Сирия: Независимость Южной Осетии необходимо признать по уставу ООН

Сирийская арабская республика в ближайшее время откроет посольство в Южной Осетии, заявил на пресс-конференции посол САР в России Рияд Хаддад. Сирия признала независимость южно-осетинской республики 29 мая этого года, добавил посол.В сирийском посольстве в России заявили, что договор об обмене посольствами с Цхинвалом и строительстве здания посольства Сирии в Южной Осетии уже подписан. Также ранее подписано соглашение об установлении дипломатических отношений. В настоящее время работы в данном направлении ведутся, но когда сирийское посольство откроется, зависит от дальнейших контактов правительств стран.В то же время правительство Сирии считает, что независимость Южной Осетии должно быть признано в соответствии с уставом ООН, а круг государств, признавших Южную Осетию как отдельное от Грузии государство, должен расшириться.Напомним, что в Южной Осетии проходит ряд мероприятий, посвященных десятой годовщине признания независимости республики. Посол Сирии в России Рияд Хаддад был приглашен в Цхинвал в виду отсутствия в Южной Осетии сирийского посольства.На сегодняшний день независимость Южной Осетии признали Россия, сразу же после окончания войны 08.08.08, Никарагуа, Венесуэла и Сирия, а также карликовые государства Науру, Вануату, Тувалу.