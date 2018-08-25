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Знакомьтесь - "Сель". На форуме "Армия-2018" представили новую мини-РСЗО

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Новую мини-систему залпового огня разработали в России. В рамках международного форума "Армия-2018", проходящего в подмосковной Кубинке, разработчики из Санкт-петербургского научно-технического центра «Заслон» представили свою новую разработку - реактивную систему залпового огня "Сель", передает "Warspot".

Знакомьтесь - "Сель". На форуме "Армия-2018" представили новую мини-РСЗО


Как видно из названия, РСЗО "Сель" является продолжателем семейства "стихийных" отечественных систем залпового огня. Мини-система способна стрелять 80-мм неуправляемыми авиаракетами семейства С-8. Установка создана на базе легкого грузовика Ульяновского производства UAZ Cargo, и представляет собой 40 направляющих труб для пуска ракет, смонтированных в четыре 10-зарядных блока и установленных в кузове грузовика. Заявленная дальность поражения составляет от 800 до 4000 метров. Блоки ракет могут вращаться на 360 градусов и менять угол наклона. Один блок может произвести полный залп за 2 секунды, заявили разработчики системы.


По заявлению компании-разработчика "Заслон", данная мини-система залпового огня оптимально подходит для решения задач, возложенных на Воздушно-десантные войска и Силы специальных операций.
Использованы фотографии:
defendingrussia.ru
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51 комментарий
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  1. Silvestr Офлайн
    Silvestr Сегодня, 15:25
    +6
    прикольный "уазик".
    1. СРЦ П-15 Офлайн
      СРЦ П-15 Сегодня, 15:30
      +11
      Война в Сирии подсказала...
      Не в тему: кто знает, когда сайт начнёт нормально функционировать? В свой профиль невозможно зайти - его просто нет, как нет и значка навигации по сайту.
      1. bulvas Офлайн
        bulvas Сегодня, 15:34
        +5

        Если придется своих "борцов за свободу" создавать, очень пригодится …


        1. cniza Онлайн
          cniza Сегодня, 15:51
          +1
          И не только им.
          1. Shurik70 Онлайн
            Shurik70 Сегодня, 19:05
            +2
            Клоны такой установки легко сделать в любой гаражной мастерской. Современная война научила.
            Пусть не так изящно, как на заводе, с заусенцами и видимой сваркой, пусть с ручным наведением вместо компьютерного автоуправления. Когда жахнет из засады, разницы с заводской моделью цель не почувствует.
            Ещё в Ливане, до войны в Сирии, разные самоделки были.

            http://www.armorama.co.uk/modules.php?op=modload&name=SquawkBox&file=index&req=viewtopic&topic_id=249929
        2. 210окв Офлайн
          210окв Сегодня, 15:52
          +6
          Тут "не если придется",а давно пора.
        3. Теренин Офлайн
          Теренин Сегодня, 16:09
          +4
          Цитата: bulvas
          Если придется своих "борцов за свободу" создавать, очень пригодится …

          Да, уж, "бородачи" всех мастей сейчас затылки чешут what через кого бы приобрести, хотя бы, штук 100 таких установок, на первый раз crying
          1. 210окв Офлайн
            210окв Сегодня, 18:11
            +3
            Они уже давно подобное используют.Блоки НУРСов с раздербаненной советской авиатехники в кузова ставят.
          2. Piramidon Офлайн
            Piramidon Сегодня, 19:37
            +1
            Цитата: Теренин
            Цитата: bulvas
            Если придется своих "борцов за свободу" создавать, очень пригодится …

            Да, уж, "бородачи" всех мастей сейчас затылки чешут what через кого бы приобрести, хотя бы, штук 100 таких установок, на первый раз crying

            У них уже давно все это есть.
        4. igorbrsv Онлайн
          igorbrsv Сегодня, 17:08
          +1
          Надеюсь на чужой территории Вы имели ввиду борцунов
      2. Николай Николаевич Офлайн
        Николай Николаевич Сегодня, 15:43
        +12
        Цитата: СРЦ П-15
        кто знает, когда сайт начнёт нормально функционировать? В свой профиль невозможно зайти - его просто нет, как нет и значка навигации по сайту.

        Я захожу везде, в левом верхнем углу "домик" главная страница, ПКМ на аватарке (правый верхний угол), в выпадающем меню профиль Вот нет рейтинга и оповещения коментариев, неудобно очень...
        1. СРЦ П-15 Офлайн
          СРЦ П-15 Сегодня, 15:55
          +3
          Спасибо за подсказку: зашёл с другого браузера - в Гугле всё так, как Вы и описали. А я всё время в Опере сижу. До этого было всё нормально, но вот несколько дней такой косяк: нет ни домика в верхнем левом углу, ни значка профиля а правом. На месте домика в левом верхнем углу стоит значок лупы. Сейчас попробую с Молзилы зайти и с Яндекса, проверю как у них сайт работает.
          1. Wild_Grey_Wolf Офлайн
            Wild_Grey_Wolf Сегодня, 17:00
            +1
            А у меня в опере работает профиль.
        2. venik Офлайн
          venik Сегодня, 19:59
          +1
          Цитата: Николай Николаевич
          Вот нет рейтинга и оповещения коментариев, неудобно очень...

          ========
          Ох! Давно уж один умный человек сказал: "Лцчшее" - ВРАГ ХОРОШЕГО!!! А еще говорят: "От добра - добра не ищут!"..... Что-то модераторы всё "мудрят"...... request
      3. Горный стрелок Офлайн
        Горный стрелок Сегодня, 15:45
        +6
        В Профиль зайти можно. Нажимаешь значок в правом верхнем углу, рядом с лупой. А вот если его НЕТ, тогда у вас даже хуже, чем у меня. laughing мне только Рейтинг свой увидеть нельзя.
        1. Jolly oldster sailor Онлайн
          Jolly oldster sailor Сегодня, 16:02
          +15
          Да зачем вам рейтинг,Дядьки-главная проблема сейчас,это отсутствие оповещения в углу верхнем правом о том,что тебе кто-то ответил.ВСЁ.Очень неловко,мягко выражаясь,чувствуешь себя,когда только потом увидел,что Человек тебе писал что-то....... hi Верните данную функцию сайта,ОЧЕНЬ неудобно стало общаться ...
          1. СРЦ П-15 Офлайн
            СРЦ П-15 Сегодня, 16:12
            +6
            Да не в рейтинге дело: с помощью профиля я узнавал ответил ли кто на мой комментарий. Вот сейчас проверил Мозилу и яндекс - там всё нормально: есть и домик и профиль. А на счёт оповещения об ответе на мой комментарий, полностью с Вами согласен - его очень не хватает, но надеюсь и эту проблему решат в скором времени.
            1. СРЦ П-15 Офлайн
              СРЦ П-15 Сегодня, 16:27
              +3
              А вот и сообщения об ответе на комментарии появились(на Яндексе)! Всё нормально!
          2. Теренин Офлайн
            Теренин Сегодня, 16:16
            +4
            ...Увидел, что тебе Человек написал что-то...

            wink Действительно, не успеваешь отхебибездить оппонента, am а он уже убежал в другую тему. А я уже стар бегать yes
          3. красноярск Офлайн
            красноярск Сегодня, 17:22
            +2
            Цитата: Jolly oldster sailor
            Да зачем вам рейтинг,Дядьки-главная проблема сейчас,это отсутствие оповещения в углу верхнем правом о том,что тебе кто-то ответил.ВСЁ.Очень неловко,мягко выражаясь,чувствуешь себя,когда только потом увидел,что Человек тебе писал что-то....... hi Верните данную функцию сайта,ОЧЕНЬ неудобно стало общаться ...

            Уже обращался к админу по этому вопросу, но видать не все так просто - нажал кнопку и... появился колокольчик. Но, будем надеяться, что администрация сайта и с этим справится.
      4. poquello Онлайн
        poquello Сегодня, 16:25
        +2
        Цитата: СРЦ П-15
        Война в Сирии подсказала...
        Не в тему: кто знает, когда сайт начнёт нормально функционировать? В свой профиль невозможно зайти - его просто нет, как нет и значка навигации по сайту.

        этт предположительно от браузера зависит, фаерфокс заходит в профиль, не видно рейтинга и волшебному модератору ответка не отправляется, ну навигация - да, задница какая-то
        1. СРЦ П-15 Офлайн
          СРЦ П-15 Сегодня, 16:31
          +3
          На Яндексе навигация стала походить на старый сайт - это мне лучше нравится, чем было на Опере. В общем: виноваты в "глюках" браузеры, а не сайт. Приношу свои извинения администрации за неверный "поклёп" на сайт! lol
          1. igorbrsv Онлайн
            igorbrsv Сегодня, 17:13
            +1
            Так и написано под гуглхром заточен. Правда что-то то работает, то нет. Видимо дорабатывают. Так что не будем ныть, потерпим. Спасибо им за труды
      5. Скифотавр Офлайн
        Скифотавр Сегодня, 17:44
        0
        Цитата: СРЦ П-15
        Не в тему: кто знает, когда сайт начнёт нормально функционировать? В свой профиль невозможно зайти - его просто нет, как нет и значка навигации по сайту.

        Некоторые фильтры против рекламы (например AdList) могут такое делать на сайтах подобной тематики. Попробуйте сначала отключить все, а затем через настройки оставьте только те (если используете несколько), которые ведут себя нормально.
      6. Vladimir 5 Онлайн
        Vladimir 5 Сегодня, 19:44
        +3
        Вы совершенно правы, это родом из сирийских поделок "очумелые ручки" , вот только размаха , даже сирийского нет, количество направляющих труб как минимум удвоить, ибо война показала, что бить только по полной и не мелочится ( как сирийские 500мм РСЗО или бочки с ВВ), Особенно подойдёт для одноразового применения в разных диверсионных и засадных вариантах, вплоть до вида автономных мин...
    2. красноярск Офлайн
      красноярск Сегодня, 17:29
      +3
      Цитата: Silvestr
      прикольный "уазик".

      И зачем этот прикольный "УАЗик" российской армии?
      "Заслон" уже сейчас задумался о вооружении партизан?
  2. san4es Онлайн
    san4es Сегодня, 15:34
    +3
    Установка создана на базе легкого грузовика Ульяновского производства UAZ Cargo

    .. По оценкам экспертов, он будет востребован у зарубежных заказчиков. В экспозиции предприятия комплекс представлен на базе УАЗа, однако производитель предлагает устанавливать комплекс на гусеничную технику, военные багги и даже бронированные катера.
    1. профессор Офлайн
      профессор Сегодня, 15:55
      +5
      Что здесь нового? Обыкновенный джихадмобиль.
      1. igorbrsv Онлайн
        igorbrsv Сегодня, 16:03
        +4
        До этого у нас такого не было
      2. san4es Онлайн
        san4es Сегодня, 16:06
        +5
        Цитата: профессор
        Что здесь нового? ...

        ...Шасси УАЗ Cargo, 4х10 модуля с опорно-поворотным устройством с возможностью вращения на 360 градусов с углом подъема от -5 до 55 градусов.
      3. aws4 Офлайн
        aws4 Сегодня, 16:17
        +3
        полностью с вами согласен!!!!!!! чем он отличается от тойоты с приделанной к ней Б 8 ??? хотя нет отличается тойота понадежней уаза laughing
        1. мордвин 3 Онлайн
          мордвин 3 Сегодня, 16:22
          0
          Цитата: aws4
          тойота понадежней уаза

          Чушь. Ходовая УАЗа получше будет.
          1. faiver Офлайн
            faiver Сегодня, 17:52
            +4
            Ходовая УАЗа получше будет.
            - в каком месте? lol
            1. aws4 Офлайн
              aws4 Сегодня, 19:35
              0
              как в каком? в воображаемом мире Мордвина laughing
    2. Steel Dog Офлайн
      Steel Dog Сегодня, 16:03
      +1
      Не так давно анонсировали меха от Калашникова, вполне себе и туда можно будет поставить.
      1. Black Sniper Офлайн
        Black Sniper Сегодня, 16:55
        +2
        Всё это здорово конечно good но извиняюсь за может быть тупой вопрос, а почему бы установку не сделать моноблоком как у Града? hi
        1. igorbrsv Онлайн
          igorbrsv Сегодня, 17:19
          0
          Да уж. Наверное заказчика привлечь. Я уверен в доп. опции авто.-ий стеклоподьемник может входить, а может не входить. Ориентирован на бюджетного потребителя так сказать laughing
        2. san4es Онлайн
          san4es Сегодня, 21:35
          0
          Цитата: Black Sniper
          ...почему бы установку не сделать моноблоком как у Града? hi

          ...Видимо потому, что базовый блок, -- вертолётный на 5 или 10 стволов...Если сделать блок на 40 стволов, -- это будет слишком большая S для вертушки fellow -- скорость упадёт.

          ...25 стволов -- это максимум. hi
    3. Комментарий был удален.
  3. Стройбат запаса Офлайн
    Стройбат запаса Сегодня, 15:56
    +2
    А смысл? Можно было просто воткнуть 2 блока Б8М-1. Те же 40 РС было бы.
  4. kakvastam Офлайн
    kakvastam Сегодня, 16:24
    +4
    Четыре блока НУРСов на пикапе - невероятная новация, что и говорить!
  5. drunkram Офлайн
    drunkram Сегодня, 16:28
    +3
    Сопротивления раскачки нет, дальность даже в 3 км сомнительна, тем более с использованием С-8 (хохлы подтвердят) КВО будет достаточно большое при стрельбе с земли
    1. sso-250659 Офлайн
      sso-250659 Сегодня, 16:41
      +1
      Поддомкрачивать необходимо!!!!
      1. Black Sniper Офлайн
        Black Sniper Сегодня, 17:02
        0
        Наверное да стоит установить две лапы по бокам в задней части кузова. hi
        1. igorbrsv Онлайн
          igorbrsv Сегодня, 17:21
          +2
          Или стрелять в противоположные стороны laughing
        2. faiver Офлайн
          faiver Сегодня, 17:54
          +2
          а в передней части кузова он по определению не раскачивается?

          на мой взгляд батва а не боевая единица
          1. donavi49 Онлайн
            donavi49 Сегодня, 18:28
            +3
            Ну изначально это применялось для обработки всяких Шабих и прочих местных милиций - которые бодро вставали на тапки, достаточно внушительным пострелять по округе. Если не вставали - то да, эффективность этих вафель идет к нулю. Собственно как вставать перестали - так в той же Сирии бабахи практически перестали их клепать, делая упор на тачанки с ДШК/КПТВ, которые в условиях дефицита ресурсов и боевых единиц функциональнее.
        3. DMB_95 Офлайн
          DMB_95 Сегодня, 19:41
          0
          Если делать вариант для ВДВ , то вместо УАЗа лучше установить эти блоки ракет на Ракушку , например .
  6. Нормаль ок Офлайн
    Нормаль ок Сегодня, 19:49
    +2
    Джихад-мобиль, однако.
  7. Вождь краснокожих Онлайн
    Вождь краснокожих Сегодня, 20:21
    +1
    Тут не так давно показывали, что боевые украинцы два блока НУРСов на МТЛБ установили, так только лениаый не вылил ведро помоев, а как сами на тазик с гайками, прикрутили, так можно и со знанием дела поумничать...
    1. vital.33 Офлайн
      vital.33 Сегодня, 20:45
      +1
      Дык это ж своё..))) А значит "неимеющееаналогофвмире", а то что над украинским смеялись, так это кредо сайта просто..)))
  8. APASUS Онлайн
    APASUS Сегодня, 21:24
    +1
    Меня все больше поражает наличие на выставках ,принятие в армию вооружения для боев с головорезами ,с отрядами партизанского толка ! А ведь не бабаи ИГИЛ являются нашим основным противником .Именно системная армия США ,стран НАТО есть основной наш противник .Даже Пентагон признает что переходит на обучение офицеров для перехода войны на системный характер,а у нас все на оборот ,мы даже вооружение начинаем выпускать на уровне бабаев ?