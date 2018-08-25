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МО РФ: Системы ПВО на новых физических принципах уже разрабатываются

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Российская система противовоздушной обороны в будущем получит оружие, созданное на новых физических принципах, научные разработки на эту тему уже ведутся, заявилна форуме "Армия-2018" начальник войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил генерал-лейтенант Александр Леонов.

МО РФ: Системы ПВО на новых физических принципах уже разрабатываются


Со слов генерала, ведущиеся в настоящее время научные разработки включают в себя создание комплексов, которые строятся на разных физических принципах. Применяются уже известные методы активной и пассивной локации, самонаведение, наведение по лазерам, а также идут разработки оружия на новых физических принципах. Применение новых и "старых" методов позволяет создать новые образцы вооружений, которые в скором времени будут представлены широкой общественности, но в настоящее время с ними знакомятся только специалисты.


Леонов отметил, что российская система ПВО считается самой лучшей в мире. Еще в начале 90-х годов прошлого века система войсковой ПВО по своему качеству опережала примерно на десять лет аналогичные системы западных образцов.

Ни в одной стране мира нет такой линейки средств ПВО — дальнего, среднего действия, малой дальности и ближнего действия. Эта система позволяет создать над полем боя универсальную многослойную систему ПВО.
Использованы фотографии:
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54 комментария
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  1. rocket757 Офлайн
    rocket757 Сегодня, 14:48
    +4
    Все это конечно замечательно, но просторы наши необъятные, какие будут затраты, представить трудно.
    Т.е. не забывать и про все остальное, без чего страна не сможет нормально развиваться, существовать.
    1. KLV2018 Офлайн
      KLV2018 Сегодня, 16:00
      -14
      Цитата: rocket757
      Все это конечно замечательно, но просторы наши необъятные, какие будут затраты, представить трудно.
      Т.е. не забывать и про все остальное, без чего страна не сможет нормально развиваться, существовать.

      но зато сколько денег можно освоить.и прикрыть это режимом секретности.
      1. poquello Онлайн
        poquello Сегодня, 16:14
        0
        Цитата: KLV2018
        зато сколько денег можно освоить.и прикрыть это режимом секретности.

        да не больше чем буржуи осваивают
        1. dorz Офлайн
          dorz Сегодня, 16:28
          +1
          Прошли успешные испытания рельсотрона в мае, в долгосрочной перспективе отличное оружие.
          1. poquello Онлайн
            poquello Сегодня, 16:56
            +2
            Цитата: dorz
            Прошли успешные испытания рельсотрона в мае, в долгосрочной перспективе отличное оружие.

            где? где эта перспектива? громоское, энергозависимое, с непонятным результатом
            1. milton Онлайн
              milton Сегодня, 20:10
              +1
              И очень низким ресурсом ствола....
              1. poquello Онлайн
                poquello Сегодня, 21:01
                0
                Цитата: milton
                И очень низким ресурсом ствола....

                этт не знаю, там вроде как идея была и на снарядах экономить и .. там ствол есть?
          2. Narak-zempo Офлайн
            Narak-zempo Сегодня, 21:29
            0
            Цитата: dorz
            в долгосрочной перспективе отличное оружие

            Для ПВО, ага. Болванками по самолётам и крылатым ракетам пулять?
        2. Михаил м Офлайн
          Михаил м Сегодня, 17:19
          0
          Цитата: poquello
          да не больше чем буржуи осваивают

          Может и не больше, только вот денег этих самых у них гораздо больше. Затраты, которые для них вполне приемлемы, для нас тяжкое бремя. Но идти на это необходимо.
          1. poquello Онлайн
            poquello Сегодня, 20:57
            0
            Цитата: Михаил м
            Цитата: poquello
            да не больше чем буржуи осваивают

            Может и не больше, только вот денег этих самых у них гораздо больше.

            так и долгов у буржуев тоже больше, я вот попытался понять сколько же в мире долларов включая безналичные - и что-то ясной информации не обнаружил
    2. Сармат Саныч Офлайн
      Сармат Саныч Сегодня, 16:23
      +3
      Даже не сомневаюсь что реализуют, мы всегда в сфере ПВО были и будем глобальным лидером.
    3. Грэг Миллер Офлайн
      Грэг Миллер Сегодня, 19:49
      +2
      Когда у страны есть что защищать, то должно быть и то, чем это защищать....
  2. novobranets Онлайн
    novobranets Сегодня, 14:54
    +17
    Меня всегда удивляли такие заголовки. Какие еще в пень "новые физические принципы"? Сверхсветовая скорость или антигравитация? Или физики научились время вспять поворачивать? Вот уж не думал, что ВО бульварную болезнь подцепит.
    1. Сергей39 Офлайн
      Сергей39 Сегодня, 14:59
      +6
      Зконы физики изменили под свои требования
    2. Vita VKO Офлайн
      Vita VKO Сегодня, 15:07
      +16
      Цитата: novobranets
      "новые физические принципы"?

      В данном случае скорее всего речь идет о физических принципах которые раньше не применялись в области обороны и безопасности. Их конечно не очень много, но все же некоторые из них, такие как лазерное, электромагнитное, акустическое оружие, квантовые системы разведки и связи, системы срытой активно-пассивной радиолокации, могут внести существенные изменения как в принципы боевого применения так и в эффективность воздействия на противника. Следует учитывать что и американская DARPA не стоит на месте. Даже если на выходе окажется всего 1% реализации из всех проектов, то и он может оказаться решающим.
      1. PontiffSulyvahn Офлайн
        PontiffSulyvahn Сегодня, 15:40
        +3
        Тогда так и надо писать "на ранее не применявшихся/слабо применявшихся физических принципах". Но никак не на "новых". Потому что бульварщина и бред с точки зрения технически образованного человека.
        1. poquello Онлайн
          poquello Сегодня, 16:04
          +1
          Цитата: PontiffSulyvahn
          Тогда так и надо писать "на ранее не применявшихся/слабо применявшихся физических принципах". Но никак не на "новых". Потому что бульварщина и бред с точки зрения технически образованного человека.

          ну вот фотонные радары это "новые" или "ранее не применявшиеся"?
          1. PontiffSulyvahn Офлайн
            PontiffSulyvahn Сегодня, 16:15
            +1
            Объясните, что вы понимаете под "фотонным радаром". А то читая пресс-релиз об очередном "не имеющим аналогов", не понятно.
            1. poquello Онлайн
              poquello Сегодня, 16:52
              +3
              Цитата: PontiffSulyvahn
              Объясните, что вы понимаете под "фотонным радаром". А то читая пресс-релиз об очередном "не имеющим аналогов", не понятно.

              раскладки, чертежи, характеристики... понимаю )))))))
            2. Vita VKO Офлайн
              Vita VKO Сегодня, 16:58
              0
              Цитата: PontiffSulyvahn
              что вы понимаете под "фотонным радаром".

              прямое преобразование фотонов в электромагнитное излучение
              1. PontiffSulyvahn Офлайн
                PontiffSulyvahn Сегодня, 17:07
                +2
                Что за бред вы несёте? Фотон - это и есть квант электромагнитного поля, электромагнитное излучение. Хотя общепринято считать, что фотон - это квант света. Поэтому и переспрашивают - что подразумевается под "фотонным радаром".
            3. voyaka uh Онлайн
              voyaka uh Сегодня, 18:11
              +2
              "Объясните, что вы понимаете под "фотонным радаром"/////
              ----
              Кличка - рофар.
              По простому: лазер посылает фотонный луч, но не пятно, а коридор "невидимого света" (как подсветка в ПТУР Корнет).
              Приемник: так называемый "фотонный кристал". Принимает отраженный сигнал (некий "видео" контур, который надо расшифровать).
              Потом электроника и ПО компа превращают отраженный сигнал в дигитальную картинку.
              Потом как-то надо вести ракету по этой дигитальной картинке...
              Проблемы? Все проблемы лазера: дальность, быстро падающая интенсивность сигнала погодные условия и т.д
              В общем, превратить эту идею в боевую систему ПВО - еще годы и годы работы. hi
              1. Комментарий был удален.
              2. PontiffSulyvahn Офлайн
                PontiffSulyvahn Сегодня, 18:35
                0
                Спасибо, нашёл. Обычная АФАР, только в оптическом диапазоне. А крику-то подняли, блин. Опять экспериментальный образец выдали за достижение.
                1. ученый Офлайн
                  ученый Сегодня, 20:32
                  +2
                  Цитата: PontiffSulyvahn
                  Спасибо, нашёл. Обычная АФАР, только в оптическом диапазоне. А крику-то подняли, блин. Опять экспериментальный образец выдали за достижение.

                  Вот видите как легко, погуглил и все есть. Вот и мои студент так же иногда рассуждают. Спрашивается зачем тогда люди столько лет учатся. lol
                  Вот только одна проблема, что отсутствие системного образования не позволит вам оценить достоверность и реальные практические возможности найденного технического решения, особенно нового.
                  Советую обратить внимание на более достоверные источники https://sdelanounas.ru/blogs/96305/
                  Радиофотонный радар
                  Как пояснил Михеев, в обычной радиолокационной станции (РЛС) излучение генерируется электровакуумными или полупроводниковыми приборами, коэффициент их полезного действия относительно низкий — 30-40%. Оставшиеся 60-70% энергии превращаются в тепло.
                  «В новом радаре радиолокационный сигнал получается за счет преобразования фотонным кристаллом энергии когерентного лазера в СВЧ-излучение. У такого передатчика коэффициент полезного действия будет составлять не менее 60-70%. То есть большая часть энергии лазера будет преобразовываться в радиолокационную, в результате чего мы можем создать радар большой мощности», — отметил он.
                  На фотонном передатчике также можно будет получить сверхширокополосное излучение, которое на обычной РЛС физически невозможно.
              3. Inok10 Онлайн
                Inok10 Сегодня, 19:47
                +3
                Цитата: voyaka uh
                Кличка - рофар.

                ... Черенковское излучение ... если в Израиле о таком не знают ... laughing

                Цитата: PontiffSulyvahn
                Спасибо, нашёл. Обычная АФАР, только в оптическом диапазоне. А крику-то подняли, блин. Опять экспериментальный образец выдали за достижение.

                ... РЛС в ОПТИЧЕСКОМ ДИАПАЗОНЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН ?! ... Мужик иди за Нобелевской Премией ... laughing ...
                1. voyaka uh Онлайн
                  voyaka uh Сегодня, 20:05
                  0
                  "... Черенковское излучение"/////
                  -----
                  То есть радар работает все-таки в миллиметрововом диапазоне?
                  1. Inok10 Онлайн
                    Inok10 Сегодня, 20:32
                    0
                    Цитата: voyaka uh
                    То есть радар работает все-таки в миллиметрововом диапазоне?

                    ... или субмиллиметровом ... это зависит от надобности ... wink
                2. Shahno Онлайн
                  Shahno Сегодня, 20:43
                  0
                  Ну и? Применение эффекта Вавилова-Черенкова в ЛТ, что это доказывает... В реальных условиях оптически непрозрачной среды стабильно его наблюдать нельзя. Причем тут радиолокация? И вообще причем тут фотоны? Скорее ближе к экспериментам в Дубне...
                  1. Inok10 Онлайн
                    Inok10 Сегодня, 21:36
                    0
                    Цитата: Shahno
                    В реальных условиях оптически непрозрачной среды стабильно его наблюдать нельзя.

                    laughing ... а, в аэропорту Бен-Гурион , чем багаж просвечивают ?! ... рентгеном ?! ... laughing ... ТГц диапазон, то есть субмиллиметровый ... Черенсковское излучение, один из лучших по КПД вариантов генерации ... ТГц излучения ... вот от сего его применение и в радиолокации ... hi ... бедно ныне в Израиле с физикой ... wink
                    П.С. ... даже уже Китайцы сделали РОФАР на основе ЛОВ (Лампа Обратной волны) ... а, в Израиле даже и не знают, что в Мире твориться ... drinks
              4. poquello Онлайн
                poquello Сегодня, 21:08
                +1
                Цитата: voyaka uh
                По простому: лазер посылает фотонный луч, но не пятно, а коридор "невидимого света"

                )))) вы уж как-нибудь определитесь, а то писали тоже самое про оптическую передачу данных Швабе на другой ветке
                Цитата: voyaka uh
                Все проблемы лазера: дальность,

                дальность в два раза превышает сегодняшние, тч не про то поёте
                1. Inok10 Онлайн
                  Inok10 Сегодня, 21:31
                  0
                  Цитата: poquello
                  )))) вы уж как-нибудь определитесь, а то писали тоже самое про оптическую передачу данных Швабе на другой ветке

                  ... да нынче с Образованием в Израиле ... проблемы ... особливо в Физике ... laughing
                  ... ну вот им для "выноса мозга" еще из Авраменко от 1993 года ... по поводу Плазмы ... да и многим интересно будет почитать, для общего развития ... где Мы сейчас и где остальные из "высокоразвитых мировых стран" ... tongue
                  Р. Ф. Авраменко, А. Ю. Гридин, А. И. Климов, В. И. Николаева, "Экспериментальное исследование взаимодействия энергоемкого плазменного
                  образования с ударной волной и мощным лазерным излучением" , ТВТ,
                  1993, том 31, выпуск 1, 36–39
                  Ссылка: http://www.mathnet.ru/links/5b1d74344108d53d2388a8056d530e91/tvt3556.pdf
    3. askort154 Офлайн
      askort154 Сегодня, 15:08
      +2
      novobranets.....Или физики научились время вспять поворачивать? Вот уж не думал, что ВО бульварную болезнь подцепит.

      О "новых физических принципах" в современных видах вооружения, прозвучало и в докладе президента. Вы считаете, что он взял это из "бульварной" прессы ?
      Кстати, китайцы так же, что-то делают в этом направлении. А что касаемо "физики", ещё 11.04.1961г. никто не думал, что через сутки человек окажется в Космосе. yes hi
      1. novobranets Онлайн
        novobranets Сегодня, 16:09
        +1
        Цитата: askort154
        О "новых физических принципах" в современных видах вооружения, прозвучало и в докладе президента.

        И на старуху бывает проруха.
        А что касаемо "физики", ещё 11.04.1961г. никто не думал, что через сутки человек окажется в Космосе.
        Ну где тут "новые физические принципы"? Я Вас умоляю, даже на 1961 год, этим принципам было поболее века. Это новая техника, но никак не принципы. hi
    4. федоров Офлайн
      федоров Сегодня, 15:18
      +3
      Мобильник у Вас надеюсь есть ? А Черный порох так же был на новых физических принципах, реактивная авиация так же, ну и апофиозом - термоядерное оружие. Так что не спешите с выводами. hi
    5. Николай Николаевич Офлайн
      Николай Николаевич Сегодня, 15:30
      +2
      Цитата: novobranets
      Какие еще в пень "новые физические принципы"?

      В зависимости от технических возможностей разные системы оружия на новых физических принципах могут решать боевые задачи как обычного вооружения, так и оружия массового поражения. К концу XX века на различных этапах проектирования и исследования находились:

      оружие направленной энергии — на основе поражающего действия концентрированного пучка энергии
      лазерное оружие — вид оружия направленной энергии, основанный на использовании мощных оптических квантовых генераторов (лазеров)
      электромагнитное оружие — на основе электромагнитного излучения для поражения (главным образом) уязвимых компонент боевой радиоэлектроники
      оружие несмертельного действия — разного рода воздействия на людей и боевую технику, лишающие их боеспособности на определённое время
      ускорительное оружие — на основе узконаправленных пучков заряженных или нейтральных частиц
      инфразвуковое оружие — на основе использования акустических волн низкой частоты
      радиочастотное оружие — на основе воздействия электромагнитных излучений на биологические объекты
      аннигиляционное оружие — на основе эффектов взаимопревращения частиц с выделением большого количества энергии
      гиперскоростное кинетическое оружие с иными способами придания ускорения снаряду, нежели пороховой метательный заряд (рельсовая пушка, магнитная пушка, газовая пушка и др.),
      артиллерийские системы с плазменным или микроволновым зажиганием
      артиллерийские системы на основе жидких метательных веществ и лёгких газов
      и др.
      1. novobranets Онлайн
        novobranets Сегодня, 16:02
        +2
        Все, что вы перечислили, это все давно открытые и изученные физические принципы. Эл. магнитные волны, оптика, элементарная химия, газодинамика, механика и пр. Только уберите пока аннигиляцию на полку. Антивещество мы научились создавать только в виде отдельных короткоживущих частиц. Это все новая техника на старых принципах, а не наоборот.
        1. Товарищ Берия Офлайн
          Товарищ Берия Сегодня, 16:26
          +3
          Оружием на новых физических принципами принято именовать боевые системы, использующие законы и процессы, прежде в военном деле не применявшиеся.
    6. KLV2018 Офлайн
      KLV2018 Сегодня, 16:01
      +1
      Цитата: novobranets
      Меня всегда удивляли такие заголовки. Какие еще в пень "новые физические принципы"? Сверхсветовая скорость или антигравитация? Или физики научились время вспять поворачивать? Вот уж не думал, что ВО бульварную болезнь подцепит.

      зато какая радость для УРЯкалок. диванные бойцы кипятком писают. и грозят супостату тапками.
      1. Black Sniper Офлайн
        Black Sniper Сегодня, 16:29
        0
        В России/Союзе ПВО всегда была на высочайшем уровне, для меня статья позитивная, а терминология афтора для меня дело 10-ое. hi
        1. ЗВО Онлайн
          ЗВО Сегодня, 21:25
          0
          Цитата: Black Sniper
          В России/Союзе ПВО всегда была на высочайшем уровне, для меня статья позитивная, а терминология афтора для меня дело 10-ое. hi

          Да да.особенно 87 год в день пограничника
    7. Жаждущий ветра Офлайн
      Жаждущий ветра Сегодня, 18:44
      0
      Оружие действует на каких то физических принципах, наводится, стреляет, поражает, балистика кинематика: мне продолжать? Оружие будет по другим принципам поражать:светом полем или достигать цели по иному. При чём тут физика конкретно? Лишбы серано де бержерак.
    8. Inok10 Онлайн
      Inok10 Сегодня, 19:42
      +3
      Цитата: novobranets
      Вот уж не думал, что ВО бульварную болезнь подцепит.

      ... Мое Почтение Вячеслав Батькович ! ... hi ... так эта давно зараза подцеплена ... wink ... но суть все же в другом ... в статье действительно есть здравое зерно ... ранее не используемые физические свойства в создании средств ПВО ... один из таких, создание РЛС РОФАР Концерном "КРЭТ", в качестве основы используется Черенковское излучение ... субмиллиметровый диапазон ... то есть ТГц диапазон электромагнитных волн ... это уже не радиотехника, но еще не оптика ... hi
      ... выше было про средства обнаружения ... а, про средства поражения, использование нескольких средств СВЧ излучения для создания в точке пространства - плазменного образования, хоть и краткосрочно живущего, но меняющего свойства среды например под крылом ЛА ... исчезает подъемная сила ... wink
      1. novobranets Онлайн
        novobranets Сегодня, 20:08
        0
        И Вам доброго здоровьица. hi
        Цитата: Inok10
        использование нескольких средств СВЧ излучения для создания в точке пространства - плазменного образования
        Интересно. А ссылку мона? Любопытно what , как можно с помощью СВЧ создать условия для возникновения плазмы в какой то точке незамкнутого пространства. Хотя есть сомнения, если плазма короткоживущая, то ЛА просто тряхнет. Но все равно хочется прочитать.
        1. Inok10 Онлайн
          Inok10 Сегодня, 20:33
          +1
          Цитата: novobranets
          Интересно. А ссылку мона? Любопытно

          ... "Будущее открывается квантовым ключом" /Р. Ф. Авраменко и др.; Под ред. В. И. Николаевой, А. С. Пащины. - М.: Химия, 2000", ISBN 5-7245-1193-2 ... там целый сборник ... на сию тему ... hi
          1. novobranets Онлайн
            novobranets Сегодня, 21:58
            0
            Благодарю. hi
    9. venik Офлайн
      venik Сегодня, 20:08
      +1
      Цитата: novobranets
      Какие еще в пень "новые физические принципы"? Сверхсветовая скорость или антигравитация?

      ===========
      Меня, честно говоря (как физика) это тоже несколько раздражает...... Более точно было бы сказать "на нетрадиционных... Ой тьфу ты Господи! (еще чего доброго ассоциации с "нетрадиционной ориентацией" вылезут!)... Ну хотя бы на "нестандартных" физических принципах..... bully
  3. Товарищ Берия Офлайн
    Товарищ Берия Сегодня, 16:08
    +1
    Цитата: KLV2018
    Цитата: rocket757
    Все это конечно замечательно, но просторы наши необъятные, какие будут затраты, представить трудно.
    Т.е. не забывать и про все остальное, без чего страна не сможет нормально развиваться, существовать.

    но зато сколько денег можно освоить.и прикрыть это режимом секретности.

    Тяжкое горе ожидает ту страну, которая, окажется неспособной отразить удары с воздуха». Г.К.Жуков.
    1. KLV2018 Офлайн
      KLV2018 Сегодня, 16:10
      0
      Цитата: Товарищ Берия
      Цитата: KLV2018
      Цитата: rocket757
      Все это конечно замечательно, но просторы наши необъятные, какие будут затраты, представить трудно.
      Т.е. не забывать и про все остальное, без чего страна не сможет нормально развиваться, существовать.

      но зато сколько денег можно освоить.и прикрыть это режимом секретности.

      Тяжкое горе ожидает ту страну, которая, окажется неспособной отразить удары с воздуха». Г.К.Жуков.

      Больше дела - меньше слов.
  4. к174ун7 Офлайн
    к174ун7 Сегодня, 18:46
    +2
    [quote] Леонов отметил, что российская система ПВО считается самой лучшей в мире.[ /quote]
    Надо думать, что у генерала, начальника войсковой ПВО, имеются основания для тех или иных утверждений, которые заявляются на весь мир от имени всей системы ПВО страны.Ген-л-т. сказал, что у нас имеется широкая линейка средств ПВО. Ну и ... У советской молодежи был лозунг:"Если тебе комсомолец имя, имя крепи делами своими!". Подкрепил бы. Пора бы уже, позиционируемым как лучшие в мире, системам ПВО серьезно отметиться в Сирии. Уничтожение самодельных беспилотников на Хмеймимом не совсем серьезно, на фоне того, что израильские "партнеры" для затруднения борьбы с террористами почти безнаказанно наносят удары по позициям сирийской армии. Сейчас и у американских "партнеров" под очередную истерию с химоружием возникло нестерпимое желание внести вклад в бомбардировку сирийцев. Подготовте тов. генерал парочку интересных сюрпризов для незваных гостей, а результаты озвучите и покажете на весь мир. Вот это и скажет, что " российская система ПВО считается самой лучшей в мире."
    1. sapporo1959 Офлайн
      sapporo1959 Сегодня, 19:25
      0
      Ну там просто кривизна помешала показать все грозные свойства нашего не имеющегоаналогов оружия.Так что если бы не она,то всяким супостатам там давно бы не летать!
  5. 123456789 Офлайн
    123456789 Сегодня, 20:20
    0
    Генералы готовятся к прошедшей войне
  6. bobba94 Офлайн
    bobba94 Сегодня, 20:34
    0
    Новые физические принципы. Вспомнил старый анекдот о профессоре и студентах медиках. Анекдот заканчивается обращением профессора к студентам - а вот об этом вы должны догадаться по копчику
  7. gurta Офлайн
    gurta Сегодня, 21:27
    0
    российская система ПВО считается самой лучшей в мире.
    Кем считается? Рустом?
  8. Ментат Офлайн
    Ментат Сегодня, 21:32
    0
    Цитата: novobranets
    Меня всегда удивляли такие заголовки. Какие еще в пень "новые физические принципы"? Сверхсветовая скорость или антигравитация? Или физики научились время вспять поворачивать? Вот уж не думал, что ВО бульварную болезнь подцепит.

    Это у вас болезнь ограниченного кругозора. Читайте больше, тогда перестанете удивляться устойчивым выражениям. Развивайте логическое мышление, оно у вас прихрамывает.

    Например:
    «В данном изделии для получения необыкновенно ярких цветов использованы новые способы окраски».
    «Какие в пень новые способы окраски? Маляры обучились психохромогенезису? А может телеколории? Не думал, что уважаемые производители N опустятся до вшивых рекламных побасенок».