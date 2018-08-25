Новый китайский эсминец проекта 055 вышел на заводские испытания

Китай начал заводские испытания головного большого эскадренного миноносца нового проекта 055, носящего название Nanchang, сообщает блог bmpd со ссылкой на китайские сетевые ресурсы. Новый китайский эсминец вышел на испытания 24 августа из Шанхая, где на верфи Shanghai Jiangnan Changxing Shipbuilding and Heavy Industry Corporation ("Цзяннань-Чансин") велась его постройка.Новые китайские эсминцы проекта 055 на сегодняшний день являются самыми крупными в мире эскортными надводными боевыми кораблями, не считая авианесущих кораблей. Эсминцы имеют полное водоизмещение около 13 тысяч тонн и длину 180 метров. По имеющейся информации, корабли данного проекта будут оснащены пусковыми универсальными вертикальными установками, рассчитанными на размещение 112 ракет различного назначения.Всего на данный момент в Китае ведется постройка восьми эсминцев проекта 055. В Шанхае в достройке на плаву находится еще один эсминец данного типа и еще два находятся в стадии стапельного строительства. На верфи в Даляне в достройке на плаву находятся два спущенных на воду эсминца проекта 055 и еще два находятся в стадии стапельного строительства.Согласно имеющейся информации, новые эсминцы предназначены для сопровождения авианосных групп, в составе которых они должны обеспечивать противоракетную и противовоздушную оборону прикрываемой группы, а также вести борьбу с подводными лодками противника.