Разведка: Тысячи боевиков готовятся к атаке Хамы и Алеппо

Российское оборонное ведомство сообщает о том, что получены разведданные о подготовке боевиков к серии провокаций в освобождённых сирийской армией при поддержке ВКС РФ провинциях САР. В ходе специального брифинга глава российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Цыганков сообщил о том, что боевики нацелились на атаку провинций Алеппо и Хама.Российский генерал сообщает, что данные говорят о концентрации нескольких тысяч представителей бандформирований, которые, перегруппировавшись, готовятся начать наступление в указанных провинциях. По словам Алексея Цыганкова, в распоряжении боевиков различных террористических группировок, многие из которых Западом называются "умеренными" и "оппозиционными", находится тяжёлая техника, включая танки и БМП.Генерал сообщил, что основные силы террористов сосредотачиваются в районе Джизр эш-Шугур, где проводятся интенсивные тренировки. Алексей Цыганков добавляет, что боевики подвезли в этот район несколько ёмкостей с отравляющим веществом (хлором). Примечательно, что в Джизр эш-Шугуре вновь объявились "ранее эвакуированные из Сирии" представители так называемых "Белых касок". Как известно, если в каком-либо районе появляются эти получатели западной финансовой помощи, там и нужно ждать реальной провокации.По данным сирийской разведки, 8 емкостей с хлором находятся на одном из складов в городке Халлюз.Ранее в МИД России так же отметили, что не исключают масштабной провокации со стороны боевиков в Сирии с применением химического оружия, чтобы вызвать огонь так называемой американской коалиции по позициям сирийской правительственной армии. Ведь именно её боевики обычно и пытаются представить той силой, которая химоружие якобы применила "против мирных жителей".