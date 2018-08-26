10 лет независимости Абхазии и РЮО. ЛДНР на очереди?
Ровно 10 лет назад - 26 августа 2008 года - Российская Федерация официально признала независимость двух республик - Южной Осетии и Абхазии, которые до этого де-юре входили в состав Грузии. Признание независимости республик состоялось после агрессии грузинских войск в отношении Цхинвала.
Приказ к началу кровавой операции, в результате которой погибли не только жители Республики Южная Осетия, но и российские миротворцы, был отдан лично тогдашним грузинским президентом Михаилом Саакашвили. Напомним, что произошло это в день (а точнее в ночь) открытия Олимпийских игр в Пекине 8 августа 2008 года.
Как в последствии признавался сам Саакашвили, он ожидал, что его "порыв" поддержат натовские военнослужащие. При этом Саакашвили недвусмысленно дал понять, что приказ на начало военных действий в РЮО был поддержан в Вашингтоне. Но, как известно, натовские "друзья" Саакашвили в военном плане не помогли, но при этом развязали полномасштабную информационную войну против России, на большинстве телеканалов обвиняя именно Россию в том, что якобы она начала боевые действия первой. Сформированная комиссия потом установила тот факт, что обстрел территории РЮО начала именно грузинская армия по приказу упомянутого Саакашвили. И Саакашвили до сих пор не понёс заслуженного уголовного наказания.
В складывавшихся на тот момент условиях российское руководство пошло на такой шаг, как признание независимости двух республик. При этом отправной точкой для Москвы стали результаты референдумов, проведённых Цхинвалом и Сухумом. На тех плебисцитах большинство жителей РЮО и Абхазии высказались за свою независимость. Так, на референдуме в Южной Осетии 99% граждан высказались за суверенный статус. Референдум в Абхазии проводился в 1999 году, и тогда за отделение от Грузии проголосовали 97,5% жителей республики.
Сегодня по всей территории двух республики пройдут праздничные мероприятия по случаю 10-летия независимости.
Приказ к началу кровавой операции, в результате которой погибли не только жители Республики Южная Осетия, но и российские миротворцы, был отдан лично тогдашним грузинским президентом Михаилом Саакашвили. Напомним, что произошло это в день (а точнее в ночь) открытия Олимпийских игр в Пекине 8 августа 2008 года.
Как в последствии признавался сам Саакашвили, он ожидал, что его "порыв" поддержат натовские военнослужащие. При этом Саакашвили недвусмысленно дал понять, что приказ на начало военных действий в РЮО был поддержан в Вашингтоне. Но, как известно, натовские "друзья" Саакашвили в военном плане не помогли, но при этом развязали полномасштабную информационную войну против России, на большинстве телеканалов обвиняя именно Россию в том, что якобы она начала боевые действия первой. Сформированная комиссия потом установила тот факт, что обстрел территории РЮО начала именно грузинская армия по приказу упомянутого Саакашвили. И Саакашвили до сих пор не понёс заслуженного уголовного наказания.
В складывавшихся на тот момент условиях российское руководство пошло на такой шаг, как признание независимости двух республик. При этом отправной точкой для Москвы стали результаты референдумов, проведённых Цхинвалом и Сухумом. На тех плебисцитах большинство жителей РЮО и Абхазии высказались за свою независимость. Так, на референдуме в Южной Осетии 99% граждан высказались за суверенный статус. Референдум в Абхазии проводился в 1999 году, и тогда за отделение от Грузии проголосовали 97,5% жителей республики.
Сегодня по всей территории двух республики пройдут праздничные мероприятия по случаю 10-летия независимости.
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