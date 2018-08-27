Дуэль в Русской императорской армии. Часть 1

Есть разные версии появления дуэли (поединка) как радикального способа решения межличностных проблем в ходе рыцарских поединков и турниров. Особенно преуспела в этом Западная Европа, где было немало странствующих рыцарей со своими доморощенными правилами поединков в защиту своей чести, жизни и личного достоинства. Со временем стали браться за оружие не только для защиты поруганной чести или доброго имени. Нередко в основе смертельных схваток уже искали личную материальную выгоду, или защищали свои права в судебном поединке. Однако в том или ином виде всегда присутствовала личная обида, оскорбленное достоинство либо голословное обвинение. В любом случае такое оскорбление, как считалось, нельзя было измерить в денежном эквиваленте и оставался лишь один путь – смыть нанесенное оскорбление кровью обидчика. Наибольшее распространение такие поединки получили во Франции, которую многие считают родиной дуэли. В те годы даже монархи использовали свое право на поединок, если была затронута их честь и достоинство. Ярким примером может служить история личного конфликта между императором Священной Римской империи Карлом V и французским королем Франциском I.В 1526 году император назвал короля бесчестным человеком. В ответ Франциск I вызвал обидчика на дуэль. Поединок не состоялся, но авторитет французских дуэлянтов значительно вырос. Как считают, именно в те годы берет свое начало история дуэли как поединка в защиту чести и личного достоинства. Число дуэлей росло год от года. Во второй половине XVI века во Франции происходило в год до тысячи дуэлей со смертельным исходом. А общее число дуэлей в отдельные годы доходило до 20 тысяч. Поединки стали обыденным явлением во французском обществе, а затем и в других европейских странах.Само слово дуэль иностранного происхождения - от латинского duellum и французского duel, что в переводе на русский язык означало "поединок" или "борьба двоих". В Россию поединок в форме западноевропейской дуэли пришел во второй половине XVII века, когда в Москве образовалась знаменитая Немецкая слобода. Здесь жили выходцы из многих стран Европы, сохраняя верность традициям и привычкам своей родины. В известном смысле, через Немецкую слободу открылся путь проникновения иностранных обычаев, традиций и нравов в патриархальную русскую жизнь. Оказались среди них и дуэльные традиции в защиту чести и достоинства в привилегированной среде высшего сословия. В 1666 году в этой московской слободе состоялся, как принято считать, первый на Руси поединок по европейским правилам. Поводом для него стала хмельная ссора во время застолья в честь именин царя Алексея Михайловича. А затеяли весь этот переполох два иноземца. Ссора случилась между командиром Бутырского полка полковником шотландцем Гордоном и английским майором Монтгомери. Дуэль обошлась без тяжелых последствий. Однако отвечавшие за порядок и спокойствие в Немецкой слободе десятские получили наказ не допускать впредь поединков, смертоубийств и драк. Кстати, эти строгости и ограничения на вспыльчивого Гордона не подействовали. Следом он вызвал на дуэль генерал-майора Трауернихта, который осмелился поучать полковника как ему командовать полком. После вмешательства царя поединок не состоялся. На карьере будущего соратника Петра I дуэльные истории не сказались. Гордон спустя время получил чины генерала и контр-адмирала.Однако за пределами Немецкой слободы дуэли были крайне редким событием. Обычно за причиненные обиды с челобитной шли к воеводам или даже к самому царю. Но чтобы на корню пресечь даже сами помыслы о дуэлях, царевна Софья в своем указе от 25 октября 1682 года особо отметила запрет поединков, одновременно разрешив всем служилым людям Московского государства ношение личного оружия.Однако, есть и несколько иная версия появления дуэлей на Руси. По мнению А. Богданова, иностранцы, приезжавшие в нашу страну в начале XVII века, сами удивлялись большому количеству поединков среди обитателей Немецкой слободы. Правда, в ту пору там собирались самые разные иноземцы-авантюристы из многих европейских стран. Публика была та еще. Всех их привлекали выгодные условия русской службы и почтительное отношение к выходцам из других стран. Русских же не смущало, что среди них было немало иноверцев и носителей другой культуры, порой, чуждой по своим традициям, обычаям и правилам поведения. Например, это касалось и использования самого распространенного способа вызова на поединок - удар по лицу обидчика с последующим выхватыванием клинков. Случалось, что и русские бились на дуэлях между собой и значительно реже - с иноземцами. Кстати, каждый случай такого поединка подлежал расследованию в Иноземном приказе, ведавшем иностранными наемниками, принятыми на русскую службу.Стремясь перенять в Европе все лучшее и передовое, царь Петр I старался пресечь проникновение в русскую жизнь существовавших там негативных порядков и правил. Такие ограничения в полной мере относились и к дуэлям. В принятом в 1706 году «Кратком Артикуле» под страхом смертной казни запрещались любые поединки. Артикулом было определено, что сами дуэлянты, их секунданты и даже случайные свидетели, если они не сообщили вовремя о поединке, приговаривались к смертной казни. В 1715 году был издан «Устав Воинский», куда вошли «Патент о поединках и начинании ссор» и «Артикул Воинский». Эти документы предусматривали, что приготовление к дуэли и само участие в ней карались смертной казнью через повешение. Наказанию подвергался даже погибший в поединке – его подвешивали за ноги. Царь-реформатор пресекал дуэли еще тогда, когда они не укоренились в обычаях русского общества. Среди «поединщиков» еще не встречались русские фамилии, а уже принимались законы, запрещающие дуэль под страхом смертной казни. Впрочем, как часто случалось на Руси, тяжесть наказания часто компенсировалась неисполнением закона. Как подтверждает история, ни при Петре Великом, ни после него никто не был осужден к смертной казни за убийство противника в поединке и уж тем более за какое-либо участие в дуэли. Хотя вся правовая база для этого уже существовала.Так, листая «Патент о поединках и начинании ссор», узнаем, что даже просто за вызов на дуэль полагалось лишение всех чинов и частичная конфискация имущества. Еще строже был спрос за выход на поединок и обнажение оружия. За это полагалась смертная казнь с полной конфискацией имущества. Секунданты тоже подлежали такому же строгому наказанию.«Артикул воинский» 1715 года еще более ужесточил ответственность за дуэли. Этому было посвящено две статьи (артикулы 139 и 140). Отметим, что петровские запретные нормы против поединков действовали до 1787 года и ни разу (!) за эти годы не применялись. Не потребовалось. Да и само русское патриархальное общество отвергало и осуждало эту смертельную заморскую забаву. Лишь во времена Екатерины II среди дворянской молодежи стал формироваться интерес к иноземной форме защиты чести и достоинства в поединках с оружием в руках.Дворянская молодежь, сохраняя верность престолу и присяге, разбирательство нанесенных обид и защиту чести и личного достоинства все больше предпочитала проводить без судебного и административного вмешательства государства. Офицеры, всегда являвшиеся опорой трона, жили и служили по веками формировавшимися порядкам, писанным и неписанным правилам. Позднее генерал Л. Корнилов все это красиво сформулировал в своем жизненном кредо: «Душа - Богу, сердце - женщине, долг - Отечеству, честь - никому».Постепенно дуэли стали причинять все больше беспокойства для власти. В 1787 году Екатерина II вынуждена была обнародовать «Манифест о поединках». Дуэли прямо были названы «чужестранным насаждением» и причислены к военно-уголовным преступлениям. В случае ранения или гибели дуэлянтов они подвергались наказанию за умышленное убийство или причинение ран и увечья. Если же поединок завершался бескровно, обидчику полагалась ссылка «на вечное поселение» в Сибирь. Позже ссылку заменили разжалованием в рядовые и заключением в крепость. На всех участников, включая секундантов, налагался крупный денежный штраф.Однако строгость наказания не способствовало снижению числа поединков и принимавших в них участие. Но фактически их стало еще больше после заграничных походов русской армии в 1813 - 1814 годах. Дуэль в качестве сословного и эффективного средства защиты чести и достоинства оказалась востребованной в офицерском сообществе. Поэтому при Николае I запрет на дуэли был подтвержден в 1832 году в «Своде законов уголовных», а также в 1839 году в «Уставе военно-уголовном».Одни лишь запрещающие и карающие меры не смогли искоренить поединки в армейской среде. Было решено для разбирательства конфликтов между военными чинами создать особые суды при существовавших обществах офицеров. В 1863 году в полках и отдельных батальонах были созданы суды обществ офицеров. При них стали функционировать советы из числа офицеров-посредников. На эти советы из 3-5 выборных штаб-офицеров возлагались обязанности по выяснению причин и обстоятельств ссор, причиненных обид и нанесенных оскорблений. Если были затронуты честь и личное достоинство офицера и попытки примирения сторон не дали результата, то разрешалось проведение поединка. При этом за нанесенное оскорбление или заведомую клевету обидчик призывался к ответу на поединке с оружием в руках. Такая дуэль считалась законной, поскольку строго регламентировалась определенными правилами, позже представленными в виде дуэльных кодексов. Такие кодексы в Российской империи существовали в разных версиях с определенными различиями в порядке и условиях проведения поединка. Общепринятого Дуэльного кодекса в империи не существовало.В качестве наиболее полного и соответствовавшего реалиям было принято определение дуэли, сформулированное русским военным писателем П. Швейковским. "Поединок, - писал он, - есть условленный бой между двумя лицами смертоносным оружием для удовлетворения поруганной чести с соблюдением известных установленных обычаем условий относительно места, времени, оружия и вообще обстановки выполнения боя".По мнению В. Хандорина, из этого определения можно выделить основные признаки классического поединка (дуэли):1) цель дуэли – ответное действие на нанесенное оскорбление, причиненную обиду или задетую честь офицера;2) количество участников дуэли - только двое (оскорбленный и его обидчик);3) средство дуэли - смертоносное холодное или огнестрельное оружие;4) наличие установленных обычаем правил (условий) дуэли, обязательных к строгому соблюдению каждым участником поединка, включая секундантов.При этом все понимали, что дуэль с точки зрения справедливости и правоты ничего не доказывала. Это отражалось в той или иной мере во всех дуэльных кодексах. "Основной принцип и назначение дуэли, - разъяснял кодекс, - решать недоразумения между отдельными членами общей дворянской семьи между собой, не прибегая к посторонней помощи". Не имела дуэль и судебного смысла, поскольку она далеко не всегда служила наказанием виновнику ссоры или конфликта. "Дуэль служит, - указывалось в дуэльном кодексе, - способом отмщения за нанесенное оскорбление и не может быть заменена, но вместе с тем и не может заменить органы судебного правосудия, служащие для восстановления или защиты нарушенного права".В Российской империи существовали разные взгляды и оценки дуэлей, как общественных явлений, характерных в большей мере офицерской среде. При этом было немало сторонников точки зрения, что дуэль есть не что иное, как «самосудная расправа». Такое толкование имело под собой и некоторые юридические основания. Во-первых, поединки (дуэли) были официально запрещены законодательством империи. Во-вторых, они носили противоправный характер, поскольку проводились, как правило, тайно и сам факт поединка скрывался от официального правосудия. В-третьих, все дуэльные кодексы, применявшиеся регламенты, порядки и правила имели неофициальный статут. Лишь в период правления императора Александра III были утверждены "Правила разбирательства ссор, случившихся в офицерской среде" (введены приказом по Военному ведомству N18 от 20 мая 1894 года). И только с той поры в Российской империи впервые были легализованы поединки среди офицеров.Продолжение следует...