван Добо приказал стрелять из орудий по захваченным турками укреплениям крепости. Стены, и без того расшатанные ударами турецких ядер, рухнули и погребли под собой множество турецких воинов. Янычарам пришлось отступить, причем они понесли большие потери и были просто шокированы отвагой защитников Эгера. А те в срочном порядке начали укреплять разрушенные стены и уже к утру восстановили их так, что турки от повторного штурма отказались и сняли с крепости осаду.Вид на главные ворота в крепость.Барельеф справа у ворот, изображающий женщин Эгера, поливающих турецких воинов кипятком. Кстати «Звезды Эгера» - это его женщины и девушки!Однако позор поражения под стенами Эгера требовал отмщения, и турки спустя 44 года вновь оказались под его стенами. Но теперь ее осада все же привела к ее падению, хотя и гарнизон там был большим, и пушек было тоже больше, но… были это в основном наемники, да и капитана Добо у них тоже не было. После этого Эгер вошел в состав Османской империи, и находился в ней до 1687 года, когда австрийская армия турок прогнала. Правда, в 1701 году во время восстания куруцев, которыми руководил Ференц Ракоци, австрийцы часть крепостных стен взорвали, но они были впоследствии восстановлены.Вот так могла выглядеть Эгерская крепость в 1552 году. Ну, а сегодня она является обширным музейным комплексом. Так, в здании епископского дворца расположились музей Иштвана Добо и картинная галерея. Туристы могут осматривать бастионы крепости и ее подземные казематы. В крепости также похоронен писатель Геза Гардони.Ну, а теперь стоит отдать дань памяти самому Иштвану Добо, человеку, кстати говоря, весьма интересной судьбы. Происходил он из знатной семьи с севера Венгрии. Был одним из шестерых детей Домокоша Добо и Жофии (Софии) Цекеи. Из этих шестерых четверо – Ференц, Ласло, Иштван и Домокош были мальчики, а две девочки – Анна и Каталина. В 1526 году — вскоре после злополучной для венгров битвы при Мохаче — Домокош-старший за боевые заслуги был пожалован Середнянским замком в Подкарпатской Руси. И Домокош Добо перестроил и укрепил этот замок. Иштван тогда был уже совсем взрослым, ему было около 24-25 лет.А вот так вполне могли выглядеть защитники крепости в 1552 году.Вскоре после Мохача в стране началась гражданская война, в которой Иштван Добо в борьбе за трон Святого Иштвана поддержал Фердинанда I (король Чехии и Венгрии с 1526 года) против Яноша I Запольяи, трансильванского воеводы Трансильвании, вассала Османской империи.В 1549 году Добо назначили капитаном (начальником гарнизона) крепости Эгер. После чего 17 октября 1550 года он женился на Шаре Шуйок. Детей у них было двое: сын Ференц и дочка Кристина…В награду за оборону крепости Фердинанд I пожаловал капитану Добо два замка в Трансильвании: Дева (ныне Дева в Румынии) и Самошуйвар (ныне Герла также в Румынии). В 1553 году он уже стал воеводой Трансильвании. Но в 1556 году Трансильвания отсоединилась от Венгрии, и тогда Добо в виде компенсации за потерянные замки, Дева и Самошуйвар, получил в свое владение замок Лева (сегодня Левице в Словакии).Экскурсии туристам в казематах крепости проводят люди, одетые в средневековые костюмы, но… с помощью современного компьютера и компьютерной анимации.А затем, как это часто бывало в то неспокойное время, Добо обвинили в измене королю, так что несколько лет герой Эгера пробыл в заточении в Пожони (ныне столица Словакии – Братислава). Тюремные годы не лучшим образом сказались на его здоровье. Поэтому после освобождения он поселился в Середнянском замке, на землях Подкарпатской Руси, где и умер в возрасте 72 лет. Похоронили его в селе Руска, неподалеку от замка. Но впоследствии все-таки его прах был перезахоронен в крепости Эгер.Венгерская мода XVI века!В 1907 году в городе Эгере был наконец-то открыт памятник капитану Иштвану Добо, и сохранился он по сей день. Это красивая скульптурная группа, в которой сам Добо изображен стоящим с обнаженной саблей в руке, а вокруг него стоят и другие защитники крепости. Памятник находится на высоком мраморном основании и смотрится очень торжественно. Он украшает собой главную городскую площадь, которая также носит имя Иштвана Добо.В это же время на территории самой крепости были начаты активные археологические и реставрационные работы, в результате которых территория крепости и расположенные на ней здания превратились в интереснейший музей. Был восстановлен епископский дворец, на первом этаже которого разместился «Крепостной музей Иштвана Добо». Здесь же находится и Зал Героев, в котором можно увидеть могилу Добо, и список имен защитников крепости, а также связанные с 33-дневной осадой экспонаты. На втором этаже выставлена коллекция картин Эгерской картинной галереи с полотнами голландских, итальянских, австрийских и венгерских художников.В октябре на территории крепости ежегодно проходят «Дни Эгерской крепости», во время которых здесь организуются рыцарские турниры, концерты, выставки и костюмированные представления. Участники их выглядят весьма колоритно, не правда ли?!В память о знаменитом капитане 9 января 2014 г. в закарпатском селе Среднем была открыта мемориальная доска в честь семьи Добо с двуязычной надписью, работы закарпатского скульптора Михаила Беленья, в рамках проекта венгерского МИД «Сохранение венгерских памятных мест». В Среднем также планируется открыть музей Иштвана Добо.А еще в Эгере как раз напротив памятника Иштвану Добо находится церковь миноритов, которая признана… одной из самых красивых барочных церквей не только в самой Венгрии, но и во всей Центральной Европе и которая представляет собой уникальный памятник архитектуры и истории страны. Церковь была построена в 1773 году орденом францисканцев-миноритов и освящена в честь святого Антония Падуанского. Это прекрасный образец барочного стиля: фасад здания украшают две высокие колокольные башни с часами, которые звонят три раза в день.Во время прогулки по городу с гидом вам обязательно покажут вот эту (и парную ей, но с другим рисунком) кованую решетку у бывшего здания суда. Обе настоящее произведение искусства!Вторая решетка.Ну, а завершается посещение Эгера визитом в Долину красавиц, где происходит дегустация местах вин и в первую очередь такого вина, как «Бычья кровь». Поехать туда можно и нужно, там есть красивая скульптура девушки с подвязкой, которую все фотографируют, но… есть и пить «групповщиной» я бы не советовал. Все то же самое, но быстрее и дешевле можно получить в любой тамошней «корчме». Ну, а играть вам будет вот такой колоритный скрипач.Интересно, что во время осады турки потеряли множество воинов не только убитыми и ранеными, но также и плоенными! Так что в результате в руках у Добо оказалось несколько тысяч (!) пленных турок. И Добо нашел им достойное применение, заставив кирками выдолбить подвалы в Среднем (Середнянском) замке крепости, за что их в течение долгого времени называли «турецкими». Строительство этих подвалов закончилось в 1557 году, а их общая длина составила 4,5 км. Сначала эти подземелья использовали как убежище врагов. Но потом свое военное предназначение потеряли и превратились в отличное винохранилище.П.С. Конечно, стоило бы пожить в Эгере хотя бы два дня. Это совет тем, кто поедет туда на собственном авто, но и за один день там можно увидеть очень много всего интересного.