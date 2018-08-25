МО РФ: Системы ПВО на новых физических принципах уже разрабатываются

Ни в одной стране мира нет такой линейки средств ПВО — дальнего, среднего действия, малой дальности и ближнего действия. Эта система позволяет создать над полем боя универсальную многослойную систему ПВО.



Российская система противовоздушной обороны в будущем получит оружие, созданное на новых физических принципах, научные разработки на эту тему уже ведутся, заявилна форуме "Армия-2018" начальник войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил генерал-лейтенант Александр Леонов.Со слов генерала, ведущиеся в настоящее время научные разработки включают в себя создание комплексов, которые строятся на разных физических принципах. Применяются уже известные методы активной и пассивной локации, самонаведение, наведение по лазерам, а также идут разработки оружия на новых физических принципах. Применение новых и "старых" методов позволяет создать новые образцы вооружений, которые в скором времени будут представлены широкой общественности, но в настоящее время с ними знакомятся только специалисты.Леонов отметил, что российская система ПВО считается самой лучшей в мире. Еще в начале 90-х годов прошлого века система войсковой ПВО по своему качеству опережала примерно на десять лет аналогичные системы западных образцов.