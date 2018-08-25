Как в 41-ом. NI раскритиковал состояние немецких ВМС

Американское издание The National Interest обрушилось с критикой на Министерство обороны Германии. Причиной этого стало состояние немецких Военно-морских сил, названных "позором" для "одной из богатейших стран".Издание утверждает, что недостаток финансирования и плохое планирование довели немецкий флот до состояния невозможности выполнения своих основных задач. При этом в плохом состоянии находятся абсолютно все компоненты ВМС Германии: начиная от субмарин и заканчивая военно-морской авиацией.Подводную часть немецкого флота, по утверждению авторов издания, составляют шесть субмарин типа 212U, находящихся в нерабочем состоянии. При этом Германия не торопится ремонтировать подлодки, отговариваясь нехваткой запчастей для них, но при этом производя и продавая точно такие же лодки по всему миру.Точно такое же состояние и с немецкой военно-морской авиацией. Еще в 2005 году командование списало патрульные самолеты Breguet Atlantique, приобретя подержанные Р-3С ВВС Нидерландов, но ни один из этих самолетов не находится в боеготовом состоянии. Бундесвер не имеет средств на их содержание.Чуть лучше состояние надводного флота Германии, но и там множество проблем: частые поломки и неудовлетворительные характеристики боевых кораблей. Немецкие боевые корабли отстают от современных стандартов НАТО, утверждают эксперты.В заключении, авторы статьи пришли к мнению, что современный немецкий флот оказался в ситуации, схожей с весной 1941 года, когда гитлеровские Кригсмарине столкнулись на море "с новейшим вооружением союзников" и не могли ему успешно противостоять.Ранее немецкие СМИ сообщали, что согласно доклада Федеральной счетной палаты Германии, министра обороны Урсулу фон дер Ляйен обвинили в сокрытии неисправностей военной техники и "приукрашивании статистики".