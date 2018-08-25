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Как в 41-ом. NI раскритиковал состояние немецких ВМС

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Американское издание The National Interest обрушилось с критикой на Министерство обороны Германии. Причиной этого стало состояние немецких Военно-морских сил, названных "позором" для "одной из богатейших стран".

Издание утверждает, что недостаток финансирования и плохое планирование довели немецкий флот до состояния невозможности выполнения своих основных задач. При этом в плохом состоянии находятся абсолютно все компоненты ВМС Германии: начиная от субмарин и заканчивая военно-морской авиацией.

Как в 41-ом. NI раскритиковал состояние немецких ВМС



Подводную часть немецкого флота, по утверждению авторов издания, составляют шесть субмарин типа 212U, находящихся в нерабочем состоянии. При этом Германия не торопится ремонтировать подлодки, отговариваясь нехваткой запчастей для них, но при этом производя и продавая точно такие же лодки по всему миру.

Точно такое же состояние и с немецкой военно-морской авиацией. Еще в 2005 году командование списало патрульные самолеты Breguet Atlantique, приобретя подержанные Р-3С ВВС Нидерландов, но ни один из этих самолетов не находится в боеготовом состоянии. Бундесвер не имеет средств на их содержание.

Чуть лучше состояние надводного флота Германии, но и там множество проблем: частые поломки и неудовлетворительные характеристики боевых кораблей. Немецкие боевые корабли отстают от современных стандартов НАТО, утверждают эксперты.

В заключении, авторы статьи пришли к мнению, что современный немецкий флот оказался в ситуации, схожей с весной 1941 года, когда гитлеровские Кригсмарине столкнулись на море "с новейшим вооружением союзников" и не могли ему успешно противостоять.

Ранее немецкие СМИ сообщали, что согласно доклада Федеральной счетной палаты Германии, министра обороны Урсулу фон дер Ляйен обвинили в сокрытии неисправностей военной техники и "приукрашивании статистики".
Использованы фотографии:
http://www.globallookpress.com/
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19 комментариев
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  1. Наблюдатель2014 Офлайн
    Наблюдатель2014 Сегодня, 09:55
    +3
    NI раскритиковал состояние немецких ВМС
    Что они к немцам прицепились?! Всё правильно немцы делают.Социалка в стране у них будь здоров зато.Нам например до их уровня ещё топать и топать.А флот им на кой здоровый? С русскими воевать? Так наши влепят если что пяток "Ярс" И нет той Германии.Немцы это прекрасно понимают.
    1. Неандерталец Онлайн
      Неандерталец Сегодня, 10:27
      +2
      Цитата: Наблюдатель2014
      Что они к немцам прицепились?!

      Немцы неплохо воевали в России (единственные)..))))
      Цитата: Наблюдатель2014
      Социалка в стране у них будь здоров зато.Нам например до их уровня ещё топать и топать.

      "Беженцев" кормят прохиндеев и жуликов которых выгнали бомбардировки США на БВ и прочих ..
      Цитата: Наблюдатель2014
      А флот им на кой здоровый? С русскими воевать? Так наши влепят если что пяток "Ярс" И нет той Германии.Немцы это прекрасно понимают.

      Немцы понимают , вот США и прочии опять на Россию их натравливают Сергей !
      Где то "осинное мировое гнездо" сидит и стравливает народы ..Им опять нужна прибыль и кровь !
      Я генами чую и многие русские тоже ..Нам не дают спокойно и мирно пожить в России ! Опять толкают " Мы наш ,мы новый мир построим..!" ПАДЛЫ!
  2. Арон Заави Офлайн
    Арон Заави Сегодня, 09:56
    0
    Ну так ничего нового. Немецкий флот на сегодня совершенно небоеспособен. Максимум что он может делать это демонстрация флага и антипиратские действия. В качестве военной силы его можно вообще не учитывать.
    1. Неандерталец Онлайн
      Неандерталец Сегодня, 10:07
      +4
      Цитата: Арон Заави
      Ну так ничего нового. Немецкий флот на сегодня совершенно небоеспособен. Максимум что он может делать это демонстрация флага и антипиратские действия. В качестве военной силы его можно вообще не учитывать.

      Германии запрещено все это развивать ..Хотя помнится после Первой мировой немцев вообще загонобили жуткими контребуциями ..Потом Гитлер появился )))
      После второй мировой опять на контребуциях ..ЭТО наша дойная корова ? Я правильно понял Арон ? wassat soldier
    2. APASUS Офлайн
      APASUS Сегодня, 10:17
      0
      Цитата: Арон Заави
      Ну так ничего нового. Немецкий флот на сегодня совершенно небоеспособен. Максимум что он может делать это демонстрация флага и антипиратские действия. В качестве военной силы его можно вообще не учитывать.

      А кто реально угрожает Германии войной ,не подскажите ?
      Это только в американское издание The National Interest может поверить на пример что США реально могут что то сделать с китайскими ВМС,а дальше провокаций дело не идет.
      1. Например Офлайн
        Например Сегодня, 10:52
        0
        Цитата: APASUS
        поверить на пример что

        Попрошу мой позывной впредь писать слитно! laughing drinks
  3. Machete Офлайн
    Machete Сегодня, 10:00
    +5
    Немцы, хотя бы, не ведут себя, как безмозглые обезьяны.
    Нет флота и ладно. Он им особо и не нужен. С кем воевать?
    А тупари, типа прибалтов, тратят последние деньги, образно, на три танка, семь вертушек, которые никогда и ничего не решат.
  4. К-50 Офлайн
    К-50 Сегодня, 10:08
    +3
    Может немцам флотам и совсем не нужен. Достаточно только береговой охраны и патрульных сил. с кем воевать-то? С Россией? Так только умалишённые в это поверят, а остальные (Китай, КНДР, Иран) далече, да и опять в войну сними может поверить только завзятый ссаксофил.
  5. Ratmir_Ryazan Офлайн
    Ratmir_Ryazan Сегодня, 10:21
    0
    Это похоже на способ давления США на Меркель через общественность, а на общественность через подконтрольные СМИ...

    Флот Германии чуть больше нужен чем собаке пятая нога. Так лишь бы было что-нибудь, для приличия. У Германии сейчас нет внешних военных угроз...
    А вот США нужно чтобы у союзников по НАТО было как можно больше вооружения, они хотят спровоцировать новую войну против России и им нужно, чтобы и союзники было вооружены до зубов уже сегодня, чтобы завтра активнее давить Россию...

    США готовят для России очередную интервенцию. Причем уже подготавливают даже наместников для России из местных коллаборационистов - Ходорковский, Собчак, Навальный, Каспаров, Касьянов и прочие черти, прикрывающиеся идеями либерализма, чем опоганили это понятие в России...

    Но ничего, враг опять будет разбит, Победа будет за нами... А умирать от старости, я и не планировали хорошего в этом ничего нет...
  6. gabonskijfront Офлайн
    gabonskijfront Сегодня, 10:22
    0
    Немец вообще вырождается,это уже не стройный блондин с голубыми глазами.потомок тевтонов,а отожравшиеся общечеловек.Он делит свой фатерлянд с турками и арабами.
    1. Неплохой Онлайн
      Неплохой Сегодня, 10:32
      0
      Это точно, особенно, касаемо девчонок, кто сильный к тому и пойду. Скоро будет наподобие французского замеса, а также мечети, мечети и мечети.
  7. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 10:31
    0
    Здравый смысл тут есть, но и немцев можно понять -проблем вагоны, бюджета на все не хватает, тем более, когда армией командует черте кто а не человек, сведующий в делах обороны и военной промышленности! !!
  8. Андрей из Челябинска Офлайн
    Андрей из Челябинска Сегодня, 10:52
    +3
    современный немецкий флот оказался в ситуации, схожей с весной 1941 года, когда гитлеровские Кригсмарине столкнулись на море "с новейшим вооружением союзников" и не могли ему успешно противостоять.

    Хммм... Вообще-то в мае 1941 г именно англичане на своем уже 20-летнем, но ни разу всерьез не модернизированном "Худе" столкнулись с новейшим "Бисмарком" и немножко взлетели на воздух. laughing
  9. alexsipin Офлайн
    alexsipin Сегодня, 10:57
    0
    Вы не смотрите на состояние армии и флота - смотрите на уровень экономики и машиностроения. Германия по своему развитию самая передовая страна Европы и одна из самых передовых стран мира, фактически является одной из супердержав. Там прекрасная школа танкостроения, кораблестроения, школа стрелкового оружия, электроники, школа подготовки личного состава итд. Если потребуется то при незначительном усилии Германия станет обладательницей одной из сильнейших армий мира за 3-4 года.
  10. iouris Онлайн
    iouris Сегодня, 10:58
    0
    Какой смысл имеет упоминание 41-го? Германия объединилась благодаря СССР, России. Наверное, угрозы от союзников по НАТО ФРГ также не ощущает.
  11. шалун- Офлайн
    шалун- Сегодня, 11:14
    0
    Кто там критикует? А... NI... Что там NATO хочет в процентах ВВП и где бабло осядет?
    А если эти проценты пойдут германскому производителю? Нээ NI, темнишь, или хочется опять в чужом огороде потоптаться? Зачем Германии большие ВМС, Сомали на абордаж брать или пОнтагон? Для последнего флот не нужен, бабы Клавы хватит, все перила новичком насолидолить
  12. Самара_63 Онлайн
    Самара_63 Сегодня, 11:15
    0
    Так нам то лучше!
  13. cosmos-PS Офлайн
    cosmos-PS Сегодня, 11:17
    0
    С таким министром обороны и не такое может быть. Зачем бабе ВМФ и армия вообще. Максимум детский сад вооруженный разведут, да и тот с гейским оттенком.
  14. arhPavel Офлайн
    arhPavel Сегодня, 11:24
    0
    Раньше, Германии нужен был флот для защиты колоний и войны с Англией
    Сейчас по факту Германия сама колония, (на ее территории находятся войска чужого государства, которые она, Германия, содержит. А эти войска даже немецким судам не подвластны.
    Золотой фонд страны также находится в другом государстве)
    Англия ей союзница.
    Колоний у Германии нет.
    Зачем немцам содержать флот? Цель какая?
    А травля эта идёт за Северный поток-2