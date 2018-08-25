Знакомьтесь - "Сель". На форуме "Армия-2018" представили новую мини-РСЗО

Новую мини-систему залпового огня разработали в России. В рамках международного форума "Армия-2018", проходящего в подмосковной Кубинке, разработчики из Санкт-петербургского научно-технического центра «Заслон» представили свою новую разработку - реактивную систему залпового огня "Сель", передает "Warspot".Как видно из названия, РСЗО "Сель" является продолжателем семейства "стихийных" отечественных систем залпового огня. Мини-система способна стрелять 80-мм неуправляемыми авиаракетами семейства С-8. Установка создана на базе легкого грузовика Ульяновского производства UAZ Cargo, и представляет собой 40 направляющих труб для пуска ракет, смонтированных в четыре 10-зарядных блока и установленных в кузове грузовика. Заявленная дальность поражения составляет от 800 до 4000 метров. Блоки ракет могут вращаться на 360 градусов и менять угол наклона. Один блок может произвести полный залп за 2 секунды, заявили разработчики системы.По заявлению компании-разработчика "Заслон", данная мини-система залпового огня оптимально подходит для решения задач, возложенных на Воздушно-десантные войска и Силы специальных операций.