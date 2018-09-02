Чешское: оригинальное и прошедшее долгий исторический путь. Часть 4
Автомат vz. 58 в Чехословакии выпускался в трех основных вариантах: vz. 58 P (Pěchotní, «Пехотный»), у которого был жестко зафиксированный пластмассовый приклад, хотя в старых моделях применялись и деревянные приклады. Vz. 58 V (чеш. Výsadkový, «Десантный», его применяли ВДВ и танкисты) имел металлический приклад, который складывался вправо и, наконец, vz. 58 Pi (чеш. Pěchotní s infračerveným zaměřovačem, «Пехотный с инфракрасным прицелом»), имевший крепление «ласточкин хвост» с левой стороны от приемника магазина для ночного прицела НСП-2. У него также была раскладная сошка и конический пламегаситель. Под патрон НАТО 7,62 × 51 мм НАТО в 1966 году был разработан экспериментальный образец «автоматической винтовки» AP-Z 67, вслед за которым в 1970 году последовал еще один «натовский» образец UP-Z 70 (Útočná puška, «штурмовая винтовка») под патрон 5,56 × 45 мм. Затем последовало еще несколько экспериментальных образцов, включая автомат по схеме «булл пап» (1976 г.) и Samopal vz. 58/98 («автомат "Бульдог"»): вариант, разработанный под 9 × 19 мм патрон «Парабеллум».
Солдаты чешской армии ведут огонь из автоматов vz. 58.
Всегда, даже невольно, люди имеют обыкновение сравнивать: у них, у нас. Вот и на фото вы видите наш автомат Калашникова и vz. 58. Наш явно «грубее» и на него расходуется больше металла. «58» - внешне «изящнее» и требует меньше металла, что для маленькой страны (и солдата!) имеет значение. Оба затвора функционируют хорошо. Конструктивная разница в том, что у чешского автомата короткий ход газового поршня, у АК – он длинный. Это не принципиально. Но… в нашем автомате одна пружина, в чешском – две. Это не так удобно. Деталей при разборке чешского автомата получается также больше. Не так удобен переключатель огня, он же предохранитель. Зато есть затворная задержка, останавливающая затвор в заднем положении после того, как все патроны израсходованы. Это вполне разумное решение. Но плохо то, что при этом вся ствольная коробка сверху открыта. Случись рядом взрыв, накидает туда земли и камней и что делать? А у АК ведь с самого начала все щели были закрыты! Есть, правда, еще «площадка», маленькая, на торце магазина, опираться им на землю при стрельбе. «Калашников опирается углом магазина. Мелочь, а приятно. Забота о людях. Все остальные показатели похожи. Иначе его, кстати, никогда не разрешили бы к производству в рамках ОВД. Однако, самое важное, что в последних моделях своих автоматов чешские конструкторы опять обратились к вращающемуся затвору! То есть время доказало его большую эффективность!
После того как Чехословакия «приказала долго жить», автомат начали переделывать под требования гражданского рынка. Например, появился CZH 2003 Sport: самозарядный вариант со стандартным 390 мм стволом либо со стволом, укороченным до 295 мм. Было начато производство автоматов в Канаде, но, напротив, со стволом, удлиненным до 490 мм.
Vz. 58 калибра 7,62 мм с укороченным стволом.
Для канадского рынка производился также образец CZ 858 Tactical: это был гражданский самозарядный карабин со стволами разной длины и изображением кленового листа на прикладе. Были созданы: гражданский самозарядный FSN-01 (ствол длиной 390 мм) со складным прикладом; FSN-01F с прикладом из бакелита и FSN-01W с деревянным прикладом), с укороченными стволами и деталями из вороненой стали.
Vz. 58 калибра 5,56 мм.
Модели CSA vz. 58 Sporter (Tactical Sporter и Military Sporter) в 2007 году были разработаны для продаж в США компанией Czech Small Arms. Образец Compact имел ствол длиной 190 мм и складывающийся приклад, Carbine (то есть карабин) – ствол 300 или 310 мм, и также складной приклад) и Rifle (винтовка) со стволом длиной 390 или 410 мм, и прикладом из бакелита). Механизм был устроен так, что переделать их в автоматический образец, подобный оригиналу Sa vz. 58, было невозможно. Разработка проводилась под патроны .222 Remington, .223 Remington (5,56 × 45 мм НАТО) или же 7,62 × 39 мм.
Vz. 58 «компакт».
Vz. 58 «компакт» с откинутым прикладом.
Наконец, известен вариант Rung Paisarn RPS-001, представляющий Sa vz. 58, но с деталями, взятыми от американской винтовки M16, который в 1986 году выпустила компания из Таиланда Rung Paisarn Heavy Industries. Vz 2008: выпустила фирма Century Arms и также с использованием американских деталей: приемника магазина и ствола. То есть фирмы учитывали, что чешский автомат разошелся по планете довольно широко, но… кому-то он может понадобиться и стреляющим американскими патронами.
Vz. 58 – «элитное исполнение».
В 1990-е годы В Чехии было решено создать новый автомат под патрон 5,56 × 45 мм НАТО, и он был создан и получил наименование ČZ 2000. Планировалось, что он заменит Sa vz. 58, но вышло так, что денег у министерства обороны Чехии тогда на перевооружение не хватило. Только в 2009 году был объявлен тендер на новую штурмовую винтовку. Разработанные на конкурентной основе автомат ČZW-556 и ручной пулемет ČZW-762, с полусвободными затворами с рычажным замедлением, показали более высокую точность стрельбы. Однако в серию они не пошли. Наконец, лишь в 2011 году в качестве замены vz. 58 в Чехии на вооружение приняли автомат ČZ 805 производства предприятия BREN. Создали его в 2006 году, но долго испытывали, проверяли и отлаживали, а потом еще были сложности с налаживанием производства. Что до автоматов vz. 58, то их не утилизируют, а пока что сохраняют на складах.
Стрельба из автомата vz. 58, оснащенного глушителем.
Однако не успела ČZ 805 поступить на вооружение, как ее решили заменить новой штурмовой винтовкой CZ 806 BREN 2. Дело в том, что у предыдущей модели нашлось множество недостатков. Среди них, например, отмечалась ее высокая стоимость, большие габариты и, соответственно, большой вес, рукоятка затвора, которая движется во время стрельбы, а это, мол, сегодня является анахронизмом, неудобная конструкция переводчика огня, и проблема разборки газоотводного блока без инструментов.
Чешские солдаты с vz. 58 в Афганистане.
На новом образце прежде всего на 0,5 кг уменьшили его массу, затем изменили дизайн рычагов переводчика огня и рукоятки управления огнем, а еще взяли кнопку затворной задержки и защелку магазина у винтовок AR-15/M16. Магазин тоже сделан по стандарту НАТО. Оригинальным было решение кнопки защелки магазина и затворной задержки поставить внутри спусковой скобы! Рукоятку затвора сделали неподвижной при стрельбе. Ну, а выпускать новый образец станут в двух вариантах: штурмовая винтовка ČZ 806 BREN 2 A1 и автоматический карабин ČZ 806 BREN 2 A2, с укороченным стволом. Кроме чешской армии ČZ 805 попала в Индонезию, где ей вооружили части особого назначения и в мексиканскую полицию. В 2014 году старый автомат vz. 58 на этот новый решила заменить и соседняя Словакия.
Солдат армии Словакии с автоматом Vz. 58.
Впрочем, и сами поставки нового автомата в чешскую армию начались не сразу, а лишь в ноябре 2016 года чешская армия получила свою первую партию винтовок ČZ BREN 2. В 2017 году французская GIGN (Groupe d'Intervention de la Gendarmerie Nationale) также получила 68 ČZ BREN 2 под патрон 7,62 × 39 мм и, как ожидается, закажет еще больше, чтобы заменить большую часть своих Heckler & Koch HK416. ČZ BREN 2 под патрон 7,62 × 39 мм был также поставлен египетским воздушно-десантным войскам и Республиканской гвардии в 2017 и 2018 годах соответственно.
ČZ 805 BREN А1
Всего 18 марта 2010 года было заказано 6 687 штурмовых винтовок ČZ 805 BREN A1; 1,250 карабинов ČZ 805 BREN A2; и подствольных гранатометов 397 ČZ 805 G1. Для специальных подразделений подготовили 1,386 усовершенствованных оптических прицелов, включая ночные. Первая поставка ČZ 805 произошла 19 июля 2011 года и включала 505 автоматов и 20 гранатометов. Первоначальный заказ должен был быть завершен в 2013 году.
ČZ 806 BREN 2 А2
Однако уже октябре 2015 года ČZ объявила, что у нее уже есть усовершенствованный, более легкий вариант своей винтовки ČZ 806 BREN 2 – со значительно улучшенной эргономикой и функциональностью. Целый ряд изменений был сделан на основе замечаний, поступивших от солдат в ходе эксплуатации. Например, кнопки защелки магазина и рычаги затворной задержки теперь находятся по обеим сторонам ствольной коробки, кроме того, продублированы еще внутри спусковой скобы. В январе 2016 года чешская армия подтвердила, что заключила контракты с ČZ на 2,600 ČZ 806 BREN 2 («винтовки») и 800 ČZ 805 G1 (подствольный гранатомет). Решение о покупке было принято в конце октября 2015 года в связи с новой угрозой безопасности и кризисом миграции в Европе и в Сирии.
ČZ 806 BREN 2 c магазином от М16.
ČZ 805/806 BREN используют хорошо зарекомендовавший себя принцип закрытого затвора, который запирается вращением, причем в механизм его газовой автоматики добавлен еще и газовый двухступенчатой регулятор. Переключатель позволяет вести огонь одиночными выстрелами, очередью по два патрона и непрерывно.
Винтовка ČZ 805/806 BREN оснащены модными сейчас планками Пикатини, что позволяет крепить широкий спектр дополнительного прицельного оборудования (дневные прицелы, ночные прицелы, лазерные дальномеры и целеуказатели, и т.д.). Приклад боковой, складной, регулируется по длине и может быть полностью удален, если требуется максимальная компактность. Дополнительное оборудование включает и новый, специально разработанный 40-миллиметровый гранатомет и штык.
ČZ 806 BREN 2 «карабин».
Рукоятка затвора может быть установлена с обеих сторон в зависимости от предпочтений пользователя. Ствол и затвор хромированы, что повышает долговечность. Приемник магазина представляет собой отдельный съемный блок. Его можно легко заменить, чтобы использовать магазины НАТО STANAG или HK G36 5.56 × 4 мм. В него можно также вставлять 5,56 × 45- 100-патронный магазин C-Mag НАТО. В стандартной конфигурации ČZ 805 BREN использует запатентованный 30-зарядный магазин НАТО.
Разработан также вариант ČZ 807 под патрон 7,62 × 39 мм. Отмечается, что этот автомат является одним из самых легких в своей категории и к тому же обладает с отличной эргономикой. Благодаря своей простоте оружие готово к использованию в режиме активной службы в течение длительного времени без необходимости сложного обслуживания. Венгрия уже приобрела лицензию на производство ČZ 807 у себя для вооружения армии и полиции.
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Солдаты чешской армии ведут огонь из автоматов vz. 58.
Всегда, даже невольно, люди имеют обыкновение сравнивать: у них, у нас. Вот и на фото вы видите наш автомат Калашникова и vz. 58. Наш явно «грубее» и на него расходуется больше металла. «58» - внешне «изящнее» и требует меньше металла, что для маленькой страны (и солдата!) имеет значение. Оба затвора функционируют хорошо. Конструктивная разница в том, что у чешского автомата короткий ход газового поршня, у АК – он длинный. Это не принципиально. Но… в нашем автомате одна пружина, в чешском – две. Это не так удобно. Деталей при разборке чешского автомата получается также больше. Не так удобен переключатель огня, он же предохранитель. Зато есть затворная задержка, останавливающая затвор в заднем положении после того, как все патроны израсходованы. Это вполне разумное решение. Но плохо то, что при этом вся ствольная коробка сверху открыта. Случись рядом взрыв, накидает туда земли и камней и что делать? А у АК ведь с самого начала все щели были закрыты! Есть, правда, еще «площадка», маленькая, на торце магазина, опираться им на землю при стрельбе. «Калашников опирается углом магазина. Мелочь, а приятно. Забота о людях. Все остальные показатели похожи. Иначе его, кстати, никогда не разрешили бы к производству в рамках ОВД. Однако, самое важное, что в последних моделях своих автоматов чешские конструкторы опять обратились к вращающемуся затвору! То есть время доказало его большую эффективность!
После того как Чехословакия «приказала долго жить», автомат начали переделывать под требования гражданского рынка. Например, появился CZH 2003 Sport: самозарядный вариант со стандартным 390 мм стволом либо со стволом, укороченным до 295 мм. Было начато производство автоматов в Канаде, но, напротив, со стволом, удлиненным до 490 мм.
Vz. 58 калибра 7,62 мм с укороченным стволом.
Для канадского рынка производился также образец CZ 858 Tactical: это был гражданский самозарядный карабин со стволами разной длины и изображением кленового листа на прикладе. Были созданы: гражданский самозарядный FSN-01 (ствол длиной 390 мм) со складным прикладом; FSN-01F с прикладом из бакелита и FSN-01W с деревянным прикладом), с укороченными стволами и деталями из вороненой стали.
Vz. 58 калибра 5,56 мм.
Модели CSA vz. 58 Sporter (Tactical Sporter и Military Sporter) в 2007 году были разработаны для продаж в США компанией Czech Small Arms. Образец Compact имел ствол длиной 190 мм и складывающийся приклад, Carbine (то есть карабин) – ствол 300 или 310 мм, и также складной приклад) и Rifle (винтовка) со стволом длиной 390 или 410 мм, и прикладом из бакелита). Механизм был устроен так, что переделать их в автоматический образец, подобный оригиналу Sa vz. 58, было невозможно. Разработка проводилась под патроны .222 Remington, .223 Remington (5,56 × 45 мм НАТО) или же 7,62 × 39 мм.
Vz. 58 «компакт».
Vz. 58 «компакт» с откинутым прикладом.
Наконец, известен вариант Rung Paisarn RPS-001, представляющий Sa vz. 58, но с деталями, взятыми от американской винтовки M16, который в 1986 году выпустила компания из Таиланда Rung Paisarn Heavy Industries. Vz 2008: выпустила фирма Century Arms и также с использованием американских деталей: приемника магазина и ствола. То есть фирмы учитывали, что чешский автомат разошелся по планете довольно широко, но… кому-то он может понадобиться и стреляющим американскими патронами.
Vz. 58 – «элитное исполнение».
В 1990-е годы В Чехии было решено создать новый автомат под патрон 5,56 × 45 мм НАТО, и он был создан и получил наименование ČZ 2000. Планировалось, что он заменит Sa vz. 58, но вышло так, что денег у министерства обороны Чехии тогда на перевооружение не хватило. Только в 2009 году был объявлен тендер на новую штурмовую винтовку. Разработанные на конкурентной основе автомат ČZW-556 и ручной пулемет ČZW-762, с полусвободными затворами с рычажным замедлением, показали более высокую точность стрельбы. Однако в серию они не пошли. Наконец, лишь в 2011 году в качестве замены vz. 58 в Чехии на вооружение приняли автомат ČZ 805 производства предприятия BREN. Создали его в 2006 году, но долго испытывали, проверяли и отлаживали, а потом еще были сложности с налаживанием производства. Что до автоматов vz. 58, то их не утилизируют, а пока что сохраняют на складах.
Стрельба из автомата vz. 58, оснащенного глушителем.
Однако не успела ČZ 805 поступить на вооружение, как ее решили заменить новой штурмовой винтовкой CZ 806 BREN 2. Дело в том, что у предыдущей модели нашлось множество недостатков. Среди них, например, отмечалась ее высокая стоимость, большие габариты и, соответственно, большой вес, рукоятка затвора, которая движется во время стрельбы, а это, мол, сегодня является анахронизмом, неудобная конструкция переводчика огня, и проблема разборки газоотводного блока без инструментов.
Чешские солдаты с vz. 58 в Афганистане.
На новом образце прежде всего на 0,5 кг уменьшили его массу, затем изменили дизайн рычагов переводчика огня и рукоятки управления огнем, а еще взяли кнопку затворной задержки и защелку магазина у винтовок AR-15/M16. Магазин тоже сделан по стандарту НАТО. Оригинальным было решение кнопки защелки магазина и затворной задержки поставить внутри спусковой скобы! Рукоятку затвора сделали неподвижной при стрельбе. Ну, а выпускать новый образец станут в двух вариантах: штурмовая винтовка ČZ 806 BREN 2 A1 и автоматический карабин ČZ 806 BREN 2 A2, с укороченным стволом. Кроме чешской армии ČZ 805 попала в Индонезию, где ей вооружили части особого назначения и в мексиканскую полицию. В 2014 году старый автомат vz. 58 на этот новый решила заменить и соседняя Словакия.
Солдат армии Словакии с автоматом Vz. 58.
Впрочем, и сами поставки нового автомата в чешскую армию начались не сразу, а лишь в ноябре 2016 года чешская армия получила свою первую партию винтовок ČZ BREN 2. В 2017 году французская GIGN (Groupe d'Intervention de la Gendarmerie Nationale) также получила 68 ČZ BREN 2 под патрон 7,62 × 39 мм и, как ожидается, закажет еще больше, чтобы заменить большую часть своих Heckler & Koch HK416. ČZ BREN 2 под патрон 7,62 × 39 мм был также поставлен египетским воздушно-десантным войскам и Республиканской гвардии в 2017 и 2018 годах соответственно.
ČZ 805 BREN А1
Всего 18 марта 2010 года было заказано 6 687 штурмовых винтовок ČZ 805 BREN A1; 1,250 карабинов ČZ 805 BREN A2; и подствольных гранатометов 397 ČZ 805 G1. Для специальных подразделений подготовили 1,386 усовершенствованных оптических прицелов, включая ночные. Первая поставка ČZ 805 произошла 19 июля 2011 года и включала 505 автоматов и 20 гранатометов. Первоначальный заказ должен был быть завершен в 2013 году.
ČZ 806 BREN 2 А2
Однако уже октябре 2015 года ČZ объявила, что у нее уже есть усовершенствованный, более легкий вариант своей винтовки ČZ 806 BREN 2 – со значительно улучшенной эргономикой и функциональностью. Целый ряд изменений был сделан на основе замечаний, поступивших от солдат в ходе эксплуатации. Например, кнопки защелки магазина и рычаги затворной задержки теперь находятся по обеим сторонам ствольной коробки, кроме того, продублированы еще внутри спусковой скобы. В январе 2016 года чешская армия подтвердила, что заключила контракты с ČZ на 2,600 ČZ 806 BREN 2 («винтовки») и 800 ČZ 805 G1 (подствольный гранатомет). Решение о покупке было принято в конце октября 2015 года в связи с новой угрозой безопасности и кризисом миграции в Европе и в Сирии.
ČZ 806 BREN 2 c магазином от М16.
ČZ 805/806 BREN используют хорошо зарекомендовавший себя принцип закрытого затвора, который запирается вращением, причем в механизм его газовой автоматики добавлен еще и газовый двухступенчатой регулятор. Переключатель позволяет вести огонь одиночными выстрелами, очередью по два патрона и непрерывно.
Винтовка ČZ 805/806 BREN оснащены модными сейчас планками Пикатини, что позволяет крепить широкий спектр дополнительного прицельного оборудования (дневные прицелы, ночные прицелы, лазерные дальномеры и целеуказатели, и т.д.). Приклад боковой, складной, регулируется по длине и может быть полностью удален, если требуется максимальная компактность. Дополнительное оборудование включает и новый, специально разработанный 40-миллиметровый гранатомет и штык.
ČZ 806 BREN 2 «карабин».
Рукоятка затвора может быть установлена с обеих сторон в зависимости от предпочтений пользователя. Ствол и затвор хромированы, что повышает долговечность. Приемник магазина представляет собой отдельный съемный блок. Его можно легко заменить, чтобы использовать магазины НАТО STANAG или HK G36 5.56 × 4 мм. В него можно также вставлять 5,56 × 45- 100-патронный магазин C-Mag НАТО. В стандартной конфигурации ČZ 805 BREN использует запатентованный 30-зарядный магазин НАТО.
Разработан также вариант ČZ 807 под патрон 7,62 × 39 мм. Отмечается, что этот автомат является одним из самых легких в своей категории и к тому же обладает с отличной эргономикой. Благодаря своей простоте оружие готово к использованию в режиме активной службы в течение длительного времени без необходимости сложного обслуживания. Венгрия уже приобрела лицензию на производство ČZ 807 у себя для вооружения армии и полиции.
.
- Автор:
- Вячеслав Шпаковский
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