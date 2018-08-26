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СБУ вызвала на допрос владельца «Механика Погодина»

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Следователи СБУ вызвали на допрос официального представителя компании «В.Ф.Танкер», являющейся владельцем задержанного в Херсоне российского судна «Механик Погодин».



В пресс-службе компании сообщили, что 23 августа представитель судовладельца был вызван в СБУ под предлогом обсуждения юридических вопросов, однако вместо этого ему были выданы две повестки на допрос в качестве свидетеля, проведение которого запланировано на 28 и 29 августа.


А пока представителю компании следует незамедлительно покинуть территорию Украины. Таким образом, украинские правоохранители по-прежнему уклоняются от обсуждения правовых основ задержания танкера «Механик Погодин».

Уголовное дело №42014000000001194, в рамках которого проводятся следственные действия, было возбуждено еще в 2014 году по трем статьям – госизмена, злоупотребление властью, нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее. По словам сотрудников СБУ, оно является «универсальным», потому что используется уже несколько лет как инструмент правоохранительных органов для проведения следственных действий по всей Украине. В рамках этого дела уже принято более 100 процессуальных решений, арестовано несколько судов, проведены десятки обысков, выемок и допросов.

Ранее сообщалось, что «Погодин» задержан украинскими спецслужбами из-за того, что компания-судовладелец занесена в санкционные списки. Однако это не так. Как пояснили правоохранители, поводом для задержания судна стал тот факт, что его строительство финансировала лизинговая компания «ВЭБ-Лизинг», которая и находится под киевскими санкциями.

Никого не интересует, что с момента спуска на воду (2011 год) "Механик Погодин" находится на балансе судовладельца – компании "В.Ф. Танкер", не входящей в санкционные списки,
говорится в релизе.

Напомним, российское судно было без объяснения причин задержано в Херсоне 10 августа. Официальная претензия к танкеру поступила лишь 18 августа. По словам члена Совета Федерации Франца Клинцевича, если в ближайшее время «Погодин» не получит возможности выйти из украинского порта, реакция России будет предельно жесткой.
Использованы фотографии:
http://www.globallookpress.com
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85 комментариев
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  1. Неплохой Офлайн
    Неплохой Сегодня, 08:46
    0
    Американцы не разрешат вернуть корабль, будут испытывать наше терпение. Молчали бы уж думцы со своими заявлениями и махали бы шашкой у себя в курилке.
    1. Николай С. Онлайн
      Николай С. Сегодня, 08:58
      0
      Вменяемая российская власть давно бы уже запретила заход всем российским судам в украинские порты. И заход в российские порты всем судам, заходившим в порты Украины, начиная с даты объявления этих санкций.
      1. LSA57 Онлайн
        LSA57 Сегодня, 09:49
        +2
        Цитата: Николай С.
        Вменяемая российская власть давно бы уже запретила заход всем российским судам в украинские порты.

        на каком основании они могут запретить? это не собственность РФ
        1. Тралл Офлайн
          Тралл Сегодня, 11:05
          +3
          Регулярно мимо пришвартованного Механика Погодина в Херсоне проходят суда с российскими портами приписки.
          https://www.marinetraffic.com/ru/ais/home/centerx:32.550/centery:46.598/zoom:14
        2. Николай С. Онлайн
          Николай С. Сегодня, 11:55
          +1
          LSA57, Вы троллите что ли?
          На основании чего против России вводятся санкции, в т.ч. той же Украиной? Закон или указ президента РФ, по-моему, достаточное основание, чтобы его исполняли все хозяйствующие на территории РФ субъекты, в т.ч. в отношении судов с иностранным флагом. Бывают ещё распоряжения правительства. Это если на более низком уровне нельзя решить.
          Надеюсь также, что сухопутное сообщение с Украиной будет прекращено не только пассажирское (как хочет хунта для разъединения народа), но и грузовое. Хватит кормить хунту.
          PS. Абсурдность ситуации в том, что "Механик Погодин" привёз дизтопливо для заправки фашистских танков, чтобы бандеровцы убили как можно больше русских. Иезуитская демагогия не может отменить этого факта. Получатель - инофирма - это только для налогов. У скакуасов сам Петро Вальцман в офшорах отмывается. Назначение, мол, иное - тогда другое имеющееся на Украине дизтопливо пойдёт на заправку фашистских танков, вместо использования по назначению, для которого привезли топливо "Механиком Погодиным".
          1. mishaia_23 Офлайн
            mishaia_23 Сегодня, 12:15
            +3
            "Механик Погодин" привез дизтопливо...
            Все очень просто.
            Хотят изьять солярку и не заплотить.
            Ни чего личного (политического), только бизнес.
          2. LSA57 Онлайн
            LSA57 Сегодня, 12:28
            +1
            Цитата: Николай С.
            Вы троллите что ли?

            призываю подумать
            На основании чего против России вводятся санкции, в т.ч. той же Украиной? Закон или указ президента РФ, по-моему, достаточное основание, чтобы его исполняли все хозяйствующие на территории РФ субъекты, в т.ч. в отношении судов с иностранным флагом.

            хозяин судна не является гражданином РФ. этот закон для него пустой звук. да и когда его ещё примут.
            Надеюсь также, что сухопутное сообщение с Украиной будет прекращено не только пассажирское (как хочет хунта для разъединения народа), но и грузовое. Хватит кормить хунту.

            у вас наверное нет родственников вна украине
            [quote Абсурдность ситуации в том, что "Механик Погодин" привёз дизтопливо для заправки фашистских танков, чтобы бандеровцы убили как можно больше русских. ][/quote]
            вы вообще всем хотите запретить торговать с украиной? мы блокаду не объявляли и топливо нам не принадлежит.
            1. Николай С. Онлайн
              Николай С. Сегодня, 13:26
              +1
              Цитата: LSA57
              хозяин судна не является гражданином РФ. этот закон для него пустой звук

              Законы РФ, указы президента и т.д., обязательны к исполнению любыми резидентами в РФ (у судна российский флаг). И простыми интуристами тоже.
              Скакуасы вообще обнаглели. Начали продвигать иезуитскую идею, мол, на территории России им российские законы - не законы, потому что они скакуасы. Например, футболист-бандеровец из Жидачова Федорив, кормящийся в российском ФК "Нижний Новгород", решил регулярно демонстративно проявлять неуважение к российскому флагу и гимну. Так русофобская газета "Советский Спорт", один из руководителей которой Алексей Андронов, известный как сторонник майдана и бандеро-фашистского переворота, как противник Русского мира, сразу же написала: «Игрок «Нижнего»: Федорив - украинец, так с какого ляда ему смотреть на наш флаг?» - https://www.sovsport.ru/football/articles/1069398-igrok-nizhnego-fedoriv-ukrainec-tak-s-kakogo-ljada-emu-smotret-na-nash-flag Очередная его игра сегодня вечером. Посмотрим, что будет. "Трохи забув, молився" уже не пройдёт. Или как: "В Жидачове йисты нема чого, шо не зробишь для клятых москалив"?
              Надо из России гнать поганой метлой бандеровское зверьё, даже если оно уже и паспорта российские прикупило.
              У меня на Украине близкие родственники живут пока. Именно поэтому я знаю, что надо скорее перестать кормить хунту. Иезуитскую демагогию про "братьев", которых Россия обязана кормить за свой счёт, иначе Украина будет Россию предавать, мы слышим с первых дней незалежности. Но истина в том, что предатель всегда будет предавать, как ты его не корми. Демагогия про всё подешевле, а то русским на востоке будет плохо, заодно и галицаи накормятся, всегда шла следующей мыслью. Отношение к русскому и рускоязычному населению как к заложникам бандерва никогда не скрывала. Заложники, геноцид, фашизм - основа западной идеологии. Так было, и так есть. А заложников они постепенно вырежут или выморят голодом, как делают сейчас.
              Запад запретил всем своим и не своим хозяйствующим субъектам торговлю с Россией товарами двойного назначения. Дизтопливо - товар двойного назначения. Украина - воюющая страна.
              1. LSA57 Онлайн
                LSA57 Сегодня, 13:39
                0
                Цитата: Николай С.
                Законы РФ, указы президента и т.д., обязательны к исполнению любыми резидентами в РФ (у судна российский флаг).

                согласен. но закона и указа ведь нет
                У меня на Украине близкие родственники живут пока
                ну и как вы к ним ездить будете, если транспортное сообщение прекратим?
                1. Николай С. Онлайн
                  Николай С. Сегодня, 14:51
                  +1
                  Цитата: LSA57
                  ну и как вы к ним ездить будете, если транспортное сообщение прекратим?

                  Вы, походу, рассчитываете, что хунта будет вечно. А я думаю, что возмездие и справедливая кара к ним ко всем придёт.
                  1. 30 вис Офлайн
                    30 вис Сегодня, 15:10
                    +1
                    Цитата: Николай С.
                    Вы, походу, рассчитываете, что хунта будет вечно. А я думаю, что возмездие и справедливая кара к ним ко всем придёт.

                    Так думают все нормальные ,вменяемые люди ! Поскорее бы ...
                  2. LSA57 Онлайн
                    LSA57 Сегодня, 15:14
                    0
                    Цитата: Николай С.
                    Вы, походу, рассчитываете, что хунта будет вечно

                    так это вы, а не я предлагаю перекрыть сообщения.
                    и с чего вы взяли, что я думаю, что хунта будет вечно? но ещё лет 50 как минимум немалая часть укропии будет нас ненавидеть
                    1. Николай С. Онлайн
                      Николай С. Сегодня, 15:45
                      0
                      Цитата: LSA57
                      вы, а не я предлагаю перекрыть сообщения

                      Пассажирское сообщение между Украиной и Россией перекрыла хунта - бандеровский министр Омелян. Я предлагаю перекрыть товарное сообщение. Товарные поезда, автомобильные, морские перевозки. На тех же самых основаниях, на которых хунта перекрыла пассажирские. Хватит кормить хунту. Размеры поддержки Кремлём бандерофашистской Украины - десятки миллиардов долларов. Как только эта поддержка прекратится, хунта рухнет. Запад её кормить не станет. Про 50 лет ненависти - эта зомбоформула часто звучит от гусских либерастов-грантоедов. Наоборот. Чем дольше хунта у власти, тем больше народу она перепрограммирует на эту ненависть.
    2. Spartanez300 Офлайн
      Spartanez300 Сегодня, 09:47
      +1
      Хотелось бы эту жесткую реакцию воочию увидеть , а то как обычно словоблудием занимаемся .
      1. Дормидонт2 Офлайн
        Дормидонт2 Сегодня, 12:12
        0
        можно ли представить, что амерский танкер арестовали папуасы? нет
        1. LSA57 Онлайн
          LSA57 Сегодня, 12:29
          0
          Цитата: Дормидонт2
          можно ли представить, что амерский танкер арестовали папуасы? нет

          а разве сомалийские пираты не захватывали полосатые суда?
    3. сибиралт Офлайн
      сибиралт Сегодня, 12:18
      +1
      Ага. Неужто Клинцевич бросит ходить по разным развлекательным ток-шоу на ТВ и поедет сам спасать "Механика Погодина"? belay
  2. Наблюдатель2014 Офлайн
    Наблюдатель2014 Сегодня, 08:47
    +5
    Как пояснили правоохранители, поводом для задержания судна стал тот факт, что его строительство финансировала лизинговая компания «ВЭБ-Лизинг», которая и находится под киевскими санкциями.
    belay Какой широчайший манёвр для возмездия открыли сами украинцы.Ждём с неподдельным интересом ответа Кремля.
    1. Неандерталец Офлайн
      Неандерталец Сегодня, 08:58
      +5
      Цитата: Наблюдатель2014
      Ждём с неподдельным интересом ответа Кремля.

      Все уже давно этого ждут Сергей , пока видать не время.. soldier

      Доиграются бандеровцы чую генами..
      1. Наблюдатель2014 Офлайн
        Наблюдатель2014 Сегодня, 09:57
        +2
        Михайлович hi
        пока видать не время.
        Утож."не время" Доиграться могут у нас с этим "не время"
        1. Неандерталец Офлайн
          Неандерталец Сегодня, 10:03
          +1
          А может и поздно уже Сергей ..)))) wink
          Уж такие мы в России ..Кабы ,да чего ,а может само рассосется..А потом маты на всю ивановскую и потери ...
          Неисправимые мы видать ! soldier Но зато потом , прем тупу и зло вперед и никто нас не может остановить, менталитет такой видать. hi
          1. Неандерталец Офлайн
            Неандерталец Сегодня, 10:30
            +2
            Неуспел добавить ..Но вот такое обычно поведение России в мире ..!!! Пока правда нас бьют Сергей ,но за нами справедливость .Судьба такая у России защищать слабых ! hi

            Ждем пока нас ударят по лицу и тогда уже , все начинается ,как положено...
            Цитатами из фильмов времен СССР ,можно буквально все объяснять ..Умели тогда снимать ,уже сколько лет прошло ,а все актуально..
            1. LSA57 Онлайн
              LSA57 Сегодня, 11:24
              0
              Цитата: Неандерталец
              Цитатами из фильмов времен СССР ,можно буквально все объяснять .

              вообще то это кадры из фильма "Москва слезам не верит" smile
              1. sabakina Онлайн
                sabakina Сегодня, 11:45
                +2
                Сергей, hi , это адрес места драки. wink
                1. LSA57 Онлайн
                  LSA57 Сегодня, 12:31
                  0
                  Цитата: sabakina
                  это адрес места драки

                  не про гуглил request smile
                  Вячеславу hi
                  1. Неандерталец Офлайн
                    Неандерталец Сегодня, 13:15
                    +1
                    Вам лишь бы гуглить ..Памяти нет? laughing
                    1. LSA57 Онлайн
                      LSA57 Сегодня, 13:26
                      0
                      Цитата: Неандерталец
                      Вам лишь бы гуглить ..Памяти нет?

                      дык фильма 1979 года. почти 40 лет. какая уж тут память recourse
                      с кем на той неделе пил не помню laughing
  3. Тот же ЛЕХА Офлайн
    Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:51
    0
    Эта проблема с захватами наших судов и наших людей будет продолжаться до бесконечности в разных формах...такова уж натура бандеровского правительства в Киеве и попытки Кремля играть с ними по цивильным правилам приведет только к еще большей наглости с их стороны...это надо прекращать в более жестких формах воздействия на киевский режим ...надо находить болевые точки и давить на них так чтобы вопли майданутых были слышны в Вашингтоне и ООН.
    Хватит ли политической воли у Кремля воздействовать дубинкой промеж глаз этим гопникам неизвестно...слишком много причин не идти на открытый конфликт у Кремля ...полагаю снова будут призывы,сожаления,уговоры и прочие слезы.
    1. Неандерталец Офлайн
      Неандерталец Сегодня, 09:04
      +4
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Эта проблема с захватами наших судов и наших людей будет продолжаться до бесконечности в разных формах..

      Терпение у России огромное ..Ведь провоцируют на военный конфликт падлы .Война с Россией кровь из носа нужна киевской хунте и их хозяевам. Мы пойдем другим путем ,вот "Северный поток " построим и газ отключим..
      И как говорил Кличко "Готовьтесь к земле..!"...
    2. novobranets Офлайн
      novobranets Сегодня, 09:21
      -2
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Хватит ли политической воли у Кремля воздействовать дубинкой промеж глаз этим гопникам неизвестно..

      Не хватит. Причина банальна до тошноты. Им есть что терять. Нет, не репутацию государства, по моему, им на нее положить. Все, или почти все думцы имеют счета, недвижимость, или акции предприятий, находящихся где? Правильно, за бугром, в тех странах, которые организовали переворот, и подпитывают ненависть к России в Украине. Так что дальше дежурных озабоченностей дело навряд ли дойдет.
    3. cariperpaint Офлайн
      cariperpaint Сегодня, 09:46
      +2
      Не будет.судовладельцы обьявили бойкот всем украинским портам после Погодина.
    4. LSA57 Онлайн
      LSA57 Сегодня, 09:50
      +3
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      надо находить болевые точки и давить на них так чтобы вопли майданутых были слышны в Вашингтоне и ООН.

      уже нашли в азовском море
  4. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 08:57
    -1
    Интересно, в чем будет заключаться эта самая пресловутая "жесткость "?Выразят особо сверхсерьезную озобоченность? ?? belay Кроме бла, бла, бла никакой реакции.
    1. 452336 Офлайн
      452336 Сегодня, 09:04
      +5
      Досмотр судов в Азовском море. Порты Бердянска и Мариуполя несут немалые убытки
      1. LSA57 Онлайн
        LSA57 Сегодня, 09:52
        +3
        Цитата: 452336
        Порты Бердянска и Мариуполя несут немалые убытки

        огромные. и это ещё не всё. скоро туда вообще никто ходить не будет
    2. cariperpaint Офлайн
      cariperpaint Сегодня, 09:48
      +2
      Например передадут энное количество корнетов корпусам народных республик. Или еще что то. Отвечать это не значит ботинком по трибуне стучать.
  5. mitchhunter Офлайн
    mitchhunter Сегодня, 09:04
    -2
    Полный маразм. Наши только выражают озабоченность. Озабоченные... Бестолковые
    1. 452336 Офлайн
      452336 Сегодня, 09:14
      +1
      Что предлагаете?

      Кстати. Какого Погодин вообще туда пошел?
      1. LSA57 Онлайн
        LSA57 Сегодня, 09:56
        +1
        Цитата: 452336
        акого Погодин вообще туда пошел?

        кудла судовладелец послал, туда и пошёл. есть такое понятие как долгосрочный контракт
      2. spektr9 Офлайн
        spektr9 Сегодня, 10:42
        -1
        Что предлагаете?
        в кой веке брать пример с Израиля, а не быть куклами для битья...
        1. LSA57 Онлайн
          LSA57 Сегодня, 11:27
          -1
          Цитата: spektr9
          в кой веке брать пример с Израиля,

          обстрелять уркаину ракетами? или стеной отгородиться?
          1. spektr9 Офлайн
            spektr9 Сегодня, 12:18
            0
            обстрелять уркаину ракетами? или стеной отгородиться?
            Взять уже наконец в РФ те регионы которые с 14 года просятся, поставить базу и отвечать аналогичными метадами агрессору. Обстреливает территории - обстреливать в ответ. Суда захватывают - также захватывать (а не проверки устраивать)....
            И действительно сильное государство с адекватным покровительством, давно бы приняло подобные меры
            1. LSA57 Онлайн
              LSA57 Сегодня, 12:47
              0
              Цитата: spektr9
              Взять уже наконец в РФ те регионы которые с 14 года просятся,

              и, что они просятся? юридических оснований нет. а по иному, это будет агрессия со стороны РФ
              также захватывать (а не проверки устраивать)....

              ну и чем мы будем от них отличаться?
              1. spektr9 Офлайн
                spektr9 Сегодня, 13:11
                +1
                ну и чем мы будем от них отличаться?
                Тем что симметрично отвечаем на агрессию
                юридических оснований нет
                Смешно, какие же вам нужны основание, решение Украинского суда или призыв к действию членами ООН ? Отговорка на уровне детского сада
            2. LSA57 Онлайн
              LSA57 Сегодня, 13:20
              0
              Цитата: spektr9
              Тем что симметрично отвечаем на агрессию

              какая агрессия? задержали судно. по своим законам. да, для нас беззаконие, для себя закон они придумали.
              Смешно, какие же вам нужны основание,

              законы и конституция РФ!!!!
              там не написано, что мы должны вот так просто присоединяли к себе кого захотели
              детский сад вы развели на уровне Шарикова. у того было , отнять и поделить, у вас, взять и присоединить.
              1. spektr9 Офлайн
                spektr9 Сегодня, 13:34
                0
                какая агрессия? задержали судно. по своим законам
                Завтра ворвутся в посольство и всех дипломатов перестреляют по своим законам, тоже не агрессия ? Или Крымский мост взорвут, приняв у себя подобный закон - так же не агрессия ? Что чушь то откровенную нести ? Захват судно это пиратство и агрессия по определению
                законы и конституция РФ!!!!
                По которой можно взять Крым, но не в коем случаи Донбасс, кто-то я смотрю очень вольно её толкует
                детский сад вы развели на уровне Шарикова. у того было , отнять и поделить, у вас, взять и присоединить.
                Ну конечно для вас адекватно видимо только - стоять в сторонке и не рыпаться... Уже представляю как вас ловят на улице и начинают ногами, а вы свернулись калачиком и думаете "надо терпеть, вдруг ножом пырнут, а так глядишь насмерть не забьют...."
                1. LSA57 Онлайн
                  LSA57 Сегодня, 13:52
                  0
                  Цитата: spektr9
                  Завтра ворвутся в посольство и всех дипломатов перестреляют по своим законам, тоже не агрессия ? Или Крымский мост взорвут, приняв у себя подобный закон - так же не агрессия

                  судно взорвано? экипаж расстрелян? судно ЗАДЕРЖАНО. где агрессия????
                  Захват судно это пиратство и агрессия по определению

                  судно захвачено? экипаж на борту. доступ уркаинским лицам закрыт.
                  По которой можно взять Крым, но не в коем случаи Донбасс,

                  в Крыму провели РЕФЕРЕНДУМ!!! по ЗАКОНУ!!!
                  Ну конечно для вас адекватно видимо только - стоять в сторонке и не рыпаться

                  для меня адекватно трезво оценивать ситуацию и не пороть горячку.
                  на бред про нападение на улице промолчу.
                  с такой фантазией только журналистом в бульварную газетёнку
                  1. spektr9 Офлайн
                    spektr9 Сегодня, 14:01
                    0
                    судно взорвано? экипаж расстрелян? судно ЗАДЕРЖАНО. где агрессия????
                    Ещё капитана Норда не как не могут взвалить из плена, ну где агрессия ??? Давай тебя посадим и посмотрим как петь начнешь ?
                    экипаж на борту. доступ уркаинским лицам закрыт.
                    Заслуга РФ, нет экипаж сам бориться и не пускает украинцев на судно, которые предпринимаю попытки к его захвату
                    в Крыму провели РЕФЕРЕНДУМ!!! по ЗАКОНУ!!!
                    А в Донбассе Путин сказал, не спешите присоединяться к РФ, не надо такой референдум проводить, красота ?
                    для меня адекватно трезво оценивать ситуацию и не пороть горячку.
                    Крики и оправдание каждого действие властей направленного на отказ в защите своих граждан не есть адекватная оценка ситуации... А тупой ура патриотизм, хотя слово патриотизм тут явно лишнее
                    с такой фантазией только журналистом в бульварную газетёнку
                    Уж лучше туда чем оправдывать преступное бездействие
                    1. LSA57 Онлайн
                      LSA57 Сегодня, 14:18
                      0
                      Цитата: spektr9
                      Ещё капитана Норда не как не могут взвалить из плена, ну где агрессия

                      он сидит по решению суда. да, акт пиратства был. за это они в Азовском море отвечают. уже воют!!
                      Заслуга РФ, нет экипаж сам бориться и не пускает украинцев на судно,

                      им Российский спецназ помогать должен? каким образом?
                      А в Донбассе Путин сказал, не спешите присоединяться к РФ,
                      может всё таки Президент знает больше чем ты? и ему из Кремля виднее, чем тебе с дивана?
                      Крики и оправдание каждого действие властей направленного на отказ в защите своих граждан не есть адекватная оценка ситуации

                      кто сказал, что отказано в защите???? блокаду в Азовском море сразу сделали??? на всё время нужно!!!! ударить так ударить!!!
                      А тупой ура патриотизм,

                      вот именно. сидеть на диване и нести ахинею проще.
                      повышаю в звании и назначаю главкомом этих войск. laughing
                      отвечать на БРЕД больше не буду
            3. Сандор Клиган Онлайн
              Сандор Клиган Сегодня, 15:37
              0
              Цитата: spektr9
              Взять уже наконец в РФ те регионы которые с 14 года просятся

              это какие? мы у них крым попросили обратно, это даже самых про российских граждан повергло в шок.....ни кто к нам там любовь не испытывает
    2. LSA57 Онлайн
      LSA57 Сегодня, 09:55
      +1
      Цитата: mitchhunter
      Наши только выражают озабоченность.

      войну укропии объявить? спецназ для освобождения заслать?
      Бестолковые

      предложите своё, "толковое". а то ведь попахивает блаблабольством
      1. spektr9 Офлайн
        spektr9 Сегодня, 10:58
        0
        войну укропии объявить? спецназ для освобождения заслать?
        А что силенок не хватит, или спасение утопающих дела самих утопающих, а государство руки умоет в очередной раз ?
        А то сейчас у нас получается что Украина может безнаказан обстреливать нашу границу в результате чего убивают наших мирных граждан (инцидент 14 года), спокойно задерживать наши суда и не отпускать экипаж... При этом каждый день заявляя что ведут гибридную войну с РФ.
        Долго будем терпеть ?
        1. LSA57 Онлайн
          LSA57 Сегодня, 11:28
          -2
          Цитата: spektr9
          А что силенок не хватит, или спасение утопающих дела самих утопающих, а государство руки умоет в очередной раз ?

          вы так и не ответили. что вы конкретно предлагаете?
          1. spektr9 Офлайн
            spektr9 Сегодня, 12:09
            -1
            что вы конкретно предлагаете
            Си-ло-во-е решение, учимся читать по слогам ... Если так не понимаем. Либо в очередной раз смотрим как страна не в состоянии защитить своих граждан
            1. LSA57 Онлайн
              LSA57 Сегодня, 12:33
              0
              Цитата: spektr9
              Си-ло-во-е решение,

              десант???? или объявит войну????
              этого от нас ждут!!!!! поэтому и провокации!!!!!
              1. spektr9 Офлайн
                spektr9 Сегодня, 13:16
                +1
                этого от нас ждут!!!!! поэтому и провокации!!!!!
                Ждут того что бы уже начинали защищать интересы страны и граждан, а не седели в генштабе трясь от страха с воплями любое наше действие начнет третью мировую !!!!!! (в действительности же опасаясь ареста своих заграничных счетов)
                p.s. И да, помни мое слово, все это потомками будет расценено только как предательство родины и не как иначе
                1. LSA57 Онлайн
                  LSA57 Сегодня, 13:32
                  0
                  Цитата: spektr9
                  Ждут того что бы уже начинали защищать интересы страны и граждан

                  ждут когда мы начнём войну!!!!!! ну как вы не ПОЙМЁТЕ!!!! для этого провокации и устраивают!!!!! им нужно ВТЯНУТЬ РФ в войну!!!! тогда они по просьбе параши введут воска нато. для этого они и скопили их возле наших границ. вы готовы воевать с половиной европы???? весь проект "уркаина на это и рассчитан!!!!
                  И да, помни мое слово, все это потомками будет расценено только как предательство родины и не как иначе

                  перед ВОВ Сталин ЗАПРЕТИЛ отвечать на провокации. предательство?
                  1. spektr9 Офлайн
                    spektr9 Сегодня, 14:03
                    0
                    перед ВОВ Сталин ЗАПРЕТИЛ отвечать на провокации. предательство?
                    И чем закончилось это ? До Москвы не могли оправиться
                    ждут когда мы начнём войну!!!!!
                    Все прекрасно знают, что наше правительство не в силах на такое решиться, ибо бесхребетное от слова совсем
                    им нужно ВТЯНУТЬ РФ в войну!!!! тогда они по просьбе параши введут воска нато. для этого они и скопили их возле наших границ. вы готовы воевать с половиной европы???? весь проект "уркаина на это и рассчитан!!!!

                    Больше сказок, не кто не готов начинать третью мировую, не кто !!! Подобными сказками НАТО и пичкает РФ что бы продавливать свои интересы на всём пространстве СНГ
                    1. LSA57 Онлайн
                      LSA57 Сегодня, 14:22
                      0
                      Цитата: spektr9
                      И чем закончилось это ? До Москвы не могли оправиться

                      ловко вы Сталина в предателя превратили am
                      Все прекрасно знают, что наше правительство не в силах на такое решиться, ибо бесхребетное от слова совсем

                      Сирию уже забыли? и правительство не при чём. решение на применение силовых вариантов принимает Верховный. считаете его бесхребетным?
                      1. spektr9 Офлайн
                        spektr9 Сегодня, 14:33
                        0

                        Сирию уже забыли? и правительство не при чём. решение на применение силовых вариантов принимает Верховный. считаете его бесхребетным?

                        Ах да верховный конечно защищает, только вот почему то не интересы страны, а газпрома который бы очень сильно не захотел видеть ещё одну веточку газопровода из ближнего востока проходящую сквозь Сирию ....
                        Зато как данную опасность ликвидировали, все запускают по Дамаску ракеты США, так рыпаться не будем, и плевать что у нас в городе посольство.. А мы перед этим яростно орали что если жизнь хоть одного гражданина РФ будет под угрозой потопим носители... Да что уж там даже ракеты сбивать побоялись
                        ловко вы Сталина в предателя превратили
                        В отличии от глубоко уважаемых вами предателей.. Человек один раз осознав свою ошибку более её не допускал.. А не повторял сознательно
                        p.s. Хотя зачем я все это рассказываю человеку функция которого на форуме восхвалять власть, оборачивая её ошибки в успехи ... Желаю вам и далее отрабатывать вашу зарплату на отлично hi
                    2. LSA57 Онлайн
                      LSA57 Сегодня, 15:32
                      0
                      Цитата: spektr9
                      Ах да верховный конечно защищает, только вот почему то не интересы страны, а газпрома который бы очень сильно не захотел видеть ещё одну веточку газопровода из ближнего востока проходящую сквозь Сирию ..

                      во первых, Газпром Российская компания. она платит налог в Российкий бюджет. из этих денег я получаю пенсию, бюджетники зарплату, армия оружие и много куда ещё эти деньги идут.
                      во вторых. в Сирии находится наша военная база.
                      в третьих. бармалеев надо бить подальше от дома.
                      есть ещё и в третьих и в четвёртых. долго перечислять
                      А мы перед этим яростно орали что если жизнь хоть одного гражданина РФ будет под угрозой потопим носители...

                      а она была в опасности? по нашим объектам не стреляли топорами
                      В отличии от глубоко уважаемых вами предателей..

                      свои фантазии обо мне оставьте себе. я как все нормальные люди ненавижу предателей
                      функция которого на форуме восхвалять власть,

                      у меня уже и функции появились belay
                      Желаю вам и далее отрабатывать вашу зарплату на отлично hi

                      напишите номер вашей карточки, буду эту зарплату вам перечислять laughing
                      мне моей пенсии хватает tongue
  6. Антарес Офлайн
    Антарес Сегодня, 09:49
    -4
    честно сказать что разборки между Украиной и РФ давно вышли за рамки. где хоть кто то был прав. То что давно жертвами этой разборки стали люди-уже никого не волнует. Есть жертвы, остальные усиленно стараются ненавидеть других, накачиваются этим каждый день...
    Попытаюсь представить вот что
    Танкер кстати неоднократно заходил в порты Украины. И только на этот раз вдруг о нем вспомнили. О Проминвестбанке(ВЭБ) до сих пор не вспоминают. Значит споры хозяйствующих субъектов заставили "вспомнить"
    Значит первая причина--разногласия "хозяйствующих субьектов" как обычно в доле денег.(то что танкер российский, порт украинский, проблемы обоюдны и информационная война--это никого не волнует, так надо)
    Вторая причина(вполне возможно просто дополнения)-неофициальная. Экологическая. То ли слив, то ли неисправность средств тушения. Именно ее выясняли "группы, которые старались проникнуть на судно" и которых экипаж не пустил. Да в Российских СМИ раскрутили, что экипаж доблестно отразил аж три попытки СБУ проникнуть на судно.. но реальность в том, что это неофициальные группы действительно без документов.
    Версия проходит как запасная. Но ведь в этом случаи задержка и штраф в зависимости от последствий, а это еще нужно доказать.
    Третья-судно принадлежит владельцу под санкциями. И тут началось. Россияне очнулись и стали доказывать что я не я и фирма не та. Украинцы им обратное(по данным Reuters) да и остатки неизвестно когда выкуплены. Может уже в ходе истории. Тут нужно копаться. А таких данных сразу не добыть.
    Четвертая причина--заход в порт Керчь (2014, обозначен как Украина-хотя весна, и 2016, не обозначен никак, согласно резолюции ООН). Замечу что все равно это запасная причина. Ведь танкер свободно бороздил порты Украины и вдруг про него вспомнили.
    Есть еще причины но мелкие..за такие и штраф стыдно назначать. Так что их отбрасываем как шум.
    Вывод. Официальные и полуофициальные и неофициальные причины имеют быть место.
    Но на первое место я поставлю первую.
    А пока "субьекты" делят деньги. Украине и РФ досталась почетная роль ненавидеть друг друга.
    1. helmi8 Офлайн
      helmi8 Сегодня, 11:06
      +3
      Цитата: Антарес
      Попытаюсь представить вот что...<...>...Вывод. Официальные и полуофициальные и неофициальные причины имеют быть место. Но на первое место я поставлю первую

      Судно Российское. Нанято Канадской (!) фирмой для перевозки Австрийского (!) груза для Украины. Разрешительные документы Украинской стороной выданы. Вопрос: почему? Если судовладелец под санкциями? Налицо провокация властей Украины на ответные действия со стороны России. Все остальные Вами перечисленные причины вторичны, или, как Вы выразились, имеют запасной вариант для объяснения причин задержания.
  7. военный пенсионер Онлайн
    военный пенсионер Сегодня, 10:00
    +1
    ...реакция России будет предельно жесткой.

    Россия выразит САМУЮ глубокую озабоченность и озадаченность из-за этого инцидента! negative
    1. LSA57 Онлайн
      LSA57 Сегодня, 10:09
      +1
      Цитата: военный пенсионер
      Россия выразит САМУЮ глубокую озабоченность и озадаченность из-за этого инцидента!

      ну вы бы точно высадили десант для освобождения судна.
  8. APASUS Онлайн
    APASUS Сегодня, 10:13
    +2
    Как прикрыть пиратство в чистом виде ? На Украине просто возбуждают уголовное дело по трем статьям – госизмена, злоупотребление властью, нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.
    То что к этому судну такие статьи применить нельзя,никого не волнует,но еще больше мне нравиться позиция ЕС .
  9. parusnik Офлайн
    parusnik Сегодня, 10:20
    +2
    Никого не интересует, что с момента спуска на воду (2011 год) "Механик Погодин" находится на балансе судовладельца – компании "В.Ф. Танкер", не входящей в санкционные списки,
    говорится в релизе.
    ....Вот так оказывается...Судовладелец не под санкциями...Причин, для задержания нет...В огороде бузина, в Киеве дядька...Если уж следовать алогичным действиям вкраинцев...России достаточно обложить санкциями судостроительные компании страны 404, если таковые имеются, и так же задерживать...Клин, клином вышибают...
    1. cariperpaint Офлайн
      cariperpaint Сегодня, 10:58
      0
      Он не судовладелец. Судно в лизинге. На этом собственно все обвинение строится.
      1. parusnik Офлайн
        parusnik Сегодня, 12:00
        +3
        Понимаете, если судно на балансе компании,как указано в статье, оно ни как не может находиться в лизинге...В ходе постройки, существовали лизинговые отношения, на период лизинга, недвижимость, а судно относится к категории недвижимых объектов, на баланс предприятия не поставишь..Лизинг в принципе та же аренда, когда вы арендуете имущество, на баланс вы его ну ни как не поставите...Если вы конечно не заключили договор аренды с последующим выкупом..т.е.лизинговый договор..
        1. cariperpaint Офлайн
          cariperpaint Сегодня, 12:01
          0
          Вот именно) осталось это обьяснить господам из СБУ)
    2. LSA57 Онлайн
      LSA57 Сегодня, 11:31
      +1
      Цитата: parusnik
      России достаточно обложить санкциями судостроительные компании страны 404, если таковые имеются, и так же задерживать.

      вот это конкретика, а не блаблабольство
  10. Ros 56 Офлайн
    Ros 56 Сегодня, 10:37
    +2
    А наручники самому дома еще одевать? Интересно, а почему весь этот паноптикум присутствует только в пяти странах - трибалтика и хохлы с ляхами? Может кто знает ответ?
    1. LSA57 Онлайн
      LSA57 Сегодня, 11:32
      +1
      Цитата: Ros 56
      Может кто знает ответ?

      они любимые жёны полосатых laughing молоденькие... lol
  11. 452336 Офлайн
    452336 Сегодня, 11:45
    0
    Мид РФ должен опубликовать официальное предупреждение о рисках, связанных с заходом в тер. воды и порты Украины. Если экипаж рискует ради прибыли, пусть рискует на свой страх и риск. И пусть сами несут расходы на услуги адвокатов.
    Понимаю, что дип. отношения не разорваны, но азовско-черноморский бассейн превращается в Аденский залив.
    1. LSA57 Онлайн
      LSA57 Сегодня, 12:41
      0
      Цитата: 452336
      Мид РФ должен опубликовать официальное предупреждение о рисках, связанных с заходом в тер. воды и порты Украины

      так раньше заходили и заходят сейчас.
      Если экипаж рискует ради прибыли,

      экипаж при чём? куда судовладелец скажет, туда и повезут груз.
      И пусть сами несут расходы на услуги адвокатов.

      судовладелец и понесёт.
      посмотрите вот это.
      https://www.marinetraffic.com/ru/ais/home/centerx:32.550/centery:46.598/zoom:14
  12. Rocj Офлайн
    Rocj Сегодня, 12:56
    0
    Интересно и что-же такое может знать секретного простой, Механик Погодин???
    1. LSA57 Онлайн
      LSA57 Сегодня, 13:22
      0
      Цитата: Rocj
      Интересно и что-же такое может знать секретного простой, Механик Погодин???

      нужен предлог выманить с судна и арестовать экипаж. пока экипаж на борту, уркопы ничего с ними сделать не могут
  13. demo Офлайн
    demo Сегодня, 13:05
    +1
    Не поленился и дочитал до конца все комментарии.
    И вырисовывается интересная картина.
    Точнее выводы.
    1.Украину надо наказать.И наказать так, чтобы было не повадно.
    2.Способов наказать нет.
    Причины?
    Очевидны.
    Необходимо наказывать простых украинцев, которые в перспективе сметут власть.
    Т.е. ровным счетом делать то, что делают американцы по отношению к России.
    Помогает? Не очень.
    Так как же быть?
    Мне видится такое решение ситуации.
    Необходимо называть, и как можно громче, имена тех людей, или фирм (а соответственно их владельцев), которые продолжают вести финансовые и деловые взаимоотношения с украинскими компаниями.
    И если выясняется что фирма "Х" поставила запчасти для автомобилей марки КАМАЗ на Украину, то можно смело утверждать, что эти машины могут быть использованы в зоне беспредела - ЛДНР.
    И на них могут совершаться преступления сторонниками Правого сектора или подобных, запрещенных в РФ организаций. А это уже серьезная статья в УК РФ - пособничество. Не знал, но невольно помог - один срок, а знал и помог - в три раза больше.
    Вот с этого надо начинать.
    Чтобы машинки остановились. Чтобы топливо не поставлялось. Чтобы продовольствие и амуницию через Белоруссию не гнали. И показывать пальцем. Т.е. ИНН - такой-то, Юр. адрес - такой-то, Владелец -Ф.И.О. И заявление Бастрыкину. Пусть решают.
    А то у нас гнев праведный - через край, а как подумать и сделать - то фантазии на тему - а не вдарить ли нам по Украине "едрен батон".
    Как то так.
    Да и еще.
    Не все депутаты за границей счета имеют. И не все совесть продали за "грины".
    Та же самая Поклонская. Ей такое предложение покажется интересным.
    Главное чтобы наши жирные коты поняли - они под прицелом своих граждан.
    А теперь ваше мнение.
    1. cariperpaint Офлайн
      cariperpaint Сегодня, 13:22
      +1
      Типо моротворец,но по организациям?) что бы их все гнобили,они закрывались и люди на улице оказывались?) и советую не идиализировать Поклонскую) потом сильно разочаруетесь)
      1. demo Офлайн
        demo Сегодня, 13:52
        0
        Можно называть хоть "горшком", только должен же быть результат?
        А люди на улице - это не самый худший вариант. Значительно хуже - люди с "Норда" в Мариуполе или в Консульстве. С невозможностью никуда выехать. Им же наше Правительство з/п не начисляет?
        За то что они там сидят.
        Про Поклонскую сказать ничего плохого не могу.
        Значит для нас будет лакмусовой бумажкой ее отношение к такому предложению.
        Я прав?
        Заодно решил для себя - лучше разочаровываться раньше, чем позже. good
  14. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 13:34
    0
    У нашей страны очень странная внешняя политика, вернее эта политика провалилась по всем направлениям. Мы можем "вмешиваться в американские и европейские выборы", но не можем выйти на Олимпиаду со своим флагом. Мы можем крошить боевиков в Сирии, но не можем даже слегка причесать зарвавшуюся Украину. Бесполезно обсуждать эти оплеухи, пока Россия не будет принимать жестких мер военного характера. Жалкое блеяние нашего МИДа уже не убеждает.
    1. LSA57 Онлайн
      LSA57 Сегодня, 13:56
      0
      Цитата: Altona
      Жалкое блеяние нашего МИДа уже не убеждает.

      МИД не МО. войск своих не имеет. дипломаты могут только говорить. это их работа
      даже на кулачный бой вызвать не могут
    2. demo Офлайн
      demo Сегодня, 14:02
      +1
      Это называется ассиметричные ответы.
      Ждут в одном месте, а получают в другом.
      С точки зрения оценки нашего поведения - выше всех похвал.
      Противопоставить "коллективному западу" мы ровным счетом практически ничего не можем.
      Поэтому берем реванш в другом.
      Но так вечно продолжатся не может.
      Это как бокс, где один тяжеловес с ударам под тонну и супер легкий боксер.
      До того момента пока нас не загонят в угол мы будем бить. А вот в углу нам будет ой как не просто.
    3. 452336 Офлайн
      452336 Сегодня, 15:03
      +1
      Так причесываем. Украина в Азовском море несет убытки. При чем юридически к России не подкапаешься. А как еще? Врезать калибрами?
      1. LSA57 Онлайн
        LSA57 Сегодня, 15:36
        0
        Цитата: 452336
        А как еще? Врезать калибрами?

        похоже тут не мало желающих это сделать. повоевать захотелось. только вот ответственность если надо будет, никто не себя не возьмёт?