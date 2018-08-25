Рабы и холуи! Первый президент Украины высказался об украинцах

Первый украинский президент Леонид Кравчук в эфире телеканала ZIK заявил, что разочаровался в украинцах за последние 27 лет и назвал их рабами и холуями.Как заявил Кравчук, после обретения Украиной независимости он предполагал, что граждане новой страны "высокообразованные" и обретя свободу выбора, начнут творить "новую политическую жизнь", но ничего не получилось, так как большинство украинцев оказались "рабами и холуями". Расчет на новую жизнь не оправдался, добавил он.Оказавшиеся у власти политики "исполняли заказы" и "служили неправдой" своим покровителям, убежден Кравчук, а высокообразованная политическая элита за все время существования независимой Украины, так и не сформировалась. Нынешние "правители", сидящие в Киеве, цинично и откровенно обманывают простых украинцев, их слова никогда не совпадают с делом.Ранее Кравчук заявил, что если бы мог вернуться в прошлое, то поменял бы многое в отношениях с Россией, начиная с договоров о дружбе и заканчивая выплатой долгов СССР. По его мнению, Украина также должна была участвовать в выплате советского долга.Леонид Кравчук стал первым президентом Украины после провозглашения ее независимости и занимал этот пост с декабря 1991 года по июль 1994 года. Участвовал в подписании Беловежских соглашений, согласно которым Советский Союз прекратил свое существование и было создано СНГ.