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Оптическая и "не глушится". Холдинг Швабе представил новую систему связи

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Новая система связи, позволяющая передавать изображение в оптическом диапазоне, разработана холдингом "Швабе", передает "Интерфакс-АВН" со ссылкой на первого замгендиректора холдинга Сергея Попова.

Оптическая и "не глушится". Холдинг Швабе представил новую систему связи


Согласно сообщению разработчиков, новая система связи является принципиально новой разработкой, позволяющей передавать изображение в оптическом диапазоне. Комплекс работает не по принципу лазера, а совершенно по другому, в рассеянном свете. При этом созданная система связи не "глушится" ни одним современным средством радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Новый комплекс позволяет передавать изображения и огромные объёмы информации в реальном масштабе времени.


В холдинге заявили, что созданный на основе новой системы связи модуль небольшого размера, обладает низким энергопотреблением и универсален в применении - его возможно установить на любые типы оружия и прицелы. В настоящее время созданный модуль может передавать изображение на несколько десятков километров, но в дальнейшем планируется увеличение дальности передачи данных.

В ходе форума "Армия-2018" разработчики продемонстрировали работу новой системы на примере передачи изображения с прицела на наглазник.

Если раньше изображение передавалось по специальному кабелю, то с применением новой разработки холдинга, достаточно установки двух маленьких модулей - передающего и принимающего. Это своего рода "оптический блютуз"
заявили в холдинге, при этом добавив, что пока ни в России, ни в мире никто таких разработок не демонстрировал.

Использованы фотографии:
http://shvabe.com/
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30 комментариев
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  1. cariperpaint Онлайн
    cariperpaint Сегодня, 12:24
    +5
    Я что то чуточку прифигел...
    1. Сергей уи Онлайн
      Сергей уи Сегодня, 12:31
      +2
      Швабе много чего крутого делает, не только для военных
      1. poquello Онлайн
        poquello Сегодня, 12:35
        0
        Цитата: Сергей уи
        Швабе много чего крутого делает, не только для военных

        так наша оптика лучшая
        1. Тралл Офлайн
          Тралл Сегодня, 12:39
          0
          Где-то напряглись производители оптоволокна smile
          1. Лопатов Офлайн
            Лопатов Сегодня, 12:43
            +2
            Им плевать. Продукция всё равно будет востребована- и объёмы "прокачки" у оптоволокна будет явно больше, и нужды в прямой видимости нет.
            1. Николай Николаевич Офлайн
              Николай Николаевич Сегодня, 13:05
              +1
              Ну тут и правда, что то из фантастики... Я понимаю с прицела на наглазник, но 10 ки км. в оптическом диапазоне и без помех... Если так это сказка, но как? request
              1. фрезер Офлайн
                фрезер Сегодня, 13:23
                0
                Обломаю сразу всех свидетелей секты "аналогов нет" . Технология старая как экскременты мамонта. Почитайте хотя-бы про технологию Li - fi. Принцип тот же самый, передача данных в двоичном коде, путем изменения свечения излучателя.
        2. красноярск Онлайн
          красноярск Сегодня, 13:20
          +1
          Цитата: poquello
          Цитата: Сергей уи
          Швабе много чего крутого делает, не только для военных

          так наша оптика лучшая

          Да? А не Карл Цейс Йена?
          Но я не об этом хотел сказать.
          Если эта штука такая крутая, то зачем об этом трындеть на каждом углу?
          Обеспечте тихонечко армию необходимым кол-вом приборов, гражданку, там где надо и молчите в тряпочку. Чем больше неприятных неожиданностей будет у супостата, где бы он ни встретился с российской армией, тем лучше нашим бойцам. Нет?
          1. cariperpaint Онлайн
            cariperpaint Сегодня, 13:35
            0
            Швабе это в первую очередь комерческое предприятие. А молча в трубочку, бизнес не работает. На IPO молча тоже не выйдешь. О своих достижениях надо говорить и громко.
          2. poquello Онлайн
            poquello Сегодня, 13:36
            0
            Цитата: красноярск
            Цитата: poquello
            Цитата: Сергей уи
            Швабе много чего крутого делает, не только для военных

            так наша оптика лучшая

            Да? А не Карл Цейс Йена?
            Но я не об этом хотел сказать.
            Если эта штука такая крутая, то зачем об этом трындеть на каждом углу?
            Обеспечте тихонечко армию необходимым кол-вом приборов, гражданку, там где надо и молчите в тряпочку. Чем больше неприятных неожиданностей будет у супостата, где бы он ни встретился с российской армией, тем лучше нашим бойцам. Нет?

            Нее, Швабе - лучшие, и буржуи их пытаются давить ибо рынок, и поэтому "в тряпочку" низзя, а то какой-нибудь Карл подглядит тихонечко поставленные в армию тихонечко, сделать не сделает а будет пиариться, орать на весь мир о своих новых разработках
          3. Пленник Онлайн
            Пленник Сегодня, 13:36
            0
            Реклама, язви её в душу, двигатель торговли. Вот и голосят. Может даже слегка приукрашивают, что бы "партнеров" зашугать. laughing
    2. KAV Офлайн
      KAV Сегодня, 12:32
      +3
      В настоящее время созданный модуль может передавать изображение на несколько десятков километров, но в дальнейшем планируется увеличение дальности передачи данных.
      Фигасе... А что с зависимостью от погодных условий? А задымление? Как-то круто новость представили...
      Комплекс работает не по принципу лазера, а совершенно по другому, в рассеянном свете.
      Что тут имеется ввиду?
      1. poquello Онлайн
        poquello Сегодня, 12:39
        +2
        Цитата: KAV
        Что тут имеется ввиду?

        не имеющая аналогов в мире, принципиально новая
        Аууу, полимерщики!
    3. Неплохой Онлайн
      Неплохой Сегодня, 12:34
      +1
      Интересно какие расстояния обеспечили эти два небольших модуля и что с неоднородностью среды распространения (туман, дождь, снег, дым...).
      1. rocket757 Офлайн
        rocket757 Сегодня, 12:51
        +1
        За горизонтная передача как?
        В принципе есть такое явление как отраженная волна .... Впрочем, эт все гадание, тут надо знать! А это секрет, секрет!
    4. venik Офлайн
      venik Сегодня, 13:14
      +2
      Цитата: cariperpaint
      Я что то чуточку прифигел...

      =========
      Должен признаться - и НЕ ВЫ ОДИН!!! recourse Нас КАК МИНИМУМ ДВОЕ!!!! yes
    5. Серый брат Офлайн
      Серый брат Сегодня, 13:20
      0
      Цитата: cariperpaint
      +4
      Я что то чуточку прифигел...

      Всего лишь связь по лазерному лучу, я ещё в 90-х про российские разработки в этой области читал, только это тогда никому не нужно было.
    6. Nikolaevich I Онлайн
      Nikolaevich I Сегодня, 13:28
      0
      Цитата: cariperpaint
      +4
      Я что то чуточку прифигел...

      Сам в шоке ! belay
  2. Eklmn24 Офлайн
    Eklmn24 Сегодня, 12:38
    +1
    Это всё здорово, но мы еще лет 40 будем пользоваться радирелейками
    1. rocket757 Офлайн
      rocket757 Сегодня, 12:52
      +2
      Интересно где?
      Вышки старые стоят, эт точно, но связь,ТВ и все такое прочее мимо них идёт по оптике.
      Мож в горах где и осталось, так там это оправдано, радио-модемы ретрансляторы, то что раньше было радиорелейками исчезает как класс.
      1. Неплохой Онлайн
        Неплохой Сегодня, 13:02
        +1
        В той же сотовой связи, между базовыми станциями. В труднодоступных местах. В своё время после учебы обслуживал РРЛ вдоль газопровода Уренгой-Помары-Ужгород. Техника и возможности идут вперёд, согласен.
        1. rocket757 Офлайн
          rocket757 Сегодня, 13:14
          +2
          Экономическая, техническая целесообразность! У нас два таких модема осталось. Не выгодно к ним проводную, оптику тянуть. Работают норм.
          Это ведь за технологическую отсталость признавать никак.
  3. _Kotegpushisteg_ Онлайн
    _Kotegpushisteg_ Сегодня, 12:39
    -2
    опять эти поджигатели войны понимаешь фошизды оптические провоцируют наши искандеры
    1. федоров Онлайн
      федоров Сегодня, 13:02
      0
      "Швабе" - Российская компания ! Учи матчасть новобранец wink
      1. _Kotegpushisteg_ Онлайн
        _Kotegpushisteg_ Сегодня, 13:08
        0
        опа belay так это мы поджигатели войны?провоцируем их тамагавки? recourse
  4. darksoul Офлайн
    darksoul Сегодня, 12:42
    +2
    Ну ик пушки уже давно есть но они четко должны быть настроенны друг на друга а тут прием не когерентного а рассеянного сигнала.....это реально круто.интересно...молодцы
  5. igorbrsv Офлайн
    igorbrsv Сегодня, 12:48
    0
    Прожектор и фотодатчик чтоли изобрели request
  6. kakvastam Офлайн
    kakvastam Сегодня, 13:00
    0
    При этом созданная система связи не "глушится" ни одним современным средством радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

    Что, и дымовая шашка не помогает?
  7. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 13:01
    0
    Иные новости лучше вообще не освещать, а то реально нечто новое, и на блюдечке супостату об основах или о принципе работы! Тот случай, когда создали, испытали, и начали делать -и все молча! !!!!
  8. spektr9 Онлайн
    spektr9 Сегодня, 13:13
    0
    Комплекс работает не по принципу лазера, а совершенно по другому, в рассеянном свете

    При этом созданная система связи не "глушится" ни одним современным средством радиоэлектронной борьбы (РЭБ)

    Но зато глушиться на ура любой дымовой или аэрозольной завесой ....