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Фрегаты РФ пошли к берегам Сирии. Эсминец США - в Персидский залив

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Постоянное соединение российского Военно-морского флота в Средиземном море сегодня получит подкрепление. Два фрегата Черноморского флота совершают плановый переход из Севастополя к берегам Сирии, сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулёв.

Фрегаты РФ пошли к берегам Сирии. Эсминец США - в Персидский залив


Фрегаты Черноморского флота "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен" прошли черноморские проливы Босфор и Дарданеллы, сообщили в командовании Черноморского флота. Планируется, что к исходу сегодняшнего дня корабли войдут в состав сил постоянного соединения Военно-Морского Флота в дальней морской зоне. В ходе перехода российские корабли провели комплекс корабельных боевых учений по поиску и слежению за подводной лодкой условного противника. Кроме этого были отработаны задачи по взлету-посадке на палубу кораблей вертолетов Ка-27ПЛ.


В средиземном море фрегаты "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен" заменят другой российский фрегат "Адмирал Макаров", который 18 августа отправился к месту базирования в Севастополь. На вооружении фрегатов стоит ракетный комплекс "Калибр-НК".

Между тем, в российском Минобороны заявили, что в Персидский залив несколько дней назад прибыл американский эсминец "The Sullivans" с 56 крылатыми ракетами, а в Катар передислоцирован стратегический бомбардировщик В-1В, вооруженный 24 крылатыми ракетами "воздух – поверхность".



Данная передислокация проведена для нанесения удара по Сирии после проведения провокации с применением химического оружия якобы правительственными войсками Башара Асада, заявили в российском военном ведомстве.

Ранее сообщалось, что по данным российского Минобороны, провокацию готовит запрещенная в России террористическая группировка "Хайат Тахрир Аш-Шам" ("Джебхат Ан-Нусра"*). Для инсценировки химатаки боевики доставили в город Джиср Эш-Шугур восемь емкостей с хлором, которые затем вывезли в деревню Халлюз.









Использованы фотографии:
http://www.globallookpress.com/
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46 комментариев
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  1. Мар.Тира Офлайн
    Мар.Тира Сегодня, 10:38
    +4
    Нужно торопиться враг уже там и готовится нанести удар по Сирии.Пишут к вечеру выйдут на ударную позицию по эсминцу США.Если нам известно про провокаторов и место провокации что мешает нанести упреждающий удар по боевикам.А кто там Игил или спецы запада,потом уже разбираться?
    1. Например Офлайн
      Например Сегодня, 10:45
      -5
      Цитата: Мар.Тира
      Нужно торопиться....что мешает нанести упреждающий удар по боевикам.

      Нанести удар по боевикам. В результате будет заражение территории хлором (тот, что у боевиков) и как итог обвинения запада в применении русскими химоружия в Сирии.
      Гениально! love
      Собирайтесь. Нужно торопиться. За Вами уже едет авто. Вы приглашены на работу в генштаб! lol
    2. макс702 Онлайн
      макс702 Сегодня, 10:54
      +10
      Максимум что иы там сделаем это собьем запущенные ракеты.. ВСЕ... Никаких ударов по носителям.. Разве что прямое нападение на Хмеймим . Тартус, либо корабли.. да и тут сомнения великие в ответном ударе..
      ..
      1. Случайный Офлайн
        Случайный Сегодня, 11:05
        0
        Цитата: макс702
        Максимум что иы там сделаем это собьем запущенные ракеты.. ВСЕ..

        Есть великие сомнения на этот счёт soldier
        1. макс702 Онлайн
          макс702 Сегодня, 11:08
          +2
          Эээ.. Моя ошибка не ВСЕ(то есть ракеты) , а ВСЁ.. То есть никаких активных действий в сторону "партнеров"..
          1. Случайный Офлайн
            Случайный Сегодня, 11:33
            0
            Цитата: макс702
            То есть никаких активных действий в сторону "партнеров"..

            Вот так good
            1. dorz Офлайн
              dorz Сегодня, 12:21
              +1
              Американцы используют Сирию как полигон для тестирования своих вооружений, отрабатывают навыки противодействия российским ПВО для будущих конфликтов с сильными соперниками.
      2. Неандерталец Онлайн
        Неандерталец Сегодня, 11:08
        +4
        Цитата: макс702
        Максимум что иы там сделаем это собьем запущенные ракеты.. ВСЕ... Никаких ударов по носителям..

        И "озобоченность выразим "..Так нас рано или поздно запинают просто ..!
        Олигархат трясется за свои деньги , удобно им сейчас жить то ..
        А остальное население просто выживает !
        Может замочить какой нибудь авианосец ? Ын вон четко предупредил и отстали англосаксы...
        1. grek Офлайн
          grek Сегодня, 11:33
          +7
          Должно быть предупреждение - в случае ракетного удара по Сирии носители будут уничтожены ,иначе они не остановятся ! Ни СБ ,ни ООН им ни указ - если Россия их не остановит тогда кто ???
          1. Неандерталец Онлайн
            Неандерталец Сегодня, 11:37
            -1
            Цитата: grek
            Должно быть предупреждение - в случае ракетного удара по Сирии

            Удар по Израилю будет..(всеми средствами) ..Думаю ,хоть это и рисковано , но мир в Сирии сразу установится.. hi
            1. Случайный Офлайн
              Случайный Сегодня, 11:44
              0
              Цитата: Неандерталец
              Удар по Израилю будет..(всеми средствами) ..

              Тогда наше финансовое и экономическое положение вмиг станет.....НУЛЕВЫМ crying
            2. poquello Онлайн
              poquello Сегодня, 12:09
              0
              Цитата: Неандерталец
              Цитата: grek
              Должно быть предупреждение - в случае ракетного удара по Сирии

              Удар по Израилю будет..(всеми средствами) ..Думаю ,хоть это и рисковано , но мир в Сирии сразу установится.. hi

              а почему по Израилю? Болтон - еврей или эсминец США на парковке в Тель-Авиве будет?
          2. Случайный Офлайн
            Случайный Сегодня, 11:42
            +2
            Цитата: grek
            Должно быть предупреждение - в случае ракетного удара по Сирии носители будут уничтожены

            Так ведь это уже было wink "......Поэтому при возникновении угрозы жизни российским военнослужащим Россия примет ответные меры воздействия. "Как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять", - уточнил Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов."
            1. igorbrsv Офлайн
              igorbrsv Сегодня, 12:55
              0
              Только не в случае удара по Сирии, а по нашим позициям. Также как и тридцать с небольшим лет назад там же. Наших два полка тогда на всякий даже завещания написали
      3. Piramidon Онлайн
        Piramidon Сегодня, 13:05
        +1
        Цитата: макс702
        Разве что прямое нападение на Хмеймим . Тартус, либо корабли.. да и тут сомнения великие в ответном ударе..

        А почему при таком варианте вас гложут "ВЕЛИКИЕ сомнения"?
    3. Мар.Тира Офлайн
      Мар.Тира Сегодня, 13:01
      +2
      Цитата: Мар.Тира
      Нужно торопиться враг уже там и готовится нанести удар по Сирии.

      Зафиксировано впервые за много лет одновременное прохождение Босфора ещё тремя кораблями ВМС России.БДК Н.Фильченко.,БДК "ОРСК",СКР "Пытливый".Идёт что то очень важное,если они идут под прикрытием.Что?Это мы скоро узнаем(наверно)?
  2. Неплохой Онлайн
    Неплохой Сегодня, 10:40
    +7
    Все всё знают, сценарий известен, виновный назначен, Патрушев предупрежден, чего ещё ждем? Нового ничего не будет, кроме очередных санкций и плевков в нашу сторону.
    1. cariperpaint Онлайн
      cariperpaint Сегодня, 11:00
      +5
      Это патовая ситуация,на это и расчет. Выход если и есть,то он радикальный. Так вот мир устроен. Кто то страется мира добиться,а кто то всеми силами этому мешает. И это не изменить от слова совсем. Или ходить по краю,сохраняя равновестие,или сразу падать и начинать войну.
      1. Случайный Офлайн
        Случайный Сегодня, 11:07
        +1
        Цитата: cariperpaint
        Это патовая ситуация,на это и расчет.

        А определение "патовая для НАС" постеснялись написать? wink
        1. cariperpaint Онлайн
          cariperpaint Сегодня, 11:29
          +1
          Ну в беззубости обвинения выше в нашу сторону,соотвественно для нас конечно.
    2. Случайный Офлайн
      Случайный Сегодня, 11:04
      0
      Цитата: Неплохой
      Все всё знают, сценарий известен, виновный назначен

      Согласен...."Трамп сказал..Трамп сделал" и..не важно как....главное...."царское слово" wink
    3. Теренин Онлайн
      Теренин Сегодня, 11:11
      +2
      Цитата: Неплохой
      Все всё знают, сценарий известен, виновный назначен, Патрушев предупрежден, чего ещё ждем? Нового ничего не будет, кроме очередных санкций и плевков в нашу сторону.

      Я, Вам плюсанул за нормальную реакцию нормального человека. Но, в то же время, доверяю решению Генштаба. Если, конечно, "правильно" не повлияют на "добро" Верховного наши поборники западных ценностей в Правительстве.
      1. Неплохой Онлайн
        Неплохой Сегодня, 11:39
        0
        hi Я тоже плюсанул Вам, расширили тему как надо, жаль имя Ваше не отражено, а то обратился бы по имени. smile
      2. Случайный Офлайн
        Случайный Сегодня, 11:45
        0
        Цитата: Теренин
        наши поборники западных ценностей в Правительстве.

        Остаётся "открытым" вопрос, а кто же их ...этих поборников "насадил" в Правительство? wassat lol
  3. igorbrsv Офлайн
    igorbrsv Сегодня, 10:51
    +2
    Сегодня фша уведомило МО о нанесении удара по Сирии. Повод провокации с применением хим. оружия
    1. sabakina Офлайн
      sabakina Сегодня, 11:30
      +3
      В интересное время мы живём. Провокации ещё не было, а удар уже готов.
      1. igorbrsv Офлайн
        igorbrsv Сегодня, 11:33
        0
        Я там предстоящего не дописал. Думал и так прокатит
      2. Случайный Офлайн
        Случайный Сегодня, 11:36
        +1
        Цитата: sabakina
        В интересное время мы живём.

        Кто сильнее - того и тапки... wink
  4. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 11:00
    -1
    Вот когда пожалеешь, что у нас так мало фрегатов в составе флота! Сейчас там не два -минимум пять их нужно! !!
    1. Случайный Офлайн
      Случайный Сегодня, 11:10
      +2
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      что у нас так мало фрегатов в составе флота! Сейчас там не два -минимум пять их нужно! !!

      И что тогда будет или что это изменит? request
      А вот меня "жаба" душит- "...стратегический бомбардировщик В-1В, вооруженный 24 крылатыми ракетами "воздух – поверхность".
      Ракеты в модификации AGM-158 JASSM-ER (AGM-158В),да даже простые А, но..подумайте 24(!!!!) recourse
  5. _Kotegpushisteg_ Офлайн
    _Kotegpushisteg_ Сегодня, 11:02
    +3
    ожидается опять матч по бадминтону россия-сша
    1. Случайный Офлайн
      Случайный Сегодня, 11:05
      +1
      Цитата: _Kotegpushisteg_
      ожидается опять матч по бадминтону россия-сша

      Победитель ( в политическом плане)..давно уже известен soldier
  6. iaroslav.mudryi Офлайн
    iaroslav.mudryi Сегодня, 11:08
    +6
    Движуха уже началась:
    на милитари мапс место провокации -

    ".....Для инсценировки «химической атаки» в город Джиср Эш-Шугур провинции Идлиб боевиками «Хайат Тахрир Аш-Шам»* доставлены восемь емкостей с хлором, которые после передачи боевикам группировки «Хизб Ат-Туркестан Аль-Ислами»* вывезены в деревню Халлюз в нескольких километрах от Джиср Эш-Шугура.
    Также в район Джиср Эш-Шугур прибыла специальная группа подготовленных боевиков, прошедшая обучение по обращению с отравляющими веществами под руководством специалистов британской частной военной компании (ЧВК) «Олива». На данных боевиков возложена задача имитировать спасение пострадавших от химоружия в облачении «Белых касок»."
    отсюда: https://tvzvezda.ru/news/forces/content/201808250849-qi38.htm
  7. iouris Онлайн
    iouris Сегодня, 11:08
    0
    И когда будет утоплен первый носитель?
    1. igorbrsv Офлайн
      igorbrsv Сегодня, 11:25
      +1
      Когда у них шахта не откроется. Надеюсь завтра. Пойду куклу вуду делать на американский авианосец
    2. Случайный Офлайн
      Случайный Сегодня, 11:37
      +1
      Цитата: iouris
      И когда будет утоплен первый носитель?

      А зачем? Это ведь.."мимо нас", и нас "предупредили" wassat
      1. cariperpaint Онлайн
        cariperpaint Сегодня, 12:22
        +3
        А вы чего хотите? Обьявить войну штатам и всей коалиции?))) дайте военным жить и работать спокойно. Им там лучше знать, что и как делать.
    3. cariperpaint Онлайн
      cariperpaint Сегодня, 12:20
      +1
      Когда по нашим прилетит ракета.
  8. Dietmar Офлайн
    Dietmar Сегодня, 11:16
    +1
    Почитаешь некоторые комменты на этом сайте- ну прям "теневой" Генштаб России. Да еще и совет безопасности в придачу!
  9. Неандерталец Онлайн
    Неандерталец Сегодня, 11:23
    +3
    Русские не сдаются !

    Нас мало ,но мы в тельняшках..
  10. XYZ Офлайн
    XYZ Сегодня, 11:35
    +3
    Да не надо по носителям. Отыграться надо на боевиках, которых "нельзя". И каждый удар по Асаду должен возмещаться подобным ударом с анонсом. И с обвинениями во всех грехах.
  11. askort154 Онлайн
    askort154 Сегодня, 11:55
    +1
    Мар.Тира .....Если нам известно про провокаторов и место провокации что мешает нанести упреждающий удар по боевикам.А кто там Игил или спецы запада,потом уже разбираться?


    Так и было сделано самый первый раз. Разведка установила точку производства (складирование) хлора . По точке нанесли удар вертолёты сирийской армии. А это была задуманная ЦРУ провокация. "Белые каски" отсняли. Сирию обвинили в применении химоружия против мирного населения. "Весь мир" тупо принял это за истину.
    После развала КГБ, ЦРУ стало первой скрипкой.
  12. askort154 Онлайн
    askort154 Сегодня, 12:19
    +1
    Американцы упорно продолжают "делать нам нервы". Но кроме блефа, ничего не получается.
    Облом в 08.08.08. тому подтверждение. Даже с КНДР - получился полный блеф. С Ираном много лет блефуют. Кроме Маккейна ( с диагнозом - рак головного мозга) , вряд ли кто решится на самоубийственную войну с Россией.
  13. Dikson Офлайн
    Dikson Сегодня, 12:45
    0
    Ну и смысл этой движухи? Разве что экипажи потренировать.. Раз уж штатовцы предупредили -значит ударят.. И не с эсминца и бомбера одиночного, а , к примеру, с помощью израильских партнеров.. И место провокации известно, и кто кого учил, и как и сколько.. Это вообще уже верх цинизма и насмешки над победоносно шагающей по Сирии операцией по Российской помощи Башару Асаду.. Осталось только нам самим целеуказание обеспечивать для их ракет. Ну чтоб уж не промахнулись по тем, кому мы помогать там взялись.. А то вдруг они промажут? - Нашему МИДу придётся выражать крайнюю озабоченность, бровки домиком делать..
  14. Самара_63 Онлайн
    Самара_63 Сегодня, 13:26
    -1
    Как бы нас там не потопили...
  15. mvd ru Офлайн
    mvd ru Сегодня, 13:26
    0
    Цитата: Мар.Тира
    Зафиксировано впервые за много лет одновременное прохождение Босфора ещё тремя кораблями ВМС России.БДК Н.Фильченко.,БДК "ОРСК",СКР "Пытливый".Идёт что то очень важное,если они идут под прикрытием.Что?Это мы скоро узнаем(наверно)?

    неужели " решились "и везут С-300 ....