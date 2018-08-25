Почему Украина бросила свои корабли в Крыму. Вице-адмирал ВМСУ рассказал

Если мы забираем эти корабли в условиях импортозамещения, то теряем важный аргумент в международных институтах, в которые подали иск. Международные институты будут говорить: «Вы же между собой там договорились, забрали корабли, то есть проблем никаких нет». Корабли, оставшиеся в Крыму, на 70% оснащены российским оборудованием.

Представьте себе эти впечатляющие цифры развала флота.

Экс-командующий военно-морскими силами Украины вице-адмирал Сергей Гайдук высказался по поводу того, почему власти Украины отказались от российского предложения по кораблям в Крыму. Напомним, что Украина отказалась забирать многие корабли и суда своего флота с военных баз на Крымском полуострове после того, как Крым воссоединился с Россией.Гайдук решил «объяснить», почему Киев поступил именно так, фактически бросив свою флотскую технику.По словам украинского вице-адмирала, решение было принято в связи с тем, что в противном случае Запад «отказался бы от дальнейшей поддержки Украины».Гайдука цитируют украинские СМИ:Удивительная логика. То есть, Гайдук хочет сказать, что бросили корабли ВМС Украины, чтобы потом через международный суд попытаться их вернуть. Получается, что и со всем Крымским полуостровом в Киеве действует примерно та же логика в стиле: «Мы дали Крыму уйти в Россию, чтобы потом Запад стал нас поддерживать».Гайдук также рассказал о том, что после создания ВМС Украины из 140 полученных после развала СССР военных кораблей и судов на металлолом было списано 65. За то же время было достроено только пять кораблей.Гайдук (командовал ВМС Украины с марта 2014 по апрель 2016):