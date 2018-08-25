Оптическая и "не глушится". Холдинг Швабе представил новую систему связи

Если раньше изображение передавалось по специальному кабелю, то с применением новой разработки холдинга, достаточно установки двух маленьких модулей - передающего и принимающего. Это своего рода "оптический блютуз"

Новая система связи, позволяющая передавать изображение в оптическом диапазоне, разработана холдингом "Швабе", передает "Интерфакс-АВН" со ссылкой на первого замгендиректора холдинга Сергея Попова.Согласно сообщению разработчиков, новая система связи является принципиально новой разработкой, позволяющей передавать изображение в оптическом диапазоне. Комплекс работает не по принципу лазера, а совершенно по другому, в рассеянном свете. При этом созданная система связи не "глушится" ни одним современным средством радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Новый комплекс позволяет передавать изображения и огромные объёмы информации в реальном масштабе времени.В холдинге заявили, что созданный на основе новой системы связи модуль небольшого размера, обладает низким энергопотреблением и универсален в применении - его возможно установить на любые типы оружия и прицелы. В настоящее время созданный модуль может передавать изображение на несколько десятков километров, но в дальнейшем планируется увеличение дальности передачи данных.В ходе форума "Армия-2018" разработчики продемонстрировали работу новой системы на примере передачи изображения с прицела на наглазник.заявили в холдинге, при этом добавив, что пока ни в России, ни в мире никто таких разработок не демонстрировал.