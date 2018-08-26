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Форум «Армия-2018» установил рекорд посещаемости

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В парке «Патриот» во второй день (в субботу) открытого режима посещения форума «Армия-2018» зафиксирован рекорд – за сутки выставочные площадки посетили 129442 человека, передает РИА Новости.



Указанное количество гостей является рекордным за всё время работы форума.


Отмечается, что с учетом филиалов парка «Патриот» в военных округах и Северном флоте общая посещаемость международного форума за сутки составила 309204 человека. Всего же гостями «Армии» (со дня открытия) стали 772 тыс. человек.

Воскресенье – последний день работы форума. На аэродроме Кубинка пройдут демонстрационные полеты, на полигоне Алабино – шоу «Вежливые люди». Кроме того, продолжат работу выставочные павильоны и статические экспозиции на открытых площадках. Вечером состоится концерт с участием звезд российской эстрады.

Напомним, в рамках выставки в парке «Патриот» сосредоточено более 26 тыс. образцов оружия и военной техники из 102 стран. Свои экспозиции представили Беларусь, Армения, Казахстан, Китай, Индия, Турция и Словакия.

В российской экспозиции – образцы техники, уже стоящие на вооружении, и находящиеся в разработке. Особый интерес у посетителей вызывают танк «Армата», комплекс «Панцирь С-1», бронетранспортер БТ-3Ф, созданный для морской пехоты, БМД-4М с новым боевым модулем «Синица», самоходка 2С25М «Спрут-СДМ1», легкий плавающий танк «Спрут-СДМ1», ЗРК «Викинг», «Тор-Э2» и другие изделия.

Очень интересной гости нашли выставку трофейного оружия из Сирии. Среди экспонатов – самодельные взрывные устройства, джихад-мобили, а также кустарно бронированные внедорожники, напоминающие технику из «Безумного Макса».

Из иностранных экспозиций отмечается стенд Китая, где представлены передовые разработки, такие как комплекс ПВО Sky Dragon 50, который разработчики позиционируют как аналог российской зенитной системы С-400.
Использованы фотографии:
http://www.globallookpress.com
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8 комментариев
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  1. Alex_Rarog Офлайн
    Alex_Rarog Сегодня, 10:04
    +3
    Наши выставки становятся Хитом)
    1. ROSS 42 Офлайн
      ROSS 42 Сегодня, 10:31
      +1
      Цитата: Alex_Rarog
      Наши выставки становятся Хитом)

      Я знаю несколько способов, которые позволят сделать "Хитами" наше оружие... belay
    2. x.andvlad Онлайн
      x.andvlad Сегодня, 13:57
      0
      Все это хорошо, конечно. И мероприятие великолепное. Но на полигоне Алабино во время т. н. динамического показа боевых возможностей техники явная нехватка трибун для нормального просмотра действия. Зрителям, которым приходится тратить довольно много времени на дорогу, приходится прыгать через головы друг друга для того, что бы хоть что-либо увидеть. Для многих максимум - это посмотреть на большие экраны, на которых транслируется происходящее. А программа довольно интересная.

      Возвышение справа - это танк Т-72, наглухо облепленный зрителями, нашедшими какое то возвышение для просмотра.
      Мое мнение таково, что для полноценного проведения такого мероприятия нужно намного больше хороших мест просмотра. Лично я был несколько разочарован. т к. своими глазами мало чего увидел.
      1. Ascold1901 Онлайн
        Ascold1901 Сегодня, 14:34
        0
        И я (с женой и внуком) и сын смотрели с трибуны. Зрелище впечатляющее.
        Вот только организация подкачала. После полигона успели только на концовку авиа-шоу.
        Захватили только выступление китайцев.
  2. Ascold1901 Онлайн
    Ascold1901 Сегодня, 14:28
    0
    Посетителей было больше. По моим приглашениям (3-и) еще сходил мой сын с другом. Так наверное поступали многие.
    Все таки одного дня мало. С 10 часов до 17 осмотрели едва ли четверть.
    1. x.andvlad Онлайн
      x.andvlad Сегодня, 14:39
      0
      На трибунах, я понимаю были только по приглашениям? Если так, то без приглашения там делать нечего, т.к. ничего толком не увидишь
      1. Ascold1901 Онлайн
        Ascold1901 Сегодня, 15:32
        +1
        «...ничего толком не увидишь» — к сожалению это так. Сверху вид отличный. А вот снизу — «Ой! Сколько пыли!!!!» — восклицание моей жены, когда только подъехали к полигону.
        Мне кажется немного непродуманным устройство трибун. Как говорится «Маловата кольчужка...»... Можно было бы сделать просто удобное и большое возвышение для стоячих зрителей.
        1. x.andvlad Онлайн
          x.andvlad Сегодня, 15:46
          0
          Цитата: Ascold1901
          «Ой! Сколько пыли!!!!»

          Пыль для военного полигона - это обычное дело. Для кого то, видимо, это проблема. Хотя пыль пытались прибить из пожарных стволов. Но то что не продуманы места для большей массы зрителей - это основной недостаток. А ведь некоторые на показ техники едут издалека, в том числе и из других городов.