Американский сенат распространяет сообщение о том, что в возрасте 81 года в США скончался Джон Маккейн. В офисе самого Маккейна эту информацию подтвердили, сообщив о том, что смерть наступила в том момент, когда рядом с ним находились члены его семьи, включая супругу.Маккейн в последнее время не появлялся в сенате, однако от его имени практически на постоянной основе публиковались комментарии к событиям внутренней и внешней (для США) повестки. В последнее для Маккейна время он комментировал контакты Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным, утверждая, что Трамп не должен вести никаких дел с российским лидером. Теперь Джона Маккейна нет, но его дело по ухудшению российско-американских отношений есть, кому продолжить. На данный момент сенаторов-русофобов в парламентских кругах Соединённых Штатов хватает. Один из примеров - близкий друг Маккейна Линдси Грэм, который является одним из авторов очередного пакета санкций в отношении РФ.Маккейн трёх дней не дожил до своего 82-летия. Он родился 29 августа 1936 года на территории американской авиабазы "Коко-Соло" в Панаме. Отец Маккейна - офицер ВМС США. Сам Маккейн решил пойти по стопам отца и в 1958 году окончил академию ВМС в Аннаполисе. В академии сохранились свидетельства о том, что при демонстрируемых успехах в спорте Джон Маккейн отличался вздорным характером и оказывался нередко замеченным в стычках и скандалах.26 октября 1967 года Джон Маккейн, управлявший военным самолётом, был сбит во Вьетнаме и оказался в плену. После освобождения Маккейн объявил, что его "жестоко пытали", однако вьетнамские свидетельства говорят о том, что Джон Маккейн содержался в весьма приемлемых условиях в отличие от других американских военнопленных. Причина в том, что отец Маккейна на тот момент занимал пост командующего Тихоокеанским флотом США, и вьетнамцы (северяне), как отмечалось, использовали содержание Маккейна и его последующую передачу Вашингтону в пропагандистских целях. Свои пропагандистские цели на Маккейне преследовали и власти США.В сенате США Маккейн находился с 1986 года, войдя в круг 80-летних обладателей сенаторской "корочки".Похороны Маккейна будут проведены на государственном уровне. Напомним, что при жизни он "запретил" Трампу посещать церемонию прощания с ним.