США: Россия обладает спутниками-убийцами на орбите
Американский журнал The National Interest выходит с очередным материалом, рассказывающим о вооружениях России, "угрожающих США". На этот раз материал решили посвятить "звёздным войнам". Причём в статье Себастьена Роблена (Sebastien Roblin) заявлено, что у России есть возможности для осуществления "боевых действий" в околоземном пространстве.
Автор материала в NI сообщает, что Москва обладает "спутниками-убийцами". Эти космические искусственные аппараты нацелены на то, чтобы выводить из строя спутники других государств, включая Соединённые Штаты Америки.
В материале отсылка идёт к заявлению помощника главы Госдепа США И.Поблет. Она несколько дней назад обвинила Российскую Федерацию в том, что та осуществила запуск военных спутников якобы с функциями "убийц". По словам Поблет, спутники способны "выжигать" электронику других космических аппаратов, превращая их в груду металла на орбите.
Москва уже отреагировала на эти заявления, доносящиеся из государственного департамента США. Отмечено, что Вашингтону пора прекратить заниматься конспирологией и признать, что Россия осуществила вывод на орбиту спутников, которые осуществляют технический мониторинг других объектов российской спутниковой группировки. И никаких "лучей смерти", как об этом пишут особенно "креативные" американские СМИ, такие спутники испускать не способны по определению.
Также отмечается, что любые заявления о "смертоносном оружии России" (при наличии аналогичного у США) Вашингтоном обычно используются как новый повод для санкций и прочих ограничений.
Автор материала в NI сообщает, что Москва обладает "спутниками-убийцами". Эти космические искусственные аппараты нацелены на то, чтобы выводить из строя спутники других государств, включая Соединённые Штаты Америки.
В материале отсылка идёт к заявлению помощника главы Госдепа США И.Поблет. Она несколько дней назад обвинила Российскую Федерацию в том, что та осуществила запуск военных спутников якобы с функциями "убийц". По словам Поблет, спутники способны "выжигать" электронику других космических аппаратов, превращая их в груду металла на орбите.
Москва уже отреагировала на эти заявления, доносящиеся из государственного департамента США. Отмечено, что Вашингтону пора прекратить заниматься конспирологией и признать, что Россия осуществила вывод на орбиту спутников, которые осуществляют технический мониторинг других объектов российской спутниковой группировки. И никаких "лучей смерти", как об этом пишут особенно "креативные" американские СМИ, такие спутники испускать не способны по определению.
Также отмечается, что любые заявления о "смертоносном оружии России" (при наличии аналогичного у США) Вашингтоном обычно используются как новый повод для санкций и прочих ограничений.
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