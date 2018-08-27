С400 против F35 или "Посторонним вход воспрещен"

На кону огромные, даже катастрофические репутационные потери проигравшей стороны.

Здравствуйте, уважаемые форумчане и гости сайта. Я давно уже хотел обратить внимание интересующихся на события, происходящие сейчас в геополитике, все ждал чего-нибудь подобного, однако, если уж никто из профессионалов так и не рассмотрел данный вопрос - позвольте это сделать любителю.Итак - я хотел бы обратить ваше внимание на недавние события, которые имели место быть с легкой руки некоего Дональда Трампа. А именно - экономические (и не очень) санкции. "Фи" скажете Вы, эта тема сто раз поднималась... но нет, на сей раз важнейшим событием могут оказаться санкции США не против России, а против своего давнего (и уже почти бывшего) союзника - Турции. Да и санкциям против России тоже уделим внимание, но обо всем по порядку...Все началось с того, что Турция в 2017 году подписала с Россией контракт на 2,5 млрд долларов США на поставку двух полковых комплектов новейшей зенитно-ракетной системы (далее ЗРС) С400. Контракт и сам по себе был неоднозначен - союзнику США, члену НАТО решено продать новейшее оружие - эта тема вызвала массу споров, однако, в 2017 году никто не смог бы себе и представить последствия данной сделки.Начнем с того, что Турция с самого начала входила в число девяти основных участников программы разработки американского истребителя-бомбардировщика F-35. В соответствии с контрактом, Анкара должна была получить 120 новейших истребителей-бомбардировщиков.F-35 позиционируется американцами как самолет, способный выполнять боевые задачи даже в зоне действия самых современных ЗРС, таких как С400.С400, в свою очередь, обозначена нами как ЗРС, способная бороться с самыми современными американскими самолетами, такими как F-35. Как видите - эти два обозначения полностью исключают друг друга.Американцы, вместе с израильтянами, весьма жестко высказались об С400 как о системе, которая их новейшие самолеты якобы не способна даже увидеть. Но если им не о чем волноваться, тогда почему США ввели экономические санкции конкретно против данной системы? И здесь начинается наша история логических неурядиц и парадоксов...Все дело в том, что помимо Турции в программу F-35 входит множество союзников Америки... И все они хотят получить новейший самолет, который (как заявлено в рекламе) способен действовать даже против новейших русских ЗРС (Дональд Трамп и вовсе пугал Германию тем, что если она закупит истребители европейского производства вместо американского, то потеряет возможность воевать с "этими русскими" в воздухе... О том, зачем Германии воевать с Россией и была ли у нее до этого такая возможность, американский президент не уточнил). С этими союзниками уже подписаны контракты на поставку более 400 машин без учета турецких, ожидаются еще более масштабные заказы, а для самих США надлежит поставить более 2000 самолетов этого типа.Россия в свою очередь поставляет С400 не только в Турцию, но еще и в Белоруссию, и КНР. Планируется подписание контрактов с Индией, Марокко, Саудовской Аравией - и все они хотят получить ЗРС, способную бороться даже с F-35 (как и заявлено в рекламе).И в этом отношении поставка в Турцию одновременно и С400 и F-35 особенно интересна. Ведь Турция, получив обе машины, непременно проведет между ними учебный бой и фактически (не по рекламным буклетам, а постфактум) выяснит результат этого столкновения - это вполне логично.В таком рассмотрении особенно интересно поведение американцев - они, заявляя о недееспособности С400, тем не менее вводят санкции именно против этой системы. Сначала Америка пытается надавить на Индию, потом разрывает уже заключенный контракт с Турцией, а теперь и вовсе грозит всему миру санкциями за приобретение С400 - но зачем?Если предположить, будто бы С400 и правда не способен бороться с F-35, а Америка имеет цель заблокировать мировые продажи этой системы с дальнейшей целью надавить на экономику России, то разве не будет самым логичным решением разрешить Турции закупку именно этих систем? Ведь в данном случае Турция неизбежно установит несостоятельность российского ЗРК и немедленно откажется от дальнейшей работы с Россией по теме С400 - это логично. Такое событие заставило бы задуматься многие страны, ранее желавшие заполучить российскую ЗРС о самой целесообразности такой покупки (коль скоро С400 оказался бы неспособен бороться с F-35, какой тогда смысл его покупать? - от американцев он все равно не спасет, а это главное условие). Не говоря о том, что Америка через союзника по НАТО получила бы доступ к самой передовой российской ЗРС, а также доказала бы технологическое превосходство своего ВПК над российским.Однако США по неясным причинам не воспользовались столь очевидной возможностью - и это довольно странно.Если предположить, что США хотят заблокировать России вообще все поступления с экспорта вооружений, тогда встает вопрос - почему именно С400 и разве у России нет более прибыльных контрактов, на которые следовало бы обратить внимание?В качестве примера такого контракта - Россия в ближайшем будущем начнет поставки в Египет крупной партии танков Т-90 (около 500 машин) - сумма контракта оценивается в 2 млрд долларов. Еще 150 танков Т-90 будут поставлены в Кувейт - еще 600 млн долларов. За весь 2017 год экспорт вооружений из России принес в страну более 15 млрд долларов, только за 2017 год было подписано оружейных контрактов еще на 16 млрд "зеленых", а общий портфель заказов на российское вооружение оценивается более чем в 45 млрд долларов. Контракт с Турцией на 2 млрд - это примерно 4% российского экспорта, но почему тогда американцы вводят санкции только по С400? Очевидно - не в целях ударить по российскому экспорту и не в целях заблокировать общемировые продажи этого комплекса... но тогда почему?Если же посмотреть на происходящее с другой стороны и предположить, что F-35 вовсе не является фаворитом этого гипотетического учебного боя, а С400 с большой вероятностью выдаст уверенный захват и сопровождение цели, тогда у Турции по меньшей мере появится повод задать американцам несколько неудобных вопросов и (программа максимум) отказаться от дальнейших закупок не оправдавшей себя машины в пользу более приемлемого варианта. Более приемлемым может оказаться, например, французский Rafalle или шведский JAS-39, а то и вовсе русский Су-35 - все 3 машины могли бы стать не только достойной, но и намного более выгодной заменой американскому Ф-35 при условии провала последнего "в области невидимости перед российскими ЗРС".Но и это не самое страшное для Америки - репутационный удар тогда будет еще больнее, нежели в прошлом примере с отечественной ЗРС - американцам придется и как-то оправдывать поставки в свою армию двух тысяч заведомо небоеспособных самолетов и убеждать потенциальных заказчиков их закупать - только зачем это надо заказчикам?Но и это еще не все - ведь своей машины (кроме F-35), способной конкурировать с лучшими русскими и европейскими МФИ, у Америки нет совсем (F-22 в данном случае можно не рассматривать - огромная стоимость, завеса секретности и давно остановленное производство). Выходит, "потеряв" F-35, США могут и вовсе лишиться части рынка, ведь заменить F-35 лучше европейцев или русских американские компании не смогут - нет подходящей замены.С этой точки зрения поведение США оказывается абсолютно логичным.Если считать истинным такое предположение, то выходит, под видом санкций против России США на самом деле пытаются спасти дорогостоящий проект F-35. Именно поэтому они идут на все, лишь бы не допустить появление "в одних руках" их "Стелса" и русского ЗРК - предполагаемая ложь в таком варианте станет для всех очевидной.Помимо всего остального, есть еще одно обстоятельство на, которое следовало бы обратить внимание. Дело в том, что истинный результат учебного боя "F-35 vs С400" уже давно известен и нам, и американцам. Речь идет о первом боевом применении F-35 армией обороны Израиля в мае 2018 года, тогда евреи использовали эти самолеты для атаки объектов Ирана на территории Сирии - естественно, все это происходило "на глазах" наших военных, и С400, теоретически (при условии, что ЗРК таки "увидели" F-35), вполне могли бы взять его на сопровождение, чем полностью доказали бы несостоятельность данной машины и евреям, и американцам (ну или наоборот).По идее, если бы наши действительно обнаружили несостоятельность С400 перед F-35, можно было бы ожидать попыток сорвать турецкий контракт во избежание указанных выше последствий (благо поводов сорвать его хоть отбавляй - продажа новейшей ЗРС члену НАТО сама по себе может быть таким поводом) - однако ничего подобного мы до сих пор не наблюдаем.Американцы же напротив резко активизировались и в июне 2018 (меньше чем через месяц после операции Израиля) выдвинули Турции ультиматум на тему отказа от С400.Вот только Турция, вопреки ожиданиям, ясно дала понять, что не намерена отказываться от С400. В июле 2018 (спустя еще месяц) американцы заблокировали уже подписанный и оплаченный Турцией контракт на поставку этих машин и ввели против страны (бывшего союзника, члена НАТО) чувствительные экономические санкции.Эта статья фактически является теорией и предположениями - однако за каждым предположением стоят факты, сами предположения обоснованы и вполне объясняют логику поведения США в вопросе поставок Турции F-35 и санкций против C400. С уважением...