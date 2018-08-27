С400 против F35 или "Посторонним вход воспрещен"
Здравствуйте, уважаемые форумчане и гости сайта. Я давно уже хотел обратить внимание интересующихся на события, происходящие сейчас в геополитике, все ждал чего-нибудь подобного, однако, если уж никто из профессионалов так и не рассмотрел данный вопрос - позвольте это сделать любителю.
Итак - я хотел бы обратить ваше внимание на недавние события, которые имели место быть с легкой руки некоего Дональда Трампа. А именно - экономические (и не очень) санкции. "Фи" скажете Вы, эта тема сто раз поднималась... но нет, на сей раз важнейшим событием могут оказаться санкции США не против России, а против своего давнего (и уже почти бывшего) союзника - Турции. Да и санкциям против России тоже уделим внимание, но обо всем по порядку...
Все началось с того, что Турция в 2017 году подписала с Россией контракт на 2,5 млрд долларов США на поставку двух полковых комплектов новейшей зенитно-ракетной системы (далее ЗРС) С400. Контракт и сам по себе был неоднозначен - союзнику США, члену НАТО решено продать новейшее оружие - эта тема вызвала массу споров, однако, в 2017 году никто не смог бы себе и представить последствия данной сделки.
Начнем с того, что Турция с самого начала входила в число девяти основных участников программы разработки американского истребителя-бомбардировщика F-35. В соответствии с контрактом, Анкара должна была получить 120 новейших истребителей-бомбардировщиков.
F-35 позиционируется американцами как самолет, способный выполнять боевые задачи даже в зоне действия самых современных ЗРС, таких как С400.
С400, в свою очередь, обозначена нами как ЗРС, способная бороться с самыми современными американскими самолетами, такими как F-35. Как видите - эти два обозначения полностью исключают друг друга.
Американцы, вместе с израильтянами, весьма жестко высказались об С400 как о системе, которая их новейшие самолеты якобы не способна даже увидеть. Но если им не о чем волноваться, тогда почему США ввели экономические санкции конкретно против данной системы? И здесь начинается наша история логических неурядиц и парадоксов...
Все дело в том, что помимо Турции в программу F-35 входит множество союзников Америки... И все они хотят получить новейший самолет, который (как заявлено в рекламе) способен действовать даже против новейших русских ЗРС (Дональд Трамп и вовсе пугал Германию тем, что если она закупит истребители европейского производства вместо американского, то потеряет возможность воевать с "этими русскими" в воздухе... О том, зачем Германии воевать с Россией и была ли у нее до этого такая возможность, американский президент не уточнил). С этими союзниками уже подписаны контракты на поставку более 400 машин без учета турецких, ожидаются еще более масштабные заказы, а для самих США надлежит поставить более 2000 самолетов этого типа.
Россия в свою очередь поставляет С400 не только в Турцию, но еще и в Белоруссию, и КНР. Планируется подписание контрактов с Индией, Марокко, Саудовской Аравией - и все они хотят получить ЗРС, способную бороться даже с F-35 (как и заявлено в рекламе).
И в этом отношении поставка в Турцию одновременно и С400 и F-35 особенно интересна. Ведь Турция, получив обе машины, непременно проведет между ними учебный бой и фактически (не по рекламным буклетам, а постфактум) выяснит результат этого столкновения - это вполне логично.
На кону огромные, даже катастрофические репутационные потери проигравшей стороны.
В таком рассмотрении особенно интересно поведение американцев - они, заявляя о недееспособности С400, тем не менее вводят санкции именно против этой системы. Сначала Америка пытается надавить на Индию, потом разрывает уже заключенный контракт с Турцией, а теперь и вовсе грозит всему миру санкциями за приобретение С400 - но зачем?
Если предположить, будто бы С400 и правда не способен бороться с F-35, а Америка имеет цель заблокировать мировые продажи этой системы с дальнейшей целью надавить на экономику России, то разве не будет самым логичным решением разрешить Турции закупку именно этих систем? Ведь в данном случае Турция неизбежно установит несостоятельность российского ЗРК и немедленно откажется от дальнейшей работы с Россией по теме С400 - это логично. Такое событие заставило бы задуматься многие страны, ранее желавшие заполучить российскую ЗРС о самой целесообразности такой покупки (коль скоро С400 оказался бы неспособен бороться с F-35, какой тогда смысл его покупать? - от американцев он все равно не спасет, а это главное условие). Не говоря о том, что Америка через союзника по НАТО получила бы доступ к самой передовой российской ЗРС, а также доказала бы технологическое превосходство своего ВПК над российским.
Однако США по неясным причинам не воспользовались столь очевидной возможностью - и это довольно странно.
Если предположить, что США хотят заблокировать России вообще все поступления с экспорта вооружений, тогда встает вопрос - почему именно С400 и разве у России нет более прибыльных контрактов, на которые следовало бы обратить внимание?
В качестве примера такого контракта - Россия в ближайшем будущем начнет поставки в Египет крупной партии танков Т-90 (около 500 машин) - сумма контракта оценивается в 2 млрд долларов. Еще 150 танков Т-90 будут поставлены в Кувейт - еще 600 млн долларов. За весь 2017 год экспорт вооружений из России принес в страну более 15 млрд долларов, только за 2017 год было подписано оружейных контрактов еще на 16 млрд "зеленых", а общий портфель заказов на российское вооружение оценивается более чем в 45 млрд долларов. Контракт с Турцией на 2 млрд - это примерно 4% российского экспорта, но почему тогда американцы вводят санкции только по С400? Очевидно - не в целях ударить по российскому экспорту и не в целях заблокировать общемировые продажи этого комплекса... но тогда почему?
Если же посмотреть на происходящее с другой стороны и предположить, что F-35 вовсе не является фаворитом этого гипотетического учебного боя, а С400 с большой вероятностью выдаст уверенный захват и сопровождение цели, тогда у Турции по меньшей мере появится повод задать американцам несколько неудобных вопросов и (программа максимум) отказаться от дальнейших закупок не оправдавшей себя машины в пользу более приемлемого варианта. Более приемлемым может оказаться, например, французский Rafalle или шведский JAS-39, а то и вовсе русский Су-35 - все 3 машины могли бы стать не только достойной, но и намного более выгодной заменой американскому Ф-35 при условии провала последнего "в области невидимости перед российскими ЗРС".
Но и это не самое страшное для Америки - репутационный удар тогда будет еще больнее, нежели в прошлом примере с отечественной ЗРС - американцам придется и как-то оправдывать поставки в свою армию двух тысяч заведомо небоеспособных самолетов и убеждать потенциальных заказчиков их закупать - только зачем это надо заказчикам?
Но и это еще не все - ведь своей машины (кроме F-35), способной конкурировать с лучшими русскими и европейскими МФИ, у Америки нет совсем (F-22 в данном случае можно не рассматривать - огромная стоимость, завеса секретности и давно остановленное производство). Выходит, "потеряв" F-35, США могут и вовсе лишиться части рынка, ведь заменить F-35 лучше европейцев или русских американские компании не смогут - нет подходящей замены.
С этой точки зрения поведение США оказывается абсолютно логичным.
Если считать истинным такое предположение, то выходит, под видом санкций против России США на самом деле пытаются спасти дорогостоящий проект F-35. Именно поэтому они идут на все, лишь бы не допустить появление "в одних руках" их "Стелса" и русского ЗРК - предполагаемая ложь в таком варианте станет для всех очевидной.
Помимо всего остального, есть еще одно обстоятельство на, которое следовало бы обратить внимание. Дело в том, что истинный результат учебного боя "F-35 vs С400" уже давно известен и нам, и американцам. Речь идет о первом боевом применении F-35 армией обороны Израиля в мае 2018 года, тогда евреи использовали эти самолеты для атаки объектов Ирана на территории Сирии - естественно, все это происходило "на глазах" наших военных, и С400, теоретически (при условии, что ЗРК таки "увидели" F-35), вполне могли бы взять его на сопровождение, чем полностью доказали бы несостоятельность данной машины и евреям, и американцам (ну или наоборот).
По идее, если бы наши действительно обнаружили несостоятельность С400 перед F-35, можно было бы ожидать попыток сорвать турецкий контракт во избежание указанных выше последствий (благо поводов сорвать его хоть отбавляй - продажа новейшей ЗРС члену НАТО сама по себе может быть таким поводом) - однако ничего подобного мы до сих пор не наблюдаем.
Американцы же напротив резко активизировались и в июне 2018 (меньше чем через месяц после операции Израиля) выдвинули Турции ультиматум на тему отказа от С400.
Вот только Турция, вопреки ожиданиям, ясно дала понять, что не намерена отказываться от С400. В июле 2018 (спустя еще месяц) американцы заблокировали уже подписанный и оплаченный Турцией контракт на поставку этих машин и ввели против страны (бывшего союзника, члена НАТО) чувствительные экономические санкции.
Эта статья фактически является теорией и предположениями - однако за каждым предположением стоят факты, сами предположения обоснованы и вполне объясняют логику поведения США в вопросе поставок Турции F-35 и санкций против C400. С уважением...
Итак - я хотел бы обратить ваше внимание на недавние события, которые имели место быть с легкой руки некоего Дональда Трампа. А именно - экономические (и не очень) санкции. "Фи" скажете Вы, эта тема сто раз поднималась... но нет, на сей раз важнейшим событием могут оказаться санкции США не против России, а против своего давнего (и уже почти бывшего) союзника - Турции. Да и санкциям против России тоже уделим внимание, но обо всем по порядку...
Все началось с того, что Турция в 2017 году подписала с Россией контракт на 2,5 млрд долларов США на поставку двух полковых комплектов новейшей зенитно-ракетной системы (далее ЗРС) С400. Контракт и сам по себе был неоднозначен - союзнику США, члену НАТО решено продать новейшее оружие - эта тема вызвала массу споров, однако, в 2017 году никто не смог бы себе и представить последствия данной сделки.
Начнем с того, что Турция с самого начала входила в число девяти основных участников программы разработки американского истребителя-бомбардировщика F-35. В соответствии с контрактом, Анкара должна была получить 120 новейших истребителей-бомбардировщиков.
F-35 позиционируется американцами как самолет, способный выполнять боевые задачи даже в зоне действия самых современных ЗРС, таких как С400.
С400, в свою очередь, обозначена нами как ЗРС, способная бороться с самыми современными американскими самолетами, такими как F-35. Как видите - эти два обозначения полностью исключают друг друга.
Американцы, вместе с израильтянами, весьма жестко высказались об С400 как о системе, которая их новейшие самолеты якобы не способна даже увидеть. Но если им не о чем волноваться, тогда почему США ввели экономические санкции конкретно против данной системы? И здесь начинается наша история логических неурядиц и парадоксов...
Все дело в том, что помимо Турции в программу F-35 входит множество союзников Америки... И все они хотят получить новейший самолет, который (как заявлено в рекламе) способен действовать даже против новейших русских ЗРС (Дональд Трамп и вовсе пугал Германию тем, что если она закупит истребители европейского производства вместо американского, то потеряет возможность воевать с "этими русскими" в воздухе... О том, зачем Германии воевать с Россией и была ли у нее до этого такая возможность, американский президент не уточнил). С этими союзниками уже подписаны контракты на поставку более 400 машин без учета турецких, ожидаются еще более масштабные заказы, а для самих США надлежит поставить более 2000 самолетов этого типа.
Россия в свою очередь поставляет С400 не только в Турцию, но еще и в Белоруссию, и КНР. Планируется подписание контрактов с Индией, Марокко, Саудовской Аравией - и все они хотят получить ЗРС, способную бороться даже с F-35 (как и заявлено в рекламе).
И в этом отношении поставка в Турцию одновременно и С400 и F-35 особенно интересна. Ведь Турция, получив обе машины, непременно проведет между ними учебный бой и фактически (не по рекламным буклетам, а постфактум) выяснит результат этого столкновения - это вполне логично.
На кону огромные, даже катастрофические репутационные потери проигравшей стороны.
В таком рассмотрении особенно интересно поведение американцев - они, заявляя о недееспособности С400, тем не менее вводят санкции именно против этой системы. Сначала Америка пытается надавить на Индию, потом разрывает уже заключенный контракт с Турцией, а теперь и вовсе грозит всему миру санкциями за приобретение С400 - но зачем?
Если предположить, будто бы С400 и правда не способен бороться с F-35, а Америка имеет цель заблокировать мировые продажи этой системы с дальнейшей целью надавить на экономику России, то разве не будет самым логичным решением разрешить Турции закупку именно этих систем? Ведь в данном случае Турция неизбежно установит несостоятельность российского ЗРК и немедленно откажется от дальнейшей работы с Россией по теме С400 - это логично. Такое событие заставило бы задуматься многие страны, ранее желавшие заполучить российскую ЗРС о самой целесообразности такой покупки (коль скоро С400 оказался бы неспособен бороться с F-35, какой тогда смысл его покупать? - от американцев он все равно не спасет, а это главное условие). Не говоря о том, что Америка через союзника по НАТО получила бы доступ к самой передовой российской ЗРС, а также доказала бы технологическое превосходство своего ВПК над российским.
Однако США по неясным причинам не воспользовались столь очевидной возможностью - и это довольно странно.
Если предположить, что США хотят заблокировать России вообще все поступления с экспорта вооружений, тогда встает вопрос - почему именно С400 и разве у России нет более прибыльных контрактов, на которые следовало бы обратить внимание?
В качестве примера такого контракта - Россия в ближайшем будущем начнет поставки в Египет крупной партии танков Т-90 (около 500 машин) - сумма контракта оценивается в 2 млрд долларов. Еще 150 танков Т-90 будут поставлены в Кувейт - еще 600 млн долларов. За весь 2017 год экспорт вооружений из России принес в страну более 15 млрд долларов, только за 2017 год было подписано оружейных контрактов еще на 16 млрд "зеленых", а общий портфель заказов на российское вооружение оценивается более чем в 45 млрд долларов. Контракт с Турцией на 2 млрд - это примерно 4% российского экспорта, но почему тогда американцы вводят санкции только по С400? Очевидно - не в целях ударить по российскому экспорту и не в целях заблокировать общемировые продажи этого комплекса... но тогда почему?
Если же посмотреть на происходящее с другой стороны и предположить, что F-35 вовсе не является фаворитом этого гипотетического учебного боя, а С400 с большой вероятностью выдаст уверенный захват и сопровождение цели, тогда у Турции по меньшей мере появится повод задать американцам несколько неудобных вопросов и (программа максимум) отказаться от дальнейших закупок не оправдавшей себя машины в пользу более приемлемого варианта. Более приемлемым может оказаться, например, французский Rafalle или шведский JAS-39, а то и вовсе русский Су-35 - все 3 машины могли бы стать не только достойной, но и намного более выгодной заменой американскому Ф-35 при условии провала последнего "в области невидимости перед российскими ЗРС".
Но и это не самое страшное для Америки - репутационный удар тогда будет еще больнее, нежели в прошлом примере с отечественной ЗРС - американцам придется и как-то оправдывать поставки в свою армию двух тысяч заведомо небоеспособных самолетов и убеждать потенциальных заказчиков их закупать - только зачем это надо заказчикам?
Но и это еще не все - ведь своей машины (кроме F-35), способной конкурировать с лучшими русскими и европейскими МФИ, у Америки нет совсем (F-22 в данном случае можно не рассматривать - огромная стоимость, завеса секретности и давно остановленное производство). Выходит, "потеряв" F-35, США могут и вовсе лишиться части рынка, ведь заменить F-35 лучше европейцев или русских американские компании не смогут - нет подходящей замены.
С этой точки зрения поведение США оказывается абсолютно логичным.
Если считать истинным такое предположение, то выходит, под видом санкций против России США на самом деле пытаются спасти дорогостоящий проект F-35. Именно поэтому они идут на все, лишь бы не допустить появление "в одних руках" их "Стелса" и русского ЗРК - предполагаемая ложь в таком варианте станет для всех очевидной.
Помимо всего остального, есть еще одно обстоятельство на, которое следовало бы обратить внимание. Дело в том, что истинный результат учебного боя "F-35 vs С400" уже давно известен и нам, и американцам. Речь идет о первом боевом применении F-35 армией обороны Израиля в мае 2018 года, тогда евреи использовали эти самолеты для атаки объектов Ирана на территории Сирии - естественно, все это происходило "на глазах" наших военных, и С400, теоретически (при условии, что ЗРК таки "увидели" F-35), вполне могли бы взять его на сопровождение, чем полностью доказали бы несостоятельность данной машины и евреям, и американцам (ну или наоборот).
По идее, если бы наши действительно обнаружили несостоятельность С400 перед F-35, можно было бы ожидать попыток сорвать турецкий контракт во избежание указанных выше последствий (благо поводов сорвать его хоть отбавляй - продажа новейшей ЗРС члену НАТО сама по себе может быть таким поводом) - однако ничего подобного мы до сих пор не наблюдаем.
Американцы же напротив резко активизировались и в июне 2018 (меньше чем через месяц после операции Израиля) выдвинули Турции ультиматум на тему отказа от С400.
Вот только Турция, вопреки ожиданиям, ясно дала понять, что не намерена отказываться от С400. В июле 2018 (спустя еще месяц) американцы заблокировали уже подписанный и оплаченный Турцией контракт на поставку этих машин и ввели против страны (бывшего союзника, члена НАТО) чувствительные экономические санкции.
Эта статья фактически является теорией и предположениями - однако за каждым предположением стоят факты, сами предположения обоснованы и вполне объясняют логику поведения США в вопросе поставок Турции F-35 и санкций против C400. С уважением...
- Автор:
- Александр Ш
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