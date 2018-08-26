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США: Россия обладает спутниками-убийцами на орбите

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Американский журнал The National Interest выходит с очередным материалом, рассказывающим о вооружениях России, "угрожающих США". На этот раз материал решили посвятить "звёздным войнам". Причём в статье Себастьена Роблена (Sebastien Roblin) заявлено, что у России есть возможности для осуществления "боевых действий" в околоземном пространстве.

Автор материала в NI сообщает, что Москва обладает "спутниками-убийцами". Эти космические искусственные аппараты нацелены на то, чтобы выводить из строя спутники других государств, включая Соединённые Штаты Америки.




В материале отсылка идёт к заявлению помощника главы Госдепа США И.Поблет. Она несколько дней назад обвинила Российскую Федерацию в том, что та осуществила запуск военных спутников якобы с функциями "убийц". По словам Поблет, спутники способны "выжигать" электронику других космических аппаратов, превращая их в груду металла на орбите.

Москва уже отреагировала на эти заявления, доносящиеся из государственного департамента США. Отмечено, что Вашингтону пора прекратить заниматься конспирологией и признать, что Россия осуществила вывод на орбиту спутников, которые осуществляют технический мониторинг других объектов российской спутниковой группировки. И никаких "лучей смерти", как об этом пишут особенно "креативные" американские СМИ, такие спутники испускать не способны по определению.

Также отмечается, что любые заявления о "смертоносном оружии России" (при наличии аналогичного у США) Вашингтоном обычно используются как новый повод для санкций и прочих ограничений.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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39 комментариев
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  1. Krasnodar Онлайн
    Krasnodar Сегодня, 07:54
    +4
    Надо Лукасу на эту тему фильм снять. Роль Дарт Вейдера надобно сыграть Михалкову, а Люка Скайвокера - Даниле Козловскому.
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 07:58
      +4
      Краснодар hi -не Лукасу, у него все будет с точностью до наоборот, а Михалкову, причем для реальности съемок забросить его в космос на спутнике! !!!
      1. Krasnodar Онлайн
        Krasnodar Сегодня, 08:29
        +1
        Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
        Краснодар hi -не Лукасу, у него все будет с точностью до наоборот, а Михалкову, причем для реальности съемок забросить его в космос на спутнике! !!!

        И транслировать Бесогон из космоса laughing
      2. Неандерталец Офлайн
        Неандерталец Сегодня, 08:37
        +3
        Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
        -не Лукасу, у него все будет с точностью до наоборот, а Михалкову, причем для реальности съемок забросить его в космос на спутнике! !!!

        И имя у него будет Александр Солженицын ))))) Вчера смотрел фильм про злых русских .. laughing
        В конце фильма все обнимались ,что спасли мир очередной раз.. lol
      3. михаил3 Офлайн
        михаил3 Сегодня, 09:53
        +2
        И наши космонавты в этом фильме станут выводить из строя американскую спутниковую группировку мухобойками и вантузами. А так же писать в иллюминатор...
  2. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 07:55
    +5
    А еще наши спутники натовским и американским пролетая мимо них дают сильного тумака, отчего последние выходят из строя, и даже сходят с орбиты! !! lol
    1. zapfen Офлайн
      zapfen Сегодня, 08:11
      +5
      Пролетая, делают плевок уксусом и показывают механический средний палец
      1. Николай Николаевич Офлайн
        Николай Николаевич Сегодня, 10:49
        +1
        И никаких "лучей смерти", как об этом пишут особенно "креативные" американские СМИ, такие спутники испускать не способны по определению.
        Способны, способны..., Трепещите янки! Это спутник инспектор, он в состоянии с вашими договориться о сотрудничестве не применяя лучи смерти...
  3. федоров Офлайн
    федоров Сегодня, 08:06
    0
    Возвращаемся к старому - https://topwar.ru/68950-ubiycy-sputnikov.html
  4. Victor_B Офлайн
    Victor_B Сегодня, 08:10
    +8
    Ежели это правда, то и молодцы!
    А коли американы возбУдились, значит у самих рыло в пуху.
    Для примера: исстонались, что Асад скоро в Идлибе химическое оружие ПРИМЕНИТ.
    Они точно знают.
  5. cariperpaint Офлайн
    cariperpaint Сегодня, 08:10
    +3
    Я все жду когда они у Юпитера звезду смерти в цветах нашего флага на весь размер найдут. А потом атаку клонов Путина раскроют. Сказочные ребятки. Сказочные!!!
    1. Sam-07 Офлайн
      Sam-07 Сегодня, 11:58
      0
      а какой НАШ флаг? ))
      1. cariperpaint Офлайн
        cariperpaint Сегодня, 11:59
        0
        Смотрите на аватарку. Я других цветов не признаю
  6. andrewkor Офлайн
    andrewkor Сегодня, 08:12
    +1
    Я извиняюсь за глупый вопрос.Исчезло меню рубрик сайта на ПК,что делать? А на планшете всё в порядке, очень удобно.
    Помогите советом,люди добрые!
    1. cariperpaint Офлайн
      cariperpaint Сегодня, 08:14
      +1
      Попробуйте браузер поменять
      1. andrewkor Офлайн
        andrewkor Сегодня, 08:16
        0
        Так Гугл Хром работает хорошо ,а настроек сайта тоже что то нет!
        1. cariperpaint Офлайн
          cariperpaint Сегодня, 08:19
          0
          Глюков много. Я просто меняю браузеры при их появлении. Пока допилят,так и будет
          1. andrewkor Офлайн
            andrewkor Сегодня, 08:24
            0
            Спасибо за участие,я вообще то "чайник" и лишний раз в систему не лезу.Сайт то работает ,ну и ладненько.Пойду на любимый диван ,возьму планшет и все прблемы уйдут!Хе,хе!
            1. cariperpaint Офлайн
              cariperpaint Сегодня, 08:28
              0
              Тоже решение)
              1. andrewkor Офлайн
                andrewkor Сегодня, 08:30
                0
                Вот и пообщались ,ещё раз спасибо!
                1. cariperpaint Офлайн
                  cariperpaint Сегодня, 08:32
                  0
                  Да было бы за что)))
  7. cariperpaint Офлайн
    cariperpaint Сегодня, 08:13
    +2
    Хотя ежу понятно что эта тема вся только ради общественного мнения на затраты для нового космического командования арми матрасов. Уже даже не стесняются повторяться.
  8. ROSS 42 Офлайн
    ROSS 42 Сегодня, 08:14
    +3
    Не надо отказываться от американских предположений. Надо соглашаться, и говорить, что это по просьбе (дальше следует название страны, которая больше всего досаждает). feel
    Пусть летят и на месте проверяют, инспекторы звёздные. Они и на Луну летали только с одной целью - проверить, есть ли там советские военные базы... belay
  9. Masya Masya Офлайн
    Masya Masya Сегодня, 08:14
    +2
    И никаких "лучей смерти"

    как это нет? belay вот он!

    wink
  10. askort154 Онлайн
    askort154 Сегодня, 08:19
    +2
    Есть, есть ! Система А-235 "Нудоль" - "истребитель МБР и спутников". Высота перехвата до 750 км.
    дальность до 1500 км. Испытания начались в 2014г. на казахском полигоне Сары-Шаган. В 2014 г. один запуск, в 2015 г. два, в 2016 г. один. Тестовое испытание 24.11.2017 г.
    1. cariperpaint Офлайн
      cariperpaint Сегодня, 08:27
      +5
      Дело не в том,что сбивать с земли. А дело в том что нам шьют размещение оружия в космосе,а это нарушение договора.При этом штаты сейчас лезут в космос сами,им и нужен повод для этого
      1. cniza Офлайн
        cniza Сегодня, 12:49
        0
        Вот именно это и есть их основная цель , ну и под шумок ещё повод для санкций.
  11. Неандерталец Офлайн
    Неандерталец Сегодня, 08:42
    +1
    Москва обладает "спутниками-убийцами".

    Может и обладает(помните в газете правда мелким шрифтом писали "запущен спутник 2449" ,но это очередная русофобия рассчитаная на выбивание денег гонку вооружений и распил ..
    "Русские идут!" -это уже брэнд ..Нанять бы евреев-юристов и мы бы получали хороший процент с этой истерии в свой бюджет . Хочешь покричать о злых и коварных русских ? Сперва заплати и ори до падучей..хе хе
  12. красноярск Офлайн
    красноярск Сегодня, 09:01
    0
    = Москва уже отреагировала на эти заявления, доносящиеся из государственного департамента США. Отмечено, что Вашингтону пора прекратить заниматься конспирологией и признать, что Россия осуществила вывод на орбиту спутников, которые осуществляют технический мониторинг других объектов российской спутниковой группировки. И никаких "лучей смерти", как об этом пишут особенно "креативные" американские СМИ, такие спутники испускать не способны по определению.=
    Не понимаю логики московского "отреагирования". Зачем оправдываться? Дескать, это совсем не то о чем вы подумали..! К чему все это?
    Ответ должен быть простой - но у вас же есть 10 авианосцев способных стереть с лица земли целые государства, мы же по этому поводу не стенаем. Вот и вы помалкивайте в тряпочку. Вот как надо с ними разговаривать.
  13. Alex_Rarog Офлайн
    Alex_Rarog Сегодня, 10:06
    0
    Бойтесь нас)))Мы сожрем все ваши спутники)))))
  14. askort154 Онлайн
    askort154 Сегодня, 10:07
    +1
    Первое уничтожение мишени-спутника произошло 1 ноября 1968г. Роль "перехватчика-камикадзе" исполнил аппарат "Космос-252".С этого момента было проведено более двух десятков успешных испытаний.При этом,с 1976г., испытания завершались контактом мишени и истребителя и сводом их с орбиты. (чтобы не засорять осколками). Система получилась простой и, практически, безотказной. Её "прощальное выступление" состоялось 18 июня1982г. на крупнейших учениях ВС СССР, на которых был разыгран сценарий полномасштабной ядерной войны.Перехватчик, в очередной раз, справился с поставленной задачей.
    Пришедший Горбачёв, в угоду США, закрыл все программы по вооружениям в космосе. Был принят меморандум о запрещении использовании оружия в Космосе. Не смотря на это, работы "в тихоря" продолжаются, в США, РФ и Китае.
  15. Дормидонт Офлайн
    Дормидонт Сегодня, 10:30
    +1
    Россия обладает на орбите не спутниками - убийцами, а спутниками - ликвидаторами спутников - убийц наших западных и ближневосточных партнёров
  16. изя топ Офлайн
    изя топ Сегодня, 10:37
    +1
    Москва обладает "спутниками-убийцами"
    и чё?!
  17. faiver Офлайн
    faiver Сегодня, 10:39
    0
    напомнило фильм "Космические ковбои" smile
  18. saturn.mmm Офлайн
    saturn.mmm Сегодня, 10:54
    0
    Решил разместить Пентагон оружие в космосе а мир спрашивает
    -Нафига, мы же объявили космос демилитаризо́ванной зо́ной.
    Пентагон отвечает:
    -Мы с большой, просто огромной, долей вероятности, знаем что у русских на орбите спутники убийцы, и мы должны что то этому противопоставить, и весь мир должен сплотиться с нами, а кто не сплотится тому объявим санкции.
  19. вадим dok Офлайн
    вадим dok Сегодня, 12:21
    +1
    The National Interes -это не АМЕРИКАНСКИЙ ,а Российский журнал!
  20. Старый26 Офлайн
    Старый26 Сегодня, 13:55
    0
    Цитата: cariperpaint
    Дело не в том,что сбивать с земли. А дело в том что нам шьют размещение оружия в космосе,а это нарушение договора.При этом штаты сейчас лезут в космос сами,им и нужен повод для этого

    Статья IV Договора запрещает размещение на орбите Земли и на небесных телах ОРУЖИЯ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ. Обычных вооружений это не касается
  21. ggl1 Офлайн
    ggl1 Сегодня, 13:58
    +1
    Россияне уничтожайте и вредите США- этой паскудной стране где только можно
    я русский и гражданин Беларуси и не навижу эту страну
    отправьте ее вместе с Китаем в 19 век:
    во времена индейцев
    бандитов
    и гражданской войны
    и тогда наступит рай на земле!
  22. Alex Nevs Офлайн
    Alex Nevs Сегодня, 14:38
    0
    Маккейн "убёг"- !ПУТИН виноват! Пора ссанкции вводить