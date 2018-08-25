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Новый китайский эсминец проекта 055 вышел на заводские испытания

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Китай начал заводские испытания головного большого эскадренного миноносца нового проекта 055, носящего название Nanchang, сообщает блог bmpd со ссылкой на китайские сетевые ресурсы. Новый китайский эсминец вышел на испытания 24 августа из Шанхая, где на верфи Shanghai Jiangnan Changxing Shipbuilding and Heavy Industry Corporation ("Цзяннань-Чансин") велась его постройка.

Новый китайский эсминец проекта 055 вышел на заводские испытания


Новые китайские эсминцы проекта 055 на сегодняшний день являются самыми крупными в мире эскортными надводными боевыми кораблями, не считая авианесущих кораблей. Эсминцы имеют полное водоизмещение около 13 тысяч тонн и длину 180 метров. По имеющейся информации, корабли данного проекта будут оснащены пусковыми универсальными вертикальными установками, рассчитанными на размещение 112 ракет различного назначения.


Всего на данный момент в Китае ведется постройка восьми эсминцев проекта 055. В Шанхае в достройке на плаву находится еще один эсминец данного типа и еще два находятся в стадии стапельного строительства. На верфи в Даляне в достройке на плаву находятся два спущенных на воду эсминца проекта 055 и еще два находятся в стадии стапельного строительства.

Согласно имеющейся информации, новые эсминцы предназначены для сопровождения авианосных групп, в составе которых они должны обеспечивать противоракетную и противовоздушную оборону прикрываемой группы, а также вести борьбу с подводными лодками противника.
Использованы фотографии:
cjdby.net
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73 комментария
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  1. Adimius38 Офлайн
    Adimius38 Сегодня, 17:21
    +4
    НУ ЧТО молодцы китайцы,России такое и не снилось
    1. Wiruz Офлайн
      Wiruz Сегодня, 17:59
      +7
      Стоило бы России поучиться у Китая судостроению. Вроде только недавно ещё высмеивали их, типо своего ничего нет, всё копируют. Частично это так и есть, зато результат какой. Вполне может потеснить ВМС США как по численности, так и по вооружению.
      А мы, тем временем, ещё пластмассовых макетов для МВМС наклепаем. Будут там и эсминцы, и УДК
      1. Комментарий был удален.
    2. Нормаль ок Офлайн
      Нормаль ок Сегодня, 19:50
      +3
      Цитата: Adimius38
      НУ ЧТО молодцы китайцы,России такое и не снилось

      Угу, а двигатели у них Украинские.
  2. Тот же ЛЕХА Офлайн
    Тот же ЛЕХА Сегодня, 17:21
    +1
    Согласно имеющейся информации, новые эсминцы предназначены для сопровождения авианосных групп


    Интересно ... what где же эти группы будут находиться и какие задачи выполнять?...поди демократия по китайски?...час от часу не легче.
    США лезут во все дырки со своей экспансией...теперь китайцы туда же.
    1. 210окв Офлайн
      210окв Сегодня, 17:35
      +2
      В первую очередь это конечно Тихий и Индийский океаны,районы поближе к Африке.
      1. семург Офлайн
        семург Сегодня, 18:44
        +2
        Сколько нужно ауг для блокады предположим Тайваня . Для создания бесполезной зоны вокруг этого острова.
      2. igorbrsv Онлайн
        igorbrsv Сегодня, 21:21
        +1
        Африка то им зачем не постесняюсь спросить. Удивить их авианосцами?
    2. cariperpaint Офлайн
      cariperpaint Сегодня, 17:36
      +5
      Китай много вкладывает в Африку и Латинскую Америку. Очень много. Свои инвестиции защищать надо,тем более свои торговые пути прикрывать. Вот и строят.
      1. Тот же ЛЕХА Офлайн
        Тот же ЛЕХА Сегодня, 17:41
        +1
        Свои инвестиции защищать надо,тем более свои торговые пути прикрывать.

        Так понимаете какая штука ...а если эти инвестиции находятся в США ...а там партия сумасшедших главенствует...как тогда защищать эти самые инвестиции? what
    3. major071 Офлайн
      major071 Сегодня, 17:39
      +5
      Китай планирует создать три авианосные группы, в состав которых кроме авианосца, четырёх эсминцев типа 052D (первые шесть кораблей серии уже в строю) и четырёх фрегатов типа 054A ( фрегаты УРО) должны входить и два эсминца типа 055.
      Планы наполеоновские, но все, что заявлено, уже или строится, или готовится к строительству. Не буду оригинален, если скажу, что в скором времени Китай станет реальным соперником США на море.
      1. voyaka uh Онлайн
        voyaka uh Сегодня, 17:52
        +11
        Шесть авианосных групп. Три последних авианосца будут уже атомными с катапультами.
        1. major071 Офлайн
          major071 Сегодня, 18:08
          +4
          voyaka uh (Alexey) Даже спорить не буду. Вы здесь, конечно, правы, но это все в далекой перспективе, а я писал про ближайшее время. В дальнейшем там возможно и не шесть, а десять групп. Что планируют китайцы никто не знает, кроме самих китайцев. hi
          1. voyaka uh Онлайн
            voyaka uh Сегодня, 20:26
            +2
            6 - максимум, что они планируют. Но три, действительно, в продвинутых стадиях.
            1. igorbrsv Онлайн
              igorbrsv Сегодня, 21:03
              -1
              Вы на их стапеля смотрели. Скоро Вашим протекторам грядет конец. Кто следующий request
              1. igorbrsv Онлайн
                igorbrsv Сегодня, 21:24
                -1
                Я еще тот отморозок, но даже мне страшно recourse
      2. Masya Masya Онлайн
        Masya Masya Сегодня, 17:58
        +7
        Китай идет вперед...
        Никто его не остановит!
        Завидовать?
        а может просто,
        не плакаться....
        а строить? recourse
        1. Маки Авелльевич Офлайн
          Маки Авелльевич Сегодня, 18:34
          +1
          Цитата: Masya Masya
          Китай идет вперед...
          Никто его не остановит!
          Завидовать?
          а может просто,
          не плакаться....
          а строить?


          для этого нужны амбиции и возможности.
          1. Masya Masya Онлайн
            Masya Masya Сегодня, 18:41
            +2
            Цитата: Маки Авелльевич
            для этого нужны амбиции и возможности.

            Вы, меня удивляете! belay думаете им амбиций занимать надо? или возможностей? recourse
            1. Jolly oldster sailor Онлайн
              Jolly oldster sailor Сегодня, 19:05
              +1

              Тебе,Родная!!!
            2. Маки Авелльевич Офлайн
              Маки Авелльевич Сегодня, 19:53
              +1
              Цитата: Masya Masya
              Вы, меня удивляете! думаете им амбиций занимать надо? или возможностей?


              я говорю пр Россию. с китайцами всё понятно
          2. Jolly oldster sailor Онлайн
            Jolly oldster sailor Сегодня, 18:49
            +2
            Цитата: Маки Авелльевич
            Цитата: Masya Masya
            Китай идет вперед...
            Никто его не остановит!
            Завидовать?
            а может просто,
            не плакаться....
            а строить?


            для этого нужны амбиции и возможности.

            Нет ни того,ни другого ...
            Остаётся только вдаль смотреть с надеждой,как Ассоль...[media=http://https://vk.com/video12601864_170977593]
            1. Masya Masya Онлайн
              Masya Masya Сегодня, 19:05
              +3
              ну, мы же не Асоль....

              на тихих лапах... wink и чтоб никто не догадался...
              1. Маки Авелльевич Офлайн
                Маки Авелльевич Сегодня, 19:54
                +5
                Цитата: Masya Masya
                на тихих лапах... и чтоб никто не догадался...


                одними подводными лодками сыт не будешь.
                1. Masya Masya Онлайн
                  Masya Masya Сегодня, 20:16
                  +2
                  одними подводными лодками сыт не будешь.

                  смотря какие ПЛ... на любой вкус... love
                2. igorbrsv Онлайн
                  igorbrsv Сегодня, 21:05
                  +2
                  Для судного дня в самый раз
    4. spektr9 Онлайн
      spektr9 Сегодня, 17:40
      +7
      Интересно ... what где же эти группы будут находиться и какие задачи выполнять?
      Оборона своих водных границ и геополитический интересов, и если у РФ нету денег на авианосцы то это абсолютно не означает что иным государствам они ненужны и каждый кто их производит потенциальные агрессоры
      1. Тот же ЛЕХА Офлайн
        Тот же ЛЕХА Сегодня, 17:44
        +1
        Авианосцы оружие нападения но никак не обороны...
        1. spektr9 Онлайн
          spektr9 Сегодня, 17:49
          +5
          Авианосцы оружие нападения но никак не обороны...
          Поэтому СССР их строил, он же так мечтал на беззащитную США напасть....
          Авианосцы это возможность защиты своих геополитических интересов в любой точке земного шара ....
          И ещё раз повторюсь если у нас нет таких интересов совсем не означает что они отсутствуют у всего остального мира
          1. Тот же ЛЕХА Офлайн
            Тот же ЛЕХА Сегодня, 18:00
            +1
            Авианосцы оружие нападения но никак не обороны... Поэтому СССР их строил, он же так мечтал на беззащитную США напасть....


            СССР строил авианесущие крейсера ...полноценных авианосцев у СССР не было никогда. smile
            Что касается интересов за границей то я думаю с появлением гиперзвукового оружия и его развитием роль авианосцев неуклонно будет падать...по чисто экономическим причинам.
            Гиперзвуковая ракета намного дешевле авианосца... hi

            smile И я не понимаю восторгов форумчан по поводу авианосцев Китая ...в войне против папуасов ...да грозное оружие ...но в войне против высокотехнологичного противника они будут потоплены довольно быстро.
            1. spektr9 Онлайн
              spektr9 Сегодня, 18:10
              0
              СССР строил авианесущие крейсера ...полноценных авианосцев у СССР не было никогда
              И сути это совершенно не меняет
              Что касается интересов за границей то я думаю с появлением гиперзвукового оружия и его развитием роль авианосцев неуклонно будет падать...по чисто экономическим причинам.
              Гиперзвуковая ракета намного дешевле авианосца.
              Гиперзвуковая ракета, сможет организовать охранение конвоев, патрулирование и разведку, поддержку войск наземными ударами и т.д ?
              И я не понимаю восторгов форумчан по поводу авианосцев Китая ...в войне против папуасов ...да грозное оружие ...но в войне против высокотехнологичного противника они будут потоплены довольно быстро.
              Высокотехнологичный противник при конфликте с таким же соперником применит ЯО (тем более если уже дошло до уничтожение кораблей с ядерными установками) ,которое с легкостью уничтожит любую технику....
              1. Тот же ЛЕХА Офлайн
                Тот же ЛЕХА Сегодня, 18:14
                +2
                Гиперзвуковая ракета, сможет организовать охранение конвоев, патрулирование и разведку, поддержку войск наземными ударами и т.д ?


                Нет конечно ... smile зато она может все это дезоорганизовать ...достаточно одного попадания в палубу авианосца и вся работа АУГ практически будет парализована.
                1. spektr9 Онлайн
                  spektr9 Сегодня, 18:20
                  +2
                  Нет конечно ... smile зато она может все это дезоорганизовать ...достаточно одного попадания в палубу авианосца и вся работа АУГ практически будет парализована.
                  Да, а следом по государству потопившему авианосец, полетят баллистический и крылаты ракеты с ЯО... hi
                  1. Тот же ЛЕХА Офлайн
                    Тот же ЛЕХА Сегодня, 18:25
                    +3
                    Да, а следом по государству потопившему авианосец, полетят баллистический и крылаты ракеты с ЯО...


                    Война есть война ...если вас бомбят самолеты взлетающие с АУГ ...выбора нет надо топить главную ударную силу а дальше как повезет...не ждать же когда противник разнесет всю страну в пух и прах.
                    Сейчас тройка стран США ,Англия.Франция снова подтягивает свои ударные силы к СИРИИ с новыми планами налетов КР на гражданские и военные объекты Сирии.
                    Наши ВМС готовятся к отражению этих налетов...вообщем заварушка ожидается хорошая.
                    1. spektr9 Онлайн
                      spektr9 Сегодня, 18:28
                      0
                      Война есть война
                      Поэтому её и не начинают хотя была отличная возможность и не раз ....
                      Сейчас тройка стран США ,Англия.Франция снова подтягивает свои ударные силы к СИРИИ с новыми планами налетов КР на гражданские и военные объекты Сирии.
                      Наши ВМС готовятся к отражению этих налетов...вообщем заварушка ожидается хорошая.
                      Все это весной проходили, сейчас будет тот же сценарий
                    2. igorbrsv Онлайн
                      igorbrsv Сегодня, 19:37
                      0
                      Наше МО и старается чтобы бомбили не нас
            2. bobba94 Офлайн
              bobba94 Сегодня, 18:56
              +3
              Китай строит авианосцы не для войны с высокотехнологичным противником, а для защиты своих морских торговых путей в Желтом море, Восточно-китайском и Южно-китайских морях.
              1. voyaka uh Онлайн
                voyaka uh Сегодня, 20:30
                +2
                Китай собирается "отодвинуть" флоты и базы США от своих границ. Когда китайские АУГ начнут сближаться и "пугать" американские АУГ, американцам волей-неволей придется менять все стратегию на Тихом океане.
              2. Мих1974 Офлайн
                Мих1974 Сегодня, 21:28
                0
                Это какие такие папуасы в Желтом море требуют китайские авианосцы? :) С индами - низя и у них есть ЯО, всякие там Вьетнам и Бангладеши не сильно китайцам мешают, но не до такой степени что бы аж три АУГа строить (горы бабла). Тут явно - меркиасы и джапы, а нам "сидяшем и курящим косяк на своем берегу" good это все до пуговицы tongue Пусть себе развлекаются, нам Россию еще 1000 лет можно обустраивать за прибрежные моря даже не высовываясь.
          2. igorbrsv Онлайн
            igorbrsv Сегодня, 21:08
            0
            Например в Кубе. Сейчас у нас нет таких амбиций
        2. Black Sniper Офлайн
          Black Sniper Сегодня, 18:05
          +4
          Чем. АУГ плох для защиты "своих" морских путей? hi
          1. Тот же ЛЕХА Офлайн
            Тот же ЛЕХА Сегодня, 18:08
            -1
            Чем. АУГ плох для защиты "своих" морских путей?

            Очень дорого...давайте сначала посчитаем во сколько обойдется содержание и обслуживание этих монстров...только крупные державы могут позволить себе такие дорогие игрушки...
            но опять же в в войне на истощение ресурсов АУГ явно слишком дорогое оружие.
            1. Black Sniper Офлайн
              Black Sniper Сегодня, 18:25
              +2
              Построить 3-4 ТАРКа, а москитного флота в России хватает. Вот с Кузей и будет 4-5 АУГ.
              1. igorbrsv Онлайн
                igorbrsv Сегодня, 19:34
                +3
                Я давно предлагал скинуться по 30 баксов, правда, это и с младенцев тоже, на стопятьдесят млн. это пять авианосцев. Разовый платеж. Правда я думаю лучше на про и яо
                1. albert Офлайн
                  albert Сегодня, 21:13
                  +1
                  Цитата: igorbrsv
                  Я давно предлагал скинуться по 30 баксов, правда, это и с младенцев тоже, на стопятьдесят млн. это пять авианосцев. Разовый платеж. Правда я думаю лучше на про и яо

                  Я не против, лишь бы эти деньги не разворовали.
                  1. igorbrsv Онлайн
                    igorbrsv Сегодня, 21:53
                    0
                    60 баксов виртуальных уже есть. Есть желающие присоединиться? В опрос на ВО добавьте. По сотке сдам с носа, но только чтоб с толком
          2. Jolly oldster sailor Онлайн
            Jolly oldster sailor Сегодня, 18:28
            +3
            Цитата: Black Sniper
            Чем. АУГ плох для защиты "своих" морских путей? hi

            Ничем.Всё остальное-"разговоры в пользу бедных"...Моё мнение... hi
          3. milton Офлайн
            milton Сегодня, 20:46
            +1
            2/3 времени службы стоят на базе или ремонте, вот и посчитайте реальную его эффективность.
          4. igorbrsv Онлайн
            igorbrsv Сегодня, 21:10
            +1
            У нас в случае войны только северный транспортный коридор останется. Какие уж там морские пути
        3. Маки Авелльевич Офлайн
          Маки Авелльевич Сегодня, 18:36
          +2
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          Авианосцы оружие нападения но никак не обороны...


          синтетическое разделение, ничего не значащее.

          винтовка это оборонительное оружие или агрессивно нападательное?
          1. Тот же ЛЕХА Офлайн
            Тот же ЛЕХА Сегодня, 18:43
            +1
            синтетическое разделение, ничего не значащее.


            Да ну ... belay держать авианосцы для обороны побережья ...когда с этим могут справиться более дешевые средства обороны.
            С таким подходом можно и атомную бомбу назвать чисто оборонительным синтетическим оружием. smile
            1. igorbrsv Онлайн
              igorbrsv Сегодня, 19:23
              0
              Атомную как раз можно
            2. Маки Авелльевич Офлайн
              Маки Авелльевич Сегодня, 19:56
              +2
              Цитата: Тот же ЛЕХА
              Да ну ... держать авианосцы для обороны побережья ...когда с этим могут справиться более дешевые средства обороны.


              при чём здесь побержья. у вас немного узкое представление о обороне.
              интересы страны, оборонные в том числе решаются в разных местах.
              и местах весьма удалённых также.
          2. igorbrsv Онлайн
            igorbrsv Сегодня, 19:26
            0
            Китай как и мы на материке. Это не британия. Какая оборона? Мы будем посмотреть еще кого он из нас больще ненавидит wassat
    5. Мих1974 Офлайн
      Мих1974 Сегодня, 21:02
      +1
      А нам в России - нас рать tongue Вот уж к нам то точно не поплывут АУГи. Ну а если поплывут - это может все что останется от "китайского народа" bully
  3. Masya Masya Онлайн
    Masya Masya Сегодня, 17:35
    +3
    Китай прёт!!! полные паруса!!! yes
    1. san4es Онлайн
      san4es Сегодня, 18:48
      +6
      Цитата: Masya Masya
      Китай прёт!!! полные паруса!!! yes

      1. Masya Masya Онлайн
        Masya Masya Сегодня, 19:14
        +2
        love Ролик красивый ... love
        Но, извините, никто не переубедит...
        тиха подлодка наша...
        никто ее не может усмотреть..
        и сможет всплыть у берегов америки...
        и слышать только визг в ответ... wink
        может просто ... моего папы влияние? recourse
        1. san4es Онлайн
          san4es Сегодня, 19:24
          +1
          ...Салют ему!
      2. Мих1974 Офлайн
        Мих1974 Сегодня, 21:33
        +1
        Забавно смотреть "сушки" с китайской маркировкой взлетающие с "кузи" тоже достроенного китайцами smile Пускай развлекаются. Нам тут дорогие, мосты, дома, заводы строить и строить.
  4. faiver Офлайн
    faiver Сегодня, 17:45
    +3
    Завидую белой завистью...
    1. igorbrsv Онлайн
      igorbrsv Сегодня, 19:22
      +2
      Тогда я буду черной
  5. Silvestr Офлайн
    Silvestr Сегодня, 17:59
    +2
    ну что сказать- абалдеть!
    Эсминцы имеют полное водоизмещение около 13 тысяч тонн и длину 180 метров.... оснащены пусковыми универсальными вертикальными установками на размещение 112 ракет различного назначения.
    1. Black Sniper Офлайн
      Black Sniper Сегодня, 18:31
      +2
      Может правильнее назвать его Крейсером laughing
      1. Дырокол Офлайн
        Дырокол Сегодня, 19:50
        +1
        Цитата: Black Sniper
        Может правильнее назвать его Крейсером laughing

        По водоизмещению несомненно, 13 тыс тонн это Свердлов.
  6. san4es Онлайн
    san4es Сегодня, 18:45
    +3
    Эсминцы имеют полное водоизмещение около 13 тысяч тонн и длину 180 метров. По имеющейся информации, корабли данного проекта будут оснащены пусковыми универсальными вертикальными установками, рассчитанными на размещение 112 ракет
    1. igorbrsv Онлайн
      igorbrsv Сегодня, 19:20
      0
      Это уже деструктор какой-то
  7. serg2108 Офлайн
    serg2108 Сегодня, 19:18
    +2
    ну это вроде уже крейсер ... завидую ...молодцы китайцы!
  8. igorbrsv Онлайн
    igorbrsv Сегодня, 19:19
    +1
    Их активность начинает напрягать. Надеюсь они сначала с америкой разделаются, а потом только за нас примутся
    1. Dart2027 Офлайн
      Dart2027 Сегодня, 19:49
      +1
      Цитата: igorbrsv
      Их активность начинает напрягать.

      У нас сухопутная граница, так что пусть их ВМФ напрягают США.
      1. igorbrsv Онлайн
        igorbrsv Сегодня, 21:14
        0
        Надеюсь они их с этой целью и строят
        1. igorbrsv Онлайн
          igorbrsv Сегодня, 21:46
          0
          Полтора млд. патронов. Сколько там у Калаша ресурс? Шютка конечно recourse
  9. Adimius38 Офлайн
    Adimius38 Сегодня, 19:45
    +4
    это полноценный эсминец в 13000 тонн водоизмещение,помимо зенитных и ПКР ракет МОЖЕТ оснащаться в перспективе рельсотроном и лазерным орудием. Китайцы не то что на полголовы а на голову переплюнули Россию с ее москитным прибрежным флотом типа граченок и каракурт
  10. Paul Zewike Онлайн
    Paul Zewike Сегодня, 21:53
    0
    А что там за ПВО? Сдается мне , что так себе.