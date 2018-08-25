Россия восстановила ранее утраченную систему контроля космоса
РИА Новости со ссылкой на источники в Институте прикладной математики имени Келдыша Российской академии наук сообщает о том, что восстановлена и существенным образом обновлена сеть телескопов, которая занимается контролем космического пространства. Сеть, которая наблюдала в основном за положением дел в районе околоземных орбит космических аппаратов, была фактически разрушена одновременно с развалом СССР. Теперь создана единая сеть, занимающаяся более обширным мониторингом.
Отмечено возобновление работы ранее функционировавших обсерваторий, в том числе в Грузии и на Украине.
Полный список десяти обсерваторий, работу которых удалось восстановить, представлен в материале информационного агентства:
Ужгород (Украина), Абастумани (Грузия), Уссурийск (Россия), Благовещенск (Россия), Китаб (Узбекистан), Гиссар (Таджикистан), Санглок (Таджикистан), Тариха (Боливия), Хуралтогот (Монголия), Кастель-Гранде (Швейцария).
К этой сети добавились пункты наблюдения за космосом в Мексике, а также в целом ряде российских макрорегионов – на Дальнем Востоке, включая Камчатку, на Алтае, в Сибири. Также открыт пункт наблюдения на молдавской территории.
Таким образом, как отмечают специалисты, геостационарная орбита находится под полным контролем. Также имеется возможность отслеживать параметры более дальнего космоса. Отмечается важность мониторинга по объёмам космического мусора, моделирование сближения космических аппаратов.
Обработка колоссальных объёмов информации осуществляется с помощью суперкомпьютера в институте Келдыша. Его производительность 100 трлн операций в секунду. В базе компьютера хранятся данные о 2,5 тыс. объектах на геостационарной орбите, около 3000 объектах на так называемой высокоэллиптической орбите и ещё до 400 – на средневысокой околокруговой орбите.
Проделана по-настоящему колоссальная работа по восстановлению системы космического мониторинга, переставшей существовать в 90-е годы.
Отмечено возобновление работы ранее функционировавших обсерваторий, в том числе в Грузии и на Украине.
Полный список десяти обсерваторий, работу которых удалось восстановить, представлен в материале информационного агентства:
Ужгород (Украина), Абастумани (Грузия), Уссурийск (Россия), Благовещенск (Россия), Китаб (Узбекистан), Гиссар (Таджикистан), Санглок (Таджикистан), Тариха (Боливия), Хуралтогот (Монголия), Кастель-Гранде (Швейцария).
К этой сети добавились пункты наблюдения за космосом в Мексике, а также в целом ряде российских макрорегионов – на Дальнем Востоке, включая Камчатку, на Алтае, в Сибири. Также открыт пункт наблюдения на молдавской территории.
Таким образом, как отмечают специалисты, геостационарная орбита находится под полным контролем. Также имеется возможность отслеживать параметры более дальнего космоса. Отмечается важность мониторинга по объёмам космического мусора, моделирование сближения космических аппаратов.
Обработка колоссальных объёмов информации осуществляется с помощью суперкомпьютера в институте Келдыша. Его производительность 100 трлн операций в секунду. В базе компьютера хранятся данные о 2,5 тыс. объектах на геостационарной орбите, около 3000 объектах на так называемой высокоэллиптической орбите и ещё до 400 – на средневысокой околокруговой орбите.
Проделана по-настоящему колоссальная работа по восстановлению системы космического мониторинга, переставшей существовать в 90-е годы.
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