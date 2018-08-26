10 лет независимости Абхазии и РЮО. ЛДНР на очереди?

Ровно 10 лет назад - 26 августа 2008 года - Российская Федерация официально признала независимость двух республик - Южной Осетии и Абхазии, которые до этого де-юре входили в состав Грузии. Признание независимости республик состоялось после агрессии грузинских войск в отношении Цхинвала.Приказ к началу кровавой операции, в результате которой погибли не только жители Республики Южная Осетия, но и российские миротворцы, был отдан лично тогдашним грузинским президентом Михаилом Саакашвили. Напомним, что произошло это в день (а точнее в ночь) открытия Олимпийских игр в Пекине 8 августа 2008 года.Как в последствии признавался сам Саакашвили, он ожидал, что его "порыв" поддержат натовские военнослужащие. При этом Саакашвили недвусмысленно дал понять, что приказ на начало военных действий в РЮО был поддержан в Вашингтоне. Но, как известно, натовские "друзья" Саакашвили в военном плане не помогли, но при этом развязали полномасштабную информационную войну против России, на большинстве телеканалов обвиняя именно Россию в том, что якобы она начала боевые действия первой. Сформированная комиссия потом установила тот факт, что обстрел территории РЮО начала именно грузинская армия по приказу упомянутого Саакашвили. И Саакашвили до сих пор не понёс заслуженного уголовного наказания.В складывавшихся на тот момент условиях российское руководство пошло на такой шаг, как признание независимости двух республик. При этом отправной точкой для Москвы стали результаты референдумов, проведённых Цхинвалом и Сухумом. На тех плебисцитах большинство жителей РЮО и Абхазии высказались за свою независимость. Так, на референдуме в Южной Осетии 99% граждан высказались за суверенный статус. Референдум в Абхазии проводился в 1999 году, и тогда за отделение от Грузии проголосовали 97,5% жителей республики.Сегодня по всей территории двух республики пройдут праздничные мероприятия по случаю 10-летия независимости.