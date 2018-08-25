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Сирия: Независимость Южной Осетии необходимо признать по уставу ООН

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Сирийская арабская республика в ближайшее время откроет посольство в Южной Осетии, заявил на пресс-конференции посол САР в России Рияд Хаддад. Сирия признала независимость южно-осетинской республики 29 мая этого года, добавил посол.

Сирия: Независимость Южной Осетии необходимо признать по уставу ООН


В сирийском посольстве в России заявили, что договор об обмене посольствами с Цхинвалом и строительстве здания посольства Сирии в Южной Осетии уже подписан. Также ранее подписано соглашение об установлении дипломатических отношений. В настоящее время работы в данном направлении ведутся, но когда сирийское посольство откроется, зависит от дальнейших контактов правительств стран.


В то же время правительство Сирии считает, что независимость Южной Осетии должно быть признано в соответствии с уставом ООН, а круг государств, признавших Южную Осетию как отдельное от Грузии государство, должен расшириться.

Напомним, что в Южной Осетии проходит ряд мероприятий, посвященных десятой годовщине признания независимости республики. Посол Сирии в России Рияд Хаддад был приглашен в Цхинвал в виду отсутствия в Южной Осетии сирийского посольства.

На сегодняшний день независимость Южной Осетии признали Россия, сразу же после окончания войны 08.08.08, Никарагуа, Венесуэла и Сирия, а также карликовые государства Науру, Вануату, Тувалу.



Использованы фотографии:
http://www.globallookpress.com/
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26 комментариев
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  1. KLV2018 Офлайн
    KLV2018 Сегодня, 16:49
    -8
    ну если Тувалу признала, то ООН просто некуда деться.
    1. Megatron Офлайн
      Megatron Сегодня, 17:08
      +10
      Ну да, вам жово-блакитникам дай тока позубоскалить, а как по зубам получаете, сразу уже из за спины хозяев тявкаете.
      1. cniza Онлайн
        cniza Сегодня, 18:34
        0
        Доля у них такая , все время из - за чьей то спины тявкать.
        1. Лелёк Офлайн
          Лелёк Сегодня, 19:06
          +1
          Цитата: cniza
          Доля у них такая , все время из - за чьей то спины тявкать.

          hi , Виктор.
          Ну, не могут по-другому. На передок в Донбассе НАТОвских упырей приглашают, чтобы те посмотрели на действия самой сильной в мире армии. А "робкие грузины" так цельную евромамашу Меркель на передок пригласили, чтобы она убедилась в российской "агрессии".
          1. cniza Онлайн
            cniza Сегодня, 19:08
            +1
            Наверное страшно ей было. laughing Приветствую Лев! hi
          2. Masya Masya Онлайн
            Masya Masya Сегодня, 19:27
            +2
            Лев, приветик! love
            На передок в Донбассе НАТОвских упырей приглашают, чтобы те посмотрели на действия самой сильной в мире армии.

            из- за бруствера... wink
            не уверена, что мой коммент увидишь... вопрос к админам- когда колокольчик вернёте??? я не в обиду просто, хочется знать.... yes
        2. KLV2018 Офлайн
          KLV2018 Сегодня, 19:45
          0
          Цитата: cniza
          Доля у них такая , все время из - за чьей то спины тявкать.

          а мегатрон всегда так делает?
    2. revnagan Офлайн
      revnagan Сегодня, 19:04
      -1
      Сирия рискует остаться без областей,оккупированных Турцией,прочими странами НАТО...и без курдских тоже.
  2. Jolly oldster sailor Онлайн
    Jolly oldster sailor Сегодня, 16:53
    +9
    Воооот...Это я понимаю- правительство Сирии считает, что независимость Южной Осетии должно быть признано в соответствии с уставом ООН, а круг государств, признавших Южную Осетию как отдельное от Грузии государство, должен расшириться.
    Я не понимаю,почему братская Белоруссия подобным образом не поступает?Что скажете,браты,на сайте которые-интересно будет вас услышать...???
    1. красноярск Офлайн
      красноярск Сегодня, 17:12
      +6
      Цитата: Jolly oldster sailor

      Я не понимаю,почему братская Белоруссия подобным образом не поступает?Что скажете,браты,на сайте которые-интересно будет вас услышать...???

      Братья-белорусы не только не признают ЮО, но и, в пику России, поставляют Украине ГСМ из российской нефти.
      1. Jolly oldster sailor Онлайн
        Jolly oldster sailor Сегодня, 17:15
        +5
        good Да мы в курсе-мать писала,как говорится... laughing laughing laughing Риторический вопрос,конечно...Не ответит никто из них,думаю так...
      2. Тот же ЛЕХА Офлайн
        Тот же ЛЕХА Сегодня, 17:18
        +4
        , но и, в пику России, поставляют Украине ГСМ из российской нефти.

        И не токмо это...
        ходовую часть платформ Минского автозавода...боевая техника ВСУ считай на их основе...хороши же союзнички...Лукашенко хитрая лиса...ни вашим ни нашим.
        1. Praetorian4 Офлайн
          Praetorian4 Сегодня, 18:33
          0
          Тут недавно одна страна, с флагом как у вас на аватаре, лопасти вертолетов продавала Украине.
      3. Praetorian4 Офлайн
        Praetorian4 Сегодня, 18:05
        +3
        А РФ ничего на Украину не поставляет, наверное. Только товарооборот все растет и растет. А Белорусам - низя. А потом про лицемерие штатов такие как вы нам здесь рассказывают.
      4. Капитан Пушкин Офлайн
        Капитан Пушкин Сегодня, 18:52
        +2
        Цитата: красноярск
        Цитата: Jolly oldster sailor

        Я не понимаю,почему братская Белоруссия подобным образом не поступает?Что скажете,браты,на сайте которые-интересно будет вас услышать...???

        Братья-белорусы не только не признают ЮО, но и, в пику России, поставляют Украине ГСМ из российской нефти.

        Ответ давно известен. Лука назвал сумму, в которую ему обойдутся санкции США и ЕС в случае признания Ю.Осетии и Абхазии. И добавил, что сам он не потянет, а если РФ компенсирует, то от чего же не признать?
        РФ решила, что ей такие расходы тоже без надобности. На том и порешили.
    2. Ныробский Офлайн
      Ныробский Сегодня, 18:33
      +2
      Цитата: Jolly oldster sailor
      Я не понимаю,почему братская Белоруссия подобным образом не поступает?Что скажете,браты,на сайте которые-интересно будет вас услышать...???

      Почему такой пристальный интерес именно к Белоруссии? Сие можно предъявить расширенным списком ко всем странам входящим в ОДКБ. Или согласно классики жанра провокаций за ради "братского срача" умышленный шар в белорусскую лузу загнали?
    3. Дирижер Онлайн
      Дирижер Сегодня, 19:47
      0
      А вот сам ЛАГ нам не брат, так что дайте нам еще лярд а мы , померкуем.
  3. igorbrsv Онлайн
    igorbrsv Сегодня, 17:06
    +4
    Вот для этого хотя бы нужно отстаивать интересы государства.
  4. Masya Masya Онлайн
    Masya Masya Сегодня, 17:07
    +7
    такая мысль, крамольная возникла... скоро непризнанных республик станет больше чем признанных... не подумайте плохого... я за них рада, им надо поддерживать друг друга, тогда и только тогда это сила!
    1. Jolly oldster sailor Онлайн
      Jolly oldster sailor Сегодня, 17:11
      +2
      Да мы не думаем плохого,Мариш,всё будет ХА-РА-ШО,ты не сумлевайся!!!Родителю Мореману-привет!!! love love love
      1. Masya Masya Онлайн
        Masya Masya Сегодня, 17:21
        +1
        love love love
        всё будет ХА-РА-ШО,

        laughing
    2. Пол Баян Офлайн
      Пол Баян Сегодня, 17:52
      +1
      "Меня сегодня муза посетила. Немного посетила и ушла." Немного Высоцкого перефразировал. Женскую логику включил и вот шедевр... непризнанных государств станет скоро так много, что они начнут диктовать признаннннным "распорядок дня" (что собственно местами и наблюдается), а скорее всего, непризнанные создадут союз Амеждународные, Аправительственные, Арегиональные, Арайонные и прочие союзы. А - альтенатива!!!
  5. Black Sniper Офлайн
    Black Sniper Сегодня, 17:44
    +4
    Молодцы сирийцы добавить нечего! good
  6. _Kotegpushisteg_ Офлайн
    _Kotegpushisteg_ Сегодня, 18:36
    +1
    если независимость государства признало 50% плюс 1 государств членов оон то его статус признанного должен оформляться автоматически и признаваться всем международным сообществом это справедливо
  7. Incvizitor Офлайн
    Incvizitor Сегодня, 20:57
    0
    Лучше бы ДНР и ЛНР признали.
  8. APASUS Онлайн
    APASUS Сегодня, 21:17
    0
    Я так понимаю именно по уставу ООН бояться все признания независимости ? Будто Северная Осетия или кто другой ,сейчас именно законность подвергается сомнению американцами ,подвергается законность выбора именно закон самоопределения ! Это про то что нам долбили все время до ПЕРЕСТРОЙКИ ,это именно мы не уважаем определение по принципу ??