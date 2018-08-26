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Сенатор Маккейн умер

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Американский сенат распространяет сообщение о том, что в возрасте 81 года в США скончался Джон Маккейн. В офисе самого Маккейна эту информацию подтвердили, сообщив о том, что смерть наступила в том момент, когда рядом с ним находились члены его семьи, включая супругу.

Сенатор Маккейн умер


Маккейн в последнее время не появлялся в сенате, однако от его имени практически на постоянной основе публиковались комментарии к событиям внутренней и внешней (для США) повестки. В последнее для Маккейна время он комментировал контакты Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным, утверждая, что Трамп не должен вести никаких дел с российским лидером. Теперь Джона Маккейна нет, но его дело по ухудшению российско-американских отношений есть, кому продолжить. На данный момент сенаторов-русофобов в парламентских кругах Соединённых Штатов хватает. Один из примеров - близкий друг Маккейна Линдси Грэм, который является одним из авторов очередного пакета санкций в отношении РФ.


Маккейн трёх дней не дожил до своего 82-летия. Он родился 29 августа 1936 года на территории американской авиабазы "Коко-Соло" в Панаме. Отец Маккейна - офицер ВМС США. Сам Маккейн решил пойти по стопам отца и в 1958 году окончил академию ВМС в Аннаполисе. В академии сохранились свидетельства о том, что при демонстрируемых успехах в спорте Джон Маккейн отличался вздорным характером и оказывался нередко замеченным в стычках и скандалах.

26 октября 1967 года Джон Маккейн, управлявший военным самолётом, был сбит во Вьетнаме и оказался в плену. После освобождения Маккейн объявил, что его "жестоко пытали", однако вьетнамские свидетельства говорят о том, что Джон Маккейн содержался в весьма приемлемых условиях в отличие от других американских военнопленных. Причина в том, что отец Маккейна на тот момент занимал пост командующего Тихоокеанским флотом США, и вьетнамцы (северяне), как отмечалось, использовали содержание Маккейна и его последующую передачу Вашингтону в пропагандистских целях. Свои пропагандистские цели на Маккейне преследовали и власти США.

В сенате США Маккейн находился с 1986 года, войдя в круг 80-летних обладателей сенаторской "корочки".

Похороны Маккейна будут проведены на государственном уровне. Напомним, что при жизни он "запретил" Трампу посещать церемонию прощания с ним.
Использованы фотографии:
Википедия
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206 комментариев
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  1. андрей юрьевич Офлайн
    андрей юрьевич Сегодня, 06:01
    +64
    то то воздух чище стал...
    1. Spartanez300 Офлайн
      Spartanez300 Сегодня, 06:18
      +56
      Как бы плохо это не звучало но скорби по этому человеку нет , надеюсь в аду место ему было припасено .
      1. ДЕДПИХТО Онлайн
        ДЕДПИХТО Сегодня, 06:20
        +52
        Земля ему стекловатой..Помянем чокаясь,порвем баяны с ,,горя,, drinks
        п.с. однако утро начинается с хороших новостей smile
        1. хрыч Офлайн
          хрыч Сегодня, 06:45
          +35
          Ну, врага, конечно можно уважать, скорбеть естественно не нужно. Это был летчик, это был узник (тут нужно знать, как сидел, сдавал ли товарищей и вообще с каким социальным статусом), вокруг него строилась информационная война, когда его отдавали вьетконговцы то он шел на своих ногах, а потом его награждал презик и он стоял уже на костылях - симулянт. Сенатор конечно бестолковый, ну и у нас таких полно в Совфеде, этот то хоть яркая личность, хотя проиграл выборы афроамериканцу, внешне так похожему на негра.

          Еще обратите внимание на выражение физии, перед Никсоном изобразил совершеннейшее страдание. Ну и ....
          1. san4es Офлайн
            san4es Сегодня, 08:54
            +15
            Цитата: хрыч
            ...это был узник (тут нужно знать, как сидел, сдавал ли товарищей и вообще с каким социальным статусом)...

            ...Жаль, тому свидетелей мало осталось. recourse
            1. bulvas Офлайн
              bulvas Сегодня, 09:24
              +9

              Наконец-то награда нашла своего героя


              1. Балу Офлайн
                Балу Сегодня, 09:51
                +10
                Цитата: bulvas
                Наконец-то награда нашла своего героя

                Старый дракон наконец перестал смердить. Хорошая новость, я рад за человечество.
              2. bouncyhunter Офлайн
                bouncyhunter Сегодня, 11:05
                +7
                Вася ! hi
                Цитата: bulvas
                Наконец-то награда нашла своего героя

                В аду черти давно его ждали и галочки за прогулы ставили . Интересно , кто теперь будет "назначен" на должность "главного русофобского ястреба" ? what
                1. Николай Николаевич Офлайн
                  Николай Николаевич Сегодня, 11:16
                  +2
                  Паша! hi И все таки популярный чувак, коментов собрал море, только ПР больше собирала. И то еще не вечер... wink
                  1. bouncyhunter Офлайн
                    bouncyhunter Сегодня, 11:21
                    +3
                    Коля , привет ! hi
                    Цитата: Николай Николаевич
                    коментов собрал море

                    Угу , и почти все как на подбор : один другого "добрее" . lol
                    Цитата: Николай Николаевич
                    еще не вечер...

                    ... ещё не все с дач вернулись . wink
                    1. Николай Николаевич Офлайн
                      Николай Николаевич Сегодня, 11:39
                      +2
                      По своей природе как то не похоже на него, что бы так вот тихо свалил, Наверное в завещании чего ни будь еще нагадил. lol
                      1. bouncyhunter Офлайн
                        bouncyhunter Сегодня, 11:49
                        +2
                        Цитата: Николай Николаевич
                        Наверное в завещании чего ни будь еще нагадил.

                        Вполне : от этого в дупу раненого навозного жука и после смерти можно ждать подлянку ...
                      2. Татьяна Офлайн
                        Татьяна Сегодня, 12:02
                        +2
                        Сенатор-республиканец Джон Маккейн и в своей смерти остался верен самому себе - а именно подгадил Трампу и на своих похоронах.

                        Трамп заранее - ещё в май - составил список людей, которых «хотел бы видеть» на своих похоронах, передавалось в СМИ.
                        При этом СМИ сообщали, ссылаясь на родственников Маккейна, что в этом списке траурной церемонии Маккейна нет президента США Дональда Трампа. Вместо Трампа на траурную церемонию будет приглашен вице-президент Майкл Пенс.

                        В публикации сообщалось, что прощание с Маккейном пройдет в Вашингтонском кафедральном соборе.

                        При этом СМИ отмечало, что сам Трамп, вроде как, и не собирался на эти похороны. По крайней мере, в его планах данное мероприятие отсутствует.
          2. KLV2018 Офлайн
            KLV2018 Сегодня, 09:59
            -2
            Цитата: хрыч
            Ну, врага, конечно можно уважать, скорбеть естественно не нужно. Это был летчик, это был узник (тут нужно знать, как сидел, сдавал ли товарищей и вообще с каким социальным статусом), вокруг него строилась информационная война, когда его отдавали вьетконговцы то он шел на своих ногах, а потом его награждал презик и он стоял уже на костылях - симулянт. Сенатор конечно бестолковый, ну и у нас таких полно в Совфеде, этот то хоть яркая личность, хотя проиграл выборы афроамериканцу, внешне так похожему на негра.

            Еще обратите внимание на выражение физии, перед Никсоном изобразил совершеннейшее страдание. Ну и ....

            а презик- это кто?
            1. ДЕДПИХТО Онлайн
              ДЕДПИХТО Сегодня, 10:07
              +2
              презик это аналог царя... lol Правильно,хрыч?
              1. KLV2018 Офлайн
                KLV2018 Сегодня, 10:23
                0
                Цитата: ДЕДПИХТО
                презик это аналог царя... lol Правильно,хрыч?

                А Путин кто ?
                1. ДЕДПИХТО Онлайн
                  ДЕДПИХТО Сегодня, 10:29
                  +4
                  А Путина хрыч называет Верховным.. Правда,если посмотреть,каких ,,костылей,, он награждает... wassat
                  1. KLV2018 Офлайн
                    KLV2018 Сегодня, 10:32
                    0
                    Цитата: ДЕДПИХТО
                    А Путина хрыч называет Верховным.. Правда,если посмотреть,каких ,,костылей,, он награждает... wassat

                    но ведь он тоже президент по конституции. значит он тоже пре... ?
                    1. ДЕДПИХТО Онлайн
                      ДЕДПИХТО Сегодня, 10:44
                      +5
                      Для меня он гарант..иногда ВВП. За Путина я никогда не голосовал,как и за ЕБН-это не мой президент.
                      1. Hammerlock Онлайн
                        Hammerlock Сегодня, 12:20
                        0
                        Для меня он гарант..иногда ВВП. За Путина я никогда не голосовал,как и за ЕБН-это не мой президент.

                        стесняюсь спросить: "Кто?"
        2. Лелёк Офлайн
          Лелёк Сегодня, 12:07
          +3
          Цитата: ДЕДПИХТО
          .Помянем чокаясь,порвем баяны с ,,горя,,
          п.с. однако утро начинается с хороших новостей

          hi
          Есть традиция - об ушедших или ничего, или только хорошее. На второе язык немеет, так-что - ничего хорошего. Даже на смертном одре Джон сумел навонять:

          Думается, что дело Маккейна ещё долго будет продолжаться в бОльшей части американского истеблишмента. yes
          1. Татьяна Офлайн
            Татьяна Сегодня, 12:22
            +3
            Цитата: Лелёк
            Есть традиция - об ушедших или ничего, или только хорошее
            Думается, что дело Маккейна ещё долго будет продолжаться в бОльшей части американского истеблишмента

            Если быть точным, то древнегреческий поэт и политик Хилон из Спарты, живший в VI в. до н. э. на самом деле сказал:
            «О мёртвых либо хорошо, либо ничего, КРОМЕ ПРАВДЫ».
            Так что все враги Маккейна - а их тоже тьма тьмущая - могут от души на его поминках его смертью услаждаться и будут в этом до неприличия ПРАВЫ. Да и сам Маккейн про это понимал и знал, но всё-таки это его задевало за живое.
            1. Лелёк Офлайн
              Лелёк Сегодня, 13:30
              +2
              Цитата: Татьяна
              Так что все враги Маккейна - а их тоже тьма тьмущая - могут от души на его поминках его смертью услаждаться и будут в этом до неприличия ПРАВЫ.

              hi
              Так сторонников и продолжателей "дела" уйма. Одни Болтон и Помпео чего стОят. yes
      2. Серж Горелый Офлайн
        Серж Горелый Сегодня, 09:48
        +7
        Помер Клим, да и хек с ним!
    2. Маз Офлайн
      Маз Сегодня, 06:18
      +27
      Ну, земля ему напалмом и дефолиантом. Крепкий вражина был, матерый.
    3. 210окв Офлайн
      210окв Сегодня, 07:40
      +12
      Не будет к сожалению.Там таких "маккейнов" как минимум половина сената.
      1. dzuar saubarag Офлайн
        dzuar saubarag Сегодня, 10:13
        +6
        Этот хотя бы яркий был... Запоминался. А теперь остались одни "Лимпопо". Посредственные серые - представители неперсонофицированного зла...
      2. KAV Офлайн
        KAV Сегодня, 12:33
        +2
        Цитата: 210окв
        Там таких "маккейнов" как минимум половина сената.

        Одним меньше - уже хорошо!
    4. den3080 Офлайн
      den3080 Сегодня, 08:11
      +6
      Новость неплохая, но чего-то не хватает...
      Где «рука Москвы»?? ну хоть в какой-нибудь форме...
      1. ПалБор Офлайн
        ПалБор Сегодня, 08:40
        +6
        Нужно выразить официальные соболезнования от имени руководства и народа России. Вот тогда их "истеблишмент" и сми о "руке Москвы" и взвоют.
        1. mitrich Офлайн
          mitrich Сегодня, 10:04
          +1
          Надо не только выразить соболезнования, как вы пишите, но отметить большие заслуги, так безвременно ушедшего, перед СССР и РФ с присуждением гос награды герою сидельцу.
          Мир вздрогнет от взрывов вашингтонских пуканов.
          1. dzuar saubarag Офлайн
            dzuar saubarag Сегодня, 10:16
            +2
            Очевидно Вы намекаете на инцидент с авианосцем "Форрестол", который недоброжелатели приписывают покойному... Если он был причастен к оному, то звезда Героя ему светила в полный рост!
            1. 26rus Офлайн
              26rus Сегодня, 12:54
              +1
              Так ото ж ... А не дали . Отсюда и обида смертная ! laughing
          2. ltc35 Офлайн
            ltc35 Сегодня, 15:26
            0
            Совершенно верно. А еще и "рассекретить" информацию о сотрудничестве сенатора с РФ. Тогда и мозги у оставшихся "друзей Москвы" взорвутся!
      2. mitrich Офлайн
        mitrich Сегодня, 09:55
        +1
        Подождите ден 3080, счас от шока потери такого ястреба мира отойдут и быстро вспомнят про главный источник своих бед, неудач и провалов.
    5. Навигатор 1 Офлайн
      Навигатор 1 Сегодня, 09:44
      0
      Об умерших или хорошо или не чего, поэтому помолчим.
      1. KLV2018 Офлайн
        KLV2018 Сегодня, 10:01
        -3
        Цитата: Навигатор 1
        Об умерших или хорошо или не чего, поэтому помолчим.

        первый адекватный комментарий.
        хорошего о Маккейне сказать нечего.
        но и радоваться как шакалы, это не по РУССКИ.
        1. Серж Горелый Офлайн
          Серж Горелый Сегодня, 10:37
          +2
          Цитата: KLV2018
          Цитата: Навигатор 1
          Об умерших или хорошо или не чего, поэтому помолчим.

          первый адекватный комментарий.
          хорошего о Маккейне сказать нечего.
          но и радоваться как шакалы, это не по РУССКИ.

          По - русски пишется через дефис. Выучите сами правила, тролль жовтоблакитный...
          1. KLV2018 Офлайн
            KLV2018 Сегодня, 10:44
            0
            Цитата: Серж Горелый
            Цитата: KLV2018
            Цитата: Навигатор 1
            Об умерших или хорошо или не чего, поэтому помолчим.

            первый адекватный комментарий.
            хорошего о Маккейне сказать нечего.
            но и радоваться как шакалы, это не по РУССКИ.

            По - русски пишется через дефис. Выучите сами правила, тролль жовтоблакитный...

            не хамите и не тыкайте. хамство - признак слабоумия.
            1. Серж Горелый Офлайн
              Серж Горелый Сегодня, 10:51
              +2
              но и радоваться как шакалы, это не по РУССКИ.[/quote]
              По - русски пишется через дефис. Выучите сами правила, тролль жовтоблакитный...[/quote]
              не хамите и не тыкайте. хамство - признак слабоумия.[/quote]

              Вот я и говорю: КLV2018 - типичный тролль. Где вам тыкали, неуважаемый? Для ваших братьев и сестёр (доча крымскаго охфицера, всё неоднозначно) есть Дождь, Эхо Москвы... вам там будет хорошо среди своих.
              1. KLV2018 Офлайн
                KLV2018 Сегодня, 10:59
                -1
                [quote=Серж Горелый]но и радоваться как шакалы, это не по РУССКИ.[/quote]
                По - русски пишется через дефис. Выучите сами правила, тролль жовтоблакитный...[/quote]
                не хамите и не тыкайте. хамство - признак слабоумия.[/quote]

                Вот я и говорю: КLV2018 - типичный тролль. Где вам тыкали, неуважаемый? Для ваших братьев и сестёр (доча крымскаго охфицера, всё неоднозначно) есть Дождь, Эхо Москвы... вам там будет хорошо среди своих.[/quote]
                лучше в школу собирайтесь. каникулы заканчиваются.
      2. Ююка Офлайн
        Ююка Сегодня, 11:54
        +5
        Цитата: Навигатор 1
        Об умерших или хорошо или не чего, поэтому помолчим.


        "О мёртвом либо хорошо, либо ничего, кроме правды" (De mortuis aut bene, aut nihil nisi verum).изречение древнегреческого политика и поэта Хилона из Спарты (VI в. до н. э.)

        иногда недосказанность полностью меняет смысл hi
      3. Комментарий был удален.
    6. Владыка Ситх Офлайн
      Владыка Ситх Сегодня, 10:22
      +7
      К дню Шахтера постарались. Спасибо!
      1. poquello Офлайн
        poquello Сегодня, 12:58
        0
        Цитата: Владыка Ситх
        К дню Шахтера постарались. Спасибо!

        + а говорят добрых дел не делал
    7. Сармат Саныч Офлайн
      Сармат Саныч Сегодня, 11:49
      +4
      Бжезинского, несмотря на его генетическую ненависть, можно было как минимум уважать. За ум, за стратегию - как уважают сильного и честного врага. У Маккейна ничего этого и близко не было, была лишь лютая ненависть к русским и страстное желание нагадить.
      Но был ли покойный нравственным человеком? © Бомбил вьетнамских женщин и детей, попал в плен, где те же вьетнамцы его вылечили, освободившись рассказывал об "ужасах плена", люто ненавидел СССР и Россию, за то что его сбил русский офицер, спасший этим много жизней.
    8. Комментарий был удален.
    9. Incvizitor Офлайн
      Incvizitor Сегодня, 14:07
      0
      "Табаки" по всему миру подвывают...
      Макрон назвал Маккейна настоящим американским героем
      Климкин: Джона Маккейна никем не заменить
      Столтенберг и Нетаньяху выразили соболезнования в связи со смертью Маккейна
      Порошенко о смерти Маккейна: умер большой друг Украины
    10. x.andvlad Онлайн
      x.andvlad Сегодня, 14:15
      0
      Теперь любую русофобскую организацию, или мероприятие можно называть именем этого "сбитого летчика".
  2. askort154 Офлайн
    askort154 Сегодня, 06:05
    +19
    Наконец-то Бог прибрал самого ярого русофоба. (да прости меня Господи)
    1. Black Sniper Офлайн
      Black Sniper Сегодня, 10:23
      +2
      Наконец-то Бог прибрал самого ярого русофоба. (да прости меня Господи)
      -------------------
      В аду он бригадиром!
    2. Incvizitor Офлайн
      Incvizitor Сегодня, 14:08
      0
      Бог

      Таких не принимает...
  3. Мар.Тира Офлайн
    Мар.Тира Сегодня, 06:10
    +7
    Слава Богу!Был наказан как мясник на Земле,ждёт его и на том свете суд божий.
    1. Тот же ЛЕХА Офлайн
      Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:14
      +11
      Единственно хорошая новость из США...можно предположить что сейчас посыпятся соболезнования из русофобских стран по этому поводу...не исключаю что и в Кремле сделают тоже самое.
      По мне одним ярым врагом России стало меньше...ничто не вечно под Луной .
      1. mitrich Офлайн
        mitrich Сегодня, 10:10
        +1
        Да то что наши кремлевские котылеопольды умоются слезами и соболезнованиями в официальном послании Кремля или МИДа, к гадалке не ходи.
        А нет что бы прямо и честно назвать вещи своими именами.
        И добавить: " Умер Ефим, да и юх с ним".
        ПыСы: Вспомните опусы на западе на смерть Калашникова.
        Мы что, должны по другому?
    2. просто экспл Онлайн
      просто экспл Сегодня, 09:13
      +4
      не ждет . в аду он свой .
      не будет сатана судить своего солдата .
      1. dzuar saubarag Офлайн
        dzuar saubarag Сегодня, 10:20
        0
        Эк вы поэтично высказались, батенька! )))
  4. Ванёк Офлайн
    Ванёк Сегодня, 06:12
    +3
    Ни что не останется безнаказанно.

    Каждый будет отмщён.    *

    Аминь.
  5. Masya Masya Офлайн
    Masya Masya Сегодня, 06:15
    +6
    один русофоб канул в небытие, два других на замену станут...
  6. avia12005 Офлайн
    avia12005 Сегодня, 06:15
    +14
    Это был хороший враг. Открытый, и всегда говорил прямо то, что думает.
    1. Фил77 Офлайн
      Фил77 Сегодня, 06:19
      +5
      Был враг,враг умер.через некоторое время о нём никто и не вспомнит,кроме родных.
    2. dzuar saubarag Офлайн
      dzuar saubarag Сегодня, 10:22
      +1
      Действительно был ярким и запоминающимся... Таких уж вряд ли будет. На смену придут серые посредственности, "торговцы пуговицами"
    3. Околоточный Офлайн
      Околоточный Сегодня, 13:51
      0
      Враг да. Хороший? Да Бог его знает. Уважать за военные заслуги? Как то уже писал, был такой Стокдейл, попал в плен во Вьетнаме, чтобы его не использовали в пропагандистских целях резал Сам Себе Лицо и т.д. Маккейн же спокойно беседовал, в том числе и с нашим КГБ. Выезжал из Вьетнама на своих двоих, приехал в Штаты на костылях. Позёр, пошёл в Сенат. А Стокдейл служил, а потом умер, в политику не полез. Вот это солдат. Хоть и враг, но уважения достоин, а за Маккейна ничего, Бог ему судья.
  7. изя топ Офлайн
    изя топ Сегодня, 06:15
    +10
    помер максим,да и хpeн с ним
    1. просто экспл Онлайн
      просто экспл Сегодня, 09:13
      +1
      когда открывал статью , думал именно про этот комментарий .
      1. Black Sniper Офлайн
        Black Sniper Сегодня, 10:34
        +3
        Бомбил Ханой! Вот ! Его повешать в своё время нужно было, а эта мра--- ь в презики баллотировался, вся сушность США... am
  8. cariperpaint Офлайн
    cariperpaint Сегодня, 06:26
    +2
    Даже не знаю,как реагировать. С одной стороны достал хуже редьки,с другой 81 год человеку...
    1. Фил77 Офлайн
      Фил77 Сегодня, 06:34
      +8
      Да абсолютно никак,умер и умер.Лично не знакомы?А такого *добра* там с избытком!
    2. pafegosoff Офлайн
      pafegosoff Сегодня, 06:37
      +4
      Человеку ли? Бесу!
    3. ДЕДПИХТО Онлайн
      ДЕДПИХТО Сегодня, 06:40
      +7
      Цитата: cariperpaint
      Даже не знаю,как реагировать. С одной стороны достал хуже редьки,с другой 81 год человеку...

      Не стесняйтесь... laughing Когда горбатый откинется,охранители режима в траур впадут...ну как же,если-бы не он, то где-бы они теперь были и кем..
      1. japs Офлайн
        japs Сегодня, 07:58
        +4
        Конечно. Меченого мерзавца будут хоронить с почестями. Правительство объявит недельный траур и посмертно даст героя РФ.
        1. Фил77 Офлайн
          Фил77 Сегодня, 10:29
          +1
          А Вы представьте себе эту картину.в кремле-траур,в бел.доме-траур,по зомбоящику-траур.А у тех кто помнит деятельность меченого,ну совсем наоборот не траур!
      2. Пеший Офлайн
        Пеший Сегодня, 08:25
        +5
        Цитата: ДЕДПИХТО
        Когда горбатый откинется,..


        Я хоть особо не пью, но на радостях пару или три рюмашки опрокину.
        1. avia12005 Офлайн
          avia12005 Сегодня, 10:47
          +1
          Ох, и напьемся...
    4. собаковод Офлайн
      собаковод Сегодня, 08:52
      +5
      Моим по 83. Тётушке 86. Люди. Не уничтожали государства, как этот пожиратель цивилизаций..
      1. Black Sniper Офлайн
        Black Sniper Сегодня, 10:38
        +2
        Радость то какая, одной сволочью меньще.
  9. olimpiada15 Офлайн
    olimpiada15 Сегодня, 06:31
    -1
    О покойных либо хорошо , либо ничего.
    Комментарий к новости:



    .
    1. Володин Офлайн
      Володин Сегодня, 06:35
      +19
      Цитата: olimpiada15
      О покойных либо хорошо , либо ничего.

      О покойных либо хорошо, либо ничего, кроме правды. Именно так звучит полная версия этой известной фразы.
      1. Ванёк Офлайн
        Ванёк Сегодня, 06:50
        +2
        Цитата: Володин
        О покойных либо хорошо, либо ничего, кроме правды. Именно так звучит полная версия этой известной фразы.


        Право сказать.

        Слышу впервые.

        ... Возьму на заметку.

        Алексей hi
      2. KLV2018 Офлайн
        KLV2018 Сегодня, 10:06
        -5
        Цитата: Володин
        Цитата: olimpiada15
        О покойных либо хорошо , либо ничего.

        О покойных либо хорошо, либо ничего, кроме правды. Именно так звучит полная версия этой известной фразы.

        У всех своя правда.
        но откровенные комментарии слабоумных людей, которые пишут гадости, стоило бы зачистить.
    2. Тот же ЛЕХА Офлайн
      Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:41
      +24
      О покойных либо хорошо , либо ничего.


      Неправильно...почему Сталина проклинают всякая либеральная нечисть и не вспоминают ваш постулат...с такими однобокими мерками нельзя подходить к грехам людей.
      Так можно про Гитлера промолчать и многих мерзавцев обойти молчанием.
    3. Lycan Офлайн
      Lycan Сегодня, 08:54
      +5
      Цитата: olimpiada15
      О покойных либо хорошо , либо ничего.

      Это - древнегречекий принцип. Мы - не древние греки. Может и про покойных Пиночета, Гитлера, Ежова, ЕБH'а, Горбатого, Пол Пота и др. Может и про Бжезинского ничего не говорить? Надо отдавать себе отчёт, что это - кровожадные угнетатели, либо предатели (отдаватели) родины, заслуживавшие в своё время, как минимум, своевременной изоляции от общества (ну и постоянное напоминание для потомства об объективных гнидах).
      1. 26rus Офлайн
        26rus Сегодня, 13:02
        +1
        Покойного Горби ??? Я что-то пропустил ?
    4. Rusticolus Офлайн
      Rusticolus Сегодня, 09:48
      +1
      Так это о людях сказано. На упырей вроде макейна это правило не распространяется.
    5. mitrich Офлайн
      mitrich Сегодня, 10:14
      +1
      Комментарий к новости:
      " порвали три баяна..."
  10. pafegosoff Офлайн
    pafegosoff Сегодня, 06:36
    +5
    Одним дудаком меньше! Желаю того же остальным русофобам!
  11. Nychego Онлайн
    Nychego Сегодня, 06:39
    +10
    Это был очень удобный враг: последовательный, понятный, честный. Теперь таких уж не делают.
    Как бы не пришлось его когда-то ещё и добрым словом поминать, сравнивая с пришедшими ему на смену...
    1. Spartanez300 Офлайн
      Spartanez300 Сегодня, 06:43
      +4
      Вроде бы хуже врага уже и представить невозможно и добрым словом вряд ли его можно будет помянуть , хуже его будет только тот другой пришедший ему на смену и летальную для планеты кнопочку нажмет.
    2. pafegosoff Офлайн
      pafegosoff Сегодня, 08:49
      +3
      Сейчас все такие - последовательные, понятные и честные подлецы.
      Ну перевелись умные. Перевелись! Вон Киссенжеру - Хайнцу Альфреду Киссингеру - 95 лет, а последний свободный президент Никсон умер в 1994 году...
  12. AlexVas44 Онлайн
    AlexVas44 Сегодня, 06:40
    +1
    Цитата: olimpiada15
    О покойных либо хорошо , либо ничего.

    В данном случае лучше совсем ничего. Примерно как в песне Е.Летова :
    -Не было начала,не было конца...
    Отряд не заметил потери бойца .
  13. космонафт Офлайн
    космонафт Сегодня, 06:41
    +2
    было бы приятней если бы наши сенаторы от ЕР всем составом умерли в один миг
    1. Krasnodar Онлайн
      Krasnodar Сегодня, 06:46
      +5
      Цитата: космонафт
      было бы приятней если бы наши сенаторы от ЕР всем составом умерли в один миг

      И Вы бы заняли их место?)
      1. собаковод Офлайн
        собаковод Сегодня, 08:55
        0
        И Вы бы заняли их место?)

        И творили то же, либо похлеще. Человек, ничего не имея, стремится к малому, получив же, мечтает о бОльшем.
        1. космонафт Офлайн
          космонафт Сегодня, 12:04
          0
          собаковод,не судите по себе пожалуйста.
      2. космонафт Офлайн
        космонафт Сегодня, 12:02
        0
        а чё,думаете не справлюсь?рожу кирпичом,и сиди жми кнопку)) даже Маша Кожевникова справилась)))
        нет уважаемый Краснодар,на этой должности должны быть достойные люди,а не жулики.ЕР показала своё истинное лицо,под кем ходят,и о ком они заботятся,кого они грабят.это предатели народа.что же касательно вашего вопроса,то я скажу так-а почему бы и нет.я однозначно с ЕР ничего общего иметь не буду)) а может даже надо вас поставить на это место.вы может лучше меня справитесь)в любом случае хуже этих предателей не будет
        1. Krasnodar Онлайн
          Krasnodar Сегодня, 13:09
          0
          Цитата: космонафт
          а чё,думаете не справлюсь?рожу кирпичом,и сиди жми кнопку)) даже Маша Кожевникова справилась)))
          нет уважаемый Краснодар,на этой должности должны быть достойные люди,а не жулики.ЕР показала своё истинное лицо,под кем ходят,и о ком они заботятся,кого они грабят.это предатели народа.что же касательно вашего вопроса,то я скажу так-а почему бы и нет.я однозначно с ЕР ничего общего иметь не буду)) а может даже надо вас поставить на это место.вы может лучше меня справитесь)в любом случае хуже этих предателей не будет

          Уважаемый космонафт, проблема не в ЕР, а в системе и менталитете. Замените завтра Единоросов на Зюганова чи ЛДПР - будет абсолютно то же самое. Менталитет современный российский Вы не измените, а система «слуги народа - они же хозяева жизни» останется. Чтобы сломать эту систему, нужно, в первую очередь, меняться самому, правильно воспитывать детей и т.п. А это - дело не одного десятилетия...
          1. yehat Офлайн
            yehat Сегодня, 15:30
            0
            твоих правильно воспитанных детей засунут в не менее правильно созданную систему и она их сломает, не важно, насколько правильно ты их воспитывал.
    2. Nychego Онлайн
      Nychego Сегодня, 06:49
      +1
      Цитата: космонафт
      сенаторы от ЕР всем составом умерли в один миг

      Расклад, при котором такое возможно называется "теракт". hi
      Но почему только сенаторы? (которые, кстати, не от партий, а от регионов, правда почти все из них - старые едерасты) В госдуме этой шелупони с лишком три четверти.
      1. космонафт Офлайн
        космонафт Сегодня, 12:13
        0
        Nychego

        Но почему только сенаторы?

        ну да,малость запутался.сенаторы это как наш Совет Федерации.это конгрессмены типа наших депутатов
    3. Дормидонт Офлайн
      Дормидонт Сегодня, 06:49
      +2
      Какая милая хуцпа
      1. Krasnodar Онлайн
        Krasnodar Сегодня, 07:37
        +2
        Цитата: Дормидонт
        Какая милая хуцпа

        Зачётная laughing
      2. Paranoid50 Офлайн
        Paranoid50 Сегодня, 15:07
        0
        Цитата: Дормидонт
        милая хуцпа

        Попахивает антисемитизьмом... laughing
  14. Ст.пропорщик Офлайн
    Ст.пропорщик Сегодня, 06:45
    +2
    Злоба его и сгубила.
  15. Дормидонт Офлайн
    Дормидонт Сегодня, 06:48
    +6
    Во первых: не умер, а подох; а во вторых - в аду ему скучно не будет: кругом друзья и родственники
  16. kebeskin Онлайн
    kebeskin Сегодня, 06:50
    +8
    Минус один. Осталось дождаться когда пятнистого заберут.
  17. sgapich Офлайн
    sgapich Сегодня, 06:57
    +4
    Хоть и враг, и никакого сочуствия у меня не вызывает. Но, надеюсь, что не мучался. Как умирают от онкологии я, к сожалению видел.
    1. Nychego Онлайн
      Nychego Сегодня, 07:03
      +4
      Цитата: sgapich
      Но, надеюсь, что не мучался.

      Последние месяцы с крайне высокой степенью вероятности постоянно находился под медикаментозным воздействием. Как мозга это страшные головные боли в анамнезе, а он буквально вчера подтвердил отказ от продолжения лечения.
      Я сначала, как новость в лентах увидел, подумал, что эвтаназия и очень удивился, зная, что Маккейн был весьма религиозен.
  18. Алексей Соболев Офлайн
    Алексей Соболев Сегодня, 07:07
    +2
    Мир праху его... Он был враг, но такой враг, что держал нас в тонусе...
  19. Улиточник N9 Офлайн
    Улиточник N9 Сегодня, 07:11
    +7
    Старая, мерзкая русофобская жаба сдохла, наконец. Жаль, что его не угрохали во Вьетнаме или что рак его не сожрал несколькими годами раньше-поверьте, тогда много хороших людей, гибели который прямо и косвенно содействовала эта , остались бы живы.
    1. pafegosoff Офлайн
      pafegosoff Сегодня, 08:52
      +3
      Согласен! Мак Кряк наконец-то нашел свой аэродром.
  20. Alex_Rarog Офлайн
    Alex_Rarog Сегодня, 07:11
    +4
    Издох старый пёс...
  21. дилетант2 Офлайн
    дилетант2 Сегодня, 07:14
    0
    Земля ему пухом. А кто теперь матрасные авианосцы поджигать будет?
    1. дилетант2 Офлайн
      дилетант2 Сегодня, 08:35
      +4
      P.S. Разбил 4 самолета лично, + 1 с помощью вьетнамцев, + 21 сгорело на авианосце, + 1 поврежденный авианосец, + 1 ЛЭП в Испании. Так наверное даже Штирлиц не смог бы.
      1. pafegosoff Офлайн
        pafegosoff Сегодня, 08:53
        +1
        По нему, кстати, в "Утиных историях" создали МакКряка
      2. Nychego Онлайн
        Nychego Сегодня, 09:33
        0
        Цитата: дилетант2
        + 21 сгорело на авианосце, + 1 поврежденный авианосец

        Мда уж, нет удержу фантазиям на заданную тему.
        На "Форрестоле" Маккейн отличился разве что своим чрезвычайным везением во время схода ракеты (не с его самолёта) и последующего пожара с детонациями БП.
  22. Василенко Владимир Офлайн
    Василенко Владимир Сегодня, 07:14
    +2
    ... порвали три баяна?
  23. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 07:15
    +5
    О покойнике ничего, кроме правды. ...Для сша он что-то значил именно как ярый русофоб, и "ястреб " , с комплексом ненависти ко всему миру! В сенате и конгрессе сшы таких маккейнов большенство, и России от смерти одного Россияненавистника жить в политическом плане легче не станет! Нужно научиться жить игнорируя всех этих маккейноподобных! !!
  24. dedBoroded Офлайн
    dedBoroded Сегодня, 07:22
    +3
    О мертвых либо хорошо , либо ничего. Маккейн умер, и это хорошо.
    1. sgapich Офлайн
      sgapich Сегодня, 11:38
      0
      Цитата: dedBoroded
      О мертвых либо хорошо , либо ничего. Маккейн умер, и это хорошо.

      Не совсем верно. В оригинале, на латыни, звучит так: "De mortuis aut bene, aut nihil nisi verum" (О мёртвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды.)
  25. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 07:24
    +6
    В сенате США Маккейн находился с 1986 года
    Более 30 лет портил кровь сначала СССР, а потом России. И сказать о нем нечего. Надеюсь от нашего правительства соболезнований не поступит, или?
  26. Ныробский Офлайн
    Ныробский Сегодня, 07:25
    +7
    Увлечённый русофоб был - до последнего вздоха гадил. Такого не жаль. Жаль то, что таких как он в мире наберётся ещё вагон и телега.
  27. Неандерталец Офлайн
    Неандерталец Сегодня, 07:26
    +11
    Знатный русофоб был...На Украине наверное траур объявили
  28. san4es Офлайн
    san4es Сегодня, 07:30
    +11
    Маккейн умер

    ...В аду заждались... прогулы, век не отработать
  29. Heterocapsa Офлайн
    Heterocapsa Сегодня, 07:32
    -1
    Прикольный был чувак.
  30. 1536 Офлайн
    1536 Сегодня, 07:36
    +5
    Еще одно подтверждение того, что забрать с собой все человечество в могилу невозможно, даже если кто-то рыл эту могилу для человечества всю свою сознательную жизнь.
  31. Krasnodar Онлайн
    Krasnodar Сегодня, 07:45
    +4
    По его биографии можно фильм снять, и не один. С его смертью кончилась эпоха идейных политиков в США. Остались одни карьеристы и политиканы, которые будут переобуваться в зависимости от полит.выгоды с целью сохранить свою задницу в сенаторском кресле, люди безыдейные и безпринципные. По моему, много лучше в качестве оппонента такой открытый враг, чем политической хамелеон и конъюктурщик.
  32. мордвин 3 Офлайн
    мордвин 3 Сегодня, 07:51
    +3
    Помер Максимка, и хрен с ним. feel
  33. Rimlianin Офлайн
    Rimlianin Сегодня, 07:57
    +5
    Никакого зла на МакКейна у меня нет. Как и на Бжезинского. Дети своего времени, воспитанные в духе холодной войны. Старые, одураченные больные люди. Умерли, и Бог с ними.. А вот на тех, наших, кто, пользуясь властным положением, скупает зарубежную недвижимость, строит дачи-дворцы, покупает на имя родствеников элитные квартиры и оформляет на них миллиардные бизнесы... вот на них.. зла точно не хватает...они больше вреда своей стране делают, что сделали сто маккейнов и бжезинских... Вот они - настоящие враги.. матерые..
    1. другой РУСИЧ Офлайн
      другой РУСИЧ Сегодня, 09:05
      +4
      Экий вы, сударь, либерал!
      "Воспитанный на холодной войне"— это хорошо, красиво звучит... вот, токмо, ничего что с времен холодной войны 30 лет прошло? Почитай, пол жизни некоторых! Никаким он не был "воспитанником холодной войны".
      Самый что ни на есть враг, современный, да к тому же тупой.
      И скидочку делать на его плен, я бы не стал. При чем вообще тут плен? Воевал против Вьетнама, а ненавидел Россию, логика, чо!
      1. Rimlianin Офлайн
        Rimlianin Сегодня, 09:18
        0
        Вы хоть понятие то слова "либерал" понимаете? А то навешиваете этот ярлык направо и налево, с кем вы не согласны. Или все, кто поддерживает прозападный курс страны - либералы? Смешно, право.
  34. туц Офлайн
    туц Сегодня, 08:02
    0
    Про покойников либо хорошо либо ничего
    Вот про Маккейна ничего
    1. Дормидонт Офлайн
      Дормидонт Сегодня, 09:33
      0
      Либо хорошо, либо ничего - только в отношении людей. На животных это не распространяется
  35. Victor_B Офлайн
    Victor_B Сегодня, 08:02
    +4
    Ну прямо так и просится:"Помер Максим, да и хрен с ним!".
    Ну а с другой стороны это был настоящий, качественный враг. Последовательный. Упорный.
    Вызывает уважение, как любой хороший солдат.
    Даже "Земля ему стекловатой", как-то не хочется говорить.
  36. astepanov Онлайн
    astepanov Сегодня, 08:10
    +2
    Как писал Александр Сергеич,
    "Лищинский околел — отечеству беда!
    Князь Сергий жив еще — утешьтесь, господа."
    В Америке таких князей Сергиев в достатке, а еще волкеры, помпео и прочая и прочая. Украина уже послала соболезнования и "Украинские дипломаты назвали Маккейна одним из крупнейших друзей Украины и американским героем". Героям, как грится, слава.
  37. Zomanus Офлайн
    Zomanus Сегодня, 08:10
    +2
    Один помер, еще целый Конгресс таких же остался. И палата лордов тоже.
    Единственное-кто его заменит в роли дежурного обличителя России?
  38. 2224460 Офлайн
    2224460 Сегодня, 08:12
    +5
    Земля ему стекловатой.
    1. Дормидонт Офлайн
      Дормидонт Сегодня, 08:20
      +4
      Ирония судьбы: жил с мозгом рака,а подох от рака мозга
  39. Андрей ВОВ Офлайн
    Андрей ВОВ Сегодня, 08:23
    +1
    Помер старый,черти разжигают костер в аду,ждут
  40. 501Legion Офлайн
    501Legion Сегодня, 08:24
    +4
    он отправился в вальгалу в след за родшильдом и бизжинким или как его. туда им и дорога. эти твари за собой оставили только след. негатива земля тебе стекловатой. и вам подобным....
  41. anjey Офлайн
    anjey Сегодня, 08:30
    +4
    Скатертью дорога в ад этому животному русофобу....
  42. Васян1971 Офлайн
    Васян1971 Сегодня, 08:39
    +2
    Бог ему судья.
  43. brr1 Офлайн
    brr1 Сегодня, 08:56
    +1
    Издох Максим да и хрен с ним
  44. другой РУСИЧ Офлайн
    другой РУСИЧ Сегодня, 08:56
    +1
    Помер Никодим, и хрен с ним
  45. 76rtbr Офлайн
    76rtbr Сегодня, 09:06
    +1
    Собака сдохла ,караван дальше пошел !
  46. Malkavianin Офлайн
    Malkavianin Сегодня, 09:16
    +2
    Земля ему стекловатой.
  47. Monster_Fat Офлайн
    Monster_Fat Сегодня, 09:24
    +3
    Ну, что можно сказать… Господин Маккейн, находясь во въетнамском плену, получил психологическую травму, которая полностью изменила его характер и собственно всю жизнь. Во-первых, после плена он возненавидел всех азиатов и прочих «унтерменшей» с его точки зрения, а так же СССР, который этих «унтерменшей» поддерживал. Он, как не раз сам и говорил, понял одну «истину»: «человечество было бы чище и лучше, если бы избавилось от «мусорных» наций и народов.» Это избавление и стало делом всей его жизни. С другой стороны, он проникся огромной благодарностью к американской государственности, которая не бросила его гнить во въетнамских джунглях и вытащила из рук въетконговцев. Эта благодарность и вера в американскую государственную и военную машины, стали вторым столпом его мировоззрения. Благодаря своим качествам, таким как: ум, наглость, упорство, умение настаивать на своем мнении и убеждать, он всяческими путями стал способствовать претворению своих планов по уменьшению мусорного населения планеты. В первую очередь, понимая что «внизу» ничего не добиться, он, используя свой «образ пострадавшего героя», упорно стал карабкаться наверх, обзаводясь властными покровителями. Вступил в несколько тайных масонских и прочих «теневых» обществ и «закрытых клубов», ища там единомышленников. И добился значительных успехов, причем по разным направлениям-получил известность, обзавелся властными «друзьями-единомышленниками», стал играть роль в принятии политических решений. Чего нельзя отнять у Маккейна, так это его прямоты и последовательности в отстаивании своих взглядов. Ему многое прощалось из того, что уже давно бы отправило на политическую свалку менее «прикрытого» политика. Ну, например, он не раз публично высказывался о «мусорных нациях и народах», называл их крысами(азиатов) и обезьянами(африканцев), для советских и русских у него были более жесткие выражения: «эти тва…и,….эти ублю…..и и пр.» Он всегда сетовал о том, что «китайский вопрос» можно было легко и просто, решить белой нацией еще в конце 19 начале 20-го века-путем раздела и уничтожения Китая, как государства, горевал о том, что Америка с Великобританией, во второй мировой войне воевали не с тем противником и пр. Так же, наверное, все встречали его фразу о том, что решить «африканский вопрос» можно, «не допуская экономического развития, покупая природные ресурсы не у африканских государств, а только у местных князьков, вождей племен и просто сбрасывая туда оружие и боеприпасы с вертолетов, чтобы они там сами друг друга перестреляли ». Собственно метод «чтобы сами друг друга перестреляли» стал самым любимым решением всех вопросов у господина Маккейна. Так же как и Трамп, Маккейн считал, что Америка «больна», но в отличие от Трампа, он считал что она «больна» излишним миролюбием, либерализмом и парламентаризмом и эту «болезнь» надо срочно лечить, путем «закручивания гаек» во всех сферах и созданием «единой американской демократической партии», которая встанет во главе нации, сплотив ее против внешних и внутренних врагов. Основной задачей «нового американского государства» Маккейн считал –«сокращение мусорного населения планеты», путем экономического ослабления «мусорных государств», санкций, биологической и климатической войн, стравливания их друг с другом, для того чтобы они вели между собой непрекращающиеся войны, как можно больше уничтожая свое «мусорное население» и пр. Вот такой это был человек… (по материалам открытой печати США).
    1. Наблюдатель2014 Офлайн
      Наблюдатель2014 Сегодня, 09:50
      +2
      Monster_Fat
      Ну, что можно сказать… Господин Маккейн, находясь..... (по материалам открытой печати США)..
      Таких макейнов у вас там пруд пруди.Помер этот.Завтра вылезет другой и третий.Вот поэтому в России прекрасно это понимают..Усовершенствование средств доставки и мощности зарядов до мегатонного класса ядерного оружия России Сдерживает буквально больных на голову макейнов
      1. Комментарий был удален.
      2. Monster_Fat Офлайн
        Monster_Fat Сегодня, 10:00
        +2
        Ну, да-таких тут полно "вверху". Вообще-то, идея "планеты для избранных" не нова-Гитлер это только "видимая часть айсберга"... на самом деле- это основная идея сионизма, который собственно, пролез во все властные эшелоны США, да наверное, и всех стран "золотого миллиарда". Именно сионисты рассматривают евреев как бого-избранную нацию, призванную управлять и властвовать, деля остальные народы на "полезные" и "мусорные".Тоже самое наблюдается и у реакционых течений мусульманского толка. Ну и у русско-украинских Велесовых детей... Собственно, с увеличением количества населения и уменьшения количества ресурсов Земли, проблемы "нацистского" толка -избавления от "мусорной" части населения будут только возрастать и придется все это рано или поздно разруливать...
        1. gurta Офлайн
          gurta Сегодня, 11:56
          0
          Именно сионисты рассматривают евреев как бого-избранную нацию
          Опять брешешь. Именно сионисты рассматривают евреев как одну из наций, а потому имеющей право на своих придурков. А ты почему брешешь? Араболюбец или араболюбымый? Или просто животный антисемит?
        2. Krasnodar Онлайн
          Krasnodar Сегодня, 13:30
          0
          Цитата: Monster_Fat
          Ну, да-таких тут полно "вверху". Вообще-то, идея "планеты для избранных" не нова-Гитлер это только "видимая часть айсберга"... на самом деле- это основная идея сионизма, который собственно, пролез во все властные эшелоны США, да наверное, и всех стран "золотого миллиарда". Именно сионисты рассматривают евреев как бого-избранную нацию, призванную управлять и властвовать, деля остальные народы на "полезные" и "мусорные".Тоже самое наблюдается и у реакционых течений мусульманского толка. Ну и у русско-украинских Велесовых детей... Собственно, с увеличением количества населения и уменьшения количества ресурсов Земли, проблемы "нацистского" толка -избавления от "мусорной" части населения будут только возрастать и придется все это рано или поздно разруливать...

          Я не знаю, откуда у Вас информация про сионизм, но у этого национального движения совсем другой принцип - собрать ВСЕХ евреев в Израиль, где они станут обычным средиземноморским народом, типа греков и итальянцев. А о Б-гоизбранности евреев, если Вам интересно, в Ветхом завете дано следующее определение - «Вы должны нести свет народам» (имеется в виду монотеизм и десять заповедей), т.е. избраны они для этой цели. Что, частично, было сделано ими посредством Иисуса Христа и апостола Павла, а также других евреев-первых христиан.
  48. Дормидонт Офлайн
    Дормидонт Сегодня, 09:32
    +5
    Мальчики коли с Уренгоя, не лейте здесь свои слезки по этому животному - вашими хозяевами это не зачтется
  49. pas682010 Офлайн
    pas682010 Сегодня, 09:35
    +3
    Собаке - собачья смерть. Мир стал чище.
  50. Ольга Доновина Офлайн
    Ольга Доновина Сегодня, 09:36
    0
    Здесь фоторяд на память http://hellishamerica.ru/vietnamgallery.html
  51. Улиточник N9 Офлайн
    Улиточник N9 Сегодня, 09:45
    +1
    А мне вот интересно, от Российского государства послал ли кто-нибудь, соболезнования по поводу кончины "сабжа"? Если послали, то "кто"? winked
    1. sgapich Офлайн
      sgapich Сегодня, 13:57
      0
      Цитата: Улиточник N9
      А мне вот интересно, от Российского государства послал ли кто-нибудь, соболезнования по поводу кончины "сабжа"? Если послали, то "кто"? winked

      Разумеется Украина (политики всех уровней), Израиль (министр обороны официально). Путин (просто по долгу службы), ну и, конечно, "эхомосквы" и им подобные.
  52. mitrich Офлайн
    mitrich Сегодня, 09:50
    +3
    Наконец то! Жаль что вьетнамцы не сделали это, как и по отношению к многим другим интервентами, десятки лет назад.
    Мир бы был чуточку чище прошедшие десятилетия.
  53. 3vs Офлайн
    3vs Сегодня, 10:01
    0
    Надеюсь, Трампу полегче будет.
  54. военный пенсионер Онлайн
    военный пенсионер Сегодня, 10:03
    +4
    Это лучшая новость за последний месяц!
    Гореть ему в аду!
  55. kefan Офлайн
    kefan Сегодня, 10:03
    +2
    Ну сегодня не грех и выпить, радость то какая!
    1. казерог Офлайн
      казерог Сегодня, 10:35
      -1
      наши хакеры отключили мозг от тела
  56. Димон71 Офлайн
    Димон71 Сегодня, 10:06
    +1
    Ох и давно его в Аду ждали.
  57. sl3 Офлайн
    sl3 Сегодня, 10:14
    0
    Собаке собачья.гореть тебе в аду.
  58. Рав Рав Онлайн
    Рав Рав Сегодня, 10:18
    0
    Ну, о человеке или хорошо, или никак, надеюсь за все свои очень большие грехи ответит на том свете, конечно как военного преступника судить надо было на этом,и всё таки он непонял, что ему сказочно повезло, будь простым смертным мир не знал бы этого сенатора winked.
  59. Горменгаст Офлайн
    Горменгаст Сегодня, 10:22
    +2
    Непонятно, как от него всякие законопроекты принимали, при таком диагнозе.
    1. a.s.zzz888 Офлайн
      a.s.zzz888 Сегодня, 10:35
      +2
      Горменгаст (Станислав) Сегодня, 10:22 НОВЫЙ
      Непонятно, как от него всякие законопроекты принимали, при таком диагнозе.

      ... так там все с таким диагнозом!!! bully
  60. APASUS Онлайн
    APASUS Сегодня, 10:27
    +2
    Умер Джон Маккейн или нет,что это изменит политику государства ? По сути там 90 % конгрессменов таких
    1. Генерал Песчаных Карьеров Офлайн
      Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 11:32
      +1
      Это говорит о том, что 90% конгрессменов должны вслед за Джонни пойти))
  61. Darth Gazgkull Офлайн
    Darth Gazgkull Сегодня, 10:27
    +1
    Люцифер уже облизывается am
  62. astepanov Онлайн
    astepanov Сегодня, 10:31
    +1
    Цитата: Рав Рав
    Ну, о человеке или хорошо, или никак,

    Что ж, хорошо - значит, хорошо: очень хорошо, что сдох! И еще хорошо, что сдох плохо, в муках! Достаточно ли хорошего о покойном я сказал, или же добавить?
  63. Гильятон Онлайн
    Гильятон Сегодня, 10:33
    0
    Во Вьетнаме сегодня точно будет национальный праздник!
  64. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:33
    +2
    ну хоть попразднуем сегодня... эта русофобская животина достала всех нормальных людей... гаду- гадово!!!
    кол осиновый ему насквозь!!! am
  65. voyaka uh Онлайн
    voyaka uh Сегодня, 10:36
    -5
    Маккейн не отличался большим умом (хорошо, что не стал президентом), но был определенно смелым летчиком.
    Если вспомнить, у американцев в политической элите было немало реальных файтеров - героев войны: Буш-старший, Кеннеди.
    1. ДЕДПИХТО Онлайн
      ДЕДПИХТО Сегодня, 11:38
      0
      Угу, летчики-налетчики negative Кто его звал во Вьетнам? Рыбак рыбака видит издалека?
      1. voyaka uh Онлайн
        voyaka uh Сегодня, 11:48
        -1
        Военнослужащих зовет на войну правительство страны ( всех, и российских - тоже). К правительству и претензии.
        А не к летчикам и другим офицерам.
        1. ДЕДПИХТО Онлайн
          ДЕДПИХТО Сегодня, 12:40
          +1
          Вояка,вы своим заявлением напоминаете нацистов,которых после капитуляции Германии потянули на цугундер-,,А нас-то за что,мы только выполняли приказ,, А были и другие немцы,отказавшиеся подчиняться преступному режиму и боровшиеся против него.И где наши российские ВС воюют без приглашения оф.властей?
        2. Incvizitor Офлайн
          Incvizitor Сегодня, 13:52
          +1
          Ну да, немецкие фашисты же то же только приказы выполняли. recourse
          Подневольные люди, а в целом, наверное, хорошие ребята, и пытали и бомбили и расстреливали в т. ч. евреев то же по приказу, их вины то нет, их фюрер заставлял...
    2. собаковод Офлайн
      собаковод Сегодня, 12:08
      +1
      Маккейн не отличался большим умом (хорошо, что не стал президентом), но был определенно смелым летчиком.

      Есть обоснования Вашему утверждению? Мне всё-таки думается, в Конгрессе далеко не дураки сидят. Другое дело, дела их, всё в духе Гитлера. То, что он не стал президентом, говорит о хорошей подковёрной игре тех, кто назначает президента США. Просто, в тот момент нужен был негр, чтоб "американская мечта" и дальше сияла в мозгах простых американских обывателей.
      А вот лётчик он посредственный. Ему до наших копыт не хватит.
    3. APASUS Онлайн
      APASUS Сегодня, 13:49
      0
      Цитата: voyaka uh
      Маккейн не отличался большим умом (хорошо, что не стал президентом), но был определенно смелым летчиком

      Вы наверное что то путаете :
      После окончания военно-морской академии Джон Маккейн третий в течение полутора лет стажировался на штурмовике Дуглас A-1 «Скайрейдер». Как и всегда, чем бы Джон ни занимался, он проявлял свой агрессивный, неуправляемый характер. Во время тренировочного полета в Техасе двигатель на самолете Маккейна вышел из строя, но пилот отделался ушибами в ходе аварийной посадки.
      В биографиях сам Маккейн признавался, что был прожигателем жизни в этот период. Отмечается, что он увлекался стриптизершами больше, чем учебой и самолетами, не очень думал о карьере.
      Джон Маккейн с 1960 года служил на авианосцах «Интрепид» и «Энтерпрайз» во время Карибского кризиса в октябре 1962 года. Во время службы в Испании по неосторожности зацепил в полете линии электропередач. В наказание Маккейна перевели на базу ВМС «Меридиан» в Миссисипи, где он стал инструктором.
      В дальнейшем Джон Маккейн продолжал рисковать здоровьем. В ноябре 1965 года у него опять заглох двигатель, Джон успешно катапультировался.
      Имея такого родственника, как главнокомандующий ВМС США в Европе (Джон Маккейн-старший) летчик Маккейн просил, чтобы его перевели на боевую службу и вскоре оказался на войне во Вьетнаме.

      Если бы не его родственные связи Маккейн скорее всего закончил жизнь в тюрьме ,именно благодаря родственникам он выпутывался из катастроф,других бы давно посадили.
      1. voyaka uh Онлайн
        voyaka uh Сегодня, 13:57
        -1
        Морской летчик Джон Маккейн совершил 23 боевылета с палубы авианосца на штурмовике A-4 Skyhawk. На эти самолеты брали самых смелых и самых отчаянных летчиков.
        Если бы он прятался за папу, то не оказался бы на этой должности.
        1. Рав Рав Онлайн
          Рав Рав Сегодня, 14:41
          0
          Согласен с вами, ещё раз скажу если был простым смертным удобрил бы рисовые поля.
    4. yehat Офлайн
      yehat Сегодня, 15:33
      0
      А вы не путаете смелость с чувством и иллюзиями превосходства, что создают иллюзию неуязвимости?
      1. voyaka uh Онлайн
        voyaka uh Сегодня, 15:42
        0
        Это Вы только про Маккейна, или про всех боевых летчиков? smile У Маккейна были ранения и травмы и до того 23-го полета, когда его сбили. Значит, никаких иллюзий неуязвимости у него не было. Но он продолжал летать. Это и есть смелость.
  66. slavaseven Офлайн
    slavaseven Сегодня, 10:46
    +1
    Плохого говорить не буду, а хорошего и сказать нечего. Гудбай Маккейн.
  67. viktor. Офлайн
    viktor. Сегодня, 11:11
    0
    Видать Богу дураки тоже нужны.
  68. Генерал Песчаных Карьеров Офлайн
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 11:30
    +2
    Подох и чёрт с ним. Будет на том свете сатане рассказывать байки про "злых русских")))
  69. домохозяйка Офлайн
    домохозяйка Сегодня, 11:39
    0
    не ожидала, что такая простая новость такую реакцию вызовет. Какое значение он имел для нас всех? Ноль. Ну и - помер, и что?
  70. К-50 Офлайн
    К-50 Сегодня, 11:54
    +1
    "Сдох" Максим", ну да и х рен с ним!"
    Этого русофоба и "ястреба" черти давно за "прогулы" к "штрафному" котлу приговорили. Пусть теперь там свои прогулы отрабатывает. yes am
  71. gurta Офлайн
    gurta Сегодня, 12:00
    0
    Сенатор Маккейн высказывал точку зрения. И были у него противники но больше было последователей, так что свято место пусто не бывает, ряды сомкнутся и выступит другой боец.
  72. bobba94 Офлайн
    bobba94 Сегодня, 12:45
    0
    Это плохо, что в комментах много радости. Нехорошо это, не по людски. Маккейн был для нас серьезным противником, он был той щукой, которая не давала расслабиться некоторым нашим властным карасям.
  73. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 13:01
    0
    Наконец-то сдох враг мира на планете. Двурушник под личиной патриота как и наши правители, служащие Мамоне и карго-культу. Настоящие патриоты США называли его traitor and ambidexter. Гореть тебе в аду, дед Маккейн!
  74. Ronald Reagan Офлайн
    Ronald Reagan Сегодня, 13:02
    0
    Как много ненависти от комментаторов, которых даже на свете не было во время Вьетнамской войны и развала Союза. Мёртвого льва может пинать, даже осёл.
  75. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 13:02
    0
    Цитата: bobba94
    Маккейн был для нас серьезным противником, он был той щукой, которая не давала расслабиться некоторым нашим властным карасям.

    -------------------
    Маккейна не стоит считать таким уж большим врагом нашей власти. ТАСС даже соболезнования ему транслирует.
  76. Maksud Онлайн
    Maksud Сегодня, 13:34
    +1
    Земля ему стекловатой! Только вот его смерть ничего по сути и не меняет. Там таких оголтелых как собак нерезаных.
  77. Incvizitor Офлайн
    Incvizitor Сегодня, 13:36
    0
    Одно жаль, не застал он крах ФШИ при жизни lol
    Следующая клиторша...
  78. профессор Офлайн
    профессор Сегодня, 13:41
    -1
    Мои соболезнования родным и близким солдата.
    1. yehat Офлайн
      yehat Сегодня, 15:35
      0
      маккейн разве был солдатом? летчик - не солдат.
  79. Dzafdet Офлайн
    Dzafdet Сегодня, 14:07
    +1
    Наконец-то "проткнутая " откинула копыта. а ведь его предупреждали : не выступай против России... laughing
  80. andrey-ivanov Офлайн
    andrey-ivanov Сегодня, 14:27
    +1
    Сдох... Туда ему и дорога.
  81. 16112014nk Офлайн
    16112014nk Сегодня, 14:27
    +1
    Ну, наконец то !!! Хоть одна хороша новость из-за океана !
  82. Товарищ Офлайн
    Товарищ Сегодня, 14:28
    0
    Опять «Новичок» ?
    1. yehat Офлайн
      yehat Сегодня, 15:36
      0
      скорее, Старичок
  83. NF68 Онлайн
    NF68 Сегодня, 15:02
    0
    В мире стало на одного бесноватого меньше.
  84. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 15:05
    0
    Цитата: Ronald Reagan
    Как много ненависти от комментаторов, которых даже на свете не было во время Вьетнамской войны и развала Союза. Мёртвого льва может пинать, даже осёл.

    ----------------------
    Who is a lion? Governor McСain? Тоже мне нашли льва. Сыночка адмирала, которого устроили во флот по блату. Который чуть не сжёг авианосец Форрестол, который бездарно упал во вьетнамское болото. Предатель и сребролюбец, которому Аль-Багдади выразил благодарность за снабжение и помощь ИГИЛ оружием. Такого предателя вы называете львом? Пусть горит в аду эта сволочь Маккейн.
  85. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 15:07
    0
    Цитата: voyaka uh
    Морской летчик Джон Маккейн совершил 23 боевылета с палубы авианосца на штурмовике A-4 Skyhawk. На эти самолеты брали самых смелых и самых отчаянных летчиков.

    -----------------------
    Да, Лёша. А еще он братался со всякими отбросами и снабжал их оружием.
    1. voyaka uh Онлайн
      voyaka uh Сегодня, 15:46
      0
      Я же и написал, что он не отличался большим умом. smile
      Перечитайте мой первый пост.
      Но это не отнимает у него проявленную смелость в боевых действиях.
  86. ljoha_d Офлайн
    ljoha_d Сегодня, 15:33
    0
    Давно пора было сделать такой подарок миру, жалко что только сдох своей смертью и не мучился как те кому причинил вред он. ГОРИ !!!!!!!!!!!!!!
  87. bond7213 Онлайн
    bond7213 Сегодня, 15:47
    0
    Как замечательно ! drinks Жаль что его во Вьетнаме не пристрелили раньше ! fellow
  88. Морской Кот Онлайн
    Морской Кот Сегодня, 15:49
    0
    Господь прибрал, ну и ладушки. А вообще-то нужно было пораньше. drinks