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Россия восстановила ранее утраченную систему контроля космоса

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РИА Новости со ссылкой на источники в Институте прикладной математики имени Келдыша Российской академии наук сообщает о том, что восстановлена и существенным образом обновлена сеть телескопов, которая занимается контролем космического пространства. Сеть, которая наблюдала в основном за положением дел в районе околоземных орбит космических аппаратов, была фактически разрушена одновременно с развалом СССР. Теперь создана единая сеть, занимающаяся более обширным мониторингом.

Отмечено возобновление работы ранее функционировавших обсерваторий, в том числе в Грузии и на Украине.

Полный список десяти обсерваторий, работу которых удалось восстановить, представлен в материале информационного агентства:
Ужгород (Украина), Абастумани (Грузия), Уссурийск (Россия), Благовещенск (Россия), Китаб (Узбекистан), Гиссар (Таджикистан), Санглок (Таджикистан), Тариха (Боливия), Хуралтогот (Монголия), Кастель-Гранде (Швейцария).




К этой сети добавились пункты наблюдения за космосом в Мексике, а также в целом ряде российских макрорегионов – на Дальнем Востоке, включая Камчатку, на Алтае, в Сибири. Также открыт пункт наблюдения на молдавской территории.

Таким образом, как отмечают специалисты, геостационарная орбита находится под полным контролем. Также имеется возможность отслеживать параметры более дальнего космоса. Отмечается важность мониторинга по объёмам космического мусора, моделирование сближения космических аппаратов.

Обработка колоссальных объёмов информации осуществляется с помощью суперкомпьютера в институте Келдыша. Его производительность 100 трлн операций в секунду. В базе компьютера хранятся данные о 2,5 тыс. объектах на геостационарной орбите, около 3000 объектах на так называемой высокоэллиптической орбите и ещё до 400 – на средневысокой околокруговой орбите.

Проделана по-настоящему колоссальная работа по восстановлению системы космического мониторинга, переставшей существовать в 90-е годы.
Использованы фотографии:
ru.depositphotos.com
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34 комментария
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  1. Наблюдатель2014 Офлайн
    Наблюдатель2014 Сегодня, 07:38
    +3
    Вот лучше бы все вместе за космосом наблюдали.И исследовали новые миры .Чем такое колоссальное количество средств на оружие тратили.Хотя это звучит конечно как утопия.Человечеству нужен общий враг для объединения .Комета или астероид какой feel Хотя нам россиянам ещё этого не хватало.Бравые американские парни только в Голливуде водятся.А в случае чего Мир нам спасать
    1. Неандерталец Онлайн
      Неандерталец Сегодня, 07:45
      +11
      Цитата: Наблюдатель2014
      Вот лучше бы все вместе за космосом наблюдали.И исследовали новые миры .Чем такое колоссальное количество средств на оружие тратили

      Эх Сергей у самого такие мысли постоянно ..Сейчас вот приходится вооружаться и огромные деньги втюхивать ..А ведь СССР несмотря на послевоенную разруху и прочее Первыми в космосе были !!! И если бы не развал СССР , возможно бы уже на Марсе базу имели..
      А сейчас капитализм и это нерентабельно и т.д. И лозунг один " Покупай,продавай- покупай!" И никакого творчества и глобальных целей..(у всех на уме курсы долларов и прочей фигни ростовщической..)..
      1. Например Офлайн
        Например Сегодня, 08:57
        -3
        Цитата: Наблюдатель2014
        Человечеству нужен общий враг для объединения .

        Человечество это ты? laughing Есть еще такие человечества. К примеру человечество сенатор Маккейн. У него, у человечества и враг уже есть - русские.
        Присоеденяйся love
        Давайте дружить против кого-то! wassat Только этот кто-то в один миг может харю начистить этим друзьям.


        Ребята, давайте жить дружно. wink drinks
  2. федоров Онлайн
    федоров Сегодня, 07:39
    +12
    Ужгород (Украина), Абастумани (Грузия), Уссурийск (Россия), Благовещенск (Россия), Китаб (Узбекистан), Гиссар (Таджикистан), Санглок (Таджикистан), Тариха (Боливия), Хуралтогот (Монголия), Кастель-Гранде (Швейцария).

    Причем тут Украина,Грузия,Швейцария ? request к России.
    1. PN Офлайн
      PN Сегодня, 08:02
      +3
      Чем больше площадь «захвата», тем больше информации.
      1. Николай Николаевич Офлайн
        Николай Николаевич Сегодня, 08:38
        +4
        Цитата: PN
        Чем больше площадь «захвата», тем больше информации.

        Это да. Раньше еще и корабли бороздили , за космосом следили...
        Тут я согласен, но вот с украиной бы подождать, а то получится деньги на ветер...
  3. Victor_B Онлайн
    Victor_B Сегодня, 07:39
    +12
    Что-то я в этой жизни недопонимаю.
    В Грузии и на Украине НАШИ действующие военные космические обсерватории?
    Объясните, не дайте помереть дурой! (с)
    1. PN Офлайн
      PN Сегодня, 08:03
      +5
      Вероятно это не военные, а научно-исследовательские обсерватории.
    2. Неандерталец Онлайн
      Неандерталец Сегодня, 08:03
      0
      Цитата: Victor_B
      В Грузии и на Украине НАШИ действующие военные космические обсерватории?

      Это не военные обсерватории ,а чисто научные и мирные ...Просто восстановили былое (за большие деньги конечно,но оно этого стоит..)
      Вот что то так ..СССР всегда был за мирный космос и мирный атом !
      1. NordOst16 Офлайн
        NordOst16 Сегодня, 10:42
        0
        Ускоренье – важный фактор,
        нр не выдержал реактор!
        И теперь наш мирный атом,
        Вся Европа кроет матом!
        Что-то вспомнилось)))
      2. KelWin Офлайн
        KelWin Сегодня, 12:16
        -1
        СССР всегда был за мирный космос и мирный атом

        Мы вот думали, куда на будущий год отправиться, давно на Урал хотелось, начали рассматривать разные места, реки, и вдруг обнаружилось совершенно убойное обстоятельство. Оказывается, кроме Уральского радиоактивного следа, от аварии на Маяке, там еще куча мест, где проводились "мирные взрывы", и не только там, а вообще по всей стране. Загадили всю карту.
        Посмотрите вот кино https://youtu.be/QE__YyTjwTs , чуть более сорока минут.
  4. SSR Офлайн
    SSR Сегодня, 07:42
    +2
    Видеть в списке некоторые страны , прям удивление вызывает.
    ПС.
    Судя по последней стране из списка
    Кастель-Гранде (Швейцария), это часть международного проекта и вроде обмениваются.
    Для формирования каталогов КП ПКО и ККП также используется информация от COSPAR, ООН, NASA.
  5. igorbrsv Офлайн
    igorbrsv Сегодня, 07:45
    +3
    Я вот такие "обсерватории" в Крыму видел в 2015, туда сказали лучше не ходить. wassat
    1. Наблюдатель2014 Офлайн
      Наблюдатель2014 Сегодня, 07:51
      0
      gorbrsv
      Я вот такие "обсерватории" в Крыму видел в 2015,
      Дык то в 2015м .А сейчас середина 2018 го.Может уже почистили?! laughing Или новые построили request
      1. igorbrsv Офлайн
        igorbrsv Сегодня, 07:58
        0
        За такое короткое время такое кол.-во "обсерваторий" даже на металлолом растащить не успеют. Хотя я там давно не был request
    2. cariperpaint Онлайн
      cariperpaint Сегодня, 08:12
      0
      Где? В Евпатории был центр космической связи,там огромные тарелки были. Его в 2013 порезали же?
      1. igorbrsv Офлайн
        igorbrsv Сегодня, 08:17
        +1
        С Ай-Петри видно. Только не уверен что они просто за космосом наблюдают. Думаю это уже не военная тайна. Внешне на обсерватории похожи. Хоть это и не так
        1. cariperpaint Онлайн
          cariperpaint Сегодня, 08:20
          +1
          Ну там есть еще поселок Научный там астрофизическая есть. Но она РАН принадлежит.
          1. igorbrsv Офлайн
            igorbrsv Сегодня, 08:23
            +1
            Не в курсе. После 2014 на соседней высоте появились пять белоснежных куполов. Со слов местных жителей
            1. cariperpaint Онлайн
              cariperpaint Сегодня, 08:35
              0
              Надо глянуть)
      2. Zubr Офлайн
        Zubr Сегодня, 11:36
        0
        Не порезал, а восстановили пару лет назад. Тут статья была на ВО. Меня самого это поразило, что Свидомые его в метал не списали.
        1. cariperpaint Онлайн
          cariperpaint Сегодня, 12:28
          0
          Да ладно? Востановили? Его на моих глазах готовили к демонтажу) я в шоке,если так
  6. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 08:09
    0
    Только по любому, из стран -шантожисток типа укроины нужно обсерваторию переместить в другое место! А то ведь захватят, или разрушат -у них сделать гадость России за благо! !!
    1. Тибидох Офлайн
      Тибидох Сегодня, 08:28
      -6
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      типа укроины

      Уважаемый, использованное Вами уничижительное наименование соседней страны никаким образом не способствует доброму отношению между нашими народами. Пусть Петя с Вовой играют в войнушку, а распри закончат не власть предержащие, а народ, понявший, что на их горе политики просто зарабатывают рейтинговые очки и деньги. И чем уважительней мы будем высказываться друг о друге, тем быстрее закончится война и взаимная ненависть.
      С Уважением! smile
      1. vladcub Офлайн
        vladcub Сегодня, 09:20
        0
        Тибидох, в чем я с Вами согласен так это в том,что народам России и Украины не хрен делиться. Это политические игры раскатывают нас.
        Мне кажется, что тут уместно вспомнить известные слова Сталина, но в новой редакции:" майданы приходят и уходят,а украинский народ остается"
      2. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
        ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 09:43
        0
        Да вы товарищ или господин Тибедох или сказачник, или наивный человек !Петя сам по себе пустое место, его могут заменить на более агрессивного, но сша не нужен новый попрошайка! Им нужен марионетка, пускай и алкаш, но четко выполняющий все указы -наказы госдепа! А мира не будет видемо вообще никогда между Россией и укроиной! Не для того янки майдан начали чтобы мы мирно уживались с укроиной а для войны против нашей России.
  7. vladcub Офлайн
    vladcub Сегодня, 09:12
    0
    Цитата: Неандерталец
    не

    По поводу "уже на Марсе базу имел "Вы Стругацких много читаете", ещё при Союзе по ТВ была какая-то передача по поводу освоения космоса. Сейчас уже не помню, кажется, Береговой сказал,что в ближайшие 40-50лет - не возможно. По-моему всё дело в том,что на Марс или ещё куда долететь не сложно, а обратно как Вы политите?
    Другое дело, что программу "Буран" довели бы до ума. Потом программа обитаемых станций :"Салют","Мир"развивались, а через неё можно было заглядывать на межкомнатные переоеты
  8. Heterocapsa Офлайн
    Heterocapsa Сегодня, 09:12
    -1
    Ну всё теперь заживём.Ведь это такой важный проект.
  9. vladcub Офлайн
    vladcub Сегодня, 09:22
    0
    Цитата: PN
    Вероятно это не военные, а научно-исследовательские обсерватории.

    Вы правы: речь идет о научно- исследовательской работе
  10. Антарес Офлайн
    Антарес Сегодня, 09:38
    0
    в Институте прикладной математики имени Келдыша Российской академии наук сообщает о том, что восстановлена и существенным образом обновлена сеть телескопов, которая занимается контролем космического пространства. Теперь создана единая сеть, занимающаяся более обширным мониторингом.
    Отмечено возобновление работы ранее функционировавших обсерваторий, в том числе в Грузии и на Украине.
    Ужгород (Украина)

    Удивительно что россияне не знают про ПулКОН и пункт Монды.В комментариях какое то недоумение по поводу как так(в некой Украине и по всему миру)
    Пулковская кооперация оптических наблюдателей (ПулКОН)
    Формальной точкой отсчета «Пулковской кооперации оптических наблюдателей - ПулКОН» является конец 2004 г., но кооперация проекта начала складываться еще в 2001 году, когда на 10 см телескопе АКД в Пулково прошли первые отечественные ПЗС-наблюдения геостационарных объектов в поддержку российско-украинских экспериментов по РСДБ-локации космического мусора.(подробнее на сайте проекта-http://lfvn.astronomer.ru/main/pulcoo.htm, там же есть ссылка на сайт с характеристиками оптических телескопов ПулКОН и пункта Монды, участвующих в наблюдениях космических объектов, среди них -украинские и мировые)
    В общем проект тесно взаимодействет с мировыми проектами и обмениваються
    Кому интересно почему статья именно так называется то ответ в этом
    С 2001 по 2004 гг подготовительные работы поддерживались грантом ИНТАС 2001-0669. Основной этап переоснащения ПЗС-матрицами был выполнен за счет грантов Минобрнауки 09.255.52/053 и ИНТАС 03-70-567. Поскольку главный финансовый вклад сейчас вносят ИПМ им. Келдыша РАН, ОАО МАК «Вымпел» и ЦНИИМАШ, то существенная часть времени ПулКОН посвящена наблюдениям объектов космического мусора и спутников

    Я знаком с работой проекта так как мой университет (Им. Мечникова-ОНУ) тесно взаимодействовал с Санкт Петербургом(наша станция наблюдения в Одессе и Маяках) а так же в рамках обмена студентами(питерцы у нас а мы в Питере были как раз 2005)
    Взаимодействие в этой сфере не прекращалось ни в 2014 ни по сей день. Средства российские, европейские(там гранты) и немного местных позволили восстановить какую то часть наблюдательной системы в Украине.
    Пулковская обсерватория и Русское географическое общество-оставили след в моей памяти.
  11. Dzafdet Офлайн
    Dzafdet Сегодня, 09:48
    0
    Производительность 10в 7-й степени мегафлопсов ?Интересно, что за ЭВМ ?
  12. Nikolaevich I Онлайн
    Nikolaevich I Сегодня, 10:22
    0
    Ох уж эти революции !"Разрушим всё до основания , а затем..."...а потом-"суп с котом" !Ладно,в 17-м "впервые" было..., но в 90-х то зачем опять на те же грабли наступать !? И предупреждали -то "умные люди" ! Но безмозглым либерастам всё нипочём !
  13. rocket757 Офлайн
    rocket757 Сегодня, 10:51
    0
    Космос это бесконечно много непознанного! Всем бы вместе его исследовать! Кстати, там где непознанное может быть и угроза, не забывать о том следует
  14. vladcub Офлайн
    vladcub Сегодня, 11:48
    0
    Ох уж репортерские репортерские штучки: главное" прокукарекать", а дальше решайте сами как эту информацию переваривать или сырую хавать
    Можно и нужно уточнить, что речь идет об обработке данных с обсерваторий.
    Научное сотрудничество - хорошо, но желательно кое за кем приглядывать