СБУ вызвала на допрос владельца «Механика Погодина»

Никого не интересует, что с момента спуска на воду (2011 год) "Механик Погодин" находится на балансе судовладельца – компании "В.Ф. Танкер", не входящей в санкционные списки,

Следователи СБУ вызвали на допрос официального представителя компании «В.Ф.Танкер», являющейся владельцем задержанного в Херсоне российского судна «Механик Погодин».В пресс-службе компании сообщили , что 23 августа представитель судовладельца был вызван в СБУ под предлогом обсуждения юридических вопросов, однако вместо этого ему были выданы две повестки на допрос в качестве свидетеля, проведение которого запланировано на 28 и 29 августа.А пока представителю компании следует незамедлительно покинуть территорию Украины. Таким образом, украинские правоохранители по-прежнему уклоняются от обсуждения правовых основ задержания танкера «Механик Погодин».Уголовное дело №42014000000001194, в рамках которого проводятся следственные действия, было возбуждено еще в 2014 году по трем статьям – госизмена, злоупотребление властью, нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее. По словам сотрудников СБУ, оно является «универсальным», потому что используется уже несколько лет как инструмент правоохранительных органов для проведения следственных действий по всей Украине. В рамках этого дела уже принято более 100 процессуальных решений, арестовано несколько судов, проведены десятки обысков, выемок и допросов.Ранее сообщалось, что «Погодин» задержан украинскими спецслужбами из-за того, что компания-судовладелец занесена в санкционные списки. Однако это не так. Как пояснили правоохранители, поводом для задержания судна стал тот факт, что его строительство финансировала лизинговая компания «ВЭБ-Лизинг», которая и находится под киевскими санкциями.говорится в релизе.Напомним, российское судно было без объяснения причин задержано в Херсоне 10 августа. Официальная претензия к танкеру поступила лишь 18 августа. По словам члена Совета Федерации Франца Клинцевича, если в ближайшее время «Погодин» не получит возможности выйти из украинского порта, реакция России будет предельно жесткой.