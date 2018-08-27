Долгожданная «ответка» за «Механика Погодина» в силе: хронология далеко идущих последствий

Маршрут полёта «неизвестного» БПЛА, отображённый онлайн-ресурсом наблюдения за воздушным трафиком «Flightradar24» поздним вечером,14 августа 2018 года

Источники информации:

https://www.flightradar24.com

https://dnr-hotline.ru/v-gosdume-zayavili-chto-budut-vynuzhdeny-priznat-donbass/

http://www.interfax.ru/russia/625473

http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/3m54e1/3m54e1.shtml

На фоне непрекращающихся метаний новостных, экономических и аналитических интернет-порталов, а также бизнес-телеканалов вокруг ситуации с введением против крупных российских «игроков» очередного «санкционного пакета» США, а также вокруг прогнозирования дальнейшего падения курса национальной валюты и его последствий для российской экономики, далеко не все обозреватели, блогеры и эксперты смогли рассмотреть небезынтересную причинно-следственную связь, которая установилась между последними варварскими действиями силовых структур и руководства «незалежной» в отношении телохода «Механик Погодин» и рядом фундаментальных событий, произошедших в акваториях Чёрного и Азовского морей, на Донбассе и даже в самой Москве. Именно эти события можно включить в список той стратегии действий Кремля , которую патриотически настроенное население России и измотанное войной русское население Донецкой и Луганской народных республик ожидают на протяжении последних четырёх лет.Первые военно-политические инструменты, указывающие на возвращение российской стороны к здравой стратегии «силового давления» на действующее нелегитимное украинское руководство, были задействованы против Киева ещё пять месяцев назад, когда Азов-Черноморское территориальное управление (АЧТУ) Росрыболовства сформировало Оперативную группу для предотвращение пиратских действий со стороны Украины. К началу мая, контрмеры АЧТУ были дополнены ещё полноценной операцией Береговой охраны Погрнслужбы ФСБ России по регулярному досмотру всех торговых судов, следующих в порты Мариуполя и Бердянска, а также покидающих эти порты кораблей. Как мы уже рассказывали в наших предыдущих обзорах, такие досмотры привели к многочасовым простоям кораблей в ожидании проверки, что за одно только лето привело к многомиллионным потерям со стороны судовладельцев, в чьих глазах привлекательность вышеуказанных портов снизилась до нуля. Естественно, значительные убытки понесли и сами порты, что сказалось на зарплатах портовых работников, в кругах которых стали нарастать негативные настроения относительно действий украинского руководства.Кульминационный же момент настал после инцидента с началом незаконного блокирования теплохода «Механик Погодин» в порту Херсона, а также нависшей над 12 моряками угрозы «привлечения к ответственности за воспрепятствование в допуска на борт судна подразделений СБУ и так называемых экологов», в то время как теплоход является территорией Российской Федерации. Отталкиваясь от официальных заявлений главы комитета Госдумы РФ по делам СНГ Леонида Калашникова, а также члена Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича, в которых высокопоставленные чиновники предупредили украинскую сторону о «жёстком ответе» и огромных проблемах для морского трафика в Азовском море, можно было подумать, что это уже простое «сотрясание воздуха», поскольку Москва использовала все имеющиеся рычаги влияния на Киев; но всё оказалось куда сложнее. Российская сторона сохранила за собой право на использование главного «козыря» - контроля над Керченским проливом, что позволило Береговой охране Госпогранслужбы ФСБ России, начиная с 14 августа, практически полностью остановить товарооборот между Государственными предприятиями «Мариупольский торговый порт» и «Бердянский торговый порт», а также портами европейских государств, расположенными в акваториях Чёрного и Средиземного морей.Данная «ответка» оказалась столь действенной, что уже 20-х числах августа украинские масс-медиа в прямом смысле этого слова «взорвались» жалобами на серьёзные убытки международной горно-металлургической компании «Метинвест», связанные с необходимостью дорогостоящей доставки миллионов тонн металлопродукции в год (проката, слябов, мелющих шаров, рельсов и рельсовых креплений) с территории завода «Азовсталь» и «ММК им. Илича» в Одессу посредством железнодорожных платформ и грузового автотранспорта для дальнейшей перепогрузки на грузовые суда в одесском порту. Это и неудивительно, ведь финансовые проблемы затрагивают одного из наиболее крупных и влиятельных украинских бизнесменов и промышленников - Рината Ахметова, который вполне способен задействовать массу рычагов воздействия на несговорчивую киевскую «верхушку». А пока в подстрекаемом американскими кураторами Киеве, не осознавшем всю остроту проблемы, продолжают ломать голову над новыми агрессивными выходками в отношении российских кораблей в Азовском и Чёрном морях, командование Черноморского флота ВМФ России дало понять, что в следующий проблема многочасового простоя может коснутся и тех судов, рейсы которых предусматривают заход в порты Одессы и Херсона. На практике это было продемонстрирована во время военно-морского учения с нанесением противоорабельного удара по надводной цели посредством сверхзвуовой ПКР 3М54Э «Калибр-НК», запущенной с борта фрегата «Адмирал Григорович».В определённой степени это учение можно считать фундаментальным, так как российская сторона «убила сразу двух зайцев». Во-первых, это демонстративное закрытие громадного 170-километрового участка от Евпатории до румынских территориальных вод (в западной части Чёрного моря), в котором принимали участие 11 кораблей ЧФ, а также истребительная эскадрилья морской авиации ВМФ России. Аргументируя закрытие этой зоны законным проведением стрельб, Россия негласно дала понять Киеву, что в случае следующей неординарной ситуации блокирование территориальных вод близ Одессы может затянуться не на 13 часов, а на гораздо более длительный период времени. И, наконец, во-вторых, своеобразное предупреждение было сделано командованию 6-го оперативного флота ВМС США, которое как раз в момент проведения учения отправило в Румынию эсминец управления ракетным оружием DDG-64 USS «Carney» и десантный катамаран USNS T-EPF-7 «Carson City».Пикантность данной ситуации заключается в том, что судя по скорости подлёта российской противокорабельной ракеты 3М54Э к условной надводной цели (можно пронаблюдать в видеоматериале, предоставленном Минобороны РФ для СМИ), речь идёт не о простой дозвуковой двухступенчатой противокорабельной ракете 3М54Э1, а о её сверхзвуковой модификации 3М54Э. Последняя имеет стартовую и маршевую ступени, обеспечивающие дозвуковую скорость полёта, а также сверхзвуковую третью ступень, разгоняющуюся до скорости в 2900 - 3100 км и выполняющую энергичные противозенитные манёвры. Перехватить эту ступень будет крайне затруднительно даже современным зенитным управляемым ракетам RIM-162 ESSM и «Стандарт-6», которыми оснащены все американские эсминцы класса «Арлей Бёрк», включая вышеуказанный «Carney». Естественно, данные стрельбы российского флота заметно охладили «горячие головы» в Пентагоне, которые уже давно пытаются переиначить Конвенцию Монтрё, наглым образом прикрывая свои имперские замашки в Чёрном море так называемой «приверженностью США к обеспечению стабильности в регионе».Между тем, «ответка» Москвы на действия украинской власти против «Механика Погодина» с недавнего момента может рассматриваться и в ключе кардинальной смены тактики действий в отношении ситуации на Донбассе. Первым «звоночком» можно считать заявление председателя комитета Госдумы по делам СНГ Леонида Калашникова, который в эфире программы «60 минут» неожиданно поднял вопрос возможности признания росийской стороной провозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. При этом, высокопоставленный российский политик напомнил, что без введения войск в Республику Крым, ситуация на полуострове развивалась бы по такому же трагическому эскалационному сценрию, как и на Донбассе. Можно было услышать в словах Калашникова и откровенное издевательство. Он отметил, что скорее всего, в результате агрессивных действий Киева, будет то же самое, что и в Крыму: «люди, наевшись этой нестабильности, просто потребуют независимости, и Россия вынуждена будет их признать».И здесь возникает вполне адекватный вопрос: о чём же тогда русское население Донбасса просит Москву начиная ещё с весны 2014 года? Неужели о пролонгировании истории со «смертоносной жвачкой» под названием «Минск-2», которая за 4 года унесла тысячи жизней детей, женщин, стариков и защитников республик? Отсутствие подобных вопросов могло наблюдаться лишь в том случае, если бы вопрос с Донбассом и Приазовьем был бы решён ещё летом 2014 года, но для этого требовалась дополнительная военно-политическая воля. Не будем и далее драматизировать ситуацию, придираясь к словам господина Калашникова, и перейдём к следующим сухим и крайне весомым фактам, являющимся признаками изменения тактики России в отношении ситуации на Донбассе.Хорошо известно, что на протяжении трёх лет Штаты абсолютно не скрывали своего присутствия в районе линии соприкосновения между территорией, подконтрольной украинским войсковым формированиям и землями Новороссии. В первую очередь, это регулярное нахождение в районе Мариуполя, Авдеевки и Краматорска американских инструкторов из состава Сил специальных операций США, а также советников из Пентагона, которые принимают активное участие в переучивании личного состава ВСУ в соответствии с навыками ведения боя, приобретёнными американской армией во время войн в Ираке, Афганистане и других горячих точках. Во-вторых, это регулярные высотные разведывательные полёты стратегических разведывательных БПЛА RQ-4A/B «Global Hawk», благодаря которым Европейское командование ВС США и Генштаб ВСУ на постоянной основе получают массу стратегически важной информации о перегруппировках мотострелковых полков и артиллерийских батарей 1-го и 2-го АК Народной милиции ЛДН близ линии соприкосновения, а также в тыловых районах республик. Как мы уже казывали в предыдущих работах, установленные на «Глобал Хоках» АФАР-радары бокового обзора AN/ZPY-2 и турельные длиннофокусные оптико-электронные модули высокого разрешения «SYERS-B/C» позволяют оценивать тактичесую ситуацию не только на Донбассом ТВД, но и вести наблюдение за перемещением подразделений СВ России в Ростовской области и даже на Кубани.Такая игра в одни ворота не могла продолжаться дальше. Начиная с 14 августа 2018 года, все обозреватели, на чьих девайсах установлено приложение «Flightradar24», могли периодически наблюдать барражирование «неизвестных дронов» в воздушном пространстве Донецкой и Луганской народных республик. Впервые с момента начала конфликта, над республиками «засветили» своё присутствие беспилотные летательные аппараты территориальной разведки, на чьих бортах были установлены транспондеры типа ADS-B («Automatic dependent surveilance-broadcast»).В ночь на 15 августа один из таких дронов отслеживался приёмниками A3H-B над южными районами Луганской Народной республики (близ границы с Ростовской областью). При этом, судя по траектории на карте «Флайтрадара», транспондер был активирован над населёнными пунктами Шахтёрское и Матвеевка, в то время как взлёт был осуществлён гораздо южнее. Машина провела облёт Ровеньков, Антрацита, а также трассы E50 («Новошахтинск - Дебальцево») при рабочей высоте полёта 2,55 км со скоростью 115 км/ч. Позднее дрон взял курс на КПВВ «Куйбышево» и отключил транспондер. Судя по скоростным параметрам, речь может идти об «Орлане-10» или иной машине небольших размеров. Следующий подобный полёт был зафиксирован над северо-восточными районами Тельмановского района. Наверное именно использование транспондеров на беспилотниках можно считать наилучшим методом для негласного позиционирования себя в качестве главного «игрока» в этом конфликте, а также демонстрации того, что любое дерзкое поползновение ВСУ против республик может закончится для украинской стороны плачевно.