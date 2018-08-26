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10 лет независимости Абхазии и РЮО. ЛДНР на очереди?

68
Ровно 10 лет назад - 26 августа 2008 года - Российская Федерация официально признала независимость двух республик - Южной Осетии и Абхазии, которые до этого де-юре входили в состав Грузии. Признание независимости республик состоялось после агрессии грузинских войск в отношении Цхинвала.



Приказ к началу кровавой операции, в результате которой погибли не только жители Республики Южная Осетия, но и российские миротворцы, был отдан лично тогдашним грузинским президентом Михаилом Саакашвили. Напомним, что произошло это в день (а точнее в ночь) открытия Олимпийских игр в Пекине 8 августа 2008 года.


Как в последствии признавался сам Саакашвили, он ожидал, что его "порыв" поддержат натовские военнослужащие. При этом Саакашвили недвусмысленно дал понять, что приказ на начало военных действий в РЮО был поддержан в Вашингтоне. Но, как известно, натовские "друзья" Саакашвили в военном плане не помогли, но при этом развязали полномасштабную информационную войну против России, на большинстве телеканалов обвиняя именно Россию в том, что якобы она начала боевые действия первой. Сформированная комиссия потом установила тот факт, что обстрел территории РЮО начала именно грузинская армия по приказу упомянутого Саакашвили. И Саакашвили до сих пор не понёс заслуженного уголовного наказания.

В складывавшихся на тот момент условиях российское руководство пошло на такой шаг, как признание независимости двух республик. При этом отправной точкой для Москвы стали результаты референдумов, проведённых Цхинвалом и Сухумом. На тех плебисцитах большинство жителей РЮО и Абхазии высказались за свою независимость. Так, на референдуме в Южной Осетии 99% граждан высказались за суверенный статус. Референдум в Абхазии проводился в 1999 году, и тогда за отделение от Грузии проголосовали 97,5% жителей республики.

Сегодня по всей территории двух республики пройдут праздничные мероприятия по случаю 10-летия независимости.
Использованы фотографии:
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68 комментариев
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  1. 1536 Офлайн
    1536 Сегодня, 07:25
    +6
    Жизнь показала, что признание республик нашей страной было правильным решением.
    Жаль только, что сегодняшнее празднование несколько подгадили немцы, послав на Кавказ на экскурсию свою главную ненавистницу России, которая выступает в роли так называемого канцлера (и перепутала, видимо, год, в котором живет). И ведь никто даже не знает, почему она так ненавидит нашу страну и наш народ. Папа был пастором в ГДР(!), а не служил в горной дивизии СС "Эдельвейс", никто его с перевала не сбрасывал... Откуда ненависть, Зин? Уж не оттуда ли, что рано, очень рано, покинули наши войска Германию?
    1. 210окв Офлайн
      210окв Сегодня, 07:37
      +7
      Откуда ненависть?Скорее всего холуйство-это будет вернее.
      1. Чеширский Онлайн
        Чеширский Сегодня, 09:53
        +2
        Плохо другое - по аналогии с грузией после рыпания диких на ЛДНР не дойдя немного до Киева повернем назад. А потом и извиниться предложат либерасты типа ахеджаковой. am
        Дежавю...
        1. KLV2018 Офлайн
          KLV2018 Сегодня, 10:07
          -6
          Цитата: Чеширский
          Плохо другое - по аналогии с грузией после рыпания диких на ЛДНР не дойдя немного до Киева повернем назад. А потом и извиниться предложат либерасты типа ахеджаковой. am
          Дежавю...

          вы лично до Киева пойдёте? боевой диван подготовили?
          1. Чеширский Онлайн
            Чеширский Сегодня, 10:12
            +3
            Внедорожные колесики прикрутил, фаркоп варю. С чем агрессия связана, и с какой целью интересуетесь? По возможности без соплей и оскорблений, отмазки типа "достали диванные патриоты" не принимаю.
            1. KLV2018 Офлайн
              KLV2018 Сегодня, 10:19
              -3
              Цитата: Чеширский
              Внедорожные колесики прикрутил, фаркоп варю. С чем агрессия связана, и с какой целью интересуетесь? По возможности без соплей и оскорблений, отмазки типа "достали диванные патриоты" не принимаю.

              не нравится пустое УРЯканье.
              1. Чеширский Онлайн
                Чеширский Сегодня, 10:24
                +5
                Мы русские Ура кричим в атаке - привычка такая. Когда закричим, тогда и пугайся. Вас там в Киеве еще пальцем не тронули, а уже страшновато? Не нравится.
                1. KLV2018 Офлайн
                  KLV2018 Сегодня, 10:26
                  -5
                  Цитата: Чеширский
                  Мы русские Ура кричим в атаке - привычка такая. Когда закричим, тогда и пугайся. Вас там в Киеве еще пальцем не тронули, а уже страшновато? Не нравится.

                  что же выдо сих пор не на Донбассе ? или к Вагнеру не запишитесь ?
                  будете кричать УРА сколько захотите.
                  1. Чеширский Онлайн
                    Чеширский Сегодня, 10:28
                    +4
                    Не интересно мне с тобой ну ни разу. Думал ум есть, да видно ошибся. Бывай.
                    1. KLV2018 Офлайн
                      KLV2018 Сегодня, 10:30
                      -4
                      Цитата: Чеширский
                      Не интересно мне с тобой ну ни разу. Думал ум есть, да видно ошибся. Бывай.

                      тыкать не стоит. диванных побед вам. и громче УРА кричите, когда к холодильнику пойдёте.
                      1. Дормидонт2 Офлайн
                        Дормидонт2 Сегодня, 12:15
                        0
                        нам идти не надо, стоит двум Калибрам упасть на Раду, сами бандеры сдадутся
          2. kutuz Офлайн
            kutuz Сегодня, 11:54
            -3
            Он до Киева обделается раз 10.
            1. Чеширский Онлайн
              Чеширский Сегодня, 12:03
              0
              Одиннадцать, да и сейчас сижу в луже. В интернете да анонимно все такие храбрые, а как за гланды возьмешь...
              1. Piramidon Офлайн
                Piramidon Сегодня, 13:18
                +1
                Цитата: Чеширский
                В интернете да анонимно все такие храбрые

                Ну, это по вашим постам заметно. Храбрые призывы (анонимные) к наступлению на Киев легко выдавать, зная, что с дивана вас никто не выдернет.
    2. Лелёк Офлайн
      Лелёк Сегодня, 12:38
      0
      Цитата: 1536
      И ведь никто даже не знает, почему она так ненавидит нашу страну и наш народ.
      hi , Евгений.
      Как это не знает? За умыкнутый красноармейцем у девочки Ангелы велосипед. bully Сама бабулька-канцлерин об этом поведала. Что же касаемо её визита в Джорджию-2, то никаких видимых дивидендов этой "державе" он не принесёт. Главное на что рассчитывали "робкие грузины" - спонсорское вливание, но вливать-то не во что. yes
  2. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 07:28
    +1
    Дело в политике -нашим либерам от власти ЛДНР нужна как политическая карта, для торгов с евросоюзом и сша !Сказал же один рукаводитель России что Донбасс это территория укроины, а кто думает иначе, тот неумный человек, забыв при этом что его любимая укроина в которую он вбухал 410 миллиардов Россией заработанных долларов, это вообще то в основном именно Российские земли, которые он как гарант целостности именно России обязан "вернуть домой "!!!
  3. Heterocapsa Офлайн
    Heterocapsa Сегодня, 07:30
    +5
    Признания в близжайшем будущем не будет.
    1. Лелёк Офлайн
      Лелёк Сегодня, 12:51
      0
      Цитата: Heterocapsa
      Признания в близжайшем будущем не будет.

      hi
      В БЛИЖАЙШЕМ - да, а надо бы. Но, ИМХО, до перевыборов в Руине этого не произойдёт, т.к. в противном случае у Вальцмана появится инструмент - объявление военного положения и, соответственно, отмены выборов и продление своего правления. Как-то так. yes
  4. Неандерталец Офлайн
    Неандерталец Сегодня, 07:38
    +11
    Пора бы уже признать ЛДНР...Украину по любому дробить нужно,слишком много с ней хлопот для России!
    А потом частями присоединять ..
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 07:49
      +1
      Сейчас сайтовые либеры вас за правду заминусуют (я вам поставил плюс+++++ hi ибо полностью в данном случае с вашей позицией согласен )!!! hi
      1. raw174 Онлайн
        raw174 Сегодня, 08:08
        +1
        В одной теме мы Ноем по поводу курсов валют и санкциям, в другой хотим усугубить... Может тогда уже Киев взять?
        1. cariperpaint Офлайн
          cariperpaint Сегодня, 08:17
          +1
          А это у них не связанно. Нет смысла даже указывать на подобные расхождения)
        2. Stas157 Офлайн
          Stas157 Сегодня, 08:47
          0
          Цитата: raw174
          В одной теме мы Ноем по поводу курсов валют

          А вас похоже целиком устраивает вечно падающий рубль? Вы не агент США случаем?)) А к пенсионной реформе вы как относитесь? Тоже одобряете?
          Цитата: raw174
          в другой хотим усугубить... Может тогда уже Киев взять?

          Что усугубить вы хотите? Не понял! (Может пригубить вы хотели?) Куда же дальше усугублять и без того подвешенное положение ЛНДР? Ни войны, ни мира(а местные утверждают, что до сих пор идет война и гибнут люди!). Ни развития экономики. Не признаная, серая территория, которая влачет жалкое существование. Перспективы совершенно туманны. Россия не планирует ни признавать, ни включать в свой состав. Что дальше? Зачем все это надо было, у кого то есть ответ? Неужели их истинная роль - быть заложниками Минского сговора и быть всего лишь рычагом давления России в споре с Западом за Украину?
          1. raw174 Онлайн
            raw174 Сегодня, 09:04
            0
            Цитата: Stas157
            А вас похоже целиком устраивает вечно падающий рубль? Вы не агент США случаем?)) А к пенсионной реформе вы как относитесь? Тоже одобряете?

            Опять за меня всё додумали. Я лишь сказал что тем кто радеет за признание ЛДНР, не стоит ныть по поводу экономических последствий, которые наступят. И снова ПЕНСИЯ))) я не рад реформе, но я осознают её необходимость и вижу обоснованность.
            1. Stas157 Офлайн
              Stas157 Сегодня, 09:14
              0
              Цитата: raw174
              Опять за меня всё додумали.

              Почему "опять"? У меня вообще то это первый комментарий на ваши сообщения, поэтому нет никаких "опять".
              Цитата: raw174
              Я лишь сказал что тем кто радеет за признание ЛДНР, не стоит ныть по поводу экономических последствий, которые наступят.

              А они уже наступили! Когда дали отбой проекту Новороссия и Русской Весне, наши верхи надеялись, что Запад спустит ситуацию на тормозах, как это было с Грузией. Просчитались.

              Цитата: raw174
              ПЕНСИЯ))) я не рад реформе, но я осознают её необходимость и вижу обоснованность.

              Без комментариев.
              1. raw174 Онлайн
                raw174 Сегодня, 09:19
                0
                Про опять, это не к Вам конкретно, так часто бывает... А по теме, запад ещё не надавил по максимуму, нам дали время раскачку и обдумие, признали бы ЛДНР, шутки кончились бы в 2014...
                1. Stas157 Офлайн
                  Stas157 Сегодня, 09:26
                  0
                  Цитата: raw174
                  запад ещё не надавил по максимуму, нам дали время раскачку и обдумие, признали бы ЛДНР, шутки кончились бы в 2014...

                  Войну бы начал? Если бы разделили Украину хотя бы по Юго-Востоку и признали(или включили), то было бы ровно тоже самое. А так, вся Украина, за исключением Крыма и Донбасса, осталась в сфере Западного влияния.
                  1. raw174 Онлайн
                    raw174 Сегодня, 09:36
                    0
                    Ввёл бы жёсткие санкции, не стали бы двигатели для ракет покупать и приехал бы наш космос... Жёстко надавил бы на своих подчиненных и никто нам ничего не продалбы, высокотехнологичного... Опять же деньги и активы наши за бугром...
                  2. Stas157 Офлайн
                    Stas157 Сегодня, 09:48
                    +1
                    Цитата: raw174
                    не стали бы двигатели для ракет покупать и приехал бы наш космос...

                    Так это американцам надо больше бояться, то что Россия может двигатели для их ракет не продать, и американских пассажиров на МКС не взять.
                    1. raw174 Онлайн
                      raw174 Сегодня, 10:30
                      0
                      Они свои сделают, просто сейчас им так дешевле, но денег у них хватит. Или думаете что они там все тупые и ничего не смогут изобрести? Ну-ну... Не нужно недооценивать америкосов...
            2. asiat_61 Офлайн
              asiat_61 Сегодня, 11:05
              +1
              ПЕНСИЯ))) я не рад реформе, но я осознают её необходимость и вижу обоснованность......Обоснуйте обоснованность. Отмазки типа повышения пенсий не принимаются, в виду их убогости.
            3. Eragon Офлайн
              Eragon Сегодня, 11:05
              0
              И снова ПЕНСИЯ))) я не рад реформе, но я осознают её необходимость и вижу обоснованность.

              У нас тоже повысили пенсионный возраст. И я тоже не понимаю этого вселенского плача. Объясню почему. Для конкретного человека плохая зарплата намного выше хорошей пенсии. Это ненормально, когда человека "ушли" на пенсию, у него есть ещё и здоровье, и силы, и желание выполнять свою работу, ан нет, вот тебе "заслуженные" 150$, вместо заработанных 500$ ( реальные пенсия и зарплата электромеханика связи) и живи " полной жизнью". И приходится идти подрабатывать кочегаром, сторожем, дворником... Вот уважили, блин. А если здоровья нет, один чёрт работать не будешь - по инвалидности уйдёшь. И ещё заметил у многих: пока человек работает, он "живчик", пошёл на пенсию - через 3-5 лет руина, некторые менее чем через год.
              1. Леший1975 Офлайн
                Леший1975 Сегодня, 12:22
                +1
                Цитата: Eragon
                Для конкретного человека плохая зарплата намного выше хорошей пенсии. Это ненормально, когда человека "ушли" на пенсию

                А никто и сейчас не запрещает работать, выйдя на пенсию. Но при этом получать и пенсию и з/п. И более менее достойно жить. Так что не надо эту глупость задвигать. И вряд ли кто Вас на тяжёлой работе будет до 65 держать, сами сбежите, вот только куда? Ну да это все уже тысячу раз разжёвано.
                1. Eragon Офлайн
                  Eragon Сегодня, 15:14
                  0
                  А никто и сейчас не запрещает работать, выйдя на пенсию.

                  Если в России реально можно находясь на пенсии работать на прежней должности, то я искренне завидую. В Беларуси такое право тоже декларировано, но в реальности, время пришло - пшёл вон. И плевать на всё. Нет, директора, администрация и иже с ними спокойно и дальше сидят в своих креслах, но, ведь, не о них речь.
          2. Silvestr Офлайн
            Silvestr Сегодня, 09:38
            +1
            Цитата: Stas157
            Зачем все это надо было, у кого то есть ответ?

            ответ
            Цитата: Stas157
            быть заложниками Минского сговора и быть всего лишь рычагом давления России в споре с Западом за Украину?

            все точно.
          3. cariperpaint Офлайн
            cariperpaint Сегодня, 09:39
            +3
            Он говорит о том что потом еще сильнее гайки закрутят и вы о баксе по 67 рублей с теплотой и ностальгией вспоминать будете. Это шахматы а не в чапая играть сшибая пальчиком фигуры с доски. Если вы не обратили внимание,то плющить нас начали как раз с того времени как случился Крым и Донбас. И вся страна в том или ином виде попала под раздачу. Радует то,что большинство это понимает,и соглашается это перетерпеть ради этих людей. Вы считаете что признание этих республик остановит это? Я вот в корне не согласен. После этого нам просто придется сделать то что от нас добиваются. Вписаться в войну реально. А это уже потом не остановить.
            1. Комментарий был удален.
            2. naidas Офлайн
              naidas Сегодня, 11:52
              +1
              Санкции запада известны России со времен Ивана Грозного.
              Так что исторически запад будет искать способы сдерживания России.
            3. Леший1975 Офлайн
              Леший1975 Сегодня, 12:47
              +1
              Цитата: cariperpaint
              то что от нас добиваются. Вписаться в войну реально

              Это как, реально? Сейчас по нарошку чтоли людей на Донбасе убивают?
        3. Silvestr Офлайн
          Silvestr Сегодня, 09:35
          -2
          Цитата: raw174
          Может тогда уже Киев взять?

          зачем?
          что с этим делать?
          Поставил +
        4. Лелёк Офлайн
          Лелёк Сегодня, 13:00
          0
          Цитата: raw174
          +1
          В одной теме мы Ноем по поводу курсов валют и санкциям

          hi
          Не ноем, нет. РФ ведёт осторожную и (ИМХО) правильную валютную политику - отвязку от доллара. То же самое проводят уже многие страны, что крайне бесит штатовских и бильдербергских толстосумов - ситуация-то не шуточная.
      2. KLV2018 Офлайн
        KLV2018 Сегодня, 10:09
        +1
        Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
        Сейчас сайтовые либеры вас за правду заминусуют (я вам поставил плюс+++++ hi ибо полностью в данном случае с вашей позицией согласен )!!! hi

        а вы здесь для плюсиков ?
    2. ДЕДПИХТО Онлайн
      ДЕДПИХТО Сегодня, 07:54
      +2
      Признать конечно давно пора и присоединить,но нужно-ли это властьимущим. За Крым они получили пинка от англосаксонского клуба, куда стремились на правах равных со своей глобализацией. Теперь похоже и не рады,занимаясь только ,,сожалениями,, в ответ на оплеухи,в надежде на то,что клуб сменит гнев на милость.
      1. Чичиков Офлайн
        Чичиков Сегодня, 10:06
        0
        Что предписал Господь, то и получишь ты
        Гони из сердца прочь напрасные мечты
        Омар Хайям
        Но, мы все еще верим и надеемся!
        1. ДЕДПИХТО Онлайн
          ДЕДПИХТО Сегодня, 10:16
          0
          Чего еще остается доморощенному буржуинству,кроме как плакать и надеятся- без дешевых западных кредитов они нежизнеспособны...как и привластные неоэкономисты в полной прострации,их такому обороту не учили.
  5. федоров Офлайн
    федоров Сегодня, 07:50
    +4
    Да никогда уже ЛДНР не будут в составе Украины. После развороченных многоэтажек и погибшего мирного населения, там у детей даже ненависть к Украине в крови.
    Другое дело как эту вакханалию остановить. Тогда и можно будет подумать о признании.
    Уконтрапопить Пароша,Авакова,Турчинова,Юлю...? ( я бы хотел в мечтах ) -Вариант, но придут другие такие же.
    1. raw174 Онлайн
      raw174 Сегодня, 08:14
      +3
      Власть сменится, во всех грехах обвинят нынешних, объявят о дружбе и вспоминать будут только тогда, когда выгодно.
      1. федоров Офлайн
        федоров Сегодня, 10:08
        +2
        Власть сменится , что б вабло грести, в том числе и на войне с бурятами,хотя мало кто знает где они живут. Сейчас с начальных классов детям вбивают в головы - Россия агрессор.Специально в приказном порядке вызывают в школы АТОшников, что б те рассказали как они героически защищали Украину, и те приходят, беря с собой патроны,штык ножи,броники..железки с крестами - типа медаль.. А молодежь на уровне 15-17 лет вообще мало чем интересуется, истории не знают и не хотят, главное " се,к,.с и рок-н-ролл " и последний Айфон. Тупые как португальская пробка
        Так что если и власть и поменяется, курс прежний сохранится.
    2. Silvestr Офлайн
      Silvestr Сегодня, 09:40
      -1
      Цитата: федоров
      Да никогда уже ЛДНР не будут в составе Украины

      я полагаю, что никогда не будут они и в составе России
      1. Улиточник N9 Офлайн
        Улиточник N9 Сегодня, 10:41
        0
        Согласен. Время упущено. Ну и кроме того, Меркель не зря по Кавказу забегала- -думаю, что скоро мы увидим "миротворцев" ЕС на Украине и в...Абхазии и Южной Осетии. Еще раньше грызуны просили ввести миротворцев туда, но местные были против, типа только русским доверяем. Сейчас, похоже наметился "прорыв" в этом вопросе с Путиным-похоже Меркельша с ним договорилась о чем-то таком на Украине, и наверное, она теперь, хочет решить вопрос в "комплексе"-типа если на Украине можно, то почему нельзя в Грузии... winked
        1. Silvestr Офлайн
          Silvestr Сегодня, 11:30
          +1
          Цитата: Улиточник N9
          наметился "прорыв"

          пружина сжалась, распрямиться ей не дает рост экономики в 0%. Даже Нибибулина констатировала- прогресса не будет. Собственная позиция дорого стоит, а "денег нет". Как бы не хотелось минусальщикам, но боюсь, что будет как я считаю. Да и Путин выступает за ЛДНР в составе Украины. Главная задача нашей элиты- вписаться в мировой клуб богатых и сохранить заработанное. Как только компромисс в этом будет достигнут- пойдет сдача и ЛДНР.
          Экономически и полтически не выгодно присоединять ЛДНР к России, а вот они в составе Украины- последняя возможность сменить вектор движения ее. Но не факт и это. Поживем-увидим
  6. Тот же ЛЕХА Офлайн
    Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:55
    +6
    Поздравляю абхазов и осетинов с праздником...они наконец то смогли реально получить независимость от геноцида грузинских властей и теперь сами определяют как им жить... что может быть лучше этого.
    Что касается ЛДНР тут проблема посложнее будет ...с одной стороны Кремль не хочет обострения отношения с Западом признавая независимость ЛДНР с другой нельзя допустить геноцида местного населения не признающего бандеровскую власть в Киеве...
    удивляюсь зачем в Кремле поторопились с признанием этой власти после Майдана и свержения законного правительства насильственным путем ...глупо...куда спешили what .
    Сейчас ситуация в подвешенном состоянии и не имеет мгновенного решения...пройдут долгие годы пока народ ЛДНР обретет долгожданный мир и защиту от геноцида бандеровцев .
    1. raw174 Онлайн
      raw174 Сегодня, 08:17
      +1
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      удивляюсь зачем в Кремле поторопились с признанием этой власти после Майдана и свержения законного правительства насильственным путем

      Чтобы не возникло проблем с транзитом газа, бизнес и договоры нужны, если власть не признать, с кем договариваться о поставках и транзите?
      1. Тот же ЛЕХА Офлайн
        Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:30
        0
        Чтобы не возникло проблем с транзитом газа, бизнес и договоры нужны, если власть не признать, с кем договариваться о поставках и транзите?


        Все так...но как видим договариваться с бандеровцами это все равно что наступать на свою мозоль.
        1. raw174 Онлайн
          raw174 Сегодня, 08:35
          +2
          Ну как же, газ то в Европу идёт...
          1. Тот же ЛЕХА Офлайн
            Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:04
            0
            Ну как же, газ то в Европу идёт...
            идет ...еще как идет ...майданутые даже штрафы пытаются содрать с Газпрома за недостаточные объемы транзита... наша страна своими же руками поддерживает античеловечный режим бандеровцев...полнейший абсурд тут получается.
            На Украине полностью русофобский режим и он держится на плаву в том числе за счет прокачки нашего газа...Газпром доволен...госбюджет России доволен ...Порошенко доволен...только вот обстрелы и убийства русского населения в Донбассе и ЛНР продолжаются...деньги как говориться не пахнут.
            Верно говорят ...благими намерениями устлана дорога в Ад.
            1. raw174 Онлайн
              raw174 Сегодня, 09:14
              0
              Вот и ездит Путин в Берлин, доказывает фрау необходимость альтернативы, работа идёт идавно. Не только Вы понимаете очевидное wink
            2. cariperpaint Офлайн
              cariperpaint Сегодня, 09:30
              +2
              Транзит перекрывать невозможно. Покупатели то не Украина. Контракты все прописанны. Вы его перекройте,вам такие счета выставят что глаза на лоб вылезут.
      2. красноярск Офлайн
        красноярск Сегодня, 09:20
        +1
        Цитата: raw174
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        удивляюсь зачем в Кремле поторопились с признанием этой власти после Майдана и свержения законного правительства насильственным путем

        Чтобы не возникло проблем с транзитом газа, бизнес и договоры нужны, если власть не признать, с кем договариваться о поставках и транзите?

        Можно подумать, что только Россия заинтересована в поставках газа в Европу. Европа в не меньшей мере тоже в этом заинтересована. Поэтому Европа сама договорилась бы с поросем, непризнанным Россией. И порося никуда не делось бы.
        1. raw174 Онлайн
          raw174 Сегодня, 09:24
          +1
          Нам нужнее. Европа купит газ у скандинавов и США, пусть дороже, но деньги у них есть. Наша же экономика провалиться без экспорта...
        2. Silvestr Офлайн
          Silvestr Сегодня, 09:47
          +2
          Цитата: красноярск
          Европа в не меньшей мере тоже в этом заинтересована.

          заинтересована и ей по барабану откуда газ. вопрос в цене. Наш- самый дешевый. Дешевле- катарский. Не дать ему попасть в ЕС- защита Сирии.
    2. cariperpaint Офлайн
      cariperpaint Сегодня, 08:25
      +1
      Был шанс на решение. Нормальные люди не представляли даже,что порох просто ляжет как девочка с низкой социальной отвественностью. Ведь при любых раскладах президент который закончит войну выигрывает электорат. Но это Украина,так законы человеческой логики просто не работают,как оказалось.
      1. Silvestr Офлайн
        Silvestr Сегодня, 09:48
        +1
        Цитата: cariperpaint
        Но это Украина,так законы человеческой логики просто не работают,как оказалось.

        зато работает логика денег и логика управления из-за бугра
  7. Антарес Офлайн
    Антарес Сегодня, 08:56
    +1
    ждать еще 10 лет?
    хотя ПМР ждет уже не 10 даже лет.
    Как показала практика-для РФ не все референдумы можно признать.Некоторые можно уважать или игнорировать.
    Главное чтобы "спасенные от геноцидов" действительно жили лучше чем до "спасения"
    1. cariperpaint Офлайн
      cariperpaint Сегодня, 09:27
      +2
      С ПМР все очень сложно. С ними нет границ. Поэтому там наши и будут сидеть. Нападут на них нападут на нас значит. Вот и не дергаются. Я думаю в той же ДНР вместо признания,лучше нашу базу бы военную хотели. Да и признания нет с юридической точки зрения,а по факту документы признают,дипломы. Нет просто пафосного заявления о признании,которое все равно мало что изменит.
    2. семург Офлайн
      семург Сегодня, 09:28
      +4
      Цитата: Антарес

      Главное чтобы "спасенные от геноцидов" действительно жили лучше чем до "спасения"

      Сравнить Сухуми и Батуми ? Кстати что стало с " аджарским львом" Абашидзе .
  8. Darth Gazgkull Офлайн
    Darth Gazgkull Сегодня, 10:26
    -3
    Чтобы выправить ситуацию в мире, надо не Киев брать, а Берлин, Париж, Лондон и Вашингтон. Или то, что останется от них после термоядерных ударов.
  9. pariarg Офлайн
    pariarg Сегодня, 12:04
    +1
    "или ситуация не та?"
    Конечно не та - как можно присоединять к рф территории с русским населением?
    Эдак,не дай б-г, и Россия восстановится.
  10. Alex Nevs Офлайн
    Alex Nevs Сегодня, 14:43
    0
    "РашенПалитика" тормозит....., в сущности своей тормозит. Надо больше "НОВЫХ" СТРАН признавать независимыми... и ДРУГИЕ подтянутся....а не будут дотягиваться, и "РашенПолитикВесы" перетянутся на нашу сторону. СверхЧеловеки уйдут безвозвратно... как и макейн.