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Рабы и холуи! Первый президент Украины высказался об украинцах

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Первый украинский президент Леонид Кравчук в эфире телеканала ZIK заявил, что разочаровался в украинцах за последние 27 лет и назвал их рабами и холуями.

Рабы и холуи! Первый президент Украины высказался об украинцах


Как заявил Кравчук, после обретения Украиной независимости он предполагал, что граждане новой страны "высокообразованные" и обретя свободу выбора, начнут творить "новую политическую жизнь", но ничего не получилось, так как большинство украинцев оказались "рабами и холуями". Расчет на новую жизнь не оправдался, добавил он.


Оказавшиеся у власти политики "исполняли заказы" и "служили неправдой" своим покровителям, убежден Кравчук, а высокообразованная политическая элита за все время существования независимой Украины, так и не сформировалась. Нынешние "правители", сидящие в Киеве, цинично и откровенно обманывают простых украинцев, их слова никогда не совпадают с делом.

Ранее Кравчук заявил, что если бы мог вернуться в прошлое, то поменял бы многое в отношениях с Россией, начиная с договоров о дружбе и заканчивая выплатой долгов СССР. По его мнению, Украина также должна была участвовать в выплате советского долга.

Леонид Кравчук стал первым президентом Украины после провозглашения ее независимости и занимал этот пост с декабря 1991 года по июль 1994 года. Участвовал в подписании Беловежских соглашений, согласно которым Советский Союз прекратил свое существование и было создано СНГ.

Использованы фотографии:
http://www.globallookpress.com/
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41 комментарий
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  1. Улиточник N9 Офлайн
    Улиточник N9 Сегодня, 11:28
    +6
    Да, ладно. Чтобы какол стал чьи-то, там долги выплачивать.....да ни в жизнь! Как они говорят:"Руки то ось так грэбуть-тильки до сэбе".... wink
    1. cariperpaint Онлайн
      cariperpaint Сегодня, 11:32
      +3
      Он просто думает,что если бы они тоже платили то мы к ним как равным бы относились думаю. Что кстати вполне логично. По крайней мере если бы помогали,то уважения точно было бы больше
      1. СРЦ П-15 Офлайн
        СРЦ П-15 Сегодня, 11:42
        +4
        Леонид Кравчук стал первым президентом Украины

        И этот первый "блин" оказался для Украины комом, действия которого она не может переварить по сей день.
        1. cniza Офлайн
          cniza Сегодня, 12:47
          +3
          Не было никогда такого государства и видимо не будет.
        2. Летунъ Онлайн
          Летунъ Сегодня, 13:33
          0
          Цитата: СРЦ П-15
          И этот первый "блин" оказался для Украины комом,

          Как и второй, третьий, четвёртый и пятый... Короче не умеют небратья печь блины laughing
      2. Улиточник N9 Офлайн
        Улиточник N9 Сегодня, 11:43
        +2
        Он просто думает

        "Думает"? Да Вы, что? Какол не может "думать" от слова "вообще" , какол-он, только "хочет". wink
      3. Неандерталец Онлайн
        Неандерталец Сегодня, 11:45
        +5
        Первый украинский президент Леонид Кравчук

        Он и продал страну ..Так как первый ! А потом понеслась распродажа ...
        Всех бы их повесить вместе с горбачем на Крещатнике ..
        1. Hoc vince Офлайн
          Hoc vince Сегодня, 11:47
          +7
          Антон Иванович Деникин:
          "Ни о каком украинском независимом государстве не может идти речи; их лидеры, вчерашние батраки у малорусских сахарозаводчиков и польских магнатов, считают, что государство - это село, что они могут его построить будто вскопать огород после пляжки горилки. Украинство - эталон бахвальства и местечковой ограниченности, не видящей ничего дальше канавы своего хутора...".
      4. Николай Николаевич Офлайн
        Николай Николаевич Сегодня, 11:47
        +1
        Цитата: cariperpaint
        то мы к ним как равным бы относились

        А мы как относились? Чего то я не допонял может?
        1. cariperpaint Онлайн
          cariperpaint Сегодня, 12:09
          +1
          Я же сказал-ОН так думает) мы как к равным они думали, что мы к ним как к младшим относимся) так всегда было. Я в 2014 подобного наслушался выше крыши) вы нас заставляли,нам диктовали и прочая муть. Комплексы)
    2. Сармат Саныч Офлайн
      Сармат Саныч Сегодня, 11:49
      +5
      Содержанка в поисках спонсора. Естественно, сильная и независимая, решающая все сама laughing
      1. Комментарий был удален.
        1. Улиточник N9 Офлайн
          Улиточник N9 Сегодня, 12:17
          +5
          Уже .. у холандцев, фрицев, жабоедов и прочих ЕВГОпейцев, все бардели как легальные так и не легальные, заполнены каклушками под жвак, прибалтийки, из "гордых и свободных" прибалтийских провинций ЕС, которые там до того, были в фаворе, шипят, злятся-типа конкуренция: по десять человек на место из страны 404. Гы-гы. laughing
          1. Неандерталец Онлайн
            Неандерталец Сегодня, 12:32
            +1
            Цитата: Улиточник N9
            Уже "вдувают" ... у холандцев, фрицев, жабоедов и прочих ЕВГОпейцев, все бардели как легальные так и не легальные, заполнены каклушками под жвак

            А нам отмывать и лечть ?.. request
    3. Дед Талаш Офлайн
      Дед Талаш Сегодня, 13:10
      0
      Как говорят.."Во как, Михалыч, бывает" бывший пособник бандеровцев жалеет об СССР? Значит, уже разочаровался в своих последышах целующихся в десны с "чисто украинскими" олигархами против кого боролись "отцы основатели" в Бабьем бору. Или просто давят на его бизнес? Как говорят три хохла- это партизанский отряд с предателем..)))
    4. Fregate Онлайн
      Fregate Сегодня, 13:30
      0
      Цитата: Улиточник N9
      Да, ладно. Чтобы какол стал чьи-то, там долги выплачивать.....да ни в жизнь! Как они говорят:"Руки то ось так грэбуть-тильки до сэбе".... wink

      я думаю тут надо понимать так: Россия все долги Союза взяла на себя, но и все кто должен был Союзу стал должен России. Только в отличии от нас они бы не выплачивали долги СССР и всеми бы способами старались добиться их списания, а те советские долги, что им должны были, они бы всеми правдами и неправдами пытались вернуть.
  2. Тралл Онлайн
    Тралл Сегодня, 11:28
    +1
    Не тот народ достался Кравчуку...
    Опять галушки в рот сами летят. Зато День прапора отметили. Мелочь, а прапорщикам приятно smile
    1. Неплохой Онлайн
      Неплохой Сегодня, 11:32
      +1
      Да...Кравчук в народе ошибся, а сейчас пустобрех проводит работу над ошибками.
      1. Pete Mitchell Офлайн
        Pete Mitchell Сегодня, 11:59
        0
        Цитата: Неплохой
        сейчас пустобрех проводит работу над ошибками.

        Как говаривал Станиславский: не верю, тут какой то свой интерес
      2. Ныробский Офлайн
        Ныробский Сегодня, 13:20
        +1
        Цитата: Неплохой
        Да...Кравчук в народе ошибся, а сейчас пустобрех проводит работу над ошибками.

        Он с ужасом смотрит на то уродище, которое он же и породил. Понимает предатель, что скоро придётся бросать свой хутор бо его спалят.
  3. Неплохой Онлайн
    Неплохой Сегодня, 11:29
    +2
    Вот так, эта украиская дружная семейка бывших президнтов, ценит свой народ, сами покуралесили, а простой люд виноват.
  4. 210окв Офлайн
    210окв Сегодня, 11:31
    +2
    Дошло до утки..через почти тридцать лет.А ведь этот бардак с Кравчука и начался.
  5. федоров Офлайн
    федоров Сегодня, 11:33
    +5
    На действительно 1-м майдане Мы кричали " Геть Мосола-Кравчука" - главные коммунисты в стране. Мосол ушел, а этот контрацептив взял власть am И начался БАРДАК, в том числе с возрождением национализма-фашизма .А теперь типа одумался, паскуда. И кто власти хотел, подписывая соглашения о развале СССР в Беларуcсии ? Уж не оно ...?
  6. Грац Офлайн
    Грац Сегодня, 11:36
    +1
    так сам Кравчук и приложил свои ручки к воспитанию такой нации, так что на себя в зеркало рожу кривит
  7. Наблюдатель2014 Офлайн
    Наблюдатель2014 Сегодня, 11:38
    +2
    Ранее Кравчук заявил, что если бы мог вернуться в прошлое, то поменял бы многое в отношениях с Россией, начиная с договоров о дружбе и заканчивая выплатой долгов СССР. По его мнению, Украина также должна была участвовать в выплате советского долга.
    Хорошая мысля приходит опосля.Но халява помрачила в тот момент разум

    после обретения Украиной независимости он предполагал, что граждане новой страны "высокообразованные" и обретя свободу выбора, начнут творить "новую политическую жизнь", но ничего не получилось, так как большинство украинцев оказались "рабами и холуями".
    Вместо творить.Одни вылупив глаза начали бред нести в виде "нужно всем на украинской мове балакать" Другие встретили это в штыки.Итог.Разорвало страну.Ну и так сказать элитки видя что всё это не на долго и не серьёзно грабили и грабят Украину аж гай шумит. С чем всех оставшихся там жителей и поздравляем hi
    1. rocket757 Офлайн
      rocket757 Сегодня, 11:52
      +3
      Мелкие люди пришли к власти, закономерный и результат.
      Хорошая такая притча есть про стадо (прайд) Львов и барана во главе оного, хотя глядя на результат, прайда там не просматривается, стадо и есть.
      1. Jolly oldster sailor Офлайн
        Jolly oldster sailor Сегодня, 11:59
        -1
        Мы не далеко ушли...
        Цитата: rocket757
        Мелкие люди пришли к власти
        good hi
        1. rocket757 Офлайн
          rocket757 Сегодня, 13:06
          0
          И у нас есть к чему и к кому присмотреться, а лучше гнать поганой метлой!
          Народ, страна крепче себя показала, за что и люблю его!
          Живы будем, не помрем.
    2. kot28.ru Офлайн
      kot28.ru Сегодня, 13:26
      0
      Да нет,все как раз так то и надолго... hi

      Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 11:38

      Вместо творить.Одни вылупив глаза начали бред нести в виде "нужно всем на украинской мове балакать" Другие встретили это в штыки.Итог.Разорвало страну.Ну и так сказать элитки видя что всё это не на долго и не серьёзно грабили и грабят Украину аж гай шумит. С чем всех оставшихся там жителей и поздравляем hi
  8. Пленник Онлайн
    Пленник Сегодня, 11:41
    0
    Сказал и сказал. Наверное знает, раз говорит. winked
  9. мичман Офлайн
    мичман Сегодня, 11:57
    +7
    На Украине у меня в подчинении было 19 предприятий. Многие создавались с нуля, работало на них порядка 90 тыс. спецов (это ВПК СССР). Хохлы никогда не умели работать, приходилось их учить, стажировать, переводить кадры из России в хохляндию. А этот идеолог и аппарата КПСС Украины теперь объясняется. Один его коллега пишет книгу "Украина не Россия", другой тянет спецов из США для развития страны, другая ворует средства от трубы. Права народная мудрость: "Когда еврей узнал, что родился хохол, он заплакал. Там, где прошел хохол, еврею делать нечего".
  10. Darth Gazgkull Офлайн
    Darth Gazgkull Сегодня, 12:06
    +1
    Так и есть. Хотя он тоже не святой, но его слова полностью характеризуют эту этническую группу. Благо сам в этом много раз убеждался. "Тильки для сэбэ" - вот их девиз. А по степени жадности... Еврей по сравнению с малороссом - Мать Тереза.
  11. demo Офлайн
    demo Сегодня, 12:12
    0
    Ранее Кравчук заявил, что если бы мог вернуться в прошлое, то поменял бы многое в отношениях с Россией, начиная с договоров о дружбе и заканчивая выплатой долгов СССР. По его мнению, Украина также должна была участвовать в выплате советского долга.
    А это к чему?
    Чтобы вровень с Россией встать?
    Ну не может хохолик без хитрозадости.
    1. BAI Офлайн
      BAI Сегодня, 12:21
      -1
      ЯО осталось бы на Украине.
  12. Silvestr Онлайн
    Silvestr Сегодня, 12:15
    +2
    кто бы говорил! Сам врал украинцам как сивый мерин, а теперь одумался. За Беловежье бы к стенке бы его.
  13. iouris Онлайн
    iouris Сегодня, 12:43
    -1
    Бертольд Брехт посоветовал: "Найдите себе другой народ!" Перестаньте издеваться над русскими людьми.
  14. К-50 Офлайн
    К-50 Сегодня, 12:46
    0
    Хотели свободы, вот и получили, свободу от ума, совести и здравомыслия. yes
  15. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 12:57
    0
    Что же ты пустобрех, у власти сидя, не воспитал народ каким хотел его видеть, а думал только о том, чтобы в свой карман побольше хапнуть? ?? negative
  16. Теренин Онлайн
    Теренин Сегодня, 13:11
    +1
    Да, знаем мы новейшую историю Украины...
    1. Неплохой Онлайн
      Неплохой Сегодня, 13:39
      +1
      Этапы большого пути.И все эти деятели возлагают друг на друга всю ответственность, обвиняя друг друга и обеляя себя. smile
  17. Incvizitor Офлайн
    Incvizitor Сегодня, 13:22
    0
    Они всегда холуями были, то у шведов, то у немцев то у ляхов теперь вот у ФШистов, пытались в СССР что то путное из них сделать но они не лечатся, на все времена такие.
  18. Const Онлайн
    Const Сегодня, 13:33
    0
    Лучше поздно, чем никогда. Да в одну реку не войти дважды.