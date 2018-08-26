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Разведка: Тысячи боевиков готовятся к атаке Хамы и Алеппо

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Российское оборонное ведомство сообщает о том, что получены разведданные о подготовке боевиков к серии провокаций в освобождённых сирийской армией при поддержке ВКС РФ провинциях САР. В ходе специального брифинга глава российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Цыганков сообщил о том, что боевики нацелились на атаку провинций Алеппо и Хама.

Российский генерал сообщает, что данные говорят о концентрации нескольких тысяч представителей бандформирований, которые, перегруппировавшись, готовятся начать наступление в указанных провинциях. По словам Алексея Цыганкова, в распоряжении боевиков различных террористических группировок, многие из которых Западом называются "умеренными" и "оппозиционными", находится тяжёлая техника, включая танки и БМП.




Генерал сообщил, что основные силы террористов сосредотачиваются в районе Джизр эш-Шугур, где проводятся интенсивные тренировки. Алексей Цыганков добавляет, что боевики подвезли в этот район несколько ёмкостей с отравляющим веществом (хлором). Примечательно, что в Джизр эш-Шугуре вновь объявились "ранее эвакуированные из Сирии" представители так называемых "Белых касок". Как известно, если в каком-либо районе появляются эти получатели западной финансовой помощи, там и нужно ждать реальной провокации.

По данным сирийской разведки, 8 емкостей с хлором находятся на одном из складов в городке Халлюз.

Ранее в МИД России так же отметили, что не исключают масштабной провокации со стороны боевиков в Сирии с применением химического оружия, чтобы вызвать огонь так называемой американской коалиции по позициям сирийской правительственной армии. Ведь именно её боевики обычно и пытаются представить той силой, которая химоружие якобы применила "против мирных жителей".
Использованы фотографии:
YouTube/NTV
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54 комментария
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  1. Spartanez300 Офлайн
    Spartanez300 Сегодня, 06:29
    +16
    Нанести массированный авианалет как вариант , упреждающий удар по местам скопления не помешал бы .
    1. Тот же ЛЕХА Офлайн
      Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:31
      0
      Вроде бы в Эс-сувейде игиловцы уже начали очередное масштабное наступление...опять идут кровопролитные бои.
      1. Spartanez300 Офлайн
        Spartanez300 Сегодня, 06:35
        +2
        Вопрос не по теме , подскажите где сейчас рейтинг смотреть .
    2. Dikson Офлайн
      Dikson Сегодня, 06:35
      +13
      Что вы, что вы! Нанесение упреждающих и предупреждающих авиаударов - это исключительно тактика Израиля.. Нам такое недозволено. Наше дело - соблюдать международное право и выполнять все положения Совбеза ООН.
      1. Spartanez300 Офлайн
        Spartanez300 Сегодня, 06:38
        +10
        Вот это и прискорбно , какая вообще может быть мораль и недозволенность при уничтожении террористов .
        1. Тот же ЛЕХА Офлайн
          Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:46
          +5
          какая вообще может быть мораль и недозволенность при уничтожении террористов


          Полагаю никакой...единственно что нельзя переходить грань человеческой морали ...нельзя например убивать женщин и детей если они находятся рядом с террористами.
          А в остальном наши ССО и ВКС ведут свои операции в Сирии против террористов полным ходом...
          много интересного узнаешь когда анализируешь сообщения из стана боевиков.
          Мы же из сообщений СМИ видим лишь малую толику того что там происходит...надеюсь впоследствии те кто там служит или работает расскажут нам когда нибудь обо всех деталях участия наших бойцов в СИРИИ.
      2. Ныробский Офлайн
        Ныробский Сегодня, 07:34
        +6
        Цитата: Dikson
        Что вы, что вы! Нанесение упреждающих и предупреждающих авиаударов - это исключительно тактика Израиля.. Нам такое недозволено. Наше дело - соблюдать международное право и выполнять все положения Совбеза ООН.

        Наверное именно поэтому наши уничтожили более 86 тыс. бородатых скаутов и вернули под контроль Дамаска 90% территории.
        1. Неандерталец Офлайн
          Неандерталец Сегодня, 07:43
          +7
          Неспроста США угрожают ракетным ударом ..Все то у них слажено смотрю ! Израиль тоже потом бомбанет..Не дают Сирии мирно жить ,хоть ЯО там размещай.. angry
          1. Николай Николаевич Онлайн
            Николай Николаевич Сегодня, 11:13
            +1
            Цитата: Неандерталец
            Неспроста США угрожают ракетным ударом ..

            Не угрожают, а наносят... Вот одно не понятно, нанесение ударов по территории Сирии (не по боевикам по Сирии) янками, ведь это же по сути объявление войны. Как это расценивается в мире? Все с ног на голову поставлено.
        2. Лелёк Офлайн
          Лелёк Сегодня, 13:09
          0
          Цитата: Ныробский
          Наверное именно поэтому наши уничтожили более 86 тыс. бородатых скаутов

          hi , Дмитрий.
          Слишком много их "скучковали" в Идлибе, хотя может быть это и удобно для массированного "кергуду", чтобы не распыляться на одиночек по пустыне. yes
    3. donavi49 Офлайн
      donavi49 Сегодня, 07:55
      0
      Там в местах скопления турецкие наблюдательные пункты. Султан Рэджеп вот неделю назад их Танками усилил.
      1. Ныробский Офлайн
        Ныробский Сегодня, 08:16
        +1
        Цитата: donavi49
        Там в местах скопления турецкие наблюдательные пункты. Султан Рэджеп вот неделю назад их Танками усилил.

        Пару дней назад в Москву прилетали шеф военной разведки Турции Хакан Фидан и министр обороны Хулуси Акар. Думается так, что за чашкой чая с нашими ребятами из мин.обороны они утрясли все вопросы по предстоящей операции по выколачиванию дури из бородатых находящихся в зоне "умиротворения".
  2. cariperpaint Офлайн
    cariperpaint Сегодня, 06:31
    +1
    Несколько тысяч? И наши открыто это говорят? Хм... Все веселее и веселее становится
    1. ЗВО Офлайн
      ЗВО Сегодня, 11:58
      0
      Цитата: cariperpaint
      Несколько тысяч? И наши открыто это говорят? Хм... Все веселее и веселее становится


      Я не вижу ни однолго поста от тех, кт о неделю назад мне доказывал, что все боевики (в т.ч. ДАИШ) разгромлены и 90% Сирии полностью под контролем Асада...
  3. Heterocapsa Офлайн
    Heterocapsa Сегодня, 06:45
    +3
    Пройдет лет 20 и в Сирии вырастет оппозиция которая при поддержке извне возьмет власть и сделает все чтобы перевернуть историю и в итоге мы опять окажемся оккупантами а наши дети будут сидеть на ВО и возмущаться , что наши ребята погибли зря.
    1. raw174 Онлайн
      raw174 Сегодня, 07:19
      +4
      Цитата: Heterocapsa
      сделает все чтобы перевернуть историю

      Наша с вами задача сохранить эту историю. Как вариант, сохранить историю сообщений на ВО wink как детей воспитаем и что им заложим, так они мыслить и будут!
      PS: а что по поводу повышения пенсионного возраста никто не возмущается? Просто в каждой теме это есть)))
      1. Ros 56 Офлайн
        Ros 56 Сегодня, 08:03
        -6
        А вы возмущаетесь тому, что идет дождь? Можете что угодно говорить, но повышение пенсионного возраста это печальная необходимость. Я не говорю плохо это или хорошо, это просто необходимость. Это моя личная точка зрения. Не надо на меня ругаться, у меня пенсия даже не дотягивает до средней и я не сын олигарха. А вот привести в чувство чиновников и депутатов по зарплатам и пенсиям, считаю надо напрямую увязать с повышением пенсионного возраста.
        1. raw174 Онлайн
          raw174 Сегодня, 08:42
          -7
          Цитата: Ros 56
          повышение пенсионного возраста это печальная необходимость

          Да. +
        2. сайгон Офлайн
          сайгон Сегодня, 09:50
          +13
          Ну а мнение большинства реформа пенсионная - попытка наглого ограбления граждан .
          Нет ни какой печальной необходимости в повышении возраста выхода на пенсию .
          Есть печальное правительство ни на что не годное , есть бессовестные депутаты из Едросов ., есть необходимость менять курс экономический .
          1. Ros 56 Офлайн
            Ros 56 Сегодня, 10:31
            -5
            Ваш коммент в стиле базарной торговки, вся аргументация которой заключается в громком голосе, а ты, а у тебя, а твой муж и т.д. Словом все на эмоциях, без единого проблеска мысли и аналитики. Увы, но вы не один такой, у кого эмоциональный порыв затмевает голос разума. Я тоже не в восторге от нашей власти и некоторых деятелей без суда и следствия поставил бы к стенке. Вопрос, а чем тогда мы будем отличаться от гопников? hi
            1. ЗВО Офлайн
              ЗВО Сегодня, 12:10
              +2
              Цитата: Ros 56
              Ваш коммент в стиле базарной торговки, вся аргументация которой заключается в громком голосе, а ты, а у тебя, а твой муж и т.д. Словом все на эмоциях, без единого проблеска мысли и аналитики. Увы, но вы не один такой, у кого эмоциональный порыв затмевает голос разума. Я тоже не в восторге от нашей власти и некоторых деятелей без суда и следствия поставил бы к стенке. Вопрос, а чем тогда мы будем отличаться от гопников? hi


              Думать надо головой в том числе и вам...

              Назовите мне специальности. в которых пенсионеры будут без ограничений работать?

              Назовите мне причины. по которым работодатель будет выбирать себе на работу именно пенсионера с кучей болячек и который будет половину времени проводить на больничном листе ?
              Перед молодым и здоровым парнем или девушкой?
              и множество других вопросов выбора...
              Знаете ли вы, что большинство именно "окологосударственных" предприятий имеют жесткую кадровую политику по изгнанию/недопущению людей возрастом свыше 54 лет к работе?
              Это внутренний термин "группа риска"...
              Водителей не берут, заставляют увольняться.
              И всех своих смежников, поставщиков и т.д. также к этому принуждают.
              Ибо в контрактах есть требование - работать по правилам заказчика.
              Мы, исполнители контрактов для всего нефтегазового сектора, не можем не соответсвовать их требованиям. ибо их СБ набранные из "бывших" до педантизма и маразма проверяют всех наших работников.

              Вот когда вы ответите на эти вопросы - вот тогда только можно заикаться о возможности роста пенсионного...
        3. мордвин 3 Офлайн
          мордвин 3 Сегодня, 10:58
          +4
          Цитата: Ros 56
          но повышение пенсионного возраста это печальная необходимость. Я не говорю плохо это или хорошо, это просто необходимость.

          Нету такой необходимости. Средний возраст мужиков в России - 64,7 лет.
          Цитата: Ros 56
          А вот привести в чувство чиновников и депутатов по зарплатам и пенсиям, считаю надо напрямую увязать с повышением пенсионного возраста.

          Вы ещё предложите им на прожиточный минимум пожить. Как говорил лысый депутат-коммунист Шандыбин, кресло депутата продают по цене 11 млн. долларов. Это ещё лет десять назад. Так что им зарплата и в одно место не упиралась.
          Цитата: Ros 56
          Я тоже не в восторге от нашей власти и некоторых деятелей без суда и следствия поставил бы к стенке. Вопрос, а чем тогда мы будем отличаться от гопников?

          С судом ставить. Вон, в Бельгии перехватили две тонны кокаина с логотипом Единой России на упаковке. И где там СК? Молчит.
          Ну, а по поводу статьи, нечего было их выпускать, всё, как в Чечне, сначала проход бармалеям, потом героическими усилиями бегают за ними с горки на горку.
      2. красноярск Офлайн
        красноярск Сегодня, 09:44
        +5
        Цитата: raw174

        PS: а что по поводу повышения пенсионного возраста никто не возмущается? Просто в каждой теме это есть)))

        Ну вот, кто про Сирию, а Равиль опять про пенсию, никак не уймется, болезный.
      3. Stas157 Офлайн
        Stas157 Сегодня, 09:56
        0
        Цитата: raw174
        а что по поводу повышения пенсионного возраста никто не возмущается? Просто в каждой теме это есть)))

        Цитата: Ros 56
        повышение пенсионного возраста это печальная необходимость. ... ... это просто необходимость.

        Цитата: raw174
        Да. +

        Ну, вот и поговорили два друга, обсудили пенсионную реформу. Правда не в профильной теме, зато без нытья и возмущения!
        1. Ros 56 Офлайн
          Ros 56 Сегодня, 10:48
          0
          Вы не совсем правы, посмотрите на минуса, стиль базарной торговки всегда будет присутствовать. Увы и ах, как говорит Якубович.
    2. Лелёк Офлайн
      Лелёк Сегодня, 13:16
      0
      Цитата: Heterocapsa
      Пройдет лет 20 и в Сирии вырастет оппозиция которая при поддержке извне возьмет власть и сделает все чтобы перевернуть историю

      hi
      "Пока Солнце взойдёт, роса очи выест". Думается, что мы в Сирии надолго и многое в плане Вами затронутого будет зависеть от умелой политики с нашей стороны. В Сирии наши (бесплатные) базы, а это в регионе БВ дорогого стоит. yes
  4. Dikson Офлайн
    Dikson Сегодня, 06:47
    +2
    В свете усиления группировки наших ВМС в Сирии , можно предположить размен ракетными ударами.. Американцы - по Асадовцам, Наши в ответ -по Джизр-эш-Шугур..
    1. Dikson Офлайн
      Dikson Сегодня, 07:38
      +3
      В ответ на минусы моему комменту - минусовщики, а вы что, не допускаете такого варианта развития событий? Обычный такой "шантаж" - если американцы решатся, то почему бы и не ответить по уже выявленным скоплениям противника? Ведь никто всерьёз не считает, что кто-то собирается наносить удары по американским носителям.. А вот по бармалеям - почему бы и нет...
    2. ROSS 42 Офлайн
      ROSS 42 Сегодня, 08:06
      +2
      Цитата: Dikson
      ... Американцы - по Асадовцам, Наши в ответ -по Джизр-эш-Шугур..

      Проводя военные операции по приглашению законного президента стоит уточнить полномочия группировки и объявить это во всеуслышание через ООН, предупредив тем самым "желающих погреть руки" на самом высоком уровне. Дальше нужны реальные практические ответы.
      Вы правы, что на территории Сирии есть много чего, куда можно нанести удар с высокой вероятностью уничтожения, и этим надо пользоваться без опаски на мнение мировых террористов, врагов и их союзников...
  5. askort154 Офлайн
    askort154 Сегодня, 06:50
    +5
    Их целый год свозили в Идлиб со всей Сирии. Непонятно, зачем ? Чего же теперь "махать руками".
    1. Тот же ЛЕХА Офлайн
      Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:58
      +1
      Их целый год свозили в Идлиб со всей Сирии. Непонятно, зачем ?

      Гуртом их всех легче уничтожать...что со временем и будет сделано.
      1. Heterocapsa Офлайн
        Heterocapsa Сегодня, 07:27
        -1
        Без озабочености новость как то не смотрится.
  6. parusnik Офлайн
    parusnik Сегодня, 07:01
    +4
    Не до рубленный лес, вырастает вновь...
    1. ROSS 42 Офлайн
      ROSS 42 Сегодня, 08:00
      +1
      Цитата: parusnik
      Не до рубленный лес, вырастает вновь...

      Суворов говорил: «Недорубленный лес опять вырастает - дело, вовремя не доконченное, надо начинать снова». (Недорубленный лѣсъ скоро выростаетъ — дѣло, во время не доконченное, надо начинать снова) yes
      А не до - это тоже самое, что "не до просака ли вам, как?"
  7. Strashila Офлайн
    Strashila Сегодня, 07:04
    -1
    Ждут тяжелую кавалерию в виде американской поддержки ударов по сирийской армии... только тогда в наступление.
  8. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 07:21
    +1
    Зная о том что боевики готовы к атакам и ничего не предпринемать в плане нанесения упреждающего по ним удара наводит на нехорошие мысли. ....
  9. IGOR GORDEEV Офлайн
    IGOR GORDEEV Сегодня, 07:29
    +2
    Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
    Зная о том что боевики готовы к атакам и ничего не предпринемать в плане нанесения упреждающего по ним удара наводит на нехорошие мысли. ....

    ...На нехорошие мысли или наши что то задумали. Ведь у меня и у вас в отличии от руководства страны и генштаба нет полной информации по Сирии.
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 08:00
      +3
      А кто мешает прямо сейчас нанести удар по месту дислокации этих боевиков? ??Опять политические игрища? ????
      1. IGOR GORDEEV Офлайн
        IGOR GORDEEV Сегодня, 08:56
        -1
        Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
        Опять политические игрища? ????

        Вот вы когда в шахматы играете и против вас умный противник, что делаете?
        1. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
          ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 09:02
          0
          А я вообще-то с дураками в шахматы никогда не играл, это все равно что играть в карты с шулером, у которого и карты в колоде вечно меченые!
          1. IGOR GORDEEV Офлайн
            IGOR GORDEEV Сегодня, 09:06
            +2
            Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
            А я вообще-то с дураками в шахматы никогда не играл, это все равно что играть в карты с шулером, у которого и карты в колоде вечно меченые!

            Шулер и дур*ак понятия разные. Первый как минимум не дур*ак, иначе не был бы шулером.
            1. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
              ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 10:32
              0
              Просто сейчас против нас пытается играть именно шулер с меченными картами! Мы же знаем, что они готовят два в одном -провокацию с "химическим оружием Асада " , и явно готовят наступление, но реакции именно сейчас, когда она очень нужна, нету! !!
  10. 1536 Офлайн
    1536 Сегодня, 07:54
    +1
    Атаки боевиков допустить ни в коем случае нельзя. В противном случае коалиция западных стран, поддерживающих террор на Ближнем Востоке, может начать бомбардировку Сирии.
  11. часовщик Офлайн
    часовщик Сегодня, 08:01
    0
    Это хорошо что кучкуются, а то хаваются по жилым кварталам и домам как тараканы, хорошо что бронетехнику подогнали, у России куча нового оружия, которое нужно тестировать в боевых условиях.
    Не исключаю даже тот момент что это американцы их толпой кидают в их последний и решительный бой, просто покрывать такую толпу становится америке все трудней и трудней.
    Я так же думаю что не зря Россия показала как уничтожает калибрами надводные цели, это была демонстрация рос. возможностей в ответ на удар с моря америкой. Думаю Путин знает уже как все будет. Все что сделали штаты за посление гды, принисло только огромные минусы самим штатам.
    1. Dikson Офлайн
      Dikson Сегодня, 08:37
      0
      Покрывать такую толпу Америке совсем не трудно.. - Штаты никуда не собираются уходить из Сирии .. Тем паче с тех районов , где идёт добыча и переработка нефти.. На остальную территорию им абсолютно наплевать.. Как и на это пушечное мясо.. Этих бармалеев передавят, - легко напечатать новых Гринбэков и набрать по всему миру новых отморозков.. Разрушьте Сирийскую нефтяную инфраструктуру, - и война в Сирии практически тут же закончится..
  12. Zomanus Офлайн
    Zomanus Сегодня, 08:11
    +3
    Есть повод для массированного налета нашей авиации.
    И что бы там камня на камне не осталось.
  13. _Kotegpushisteg_ Офлайн
    _Kotegpushisteg_ Сегодня, 08:38
    +2
    метод борьбы с террористами четко отработан!остается найти побольше автобусов и ненужную пока провинцию на карте
    1. donavi49 Офлайн
      donavi49 Сегодня, 09:41
      +1
      Да. Но с Идлибом проблема - это последняя провинция. Некуда автобусами увозить. Только в Турцию.

      Ибо Курдяки - с Идлибскими бабахами поступят похлеще всяких запрещенных видео от запрещенного ИГ.
  14. sergejivan Офлайн
    sergejivan Сегодня, 08:49
    0
    Эх,пустить бы их всех на фарш разом,сколько бы проблем решили...
  15. alta Офлайн
    alta Сегодня, 11:29
    0
    Цитата: Dikson
    Что вы, что вы! Нанесение упреждающих и предупреждающих авиаударов - это исключительно тактика Израиля.. Нам такое недозволено. Наше дело - соблюдать международное право и выполнять все положения Совбеза ООН.

    Увы, экономические санкции против России со стороны мирового сообщества: Евросоюза, США, Канады..... - это результат, видимо, нарушения международного права в отношении Украины.
    1. Dikson Офлайн
      Dikson Сегодня, 12:11
      0
      А что насчёт Голан? Там всё в порядке с международными правами? А периодические авианалёты на соседнее суверенное государство - это как соотносится с международными правами? Мне лично импонирует такая жесткая позиция Израиля - что-то прилетело - тут же жесткий ответ.. В нынешнем мире всем основным игрокам давно уже плевать на мнение бесхребетной ООН.. Это всего лишь затасканная ширмочка, которой прикрывают интересы гигантских корпораций.. Экономические санкции, какие бы они ни были, это совсем не крылатые ракеты, падающие на города суверенного государства..согласитесь, разница есть.. даже две большие разницы, как говорят в Одессе..
    2. asv363 Онлайн
      asv363 Сегодня, 12:26
      0
      Цитата: alta
      Увы, экономические санкции против России со стороны мирового сообщества: Евросоюза, США, Канады..... - это результат, видимо, нарушения международного права в отношении Украины.

      А как насчёт аннексии Голанских высот, там международное право соблюдено полностью?
      1. alta Офлайн
        alta Сегодня, 14:25
        0
        Какое право, кто сильнее тот и правит ....
  16. bratchanin3 Офлайн
    bratchanin3 Сегодня, 11:45
    0
    Со всей сирийской пустыни свозили "бармалеев" в Идлиб и что, они будут сидеть и лузгать семечки? Естественно, что будут готовиться к войне, а Россия должна быть готова к их уничтожению и реакции американцев на их уничтожение. Это такая война в современном мире!