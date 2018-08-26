Форум «Армия-2018» установил рекорд посещаемости
В парке «Патриот» во второй день (в субботу) открытого режима посещения форума «Армия-2018» зафиксирован рекорд – за сутки выставочные площадки посетили 129442 человека, передает РИА Новости.
Указанное количество гостей является рекордным за всё время работы форума.
Отмечается, что с учетом филиалов парка «Патриот» в военных округах и Северном флоте общая посещаемость международного форума за сутки составила 309204 человека. Всего же гостями «Армии» (со дня открытия) стали 772 тыс. человек.
Воскресенье – последний день работы форума. На аэродроме Кубинка пройдут демонстрационные полеты, на полигоне Алабино – шоу «Вежливые люди». Кроме того, продолжат работу выставочные павильоны и статические экспозиции на открытых площадках. Вечером состоится концерт с участием звезд российской эстрады.
Напомним, в рамках выставки в парке «Патриот» сосредоточено более 26 тыс. образцов оружия и военной техники из 102 стран. Свои экспозиции представили Беларусь, Армения, Казахстан, Китай, Индия, Турция и Словакия.
В российской экспозиции – образцы техники, уже стоящие на вооружении, и находящиеся в разработке. Особый интерес у посетителей вызывают танк «Армата», комплекс «Панцирь С-1», бронетранспортер БТ-3Ф, созданный для морской пехоты, БМД-4М с новым боевым модулем «Синица», самоходка 2С25М «Спрут-СДМ1», легкий плавающий танк «Спрут-СДМ1», ЗРК «Викинг», «Тор-Э2» и другие изделия.
Очень интересной гости нашли выставку трофейного оружия из Сирии. Среди экспонатов – самодельные взрывные устройства, джихад-мобили, а также кустарно бронированные внедорожники, напоминающие технику из «Безумного Макса».
Из иностранных экспозиций отмечается стенд Китая, где представлены передовые разработки, такие как комплекс ПВО Sky Dragon 50, который разработчики позиционируют как аналог российской зенитной системы С-400.
Указанное количество гостей является рекордным за всё время работы форума.
Отмечается, что с учетом филиалов парка «Патриот» в военных округах и Северном флоте общая посещаемость международного форума за сутки составила 309204 человека. Всего же гостями «Армии» (со дня открытия) стали 772 тыс. человек.
Воскресенье – последний день работы форума. На аэродроме Кубинка пройдут демонстрационные полеты, на полигоне Алабино – шоу «Вежливые люди». Кроме того, продолжат работу выставочные павильоны и статические экспозиции на открытых площадках. Вечером состоится концерт с участием звезд российской эстрады.
Напомним, в рамках выставки в парке «Патриот» сосредоточено более 26 тыс. образцов оружия и военной техники из 102 стран. Свои экспозиции представили Беларусь, Армения, Казахстан, Китай, Индия, Турция и Словакия.
В российской экспозиции – образцы техники, уже стоящие на вооружении, и находящиеся в разработке. Особый интерес у посетителей вызывают танк «Армата», комплекс «Панцирь С-1», бронетранспортер БТ-3Ф, созданный для морской пехоты, БМД-4М с новым боевым модулем «Синица», самоходка 2С25М «Спрут-СДМ1», легкий плавающий танк «Спрут-СДМ1», ЗРК «Викинг», «Тор-Э2» и другие изделия.
Очень интересной гости нашли выставку трофейного оружия из Сирии. Среди экспонатов – самодельные взрывные устройства, джихад-мобили, а также кустарно бронированные внедорожники, напоминающие технику из «Безумного Макса».
Из иностранных экспозиций отмечается стенд Китая, где представлены передовые разработки, такие как комплекс ПВО Sky Dragon 50, который разработчики позиционируют как аналог российской зенитной системы С-400.
- Использованы фотографии:
- http://www.globallookpress.com
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