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Со второго раза. Миссия ОБСЕ встретилась с экипажем задержанного танкера

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Представители миссии ОБСЕ наконец-то со второй попытки смогли пообщаться с моряками заблокированного в порту Херсона танкера "Механик Погодин", сообщается на сайте компании - владельца судна ООО "В. Ф. Танкер". Первая попытка была 21 августа, однако человек, представившийся сотрудником СБУ, проход на причал запретил.

Представители миссии ОБСЕ смогли попасть на причал, возле которого находится российское судно, и пообщаться с членами экипажа "Механика Погодина". При этом приглашение капитана танкера подняться на борт представителя ОБСЕ не приняли, объяснив это тем, что их мандат распространяется только на территорию Украины. Также на танкер прибыли представители руководства компании-судовладельца.

Со второго раза. Миссия ОБСЕ встретилась с экипажем задержанного танкера



По информации наблюдателей миссии ОБСЕ, экипаж танкера обеспечен продуктами питания и медикаментами, имеет возможность покидать судно и связываться с родными и близкими. Все моряки здоровы, подтвердили в компании-владельце судна. Судно заправлено и полностью готово к выходу в море.

Танкер "Михаил Погодин" находится в порту Херсона с 10 августа. На борту 12 человек экипажа, все граждане России. Судно удерживается в порту властями Украины по надуманным причинам. За время нахождения около причала, пресечено проникновение на танкер трех украинских "инспекций", не имеющих документов, подтверждающих их полномочия.

Заместитель украинского президента по "Автономной республике Крым" Изет Гданов заявил, что судно будет заблокировано в порту Херсона на три года и пригрозил штурмом танкера украинскими силовиками.

Российские власти заявили, что в случае, если судно не получит возможности выйти из порта Херсона, реакция России будет предельно жесткой.

Использованы фотографии:
https://www.youtube.com/
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35 комментариев
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  1. Тралл Офлайн
    Тралл Сегодня, 13:43
    +6
    ОБСЕ шпионили, небось...
    1. maykl8 Офлайн
      maykl8 Сегодня, 13:49
      +7
      0
      ОБСЕ шпионили, небось...

      На борт же не поднялись. Но в Абхазии и Ю.Осетии их называли шпионскими организациями.
      1. Николай Николаевич Офлайн
        Николай Николаевич Сегодня, 13:54
        +3
        Я так и не понял, под какими надуманными предлогами его там держат?
        1. Тралл Офлайн
          Тралл Сегодня, 13:59
          +2
          Цитата: Николай Николаевич
          Я так и не понял, под какими надуманными предлогами его там держат?

          Судно в лизинге. Лизинго-датель и владелец юридически ВТБ-Лизинг. А все дочерние структуры российского ВТБ находятся под украинскими санкциями.
          1. Николай Николаевич Офлайн
            Николай Николаевич Сегодня, 14:24
            +3
            Понятно. Спасибо. hi Сами заплыли...ох грабли наши грабли...
            Я с закрытыми глазами и улыбкой до ушей иду к собственному счастью через поле из граблей.
            1. LSA57 Офлайн
              LSA57 Сегодня, 14:47
              0
              Цитата: Николай Николаевич
              Я с закрытыми глазами и улыбкой до ушей иду к собственному счастью через поле из граблей.

              хорошо ещё, что не по таким laughing
          2. san4es Онлайн
            san4es Сегодня, 19:19
            0
            Цитата: Тралл
            ...ВТБ находятся под украинскими санкциями.

            ..."Перепродать" бы им пароход (фиктивно), каким нибудь киприотам или т.п (несанкционным)
          3. Лелёк Офлайн
            Лелёк Сегодня, 19:21
            0
            Цитата: Тралл
            Лизинго-датель и владелец юридически ВТБ-Лизинг.

            hi
            Фактический владелец (голландский, кажется) отказал "ВТБ-Лизингу" и взял владение полностью на себя. Ну, да это "игрушки", чтобы вызволить коробку без кровопролития. Наглость руинских пиратов зиждется на НАТОвской поддержке в акватории ЧМ, а те наглеют с каждым днём, не получая по фейсу от РФ.
      2. poquello Онлайн
        poquello Сегодня, 13:54
        +3
        Цитата: maykl8
        их называли шпионскими организациями.

        не называли, а они и есть шпионские, но работать то с кем-то надо
        1. Black Sniper Офлайн
          Black Sniper Сегодня, 14:33
          +8
          В ЛДНР неоднократно ловили ОБСЕ за "слив" инфы в пользу ВСУ.
        2. Лелёк Офлайн
          Лелёк Сегодня, 19:31
          0
          Цитата: poquello
          но работать то с кем-то надо

          hi
          Работать с глухо-немо-слепым? Контрпродуктивно. Ну, вот взять хотя бы из последних киевских закидонов:

          К чему бы это? А ОБСЕ ни гу-гу, зато армады российских танковых колонн видят невооружённым глазом. Бесполезная миссия, только деньги ЕС проедают.
      3. 210окв Офлайн
        210окв Сегодня, 14:43
        0
        Территория России..Ссыкотно..Это по колониальной землице они ходят хозяевами.
    2. Нормаль ок Офлайн
      Нормаль ок Сегодня, 19:35
      0
      Цитата: Тралл
      ОБСЕ шпионили, небось...

      Блин, окститесь! За чем можно "шпионить" на мелком танкере? Причём с берега!
  2. poquello Онлайн
    poquello Сегодня, 13:47
    +4
    Когда? когда будет эта предельно жесткая реакция?
    1. LSA57 Офлайн
      LSA57 Сегодня, 13:52
      +2
      Цитата: poquello
      Когда? когда будет эта предельно жесткая реакция?

      а всему своё время. поспешишь, людей насмешишь. хорошее дело начинается с хорошей подготовки. семь раз отмерь, один раз отрежь.
      с "Нордом" тоже не спешили.
      1. poquello Онлайн
        poquello Сегодня, 13:56
        0
        Цитата: LSA57
        с "Нордом" тоже не спешили.

        а там всех уже вернули?
        1. LSA57 Офлайн
          LSA57 Сегодня, 14:02
          +3
          Цитата: poquello
          а там всех уже вернули?

          вернут. никуда не денутся.
          убытки и так несут огромные. а вот когда в их порты перестанут грузы доставлять, ещё и заплатят.
          а пока ослиное упрямство себе во вред
          1. Slinqshot Офлайн
            Slinqshot Сегодня, 14:29
            -1
            Ога, вернут. Через пару лет.
            1. LSA57 Офлайн
              LSA57 Сегодня, 14:47
              0
              гораздо раньше
            2. Нормаль ок Офлайн
              Нормаль ок Сегодня, 19:45
              0
              Цитата: Slinqshot
              Ога, вернут. Через пару лет.

              Большая часть экипажа уже давно дома. Проблемы есть только у капитана.
        2. cariperpaint Офлайн
          cariperpaint Сегодня, 14:09
          +3
          Все в нашем консульстве сидят,им просто выехать не дают. Про капитана тишина пока
    2. Piramidon Офлайн
      Piramidon Сегодня, 14:11
      0
      Цитата: poquello
      Когда? когда будет эта предельно жесткая реакция?

      Украинский шпиён, что ли? Щаас, вам лично сообщат все детали.
      1. Black Sniper Офлайн
        Black Sniper Сегодня, 14:39
        0
        Я одного не понимаю, зная про случай Норда какого чёрта они "приплыли"...
        1. Нормаль ок Офлайн
          Нормаль ок Сегодня, 19:45
          0
          Цитата: Black Sniper
          Я одного не понимаю, зная про случай Норда какого чёрта они "приплыли"...

          Ничего личного, просто бизнес.
      2. poquello Онлайн
        poquello Сегодня, 15:49
        -1
        Цитата: Piramidon
        Цитата: poquello
        Когда? когда будет эта предельно жесткая реакция?

        Украинский шпиён, что ли? Щаас, вам лично сообщат все детали.

        нафига мне детали?, пусть реагируют, детали потом
  3. Jolly oldster sailor Онлайн
    Jolly oldster sailor Сегодня, 13:50
    +4
    Российские власти заявили, что в случае, если судно не получит возможности выйти из порта Херсона, реакция России будет предельно жесткой.
    Это какой же,стесняюсь спросить?Тут,как в драке ночью с нетрезвыми товарищами-бей первым,а не махай кулаками после драки...Вышеупомянотые "товарищи" заранее должны быть твёрдо уверены в твоём адекватном ответе,вот и не будет повторении истории,как с "Нордом "тем же,оскомину набившем уже всем приснопямятном...
    1. Неплохой Офлайн
      Неплохой Сегодня, 14:09
      0
      Похоже американцы дали добро, пообещали моральную поддержку. Уж больно всё одно к одному.
    2. cariperpaint Офлайн
      cariperpaint Сегодня, 14:12
      +3
      На моей памяти термин предельно жесткий ответ не применяли ни разу. У дипломатии свой язык. Ни чего хорошего им не светит.
  4. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 14:10
    +2
    Российские власти заявили, что в случае, если судно не получит возможности выйти из порта Херсона, реакция России будет предельно жесткой.
    -----------------------
    Хоть бы раз продемонстрировали свою страшную мстю. За бабло свое болеют, что кушать не могут.
    1. Сибирский цирюльник Офлайн
      Сибирский цирюльник Сегодня, 14:44
      +1
      Зато," предельно жёсткая" реакция,в отношении защиты гос.чиновников, от угрозы "правого сектора"...
      " убивает " реакция ,по линии МИД,в отношении удержания наших моряков,по всему Миру((
      Мой близкий друг,просидел в Анголе,год!!! Пароход уже разбирать начали,чтобы купить продукты и воду...
      Привёз сто баксов и гепатит..
  5. федоров Офлайн
    федоров Сегодня, 14:15
    +1

    Российские власти заявили, что в случае, если судно не получит возможности выйти из порта Херсона, реакция России будет предельно жесткой.

    Так и так уже "трясут" по полной корабли которые Керченский пролив проходят следуя в Украину - задержки,проверки официальные ,а это все время, что выливается в копеечку.
    Так что будет дальше,даже не представляю. Украинские власти на дыбы встают - вабло теряем, а России пофиг, все по закону пограничному и морскому торговому.
    1. Black Sniper Офлайн
      Black Sniper Сегодня, 14:49
      +2
      Трясут и причём сильно, согласен hi , дак всё равно же плывут к чёрту на рога! Спрашивается, ЗА ЧЕМ искать на Ж приключения?!
      1. федоров Офлайн
        федоров Сегодня, 14:55
        0
        Потому как в Мариуполь надо, а как туда еще попасть, с грузом что делать, с контрактами ? Если судовладельцам будет не выгодно - хана порту и город загнется. Такая вот "мягкая" сила. И то,что там укрепрайонов понастроили укровласти , резко сойдет на нет.
  6. igorbrsv Онлайн
    igorbrsv Сегодня, 14:23
    -1
    . Миссия обсе встретилась с экипажем танкера со второго раза

    Я из заголовка сначала подумал что они его протаранили
  7. APASUS Онлайн
    APASUS Сегодня, 21:30
    0
    Мне всегда нравиться когда ОБСЕ приходиться изобретать двойные ,а то и тройные принципы законов ,по которым они сами должны действовать,это как раз те законы на которых основана Европа ! Они сами себя загоняют в юридическую пропасть ,и всегда выглядят как богиня Фемида !
    НО не получается ...........................