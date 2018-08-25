Со второго раза. Миссия ОБСЕ встретилась с экипажем задержанного танкера

Представители миссии ОБСЕ наконец-то со второй попытки смогли пообщаться с моряками заблокированного в порту Херсона танкера "Механик Погодин", сообщается на сайте компании - владельца судна ООО "В. Ф. Танкер". Первая попытка была 21 августа, однако человек, представившийся сотрудником СБУ, проход на причал запретил.Представители миссии ОБСЕ смогли попасть на причал, возле которого находится российское судно, и пообщаться с членами экипажа "Механика Погодина". При этом приглашение капитана танкера подняться на борт представителя ОБСЕ не приняли, объяснив это тем, что их мандат распространяется только на территорию Украины. Также на танкер прибыли представители руководства компании-судовладельца.По информации наблюдателей миссии ОБСЕ, экипаж танкера обеспечен продуктами питания и медикаментами, имеет возможность покидать судно и связываться с родными и близкими. Все моряки здоровы, подтвердили в компании-владельце судна. Судно заправлено и полностью готово к выходу в море.Танкер "Михаил Погодин" находится в порту Херсона с 10 августа. На борту 12 человек экипажа, все граждане России. Судно удерживается в порту властями Украины по надуманным причинам. За время нахождения около причала, пресечено проникновение на танкер трех украинских "инспекций", не имеющих документов, подтверждающих их полномочия.Заместитель украинского президента по "Автономной республике Крым" Изет Гданов заявил, что судно будет заблокировано в порту Херсона на три года и пригрозил штурмом танкера украинскими силовиками.Российские власти заявили, что в случае, если судно не получит возможности выйти из порта Херсона, реакция России будет предельно жесткой.