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Почему Украина бросила свои корабли в Крыму. Вице-адмирал ВМСУ рассказал

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Экс-командующий военно-морскими силами Украины вице-адмирал Сергей Гайдук высказался по поводу того, почему власти Украины отказались от российского предложения по кораблям в Крыму. Напомним, что Украина отказалась забирать многие корабли и суда своего флота с военных баз на Крымском полуострове после того, как Крым воссоединился с Россией.

Гайдук решил «объяснить», почему Киев поступил именно так, фактически бросив свою флотскую технику.

По словам украинского вице-адмирала, решение было принято в связи с тем, что в противном случае Запад «отказался бы от дальнейшей поддержки Украины».


Почему Украина бросила свои корабли в Крыму. Вице-адмирал ВМСУ рассказал


Гайдука цитируют украинские СМИ:
Если мы забираем эти корабли в условиях импортозамещения, то теряем важный аргумент в международных институтах, в которые подали иск. Международные институты будут говорить: «Вы же между собой там договорились, забрали корабли, то есть проблем никаких нет». Корабли, оставшиеся в Крыму, на 70% оснащены российским оборудованием.


Удивительная логика. То есть, Гайдук хочет сказать, что бросили корабли ВМС Украины, чтобы потом через международный суд попытаться их вернуть. Получается, что и со всем Крымским полуостровом в Киеве действует примерно та же логика в стиле: «Мы дали Крыму уйти в Россию, чтобы потом Запад стал нас поддерживать».

Гайдук также рассказал о том, что после создания ВМС Украины из 140 полученных после развала СССР военных кораблей и судов на металлолом было списано 65. За то же время было достроено только пять кораблей.

Гайдук (командовал ВМС Украины с марта 2014 по апрель 2016):
Представьте себе эти впечатляющие цифры развала флота.
Использованы фотографии:
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43 комментария
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  1. ФЕОДОР Офлайн
    ФЕОДОР Сегодня, 08:03
    +10
    Калаши тоже российские ! Не западло их в руки брать ?
    1. Неандерталец Онлайн
      Неандерталец Сегодня, 08:16
      +9
      По словам украинского вице-адмирала, решение было принято в связи с тем, что в противном случае Запад «отказался бы от дальнейшей поддержки Украины».

      Коротко и понятно...Ждали 6 флот США !

      Ждите дальше "братья" ..Как бы вам перед нами так же плясать не пришлось в будущем.
      1. krot Офлайн
        krot Сегодня, 11:19
        +1
        На другом ресурсе прочел, что украина желает, чтобы им вернули отремонтированные корабли, и будут через суд этого добиваться.. Может им модернизировать их еще?)))
        1. LSA57 Онлайн
          LSA57 Сегодня, 12:40
          0
          Цитата: krot
          Может им модернизировать их еще?

          аха. сделать подводными. ну лежащими на дне
    2. LSA57 Онлайн
      LSA57 Сегодня, 08:40
      +6
      Цитата: ФЕОДОР
      Калаши тоже российские ! Не западло их в руки брать

      так на "параде" вчера у них ВООБЩЕ ничего своего небыло
      1. Silvestr Онлайн
        Silvestr Сегодня, 10:07
        +1
        Цитата: LSA57
        так на "параде" вчера у них ВООБЩЕ ничего своего небыло

        обратил тоже внимание, напоминали грузин. Грустно это все.
        1. LSA57 Онлайн
          LSA57 Сегодня, 11:16
          0
          Цитата: Silvestr
          обратил тоже внимание, напоминали грузин.

          трибалты молодцы. один танк друг другу варенду сдают для парадов и все довольны
          1. Silvestr Онлайн
            Silvestr Сегодня, 12:10
            +1
            Цитата: LSA57
            трибалты молодцы. один танк друг другу варенду сдают для парадов и все довольны

            и ни каких расходов!
            1. LSA57 Онлайн
              LSA57 Сегодня, 12:41
              0
              Цитата: Silvestr
              и ни каких расходов!

              да какие между нищими расчёты могут быть
        2. Piramidon Онлайн
          Piramidon Сегодня, 12:47
          0
          Цитата: Silvestr
          Грустно это все.

          А вот я смотрел это действо и, почему то, мне нисколько не взгрустнулось. request Была только ода мысль - ДОСКАКАЛИСЬ, БАЛБECЫ! fool
  2. 210окв Офлайн
    210окв Сегодня, 08:06
    +4
    Логика дурдома об яснению не поддается.
  3. afrikanez Офлайн
    afrikanez Сегодня, 08:11
    +3
    Другого ответа и не ожидал. Как говорится: хохол родился, еврей заплакал!
    1. Неандерталец Онлайн
      Неандерталец Сегодня, 08:46
      +4
      Цитата: afrikanez
      Другого ответа и не ожидал. Как говорится: хохол родился, еврей заплакал!

      Что то слез не видно их... laughing

      Только на Донбассе оплакивают погибших ..
  4. Горный стрелок Офлайн
    Горный стрелок Сегодня, 08:13
    +6
    Перехитрили себя сами. А что России с этим металлоломом делать? Он захламляет бухты и загрязняет воду. Если за ним не следить - потонет там, где стоит. Возись с подъемом тогда...
    1. 210окв Офлайн
      210окв Сегодня, 08:19
      +3
      Отбуксировать в район Одессы и притопмть..
    2. Неплохой Онлайн
      Неплохой Сегодня, 08:20
      +2
      hi На то у них и расчет.На чёрный день оставили эту занозу.
      1. Jolly oldster sailor Офлайн
        Jolly oldster sailor Сегодня, 08:23
        +2
        Да кому он нужен,флот ихний-на иголки разве пустить... laughing
  5. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 08:13
    +3
    Он вообще сказал че , понял? ?? fool Причины перепутаны со следствием, в результате мы услышали явный бред, видать кастрюлька сильно давит на черепушку, может быть, уже намертво к голове приросла, оттого и бредит! !! fool
    1. Неандерталец Онлайн
      Неандерталец Сегодня, 08:58
      +2
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      Он вообще сказал че , понял? ?? fool Причины перепутаны со следствием, в результате мы услышали явный бред, видать кастрюлька сильно давит на черепушку, может быть, уже намертво к голове приросла, оттого и бредит! !! fool

      Да не бредит он , а все конкретно сказал ...Ждали они ввода войск НАТО на Украину и Флота в том числе в Крым ! На крымских татаров надеялись и еще Стрелков с командой в Слаянске им все карты перепутал soldier Если не Крым НАШ , не известно чтобы было в России soldier
      1. Silvestr Онлайн
        Silvestr Сегодня, 10:12
        +1
        Цитата: Неандерталец
        Если не Крым НАШ , не известно чтобы было в России

        как не известно? Американцы в Севастополе, Крым- американская база, ракеты с контролем до Урала и поболее, минус Сирия ( а это катарский газопровод в ЕС и демпинг российского газа). Из местных проблем- изгнание русских из Крыма.
        1. serg.shishkov2015 Онлайн
          serg.shishkov2015 Сегодня, 10:20
          +5
          Ща меня меня заминусуют! Крым НАШ благодаря кому? Кто политическую волю проявил, наклав на мнение мировой обчественности и главных общечеловеков? не стесняйтесь, отвечайте!
          1. Silvestr Онлайн
            Silvestr Сегодня, 10:23
            +1
            Цитата: serg.shishkov2015
            не стесняйтесь, отвечайте!

            Путин- ответ устраивает? Но вы забываете очень важный фактор- мнение крымчан.
            1. serg.shishkov2015 Онлайн
              serg.shishkov2015 Сегодня, 10:30
              +5
              ответ устраивает, мнение крымчан- безусловно! но я уже побаиваюсь писать о Президенте хорошее,сразу наваливаются недовольные!
              1. LSA57 Онлайн
                LSA57 Сегодня, 11:18
                +1
                Цитата: serg.shishkov2015
                но я уже побаиваюсь писать о Президенте хорошее,сразу наваливаются недовольные!

                а на каждый роток, не накинешь платок.
                как говорил В. И. Чапаев, "Наплевать и забыть!"
              2. Silvestr Онлайн
                Silvestr Сегодня, 12:11
                +1
                Цитата: serg.shishkov2015
                но я уже побаиваюсь писать о Президенте хорошее,сразу наваливаются недовольные!

                нужно быть объективным. Я вот его не очень, но за Крым- спасибо!
  6. LSA57 Онлайн
    LSA57 Сегодня, 08:45
    +2
    да вроде как модернизировать решили
    ДО

    и ПОСЛЕ
  7. Ирек Офлайн
    Ирек Сегодня, 09:10
    +1
    Так на металлолом пойдет.
    1. Silvestr Онлайн
      Silvestr Сегодня, 12:57
      0
      Цитата: Ирек
      Так на металлолом пойдет.

      вроде в музей в Балаклаве превратят
  8. нафанаил Офлайн
    нафанаил Сегодня, 09:16
    +1
    Да отбуксовать этот хлам на полигоны и использовать в качестве мишеней.Хоть какая то польза
  9. XXXIII Офлайн
    XXXIII Сегодня, 09:33
    +1
    Почему Украина бросила свои корабли в Крыму. Вице-адмирал ВМСУ рассказал
    Так за эти корабли и кусок сала не выменяешь, вот и оставили.... yes
  10. _Kotegpushisteg_ Офлайн
    _Kotegpushisteg_ Сегодня, 09:43
    +1
    украинский флот до сих пор стоит в крыму!) это фак
    1. Неандерталец Онлайн
      Неандерталец Сегодня, 09:54
      +3
      Цитата: _Kotegpushisteg_
      украинский флот до сих пор стоит в крыму!) это фак

      Стоял и стоит, на страже незалежности..)))) ГНИЕТ!

      А ведь на Украине какие судоверфи были и сколько туда труда и денег всего союза было вложено..
      Махновщина, бандеровщина ..Вот этим и живут опять..Бог им судья !
      1. LSA57 Онлайн
        LSA57 Сегодня, 11:21
        0
        Цитата: Неандерталец
        А ведь на Украине какие судоверфи были и сколько туда труда и денег всего союза было вложено..

        и вот, что с этим сделали. а ведь там авианосцы строили
  11. serg.shishkov2015 Онлайн
    serg.shishkov2015 Сегодня, 09:56
    +1
    насколько мне известно-их флагман Гетман Сагайдачный это ПСКР типа Менжинский, во второй половине 80-х годов КГБ СССР заказало 7 таких кораблей для морпогранохраны, на ТОТ момент хорошие корабли БЫЛИ, наследники знаменитых полтинников
    1. 1vlad19 Офлайн
      1vlad19 Сегодня, 10:17
      +1
      Цитата: serg.shishkov2015
      морпогранохраны

      Не было таких частей, были Морские части погранвойск КГБ СССР.
      1. serg.shishkov2015 Онлайн
        serg.shishkov2015 Сегодня, 10:41
        0
        не спорю, извините, что неправильно назвал, не служил-не моя вина!
  12. Tusv Офлайн
    Tusv Сегодня, 09:58
    +2
    По словам украинского вице-адмирала, решение было принято в связи с тем, что в противном случае Запад «отказался бы от дальнейшей поддержки Украины»

    Давно пора выкатить совместный инвойс(счет по нашему) на кругленькую сумму за хранение металлолома в Российских портах Кому? Вона готовый свидетель. Запад де, обещал помочь, но лыжи навострил. Ему родимому. За Нэньеку, за Ридну мову. За печеньку без красной икры и Вологодского масла. laughing
    А что скажут безработные Коверные на Вернадского и Цветном? Фулюганы работы лишаитam
  13. APASUS Офлайн
    APASUS Сегодня, 10:28
    0
    Читал аналитику ,где было предсказано полное исчезновение флота у Украины.Я все не мог поверить,а оказывается очень точно предсказано,но основа всех проблем - финансы.Государство настолько обеднело ,что в состоянии держать полноценные ВМС.
    Да,в аналитике был предсказан ремонт с полным развалом Гетмана Сагайдачного и дальнейшее его списание,корабль просто разрушат при ремонте................
  14. iouris Онлайн
    iouris Сегодня, 11:07
    0
    Логика понятная: тот, кто не покупает у "Запада" не союзник, а противник. Кроме того, нужные порты были бы забиты ненужными кораблями ВМСУ, на них несли бессмысленную вахту потенциальные морпехи.
  15. Генерал Песчаных Карьеров Онлайн
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 11:39
    0
    Россия забрала более-менее корабли на плаву, а тот ржавый металлолом который остался на полпути бы потонул))
  16. Zubr Офлайн
    Zubr Сегодня, 11:47
    0
    Ну что можно сказать, пускай теперь посыпают голову пеплом. 140 судов получить в наследство и так бездарно Профукали.
  17. Berg Berg Офлайн
    Berg Berg Сегодня, 11:59
    0
    Как только американцы зайдут в гости в Одессу , направить туда этот хлам самотёком и затопить их на фарватерах из порта .
  18. askort154 Офлайн
    askort154 Сегодня, 13:27
    0
    210окв......Отбуксировать в район Одессы и притопмть.

    А потом нам же их в Одессе доставать. bully