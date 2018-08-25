Фрегаты РФ пошли к берегам Сирии. Эсминец США - в Персидский залив

Постоянное соединение российского Военно-морского флота в Средиземном море сегодня получит подкрепление. Два фрегата Черноморского флота совершают плановый переход из Севастополя к берегам Сирии, сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулёв.Фрегаты Черноморского флота "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен" прошли черноморские проливы Босфор и Дарданеллы, сообщили в командовании Черноморского флота. Планируется, что к исходу сегодняшнего дня корабли войдут в состав сил постоянного соединения Военно-Морского Флота в дальней морской зоне. В ходе перехода российские корабли провели комплекс корабельных боевых учений по поиску и слежению за подводной лодкой условного противника. Кроме этого были отработаны задачи по взлету-посадке на палубу кораблей вертолетов Ка-27ПЛ.В средиземном море фрегаты "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен" заменят другой российский фрегат "Адмирал Макаров", который 18 августа отправился к месту базирования в Севастополь. На вооружении фрегатов стоит ракетный комплекс "Калибр-НК".Между тем, в российском Минобороны заявили, что в Персидский залив несколько дней назад прибыл американский эсминец "The Sullivans" с 56 крылатыми ракетами, а в Катар передислоцирован стратегический бомбардировщик В-1В, вооруженный 24 крылатыми ракетами "воздух – поверхность".Данная передислокация проведена для нанесения удара по Сирии после проведения провокации с применением химического оружия якобы правительственными войсками Башара Асада, заявили в российском военном ведомстве.Ранее сообщалось, что по данным российского Минобороны, провокацию готовит запрещенная в России террористическая группировка "Хайат Тахрир Аш-Шам" ("Джебхат Ан-Нусра"*). Для инсценировки химатаки боевики доставили в город Джиср Эш-Шугур восемь емкостей с хлором, которые затем вывезли в деревню Халлюз.